Buscando el poliamor...¡En Internet!

Voz 0401 00:00 Celiano sí que dado cuenta de que cada vez hay más sitios a los que ir para encontrar Sex fenomenal muy bien hay delito de paginas y sobre todo podemos podemos ir directamente hacia dónde queremos estar es decir si yo tengo una edad me gusta la gente de una determinada manera si me siento atraído hacia un tipo de sexualidad

Voz 0542 00:53 afortunadamente muy hasta que me encuentro con los que yo quiero claro y además para gente más joven para generar menos para acceder para sexo esporádico para relaciones estables pero qué pasa cuando lo que buscamos no es exactamente eso que conocemos como convenciones hoy es que de los convencionalismos yo ya no sé lo que ya sólo sé que no sé nada

Voz 0401 01:19 sí eso también es verdad pero porque no porque porque no somos un poquito más permisivos y sobre todo somos gente muchísimo más tolerante escuchamos lo que piensan los demás y lo que quieren los demás si queremos participar participamos sino

Voz 0542 01:35 pues no pues en esa línea de libertad precisamente que hemos encontrado una cuenta de Twitter que se llama amor libre amor libre Spain qué bonito y eso pone en contacto a gente que tiene en común el amor libre que bonito

Voz 0401 01:52 cómo lo ves yo lo veo fantástico

Voz 0542 01:54 pues mira Alice es una de las personas que está al frente de esta cuenta de amor libre Spain esta esta noche con nosotros buenas noches salís buenas noches

Voz 0401 02:04 cuéntame qué es el amor libre exactamente

Voz 3 02:07 buena el amor libre así un poco para todo el mundo es una filosofía es una idea de una forma de vivir que básicamente consiste en que tú como persona puedes puedes tener el tipo de relación que quieras con el número de personas que quieras de la forma que quiera siempre que todo el mundo esté de acuerdo en lo que es esta haciendo

Voz 0401 02:30 me estás hablando de eso que yo siempre defiendo y que se llama también como el título de Un gran libro Ética promiscua sí más o menos el hecho de que si quiere ser un pendón despejado el mayor Penn donde suelen pero tengo una ética que cumplir sí hay que una de las cosas es no hacer daño a ninguno de los implicados Exactamente Cuéntame y cuáles son las bases de este amor libre pero ético

Voz 3 02:57 pues básicamente eso que todas las personas implicadas en esa relación tienen que ser conscientes de lo que están haciendo tienen que estar de acuerdo para eso tienen que saber de qué va el tema porque sino no pueden consentir realmente aquí todo se tiene que hablar y consensuar para evitar hacer daño innecesario

Voz 4 03:19 uno de los temas que trata que además es como encontrar gente dispuesta a tener una relación amorosa para quedar porque es difícil

Voz 3 03:30 es difícil encontrar o mejor dicho lo difícil cuando tú estás buscando a alguien es que esa persona entienda lo que es el Poli amor o el tipo de relación que tú quieres que hay más cosas aparte de Poli amor y que nos sea asusté o rechace solamente porque le hable de una relación abierta

Voz 4 03:51 claro que me dices me estás hablando

Voz 0401 03:54 precisamente de ser lo más honesto posible se y siempre trae sus consecuencias porque no siempre todo el mundo está dispuesto a tener una relación como la que tú quieres tener tal vez pero vamos a dejarnos de engañar a salir por la noche de casa cuando queremos para quedar con esos amantes furtivos Ésa será más amenas qué diferencia hay con Tinder u otras redes de contactos similares en la sobre todas las opciones

Voz 3 04:25 te da porque esta última parte mencionamos en el hilo

Voz 0401 04:29 que se o que Pitt au el caso es que

Voz 3 04:35 te da la opción de especificar qué es lo que tú quieres es algo no monogamia y en el resto esa opción no existe entonces te la juegas por así decirlo que la persona que encuentras quiera o no tener esa relación Alice ahí

Voz 0401 04:50 de acciones específicas para la gente que está dispuesta a tener una relación Poli

Voz 3 04:53 que sepamos esa es la única que ofrece

Voz 0401 04:57 qué duro no que difícil de todas formas si usted es decir que aunque estés es en cualquier otra aplicación tú de repente te encuentras a alguien ese alguien tiene bueno pues no solamente es una cuestión como de Ana qué bien me lo voy a pasar esta noche

Voz 3 05:10 tú

Voz 5 05:10 te tienes que explicar cómo va más cómo es tu relación no

Voz 3 05:15 exactamente sobre todo si quieres algo a largo plazo si es algo esporádico pues hombre lo mismo te da un poco igual dárselo no pero si quieres algo más

