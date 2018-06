Manu Carreño: "Lopetegui está destrozado, ni él ni el Real Madrid esperaban esta reacción de Rubiales"

Voz 1375 00:00 sinceramente aunque sabíamos el cabreo que tenía Rubiales encima bueno pensábamos que el sentido común o que la tranquilidad podía poder más podría tener más peso en la balanza de Rubiales sobre todo por lo que le tras mi tía en algunas de las personas de máxima confianza de Rubiales en la Federación pero si fuera por Rubiales desde anoche teníamos claro que sólo había cargado apenas duerme Rubiales el teléfono no para se levanta pronto no habla como nos acaba de decir en la entrevista que en El Larguero con la que hemos abierto no habla con Julen cuando llega de Moscú pero sí habla esta mañana cuando se levanta ya le comunica lo que tiene pensado Rubiales se siente traicionado así os lo conté anoche y así se lo dice a la cara a Julen Lopetegui el considera que no puede confiar en un entrenador que no son las normas por las que debe regirse a la federación considera que eso es tradición que que que que hace unos días la renovable hambre al contrato y que que no es de recibo que que un seleccionador en el que el confía le haga eso hay quién acusa a Rubiales de echar a Julen Lopetegui por un calentón pero él entiende que esas normas son para todos también incluyen al seleccionador se siente traicionado pero además piensa piensa que no puede ser el seleccionador una persona que tiene la cabeza en un club como el Real Madrid desde ya más o menos lo que os contamos anoche eso va cocinando y cociéndose a fuego lento durante toda la noche durante toda la madrugada y cuando se levanta Rubiales está encendido y no hay quien lo pare y además encuentra una cosa encuentra el apoyo de prácticamente toda la junta directiva no es que le hayan pedido hecha a Julen Lopetegui pero sí le han dicho prácticamente el cien por cien de los miembros de la junta directiva hagas lo que hagas tienes nuestro apoyo si sigue Julen es tu decisión sino sigue Julen te apoyamos exactamente igual recordamos que dentro de año y medio hay elecciones Rubiales también tenía que sondear a los presidentes de territoriales a los miembros de la junta directiva porque dentro de año y medio hay otra vez elecciones en la Federación es verdad que Rubiales luego también sondea a los jugadores pero más que un sondeo es comunicarles la decisión que tiene tomada aquí no mandan los futbolistas recuerdo que alguna vez hemos contado hilo y lo contamos cuando con la directiva anterior de la Federación los jugadores echaron un pulso nuestra María José Claramunt en nuestra persona de máxima confianza

Voz 1 02:28 al final los jugadores no mandan

Voz 1375 02:31 y creo que así debe ser el son casos distintos situaciones diferentes no tiene nada que ver pero creo que así debe ser y lo creo de verdad creo que los jugadores no tienen que tomar las decisiones en los clubes y mucho menos en la Federación habrá que sondear y preguntarle hoy gente como Ramos un capitán al que hay que por supuesto preguntarle y tener la la opinión comunicárselo y contar con ellos eso sí debe hacerlo Rubiales que como ha hecho en la rueda de prensa está muy cercano a ellos pero no ha sido más que eso comunicar lo que iba a hacer la decisión a tomar Rubiales que es el presidente de la Federación no es ramos Ramos es el capitán del equipo están para jugar los dirigentes para dirigir y cuando esta mañana contaba en el Hoy por Hoy aumentan las posibilidades de que se carguen al Lopetegui es porque alguien dentro la Federación me dice Manu se lo carga se lo va a cargar no hay quien pare a Rubiales y así ha sido cuando en otra conexión posterior le contaba a los oyentes de la SER que estaban reunidos los jugadores Lopetegui lo que estaba ocurriendo en ese momento no era una reunión era una despedida Julen Lopetegui está destrozado todo le he visto en el aeropuerto con el que coincidido cuando volaba vamos a Moscú hemos venido en el mismo avión venía con su equipo y su cuerpo técnico sus ayudantes la cara el gesto no hacía falta que dijera nada

