Luis Rubiales: "Siento que Lopetegui se ha equivocado"

Voz 0231 00:05 noches y aquí estamos en la residencia de la Federación Española de Fútbol muy cerca de donde están descansando los internacionales en este hall con el escudo del FC Krasnodar en lo alto con una fotografía de fondo que me llama la atención se ve al presidente de la Federación Luis Rubiales en la foto oficial del equipo para el Mundial sale evidentemente Lopetegui y su cuerpo técnico es una imagen curiosa a esta hora de la noche tiene el polo gris con el escudo de la Federación Un pantalón azul está muy cansado las horas han sido más largas para Rubiales que para nadie tiene el micrófono amarillo de la Cadena Ser en la mano ya te escucha en El Larguero el presidente de la Federación Luis Rubiales presidente Luis Rubiales buenas noches

Voz 1064 00:43 buenas noches mano cuantas dormido la última noche

Voz 1 00:47 poco porque me acosté tarde me levanté temprano pero bueno lo suficiente como para tener la mente Mclaren aclara

Voz 1375 00:57 te repuntes de algo de lo que ha pasado en el día de hoy ahora que está a punto de terminar este largo día

Voz 1 01:04 yo hemos tomado decisiones ya nada más difícil pero tratando de herir la sensibilidad posible y sobre todo intentar afectar lo menos posible dentro de que son muy muy y eso no lo podemos olvidar

Voz 1375 01:20 en cuando hablas con Julen Lopetegui en a tu vuelta de Moscú anoche hablas con él o directamente esta mañana

Voz 1 01:27 no hablo esta mañana bueno pues una primera conversación ya le digo lo que tengan pensado y después por eso lo ratifico pero

Voz 1375 01:37 pues tu cuando vienes actúan los bienes anoche ya lo tenías claro cuando tomas la decisión de que te vas a cargar a López

Voz 1 01:42 de bueno a un proceso no era un proceso pero desde luego lo que sí que tengo claro es que si las cosas no se hacen bien pues hay que tomar medidas bueno pues también respetando mucho a Eli con el aprecio profesional y personal que le tengo sabe que ha sido muy duro tanto para mí todo para él pero pero que hacer

Voz 1375 02:04 pero Luis hay hay algunas dudas hay algunos hay algunas lagunas eh que yo creo que es interesante que tu las aclares esta noche en el Larguero y que todos los que escuchan La Ser vayan a la cama más con las ideas más claras no a ti te llama el que te comunica que Julen Lopetegui firma por el Real Madrid es Florentino Pérez

Voz 1 02:24 me llama Florentino hablo con el segundo me llama después Julen

Voz 1375 02:29 de perdí yo te dicen esos veinte segundos no

Voz 1 02:31 sí lo lo que les transmito es que les pido que como no sé nada pues que que no hagan nada que estén tranquilos porque no quiero que se comuniqué nada porque entiendo que no nos pueden haber dejado a al margen de una negociación y además no pero bueno que tampoco yo yo creo que lo ha dicho muy bien hoy también Fernando no la verdad es que esto ya tenemos que empezar a pensar en la selección en ganar partidos ello desde luego lo que no voy a a negar lo que he hecho he hecho es la forma

Voz 1375 03:08 sí sí has tomado como se tiene que respetar a una

Voz 1 03:11 a a una federación como la española no han sido yo pues en ese aspecto todas la Federación tiene clara que un empleado tiene que estar dentro de las reglas de sudor de su federación eso les hace

Voz 1375 03:22 eh Luis cuando cuelgas a Florentino que son veinte segundos de lo comunica te llama al Julen o ya más tú a Julen

Voz 1 03:28 no no me llama también llama yo lo confirma

Voz 1375 03:31 dice pues si esto es la hermana entre dedo

Voz 1 03:33 me llaman y yo les digo que no haga nada y demás pero bueno creo que que las prisas no son buenas que cuando hay que tomar una decisión así hay que hacerlo no se de principio pero desde un momento no al final no faltando cinco minutos por respeto a lo que representa la selección en la Federación Española hay que hacerlo contando con con nosotros y seguramente hubiera podido arreglar bien pero bueno mira ha salido las cosas así por desgracia es una decisión muy dura que nunca me hubiera imaginado tener que todo tomarla ni ni Johnny ni la junta directiva que que presido y bueno al final hemos tenido que hacerlo ahora ya está Fernando y confiando

