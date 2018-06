Francisco Javier Fernández, consejero de Turismo de Andalucía: “La política turística tiene que huir de los récords”

Voz 0313 00:00 veremos obras coser siempre a Pedro Guerra hay que maravilla esta canción de unos habla de mapas de huellas de viajes y de ruta así que no se sitúa en la rampa de salida de la conversación que vamos a tener en los próximos minutos centrada de forma monográfica pues en eso el viajar en el en el turismo que no es lo mismo no se pudo viajar que hacer turismo me gustará que profundizó en esta esta diferencia con el consejero de Turismo y Deportes de la Junta de Andalucía con Francisco Javier Fernández con Paco Nadal que se el viajero mayor de España vamos a incorporar a la conversación a Pedro y Abigail Ramírez de El Boquerón viajero buenas tardes bienvenidos cómo estáis de los doscientos millones de blogs activos que hay en todo el mundo no son tantos los que en el terreno de los viajes Goss dónde de un prestigio y reputación como la que tenéis vosotros me gustará que contéis a los oyentes en qué consiste eso cómo se transformada de forma tan vertiginosa abrirá en lo pongas cara que tienes que hablar también de cómo se ha transformado la forma de viajar que os pide la gente son trajes a medida cómo ha evolucionado y que ofrece un tipo de blog como el vuestro por ejemplo que por cierto Abigail de de Cádiz no es Abigail estés Pensilvania Pennsylvania en Málaga Málaga Pensilvania muy bien quién empezaba

Voz 1 01:14 pues nosotros empezábamos habló hace nueve años ya no es básicamente un viaje que queríamos empezar a contar nuestros rincones que encontrábamos por ahí no necesariamente un viaje súper grande pero cualquier rincón que esperamos aunque de hecho empezamos en Alcalá de Henares que tampoco muy lejos de Madrid hay nada que contando las experiencias como si fuera un amigo así que siempre queríamos esa autenticidad ese como cariño de de contarlo las experiencias y hemos crecido muy poco a poco hemos empezado subiendo artículos de restaurantes de Madrid su si llegamos a hacer bloque si saben nuestros propios viajes a la Toscana

Voz 0933 02:04 vivimos ahora viviese estos bien bueno hay que digamos un poco matizar porque sí que es verdad que el blog de viajes se puede hacer profesional y puede vivir de ello pero yo creo que también sirve como marca no para lanzar digamos algún proyecto que tenga en mente lo que sea que te permita conectar y eso es lo que nosotros lo hemos hecho y ahora sí podemos decir que vivimos de nuestra propia empresa que te relacionada directamente con el blog de verdad

Voz 0313 02:28 qué es lo más raro que han pedido

Voz 0933 02:30 pues lo más raro que nos han pedido bueno

Voz 0313 02:34 lo primero lo vas especial va sobre esto

Voz 0933 02:36 todo lo malo lo vemos cuando nos preguntan cosas sobre Nueva York no porque sí que es verdad que cuando la gente pues pide un viaje a Estados Unidos quiere viajar a Estados Unidos que es donde podemos decir que tenemos más autoridad

Voz 2 02:48 a vivir allí hacia ella pues la gente

Voz 0933 02:50 debo intenta buscar cosa que que ve en película sol que muchas veces son difíciles de encontrar realmente cuando viaja allí entonces nosotros entrenamos por el un poco digamos en en realidad de lo que pueden ver oye Pedro

Voz 1679 03:03 es una de las peculiaridades de vuestro blog es que es bilingüe y no lo digo sólo en el sentido de la lengua sino de del pensamiento porque no es lo vimos dirigirse a un público neoyorquino que en público malagueño eh cómo lo lleváis eso es decir Abigail puede escribir de Málaga que tú de Nueva York y no se nota o el público sí que nota cuando te diriges a él que piensas como eh

Voz 0933 03:26 pues yo creo que con nosotros más que bilingüe leíamos biculturales es que biculturales bilingües que realmente decidí traducir un blog de un idioma a otro relativamente fácil contratando como mucho

Voz 1679 03:36 yo con el ruso vamos

Voz 0933 03:39 nosotros que quiero otro idioma pero yo creo que el hecho de que podamos contar cada uno nuestra visión cultural o nuestra bajarle nuestra vivencia pasara yo creo que añade el valor ese de poder contarlo hace distintos públicos porque sí que verdad eso rondar las más porque ha estudiado también en lo que educación bilingüe puedo hablar de desenfoque no

