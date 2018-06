El Larguero (1ª parte / 13/06/2018): Luis Rubiales lo cuenta todo

Voz 2 00:00 bien

Voz 1938 00:46 hola buenas noches bienvenido al larguero parece que

Voz 3 00:50 los hubiéramos atrapado y quedado atrapados en el tiempo que no se hable de otra cosa pero es que seguro de tu tampoco las de otra cosa en las últimas horas parece que no han jugado el Numancia Valladolid que ha ganado cero tres el Valladolid en el play off de ascenso a Primera o que el Madrid ha perdido el primer partido de Liga de la Liga de la final de la Liga Endesa ACB contra Baskonia noventa noventa y cuatro

Voz 1375 01:08 o que se ha ido Maxine Huerta como ministro de Cultura y Deportes ya ha llegado José Guirao parece que estas cosas no ocurren porque todo se lo ha llevado por delante estas y otras cuantas cosas más la selección española de fútbol y la Federación Española de Fútbol ya está ahora yo creo que lo más importante es que tú que nos escuchas cada día tengas claro todo lo que ha pasado en una jornada en la que hemos amanecido con Julen Lopetegui como seleccionador Nos estamos apostando con Fernando Hierro como seleccionador es tanto Meana a esta hora de la noche junto al presidente de la Federación Española de Fútbol Luis Rubiales que esta mañana ha dado explicaciones en una corta rueda de prensa donde sigue atendió a algunas preguntas pero haya querido estar en El Larguero para dar explicaciones a muchas de las cuestiones que todavía algunos es y muchos de nosotros nos hacemos por cómo se ha desarrollado todo y por cómo ha terminado todo está por ahí Antón

Voz 1670 01:57 Ana o la Antón en la sede de la selección española en Krasnodar qué tal Meana muy buen hola qué tal Manu

Voz 0231 02:01 anoche si aquí estamos en la residencia de la Federación Española de Fútbol muy cerca de donde están descansando los internacionales en este hall con el escudo del FC Krasnodar en lo alto con una fotografía de fondo que me llama la atención se ve al presidente de la Federación Luis Rubiales en la foto oficial del equipo para el Mundial sale evidentemente Lopetegui y su cuerpo técnico es una imagen curiosa a esta hora de la noche tiene el polo gris con el escudo de la Federación Un pantalón azul está muy cansado las horas han sido más largas para Rubiales que para nadie tiene el micrófono amarillo de la Cadena Ser en la mano ya te escucha en El Larguero el presidente de la Federación Luis Rubiales

Voz 3 02:37 presidente Luis Rubiales buenas noches buena

Voz 4 02:40 nuestra mano cuantas dormido la última noche poco porque me acosté tarde en el levante temprano Pedro bueno lo suficiente como para tener la mente lo más clara posible

Voz 3 02:53 te arrepiente representes de algo de lo que ha pasado en el día de hoy ahora que está a punto de terminar este largo día

Voz 4 02:59 no yo hemos tomado decisiones da más difícil pero tratando de herir la sensibilidad posible y sobre todo intentar afectar lo menos posible dentro que son muy muy trascendente y eso no lo podemos ver

Voz 3 03:16 en cuando hablas con Julen Lopetegui tu vuelta de Moscú anoche hablas con él o directamente esta mañana

Voz 4 03:23 no hablo esta mañana bueno pues una primera conversación ya les digo lo que tengo pensado y después pues sólo ratifico pero

Voz 3 03:34 pues a tu cuando vine saludan los esa noche ya lo tenías claro cuando tomas la decisión de que te vas a cargar a Lopetegui

Voz 4 03:39 bueno a un proceso no han un proceso pero desde luego lo que sí que tengo claro es que si las cosas no se hacen bien pues hay que tomar medidas y bueno pues también respetando lo mucho Eli con el aprecio profesional y personal que le tengo sé que ha sido muy duro tanto para mí minuto para el pero pero había que hacer

Voz 3 04:00 pero Luis hay hay algunas dudas hay algunos hay algunas lagunas que yo creo que es interesante que tú las aclares esta noche en El Larguero y que todos los que escuchan La Ser vayan a la cama mar más

Voz 1375 04:11 con las ideas más claras no ti te llama el que te comunica

Voz 3 04:15 qué Julen Lopetegui firma el Real Madrid es Florentino Pérez

Voz 4 04:20 me llama Florentino hablo con el segundo me llama después Julen

Voz 3 04:25 te invito yo te dicen esos veinte segundos no

Voz 4 04:27 sí ha logrado lo que les transmito es que les pido que como no sé nada pues que que no hagan nada que estén tranquilos porque no quiero que se comuniqué nada porque entiendo que no nos pueden haber dejado a al margen de una negociación y además no pero bueno que tampoco yo yo creo que lo ha dicho muy bien hoy también Fernando no la verdad es que esto ya tenemos que empezar a pensar en la selección en ganar partido y yo desde luego lo que no voy a a negar lo que he hecho hecho es la forma

Voz 3 05:04 sí sí has tomado como se tiene que respetar a una

Voz 4 05:07 a a una federación como la española no han sido yo pues en ese aspecto toda la Federación tiene clara que un empleado tiene que estar dentro de la regla de sudor de su federación eso es hace

Voz 1375 05:18 eh Luis cuando cuelgas a Florentino que son veinte según

Voz 3 05:21 dos de lo comunica te llama al Julen o ya más tú a Julen

Voz 4 05:25 no no me llama también lo confirma

Voz 3 05:27 ahora dice pues si esos las manga entre dedo

Voz 1938 05:29 me llaman y les digo que no había nadie

Voz 4 05:32 pero bueno creo que que las prisas no son buenas que cuando hay que tomar una decisión así hay que hacerlo no se desde el principio pero desde un momento no al final no faltando cinco minutos por respeto a lo que representa a las es decir la Federación española hay que hacerlo contando con con nosotros y seguramente hubiera podido arreglar bien pero bueno mira han salido las cosas así por desgracia es una decisión muy dura que nunca me hubiera imaginado tener que todo tomarla millón y ni la junta directiva que que presido digo bueno pues al final hemos tenido que hacerlo ahora ya estaba Fernando y confiando en él a tope tú no sabías nada de las negociaciones yo no sabía nada de nada de nada nada de nada de nada de nada estado sentado junto a Julen junto al resto de componentes del cuerpo técnico día tras día sea que me marché a Moscú por por el en la votación porque te malamente anónimo no pero te digo que que eso es incuestionable pido desde aquí que nadie se atreva a ponerlo en duda porque entonces probablemente tenga que sacar los mensajes que tengo es que tengo mensajes con el que no que era una sensación muy enfadado muy enfadado por por como se ha hecho entonces eso no quiero que nadie tenga la mezcla lo vi lo digo Lus lo digo

