El Larguero (2ª parte / 13/06/2018): El día que Julen Lopetegui fue despedido de forma fulminante

Voz 2 00:00 el Larguero Manu Carreño enseguida tanda de mensajes de los oyentes en el Larguero en las seis cuatro ocho cuarenta y siete treinta y siete sesenta para llenos de vuestra opinión si queréis que ha hecho bien Rubiales y crisis ha quedado bien el Real Madrid o mal si crees que lo ha hecho bien Omán Julen Lopetegui de lo que anoche hablábamos pero que hoy se ha confirmado ha hecho oficial yo entiendo la decisión de Rubiales se entiende es que se hubiera dejaba Lopetegui también lo entendería también lo entendería aunque hubiera tragado el sapo pero entiendo que Rubiales se haya cargado Julen Lopetegui de verdad que lo entiendo

Voz 3 00:39 eh anoche ponía un ejemplo

Voz 1375 00:42 me parece que la parece que era Jordi el que decía os imagináis que no qué ejemplo Molina pero que os imaginamos que la Federación Francesa de Fútbol llama a Florentino esta noche Florentino que sepas que en cinco minutos que publicamos que te acabamos de fichar a Cristiano a Cristiano no a Zidane cuando estaba en el banquillo sea si es sólo hacer la acción se llama cinco minutos antes a Florentino para decirle que lo van a anunciar no que van a negociar o Kelly se interesa no no que lo tienen cerrado y coge un minuto después ya habla Florentino con Zidane Zidane confirma siempre si es que no he podido decir nada justo a la final de Kiev que pasaría por la cabeza Florentino pues ahora mejor dejará Zidane y que vaya Kiev o a lo mejor mandarle a pagar a decirle vete con la Federación Francesa se quiere decir que es entendible cualquiera de las dos opciones hay que entender que por la cabeza han presidente pueda pasar lo que pasa hoy se siente traicionado piensa que Julen Lopetegui le ha engañado no le ha dicho que estaba negociando con la Federación y piensa que va a tener la cabeza tanto en el Madrid como en la Federación es que es entendible muy sencilla y luego queréis que esto le puede afectar y que va si la selección española va mal en el Mundial habrá gente que señale a la PTI al Madrid porque la selección vaya mal

Voz 0919 01:50 bueno ya lo están señalando al al Madrid antes de que empiece ya le están señalando como antipatriota incluso patriota

Voz 1785 01:57 poco a poco o no ya gallego pero lo que no se puede decir es que el Madrid no tiene nada que ver en el asunto

Voz 1284 02:03 que nadie eso no pero es que para mí

Voz 1785 02:05 prueba como sea Se ha comentado y al nudo el problema está en quién y Lopetegui ni el Madrid esperaban que fuera un problema lo que ha ocurrido eso es tener una visión muy sesgada de la vida

Voz 0919 02:16 cierto esos tener una visión muy

Voz 4 02:27 de ahí que Sergio Ramos

Voz 1785 02:30 nos hablará con el seleccionador el seleccionador hablará con el presidente y entre todos lo arreglaremos no se puede llevar una federación y una selección de esta manera no es solamente una cuestión de forma es una cuestión de modo de vida de actitud y creo que aquí es donde se equivocan y quizá esta es una buena reflexión para marcar cuál tiene que ser la convivencia en una selección española y el equilibrio de fuerzas Irla y la discusión y consensuar osea si eso hubiera pare comparecido el presidente el Madrid el presidente de la Federación Española el capitán de la Federación del capitán de la selección española seguramente no habría ocurrido nada lo que ha ocurrido pero aquí cada parte actuado por separado lo que unía a todas las partes era la Federación por lo tanto entiendo la respuesta de Rubiales lo que la mis dudas que es pensábamos esta mañana sí estará la mejor solución también para la selección no tenía ninguna duda para la Federación pero después de escuchar a los que está es en en Krasnodar a los que estalle la selección a los que dominaba el Vestuario a los que piensan los jugadores después de la designación de Fernando Hierro empiezo a pensar también que puede ser la mejor solución para la sección porque no estaba tan claro que todos los jugadores estaban de acuerdo con la decisión de Lopetegui por lo que estoy viviendo Nin y todo el mundo le parecía la cosa más razonable por lo tanto al final entiendo como como ha dicho Pulido que hay que sobre todo focalizar el Lopetegui en el Madrid más que en Rubiales coincido con el hambre

Voz 1501 03:52 Ramón porqué porque nos nos parece bien y no criticamos el Madrid se interese oponga solista Jokin López de de Alemania como tienen contrato en vigor o desde Brasil por poner un ejemplo

Voz 5 04:00 le ha dicho una cosa portar lo mismo

Voz 1375 04:05 la selección de Alemania con la selección de España sólo digo eso digo

Voz 5 04:08 claro pero no lo que le dentro y la los alemanes e la verdad que no mejor que

Voz 1284 04:15 tú tú manejamos información que yo de verdad que le ha dicho no a la llamada de Florentino Pérez es kilo no pero dime que le eso es un problema de Joachim Löw pero pero por favor que no es tan difícil me has dicho antes de Florentino Pérez a una semana del Mundial al seleccionador nacional de Alemania le puedo decir que ha dicho que no pero eso es cuestión no

Voz 5 04:34 mira con una estable puede que no no no no no no me parece serio

Voz 1284 04:39 pero lo que Alemania deporte molido dramón per perdona importe mucho Alemania yo digo la acción de de Doña pero no nos cabe Km de Alemania Brasil me da igual los dos los dos equipos pero amigos a mí no me digas que no jugase en boca cosas que yo no digo yo digo que la acción de interesante por un entrenador con contrato

