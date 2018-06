Un poco de humildad, por favor

Voz 1100

00:00

buenos días Pepa cosas que no gustan y alguna que gusta no gusta absolutamente nada quema sin Huerta haya tenido que dimitiera por lo que ha dimitido y repugna la idea de que no le contara la cosa quién estaba dando un regalo en Convent curable muy superior por cierto a los méritos contraídos a lo largo de su vida no gusta tampoco esa despedida de marido despechado ahí se quedan ustedes malas gentes jauría dijo el que yo me voy con la cabeza bien alta pues no en absoluto que mejor será incline la cerviz a usted le han echado porque defraudar a Hacienda esto es a ustedes y a mí mismo hagan lo que hagan los demás porque a usted le nombraron ministro ya no es como los demás está claro injusta la reacción rápida y todavía pudo ser más fulgurante de un Gobierno que quiere demostrar desde el primer momento que aquello de tolerancia cero era exactamente eso cero