Voz 1375 06:55 Luis presidente por esa duda existe tú no quieres que nadie tenga esa duda hay me parece bien y eso es bueno que tú lo aclares porque esa duda existe en el entorno del Madrid en el entorno de Llull

Voz 3 07:05 Lopetegui lo que el sector del Madrid no

Voz 4 07:07 no no ni en el de Lopetegui existe ninguna duda ni ni Fernando Hierro director deportivo Luis Rubiales presidente de fútbol han tenido conocimiento ninguno pero ninguno cero ya te digo una cosa así si las cosas se hacen bien Se habla con nosotros no hay ningún problema porque Julen como empleado tiene todo por todo lo el deseo del mundo de crecer Messi aunque también da entendamos que las cosas pueden hacer de otra manera pero hombre a esta altura esto no no mira yo es que no no quiero simplemente pregunta ninguna información lo que es lo que no es lo que no

Voz 3 07:48 qué quieres

Voz 4 07:49 no hombre que no quiero que creo que hemos conseguido ser elegante en un momento muy duro muy difícil además que la tenemos mucho cariño que él ha conseguido grandes cosas con la federación que tiene unos números espectaculares con la selección y por lo tanto pues es una persona que que que tenemos que respetar que tenemos que que has mirar a nivel profesional y personal no lo bueno pues cuando las cosas no salen bien desde nuestro punto de vista desde nuestra humilde punto de vista hay que tomar decisiones dolorosas

Voz 3 08:17 tú crees que el Madrid le ha faltado al respeto a la federación

Voz 4 08:21 mira yo aquí creo que que con quién tengo que desde luego tomar la decisión una con el empleado de la Federación Española de Fútbol obviamente lo que ya pues haya ocurrido con el Real Madrid se lo he dicho también al Real Madrid le he dado mi opinión para mí el Real Madrid muchos clubes que hay en España con una importancia bestial por todo lo que representa obviamente nosotros queremos tener buenas relaciones con todo el mundo también

Voz 3 08:47 has hablado con buen tino hoy después de cesar a Julen a Saura con Florentino

Voz 4 08:51 no ya hablamos anoche hay bueno y no habrá ningún problema en hablar cuando cuando sea oportuno al contrario yo respeto muchísimo al Real Madrid a todos los clubes españoles sientes que Julen tradicional adicional de verdad que no siento siento mucho porel que que se ha equivocado y en mi opinión puede que él piensa de manera diferente yo lo respeto ya ha sido momentos muy duros que hemos vivido junto esta mañana pero desde luego el mensaje de que la Federación a la forma de actuar en la forma de los valores que nosotros queremos imprimir con eso no se puede no se puede jugar está ahí y repito a nivel profesional y a nivel personal es es un hombre que ha mostrado su valía pero hay cosas que no se puede son intolerables

Voz 3 09:44 ha sido un error también por vuestra parte sacar un comunicado diciendo estamos al tanto de las negociaciones bueno lo que creo que saca eso sí desde el principio la entrevista estar diciéndome creo yo no pongo en duda tu palabra no porque si estoy diciendo Manu aquí nadie sabía nada porque la Federación saca un comunicado ayer por la tarde diciendo estamos al tanto de las negociaciones porque la federación

Voz 4 10:06 pues fíjate porque saca un comunicado el Real Madrid a los cinco minutos de entrar no nosotros y media hora después Alex se comunicado que creo que luego se quitó había un desconcierto tremendo yo creo que un poco la gente de comunicación lo que trató es el momento de cubrir oye que no parezca es que no han tomado el pelo no pero es que yo creo que que además lo dije no pues yo creo que se tiene que ver con la verdad robados y entonces es que no sabíamos nada entonces como no sabíamos nada dado totalmente con desconocimiento completo en todo momento de la Real Federación Española de Fútbol y eso de verdad es tajante tajante es tal cual dos

Voz 3 10:45 esas muy rápidas la Federación va a tomar algún tipo de acción legal contra el Real Madrid no

Voz 4 10:49 sí decididamente no y además voy a explicar porqué más allá de que sea negociado con contrato en vigor de que no se haya comunicado nada y demás este tema lo importante zanja mirara adelante nosotros no vamos a ir nunca contra un club español vamos tendría que ser un asunto casi de derechos humanos no entonces no no vamos al contrario lo que queremos lo antes posible tener buena relación con todos los clubes en ese sentido también va a ser hace yo ya entendemos que seguramente ellos saben también que la forma no han sido la mejor bueno poco a poco las cosas volverán a su sitio

Voz 3 11:29 lo habéis valora pero no haber acciones legales no yo

Voz 4 11:32 yo hoy me lo han planteado ha dicho que no que no porque porque aquí hay una cuestión que más de valores y más de formas que ya que de obtener un rendimiento económico que creo que que no se trata de sobre estos momento evidentemente al expedirá

Voz 3 11:47 Duran ya no cobra y la cláusula de rescisión no que tenía que para el Madrid

Voz 4 11:52 obviamente aquí hay diferentes cuestiones pero también al ser un contrato de una persona pues me había reservar me mi opinión porque creo que un flaco favor estaría haciendo son cuestiones personales y la Ley de Protección de Datos también por por ética prefiero no hablar de de las cuestiones

Voz 3 12:11 pero técnicamente al no despedir al despedir la Federación a Julen el Madrid no está obligado a pagar esa cláusula

Voz 4 12:18 bueno ésa puede ser una interpretación perfectamente válida

Voz 3 12:21 otra es que a Julen le podáis pedir que lo pague no

Voz 4 12:24 bueno pero mira nosotros no queremos de verdad

Voz 3 12:27 no lo vais hacer te pregunto no vais a hacerlo no lo vais a exigir a nadie en pago de la cláusula

Voz 4 12:31 nosotros vamos a actuar pues como se requiere el el asunto pues porque al final al final se va

