Alejandro, el Magno conquistador que murió antes de cumplir los 33

Voz 1626

00:14

eh busca hijo mío un reino igual a Ci porque en Macedonia no claves esto suena a excusa barata de padre para que el hijo se alargue de casa antes de los treinta pero no fue el caso porque el rey Filipo le dijo esto a su niño Alejandro cuando apenas había cumplido los diecisiete contó el historiador griego Plutarco que la frase citas en la soltó Filippo a su hijo después de verle domar un caballo del que nadie podía hacer carrera Buzek falo se rindió al poderío de Alejandro y Alejandro a sus lomos se convirtió en El Masnou aquel que el trece de junio del trescientos veintitrés antes de nuestra era se murió de no se sabe qué sin haber cumplido los treinta y tres Alejandro más no hizo tanto en tan poco tiempo conquistó tanto mundo y se pegó con tanta gente que por obligación también tenía que morirse joven como que tenía prisa para TVE a este hombre lo conoce todo el mundo aunque sólo sea de oídas y puede que su vida fuera muy corta pero no hay forma de resumir la siete ventanas salió listo porque fue alumno de Aristóteles y se convirtió en un genial estratega Valiente también déspota porque Alejandro Magno no atravesó Asia y se quedó con Persia y Egipto pidiendo las cosas por favor había sido criado con un único objetivo conquistar el mundo y menos mal que murió joven sino se lo queda entero también le gustaba la juerga después de una de ellas estando en Baby