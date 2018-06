¿Cómo es la sexualidad cuando tienes Síndrome de Asperger?

Voz 1 00:00 a vos vos reconozco que cuando plantea

Voz 0401 00:15 como la posibilidad de hablar de sexualidad y personas con autismo nos vimos absolutamente pérdidas tuve la suerte de que Lena una mujer de las redes sociales es fabulosa y maravillosa me vi un poco perdida decidió que podía ayudarme poco a poco desde su experiencia personal pero también desde el anonimato Nos dimos cuenta de que una vez más la sexualidad es uno de los aspectos más silenciados cuando hay un diagnóstico sobre la mesa sea del tipo que sea sin precisos hay que hablar del Tea el trastorno del espectro autista por eso esta noche nos encanta que nos acompaña desde Radio Murcia José Luis Álvarez castellanos que psicólogo trabaja con la asociación Trade impartiendo un taller de sexualidad buenas noches José Luis

Voz 2 01:03 hola buenas noches

Voz 0401 01:05 también ante el Tea

Voz 2 01:08 bueno vamos a ver es un trastorno del desarrollo en en este bueno el aspecto no ocupa hoy por ejemplo que íbamos a hablar de El síndrome de Asperger que una parte de la ultimo una parte la parte digamos más funcional se caracteriza por ejemplo por por una un déficit una dificultad de a nivel social suelen ser personas con intereses restringido con una persona muy rutinaria con unos comportamientos muy rígido en los casos por ejemplo de de un nivel de mayor aceptación puede darse también alteración en el lenguaje mayores problema social mayores problemas de comportamiento pero bueno en el caso que no ocupaba hoy que venía también Eduardo a hablar de este tema

Voz 0401 01:49 del síndrome de Asperger de verdad

Voz 2 01:51 solamente que es uno más de los trastorno

Voz 0401 01:54 los del espectro autista no de qué manera condiciona la sexualidad

Voz 2 01:59 a ver realmente

Voz 3 02:02 no lo haya un condicionamiento porque digamos por culpa de de padecer a o detener a síndrome de Asperger es a lo mejor en el en el desarrollo social en el desarrollo social que no ha sido lo más normalizado el desarrollo y la sexualidad digamos no sea el esperado pero la vivencia de la sexualidad y la experiencia de la sexualidad son como la de obviamente cualquier persona

Voz 4 02:25 junto a Dati también en Radio Murcia esta Eduardo o no es así sin claro buenas noches Eduardo buenas noches cuál es tu diagnóstico de trastorno el engrudo leve en grado leve

Voz 0401 02:41 te ves reflejado en lo que nos acaba de contar José Luis

Voz 4 02:44 sí por supuesto y otras muchas más cosas quería preguntar a te directamente si tú

Voz 0401 02:50 sexualidad es diferente no

Voz 4 02:52 la amiga es algo que ir otra persona como ha sido tu educación sexual

Voz 1974 02:57 pero no es sexual bueno pues la verdad es que no sé cómo habrá sido el de atrás personas pero la mía digamos que me has sido digamos bastante restringida que decir nadie más

Voz 3 03:10 ligado a

Voz 1974 03:12 muchos aspectos acerca de la sexualidad es más lo que uno busca oye por ahí

Voz 0401 03:20 crees que el hecho de que tú tengas síndrome de Asperger dificultan algo tus relaciones sexuales

Voz 1974 03:26 no en principio pienso que no hombre el pienso que lo normal el contacto con otras personas saber dialogar el entablar cualquier tipo de relación ya sea de amistad o algo más profundo eso siempre son problemas que que todos tenemos pero que en las que padecemos el síndrome pues agudizan

Voz 0401 03:50 un poco o bastante más porque tú eres de los que tiene que decirlo se siente en la obligación de decir lo tienes que explicar temas que el resto

Voz 1974 03:58 que según con qué persona hay personas que tengan confianza hay por decirlo con más naturalidad

Voz 4 04:06 yo te has que que bueno

Voz 0401 04:09 José Luis es frecuente que el entorno de los pacientes conté a Celestin se les infantil

Voz 3 04:15 es bueno ver es una visión que desgraciadamente todavía pues sí que existe un poco pero fíjate que paradójicamente viene lo mejor de una posible pareja sexual sino más de los padres por un aspecto protector por el tema de de la sexualidad en si el miedo que conlleva el tabú que todavía sigue siendo entonces pues desgraciadamente vernos una siempre hay excepciones por supuesto siempre caso y caso pero si se sigue dando todavía que haya aún un ambiente más protector por el miedo por el tabú que se tiene buen el tema

Voz 0401 04:45 y cómo se trabaja en los aspectos más afectivos de la sexualidad en los grupos en los que tú impartís talleres

