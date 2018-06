Hora 25 Deportes: Con Hierro a por el Mundial (13/06/2018)

Voz 0919 00:00 qué tal buenas tardes desde Moscú bienvenidos a La Hora veinticinco Deportes especial Rusia dos mil dieciocho el campeonato arrasado por la onda expansiva provocada por el anuncio del compromiso de Julen Lopetegui en el Real Madrid una onda expansiva que todavía está en movimiento ya veremos hasta dónde llega y una onda expansiva que lo primero que ha provocado esta mañana a dos días del debut de España ante Portugal es que la selección cambie de entrenador algo inaudito algo histórico y que tiene con la boca abierta a todo el fútbol mundial

Voz 0641 01:05 el senador nacional pie decisiones que se tienen que tomar que que estamos obligados a tomarlo en función de una forma actual unos valores obviamente no hemos encontrado alguna circunstancia sobrevenida con una negociación que él legítima que no hay ningún problema por ello pero sí que ha ocurrido sin ninguna información a la Real Federación Española de Fútbol apenas cinco minutos antes de una nota de prensa

Voz 0919 01:34 Luis Rubiales anunciando la destitución de Julen Lopetegui ojito con lo que va a traer en lo que dice Rubiales de aquí en adelante el Madrid va a decir mañana que Rubiales estuvo informado por Florentino López ir por Julen Lopetegui pero no Florentino Pérez Julen Lopetegui antes del comunicado oficial Icon tiempo Iker Rubiales estuvo todo en que el Madrid anunciase en sus redes sociales la contratación de Julen Lopetegui Lopetegui destituido a viaja a Madrid triste y compungido como se ha mostrado esta tarde ante el micrófono de la cadena SER

Voz 1 02:13 no tristes pero bueno deseando que que hagamos un magnífico luego enamorados triste porque no voy a hacer siento como si podemos triste lógicamente

Voz 0919 02:36 Julen triste mañana será presentado como nuevo técnico del Real Madrid y mientras tanto el director deportivo de la Federación Fernando Hierro aceptaba el encargo de Rubiales para ponerse a entrenar a España a sólo dos días del debut ante Portugal un marrón un reto así lo vez Fernando Hierro

Voz 0641 02:57 las circunstancias son las que son y ya a partir de ahí acepto esta responsabilidad con valentía como no puede ser de otra forma mirando y pensando que tenemos un grupo de de jugadores de de trabajadores que llevan dos años trabajando por un mundial yo soy director deportivo durante todo últimos siete ocho meses y entiendo que que la ilusión de tiene todo el mundo es grande y en ese sentido no no podía defraudar a los uno a partir de ahí mi máxima aspiración en cariño por el seleccionador por Julen por su gran trabajo por todo el trabajo que lleva haciendo prácticamente a todo esto dos años sí indudablemente que que le deseo todo lo mejor en su nueva andadura

Voz 0919 03:47 bueno pues esta es la noticia del día surrealista esperpéntica como queráis definirla el día antes de que mañana empiece el Mundial vamos a situar los escenarios de Rusia dos mil dieciocho y el primero es Krasnodar primer entrenamiento de hierro con la selección Antón Meana buenas tardes

Voz 0231 04:04 qué tal Gallego buenas tardes un poco de todo como dices Fernando yerra dirigido ya el primer entrenamiento mientras Marchena Julián Calero y Juan Carlos Martínez Castrejón están viajando a Rusia para completar su staff técnico Lopetegui se ha marchado muy tocado no entiende la situación y considera que es injusto Rubial está asimilando todo ahora mismo en la resiliencia de los jugadores y la plantilla tiene muchas ganas de reivindicarse el viernes en Sochi ante Portu

Voz 0919 04:29 y ahora volvemos a Krasnodar con todos los detalles de este día mañana empieza el Mundial en el estadio luz Nicky se juega el partido inaugural Bruno alemán buenas tardes

Voz 0301 04:39 hola Gallego buenas tardes con el Rusia Arabia no hay bajas de jugadores importantes en ninguno de los dos equipos Rusia Irán

Voz 0231 04:45 sus cracks Congo lobby Small op y Pizzi

Voz 0301 04:47 ha dicho que quiere que Arabia Saudí será protagonista que domine el partido el Mundial arranca mañana a las cinco en Kunduz líquida prácticamente lleno con el Rusia Arabia que arbitrará el argentino pitan

Voz 0919 04:56 el día tenía otra gran noticia la elección de la sede para el Mundial dos mil veintiséis Lluís Flaquer ha ganado la favorita