Voz 1501 05:03 Igor es igual sea uno osea otro siempre sabe si el si el entrenador acepta eso es cosa suya lo que no puede ser una vez una vez que acepta que ese es el tema de la de la conversación que acepta por qué lo dices porque no aguanta hasta el final el Mundial estamos criticando estamos criticando a Griezmann porque no es transparente y ahora Julen porque lo es entonces que quedábamos

Voz 5 05:22 cómo va a presidente Juan Europa

Voz 1284 05:26 de todo lo dicho por cuanto afecta sólo ha comunicado al mundo marino no es Mario no es Julen al que lo hace público es el Madrid ICO no no no no hombre es compré pero bueno no se hace por el que la hace pública su es el Real Madrid atrás pero con las pero si yo pero cedió hace público pero el que está interesado en hacerlo público es el Real Madrid no no Nancy este hombre es malo

Voz 5 05:52 escúchame tú crees que para el Real Madrid es lo mismo vender

Voz 0919 05:57 aún pre mundial a Julen Lopetegui que si nos la pegamos en octavos aquí está el entrenador que damos pegan octavos no

Voz 1284 06:04 Madrid quiere hacerlo pero seguimos sino hola antes del día veinte vende igual retraerse él mismo que nombre no cómo vas a presión

Voz 0210 06:11 Taro al que acaba de pegarse el batacazo con España pero como la solución van mal

Voz 1284 06:14 tú no puedes no que presente antes del Mundial

Voz 0210 06:17 con pero lo lo podemos olvidar que Lopetegui

Voz 1785 06:19 renovó el veintidós de mayo no es la misma situación que otros seleccionadores segundo que REC recriminó o reprendió a Lucas Vázquez cuando empezó a se le preguntó por Zidane y dijo que sólo se hablaba del Mundial recordemos que Lopetegui con quién negoció el contrato de la selección con Rubiales con quién tiene que negociar el contrato con el Madrid y con Florentino quién se tienen que entender Florentino

Voz 0919 06:42 Rubi alineó no hay te equivocas Ramón por qué en el control

Voz 1284 06:45 yo pienso porque en el contrato de Mario por favor

Voz 0919 06:48 por permíteme por favor en el contrato de Lopetegui hay una cláusula de rescisión cuando en un contrato hay una cláusula de rescisión tú no tienes que negociar nada con el señor con

Voz 1284 07:00 ha firmado ese contrato no Nikon y cuándo

Voz 1785 07:03 nada de la selección española no no no la tiene tiene

Voz 1284 07:05 cierro no lo tienes que negociar hay una cláusula yo estoy de acuerdo si me permitís termina está Lopetegui en el gallego termina

Voz 0919 07:13 yo estoy de acuerdo en que el Real Madrid y Lopetegui han obrado mal en los tiene

Voz 1375 07:17 vos

Voz 0919 07:18 han obrado mal en los tiempos que tenían que haberle dicho a Rubiales hemos llegado a un acuerdo vamos a pagar la cláusula de este señor para cuando termine el Mundial llevárnoslo se lo comunican Iker hubiera hubiera dicho por favor vamos a reunirnos

Voz 1284 07:30 nos vamos a ir a a Krasnodar no

Voz 0919 07:33 sentamos comunicar ya alto se que seguramente esas formas a Rubiales como él mismo ha dicho en este programa lo hubieran convencido pero el Madrid lo único que ha hecho es decirle a Lopetegui pago tu cláusula cuando termine mundiales de bienes sí ya está no obtiene que negociar con la Federación porque para eso perdona porque para eso se ponen las cláusulas de recesión en los contratos

Voz 0985 07:53 Jesús y pasa por más del Gante las formas las buenas es decir estamos

Voz 0919 07:57 no pero no va a ser no has oído que no no

Voz 0985 08:00 hablaba usted hablaba este momento del Time yo te digo las formas una mínima llamada de cortesía al presidente de la Federación Española de Fútbol de la selección para mostrar tu interés para hacerte con los servicios de Lopetegui pero pero sinceramente si te dicen oye no me lo digas ahora

Voz 0919 08:15 mira que me lo he dicho veces toda su

Voz 0985 08:18 sin embargo cinco minutos después lo hace

Voz 1284 08:20 no era tan disfrutando ha dicho que podíamos haber hecho mejor pero negociar con la feria

Voz 0919 08:27 la acción el fichaje de Lopetegui no hace falta hay una cláusula la pregunta es por qué tenía que Lopetegui una cláusula de dos millones de recesión

Voz 1375 08:34 a ver de Antón Meana que a esta hora de la noche

Voz 6 08:37 sólo ha salido ganando el Real Madrid Lopetegui está hundido porque le han quitado mundial

Voz 1284 08:43 bueno tampoco de ganar tampoco soy entrenador no no no López veinte millones no vale pero no pero no no no yo no estoy diciendo Lopetegui a esta hora está hundido a de tercer avisó por qué no López de que no pensó que les fueran a quitar esa es la clave altamente claro Lopetegui no pensó que les dijo lo hacemos oficial lo hacemos oficial saca lo saca el Madrid convenció a Lopetegui pero hizo el comunicado ahora Lopetegui está hundido la Federación drástica aquí en Madrid está encantado porque mañana Lopetegui ha pasado prueba Julio

Voz 6 09:13 es que lo que ha hecho mal Lopetegui es medir los tiempos

Voz 1284 09:16 la Cope Tegui lo que no de Lopetegui ha hecho lo que lo ha entregado lo que le había dicho este tren no se me va

Voz 6 09:24 este extremo se me va para que no se me vaya no lo comunico Lopetegui lo tiene muy fácil tú te sientas con Rubiales y le dices me ha llamado el Real Madrid estuvo en sus manos usted quiere si usted quiere dimito Si usted quiere sigo qué quiere hablamos con los jugadores Si usted quiere hablamos con la Federación usted me dice qué hago pero yo estoy en sus manos porque debo me debo a la Federación Española de Fútbol Luis Rubiales tiene el marrón que en el más importante decir ahora que hago me siento con Lopetegui hace el Mundial me siento con Lopetegui ileso me siento con Lopetegui traigo a otro y ahí el marrón era para Rubiales no para Lopetegui López