Voz 1064 04:14 el a tope tú no sabías nada de las negociaciones

Voz 1 04:18 yo no sabía nada de nada de nada nada de nada de nada de nada estado sentado junto a Julen junto al resto de componentes del del cuerpo técnico día tras día no sea que me marché a Moscú por por el seis temporalmente vamos no no pero te digo que que eso es incuestionable pido desde aquí que nadie se atreva a ponerlo en duda porque entonces probablemente tenga que sacar los mensajes que tengo es que tengo mensajes con el no que era una sensación muy enfadado muy enfadado por por como se ha hecho entonces eso no quiero que nadie tenga la mezcla lo vi lo digo Lus lo digo

Voz 1375 04:59 Lewis presidente por qué esa duda existe tú no quieres que nadie tenga esa duda hay me parece bien y eso es bueno que tú lo aclares porque esa duda existe en el entorno del Madrid en el entorno de Julen Lopetegui

Voz 1 05:10 el sector del Madrid no no no ni en el de Lopetegui existe ninguna duda ni ni Fernando Hierro director deportivo Luis Rubiales presidente de fútbol han tenido conocimiento ninguno pero ninguno cero te digo una cosa así las cosa se hacen bien sea habla con nosotros no hay ningún problema porque Julen como empleado tiene todo por todo lo el deseo del mundo de que era hacer realmente amenazador aunque también entendida entendamos que la cosa pueden hacer de otra manera pero hombre a esta altura esto pues no no mira yo es que no no quiero simplemente alto pregunta ninguna información lo que es lo que no es lo que no quieres

Voz 1064 05:52 sí

Voz 1 05:53 no hombre que no quiero que creo que hemos conseguido ser elegante en un momento muy duro muy difícil y además que lo tenemos mucho cariño en que él ha conseguido grandes cosas con la federación que tengo uno número espectaculares con la selección y por lo tanto pues es una persona que que que tenemos que respetar que tenemos que que a mirar a nivel profesional y personal no lo bueno pues cuando las cosas no se hacen bien desde nuestro punto de vista desde nuestra humilde punto de vista hay que tomar decisiones por dolorosa que sea

Voz 1375 06:21 crees que el Madrid le falta al respeto a la federación

Voz 1 06:25 mira yo aquí creo que que con quién tengo que desde luego toma la decisión una con el empleado de la Federación Española fútbol obviamente lo que ya pues haya ocurrido contra el Madrid se lo he dicho también al Real Madrid le he dado mi opinión para mí el Real Madrid muchos clubes que hay en España con una importancia bestial por todo lo que representa obviamente nosotros queremos tener buenas relaciones con todo el mundo también

Voz 1375 06:51 hoy has hablado con veintiuno hoy después de cesar a Julen ahora con Florentino

Voz 1064 06:54 eh

Voz 1 06:54 no ya hablamos anoche bueno y no habrá ningún problema en hablar cuando cuando sea oportuno al contrario yo respeto muchísimo al Real Madrid a todos los clubes

Voz 1064 07:05 los siguientes que Julen te ha tradicional no de verdad que no siento siento mucho porel que que se ha equivocado

Voz 1 07:15 venían puede que él piensa de manera diferente yo lo respeto ya ha sido un momento muy duro al que hemos vivido junto esta mañana pero desde luego el mensaje de que la Federación la forma de actuar en la forma de los valores que nosotros queremos imprimir con eso no se puede no se puede jugar está ahí y repito a nivel profesional y a nivel personal es es un hombre que ha mostrado su valía pero hay cosas que no se puede que son intolerables

Voz 1375 07:48 eh ha sido un error también por vuestra parte sacar un comunicado diciendo estamos al tanto de las negociaciones bueno lo que creo que sacado eso sí desde el principio de la entrevista estar diciéndome te creo yo no pongo en duda tu palabra y no porque si diciendo Manu aquí nadie sabía nada porque era Federación saca un comunicado ayer por la tarde diciendo estamos al tanto de las negociaciones por qué hace son la federación

Voz 1 08:10 pues fíjate porque saca un comunicado el Real Madrid a los cinco minutos de entrar nosotros y media hora después Alex se comunicado que creo que luego se quitó había un desconcierto tremendo yo creo que un poco la gente de comunicación lo que trató en ese momento de cubrir oye que no parezca es que no han tomado el pelo no pero es que yo creo que que además lo deje no pues yo creo que se tiene que ver con la verdad sólo a dos y entonces es que no sabíamos nada entonces como no sabíamos nada al mente con desconocimiento completo en todo momento de la Federación Española de Fútbol y eso de verdad es tajante

Voz 1064 08:46 tajante esta el cual dos cosas muy rápidas la federal

Voz 1375 08:50 quién va a tomar algún tipo de acción legal contra el Real Madrid no