Voz 3 12:37 ya lo llevan y te lo llevan gratis

Voz 4 12:40 bueno pero en este momento no una cuestión de que se lleven sino que no podía continuar aquí pero se va gratis no porque no paga la cláusula es que hay cuestiones que están más allá de del dinero en un momento determinado nosotros estamos luchando mucho por general mucho más ingreso lo vamos a conseguir vamos a conseguir en un par de años que los ingresos suman más del veinticinco por ciento de eso estoy convencido pero también es cierto que hay en momentos puntuales donde por encima de lo económico hay otras cuestiones días periodo de Julen sí me ha despedido no hemos dado la mano repito con hace un momento agradable a controlar ha sido duro porque yo aposté por él nada más llegar lo dice convencido plenamente convencido lo sabe además ya ha sido pues triste pero en esta cosa yo de verdad le deseo lo mejor los mayores sido también ahora tengo que pensar en la selección española en que todo vaya bien y si hemos tomado esa decisión es porque también por nuestros valores nuestra forma de hacer las cosas era lo que requería el momento

Voz 3 13:42 eh pero cuando han salido ya han ido camino del aeropuerto ya haya estado Luis Rubiales para decirles adiós sobre ese momento llano

Voz 4 13:47 no hombre yo he estado en el momento que tocaba después el ha ido declina con Ortuño y hombre entiendo que también ha son momento pues son de él

Voz 3 13:57 cómo ha sido el momento El Vestuario con los capitanes y los jugadores despidiéndose de Julen

Voz 4 14:02 yo ahí no estado estado con ellos ante para comunicarles todo y luego les ha dejado solas

Voz 3 14:09 por supuesto no he sido

Voz 4 14:10 la han querido tanto Julen como es decir yo hubiera estado sin ningún problema pero yo entiendo ya son mucha experiencia como jugador que he vivido en el pasado que esta cosa para nosotros son relativamente normales no queda aquí genere más revuelo por ser la selección mundial pero bueno eso es bastante relativamente normal que suceda durante alguna temporada ya son momentos son para que el míster lo los tengan intimidad con lo que ha sido sobre sus jugadores

Voz 3 14:35 te han pedido los jugadores o han opinado los jugadores a favor de que siguiera Julen Lopetegui la jugadora de Estado créeme que pueda haber en todo tipo de formación pero te han pedido que siguiera Julen

Voz 4 14:47 los jugadores cuando yo le comunicó a mi decisión la han respetado y además han dicho que iban a apoyar a estar junto a Fernando ayudándole en todo

Voz 3 14:57 cuántos miembros de la junta directiva de las personas con las que su consulta hoy te han dicho echa Julen más o menos de los que te han dicho no hechas a Julen

Voz 4 15:05 lo que te puedo decir es que de manera unánime cuando se ha tomado la decisión todo el mundo ha visto que era lo mejor y lo más adecuado y ahí quiero también darle las gracias a a la junta directiva por esa confianza igual que que cuando he tomado otras decisiones por ejemplo las llamar a Carlos Marchena pues he hablado con Pepe Castro enseguida y el Sevilla aún a sabiendas de que para ello un perjuicio ha antepuesto a la selección española por encima de todo de también le quiero dar las gracias desde aquí al Sevilla que estoy convencido que cualquier otro club hubiera actuado de la misma manera pero en este caso el Sevilla y hay que reconocer

Voz 3 15:42 el su generosidad queda el equipo entonces con Fernando Hierro como seleccionador Marchena que va a hacer un poco hay de de enlace

Voz 4 15:49 el enlace se enlace federativo entre los diferentes niveles extécnico también pues más político

Voz 3 15:56 los jugadores Celades también en el equipo sigue en Fernando Hierro sólo durante el Mundial o descarta es que si a después del Mundial

Voz 4 16:05 no no se puede descartar nada Fernando asumió el reto con una valentía tremenda con mucha honestidad y también con la humildad que que no que le caracteriza todo lo que lo conocemos sabemos lo lo grande que ha sido como futbolista y ahora quiere ser grande como entrenador vamos a ver hasta dónde llega hay vamos a hacer las cosas sin presionarle porque él mejor que nadie sabe lo que es un reto como éste que se juega también

Voz 3 16:30 así un día muy difícil y la última que te digo Luis es que dedicas al oyente El Larguero ha dado explicaciones en la rueda de prensa hoy te pones en El Larguero de te agradezco que lo hagas porque esto en tiempos recientes era impensable e imposible das la cara las buenas dar la cara en las malas veremos si el tiempo te da la razón uno ollas tome una decisión

Voz 1375 16:48 muy difícil

Voz 3 16:49 pero le dirías al larguero al oyente de las

Voz 1375 16:52 pero lo más brevemente posible porque has echado hoy a Julen Lopetegui

Voz 4 16:56 el fútbol es un deporte que la pelotita entra pero alejado del fútbol el fútbol tiene que ser una escuela de valores de una escuela de cómo se hacen las cosas y eso lo tengo clarísimo volvería a actuar así siempre con esto no digo que yo tenga la razón yo puedo acertaron equivocarme pero lo que sí voy a hacer siempre en mirar lo mejor por nuestra selección y sobre todo por la Real Federación Española o sea que para no esto no tenía vuelta de hoja ya ha actuado con respecto a mi honestidad con toda la honestidad de la OPA si te hubiera dicho Julen Lopetegui o Florentino Pérez tenemos un acuerdo pero no se va a filtrar nada hasta que acabe el Mundial lo habrías hecho también ha hablado sobre hipótesis ahora mismo se hubieran hecho las cosas de otra manera pues estaríamos todo en otra situación pero las cosas han venido como han venido no nos ha quedado más remedio que toman la decía

Voz 3 17:47 que hemos tomado has pensado momento llamar hoy cinco minutos antes a Florentino para comunicarle lo que iba a hacer

Voz 4 17:55 uno piensa muchas cosas pero como había tanta gente con la que hablar tanta también tanta prensa esperando tanta todo un país pendiente he actuado de verdad siempre con con buena intención muy icono necedad por lo tanto pues el que me conoce sabe que sí si he hecho algo que no todo lo bien que se debería hacer pues hay que hay que estar aquí hay que estar en el minuto a minuto y ya hay que comprender cómo se mueve esto a la velocidad que se mueve pero que repito que yo hablo con todo el mundo ha encantado en el Madrid no entienden lo que has hecho yo estoy a la Real Federación Española de Fútbol respeto muchísimo el Madrid hace poco estuve con ellos en la final y disfruté como un aficionado más y como presidente de la Federació respaldando les lo haré con cualquier otro equipo y ojalá con Madrid o con quién vaya a la final europea y ello yo espero que entiendan también que cuando un empleado se sale dentro de las de lo que nosotros consideramos son los cauces oportunos pues no no entendamos no desde luego acataremos esa forma de actuar yo estoy seguro que lo entenderán yo ya sé no lo entienden pues con que lo respeten me me suficientes