Voz 0401 05:25 estamos hablando de que de que se polvo de una noche para ti es importante esa persona se convierte en alguien importante y quieres tener una relación más allá de ese encuentro esporádico no

Voz 0542 05:37 me ha llamado la atención que una de las pautas queda es a la hora de entrar en esa web en no que hay que su PIB en la aplicación era que no se prestase tanta atención a las fotos como se puede prestar en Tinder que es un poco lo que hemos hablado aquí alguna vez ese mercado de carne que a mí me

Voz 0401 05:54 detrás de si no si no lo compro no lo compro

Voz 3 05:57 habláis de la importancia precisamente de destacar eso es interés

Voz 0542 06:01 es es esas inquietudes más allá de lo físico que entiendo tienen más peso en este tipo de relación

Voz 3 06:06 algunas realmente en cualquier relación sea lo importante es encajar a un no sé no sólo que te guste físicamente tiene que haber algo más sino pues no te metes en una relación con una carga emocional importante en en las si ya te estas metiendo en una relación digamos alternativa la importancia alegre en la comunicación de saber qué es lo que tú quieres y qué es lo que quiere la otra persona para poder encajar todo eso es fundamental entonces a la hora de buscar alguien lo mejor es que tú pongas sobre la mesa al lo antes posible que quieres

Voz 0542 06:39 pero la paradoja que normalmente con este tipo de relaciones hay esta idea de promiscuidad de frivolidad no de solo

Voz 3 06:48 fijarse en el físico y sólo ir al

Voz 0542 06:50 sexo como tal cuando en realidad no se lo estás hablando de una trascendencia mucho más profunda

Voz 3 06:56 sí realmente es una de esas cosas que la cuando la gente le hablas de amor lo primero que piensan es va pues tú vas con un montón de gente IT ya está enough inadmiten importa con quién estás ni te importa lo que sienten ideal en realidad es justo al contrario para que eso más se mantenga tienes que estar ahí tienes que forzar de incluso más que en una relación convencional porque lo también tienen sus sus cosillas en tener una relación de este tipo que hay que gestionarla hay y aprender a llevar

Voz 0401 07:26 Alice es difícil salir del armario del Poli amor si directamente si no depende un poco lo puedes contar tampoco en las reuniones familiares sólo mamá nada más llegar hablaba más tengo un novio y tengo también una novia

Voz 3 07:41 ya te lo explicaré es complicado también siempre depende de a quién se lo vas a contar pero por lo general la gente reacciona lo mejor que te puedes encontrar es eso qué es

Voz 0401 07:53 claro

Voz 0542 07:54 claro estamos hablando un poco así en abstracto para que el oyente se sitúe hablamos por ejemplo de alguna situación tuya en concreto que hayas también a nivel perdón

Voz 3 08:05 yo soy un mono amorosa que es otro término eso

Voz 0401 08:09 esta no es lo mismo no Amorós ahora mismo me haría sentir también lo sea y me esté perdiendo

Voz 3 08:16 sí básicamente a las personas que sepamos son o Pauli es decir se enamoran de varias personas a la vez o mono amorosas es decir de una a la vez aparte de eso está Si tú te sientes atraído por más personas aparte de de la que estás enamorada o no que son digamos sería un poco aparte entonces si sólo te enamoras de una persona a la vez pues cuando estás enamorado en principio no te sientes atraído por además Si está hace siglos Polly pues podría sentirse atraído por más gente dentro del grupo B amor libre hay gente que tiene varias relaciones afectivas a la vez con varias personas ir o que las obtenido o que tiene también es gente que es eso lo que tú has dicho tú tienes una relación sentimental con una persona que digamos que es por la que estás enamorado y luego aparte de eso tiene relaciones sexuales esporádicas

Voz 0401 09:11 vale vale es necesario contarle a todo el mundo que es pulir amoroso o eres mono amoroso o lo que sea

Voz 3 09:22 creo que a ver es una decisión personal como todo pero sí que es importante darle visibilidad a esto sobre todo porque a mí lo mismo me puede afectar menos porque yo me puedo adaptar a lo que la sociedad dice que tiene que ser una relación pero una persona que sea Poli se va a encontrar en un momento en que se enamora de dos o tres personas iba a tener que elegir o enfrentarse a lo que la sociedad puré