Voz 1 08:54 decididamente no y además voy a explicar porque más allá de que sea negociado con contrato en vigor de que no se no haya comunicado nada y demás este tema lo importante ha zanjado mirar adelante nosotros no vamos a ir nunca contra un club español vamos a tendría que ser un asunto casi de derechos humanos no entonces no no vamos al contrario lo que queremos lo antes posible tener buena relación con todos los clubes en ese sentido también va a ser así yo ya entendemos que seguramente ellos saben también que la forma no han sido las mejores poco a poco las cosas volverán a su

Voz 1375 09:33 lo habéis valorado pero no aberraciones legales no

Voz 1 09:35 yo hoy me lo han planteado los servicios jurídicos de he dicho que no que no porque porque aquí hay una cuestión que más de valores y más de formas que ya que de obtener un rendimiento económico que creo que que no se trata de esos gastos Moment

Voz 1375 09:50 evidentemente al expedirá Julen ya no cobra la cláusula de rescisión no que tenía que para el Madrid

Voz 1 09:55 obviamente aquí hay diferentes cuestiones pero también al ser un contrato de una persona pues me voy a reservar me mi opinión porque creo que un flaco favor haciendo son cuestiones personales y la Ley de Protección de Datos también por por ética prefiero no hablar de de la cuestión

Voz 1064 10:15 pero técnicamente al no despedí al despedir la Federación ayuna en el Madrid no está obligado a pagar esa cláusula

Voz 1 10:22 bueno ésa puede ser una interpretación perfectamente válida

Voz 1064 10:25 otra es que a Julen le podáis pedir que lo pague no

Voz 1 10:28 bueno pero mira nosotros no queremos de verdad

Voz 1375 10:31 no lo vais hacer te pregunto no Weiss hacerlo no sois a exigir a nadie en pago de la cláusula

Voz 1 10:35 nosotros vamos a actuar pues como se requiere el el asunto posan al final al final se va

Voz 1375 10:41 de lo llevan y te lo llevan gratis

Voz 1 10:44 bueno pero en este momento no una cuestión de que se lleven sino que no podía continuar aquí

Voz 1064 10:50 sí pero se va gratis no porque no paga la cláusula

Voz 1 10:53 que hay cuestiones que están más allá de del dinero en un momento determinado nosotros estamos luchando mucho por general mucho más ingreso lo vamos a conseguir vamos a conseguir en un par de años que los ingresos suban más del veinticinco por ciento de eso estoy convencido pero también es cierto que hay en momentos puntuales donde por encima de lo económico hay otra cuestión

Voz 1064 11:13 las te has despedido de Julen

Voz 1 11:15 sí me despedido no hemos dado la mano repito con ha sido un momento agradable a controlar ha sido duro porque yo aposté por él nada más llegar lo hice convencido plenamente convencido lo sabe además ya ha sido pues triste pero en esta cosa yo de verdad le deseo lo mejor los mayores es sido tan también ahora tengo que pensar en la selección española en que todo vaya bien y si hemos tomado esa decisión es porque también por nuestros valores y nuestra forma de hacer las cosas era lo que requería el momento

Voz 1375 11:46 pero cuando han salido ya han ido camino del aeropuerto ya haya estado Luis Rubiales para decirles adiós sólo en ese momento ya no

Voz 1 11:51 no hombre yo estaba en el momento que tocaba después ha ido declina con uno y hombre entiendo que también es son momento

Voz 1064 12:00 son de del como ha sido el momento del Vestuario con los capitanes y los jugadores despidiéndose de Julen

Voz 1 12:06 yo no he estado estado con ellos ante para comunicarles todo y luego

Voz 1064 12:12 a por eso por supuesto no

Voz 1 12:14 la han querido tanto Julen como es decir yo hubiera estado sin ningún problema pero yo entiendo ya son mucha experiencia como jugador que he vivido en el pasado que esta cosa para nosotros son relativamente normales no queda aquí genere más revuelo por ser la selección en el Mundial pero bueno eso es bastante relativamente normal que suceda durante alguna temporada ya esos momentos son para que el míster lo los tengan intimidad con lo que ha tenido sobre sus jugadores

Voz 1375 12:39 te han pedido los jugadores o han opinado los jugadores a favor de que siguiera Julen Lopetegui lo jugadora de Estado créeme Si no pueda ver en todo tipo de formación pero te han pedido que siguiera Julen

Voz 1 12:51 los jugadores cuando yo la he comunicado mi decisión la han respetado y además han dicho que iban a apoyar a estar junto a Fernando ayudándole en todo

Voz 1375 13:00 cuántos miembros de la junta directiva de las personas con las que en su consulta hoy te han dicho echa Julen más o menos de los que te han dicho no a Julen