Voz 3 04:52 bueno a mí esa esa pregunta está bien porque estamos hablando también de la de la sexualidad parece que siempre nos referimos el prefijo sex de esta palabra parece que no engaña y no referimos siempre al tema físico a la parte sexual

Voz 4 05:04 cierto pero claro no hay que olvidar como dice

Voz 3 05:06 hay una parte afectiva hay una parte emocional hay una parte de Desarrollo Social de autoestima de auto imagen y bueno pues son cosa claro que tienen que que se tienen que ir trabajando paralelamente no sólo en el aspecto físico no descuidar ninguno de esos aspectos tampoco porque al final la sexualidad se ve de una parte también social emocional psicológica no sólo física es eso

Voz 0542 05:27 en el aspecto físico este tipo de diagnóstico sí que determinan algún condicionante

Voz 3 05:35 no no no tiene por qué no que pueden darse casos por ejemplo particulares en el que a ver qué te digo yo que si está tomando una medicación de cualquier tipo que afecta al sistema nervioso que al fin y al cabo es el que el que conduce las señales por ejemplo de placer en unas relaciones sexuales pues se vea sí que se puede haber a lo mejor un poco afectado pero claro no por el síndrome en sí sino porque se toma una medicación que paralelamente puede aceptar pero no el síndrome no condiciona absolutamente nada

Voz 0542 06:03 cuando cuando se dan y que cuando se aborda el tema de la sexualidad y la diversidad funcional en todos los ámbitos Se se habla de que cuando se niega la sexualidad o cuando simboliza lo que hacemos es que se niega a una parte muy importante de la calidad de vida de las personas

Voz 1974 06:20 sí claro es o es obvio es algo muy importante el hecho de mostrar a sexualidad como bien ha dicho José Luis no sólo el aspecto de tipo sexual sino más bien en efectivo o emocional que es mucho más importante que el sexual

Voz 0401 06:38 claro que esto sí que me interesa Eduardo partí es más importante el aspecto físico el emocional o los dos

Voz 1974 06:46 no mucho más importante el emocionar por supuesto

Voz 0401 06:50 y cómo cómo lo trabajas con tus parejas como como plantea el hecho de que bueno tiene síndrome de Asperger como mínimo vas a tener que que ayudara a la persona que está contigua que sepa qué es eso

Voz 1974 07:01 sí sí ha llamado pasado

Voz 4 07:03 muy muy pareja si cuéntame por favor

Voz 1974 07:06 sí bueno ella bueno es muy especial para mí así en resumía cuenta la primera vez que quedaba para hablar y tal pues yo le solté de buenas a primeras que yo tenía síndrome de Asperger

Voz 0401 07:22 claro porque como él está maduro pues coges si lo sueltas de sí sino para que para que ella que dijo

Voz 1974 07:29 ella se quedó

Voz 5 07:31 nada se quedó bastante descolocada IM

Voz 1974 07:34 a buscar información por su cuenta entonces claro a partir de es hoy que bueno pues fuimos hablando pues he empezado a entender muchas cosas

Voz 0401 07:43 claro claro

Voz 1974 07:44 sí sí dime tú en qué en qué

Voz 0542 07:47 notas que eso te condiciona eh cuando interactuar con otras personas

Voz 4 07:53 y eso no como pareja

Voz 0542 07:55 lo con la en ambos casos

Voz 4 07:58 pues ahora por ejemplo pues a la hora de

Voz 1974 08:00 de de hablar pues de relacionarme que me cuesta más ocho por ejemplo que a veces soy más tímido encomendaron en cambio como pareja es totalmente diferente porque desde el primer momento y siempre me he sentido yo he tranquilo a su lado me sentías relajado que que me inspiraba confianza

Voz 4 08:22 sí

Voz 1974 08:22 a penas ya desde el primer momento sí un que llevábamos mucho tiempo nuestra relación

Voz 0401 08:29 imaginen Eduardo por ejemplo que a mí me bueno pues que a mí me interesa una persona que

Voz 6 08:34 bueno Nos conocemos poco empiezo

Voz 0401 08:37 esa intimar un poquito más a quedar de vez en cuando me dice que tengo el síndrome de Asperger yo lo primero que haría claro como no tengo ni idea seguramente diría Internet dice sí vamos todos corriendo a Internet y no creo que sea lo más conveniente ni muchísimo menos y aquí me imagino que que José Luis me dará un poquito la razón tiremos siempre siempre internet pero sí que me gustaría Eduardo

Voz 6 09:00 Kimi guías es de alguna manera para que si yo soy la interesadas yo he puesto me he fijado en alguien para que me anime