Voz 0401 09:47 si hay que elegir

Voz 3 09:49 claro que no deberíamos tener que elegir pero la sociedad dice que sólo se puede tener una pareja la vez que si no es así no amas de verdad entonces lo están Si decides tener una relación Poli decides estar con varias personas a la vez lo que te enfrentas es que constantemente Se se pone en duda a tu capacidad de amar

Voz 0542 10:14 y además de ese prejuicio de la sociedad no hay dudas en cada una de las personas implicadas de vez en cuando en el sentido de nos han enseñado que si no quieren de verdad no en exclusiva no entran en esa claro la la la

Voz 3 10:29 qué nos enseña la sociedad es algo que hemos aprendido desde pequeños entonces es algo que todos tenemos metido en la cabeza de enfrentarte a esa idea supone problemas

Voz 0401 10:40 Alice yo sin embargo lo que me estoy dando cuenta es que últimamente Si veo cada vez más gente sobre todo más joven que yo que se plantea la posibilidad de que sus relaciones sentimentales no sean como las relaciones sentimentales que ha podido tener yo mi generación las nuevas hornadas diamante si de amorosos bien en con otros planteamientos parece que sí

Voz 3 11:07 o sea yo desde desde que yo vaya al instituto hace como diez años así ya se notaba un cambio ya que cada vez había como más apertura entre más de de sexualidad y ahora esto del amor libre lleva relativamente poco como movimiento así más o menos estructurado ir de un boom o sea lo de decir que está de moda pues suena un poco mal pero pero buen

Voz 0401 11:30 no es verdad que hay en cada vez al menos Aimar

Voz 3 11:33 más gente y sobre todo gente que es lo que ha vivido sabiendo que enfrentar a la situación de vivirá obligado a estar en monogamia cuando al descubierto el amor libres como una liberación sabes cómo ha encontrado algo que

Voz 0401 11:47 no nosotros estuvimos hace mucho tiempo hablando con una familia te acuerdas de que ya aquella entrevista crímenes contra uno de los primeros programas era una familia en la que en realidad los miembros que pertenecían a esa familia eran seis lo que defendían era la posibilidad de que las pensiones se pudiese repartir entre los miembros de la familia en el caso de que uno de ellos falleciese de que cuando había un divorcio también traje ese implícito que una familia no solamente la formaban un dos personas que fuesen los progenitores de una hija es decir

Voz 5 12:25 poco a poco tú crees que legalmente se podrá ir perfeccionando o al mismo tiempo limando o posibilitando siquiera la ampliación legal de la estructura familiar hay

Voz 3 12:38 personal yo creo que sí porque a ver aparte de familias que ya existen que son así ha habido casos nosotros en algún punto del perfil están los enlaces de matrimonios de tres personas y si no recuerdo mal un caso era en Brasil

Voz 0401 12:56 si es una mujer es

Voz 3 12:58 no sé si Portugal me suena bueno entonces eso es un avance aunque sea matrimonio y bueno sea tradicional pero ya el hecho de que se contemple la posibilidad de que legalmente exista una familia con tres de tres personas es algo ya hizo la idea sería seguir avanzando

Voz 0401 13:18 estáis viendo esos referentes visibilizar en otros ámbitos es decir aparecen en las aparecen en las revistas aparecen en el en los guiones de televisión aparecen en las series aparece la literatura la posibilidad de tener otro tipo de familia que no sea el que estamos acostumbrados

Voz 3 13:37 hay algunos ejemplos últimamente había una serie que si no recuerdo mal en Netflix que iba sobre una chica que tenía varias relaciones de mi poca de adolescente en Memorias de Irún que es una novela hay hay un triángulo amoroso potente que realmente es una relación Poli hay algún otro caso alguna serie pero son aislados son casos poquitos nada

Voz 0401 14:08 para que están sería una de las buenas posibilidades no que se pudiese ver como algo cotidiano

Voz 3 14:14 sí ésa sería la solución sea realmente en el momento en que se vea como algo normal dejaría de verse como ahorraron problemas

Voz 0401 14:23 pues siguen viendo como raros dices quiere y pertenencias amor libre y ya piensan por supuesto que eres promiscua que te tiras a todo lo que se menea y que por supuesto incluso puede que alguien que incluso crea que engañas a todos tus amantes no porque siempre es todo lo que te dice

Voz 3 14:41 sí sí eso a mí me ha pasado cuando empecé a salir con mi última pareja llevábamos nada a dos semanas in mis amigos a gente que se supone que te aprecia de tal con una sonrisa a la grada pero cómo vas a dudar los a durar con él Si Si tú con lo que tú eres no más no va a durar sino pues tener una relación seria Jaime lo han dicho a mí porque se considerase