Voz 1 04:00 si no que yo creo que es un poco como nuestro de la educación que vamos viendo las cosas por primera vez a través de de la otra persona que yo aquí en España por ejemplo me flipa no los pueblos blancos o cuál el bar de tapas allí en un rincón y otros así amarillo no lograron

Voz 0933 04:22 pero bueno o al lado contrario cuando yo me firme con la nieve cuando fui a su pueblo

Voz 1 04:26 siguen a hacer una bola de nieve a tirar a mi padre y yo no volverán

Voz 3 04:31 a todo el mundo

Voz 0313 04:34 consejero como se casa esta demanda de de una forma de viajar de un turismo a la carta diríamos el turismo masivo en ningún sentido peyorativo lo digo el el el el Gran Turismo el que tiene por ejemplo en la Costa del Sol como se casan esas dos tendencias que hoy conviven a la hora de viajar

Voz 1046 04:51 yo creo que es las dos tendencias están evolucionando a la paz cada vez hay menos turismo masivo que no que era hacer otras cosas que hablábamos aquí de darse la vuelta bueno él sólo buscan otra cosa buscan otro es interese quieren vivir otra cosa conocer el pueblito pequeño con Benita eso también se está dando en el masivo claro la evolución es que cada vez hay menos veraneo Imaz periodos de visita o de viaje eso es lo que está haciendo es que destino como Andalucía que tienen mucho que ofrecer y variado tengan ahora mismo una oportunidad de competitiva que podamos complementar cualquiera de lo de lo motivos originales para provocaron viaje para provocar que te encuentras un viaje totalmente distinto

Voz 1046 05:41 blog de este tipo páginas ya portales establecido con la FAES oro con ese tipo de información te hace que el viaje sea cada vez más a la medida venga con un turoperador venga con un viaje paquete izado o venga porque cuenta y eso creo que en Andalucía se está sabiendo vez se está sabiendo leer sobre todo sabiendo responder

Voz 0313 06:04 tenemos que huir del del del mito y de la de la obligación en directo de las cifras del año pasado es verdad que Andalucía batió récords este año tiene buena pinta no sé cómo irá pero parece que el éxito o el fracaso de una temporada turística miras solamente en términos numéricos que seguro que son importantes eh pero luego está toda esa letra pequeña que es lo que da Málaga por ejemplo Málaga hablábamos antes de de de la potencia como marca específica que Tino con la cultura está esa letra pequeña que igual no parece cuando se dan los resultados grandes pero tiene mucha importancia también

Voz 1046 06:34 bueno tenemos que huir de que el récord sea lo que te muevas hacer tu política para el turismo porque yo consolidando las cifras del año anterior que ya todo lo consideraba que la buena gestión sector estaba contento bueno con eso tengo bastante pero hay que huir también de la otra versión de Quiero un turista que gaste más yo que era un turista que viva Andalucía que respete la cultura que se encuentra que respete a los vecinos que se encuentra que respete que a un turista de calidad que es que se genere riqueza perca verdaderamente sepa convivir con el vecino porque es a la clave que hemos visto en otro territorio donde a lo mejor han venido más han gastado más ya insostenible Sofía lo culturalmente Moria el así es morir de éxito

Voz 1679 07:23 buenos días el turoperador TUI alemán uno muy potente anunciaba que había doblado este año las plazas hoteleras y de avión a Turquía porque el mercado de Turquía ya se estaba recuperando es muy importante para Alemania Egipto y Túnez también confirman que se recuperan no aquí hemos vivido con un viento de cola que Andalucía ha aprovechado mucho ganar es también el colapso de otros de otros mercados que van a empezar a emerger hemos llegado al límite hemos llegado al al máximo el bueno va a ser malo hay que tomar medidas ante el posible freno de de de visitantes

Voz 1046 07:57 hay que verlo no sólo en esa cifra como decía Carly hay que verlo de otra forma en destinos lejano el hecho de que esté normalizadas las relaciones osea que haya tranquilidad en el Mediterráneo nos viene bien a todo el Mediterráneo porque el de Mediterráneo bueno pues toma normalidad y lo mala potencia que nunca aseveró de haber deja de puede en lo corto hay dos tipos distintos el que quiere ver las pirámide porque que desde ver Santa Sofía

