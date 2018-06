La respuesta de Boyero a Pedro Sánchez si le ofreciera ser ministro de Cultura

Voz 1 00:00 cada miércoles tenemos una cita con un señor que ha maestro

Voz 2 00:08 una historia de amor muy bonito y que no no voy a contar quién qué fin al tiempo que dice lo que piensa para uno de los mejores actores del mundo o para mal me olía que era una majadería pero confirmado alguien se define con una sola palabra es tremendo y que a esta hora abre la ventana del cine

Voz 1 00:35 Carlos Boyero esta tarde desde Benalmádena el gran Carlos Boyero por algo alguno te reconocida otros yo no conozco Boyer dura al Everest intento que no es demasiado la cara de un señor sentado en un banco aquí cerquita muy amables sacrificar recordando de algunas persones oye Alejandro Magno ahora que estábamos comentando la historia con con Nieves Concostrina es un persona se hizo una película O2 incluso sobre el pero fue una película bastante fallida qué pasa con los grandes personajes en el cine no sólo escoge el tranquilo para retratar los bien

Voz 0324 01:28 no sé no tenemos una imagen de los personajes a través de la historia del beatos pero cada director intenta introducir la suya yo sospecho que en el en el fondo se parece muy poco los los personajes históricos que vemos en la pantalla con lo que fue con lo que fue su realidad Alejandro Magno Richard Burton hizo de Alejandro Magno en en una película de Robert Sen también ese actor que no soportó de esos de mi galería que me ponen enfermo de que parece que están siempre colocados eh sobre actúa ando Colin Farrell desde pues como

Voz 1 02:13 a una fe en la alguna cosa hecho que nuestra

Voz 0324 02:16 si algo te te quiero decir si lleva dedicándose a eso toda tu vida por muy mal lo tienes que hacer para que no cesa el galgo bien no

Voz 3 02:24 pero pero pero he contado tres

Voz 0324 02:28 a veces hay hay actores sigo convencido que el cine son actores y actrices impago por ver a determinados actores actrices su magnetismo en Laura que les rodea su verosimilitud sumó su humanidad eh su magnetismo es eh dices me compensa pagar una entrada estar dos horas viendo a alguien que me fascina y hay otros que pagaría yo tras por no verlos nunca es que la película el guión puede estar bien el pero que me pongo nervioso viendo a determinados tíos a determinadas tías que digo que no que no nos saque la vida es muy corta qué hago yo perdiendo el tiempo aquí normalmente e interpretan a psicópatas les va mucho el rollo ese de siempre gente

Voz 1 03:18 atormentada Si hundida

Voz 0324 03:20 la explosión que dices pero qué le pasa que le pasan las ingenian yo creo que incluso interpretara una comedia también intentarían que se lado atormentado e siempre es como la la marca la marca de la casa

Voz 0324 03:37 pero vamos es más difícil en el cine el drama la comedia yo creo que la comedia yo creo que es el el género más difícil curiosamente en los festivales de cine esa cosa tan pomposa tan intelectual y tan trascendente que no hay comedias esa parece ser que lo de la lo de la risa no es serio yo no conozco una sensación mejor que

Voz 1 04:03 que la risa lo que pasa un buen rato aquí casi todo

Voz 0324 04:08 ha sido tan tan divertido el todo por la radio e tan brillante tan tan ocurrente y sobre todo ver a ver al públicos a cómo cómo disfrutaban y como esta o partiendo partiendo de risa digo ojalá yo pudiera aconsejar en la en la cartelera actual películas que la gente se lo pasará así de bien que apareciera la la carcajada Hay la sonrisa que son las cosas más terapéuticas de la vida yo crecí así si te ríes tú tu salud exigía ni a esta estarían yo no conozco

Voz 0324 04:52 más libre y más transgresor que que la risa algo que que pues que nace espontáneamente que

Voz 1 05:00 pero fábrica risa tiene un mérito de coger es complicado o como se diga me déjame Parker momentito la comedia para ir a la a la peli del momento que ha sido un taquillazo este fin de semana y que es lo más visto no sé cuánto tiempo que hablamos el otro día ya lo sé pero es la última entrega de Parque Jurásico lloras estén eh

Voz 5 05:19 todo caído

Voz 6 05:24 ningún Bayona director

Voz 7 05:28 cuántos pueden salir once especies

Voz 1 05:30 es la última de la suya jamás

Voz 7 05:33 usted conoce a alguien que podría ayudarnos a su nombre

Voz 8 05:35 ha sido un rescate que podría salir mal

Voz 1 05:40 es que están hoy aquí en primera fila y su madre con la camiseta del Parque jurásico estuvo ya que esta Boyero y les preguntaba bien muy bien digo pues jabonero no le acabó de convencer a refrescar un poquito

Voz 4 05:55 pero cómo me voy a atrever yo a contradecir a un niño el pesquero equilibrar de la capacidad de de ilusión que tienen llevo yo

Voz 0324 06:06 varias varias semanas llevando a adquiridos al cine no es una espectáculo maravillosos a ver sus ojitos ante lo que considera