Voz 1 13:09 lo que te puedo decir es que de manera unánime cuando se ha tomado la decisión todo el mundo ha visto que era lo mejor y lo más adecuado y ahí quiero también darle las gracias a a la junta directiva por esa confianza igual que que cuando él toma otras decisiones por ejemplo llamar a Carlos Marchena pues he hablado con Pepe Castro enseguida y el Sevilla aún a sabiendas de que para ello un perjuicio ha antepuesto a la selección española por encima de todo de también le quiero dar las gracias desde aquí al Sevilla que estoy convencido que cualquier otro club hubiera actuado de la misma manera en este caso el Sevilla y hay que reconocerle su género

Voz 1064 13:47 te da queda el equipo entonces con Fernando Hierro como seleccionador Marchena que va a hacer un poco hay de de la ACB enlace se enlace federativo

Voz 1 13:55 vivo entre los diferentes niveles extécnico también pues más político y también con los

Voz 1064 14:00 adora Celades también en el equipo sigue sigue Fernando Hierro sólo durante el Mundial descarta es que siga después del Mundial

Voz 1 14:09 no no se puede descartar nada Fernando asumió un reto con una valentía tremenda con mucha honestidad y también con la humildad que que no que le caracteriza todo lo que lo conocemos sabemos lo lo grande que ha sido como futbolista y ahora quiere ser grande como entrenador vamos a ver hasta dónde llega ahí vamos a hacer las cosas sin presionarle porque él mejor que nadie sabe lo que es un reto como éste se juega también

Voz 1064 14:34 así un día muy difícil y la última que te digo es que

Voz 1375 14:38 las al oyente El Larguero ha dado explicaciones en la rueda de prensa hoy te pones en El Larguero que te agradezco que lo hagas porque esto en tiempos recientes era impensable e imposible

Voz 2 14:47 te das la cara en las buenas das la cara en las malas

Voz 1375 14:50 veremos si el tiempo te da la razón o no ya toma una decisión muy difícil pero le dirías al larguero al oyente de Larguero lo más brevemente posible porque has echado hoy a Julen Lopetegui

Voz 1 15:00 el fútbol es un deporte que la pelotita entra o no pero alejado del fútbol el fútbol tiene que ser una escuela de valores de una escuela de cómo se hacen las cosas y eso lo tengo clarísimo volvería a actuar así siempre con esto no digo que yo tenga la razón yo puedo acertaron equivocarme pero lo que sí voy a hacer siempre mirar lo mejor por nuestra selección y sobre todo por la Real Federación Española de Fútbol sea que para esto no tenía vuelta de hoja ya ha actuado con respecto a mi honestidad

Voz 1064 15:30 con toda la honestidad de la que capaz si te hubiera dicho Julen Lopetegui o Florentino Pérez tenemos un acuerdo pero no se va a filtrar nada hasta que acabe el Mundial lo habrías hecho también ha hablado sobre

Voz 1 15:41 no te si ahora mismo se hubieran hecho las cosas de otra manera pues estaríamos todo en otra situación pero las cosas han venido como han venido no nos ha quedado más remedio que toman las

Voz 1064 15:51 es que hemos tomado has pensado en algún momento llamar hoy cinco minutos antes a Florentino para comunicarle lo que iba a hacer

Voz 1 15:59 uno piensa muchas cosas pero como había tanta gente con la que hablar tanta también tanta prensa esperando tanta todo un país pendiente he actuado de verdad siempre con con buena intención muy Icon necedad por lo tanto pues el que me conoce sabe que sí si he hecho algo que no todo lo bien que se debería hacer pues hay que hay que estar aquí no hay que estar en el minuto a minuto y hay que comprender cómo se mueve esto a la velocidad que se mueve pero que repito que yo hablo con todo el mundo ha encantado en el Madrid

Voz 1064 16:36 de lo que has hecho bueno

Voz 1 16:40 yo estoy a la Real Federación Española de Fútbol respeto muchísimo el Madrid hace poco estuve con ellos en la final y disfrutar como un aficionado más y como presidente de la Federació respaldando les lo haré con cualquier otro equipo y ojalá con Madrid o con quién vaya a la final europea y ello yo espero que entiendan también que cuando un empleado se sale dentro de las de lo que nosotros consideramos son los cauces oportunos pues no no entendamos Hinault desde luego acá de esa forma de actuar yo estoy seguro que lo entenderán yo si no lo entienden pues con que lo respeten me me suficiente

Voz 1375 17:20 Rubiales mucha suerte que el Mundial empieza mañana hay nosotros debutamos pasado mañana todas las formas del mundo

Voz 1 17:26 muchísimas gracias a la suerte de de España será la suerte

Voz 1064 17:30 te veo en Sochi en el debut contra Portugal tenga un abrazo mano hasta luego buenas noches