Voz 1046 08:29 quiere ir aquí y el otro es que no es nuestro público por lo menos en Andalucía no es el mismo turista nosotros no vamos a unos precios de resort de Port cerdita ir de malas condiciones laborales para los trabajadores o que sólo las riquezas se genere se quede dentro del resort sin que haya una riqueza al Territorio de Andalucía POTA como por otro tipo de turismo un turismo que venga buscando otra cosa que venga sabiendo adaptarse a lo que lo ofrecemos qué turismo que cese mentalizado de la día cambiamos tenemos menos presión sobre los de chinos sobre los mercados territoriales más sobre los cemento ya que la gente quiere hacer cosa no alemanes que quieren hacer cosas sino personas que quieren hacer fíjese que las empresas con creces

Voz 1679 09:16 sí sí lleve un un una idea el otro día un estudio de tendencias del turismo hablaba que ahora lo que se lleva es el viaje transformador no el experiencia al es decir hasta ahora era el turista lo quiere ver cosas sino vivir experiencia de bueno ahora va más es esas experiencias que están transformadoras

Voz 0313 09:33 el PSOE hagan mejor pero sabe pierde

Voz 1679 09:36 yo yo también yo también yo les propongo que vendarle los efectos alguno vieneses como un espetó la playa sale mejor personarse

Voz 3 09:43 ha sino una concha del con comprendo colesterol

Voz 1679 09:51 la experiencia transformador sale mucho mejor pero está muy bien

Voz 0313 09:55 vamos a hacer una cosa vamos a darle voz a los a los turistas estamos aquí vive en fin hablando reflexionando sobre el perfil lo que quieren lo que buscan es de donde vienen que hacen este viaje Jesús Sánchez compañero de SER Málaga a buscar lo más importante pero las respuestas

Voz 5 10:09 sólo verano venimos aquí a pasar las vacaciones

Voz 0313 10:12 salimos mal vamos también para la zona de Cádiz

Voz 5 10:14 para Tarifa para Sanlúcar para Óscar

Voz 6 10:17 a sus cuarenta años es ya su sexto verano en la Costa del Sol viene con toda la familia tres semanas completas que comienza Keane el aeropuerto cargando las maletas igual que Jaime su novia que vienen de Alemania es ya su segunda vez

Voz 1046 10:29 hemos de Frankfurt en Alemania y luego para

Voz 7 10:32 a nuestro otros general el qué

Voz 1046 10:34 Gemma Marie y son hermanas viven en Sasser

Voz 6 10:37 así han pero vienen cada verano la familia tira al sur pero también otras cosas

Voz 1 10:40 pues por todo pues la comida por él

Voz 8 10:43 el tiempo por la gente salimos a Cali

Voz 1046 10:46 esa Huelva Almería Granada

Voz 6 10:49 hoy se acaba de bajar del avión que la trajo desde París aquí tiene a su pareja y por eso conoce bien la región

Voz 9 10:54 para mí Andalucía tienen mucha cultura y la historia también es muy importante y tiene tú puedes esquiar aquí pues tomar sol y puedes hacer todos

Voz 6 11:08 Lorca es una encantadora Argentina con muchos amigos en Málaga también es su primera vez

Voz 3 11:13 eso recorrerla lo que vi hoy que con mi primer día preciosa me quedaría a vivir encantada eh

Voz 1 11:21 en parte porque tengo amigos aquí me han invitado si hubiese sabido antes hubiese venido antes

Voz 6 11:27 muchos de los británicos que llegan a la Costa del Sol se alojan entre Torremolinos y Benalmádena cero también muchos otros vienen a practicar el turismo idiomático regresan cada verano Franco Giorgio se plantean incluso comprar aquí una casa

Voz 3 11:38 sí quiero aprender el español yo que lo practicara me estamos constatando

Voz 6 11:44 a punto de una vivienda aquí y así llevan desde dos mil quince y a ambos les gusta bastante la cultura esa casi situado Málaga desde hace un par de años bajo el foco internacional