Voz 3 19:17 Luis Rubiales mucha suerte que el Mundial empieza mañana hay nosotros debutamos pasado mañana todas las formas del mundo

Voz 4 19:22 muchísimas gracias a la suerte de de España será la suerte do nosotros veo en Sochi en el debut contra Portugal venga un abrazo mano está luego Luis

Voz 3 19:30 buenas noches el presidente de la Federación Española de Fútbol Luis Rubí

Voz 1375 19:34 el ex dando las explicaciones en el día más difícil de su cortísimo mandatos que no hecho todavía ni un mes fue elegido el diecisiete del pasado mes presidente de la Federación a los cinco días amplió el contrato a Julen Lopetegui dos años más y hoy sólo ha cargado cuando todavía no ha hecho Messi ya nombraba hierro como su relevo eh

Voz 3 19:54 Antón Meana día largo difícil para para Rubiales pero empieza una nueva etapa

Voz 1375 20:01 ya lo Lopetegui Historia

Voz 0231 20:03 sí empiezo una nueva etapa Hay yo veo Rubiales ilusionado ahora se levanta

Voz 5 20:07 la un tiempo nuevo en la Federación

Voz 0231 20:09 momento difícil es una época en la que ha elevado a mirar con lupa porque parece que si España no gana el Mundial la culpa quieren que sea

Voz 3 20:18 Rubiales por haber echado a Lopetegui

Voz 0231 20:20 días de empezar el torneo pero no sé yo noto la gente tranquila aquí en la sede de la Federación es la una al menos diez de la mañana aquí en Rusia siga habiendo mucho movimiento de trabajadores de la federación que preparan el viaje de mañana que no quieren que falle nada en el debut en Sochi de lo que pasa fuera del campo yo he visto convencido me dejas decir una frase Manu

Voz 1375 20:41 poco bastante bien a Rubiales muy

Voz 0231 20:44 lo que hoy ha pasado es Luis Rubiera al cien por cien

Voz 3 20:47 yo viales no hubiera echado a Lopetegui no unos

Voz 0231 20:49 quería Rubiales Él Rubiales que algunos conocemos de te hace muchos años ahora

Voz 3 20:55 información de lo que ha sido el día de hoy

Voz 0231 20:58 tengo que contaros todo lo que ha pasado

Voz 3 21:00 en el día de hoy con los jugadores

Voz 1375 21:02 en el Madrid en la Federación enseguida

Voz 3 21:05 les cuento todo enseguida empezamos el Sanedrín es que está ahí Meana y además

Voz 1375 21:08 se suma ya Romero Gallego Pulido Mario

Voz 3 21:11 con Dani Garrido Pablo Pinto Jordi Martí Ramon Besa Marcos López Javi Herráez Adriá Albets enseguida se suma todo el mundo el sanedrín ir vosotros también con los mensajes conseguidos empiezo a pedir pero esto

Voz 0699 21:21 porque Javi Blaco dieras cuenta Javi hola hola Manu qué tal pues mira es que es muy grande lo que nos trae Codere con este Mundial sabéis que Codere quiere que gane un millón de euros en efectivo si es que se han vuelto locos y que tienes que hacer pues simplemente entrar en el millón de Codere punto com y acertar la porra del Mundial que han organizado desde el catorce desde mañana día de comienzo del Mundial gana puntos con todas sus apuestas escala en el Ranking del millón de Codere punto com donde se reparten hasta un millón de euros en free Betts Codere casas de apuestas oficial del Real Madrid

Voz 6 21:52 el último minuto de partido no es fácil remontar allí Ramos que se la pasa Iniesta que se la lleva sigue sigue va solo Give fin del partido pero espera a una oportunidad

Voz 1501 22:02 los después del minuto noventa durante este mes tienes ofertas exclusivas en toda la gama Seat Seat socio patrocinador y vehículo oficial de la selección española de fútbol vivamos algo grande

Voz 7 22:14 soy Carlos Sobera a veces estrés perdemos el deseo sexual en vigor el lema tus niveles de testosterona devolviendo de las ganas y el deseo de estar con tu pareja con energías Il triunfará ir repetirá en Algeciras tu energía vigorizar ante Cuco

Voz 8 22:34 los Nogales cuatro centros de día en Madrid Puerta de Hierro Hortaleza Pontones Key Santa Eugenia los mejores cuidados médico asistenciales rehabilitaciones transporte adaptado y un amplio abanico de actividades para un envejecimiento activo noventa y uno tres XXXI XXXI cero uno Los Nogales cuidamos del mayor cuidamos de la familia

Voz 9 22:55 la agencia negociadora del alquiler ofrece un nuevo concepto

Voz 0699 22:59 de arrendamiento el tranquilo no

Voz 10 23:02 servicio por el que el propio gestor del alquiler asume el riesgo de los impagos pagando directamente a los propietarios las rentas de sus alquileres además de administrar los idea ofrecer gratis el certificado energético practiquen tranquilizar con la agencia negociadora del alquiler teléfono gratis novecientos veinte veinte once a agencia negociadora del alquiler punto com

Voz 1243 23:27 imagina que estás en ópticas Roma yendo revisión de la vista te preguntan que él extras ves hay una T una ola de You Now lo ves claro lo verás transparente porque ahora óptica Roma que ofrece todo en gafas al cuarenta por ciento de descuento optó descubre la diferencia en de óptica Roma más cercana bueno Roma punto com vuelve Noches del Botánico disfruta de Elvis Costello Kraftwerk

Voz 11 23:51 simple el manso Phoenix descubre a Angus Sant Julià son Corinne Bailey Rae y Gary Clark júnior ocho consorte más de treinta artistas del veintiuno de junio al veintinueve de julio en Madrid disfruta de la mejor música en la naturaleza información y entradas en Noches del Botánico punto com

Voz 12 24:09 vuelven las cornadas del rabo de toro A Taberna La Caritat disfruta de un increíble menú con cinco entrantes a compartir más nuestro amado timbal de rabo de toro y una selección de los mejores postres caseros por solo veintinueve euros con cincuenta cornada del rabo de toro en Taberna la gaditana calle Fuente del Berro veintitrés Taberna la gaditana punto com

Voz 3 24:29 busque un vehículo de ocasión con precio transparente historial garantizando posibilidad de devolución en catorce días y entrega a domicilio

