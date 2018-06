Primera entrevista a José Guirao: los dos retos del nuevo ministro de Cultura

Voz 0194 00:00 ministro muy buenas noches hola buenas noches te llamó ministro ha tomado posesión todavía no a mí me suena raro también pero que desde desde cuándo sabe desde qué hora sabe que usted exministro

Voz 1 00:13 pues esta tarde esta tarde pues seis no sé si algo de la tarde

Voz 0194 00:19 le ha costado mucho tomar la decisión pues es que no

Voz 1 00:24 no sé no sabría decirte Agnes pues no no me ha costado trabajo pero que tampoco lo esperaba pues ha sido todo muy sorpresivo pero bueno pues pues ya está ya lo hemos tomado oí

Voz 0194 00:39 le hubiera gustado llegar al Ministerio de otra manera

Voz 1 00:43 pues vamos a ver es que yo nunca me había planteado vectores el ministro que en parecen cosa palabras mayores entonces nunca lo había pensado la verdad le soy sincero bueno pues al final las cosas llegan como llegan no pues sí pues

Voz 0194 01:02 ha llegado a lo largo del día hubiera había recibido la llamada eh había estado usted siguiendo todo lo que pasaba con la información del anterior ministro de Cultura

Voz 1 01:11 pues había oído esta mañana en el programa de peto a buena de Pepa Bueno que salió la noticia luego pues ya no porque ella estaba trabajando hay yo oigo la radio por las mañanas y por las noches cuando éste es la oficina pues estoy en la oficina no sí bueno me he enterado por por el programa de Pepa Bueno la verdad

Voz 0194 01:38 cree que no le quedaba otro la opción que dimitiera su predecesor

Voz 1 01:42 bueno a mí no me gustaría entrar en este tipo de cosas pero visto desde fuera pues en claro resultaba un poco extraño no pero la verdad sin ahorras esta pregunta

Voz 0194 01:58 sí sería se el ahorro porque es el primer día ya luego otro día ya ya ya luego ya veremos si Le ahorro preguntas o no le ahorró preguntas vamos

Voz 1 02:06 no ahorra ninguna voy hacia pidió esta gracia porque es la primera vez

Voz 0194 02:11 hay otra cosa yo le escuchaba antes porque yo creo que hoy algún compañero en Málaga y tampoco he seguido mucho cómo ha ido el trabajo de mis compañeros en la redacción pero creo que hoy hubo ayer le debieron preguntar a usted sobrecostes deberían ser las prioridades del nuevo ministro de Cultura y usted le hacía como una lista hablaba de la fiscalidad de la recuperación de las enseñanzas escénicas todo aquello que usted pedía que hiciera otro hará están su lista no

Voz 1 02:33 sí lo malo de de hablar cuando cuando el responsable pero bueno por desbrozar los temas de fiscalidad es un asunto el Ministerio de Hacienda pero todo el sector cultural como bien es sabido pues está con el tema del IVA por una parte que ya se ha bajado en algunos casos pero quedan otros y luego está el tema de la Leguineche en algo nuevo e incentivos fiscales para para el mecenazgo es evidentemente una todos los temas de fiscalidad corresponden al Ministerio de Hacienda será ahí donde habrá que debatirlo pero eso es claro que el sector cultural viene reclamando esto desde hace mucho tiempo y hay que ponerse para intentarlo

Voz 0194 03:20 la recuperación de las enseñanzas escénica se tendrá que que entender con educación

Voz 1 03:24 sí bueno hay un tema que yo siempre he sido muy reivindicativo a título personal que que lo voy a seguir siendo no sé si con mucho éxito en todo el mundo se da la circunstancia en la que estamos que yo creo que las humanidades en el currículum escolar decir pues el tema como la filosofía como una literatura como una historia del arte deberían de tener un mejor tratamiento en el currículum educativo ir y por supuesto la la danza la música etcétera no son mis competencias pero entiendo eso habrá que hablarlo con con la ministra de Educación pero entiendo que deberíamos empezar a trabajar en eso porque en los últimos años la educación ha tenido una deriva lógica hacia pues todos los temas tecnológico las nuevas tecnologías Internet etcétera que también están en el campo de la industria de las industrias culturales pero yo creo que es sin y todo esto sin alma pues en unos deja muy desprotegidos no entonces yo creo que es importante que en el periplo educativo pues la gente de los niños desde jóvenes y lo los adolescente pues puedan tener un mejor acceso a todas las humanidades incluida la lengua clásica el que yo creo que también son son importantes para una formación humanística integral

Voz 0194 04:57 ministro le gusta el deporte pues vamos a ver me gusta el corte pero no soy especialista en nada

Voz 1 05:05 Le voy le voy a decir de cómo me informo el deporte porque yo por la noche es la radio lo sabe Javier Torres su colabora con el programa que oigo es el suyo y luego siguen los deportes entonces que termina Ramoneda me voy a la cama pues lo que oigo es la más los deportes entonces lo que sé lo sé por ahí y luego pues también ya aprendido en el periódico en fin la verdad es que no soy especialista en deportes si tengo un respeto enorme sigo sobre todo el pues la selección española de fútbol por supuesto el tenis que también me gusta mucho y casi todo pero en fin no soy especialista Hay espero que el mundo del deporte tenga tenga un poco de compasión conmigo los próximos Didac hasta que me deja en en orden no

Voz 0194 06:07 es imaginaba esta mañana cuando se estaba duchando cuando se ha levantado estaba escuchando Pepa Bueno que usted esta noche en Hora Veinticinco tendría que responder a esta pregunta qué le parece la destitución de Lopetegui

Voz 1 06:19 pues Tegui es que es un asunto contradictorio y le voy a hacerse la absolutamente sincero no sé si meter la pata pero por una parte me aparece una parcela es un grandísimo entrenador la selección española con él no ha perdido ningún partido mostrado técnicamente pues que es un un un muy buen seleccionador nacional por otra parte que la noticia saliera Justo debía antes de empezar el Mundial ha sido extraño oí yo creo que no nos ha gustado a nadie incluido yo que no soy especialista no pero cuando la la he oído pues ha resultado la destitución bueno pues la federación en eso tiene sus competencias hay que respetarlo pero al final la conclusión que en fin ha sido todo muy rápido y muy extraño pero yo creo que lo que tenemos que hacer todos los que les guste el deporte y lo sigan desde luego yo como responsable ahora del deporte lo que tenemos que hacer es apoyar sin vamos sin respiro a nuestra selección para intentar hacer el mejor papel y estoy seguro que eso futbolista que de algunos sí conozco Trayectoria van a hacer lo imposible porque han demostrado que se crecen en la dificultad supongo que yo no lo sé pero también les habrá creado alguna incertidumbre no entonces bueno ahora lo que tenemos que hacer es estar con la selección muy confiar porque lo han demostrado muchísimas veces en que lo van a hacer lo mejor posible iban a hacer si cabe mayor esfuerzo del que ella tuvieran prevista frente

Voz 0194 08:04 ministro muchísimas gracias por habernos atendido in the oyente o ya pasado a protagonista muchísimas gracias gracias