Voz 0313 11:54 el Museo de Arte Contemporánea Si me gustó

Voz 10 11:57 tiene un poco de todo tiene historias tienes más

Voz 6 12:00 de coces

Voz 11 12:02 todo el en la el el aporte si el casco antiguo bueno con mucho en las calles cintas y ahora decimos el capítulo anoche también

Voz 6 12:10 turistas que lleguen en avión por tren en barco saben muy bien identificar el sur de España

Voz 3 12:16 hola buenas flamenco hecha de Holanda muy y la plaza ese es tarea línea Angelina

Voz 6 12:24 incremento de momento el Brexit ni se nota allí ni su hija Drew van a pasar aquí tres semanas en Marbella

Voz 3 12:30 inglés mancha

Voz 6 12:33 como ellos dicen atardeceres únicos gente encantadora que enamora ingleses a franceses a Robert le hemos pillado en su primera visita a la Costa del Sol

Voz 3 12:40 yo vivo en Londres un muy buen ambiente mucho peor muy bueno comida muy bueno la gente fabuloso Ferrol clima mira lo que ella Malaga

Voz 6 12:53 este Waldo Ponce y un turista más Peter irlandés ha venido muchas veces a la costa malagueña ahora de vacaciones hasta junio

Voz 3 13:00 no hubo heridos por ahí coinciden

Voz 6 13:06 a comprar la comida todo le vuelven loco aquí y ahí le dejamos sapito

Voz 3 13:10 a disfrutar bienvenidos en lugar de esta oiga paleta de colores has encontrado como falta de todo el perfil de todo color tras dos Paco no yo creo que está relacionado con poco verdad Juan estaba en todos

Voz 1679 13:32 a ver yo creo que que sigue siendo el turismo es un motor que mueve el mundo pero sobre todo también es un motor de intercambio cultural de conocimiento de lenguas desde gente que es de suena fundamental vivimos el debate nos lo resuelto ni que irresoluble de la turismo fobia desde desde el turismo bueno malo yo pienso que el turismo de bueno es necesario saber lo que hay que controlar no y hay que fijar unas normas pero necesitamos el turismo y aquí en Andalucía lo sabéis no sé cuánto aportará al PIB pero hay mucho más que el once por ciento del del global

Voz 0313 14:06 en esta mañana me decía una persona aquí en la calle dice nuestra chimeneas son los hoteles Luis historias eso no pero sí

Voz 1679 14:14 sin embargo ella te digo el tema de la turismo fobia a Barcelona decidió impedir la apertura de nuevos hoteles Cataluña está ya en el dos mil doce una tasa turística Sevilla está estudiando la misma tasa turística Baleares de grita un tope de turistas seiscientos veintitrés mil que no sé cómo lo van a contar para poner un tono como en los cines no no se canarias también una moratoria hotelera es decir

Voz 0313 14:34 pero se puede morir de éxito de Paco antes lo comentaba consejero si se puede morir de éxito hay hay que hay que hay algún momento en que se rompe la complicidad entre entre entre el autóctono entró el vecino de un lugar que quería la gente que me están ahí tenemos un problema yo no sé cómo se resuelve pero ahí tenemos un problema hay que regularlo y que controlarlo pero están los pisos turísticos hay muchas cosas ahora eh cuidado si ese tema no

Voz 1679 14:54 pisos turísticos nosotros tenemos una

Voz 1046 14:57 hemos una máxima que es que ningún vecino se sienta turista en su ciudad y que todo el que sea turistas se sienta vecino si nosotros somos capaces de planificar con esa máxima porque si hemos escuchado a los que han hablado hablan de cosas intangible de cosas que no dice pues no es las pirámides abonarse experiencias y Graner que que hablan de Sacedón terrible que vengo sol me me gusta la gente y cómo se vive eso en Andalucía tiene una clave que en otro territorio que son más pequeños no pueden confiar

Voz 1679 15:27 quería pero eso está muy bien como frase para un mitin político pero luego está el día a día yo vengo era un amigo de Málaga y me dice que él ya por las mañanas no va al centro porque llegan cruceros al se llena no decir

Voz 1046 15:41 sí pero se gestiona a planificar planificar también es importante en Andalucía llegan novecientos mil cruceristas al año en los siete puertos que tenemos para crucero sólo en Barcelona hay dos millones setecientos mil favorita si uno planifica para que quepan siete buques en un mismo puerto a la vez soltando crucero pues seguramente ese encuentro con ese problema dentro de unos años y uno planifica para hacer que los flujos turísticos vayan por todo el territorio bueno pues seguramente eso problema a lo mejor se encuentra pero tarde o con menos intensidad exagera que no