Voz 1296 05:04 ha sido el presidente de FIFA Gianni Infantino que ha anunciado esta mañana en Moscú que el Mundial dos mil veintiséis Se va a Norteamérica

Voz 0231 05:13 Canadá Vince a la FIFA

Voz 1296 05:18 la candidatura conjunta de Estados Unidos Canadá y Méjico albergará al que será primer Mundial con cuarenta y ocho selecciones ha sumado ciento treinta y cuatro votos superando con claridad a Marruecos la otra candidata que se ha quedado en sesenta y cinco apoyos España por cierto ha optado por la abstención

Voz 0919 05:33 y fuera del Mundial tenemos en marcha un partido el Numancia Valladolid la ida de la final del playoff de ascenso a Primera División en Los Pajaritos como ha empezado José Carlos San José buenas tardes

Voz 2 05:45 Jesús buenas tardes pues sabiendo que Castilla y León tendrá un equipo en Primera División el año que viene se han volcado es el campo a reventar un par de acercamientos por cada equipo no se Xfera una tarde de fútbol intensa con la vuelta el sábado en Zorrilla

Voz 0919 05:58 así empieza este especial mundial que ya sabéis es vuestro y vuestras opiniones cuentan también en el guasa

Voz 3 06:05 buenas tardes me llamó José Luis eso sí de Oviedo acabo de oír en la radio en el que Fernando Hierro Sara a cargo de la selección Santo Dios nos coja confesados lo decimos en Oviedo una temporada que se hizo

Voz 0231 06:23 Rowling nació otra vez algo extra mensajes

Voz 4 06:30 queremos que los oyentes de Hora veinticinco Deportes seáis parte de él Nos lo que quieras mandando tu nota de voz en el Whatsapp seis ocho nueve cuarenta y nueve cuarenta

Voz 5 06:46 que la vida

Voz 6 06:55 lo que seguir hasta el final del Mundial porque si pues porque se ha desmadrado todo eso ha sido un golpe de efecto de este presidente nuevo que quería día dar un y son golpes la de esas diciendo aquí mando yo hoy aquí tal no sea como diciendo yo no me voy a saltar volvió a dejar patente que tengo valentía para encarar los problemas y las cosas pues no lo has hecho muy mal corazón West figura veinticinco Deportes

Voz 4 07:22 se hizo nueve cuarenta inmuebles cuarenta y ocho veinticinco exprésate

Voz 0919 07:30 todo no sea desmadrado seguimos aquí los enviados especiales de la SER

Voz 7 07:34 las necesidades de tu empresa siempre están en tu cabeza incluso mientras vuelves a casa cenas hasta que todo encaja para afrontar

Voz 0094 07:40 las

Voz 7 07:41 bueno ahora que escuchas que en BBVA no necesita ser cliente para saber qué financiación podríamos darle a tu empresa y en qué condiciones lo hemos estudiado previamente pregunta en cualquier oficio

Voz 8 07:51 Ana creando oportunidades

Voz 9 07:55 y hurtos Burón tus teatral

Voz 0231 07:59 en cambio los carburantes BP última

Voz 10 08:00 con tecnología ayudan a eliminar la suciedad del motor te dan hasta cincuenta y seis kilómetros más

Voz 11 08:06 por depósito afirmación válida para BP Ultimate diesel con tecnología activa el beneficio se logra con el tiempo y puede variar debido a distintos factores más información en BP te lleva más lejos punto com

Voz 13 08:16 hola vecina de visto que te has puesto alarma sin vinieron ayer los de Securitas Direct a instalar Mela si no es mucho lío que te metes en la web de Securitas Direct Line tardas nada además de la dejen instalada el mismo día

Voz 14 08:28 protege con Securitas Direct la empresa líder de alarmas en España llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece o calcula online en Securitas Direct punto es recuerda novecientos ciento trece ciento trece

Voz 15 08:42 días de la red de Opel ofrece en este espacio

Voz 0919 08:50 vaya día en el Mundial pero vaya a día sobre todo en Krasnodar desde primera hora de la mañana esperando la comparecencia de Rubiales y Lopetegui iban juntos no iban separados apareció Rubiales luego Lopetegui dijo que no hablaba luego Lopetegui se marchó de viaje a España madre mía Antón Meana a esta hora entrenamiento de Fernando Hierro con sus jugadores que caras ves cómo están los jugadores después de todo lo que ha pasado