Voz 13 24:35 el gratuita lo encontrarás en carné el nuevo concepto de vehículos de ocasión venir el catorce quince dieciséis de junio precios especiales financiación espectacular cien euros de carburante al comprar coche Carner calle Marbella cuatro Madrid

Voz 14 24:50 sabes ese momento en el que dijiste

Voz 12 24:52 compró un caddie furgón y luego ahora no luego ahora sí ya era tarde no lo dejes pasar sólo hasta fin de mes tu Cádiz desde sólo cinco euros al día castellano da viento concesionario oficial de Volkswagen Vehículos Comerciales en Madrid descubre el mayor stock de entrega inmediata y nuestros descuentos irrepetibles en calle Sofía dieciocho o en Volkswagen madrid punto es

Voz 14 25:10 es la conferencia Pizzi es como cuando te despiertas pensando que tienes que ir a trabajar y te das cuenta que Sabato

Voz 9 25:16 ya

Voz 15 25:17 igual que el dos por uno en neumáticos del servicio posventa Citroën y además desde el veintidós de junio ofertas especiales en pastillas y discos de freno el confort sobre ruedas

Voz 9 25:28 condiciones y puntos delitos en Citroën punto es

Voz 16 25:30 Red de Servicios Oficiales Citroën de la Comunidad de Madrid

Voz 17 25:36 con

Voz 18 25:40 nos pasamos la vida esperando esperamos vacaciones conciertos nacimientos aviones turnos ya extensos esperamos por todo la persona adecuada el momento oportuno y el coche el coche por el que ya no piensa seguir esperando kits audita en del uno al treinta de junio ahora tu Audi Q3 exporte visión por doscientos veinte euros al mes con todos los servicios incluidos Service más información en Audi punto es Red de Concesionarios Oficiales Audi

Voz 19 26:06 El Larguero con Manu

Voz 1375 26:09 año pues mañana manos a la obra

Voz 1670 26:15 viaje a Sochi Fernando Hierro ya está al mando de la selección española

Voz 1375 26:18 como acabamos de contar durante todo el día de hoy acabamos de hablar con Luis Rubiales mañana viaje a Sochi allí estará también Julián Calero hasta ahora entrenador del Navalcarnero que va a viajar a Krasnodar como ayudante también lo hace Carlos Marchena va a actuar como enlace con los jugadores Julen despedido Luis Rubiales llegará a Madrid a eso de las cuatro y media de esta madrugada un ratito después de que terminemos el larguero después de hacer escala en Moscú y la intención es que sea presentado como nuevo técnico blanco

Voz 1670 26:45 lo del Real Madrid mañana por la tarde

Voz 1375 26:47 ávido mensajes de los jugadores hoy uno de Sergio Ramos diciendo somos la selección representamos un escudo unos colores una afición un país la responsabilidad y el compromiso son con vosotros vosotros ayer hoy y mañana juntos otro de Gerard Piqué que ha dicho Universidad de Michigan baloncesto mil novecientos ochenta y nueve campeón de la en si debe ley de la NCAA no sería la primera vez que ocurre todos unidos ahora más que nunca mensajes de Piqué ID Ramos eh la historia del entrenador de la Universidad de Michigan Bill Fry del que fue despedido justo antes de la fase final de la NCAA y luego ganar bueno esa historia ha querido recordar la también Piquet a todo esto que no se olvide que igual algunos el olvida mañana empieza el Mundial a las cinco

Voz 1670 27:28 lo de la tarde Dani Garrido hola muy buenas tal mano muy buena Carrusel con ese Rusia Arabia Saudí empieza el fútbol que ya tenemos ganas de que pues ya es hora digo yo no

Voz 1375 27:35 nos hemos de luchar por esa copa de oro macizo

Voz 1670 27:38 que tanto que tanto queremos por la segunda estrella a ver si a ver si toca después de tanta marejada parece que la cosa la tortilla empieza a darse la vuelta a un choque de Woo pero yo creo que no pero bien mañana va estar Casillas por cierto Iker Casillas presente en esa ceremonia

Voz 1375 27:51 acción llevando el trofeo al al cesped ya tenemos sede para el Mundial dos mil veintiséis será en Estados Unidos

Voz 1938 27:58 eh Méjico y Canadá

Voz 1375 28:01 ciento treinta y cuatro votos a favor de esta candidatura hay sesenta y cinco a favor de la de Marruecos está de cabeza segunda estoy bien bueno cuando te crees en Taiz siete XXXIII en porcentajes correcto ya ha votado Rubiales que no han podido votar aunque tampoco hubiera cambiado mucho la cosa pero bueno ni Cuba ni Eslovenia España pues ya está ahí tres apuntes más del día José María Giménez central uruguayo del Atlético renueva hasta dos mil veintitrés LA sube la cláusula de sesenta y cinco a ciento veinte

Voz 1938 28:27 estaba allí el Madrid andaba por ahí

Voz 1375 28:30 cuando un poco entre otros buen luego nos cuenta algún detalle más

Voz 1938 28:33 y si el Valladolid gana

Voz 1375 28:36 no cero tres al Numancia cómo está el Real Valladolid practicamente con un pie en primera división quién iba a decir mira es que algo tenía que salir bien algo tenía cómo estás Corea le cómo está Escorial está claro

Voz 0458 28:47 establece hablar sobre lo ha pasado fatal

Voz 1670 28:49 pero ahora ha marcado Kiko Olivas en el treinta

Voz 1375 28:52 seis Hervías en el cincuenta y ocho de libre directo y Oscar Plano le ha pegado desde fuera del área en el sesenta y siete cero tres practicamente sentenciado pero falta la vuelta el sábado a las ocho y media en Zorrilla con pie y medio el Valladolid en Primera División enhorabuena por ese resultado en la Liga Endesa ACB en la final Real Madrid noventa Baskonia noventa y cuatro uno cero para el equipo vasco el segundo partido viernes en el Palacio también a las diez y cuarto para que os hagáis una idea de cómo está España que es que de verdad es que aquí bueno cuando él cuando cuando se marchó Zinedine Zidane nombrar a una Maxine Huerta hoy que ese va a Lopetegui se cargan a Maxi esto no se bueno enhorabuena por cierto al nuevo ministro de cutre deporte que se llama José Guirao y Iker te del mundo en su nueva etapa están por aquí casi todos ya además de Dani Garrido a quién LBC Moscú donde nos encontramos que hemos venido hasta aquí para el partido de mañana que veremos lo contaremos en Carrusel y lo veremos por supuesto en Telecinco en Mediaset