Voz 7 09:59 Segi a medio malos tiempos ha querido tener el Madrid

Voz 6 10:02 la selección y todo eso puede tener pero sabes por qué

Voz 7 10:05 sea lo que lo que decía Antón Meana porque tanto Lopetegui como Florentino Pérez pensaban que iba a manejar a Rubiales que iban a conseguir salvar esta situación de salvar el Mundial se en contra con un presidente que ha llega hoy ha dicho tengo que demostrar autoridad tengo que lanzar un mensaje tengo que decir que el próximo seleccionador que esté aquí le llame un club no puede negociar a mis espaldas porque si le pasa eso se va a ir a la calle y le mando un mensaje también a todos los clubes por muy importantes que sean al Real Madrid si usted viene por muy Real Madrid que sea toca mi seleccionador sin que yo me entere también Le lanza el mensaje de que le va a pasar esto yeso tanto Lopetegui por eso está tan hundido como Florentino no lo esperaban porque esperaban que iban a manejar a Rubiales ir Rubiales afortunadamente para el fútbol español para esta selección no sea deja manejar porque sólo hago una última reflexión todos los que estamos aquí queremos lo mejor para la selección española no

Voz 1375 10:59 así es quién ha pensado en la selección española

Voz 7 11:02 toda esta historia Rubiales quién es el único Rubiales el único

Voz 1284 11:06 día tras pero yo no la federación pero yo creo que ahorraban las esferas y no en en el señor en la gente si el entrenador de los dos últimos años eso no es que yo creo que lo bueno para las que no lo eso

Voz 0919 11:18 el marco Josep perdona yo creo que lo mejor para la selección española teniendo en cuenta que se han hecho las cosas mal los tiempos etcétera etcétera era que Lopetegui que ha hecho en la fase de clasificación mejor en mucho tiempo conoce al equipo ha seleccionado los jugadores los sistemas de juego las rutinas de trabajo estuviera mañana mañana dirigiendo el partido con Portugal ha dicho Hernando Hierro Eli pero que ha cool pero que lo mejor ayer lo mejor para la selección española era eso pues que lo hubiese pensado Lopetegui pregunta el tiempo cuánto tiempo

Voz 0985 11:49 ya que Julen Lopetegui sabía que acabaría recalando en el Real Madrid

Voz 0919 11:54 en cuanto a tres de dos

Voz 0985 11:56 piense dos tres dos días ganamos tres días

Voz 0919 12:00 entonces si él sabía hace tres días

Voz 0985 12:02 es que va a acabar fichando por el Real Madrid ya tenido cinismo de estarse sentado con su presidente con Rubiales como si tal cosa riendo y ahora esto ya era otro Hinault lo comenta es desleal tan extrema que me sorprende que nadie puede entender que debía ser cesado fulminantemente que por cierto es la decisión que tomó Rubiales desde minuto cero desde el minuto cero la prueba Ana que cuando le pregunta con de forma tú brillante en la entrevista que le preguntamos

Voz 6 12:35 Jordi porque sabemos

Voz 0985 12:36 pues vienen desde el minuto cero Rubianes tenía dice en fulminar

Voz 1375 12:42 lo que dices tomaremos la decisión que mejor convenga a la aceleración de la selección no lo no lo descarta ni mucho menos que puedan no

Voz 1284 12:50 bueno esto es esto era muy claro

Voz 1375 12:52 sí sí esto el Madrid que ha tocado Joachim Löw a mí que me importa con con perdón te lo pues chico como siempre la seleccionador pero que me sorprende lo que me sorprende mucho es que no haya sido capaz el presidente del Real Madrid de llamar al presidente de la Federación de decirle oye tengo esto en mis planes no pasa nada sí porque lo ha hecho pero que no lo va a hacer por qué no va a querer el Real Madrid el seleccionador nacional es que me parecieron pues poesía al entrar y al Real Madrid le parece que es el entrenador idóneo para su banquillo la temporada que viene cojonudo coges su mano cogen pero espero porque no es bueno para eso pasa Romero Romero eso pasa en todos los casting de todos los equipos y eso es otro debate el Barça empieza por Nuno ya el quinto pero el Madrid cuando llega el quinto dice el quinto es éste me sorprende mucho que no coja Florentino durante un día dos tres y le diga oye vamos a hacer esto como lo hacemos lo que no se lo estás quitando al Barça entiendo que al Barça eso no le vas a decir Bartomeu que me voy a llevar a este jugador mal portero a la federación aun cuando faltan dos días para que empiece el Mundial entiendo que es normal y el Madrid está en su derecho de buscar el entrenador y hacer lo que le dé la gana no tiene que pensar en la Federación pero sí a la hora de comunicar y decir oye Rubiales tocaba Lopetegui he hablado con él tranquilo vamos a ver cómo hacemos esto en lugar de llamar cinco minutos antes es decir lo vamos a comunicar

Voz 1785 14:08 que nadie cree vamos Manu porque creo pero les contamos que el entorno nadie del entorno de Lopetegui

Voz 6 14:15 le ha hecho ver las cosas malas del acuerdo

Voz 1785 14:17 con el Madrid sólo le han hecho ver las cosas buenas y cuando no tienes distanciamiento porque piensas de que todo es la misma cosa es cuando te confunde deberíamos renunciar a un señor como señor es el mismo ejemplo él mismo Evening señoras que se llama Mendes por ejemplo no hay un señor que se llama amén de llama