Voz 0231 09:18 bueno pues también por delante de la prensa tranquilos en este primer entrenamiento quince kilómetros abiertos para los medios de comunicación con una charla de Lopetegui de hierro que aproximadamente ha durado tres minutos en el verde de este campo de Krasnodar y los jugadores por ejemplo hablando en redes sociales un tuit enigmático de Gerard Piqué pone los siguiente Universidad de Michigan baloncesto esto mil novecientos ochenta y nueve campeón de la a no sería la primera vez que ocurre todos juntos es lo que dice Gerard Piqué recordemos que ese año en el ochenta y nueve lo acabamos de buscar la Universidad de Michigan echó a su entrenador Bin Finder tres semanas ante de la Final Four pusieron a Steve Fischer fueron campeones de la EFE a un cambio de técnico a pocos días de la gran final así que es el ejemplo que pone Gerard Piqué el segundo tuit del día el primero de Sergio Ramos apelando al orgullo y el espíritu recordemos que hoy los jugadores se han reunido con Rubiales antes de conocer la marcha de Lopetegui pero por lo que sabe la Cadena SER Rubiales no les ha consultado les ha escuchado sabe que los futbolistas mayoritariamente querían que seguir de Lopetegui pero lo que ha hecho el presidente gallego es escucharles y comunicarles que la decisión ya estaba tomada y que la tenían que entender

Voz 0239 10:31 sí

Voz 0919 10:32 sí o sí es decir qué jugadores podían salvar a Lopetegui de la destitución Javier Herráez y Rubiales Lopetegui Hierro cómo ha sido todo hasta la presentación de hierro esta tarde

Voz 0851 10:45 bueno Gallego buenas tardes Luis Rubiales quería cargarse a Lopetegui desde el minuto uno desde ayer cogió el avión en Moscú para venir aquí a Krasnodar Rubiales quería cesar a Lopetegui le protegía le apoyaban la mayoría de futbolistas sobre todo el Real Madrid con Sergio Ramos a la cabeza como te cuenta Meana una cosa es que le apoyan y otra cosa es que consiga mantenerlo Luis Rubiales se ha sentido traicionado lo ha dicho hoy en la rueda de prensa se enteró cinco minutos antes que el resto de los mortales en ese comunicado del Real Madrid y además le llamó posiblemente Manuel coge el teléfono porque estaba hablando con los futbolistas tal como contábamos ayer aquí hasta en esta hora en Hora veinticinco Deportes por tanto Lopetegui es ya historia de la selección española de fútbol en ese instante se reúnen con Hierro tienen a Celades preparado el departamento de viajes de la Federación prepara a Celades para que se pueda sentar mañana Sillero no acepta lo ha comunicado hierro hoy en la rueda de prensa había tres opciones dimitir de decir no o coger el toro por los cuernos y sentarse en el banquillo esta tercera opción ha sido acogido dice que nunca se lo perdonaría el no haber cogido la selección española de fútbol pero Rubiales al comenzar esa rueda de prensa ha dicho esto

Voz 0641 12:02 obviamente plato de buen gusto lo que ha sucedido pero estoy o estamos actuando con responsabilidad hemos hablado con los con los futbolistas hemos hablado con todos está todo han cerrado filas en torno a a Fernando que además tenía una charla con todo los trabajadores muy muy emotiva hay bueno pues ahora sabemos que hay una enorme dificultad una dificultad añadida pero lo que no hemos encontrado y vamos a superarla te convencido

Voz 0919 12:30 han cerrado filas en torno a Hierro Hierro controla el equipo Hierro sabe cómo entrenaba cómo trabajaba cuál era el esquema cuál era el plan para jugar pasado mañana ante Portugal Javi

Voz 0851 12:43 sí ha dicho que si en la rueda de prensa me consta que Hierro asiste a muchos entrenamientos que también le gusta estar en la charlas técnicas es un director deportivo pero Le gusta muchísimo el banquillo por cierto le van a acompañar un hombre que estaba con el Oviedo Julián Calero que va a ser su segundo también Castrejón por cierto un viejo rockero como es Marchena también incorpora a la disciplina de la Federación Española de Fútbol iba a ser un hombre de confianza de Fernando Hierro Él no quería pero al final lo ha cogido veremos lo que pasa como ha dicho en rueda de prensa ojalá sea como con Zidane que parece que no quería ir consiguió tres Champions