Voz 4 06:17 tan maravilloso o verle Regueiro pero por ejemplo el otro día volví a ver campeones así con Javier voy errores es con con dos niños estrechito con con dos hermanos mellizos fíjate yo creo que les gustó más eso que es de gente real que son los que son discapacitados y tal yo creo que disfrutaron incluso más que decía entenderán el rollo sabrá Dani Isère reían salían como encantados todavía más que con que en con duras pero pero vamos que me alegro que este niño se lo haya pasado de cine Nicole así Word con Hans sólo con la guerra de las galaxias con los super héroes esos

Voz 1 07:05 aquí los superhéroes navideña ahorren

Voz 4 07:08 pero es que deje de ser un niño hace mucho tiempo igual igual me me gusta ahora no lo sé no lo sé pero adoro el cine de aventuras recuerdos los recuerdos gratos de mi infancia es lo que yo entiendo por Gran Cine de Arenys dura es que no es que yo no tenga algo contra las aventura

Voz 0324 07:28 es lo que ahora me tengo la sensación de que está en con computerizada Luis ya que que todo funciona según un ordenador haciendo precuela secuelas

Voz 4 07:39 inventando el gran negocio pero repito si los niños se lo pasan bárbaros Sergio

Voz 1 07:46 a ti ya te vale venga va seguiré llevando

Voz 4 07:49 niños a ver películas que de te estamos con

Voz 1 07:52 lo paz vamos con un par de estrenos de esta semana el primero

Voz 0324 07:55 eh

Voz 10 08:03 ah

Voz 1 08:05 este viernes estrena no dormirán una peli de terror de terror psicológico dicen

Voz 11 08:09 con Belén Rueda como protagonista

Voz 4 08:13 niño

Voz 12 08:13 decenas de trabajos alma le guste experimentar ciertas emociones a fondo esta retomando una antigua idea que se llamó el domingo los permisos para montar la obra en una clínica psiquiátrica bando nada

Voz 13 08:27 lo más importante es mantenernos despiertos igual en un par de días a aceptar más despierta que nunca

Voz 1 08:32 son un hospital psiquiátrico abandonado donde un grupo de teatro experimenta con el insomnio para preparar el montaje de una obra creada hace ya unos cuantos años por paciente no sé qué le habrá parecido a Boyero pero antes de Boyero de ampliar el comentario sobre esta peli tenemos algo más tenemos prioridad de paso con la información mira Sánchez buenas tardes hola qué tal muy buenas tardes

Voz 0132 08:54 pues fuentes de La Moncloa Nos aseguran que en Huerta el ministro de Cultura y Deporte va a anunciar su dimisión ahora a las siete de la tarde era un rumor que estaba bastante extendido desde el Ministerio de Cultura hace un veintidós minutos nuestro compañero Javier Torres también mencionaba que todo apuntaba en esa dirección y ahora como os digo fuentes del Palacio de la Moncloa nos confirman que Maxine Huerta va a anunciar su dimisión a las siete de la tarde de esta manera y Carlas Pedro Sánchez va a aportar a la historia el ministro más breve de la democracia no ha pasado ni una semana desde que los miembros del Ejecutivo de Pedro

Voz 1 09:31 antes tomaron posesión de sus cargos convino pero eso también es noticia gracias Sonia un abrazo hasta luego a veces la realidad Carlos supera a la ficción verdad sino que hay una mosca por aquí rondando desde toda toda la tarde enamorada que no para yo creo que me va siguiendo o puede que no lo haría tan Dani Zimmerman no

Voz 0324 09:55 llevar el poder

Voz 14 09:57 Ike a los tres días de Beloki

Voz 0324 09:59 ten en el en el fondo me da un poco

Voz 14 10:02 me siento como un poco de piedad tú sabes qué

Voz 1 10:04 twitter Nice tú sabes que en Twitter aparecían como candidato en serio hubo gente que lo convierte en casa

Voz 0324 10:10 eh Carlos Boyero ministro cultura de bueno al donde el millar recta de copas negar mi arte de otras sustancias seria yo ministro de algo a no ser que quisieran que destruyera absolutamente el Ministerio que decía Groucho Marx jamás eh pertenecerá al club eh pediré

Voz 15 10:36 en la solicitud en el que dejen entrar a gente como yo

Voz 0324 10:38 no pues te digo lo mismo pero lo es desde ha sido tremenda no se debe ser debe ser un sueño para mucha gente Tomás uno no decimos libre y qué quiere ser de mayor pues ministro quiero ser ministro no era el caso eh yo no

Voz 1 10:55 yo conozco si además se lo comentó yo conozca máximo Huerta además de entrevistamos hace menos de un mes en la Ventana del adscrito un montón de libros es un tipo muy leído muy culto muy divertido muy agradable y bueno no no quería que estuviera no no no estaba cuando abramos entre sus planes ni mucho menos lo de ser ministro pero bueno la cosa surgió después se precipitó con la moción de censura firmaron dijo que sí