Voz 1375 14:34 Mendes y es todo

Voz 1785 14:37 que española

Voz 6 14:38 perdón que no le interesa al entorno de Lopetegui no da igual Lopetegui que si ya lo al equipo de trabajo de Lopetegui que también Diego Aller al entorno de Lopetegui no le interesa la selección española le interesa

Voz 1284 14:49 que lleva un acuerdo con el Real Madrid y no perder el tren por otro tren

Voz 1375 14:53 solamente Clavero que dicho lo dicho dicho lo dicho

Voz 1284 14:55 insisto pero Saha la maleta el Madrid lo hace mal

Voz 1375 14:59 pero es Julen Lopetegui el que está obligado obligue dado a decirle a Florentino me voy contigo todas la vida es eres pero espérate que esto sea porque si el Madrid está tan necesitado de entrenador no le va a decir que no a Julen Pere le va a decir pero espérate fíjate que lo hacemos como yo creo porque no puedo ni traicionar a Ruby ya les tengo que hablarlo con los jugadores trasladarlo con quién sea no cinco minutos ante entiendo el rebote de Rubiales cómo no lo voy a entender Jordi

Voz 0919 15:23 pero esta pregunta que tú haces que es muy razonable

Voz 0985 15:25 todos hubiéramos probablemente pues pedido permiso o hablado con Lopetegui lo hubiéramos hecho todos porque Florentino no lo hace alguien tiene respuesta esto porque tira a la habrá porque aquí agua con esta prepotencia la pregunta pero amigo exponente perdones y todo

Voz 1284 15:40 sí sí a la pregunta Jordi Gallego y vamos a ver

Voz 0919 15:45 a toda la vida cuando un club quiere fichar un entrenador habla primero con el entrenador claro antes que con el club donde está sea la selección el el equipo del Vaticano o el equipo entonces es lo primero

Voz 0985 15:58 hace

Voz 0919 15:58 que como que porque lo hace no sé tú quieres fichar un entrenador no va

Voz 0985 16:02 irá hechos consumados a Jesús Pérez

Voz 0919 16:04 habla de que pues sencillamente porque hablan de una Klaus

Voz 1284 16:08 no me lo del boquete lo explica Shi Griezmann antes que hablar de sí

Voz 0919 16:12 así es que estamos hablando de Barça Madrid al me ha preguntado te lo explico sin mediar

Voz 1375 16:17 has

Voz 0919 16:17 hombre tú quieres fichar un entrenador no vas a hablar con el club y con la selección con quién se habla primero con el entrenador habló con el entrenador dices quién te queremos fichar para el año que viene

Voz 1375 16:28 eh

Voz 0919 16:28 tengo una cláusula la vamos a pagar estamos de acuerdo perfecto

Voz 1284 16:32 señor rubia les llegó a un acuerdo con Lopetegui porque le voy a pagar

Voz 0919 16:35 hola irse va a venir el año que viene al Madrid ese es el proceso que podía haber hecho mejor sí pero es un proceso no

Voz 1284 16:41 sí pero lo que Romario te doy la palabra aquel Romero tuviera palabra

Voz 1375 16:44 hay Pulido de la había pedido lo que discutimos no es eso claro que el órdenes primero entrenador y luego luego federación o club lo que discutimos es si lo que hay que decir en el segundo paso después de casa tal primero hay que decir lo voy a anunciar en cinco mil

Voz 0919 16:56 efectivamente vamos a llegar a un acuerdo para ver

Voz 1284 16:58 a mi manera porque te empieza el Mundial mañana

Voz 0919 17:01 efectivamente pero el acuerdo se se se labra primero con el entrenador no con el Cluny con la federal

Voz 1375 17:07 pero

Voz 6 17:08 no digo que hay un proceso anterior a que Lopetegui se de acuerdo a que Florentino va de acuerdo con Lopetegui cuando Florentino llama Lopetegui ya sabe que ya tienes sí de Lopetegui porque Lopetegui le ha dicho un asesor que el Madrid sea mi sueño es entrenar el Real Madrid que es lícito porque Lopetegui nunca ha escondido que se que entrenar al Real Madrid es un sueño para él cuando Florentino llama Lopetegui no le llamo para convencerle Lopetegui ya está convencido porque ha hablado ya con su asesor que Mendes y Carlos Boozer lo tienen claro

Voz 1284 17:33 claro claro a mí me la idea nadie les fastidia perdona momento

Voz 6 17:38 que que me fastidia que Ike Ike pulsando las redes sociales la gente hay opiniones para todos los gustos la gente estaba un poco cómo se puede tomar esa decisión por un calentón nosotros hemos repetido en las últimas veinticuatro horas mucho muchas veces la palabra calentón ayer en Moscú Rubiales tiene un calentón cuando esta mañana posponen cuatro veces la rueda de prensa ya no es un calentón

Voz 1375 18:02 lo llevan aún está intentando se está intentando ven

Voz 6 18:04 a ver que Rubiales ha actuado con el con el ego y con la cabeza y con el calentón y no sé que el calentón de Rubiales es ayer hoy es una decisión reflexionado consultada consensuada y luego presidencial pero que Rubiales no sea levantar esta mañana ha dicho que caliente estoy me cago en el hecha este me lo cargo eso fue ayer hoy ha reflexionado y aún así no llega a la conclusión de me lo sigo cargando yo no he sido un calentón quería contestar

Voz 7 18:30 la pregunta de Jordi Martí de porque actúa así el Real Madrid y para eso tienes que acudir a la personalidad del personaje con eso seguimos Le pondría no no es una personalidad muy poco yo decir uno

Voz 0985 18:44 no no yo no puedo hablar de la palabra prepotencia te puedo hablar de la palabra prepotencia

Voz 7 18:49 es contestar a esa pregunta solo tienes que acudir a la personalidad de persona