Voz 0641 13:18 bueno se puede tocando día es lo que se llevado años de trabajo evidentemente afortunadamente hay que agradecer también que una gran parte de del estás sigue con nosotros está con nosotros hemos estado viendo con todo todo tema vídeo próximo partido sabemos que estamos muy cerca que y en este sentido lo tenemos claro que lo que ellos llevan trabajando tampoco tenemos que ser inteligentes tenemos que ser coherentes Isabel que que guía al día de Portugal al día quince no tenemos mucha capacidad de cambio no entonces por lo tanto la semana está hoy llena de trabajo sí que es verdad que yo he estado presente en todos los entrenamientos y que verdad que en el día a día siempre hemos estado muy presente y a partir de ahí tampoco podemos cambiar absolutamente

Voz 0919 14:06 no ha visto en los entrenamientos ha visto los vídeos ya veremos lo que puede cambiar si tiene que cambiar algo Fernando Hierro que parece que no Julen Lopetegui Adriá Albets ha estado con él en el aeropuerto cuando iba a volar desde Krasnodar a Moscú para enlazar con Madrid estaba triste

Voz 0239 14:23 área qué tal Gallego muy buenas muy tocado

Voz 0231 14:26 con rostro serio y sin ganas de dar explicaciones no tenía ganas de hablar porque siente como contaba Meana que la situación que ha vivido es injusta cree que podría haber seguido entrenando a la selección durante el Mundial ahora mismo está volando de Krasnodar a Moscú acompañado por su ayudante Pablo Sanz el preparador físico Óscar Caro además del psicólogo Juan Carlos Campillo tiene previsto viajar esta misma noche a Madrid para llegar de madrugada a la capital de España fuera del aeropuerto ha dejado el mensaje que hemos escuchado antes y después hemos pasado el control del aeropuerto con él y aunque le hemos insistido mucho ha dicho esto en el micrófono de la SER

Voz 16 15:06 simplemente cómo estás Julen cómo estás hasta hasta yo he dicho mostramos está pobres gentes ahora ya lo he dicho ya triste momento esta selección un magnífico papel en un gran campeonato no siempre simplemente siempre yo te he contestado por for pone gracias

Voz 0239 15:24 no era el día parece que

Voz 0919 15:28 Julen lo explicará todo o explicará su visión de los hechos en la presentación oficial como entrenador del Real Madrid que tendrá lugar en el día de mañana Romero no se veinticuatro horas después del tsunami cómo cómo lo ves y sobre todo mirando hacia adelante que esperas pasado mañana jugamos con Portugal que va cambiará Hierro que va cerró que puede hacer hierros eje pueda

Voz 0239 15:51 la federal bueno yo creo que era difícil hacerlo bien o Gallego pero es oyente que es ocho rematadamente mal para mí el principal culpable Julen Lopetegui has sido egoísta y poco claro la segunda parte es el Real Madrid que podía haberme ido de una manera diferente de los tiempos pero la aquellos culpo porque está en su derecho de hacer ofertas y es coger entrenador repito que hay la culpa la tiene en su mayoría Lopetegui y la tercera parte de la Federación Rubiales ha sido valiente algunos pensarán que temerario atrevido incluso echarle un órdago los jugadores que se creían que la fuerza de mantener al menor yo creo que echaron entrenador a dos horas de un debut se va a pagar a lo largo del campeonato del mundo pero también pienso que es mal menor cuando escuché la palabra Celades estuve a punto de empezar a hacer la maleta volver directamente al hotel porque no considero capaz a un entrenador sin ningún tipo de experiencia ni ascendencia sobre el grupo a comerse este marrón con todos los respetos para el seleccionador sub veintiuno que escucho el nombre de Fernando Hierro pues repito creo que esto es difícil de borrar difícil de olvidar pero me nace alguna esperanza de que todavía podamos hacer un buen papel en el Mundial

Voz 0919 16:53 cuarenta y ocho horas del debut Hierro tiene que seguir el libro de ruta de Lopetegui tiene que apoyarse en los jugadores para mí lo que pase en este Mundial va a depender del vestuario del núcleo duro del vestuario ellos van a ser los que dirijan prácticamente a Fernando Hierro son las nueve y cuarenta y siete minutos esto es Moscú en España ocho y cuarenta y siete seguimos

Voz 17 17:19 ahí están ya en falta el terreno una selección con los mejores integrantes de su categoría un grupo dispuesto a dar el máximo para hacerlos sentir toda la emoción en nuestros asientos

Voz 18 17:30 celebran la llegada de la selección Coppel lleva desde el tuyo desde ocho mil ochocientos euros aprovecha ahora los días de la red descubre ofertas exclusivas en toda la red de concesionarios Opel financiando con Opel Finances Services a través de Banco Cetelem SAU esta fin de mes consulta condiciones en Opel punto es