Voz 1670 29:52 ese Rusia Arabia Saudí está que también Pablo Pinto hola Pablo muy buenas qué tal muy buenas y estamos aquí Jesús Gallego la gallego adivinó buenas noches vaya vaya vaya bien no lo creamos perder ahí

Voz 1375 30:02 no

Voz 1938 30:03 no hemos conocido el inicio de un Mundial tan

Voz 0919 30:07 huracanado como este hoy en en el IPC esté módulo de la Cadena SER a venido periodistas uno detrás de otro que pasa contando sexto contárnoslo otro bueno ni ni la elección de EEUU México y Panamá como sede ni la previa del partido de mañana portando hoy en el Mundial solamente se ha hablado de lo que sucedía en la selección española y la gente

Voz 1670 30:29 incrédula en que a Pablo Pinto le han entrevistado más televisiones hoy que ha que ha Rubiales mono salió más que Mediaset que hemos puesto el tique de la carnicería en la puerta llegaban ahí te lo diga Gaye íbamos por los pasillos averías aún coreano haciendo una una presentación ideas Lopetegui ollas de bellas palabras que que a reconocer es que no se hablaba de otra cosa es que lo que ha paralizado el mundano claro es que lo que ha pasado no había pasado

Voz 1375 30:54 nunca en la historia de los Mundiales a ningún país

Voz 1670 30:58 el mundo jamás sea hoy lo he leído

Voz 1375 31:00 yo nunca ninguna selección ningún país en la historia de

Voz 1670 31:04 todas las Copas del Mundo de fútbol se había cargado a su seleccionador cuarenta y ocho horas antes empezar el Mundial

Voz 1375 31:09 ese récord es nuestro ese para nosotros

Voz 1670 31:11 no da general es que ese récord ese no nos lo quita nadie bueno igual ese cargan mañana alguno ya son veinticuatro Hinojosa en el récord pero yo creo que no vamos a quedar tengo la sensación de que se va a ser por mucho tiempo esto en Moscú en Krasnodar donde ayer estaba ahí hoy se han quedado allí la mayoría del equipo está Antonio Rivero nuestra la voz de la selección hola Romero muy buenas qué tal Panda muy buenas a todos está también por ahí a ver si no me he de nadie Julio Pulido hola Julio qué tal

Voz 9 31:37 qué tal Branch quiere recordarle algo a alguien

Voz 20 31:39 no no no vale Clemente decir que creo que Luis Rubiales ha acertado con la decisión que ha tomado dura pero creo que acertado tú también lo cree Romero

Voz 0239 31:50 bueno yo creo que hecho algún entrenador dos horas o cuarenta y ocho horas antes de un partido es una decisión arriesgada escuchando a Rubiales Si intuyendo a Lopetegui yo inclinó la balanza por el acierto de Rubiales y el error de Lopetegui

Voz 1375 32:05 sí

Voz 1670 32:05 lo que está corriendo para llegar a al sanedrín también en unirse a vosotros y además está también Marcos López hola Marcos qué tal muy buenas

Voz 0239 32:11 qué tal buenas noches a todos no

Voz 1375 32:15 sí

Voz 0239 32:16 desde la A la Z hay que ser valiente eso me preocupaba Marcos no no no no

Voz 9 32:21 o quizás es la cercanía física también pero demasiado tiempo juntos pero estancia

Voz 0239 32:29 siempre como el Madrid ha pensado en el Madrid Lopetegui ha pensado en Lopetegui Rubiales ha pensado lo que tiene que pensar en la federal

Voz 1375 32:37 en española

Voz 1670 32:39 ahí junto a vosotros bueno ya están tome Ana Noya llegan Antón Meana o plantó muy buena

Voz 3 32:43 llegó todavía en la Federación mano aquí

Voz 0231 32:46 he hablado poco después de la entrevista con tu gente y sigo todavía no hace

Voz 3 32:49 pues es posible que te dejen hay una habitación pase si la noche no te preocupes

Voz 1670 32:53 que Morán ha quedado ya cómoda la verdad haciendo

Voz 0458 32:56 a una librería aquí y bueno

Voz 3 32:58 hasta el cliente ha quedado cuadro libreros de también se ha ido el psicólogo sea el cuerpo técnico psicólogo pero hay una cosa el psicólogo necesita un psicólogo y vamos a ver si quieren

Voz 0458 33:08 luego el Madrid lo va a tener fácil psicólogo ha venido para ayudar a venir va a ayudar yo creo que

Voz 1375 33:12 está

Voz 1670 33:13 lo ha dicho por yo yo venía otra cosa pero por lo que sea no sé yo vendí otra cosa pero necesito ayuda bueno y además Sant como digo hay también Javier Alves que nos van a contar ahora muchas de las cosas que han pasado hoy hola Javi qué tal muy buenas

Voz 9 33:27 hola qué tal que era una libre porque se han ido tres cuatro perdón si llegan tres eh

Voz 0458 33:32 a dos no hay una sola junto a que la coja Radio pueda quedar pues venga daría muy buenas hola la mano qué tal muy buenas enseguida nos vamos a la concentración de Portugal que estará también

Voz 3 33:43 Torrejón estábamos todos diciendo en estos días

Voz 1670 33:47 que vaya marrón que tiene Portugal Cristiano Ronaldo a ver si no le va a afectar y ahora están en Portugal diciendo es que me parto es que me parto el problema no teníamos nosotros no ya ahora que Mario Torrejón hola muy buena

Voz 1501 33:58 hola a mano buenas y además con el lío que tiene con el Sporting de Portugal con de contratos tan bueno el caso ha quedado en nada sólo se habla de López

Voz 3 34:07 bueno pues creo que estamos todo hay en Barcelona

Voz 1938 34:10 San Jordi Martí Ramon Besa está por ahí Jordi

Voz 1670 34:13 hola qué tal hombre buenas noches a todos

Voz 3 34:16 este parece que acertado fluviales

Voz 0985 34:19 ya lo dije anoche no le quedaba otro remedio no podía ser

Voz 0458 34:22 la misión tú eras uno de los que no lo sé

Voz 0985 34:24 sí tenía que proceder fulminantemente a la destitución de Lopetegui acierta Rubiales Leonora ir Rubiales y la Federación salen reforzados Lopetegui tiene que asumir las consecuencias de su Bud brutal deslealtad ya hay una tercera pata que es la de Florentino que pretende salir de rositas pero supongo que durante la noche tendremos tiempo