Voz 0985 18:53 pero lo que se discute completo tu respuesta para decirte me parece que el adjetivo que complementarse personalidad este una cierta prepotencia y lo que es peor pensar que tus actos no van a tener consecuencias se van a descargar con plena in unidad que creo que esto es lo que ha perdido esta operación pensar que podías entrar a atropellar a la mismísima selección española dando hechos consumados al mismísimo presidente sin las

Voz 0919 19:16 mínimas llamados de cortesía en tres que todo

Voz 0985 19:18 el mundo haría tratándose de la casa de todos por qué

Voz 1670 19:21 el el proceso de llamadas y como se deje toda la operación que es verdad que es en dos días el primer contacto Florentino Lopetegui es el viernes es una llamada en la que Florentino tantea Lopetegui esto es información de una persona que ha estado metida en la negociación simplemente para preguntarle te haría ilusión te Up

Voz 7 19:42 trece quieres la red

Voz 1670 19:44 está sí evidentemente no vuelven hablar ya es en los dos últimos días Issing que Lopetegui vuelva a hacer nada ya es directamente el representante en los años la pasta todos estos temas ya Florentino devuelve a llamar va a decirle enhorabuena hemos llegan a acuerdos eres entrar al Real Madrid voy a tu presidente Rubiales para decirle que lo vamos a hacer oficial

Voz 1375 20:03 esto hay un Mundial en juego todo esto no no no no no no no

Voz 0210 20:07 quiero a lo que voy es desde el viernes si bien las lo que Lopetegui ya sabe que existe la cosa hay una pues

Voz 1375 20:14 también

Voz 1531 20:14 claro evidentemente pero es que está muy bien que insisto que el Madrid piensa en el Madrid pero es que aquí había un mundial se va a jugar un Mundial sino Lopetegui toda la ilusión del mundo esa teoría de que recibe una oferta abren al final como decía antes Antonio son las personas diez el estilo de las personas yo recuerdo que Valverde ha tenido dos ofertas del Barcelona acabó en el Barça a la tercera oferta por qué porque tenía un contrato decidió cuando estaba de Bilbao quedarse Atlético de Bilbao él ha decidido Lopetegui irse al Madrid lo que nadie imaginaba en el el primeros Lopetegui es que hoy estuviera en Madrid esa es la edad

Voz 6 20:51 la unidad que tenía Lopetegui e impunidad que tenía veinte

Voz 1284 20:53 no no se lo cree que no se cree que está en Madrid bueno gobierno estáis al puerto de Moscú bueno bueno está ahora mismo volando ya en un avión

Voz 1375 20:59 metido para aterrizar a las cuatro y es lo que él no imaginaba

Voz 1531 21:01 que eran capaces de dominar esta situación como decía antes Julio aquí no pasa nada el viernes asó que empieza el Mundial yo soy seleccionador español el quince de julio con la Copa del Mundo si es posible entrenador del Madrid el sueño

Voz 1375 21:14 de mi vida yo no lo hubiéramos firmado con la copa el mando no el el Madrid intentó tratarle a la Federación el plan de acción de las últimas horas la Federación no ha tragado con ese plan de acción que le presentó el Real Madrid efectivamente insisto le pregunto

Voz 6 21:28 ah

Voz 1375 21:28 a los que nos oyen al madridista que hay muchos si a lo mejor hubieran entendido el caso a la inversa que Florentino Pérez vivir ha dicho por deslealtad este entrenador quién no me dice nada hay que se va a mañana estamos a punto jugar una final podría darse el caso o el presidente del Barça o el presidente del Atlético de Madrid o el presidente de cualquier otro pues se puede entender la decisión de Rubiales es que implementando analizar lo más fríamente que podemos ir dejando un poco fuera todas las

Voz 1501 21:55 así que nos llevan con con la selección y con el que empieza el Mundial y fíjate lo que ha pasado ya

Voz 1375 21:59 Madrid por medio de yo creo que el Madrid se ha equivocado en la manera de hacerlo no lo que ha hecho que está en su derecho a hacerlo en la manera de escenificar hoy de de resolver esto con la federación Lopetegui el que más se ha equivocado de todos porque estaba en la obligación de parar al Real Madrid y sinceramente no me sale a mí decir que la federación se ha equivocado es que no no puedo decir lo mismo es que no me sale si si lo pensara lo diría es que no creo que haya equivocado que es lo hubiera dejado también habría hecho bien pues bueno pues pues sí vale hubiera primado lo sobre el decir venga ya hablaremos de ella me trago el sapo ya abra pero entiendo que Rubiales haya tomado la decisión de cargarse la gente lo entiende

Voz 1785 22:37 una duda perdón alta los que estáis más metidos en el asunto y la relación de Lopetegui con la Real es la misma que con con Rubiales no es evidente que no habría pasado lo mismo tiene algo que ver que el presidente de la Federación no no tenga la misma sintonía con el selecciona

Voz 1375 22:57 es más es más te añado un dato es más te añado un dato a esto el contrato que firma Julen Lopetegui con Luis Rubiales cuando nada más llegar a la presidencia dice dos años más ese contrato ya estaba firmado es decir estaba ya redactado solamente faltaba estampar la firma cuando entre Rubiales en lugar de hacer otra cosa lo que dices oye venga

Voz 1284 23:17 a sí mismo porque me gusta ir segundo

Voz 1375 23:20 creo que Rubiales tiene la intuición de que Julen Lopetegui no le votó cuando había que elegir al nuevo presidente insisto creo que Rubiales tiene esa intuición de que Julen no le votó sí votó a Larrea no sé razón como perdón no no no

Voz 1284 23:41 alguien ha preguntado por que no ha pregonado no no no cree que sin nadie ha dicho que esa sea la razón por la que le echa ha hecho una pregunta Ramon Besa ha dicho sintiendo la misma relación con Pete y yo creo que no la tiene no la tiene evidente vendió que no la tiene la tiene vida