Voz 20 17:50 ya has terminado Selectividad ahora empieza lo bueno la Universidad Europea quiere que empieces el mejor verano de tu vida consiguiendo entradas para el concierto de Operación Triunfo en el Santiago Bernabéu es una buena forma de hacerlo no descubre cómo síguenos en redes sociales e informa de empieza lo bueno

Voz 0231 18:08 la Universidad Europea cuestiones briefing

Voz 18 18:16 no Zune Zune el fútbol con el baloncesto

Voz 21 18:41 porque la radio y el deporte lo hacemos entre todos El Larguero síguenos también en el Larguero punto es Capella ser

Voz 0094 19:04 el primero

Voz 22 19:07 la selección el comentario

Voz 0919 19:09 la nota que nos va a dar Alfredo Relaño director del diario As Alfredo Hierro se queda Lopetegui marcha para Madrid como lo es

Voz 0094 19:17 bueno hombre me veo con disgusto no lo está un gran disgusto no me lo esperaba de ninguna manera y no me ha gustado un un cañonazo del Madrid en la selección oí y una cosa mal llevada ahora estabas diciendo que al final el futuro es de los futbolistas Hierro es un hombre sensato que para un trabajo de siete partidos en lo que puede hacer efectivamente es mantener las cosas como se venían haciendo porque no va hacer nada nuevo ni ni se pretende llamar sería una tontería el que promociona bueno pues cada cosa tiene tampoco estoy tan seguro de que lo mejor es tuvieran tan tan con Lopetegui yo no hablar con los jugadores esperaban el estoy de Sergi Busquets no es de de Sergio Busquets no es de de apoyo a Lopetegui suele decir que Michigan ganaron cuando se fue el de Sergio Ramos es de todos a una no he visto todavía ningún guiño ningún guiño allí a los de complicidad con Lopetegui no he visto ninguno pero ninguno es ninguno a veces se ve cuando se va un entrenador cuando se fue del Madrid se vieron muchos los de todos menos Bale no entiendo Si tú dime

Voz 0919 20:25 de de decía qué te parece la actitud de Rubiales la la sentencia en la red

Voz 0094 20:31 yo no yo pensado si estuviera en su lugar no sé lo que he hecho en principio me parece que ha hecho lo que le pedía el cuerpo que no es lo mejor que se hacer normalmente pero semana pasada solar lo entendido más en el proceso había sometido a la federación a él aún cierto ridículo también hay que decirlo y a lo mejor ha pesado para ha sometido sometían operación aun grave de indignidad que él como presidente de la Federación pues no podía consentir ha estimado que no podía consentir bueno para eso ha sido lo que ha decidido el repuesto que Sierro pues es un hombre sensato que lleva tiempo hay qué tal me parece que par de manera entiendo lo que ha hecho yo nunca me he visto un caso así no sé por dónde hubiera salido no sepan su más reacción que había que también horas no

Voz 0919 21:13 que sea para bien en cualquier caso Alfredo

Voz 0094 21:15 muchas gracias

Voz 0919 21:16 estamos hablando de la selección pero en el Mundial hay más cosas bueno en el Mundial en el Mundial mañana el partido aquí en Moscú el partido inaugural Bruno Alemany Se abre el grupo A con el Rusia Arabia Saudí sí

Voz 0301 21:29 espera novedades en los once Rusia con su habitual tres cinco dos Congo lobby mandando en el centro del campo y es voló como referencia arriba en Arabia serán titulares algunos de los futbolistas que llegaron cedidos el pasado mes de enero a la liga española Salem del Villarreal en banda izquierda en la derecha Se juega nueve un sitio al igual a los del Levante y Leganés hablado Pichi el seleccionador de Arabia y evidentemente el conoce a Hierro conoce a Lopetegui ha hablado del lío en la selección española

Voz 23 21:56 bueno pero viendo el desenlace de de todo esto que sea general todas último día lloré deseo de éxito para Ronaldo diera hoy su grupo de depredadores Si esto ojalá puedan social e inconveniente ya admitido la selección española de la mejor manera posible

Voz 0301 22:17 el partido arranca a las cinco en luz Miki va a arbitrar el argentino Néstor pitando

Voz 0919 22:21 esta mañana se ha decidido que el Mundial de dos mil veintiséis Se juega en Norteamérica Canadá México EEUU Flo aquí España no ha votado España se ha abstenido