Voz 0458 34:44 tenemos que poner los puntos sobre las íes

Voz 0985 34:47 que podamos hablar del papel lamentable que ha jugado Florentino en este asunto

Voz 0458 34:51 cuando dices Leonora te referías a León rana porque me parece que si perdón es Leon Russell o a la compañera del país o León a veces uno a veces no le honra le honra

Voz 0985 35:05 hoy su procedencia eh vamos a acabar varios fatal

Voz 1670 35:07 a todo esto hay que ya no está que ya llegamos ya llegamos Ramón te parece que acierta el presidente Rubiales

Voz 3 35:14 sí no sé si es la solución pero es la única

Voz 21 35:17 la decisión que podía tomar listos los acontecía

Voz 3 35:20 vientos que que hemos conocido últimamente buen pregunta que os lanzo a los oyentes de Larguero que me interesa mucho como siempre ya lo sabéis vuestra opinión y que enseguida vamos a ir poniendo que

Voz 1375 35:29 he is que ha hecho bien

Voz 3 35:30 Rubiales cargándose a Julen Lopetegui nombrando a Hierro os parece buena la decisión sí o no diciendo es vuestra unión ya sabéis el bastón del Larguero seis cuatro ocho

Voz 1375 35:39 veinte y siete treinta y siete sesenta yernos llegaron miles de mensajes

Voz 3 35:42 toda España Joy esperamos también vuestras opiniones porque al

Voz 1375 35:45 al cabo sois vosotros los que escucháis la radio los que veis la tele los que seguís a la selección los que estáis al tanto de lo que pasa que Savic casi más que nosotros así que vuestra opinión muy importante nota de voz ya sabes al pasar de Larguero seis cuatro ocho cuarenta y siete treinta y siete sesenta te parece que ha hecho bien Rubiales cargándose a Julen Lopetegui después de firmar por el Madrid y que se haya enterado cómo se enteró sí

Voz 3 36:05 bueno y de lo que queráis lo que me parece lo que ha hecho reales que te parece Leganés en Madrid y te parece cómo actúa la Federación opiniones enseguida las ponemos enseguida tenemos mucho tiempo como decía Jordi vamos a tener tiempo para hablar de todos

Voz 1375 36:17 eh de la Federación de el Real Madrid de Julen Lopetegui de Fernando Hierro

Voz 3 36:24 después de una mañana de locos que intentábamos contar

Voz 1375 36:26 a las desde las diez de la mañana en el Hoy por hoy con Toni Garrido

Voz 1938 36:29 van aquí a Dani Garrido con Gallego estábamos en en Krasnodar Romero hoy un servidor con Javier Antón Meana

Voz 1375 36:39 sinceramente aunque sabíamos el cabreo que tenía Rubiales encima bueno pensábamos que el sentido común o que el da tranquilidad podía poder más podría tener más peso en la balanza de de Rubiales sobre todo por lo que le transmití algunas de las personas de máxima confianza de Rubiales en la Federación pero si fuera por Rubiales desde anoche teníamos claro que había cargado apenas duerme Rubiales el teléfono no para se levanta pronto no habla cómo no

Voz 3 37:10 acaba de decir en la entrevista aquí en El Larguero con la que hemos abierto

Voz 1375 37:12 no no habla con Julen cuando llega de Moscú pero sí habla esta mañana cuando se levanta ya le comunica lo que tiene pensado Rubiales se siente traicionado así os lo conté anoche y así se lo dice a la cara a Julen Lopetegui el considera que no puede confiar en un entrenador que no son las normas por las que debe regirse la Federación considera que eso es tradición que que que que hace unos días le renovable ampliar el contrato y que que no es de recibo que que un seleccionador en el que el confía le haga eso hay quién acusa a Rubiales de echar a Julen Lopetegui por un calentón pero él entiende que esas normas son para todos también incluyen al seleccionador se siente traicionado pero además piensa piensa que no puede ser el seleccionador una persona que tiene la cabeza en un club como el Real Madrid desde ya más o menos lo que os contamos anoche eso va cocinando soy cociéndose a fuego lento durante toda la noche durante toda la madrugada y cuando se levanta rivales está encendido y no hay quién lo pare y además encuentra una cosa encuentra el apoyo de prácticamente toda la junta directiva no es que le hayan pedido hecha a Julen Lopetegui pero si le han dicho prácticamente el cien por cien de los miembros de la junta directiva hagas lo que hagas tienes nuestro apoyo si sigue Julen es tu decisión si no sigue Julen te apoyamos exactamente igual recordamos que dentro de año y medio hay elecciones Rubiales también tenía que sondear a los presidentes de territoriales a los miembros de la junta directiva porque dentro de año y medio hay otra vez elecciones en la Federación es verdad que Rubiales luego también sondea a los jugadores pero más que un sondeo es comunicarles la decisión que tiene tomada aquí no mandan los futbolistas recuerdo que alguna vez hemos contado hilo lo contamos cuando con la directiva anterior de la Federación los jugadores echar un pulso nuestra María José Claramunt

Voz 3 39:03 nuestra persona además

Voz 1375 39:05 xima confianza al final los jugadores no mandan y creo que así debe ser el son casos distintos situaciones diferentes no tiene nada que ver pero creo que así debe ser y lo creo de verdad creo que los jugadores no tienen que tomar las decisiones en los clubes ni mucho menos en la Federación habrá que sondear y preguntarle hoy gente como Ramos un capitán al que hay que por supuesto preguntarle y tener la la la opinión comunicarse y contar con ellos eso sí debe hacerlo Rubiales el como ha hecho en la rueda prensa está muy cercano a ellos pero no ha sido más que eso comunicar lo que iba a hacer la decisión la toma Rubiales que es el presidente de la Federación no es ramos Ramos es el capitán del equipo están para jugar los dirigentes para dirigir y cuando esta mañana contaba en el Hoy por Hoy aumentan las posibilidades de que se carguen al Lopetegui es porque alguien dentro la Federación me dice Manu se lo carga Se a cargar no hay quien pare a Rubiales y así ha sido cuando en otra conexión posterior le contaba a los oyentes de la SER que estaban reunidos los jugadores Lopetegui lo que estaba ocurriendo en ese momento no era una reunión era una despedida Julen Lopetegui está destrozado tocado le he visto en el aeropuerto con el que coincidido cuando volaba vamos a Moscú hemos venido en el mismo avión venía con su equipo y su cuerpo técnico sus ayudantes la cara el gesto no hacía falta que dijera nada ojos incluso llorosos con lágrimas en los ojos en algún momento de de tragar saliva de tragar de

