¿Por qué ya no me pone el sexo esporádico?

Voz 0542 00:00 pues no se llega de una consulta Contigo Dentro arroba Cadena Ser punto com que ultimamente es una mina de sabiduría inagotable que los que más los que más preguntan en los que mejor preguntaban son nuestros oyentes no cabe duda bien mira

Voz 2 00:48 yo tengo últimamente Viena que yo tengo o trascendencia sexuales

Voz 0542 00:53 de estas impresionantes pero bueno tenemos los ayudantes todos los oyentes mejor es sin duda en este caso no es dice soy una mujer de veintiocho años solteras sin novio mis relaciones sexuales suelen variar durante el año hay meses en los que estoy a dos velas otros en los que tengo alguna relación esporádica y otros como un verano que no para de mantener relaciones sexuales siempre esporádicas la verdad que normalmente siempre lo pasó bien pero últimamente no sé por qué cuando he mantenido alguna relación lo echa desgana eh aunque tengo que añadir que yo he querido mantenerla ha sido consentida y el coqueteo antes de pasar a la acción me ha gustado pero cuando llego a la cama el al ratito ya tenía ganas de que acabase pronto mientras lo hacíamos no estado cachondo y aun estando buenísimo para mí el chico no he tenido un orgasmo no sé si es porque ya estoy cansada de ídem Florent Floren y mi cabeza quiere encontrar a esa persona que no solo está disponible para una noche loca o porque tengo mucha actividad durante el día y luego cuando llega la noche solo me apetece acurrucado en la cama quería saber si es normal si os ha pasado alguna vez osea habéis tenido pocas así

Voz 0401 01:58 tú cuéntanos tus épocas así

Voz 0542 02:01 yo me limito a llamar a los especialistas porque considero que vivida no es trascendente pues cree especiales mejor no está al teléfono Carolina Armero que está al frente de El Paraíso Secreto de Carolina Armero punto com

Voz 4 02:16 buenas noches Karol buenas noches tenga siempre un placer estar con vosotros

Voz 5 02:20 igualmente igualmente has escuchado a él si me comenta hay menudas ganas de de intentar también ordena las ideas que él

Voz 6 02:32 bueno yo creo que lo que lo que la confunde es que tiene rachas no es como que hay una ratas que está muy activa a otras que están menos activa este entonces claro sí Justo la de baja actividad después de esto como dice ya de granito que ha tenido una actividad muy muy acelerada pues yo creo que eso es lo que nos confunde pero vamos a todo el mundo tiene rachas en en la actividad sexual y sobre todo en la libido hay veces que nos afectan temas emocionales yo ahí bueno hecho un trasfondo ya a través de de formación profesional de lo que ha leído no pero bueno ten podría ir de de que no pasa absolutamente nada que son rachas pues cansancio también el tiempo o acepta sí tenemos un pico de estrés en algún momento de nuestra vida todo eso nos afecta directamente a la líbido pero también el al haber mencionado no se que no sabe si lo que echa de menos es tener una pareja más estable no ahí es como que asaltaba mi alarma sino en si esa chica vivía la consulta entonces bueno habría que un poquito más profundo pero dio por lo que dice no siempre hay que hay que tener la misma actividad hacia el mismo tipo de sexualidad hay temporadas como ella bien dices que te puede apetecer tener sexo esporádico y a lo mejor está echando de menos el momento de tener una pareja y me llama especialmente la atención una cosa que dice dice son consentidas aunque siempre voy con desgana

Voz 4 03:56 porque lo deseadas eso es

Voz 6 03:59 el ella digamos que lo que la Mola por lo que ponen el email es el rollito del coqueteo el cosas en el mar pues el el sentirse que justas no aunque no les gusta a todo el mundo pero lo que tiene que tener claro es que no siempre tiene que gusta esa línea es decir no siempre que tú conoces a a un chico y habló de relaciones heterosexuales porque de lo que ya habla no siempre que cuando empezó a un chico en un en un bar y te gusta el coqueteo y te quieres ir con el te tienes que acostar con él

Voz 0401 04:26 ya se enteraron que estáis muy importante porque porque que concepto calienta apoya esa hace mucho daño muchísimo maño

Voz 4 04:33 sí Ximo y no siempre tiene que pasar tú has podido estar una noche con un tío buenísimo como dice ella y sentirte súper atractiva hay que le gusta si tal cuando llega el momento de irte Jolín pues no te apetece pues es que tu palabra dada la última no

Voz 0401 04:48 es tan sencillo como decir oye mira quedamos en otro momento me has gustado mucho me lo he pasado muy bien contigo pero me voy a mi es que me voy a mi casa porque ve quiero acostar o porque tengo la cabeza como un bombo con muchísimas cosas

Voz 4 05:03 y no es precisamente un polvo lo que necesito por lo que si todos los que son otras muchas cosas por lo que sea así el tema de todo este asunto

Voz 6 05:09 con lo que dice Elia no que que sí que es verdad que tenemos muchas veces miedo ahora estamos como en una vorágine de de un poco ovejas nunca vamos todas las mismas al mismo lado que parece que si no sales por la noche conoces a alguien enriquece a costar ver fuera de de ese círculo no sabemos convertido donde un lado a otro que hay que tener claro que todo el mundo tiene que hacer lo que le dé la gana no quisiera hacer lo que lo haga el que no no pero tenemos ese miedo muchas veces de al decir que no o al decir que no nos vamos sobre todo nos pasan a la figura femenina el pensar que voy a acoger este tío va a criticar se va a ir con otra o va a pensar que para que estado aquí errónea dándoles al final no me voy a ir es que eh esculturales