Voz 0324 11:16 si has tenido una movida de estas con Hacienda yo creo que lo lo más honesto cuando te proponen para un cargo público público es es contárselo al que ya te lo va a otorgar decir oye mira paso pasó esto no no sé si me imagino que él no se sentirá culpable aquí daban explicaciones todos los hacían que ha estado fantástico con eso como todo el mundo lo hacía todo como pero hay una parte de lo que ha explicado

Voz 1 11:49 que que tiene razón Se puede aceptar no pero tiene razón esas sociedades de artistas periodistas escritores gente del cine no sé que es verdad que hace unos años eran moneda de uso común no sólo es que Hacienda las torear es que era legal no es que pagaran menos impuestos tu sí cobra su salario elevado cobran un cuarenta pagas un cuarenta y ocho por ciento Creo que es

Voz 0324 12:10 si tienes una empresa un veinte o un veinticinco pero sí

Voz 1 12:13 pero no te lo quedas ese dinero el día que disuelve es la sociedad o el día que utilizas ese dinero para cualquier otro fin pagas los impuestos lo que haces es tener durante ese tiempo tu el dinero no Hacienda ahora Si en ese capítulo de poner gastos que pueden ser comidas viajes gasolinas un traje le metes una casa en la playa coño pues igual ha ido la mano vencen lo digo por distingue pero en fin estábamos hablando de la peli de de Belén Rueda no dormirán Tin Tin Tin una musiquita te ha gustado sí o no

Voz 0324 12:45 es muy aburrida y además da miedo no me dio tiempo porque estaba medio adormilado confieso que me al ahora es usado no

Voz 1 12:56 pero no no dormirán en pues pues fíjate

Voz 0324 13:00 yo eh el guión bueno has contado bien poco del argumento y me superan esas cosas con acento porteño de un grupo de teatro el insomnio la psiquiatría Atlantis psiquiatría llame vamos y citó eso está bien contado pero es que no no tenía como el menor el menor interés y entonces me fui

Voz 11 13:28 sabe recuerda es

Voz 0324 13:30 una película que te que como soy tan miedoso no me atrevía a verla en el cine descuidando mi actitud profesional algo tenía yo tengo que dar las películas pero las de demonios me me acojo no haya absolutamente ir Iberia entonces el otro día me me acompañaron unas cuantas personas en una casa aproxime pasaba algo vi Verónica a me parece una película que está muy sí pero no ha visto no lo he visto no te quiero decir es terrorífica pero sobre todo es es una película sobre un caso sabes que la la policía admitió que había ocurrido algo paranormal le pasó en el año noventa y algo en en Vallecas no es una película

Voz 4 14:16 no ya de terror y de la hija de demonio

Voz 0324 14:20 yo psicopatías de es una película sobre la soledad de la adolescencia sobre una cría tan tan perdida y tan tan acorraladas a que tiene que cuidar de sus hermanos pequeños que a partir de ahí ya pero pero conseguí verla acompañado ya te digo me niego a ver películas de demonios que no se tiempo para Segunda

Voz 16 14:43 no va con esos asuntos están sosteniendo bendito sino que fue Susanna Bergés hasta sesenta Patrice y cada vez que se habría versión Jeffs aquí todavía Parlemento tres no podrá salir en tránsito coma a película

Voz 1 15:01 alemana que cuenta la historia de un hombre que se va a Francia tras la invasión nazi y adopta la identidad de un escritor muerto del que tiene del que tienen los papeles ese es el punto de partida que tal pues si aguanta

Voz 4 15:13 hora y diez minutos es la otra creo que fue una hora en la originalidad consiste en que te está contando una historia supone del pasado los nazis tomando

Voz 0324 15:23 París y todo eso ocurre

Voz 4 15:26 ahora no original bueno eh no no no me vale con la originalidad es como como desarrolle en esa historia te tedio no sé si tengo un un problema de somnolencia un problema médico pero es que me Zenet cerraban los ojos imagínate con lo que veía y lo que veía en la pantalla pero ahí me propuse digo tengo que aguantar un poco más porque el director eh

Voz 0324 15:56 Repsol es tiene películas es un director alemán que tiene alguna película que está muy bien una que se titulaba Bárbara llamaba Fénix que eran tenían un punto inquietante no

Voz 3 16:09 pero pero está

Voz 15 16:11 nada tenían sentido me pareció un aburrimiento

Voz 0324 16:15 y es que ahora con cómo empieza el Mundial los presiente en que los cines Van esta rueda tíos pues deben de meter mogollón to de saldo no dice es coño que que que debe que deban gente que no le guste el fútbol y que Israel hay que quieran ir al cine y ahí estar allí refrigerado Si viviendo historias que les

Voz 1 16:38 emoción y no que saber porque sabe que un poquito de música para cerrar camas

Voz 7 16:46 miles

Voz 1 16:55 os voy cierra todas las semanas ya lo saben los oyentes La Ventana del cine con una canción que ha elegido All por el motivo que sea Hillary pero tiene que explicar claro esto