Voz 1375 23:54 de otro argumento lo que no sé se lo habrá dicho a la cara Rubiales a Julen no lo sé otro argumento esto no tiene otro argumento no deportivo

Voz 6 24:01 sí

Voz 1375 24:02 esto lo tiene claro si ese es otro argumento que que demuestra que ha

Voz 0919 24:05 había un recelo un recelo existente ya entre el presidente de la Federación y al seleccionador

Voz 1375 24:12 bueno es simulada si el presidente del Barça llega a las selecciones se dice tú estabas conmigo estabas con otra directiva no confidente

Voz 1284 24:20 no entendería también perdón podría entenderlo

Voz 6 24:23 qué Hierro tampoco Hierro llega con las

Voz 1284 24:26 vea vamos a decir las cosas como son ya y con Vicente Casado al candidato cansado Rubiales Vicente Casado son son cosas Ginebra

Voz 5 24:35 el de Márquez que es que no lo llevaba yo a Villa enero

Voz 6 24:46 preguntado en esta silla que está aquí a mi izquierda Leo preguntado cómo era la relación que tenía Fernando Hierro con Rubiales si después del Mundial se iba a marchar Rubiales donde estaba antes antes antes de que llegara Rubiales a la presidencia de la Federación de Fútbol sí evidentemente el Lopetegui igual Lopetegui igual estaba pero es importante que no quede el mensaje de Gallego Pinto Torrejón de que le han echado por eso

Voz 5 25:12 no no no no no no no no no no no no podemos decir que vamos a ver a preguntar perdona

Voz 1284 25:19 el pedir perdón pero vamos a ver ha preguntado Ramón Besa siguiera la misma relación salimos dicho que no porque cualquiera que sabíamos pasa sabíamos que eso sea producir

Voz 0919 25:28 no porque parece que Luis Rubiales le ha dicho a Lopetegui a la cara en las últimas horas además se que no me votas te ya

Voz 1284 25:34 sólo digo las que según ratificó el contrato

Voz 6 25:37 lo que te que quien fue fluviales

Voz 1284 25:39 Luis Rubias atrás había una que ya el día salía Motta oro ya se habían pero mirando RACC y lo leyó que vamos a ver pero cuando ratifica lo que en cuarenta y cinco

Voz 6 25:51 trato Rubiales de Lopetegui sabe Rubiales que Lopetegui ya no lo ha votado evidentemente sí sí

Voz 0210 25:56 claro claro que contestadme Ana muy rápido a mi me da igual Rubiales a Lopetegui Larrea yo creo que que hoy la decisión deportiva menos mala era que continuara Lopetegui ya está

Voz 0985 26:06 no es lo mismo pero empieza a Pablo Ismael echas de menos argumentos deportivos crees que a veces los valores la lealtad y pide respeto puede estar por encima de alguna oportunos habla el 4k

Voz 5 26:18 tras la alineación oyente segundo la cuarenta años

Voz 1284 26:22 lo tiró la desconexión que el día a día aquí

Voz 7 26:24 PTI no se podía mantener

Voz 1375 26:26 tiró la disco hice Ramos con el que no hemos hablado nada de España Portugal que es el viernes los habéis hablado mañana tenemos un día

Voz 8 26:34 pero y los juguetes cobrase en vida y si los coches hablasen is lanzarse la mejor colección de pizza Domingo diecisiete cuenta DVD de Toy Story canas

Voz 1375 31:45 y durante treinta y dos noches más que nos quedan de Larguero en Rusia hasta el quince de julio cuando levantemos la copa y ya veremos si Mantegna hierro y le roban dos años más os hola David Canal Julen Lopetegui me tengo que ir a Valladolid hay que tocarlas con el presidente Carlos Suárez que tiene pie y medio en primera todavía pie y medio está un poco más todavía eh cero tres hoy en Soria han paso el gigante pero no se ha acabado antes de ir a Valladolid me también con Pedro Morata con la última hora de Antoine Griezmann Julio iba a contar

Voz 7 32:11 sí sí no quería debe decirle a todos los que piensan que ha sido un error la decisión de que Lopetegui no siga eh cómo iba a ser el día a día de Lopetegui aquí sea el día a día de Lopetegui en Krasnodar era que con una oreja iba a atender a la selección española Iker la otra iba a estar pendiente del futuro del Real Madrid eso es una realidad porque yo a esta hora creo que es imposible que el Real Madrid se paralice hasta el día quince de julio día y hasta el día que puede estar aquí la selección española como yo creo que eso es imposible ese es el día a día que esperaba nuestra selección con Lopetegui aquí yo lo que dije ayer y digo hoy es que creo que la selección se merece un seleccionador que esté las veinticuatro horas del día pensando en la selección española Hinault pendiente de si tiene que dar la alta a un futbolista de ese tiene que fichar a alguien de si la pretemporada ha surgido un problema etcétera porque es absolutamente imposible que Lopetegui estuviera aquí el próximo mes sin estar pendiente también de lo que sucede en el Real Madrid es absolutamente imposible Isaí vosotros pensáis que eso es bueno para la selección yo digo que no es bueno

Voz 0210 33:18 yo creo que es lo menos malo no bueno no parece tú crees que tu segundo tú crees que el Cholo también parece fenomenal Julia tú crees que sólo está hablando todos los días con Gil Marín tú crees que Bartomeu está hablando todos los días Valverde en una pretemporada de vacaciones que está en una isla perdida que quince minutos cada tres días hablarán de Libia

Voz 0919 33:39 que iban a llamar a llamar en ningún momento no sea López

Voz 1284 33:42 ya te digo yo que han llamaba presentarlo mañana por la tarde no ven con ella porque ya está libre libre