Voz 4 05:51 es decir tú tienes la última palabra por mucho que te guste

Voz 6 05:54 te gustaba no tienes por qué acabará costando porque sinceramente para acabar mirando el techo en una habitación viendo cómo se lo pasa fenomenal la persona con la que estás pues para eso a lo mejor hubiera dormido

Voz 4 06:04 claro ese esa esa noche no decías

Voz 0542 06:07 esto pasa más en las mujeres y aquí creo que hemos hablado en alguna ocasión de esa revolución que se producirá cuando los hombres puedan decir que no es verdad que es este mismo caso sucediera a él al contrario exacto y ellos tienen esa misma presión de cuando tanteo tengo que ir a la cama sí pero fíjate fíjate

Voz 0401 06:25 a lo mejor es porque yo soy mayor que vosotras os digo que entre hombres de más edad no hay tanta presión o por lo menos los hombres con los que yo me cruzo no tienen tanta presión pueden estar contigo si pueden estar contigo cenar puede salir a cenar puedes tener incluso cuando estás coqueteando y es es es recíproco de las dos personas después todo eso tranquiliza un poco más a lo mejor a lo mejor es que la edad lo que tratamos

Voz 4 06:52 ese es un proceso de reflexión y hace una madurez

Voz 6 06:54 no digo que nadie se ofenda de que no tenemos madurez el final la franja de los treinta y pico no

Voz 0542 07:00 yo estoy en aquella siempre les digo que creo que lo hemos Merca

Voz 6 07:02 alguna vez en algún programa yo siempre les digo mi segundo sábado

Voz 4 07:05 existente por qué estoy trabajando

Voz 6 07:08 de los Veintisiete o así a los treinta y pico a los treinta y ocho así que ahora mismo hay un un voy a salir de fiesta David voy a hacer todo lo que no he hecho quizás en unos años después de un divorcio eso o etcétera que ahora mismo hay un libre mercado sí que es verdad que encima nos comportamos un poco de forma adolescentes pero encima pensamos que lo sabemos todo con lo cual

Voz 4 07:33 no es un poco arma de doble

Voz 6 07:35 lo yo creo que eso es lo que socialmente pasan en esa franja luego sí que es verdad que como dice Celia mucha gente un poquito más mayor tampoco ha con una diferencia muy muy muy alta no pero que viene a consulta sí que es verdad que ya tienen otro concepto queda otro concepto totalmente diferente también la gente más mayor no ha vivido este Boon que ha habido ahora en la sexualidad no sea ya me voy a gente poquito más mayor es decir han sido libres sin cuestionarse tanto yo creo que vamos un poco

Voz 0542 08:05 el Cosmopolitan que atrae mucho daño yo te quería es decir caro el porque en otro ocasión hablamos con una mujer que había sido había tenido muchas parejas sexuales en momento decidió parar porque se había dado cuenta de que está buscando a mejor

Voz 4 08:20 era incierto entrevistamos aquí

Voz 0401 08:23 sí fue fue muy gratificante conocerla porque además lo que defendía a una mujer fascinante guapísima joven porque es joven y que decía que después de haber estado en el mercado de habérselo pasado maravillosamente bien plantada que llevaba un año sin tener relaciones sexuales porque quería que cuando tuviese las relaciones sexuales fuese que había algo más de el simple polvo que había una historia de otra

Voz 4 08:45 cabe esperar algo más de calentón a lo mejor de una noche no esto también

Voz 6 08:49 a a muchos han no es no son casos aislados pasa mucho bien es es vamos lo que me contáis que dijo está esta chica fundamentales decir yo soy libre para tomar la decisión de parar cuando a mí me da la gana sin tener que seguir arrastraba muy poco en la corriente de que cada vez que salga Ilie con alguien pues tenga que que seguir haciendo lo que estaba hace más ahora llega un momento no le pasa a todo el mundo pero sí que pasa que que te llega hace clic no ese Epic emocional empiezas a al menos eh pues la efectividad que quizás en una relación de una noche pues hombre te lo pasas muy bien es más frío pero sí que es verdad que hay mucha gente que echa de menos esa efectividad un poquito más cercana y también quiero decir que sea el caso de de la de la consulta de hoy pero también pasa muchísimo yo me encuentro mucho en la en la consulta gente que ha tenido carencias afectivas a lo largo de su vida ya no sólo a nivel sexual sino de parejas a nivel familiar que ahí se tira del hilo y sale de todo que buscan un poco el reflejo en el sexo

Voz 4 09:50 y cuando ya estoy eso es cuando nos gusta gustar y saber que estamos en el mercado

Voz 0401 09:56 arranca justo cuando estas en un momento de crisis además de personal con tu pareja acoge sí sí me de dar una vueltecita

Voz 2 10:03 a ver cuánto a cuánto está el género

Voz 4 10:08 pero cuando ya estamos a tu lado también me eso

Voz 6 10:11 pues bien los bajos pues no te ves vemos que nuestra libido es un poquito más baja que no nos apetece tanto hacer lo que hacíamos y yo creo que bueno cada cada caso como siempre digo en la consulta se se trataría de una forma diferente porque cada persona es un mundo y cada uno tiene sus motivos pero sí que a ella personalmente le daría ese consejo no que no tiene por qué hacer algo que aunque sea con sentido es desganado

Voz 0542 10:37 es donde está consentido no se ha desgranado pues claro la Armero muchísimas gracias