Voz 0094 22:30 la votación se decidiría la sede del Mundial es notación trascendente la Federación española veía con buenos ojos la opción Marruecos por proximidad panorama también de la candidata americana su excelente preparación para albergar el primer mundial con cuarenta y ocho equipos debía perfilar su voto en las últimas horas pero ha optado por la abstención el motivo es Lopetegui y es que Luis Rubiales tenía pautada reuniones con las candidatas ayer por la noche pero no pudo asistir a ellas por tener que gestionar la crisis del banquillo de la selección al no poder escuchar las propuestas de las aspirantes a ganar el Mundial la Federación ha optado por abstenerse en la votación de hoy para no decantarse por ninguna sin escuchar todo el proyecto social menos la Federación ha estado representada en el Congreso en este caso por el vicepresidente Andreu Sobis

Voz 0919 23:07 siete minutos para llegar a las nueve de la noche

Voz 15 23:10 sí sí tú dices el blues entrega de que era tan famoso como entrega blues que saber quién eres en la Denominación de Origen Calificada Rioja sabemos lo que es vivir Orkut yo soy fiel a sus principios porque cuando sabes quién eres pides un crío Denominación de Origen Calificada Rioja saber quién eres

Voz 24 23:32 dentro de poco nos dan las vacas y mostró todo dónde vamos a ir este verano la plaquita ir más allá con Viajes el Corte Inglés eso sí desveló

Voz 25 23:43 verano de película como Viajes El Corte Inglés Costas islas Europa cruceros Atlanta tu reserva ahí descubre todos nuestros estrenos disfrutará de ventajas que son todo un espectáculo niños gratis Paco en tres meses reservando en Viajes El Corte Inglés pues llevas tres meses define gratis consulta condiciones

Voz 7 24:02 las de este tu empresa siempre están en tu cabeza incluso mientras te duchas au tomas café hasta que todo encaja para afrontarla como ahora que escuchos que en BBVA no necesita ser cliente para saber qué financiación podríamos darle a tu empresa y en qué condiciones lo hemos estudiado previamente pregunta en cualquier oficina

Voz 8 24:18 era de BVA creando oportunidades

Voz 0919 24:24 en España es noticia la renovación de el central Jiménez con el Atlético de Madrid no lo ha querido dejar escapar el Cholo Simeone pero la gran noticia se está produciendo en Soria Numancia Valladolid partido de ida del play off por el ascenso a Primera como está José Carlos

Voz 26 24:40 tal cual lo dejamos en el arranque no se ha movido el marcador en Los Pajaritos llena hasta la bandera Numancia cero vaya colín pero

Voz 0919 24:47 sí también dentro de unos minutos se va a jugar el primer paso pido del playoff final Liga ACB entre Real Madrid y el Baskonia de todos estos partidos os informaremos desde las once y media en El Larguero como seguiremos contando la última hora del Mundial del tremendo So que ha llegado a las sección española

Voz 27 25:12 por qué

Voz 0919 25:12 garantizo que ha sido un día difícil en el Mundial sin entrar en las razones de unos y de otros las de Lopetegui las de Rubiales estamos a dos días del estreno con Portugal y todos veíamos que lo que estaba sucediendo no era bueno para España y para la selección esta es la selección de todos y nos duele que otra vez nuestro equipo se haya visto alterado por un conflicto entre españoles

Voz 1 25:41 he comparecido aquí

Voz 0641 25:44 el comunicaron pero lo hemos visto obligados a prescindir de seleccionador nacional la Real Federación Española de Fútbol la selección es el equipo de todos los españoles y decisiones que se tiene que tomar

Voz 1 25:57 estamos a en función de uno por uno está besando que estábamos enamorados hagamos un grandísimo es triste lógicamente algún mensaje para la afición española magnífico equipo y que ojalá no has muy triste por no eh

Voz 0641 26:41 las circunstancias las que esto ni ni a partir de ahí hacer claro esta responsabilidad con con valentía como no puede ser de otra forma masiva migración en cariño por el seleccionador por Julen por su gran trabajo yo tengo mi conciencia muy tranquila creo que todos tenemos que tener nuestra consciencia muy tranquila y a partir de ahí apunta López

Voz 0919 27:07 mucha suerte lo que suceda lo contaremos los enviados especiales de la serán mundial un saludo de Gallego a las once y media Larguero adiós

Voz 15 27:17 hora veinticinco Deportes

Voz 0919 27:18 tres Mundial dos mil dieciocho