Voz 1375 33:52 sí sí tenían prisa que lo presenta mañana me consta que le dijo a los jugadores cuando Julen pensaba que iba a seguir Julen le dijo a los jugadores en esa charla cuando decía Javier Herráez que estaba en el entrenamiento ERE contra el jueves lo que pasa le dice os cuento esto que me ha pasado mucho joder te dan la enhorabuena dice a partir de hoy no hay una palabra más del Real Madrid en todo el Mundial eso les Julen al jugador le iba a decir hoy Manu eso iba a exigirle Lopetegui

Voz 6 34:16 hoy en la rueda de prensa si sale ISIS llega seguir sería conseguir seguir en la selección iba a decir lo que queráis del Madrid me preguntáis ahora ya a partir de este instante cierto

Voz 1284 34:26 a la actitud perdona algo algo que no puede no despedirse como Dios manda de la selección española porque no salirse por la gatera por la como se ha ido que a mí me me mandáis me mira es que me por no no no te digo que me iba a decir que no te define a las personas te quiero decir

Voz 1375 34:43 parece lo que es lo que no ha querido Savater iba más inmediata que bueno en sus declaraciones en las hemos escuchado aquí ha sido estoy muy triste tener

Voz 1284 34:52 somos una gran si lo hubiere

Voz 6 34:56 decir hoy yo si llega a seguir iba a decir a partir de ahora sólo ponemos el foco iba a decir a más el foco que se empiece foco vamos a poner el foco en las

Voz 1284 35:04 selección dices me voy hasta dentro de un mes

Voz 6 35:07 dice hubiera sido que Lopetegui se decidiera en la pregunta de Adrià pegó una paliza en el aeropuerto de Gago posara ahora a mí me vendría bien que Palmar a ojo eh

Voz 1284 35:16 no no pero lo que no es normal

Voz 6 35:19 no es normal es que Julen Lopetegui salga por la puerta de atrás intente darse una vuelta para despistar a los periodistas en el aeropuerto de Krasnodar Isabel aquí sin dar ni una sola declaración y lo siguiente que sepamos del seleccionador que han sido las últimas dos temporadas ha entrenado a la selección española sea mañana

Voz 1375 35:35 me voy a Valladolid

Voz 6 35:37 una me a Valladolid que tengo

Voz 1375 35:40 que hablar con el presidente Carlos pues Valladolid mañana hablamos del español

Voz 5 35:44 bueno mañana hablamos mañana Diego Costa entonces hasta mañana hasta mañana

Voz 1375 35:51 el Pedro Morata está Pedro muy buenas hola buenas noches hola hola hola Manu buenas noches buenas noches hay un poquito de retardo alguna novedad del caso Griezmann

Voz 1716 36:06 yo creo que el Atlético de Madrid está más tranquilo que hace setenta y dos horas Easy lo que el jugador le dice al Atlético de Madrid se cumple lo normal es que la semana que viene el Atlético de Madrid pueda pasar de las de las palabras a la firma

Voz 1375 36:22 me lo más importante mañana Carlos Cala que era empezamos Dani cuatro en punto de la tarde y a montarla parda cuando cantas cantas centenares de miles de horas vamos a hacer de carros vayan a Rusia a las cinco de la tarde Carrusel deportivo par de atracción sorpresas donde estaremos en el Allianz y alguna cosa más por dónde estaremos en dos mil veintiséis no lo saben pues aquí pero estaremos Morata en Estados Unidos Canadá y México no

Voz 1716 36:46 si después de la votación de hoy de la FIFA con doscientos siete votos emitidos como te decía antes Dani sesenta y seis por ciento a favor de la candidatura conjunta de Estados Unidos México y Canadá ciento treinta y cuatro votos en un Mundial en el que ya se va a pasar de de sesenta ochenta partidos y de treinta y dos a cuarenta ocho países para Marruecos ha sido una enorme decepción una sorpresa entre otras cosas porque se quejan y creo que con razón que después del Mundial conjunto de Corea y Japón no se iban a aceptar más candidatura conjunta las explicaciones que ha dado la FIFA ha sido básicamente económicas que van a tener mayores ingresos en Estados Unido que los estadios están acabados Ike Marruecos será un sueño frente a Estados Unidos digamos que era una realidad Marruecos Manuel la quinta vez que se presenta no lo consigue para México será su tercer Mundial iba para EEUU será su según

Voz 1375 37:37 no mundial menos mal estaba yo ahora aquí acordándome de Trump menos mal que no le han hecho a Trump lo que le han hecho Rubiales igual no estaba mal

Voz 1716 37:46 una de más armas Tomás un abrazo buena noche

Voz 1375 37:49 es un abrazo hasta luego oro y está en Valladolid José Ignacio Tornadijo donde siempre está ya son

Voz 29 37:55 ah vale eh

Voz 1375 37:58 no no ha llegado todavía no se ha llegado de Soria está solía todavía no hola torna muy buenas Tornadijo

Voz 1881 38:03 con la mano qué tal en Soria

Voz 1375 38:06 Soria todavía no pues cuando vuelves a Pucela

Voz 1881 38:08 pues vaya por la mañana de coger el coche porque tenemos una carretera impresentable entre Valladolid y los políticos siguen sin arreglar uno mira así que casi mejor dormir aquí no llevarnos ningún susto no llena tranquilitos con el cero tres y para casa

Voz 1375 38:24 lo decíamos el otro día la otra noche en el Larguero volvemos a decir hoy a ver si alguien piensa de alguna vez en hacer una carretera en condiciones hombre que tampoco será para tanto no con una carretera

Voz 1881 38:33 en el minuto tampoco

Voz 1375 38:34 Valladolid ya en el minuto

Voz 1881 38:37 el partido la afición del Numancia pues ha desplegado de esas pancartas ya tradicionales de Soria ya como diciendo bueno ya es hora no porque creo que es una ciudad que se merece mejores comunicaciones de las que está teniendo