Voz 4 09:10 aquí indague más sobre esa persona si pues en principio te diría porque de curiosos

Voz 1974 09:17 intereses porque has que padecemos Asperger e Inés muy muy restringidos muy puntuales puntualizado que ese tipo de cosas y luego por ejemplo pues que ya ves cuidado con lo que dices eso con la manera en la que con esa persona hay por ejemplo eh de Asperger si no les gusta el contacto físico y otros que son más o menos reacios a este tipo de contacto ese tipo de acercamiento

Voz 4 09:54 en general eso claro al diecinueve del contacto físico claro eso ya es un poco condicionante cuando hablamos de una relación no

Voz 1974 10:02 claro

Voz 4 10:03 como les lleva a tu chica bueno pues muy bien

Voz 0542 10:06 sí me encanta porque entiendo que no es tu caso que dice es que hay gente que sí tiene claro es más reacia pero no es

Voz 4 10:13 tú no no yo no

Voz 1974 10:17 hablan confianza siempre me he sentido cómodo con ella ahí siempre

Voz 4 10:23 cómo va conmigo José Luis qué poco sabemos no de todo esto

Voz 3 10:27 yo realmente está ahora mismo escuchando a Eduardo y estaba pensando que si ahora mismo de la Mesa y de la conversación quitamos las palabra síndrome de Asperger realmente nos ponemos a pensar en todo lo que está diciendo Eduardo no es ni más ni menos que a lo mejor pues

Voz 4 10:42 diferencias de carácter problemas que podemos tener alguno

Voz 3 10:44 handicaps situaciones en las que nos vamos a encontrar a nivel social porque está por ejemplo describiendo cómo yo me sentía o como yo estaba al principio de mi relación cuando yo también empiezo con con esos nervios con sin todavía esa confianza que poco a poco se va adquiriendo entonces realmente es casi más a veces la la etiqueta que se pone y parece que hay que abordar la sexualidad de una manera diferente pero si de lo que es justo lo que estaba diciendo ahora mismo se quitan esas palabras de síndrome de Asperger está hablando con normalidad pues como vamos como cada hijo decía

Voz 0401 11:13 Eduardo te sientes una persona diferente te gusta explicar dónde es tantos diferencial

Voz 1974 11:20 sí bueno la verdad que siempre me he sentido diferente de niño sí que me gusta digamos a expresar que soy diferente a otras personas pero sobre todo en cuanto a seguridad ahí ha

Voz 4 11:36 maneras de sentir Eduardo como quieras que nos acerquemos pues hombre

Voz 1974 11:40 me lugar haciéndolas visibles ya que muchas veces no suele dejar de lado y no se suele contar tanto con la con la opinión de de los que padecemos algún tipo de trastorno del espectro autista lo importante es eso era acercamiento acercamiento oí tener digamos una mayor comprensión de cómo y de cómo somos en la facturación

Voz 3 12:09 por ejemplo yo sí he visto casos en los que he hablado con padre ha hablado con familia que venían un poco un poco agobiada porque bueno su hijo empezaba a tener manifestaciones eso leo más masturbación a lo mejor en lugares inadecuados querían trabajar esto pero claro estamos hablando a lo mejor de un de un extremo de de las personas con TEA con un nivel de aceptación bastante alto en el que no no hay comunicación verbal en el que apenas tienen un sistema de comunicación puede digamos muy muy básico entonces por ejemplo con con este tipo de personas cuando se trabaja para para aprender algún comportamiento alguna conducta nueva lo que se hace se llevó a cabo el el modelado de la conducta por ejemplo se está empezando a comer pues se le puede ayudar se le puede guiar la mano con la cuchara para que lleve a la boca pero claro imaginamos ahora trasladar este tipo de aprendizaje a la masturbación y claro estos padres por ejemplo me decían que el médico al que visitaron en primer lugar les llegó a decir bueno por ustedes a su hijo y así a lo mejor puede empieza claro entonces imagínate como como madre pues que realmente de que te digan eso no estamos hablando con el síndrome de absolutamente normalizado que a lo mejor pueden tener las característica a nivel social a nivel emocional diferentes pero que al fin y al cabo una como habéis visto bueno Eduardo en la salida bastantes

Voz 0401 13:24 yo estoy fascinada bueno pues Eduardo acopio lo que me has dicho te invita haremos más veces ir José Luis Álvarez a mi me gustaría mucho seguir teniendo contacto porque mi intención es que hablemos mucho del trastorno espectro autista que le parece

Voz 4 13:40 por mí perfecto a vuestra disposición

Voz 0401 13:42 pues será un placer visibilizar la sexualidad hasta límites insospechados muchísimas gracias a mis compañeros de Radio Murcia ya usted después de estar allí