Voz 0313 16:18 creo que este no es el tema de las condiciones laborales de la gente que trabaja en el sector de la hostelería que no es un todo que no es algo único que hay son hay hay hay matices hay sectores hay lugares hay empresas hay de todo pero el general general desde hace unos cuantos años es que en fin hubo tiempo de vacas flacas donde todo el mundo tuvo que apretar el cinturón hace un tiempo que las cosas van bastante mejor pero esa parte de mejora no acaba repercutiendo en la en la gente que ocurra vamos en la en la gente de base por eso por cierto lo quiero preguntar si habrá o no huelga usted este verano una Costa del Sol porque hace un montón de años de la última veintí seis años me parece que fue no

Voz 1046 16:55 usted cree que no habrá huelga porque pienso que la cordura y la inteligencia que tienen que tener tanto empresarios como sindicatos la negociación va va evitar esta huelga que al final es ruido que expulsa a Bono altruista o que el que tiene que venir bueno pues se siente que va a ir de un sitio chill yo creo que no va a haber cuelga pero hay que reclamar que ahora que tenemos más rentabilidad que nunca la vi por habitaciones ahora que se están subiendo los beneficios para los hoteles para las cadenas hoteleras pues eso revierta en unas condiciones dignas de salarios dignos pues yo creo que en esa anecdótico

Voz 0313 17:30 por hacer un gobierno como el suyo por ejemplo nosotros que forma parte

Voz 1046 17:33 nosotros aparte de la mediación una mediación que creemos que dentro de la prudencia la discreción no tiene que tener grandes altavoces sino una mediación que se tiene que hacer con ellos por abajo aparte de de de esos nosotros cualquier incentivo se da cualquier dinero público que se pone al servicio de la empresa llevan un condicionante laboral donde se puntúa se prima a aquellas empresas que tienen más del setenta por ciento del personal fijo aquella persona a aquellas empresas que no tienen un conflicto en tercer gran conflicto laboral aquella que han incrementado en número de contrataciones con calidad y con con sueldos digno y condiciones dignas al final hacemos que el dinero público que entra aquí sí tenga esa edad orientación para hacer posible bueno no por nada porque creemos que la sostenibilidad está ahí esa sostenibilidad que se nos llena todo en los mítines los actos decenas llena está ahí es hacer que el turismo es rentable para todos para la sociedad y que todo podemos ir desde el de turismo porque el día que perdamos ese trece por ciento el producto interior bruto sí que va a ser

Voz 1679 18:44 en habilidad y la justicia

Voz 0313 18:46 no porque en fin es una cuestión de de de repartir es verdad que en fin estrenos un mal propio o específicos del sector del turismo yo creo que hace un tiempo comente y me gustaría recordarlo yo soy periodista y hay un fin una provincia mediterránea que no diré cuáles nos andaluza por cierto donde me contaron el otro diga que los sueldos de las que Ellis estamos a las camareras de piso que es un sueldo en algunos ocasiones realmente muy bajo hay algún periodista ya que cobra menos o sea que digamos que el mal de la edad por desgracia es un mal extendido por todas las partes volvamos a lo a lo que viajar a lo de buscar el sosiego y reflexión no sé si una experiencia transformadora que decías antes cuáles son los destinos que en que en el bloque os pide más por ejemplo el boquerón viajero

Voz 3 19:29 pues eso no es que están en el top de de

Voz 0933 19:33 pues sobre todo los que están en estado unido en Nueva York como Max aunque para ello tenemos digamos una página específica que que auténtico Nueva mayor donde ahí tenemos todo y luego España España sobre todo lo que es la parte de su yenes

Voz 0313 19:46 Doña concretamente qué lugares concretos

Voz 0933 19:49 Barcelona como ciudades y luego Málaga y Cádiz curiosamente en Cádiz hemos estado varias veces pero tenemos un artículo muy bien posicionado a la gente le gusta mucho no hace muchas preguntas sobre cariz lo cual no hace interesando por la ciudad a visitarla más ilusión