Voz 1 03:54 a ojos incluso llorosos

Voz 1375 03:58 con lágrimas en los ojos en algún momento de de tragar saliva de dragar del nudo en la garganta de decir todavía no me lo creo todavía no lo han asimilado porque ellos no contaban con esto Julen se ha equivocado lo dije anoche en El Larguero lo repito hoy

Voz 1 04:15 lo he dicho a él pero creo que no ha actuado de mala fe

Voz 1375 04:19 se ha equivocado sea así la arrollado por este tsunami que entre todos tan mal han manejado pero en esa despedida de los jugadores con Julen

Voz 1 04:28 se han vivido momentos muy

Voz 1375 04:31 Carlos no diría tensos pero sí momentos en los que ha ido dando abrazo uno a uno a los futbolistas uno a uno en El Vestuario se ha salido Rubiales se ha quedado Julen con los jugadores alguno incluso como Andrés Iniesta sea emocionado

Voz 1 04:45 muy difícil

Voz 1375 04:48 pero no ha podido contenerse alguno como Andrés Iniesta no ha podido contenerse ha sido momentos de mucha emoción muchos mensajes muchos abrazos son dos años de trabajo de prepararlo todo de llegar al Mundial con con con todo preparado para hacer algo grande todavía no asimila lo que ha pasado han terminado despedirse se han ido a las habitaciones han hecho la maleta apenas han podido hablar con con nadie ni siquiera con la familia era muy difícil que se pudiera mantener una conversación pues por ejemplo con sus hijos o con la familia que en ese momento pero qué ha pasado pero Julen no estaba para hablar porque no podía por la por la emoción que han sido momentos difíciles sí que ha hablado con Florentino Pérez y es porque es normal es a partir de ahora su su presidente en el Real Madrid os puedo contar que también están muy sorprendidos no sé si disgustados pero no esperaban esto nadie se esperaba esto el primero Julen Lopetegui por nada del mundo Julen Lopetegui se esperaba que fuera ser despedido de la selección y de la Federación Española

Voz 1 06:00 Don por haber firmado con el Real Madrid

Voz 1375 06:04 esto es lo que se ha cocido durante todo el día de hoy en esas reuniones de ida y vuelta hasta que Rubiales ha dicho Se acabó y a partir de ahora nueva vida con Fernando Hierro que por cierto hace cuánto dos noches nos decían El Larguero cuando le preguntaba si te ves como seleccionador en caso de que alguna vez ocurriera algo nos decía esto Hierro Isaura BT pudieran ser seleccionador lo haría

Voz 2 06:26 planteo ni me lo planteo banquillos sí pero nunca una selección ni me lo planteo ahora mismo lo que me planteo de verdad que estamos ahora no no no digo que ha estado en Rusia que estamos en Rusia tenemos una sede fantásticas ha hecho muy buen trabajo de de elegir la sede

Voz 1375 06:43 ni me lo planteo ni me lo planteo pues te tocó no podía decirle que no ahí está Fernando Hierro al mando de la nave esto es lo que ha pasado en el día de hoy a partir de aquí pues a todas las cuestiones que que quedan por delante el equipo se ha marchado ya para ser seguramente presentado mañana el Real Madrid empieza una nueva etapa no se Romero Gallego Pulido a todos a Garrido a Dani a Pablo Pinto no sé si es convence lo que ha hecho la Federación la solución de poner a Fernando Hierro os queda alguna duda después de haber escuchar Rubiales en El Larguero de todo lo que ha dicho el presidente de la Federación que por cierto yo le creo lo dije anoche y hoy también sea yo estoy convencido de que Rubiales no sabía nada de lo que se estaba cociendo pero nada es nada como lo habían hecho luego como lo habían gestionado como sacaron esa nota de prensa me parece que habido muchos traspiés y entre todos de todos ha sido una gestión malísima por parte de todos sigo creyendo que el principal culpables Julen Lopetegui