Voz 3 40:42 nudo en la garganta de decir todavía no me lo creo

Voz 1375 40:44 todavía no lo han asimilado porque ellos no contaban con esto Julen se ha equivocado lo dije anoche en El Larguero lo repito hoy lo he dicho a él pero creo que no ha actuado de mala fe creo se ha equivocado sea así la arrollado por este tsunami que entre todos tan mal han manejado pero en esa despedida de los jugadores con Julen se han vivido momentos muy del Carlos no diría tensos pero sí momentos en los que ha ido dando abrazo uno a uno a los futbolistas uno a uno en El Vestuario se ha salido Rubiales se ha quedado Julen con los jugadores alguno incluso como Andrés Iniesta sea emocionado muy difícil pero no ha podido contenerse alguno como Andrés Iniesta no ha podido contenerse ha sido momentos de mucha emoción muchos mensajes muchos abrazos son dos años de trabajo de prepararlo todo de llegar al Mundial con con con todo preparado para hacer algo grande todavía no asimila lo que ha pasado han terminado a despedirse Se han ido a las habitaciones han hecho la maleta apenas han podido hablar con con nadie ni siquiera con la familia era muy difícil que se pudiera mantener una conversación pues por ejemplo con sus hijos o con la familia que den ese momento pero qué ha pasado pero Julen no estaba para hablar porque no podía por la por la emoción que han sido momentos difíciles sí que ha hablado con Florentino Pérez y es porque es normal es a partir de ahora su su presidente

Voz 3 42:21 en el Real Madrid os puedo contar que también

Voz 1375 42:24 eran muy sorprendidos no sé si disgustados pero no se esperaban esto nadie se esperaba esto el primero Julen Lopetegui por nada del mundo Julen Lopetegui Se esperaba que fuera a ser despedido de la selección y de la Federación Española de Fútbol por haber firmado con el Real Madrid esto es lo que se ha cocido durante todo el día de hoy en esas reuniones de ida y vuelta hasta que Rubiales ha dicho Se acabó ya a partir de ahora nueva vida con Fernando Hierro que por cierto hace cuánto dos noches nos decían El Larguero cuando le preguntaba si te ves como seleccionador en caso de que alguna vez ocurriera algo nos decía esto Hierro

Voz 3 43:02 seguramente pidieron ser seleccionador Gloria

Voz 22 43:05 planteo ni me lo planteo banquillos sí pero nunca en la selección ni me lo planteo ahora mismo lo que me planteo de verdad que estamos ahora no no no digo que ha estado en Rusia que estamos en Rusia tenemos una sede fantásticas ha hecho muy buen trabajo de de elegir la sede

Voz 1375 43:22 ni me lo planteo ni me lo planteo pues te tocó no podía decirle que no y ahí está Fernando Hierro al mando de la nave esto es lo que ha pasado en el día de hoy a partir de aquí pues a todas las cuestiones que que quedan por delante el equipo

Voz 1670 43:36 se ha marchado ya para ser seguramente presentado mañana por el Real

Voz 1375 43:39 empieza una nueva etapa y y no se Romero Gallego Pulido

Voz 3 43:44 todo a todos a Garrido a Dani a Pablo Pinto

Voz 1375 43:50 no sé si es convence lo que ha hecho la Federación la solución de poner a Fernando Hierro os queda alguna duda después de haber escucha Rubiales en El Larguero de todo lo que ha dicho el presidente de la Federació que por cierto yo le creo lo dije anoche y hoy también sea yo estoy convencido de que Rubiales no

Voz 9 44:06 ya nada

Voz 1375 44:07 de lo que se estaba cociendo pero nada es nada como

Voz 3 44:10 o lo hayan hecho luego como lo habían gestionado como sacarlo

Voz 1375 44:12 de prensa me parece que ha habido muchos traspiés y entre todos de todos ha sido una gestión Malisse

Voz 3 44:17 por parte de todos sigo creyendo que el principal

Voz 1375 44:20 cables Julen Lopetegui que lo podía haber parado pero estoy convencido crueles no sabía nada

Voz 0919 44:26 bueno yo lo primero que quiero decir es que mañana jugamos con Portugal un partido

Voz 3 44:32 el entrenador de España ha dirigido un entre un rato Rato ha

Voz 0919 44:37 al equipo esa es la realidad el entrenador que mañana va a afrontar el primer partido de un Mundial para que llevamos dos años preparándonos haciendo una gran clasificación y alabando todos sobre lo que pasaba en este nuevo equipo las rutinas el trabajo los sistemas las ideas de Julen Lopetegui mañana no existe mañana está a un entrenador que ha estado media hora en el campo con los jugadores esa es la realidad creo que hemos escuchado a Rubiales que te ha dicho creo de que textualmente Si las formas hubieran sido otras esto estaríamos en este esto no estaríamos en este escenario si las formas hubieran sido otras es decir que no es el fondo de la situación lo que le ha contrariado sino las formas es decir si el Real Madrid hubiera fichado a Lopetegui que tiene por cierto una cláusula de rescisión de su contrato dos millones de euros si la tienes algo para que venga alguien los pálida más si lo hubieran hecho de otra manera

Voz 3 45:32 el puesto diez ó cincuenta o cien

Voz 0919 45:35 lo hubieran hecho de otra manera a Rubiales eso no lo hubiera importado terminó con el el el intríngulis porque ayer se estaba contando que Florentino había llamado Rubiales y que luego

Voz 3 45:47 a la Lopetegui Lopetegui no había cogió el teléfono Rubiales sacan

Voz 0919 45:50 a decir que él habla con Florentino que le comunica la decisión y habla con Lopetegui Rubiales dice que el lo que les transmites tranquilos no comuniqué es la situación el Madrid dice que en esas dos conversaciones a Rubiales dice creemos conveniente comunicar la situación para que no se filtre is según el Madrid fluviales de Halo Kay escuchando a Rubiales parece evidentemente que no pero en ese intríngulis viene el comunicado viene todo lo demás y hace que se enturbie todo esto termine como sea terminó yo estoy sorprendido que mañana jugamos un partido y que el entrenador de España haya dirigido media hora

Voz 3 46:27 la pregunta todo se que tenía que haber primado lo deportivo que pensara