Voz 0313 20:05 es más pequeñitos ese esos bares de tapas que ve él descubren un rincón esto esto esto lugares concretos aspiren también

Voz 1 20:11 pues sí a hace hace un par de años estuvimos en la Rioja Alavesa que era una zona que por ejemplo en EEUU con los demostrada Rioja pobres vino pero la parte de la cabeza pues no no sabía nada pienso que que se extendía que cambia cómico que combinaba con el País Vasco hay que estuvimos en la Bastida un pueblo precioso

Voz 0313 20:37 sí lo conozco hay tuvimos hasta

Voz 1 20:40 aquí va donde hay una iglesia tuvimos vistas del campo que era como un momento mágico para mí ir esos momentos que no encontraría en la vida a mi madre viene aquí himno encuentran ese pueblo no sabía entrar aupar impedir el vino blanco con los boquerones porque porque estoy más Rioja voy a tomar Pinto y no sé que no que hay allí nos aconsejaron y fuimos en en un de vinos con Tabucchi que una empresa que te lleva por ahí muy personalizado y yo creo que esas experiencias son porque ahora hace indiferente obliga es verdad icono decía de transformar te con Un viaje madre mía yo me he transformado pero mi vida entera

Voz 3 21:23 sí porque fui a

Voz 1 21:25 Sevilla estudiar un trimestre

Voz 3 21:27 lo es porque te además Málaga que sí que soy un boquerón yo entré en la banda de música

Voz 1 21:36 Cruz Roja tocando trompeta de la Semana Santa que yo salí de mi universidad porque a una aficionado a la música acabo nuevos Banda de música hilo de Goya que tenía la obsesión volví volví y conocí a Pedro y a los demás es historia o qué

Voz 0313 21:53 a vosotros como Hayes porque además el bloque está especializado también a una parte en en viajes de pareja como viajáis vosotros

Voz 3 21:59 para viajes en familia aclaró que si dos veces dos mil seis o es poco

Voz 0933 22:05 desde entonces ha ido ha ido cambiando pero sí que bueno al final la idea es enfocar el blog a como tú viajas porque es intentar realizar un blog tipología como puede ser pues la Wikipedia pues ya está ahí entonces contando que tú vives para ello el Bloc se tiene que ir adaptando un poco a a tu vida entonces ha sido en pareja y ahora pues está siendo en familia no entonces contamos la experiencia tal y como las vivimos

Voz 0313 22:27 a ver los cuatro de la mesa así a bote pronto recomienda tu destino me da igual donde sea en Andalucía no en Andalucía en España era un España en Europa en Australia Nueva Zelanda en Nueva York en Reus me da igual los sea va a ver venga un destino

Voz 1 22:41 que Cedeño

Voz 1046 22:44 eso fue puedes repetirlo

Voz 3 22:50 si Pedro

Voz 0933 22:54 Carolina del Norte el Estado que lo descubrimos gustó mucho la variedad que había allí

Voz 0313 22:59 Francisco Javier

Voz 1046 23:02 puedo barre para casa no no no

Voz 3 23:04 a lo que venga lo que venga a ver si barro para casa Utrera Utrera otra

Voz 1679 23:19 Paco era yo te voy a decir dos uno lejos y otro cerca o lejos y otro celebra lejos de Groenlandia es un sitio que me en Gran Hermano y no es que no está tan lejos bueno lejos tan cerca de cinco horas de habían sur de Groenlandia en la misma latitud que os no es decir no hace tanto frío hizo un destino de aventura maravilloso y aquí cerquita que el desfiladero de local Irán es el Caminito del Rey es se ha convertido ya en el segundo sitio más visitado de Andalucía después de la Alhambra yo lo conocí yo pasé por allí cuando estaba lleno de agujeros valiente que era uno o atrevida veinte grandes que atrevida es la ignorancia envuelto ahora que lo han arreglado queda hecho una maravilla es un camino de tres kilómetros por haber estado fabuloso ahora está muy bien arreglado ya te digo se ha convertido hay que pedir me lo plaza

Voz 0313 24:08 a pensando no puedo evitarlo Caminito del Rey el viacrucis el rey pero no

Voz 3 24:11 sobre esas cosas Candela en la cabeza pero

Voz 1679 24:15 el Rey de de la cabeza danés

Voz 12 24:17 el río Guadalhorce provincia de mala