Voz 1375 38:49 la que sí está quedando bien es la autopista que está haciendo el Valladolid para ir a primera división de tres carriles

Voz 0621 38:53 un no de Kiko Olivas otro de los Oscar Plano yo toro de hervía

Voz 1375 38:58 es que algunos juegos vaya vaya estoy recta final presidente del Real Valladolid Don Carlos Suárez buenas noches noches como Juan que sufrimiento de temporada llevas eh

Voz 1881 39:10 si esto se alarga la pena llegar hasta aquí de momento

Voz 1375 39:15 de momento no hay que lanzar las campanas al vuelo y con todo el respeto para el Numancia de todos los que no escuchan en Soria lo de hoy ha sido un paso de gigante para estar en Primera la temporada que viene Carlos

Voz 1881 39:25 importante en algún caso en el empleo de un gran equipo que hizo una temporada fantástica y al final se estropeó no entonces yo creo que los chicos está muy metidos que está muy concienciados nadie nos esperaba en este en este que hemos ido un poco convidado os decía al final lo están aprovechando nada hemos llegado con con más hambre y ojalá el próximo sábado pues podemos afirmar estas buenas sensaciones que está dejando el equipo de dos meses a esta parte no

Voz 1375 39:56 cómo está jugando el equipo que cambió le ha pegado Sergio no no sé qué les ha dicho que les ha hecho pero qué manera de de venirse arriba ya no solamente jugando bien y si haciendo goles con bastante acierto en las ocasiones que se crea sino mentalmente no el cambio ha sido radical Carlos

Voz 1881 40:13 yo yo creo que eso es lo más importante no el estado anímico porque si el equipo no hubiera tenido los mimbres suficientes está claro que por mucho que les hubiera contado buena pipa era difícil hito tenía mimbres el equipo está bien hecho estaba equilibrado todos los estando en lo habíamos empezado con jugadores menos habituales en los últimos partidos por la admiración de de partidos porque hemos tenido menos descanso que que que ha tenido el Numancia y Antoñito ya sabía ya notas que lo que han hecho partido dicho nada pero han salido algo muy creo que ha cumplido con creces ya al final es es un estado de ánimo no

Voz 1375 40:54 a a Zorrilla se queda pequeño no que va que vais a hacer el porque yo creo que igual hay que poner otro Zorrilla al lado no

Voz 1881 41:02 es una pena porque la verdad es que no hemos tenido pues que que dejara al socios nuestros porticada si tenemos la suerte porque la verdad es que es una suerte de tener once mil setecientos abonados por mucho que quisiéramos darles por premiar la fidelidad que han tenido después de cuatro años que me la cosa Dios quiera que acabe bien darles dos entradas como como premio de seis mil quinientas doce localidades después que no salen necesitaríamos como poco treinta y cuatro mil doscientas nadie no tenemos entonces si en este partido probablemente hubiéramos tenido está allí y medio dos estadios lo lo hubiéramos llenado porque la realidad que nuestra gente cuando les hemos necesitado han respondido que creo que deseamos da motivos para para estar ahí

Voz 1375 41:52 cuántas noches lleva soñando sí sí cuántas noches lleva soñando con el ascenso a Primera

Voz 31 42:00 bueno pues aproximadamente una es sin movilidad

Voz 1375 42:08 sí sí sí sí es así

Voz 1881 42:11 que no ERE no estábamos a cuatro días de nuestro traerlo de que el equipo siga compitiendo con con con la misma humildad el mismo trabajo porque es apostar el mono sería una pena estropearlo no entonces yo creo que que tiene que salir a tope que que Zorrilla lleno hasta que vimos poder al centradas pero creo que ahora de nos acabe sí pero hasta que no acabe el partido yo yo creo que no tiene ninguna fiesta porque la exitosa anticipado sacaba siempre

Voz 1375 42:45 totalmente y merece

Voz 1881 42:48 que que aprieten el primer gol lo tienen que tiene tener ellos el equipo tiene estoy convencido que va a salir enchufado porque lo estaban diciendo en El Vestuario ligero de todo lo que nosotros tenemos dos jugadores de esa diminuta todavía que te diga que después de interés pero perdieron uno cuatro San Jaime Mata al alquiler me han hecho un partido extraordinario

Voz 1375 43:09 es

Voz 1881 43:10 tiene que servir de lección porque ya que uno no dicen que no escarmentar en sus propias carnes pues que que es que no lo han debida ojalá no lo estropeemos creo que no lo van a hacer porque es que es que está muy bien pero que además sería la primera vez que que hay que salir a ganar no no vale especular naval el empate no vale decir bueno misil perder

Voz 1375 43:32 claro claro yo creo que hay que intentar que han seguido un reto

Voz 1881 43:35 porque al final quedará con hijos con Tom Ndi cuando subimos ocho jornadas antes del final que a lo mejor seamos el único equipo que que pueda subir de los cuatro partidos del play off y cree que serlo

Voz 0985 43:47 con todo el respeto a todos

Voz 1375 43:49 eso sería totalmente estaba al que está mal que yo lo diga pero es uno de esos presidentes que se deja la vida pero la vida

Voz 29 43:57 deja además de además de dinero

Voz 1375 44:00 porque este club esté otra vez en Primera División está mal que yo lo diga pero probablemente no sea objetivo pero lo digo con conocimiento de que se no lo es que no lo sé pero lo digo con conocimiento de causa creo que se lo merece la ciudad lo merece el equipo te lo mereces tú por lo que por lo que estás trabajando para llevar al Valladolid a primera división otra vez y lo tienen ahí Tornadijo porque el equipo está muy bien y ha hecho un gran partido y otra no lo he visto porque me estaba viniendo de Krasnodar a Moscú volando pero cuando aterrizaba he visto cero tres diga pero pero Iván dichos está jugando muy bien otra vez el Valladolid Torna