Pere Aragonès: “Se abre la oportunidad de un diálogo sin condiciones previas y sin renuncias”

Voz 1727 00:00 saludamos a esta hora a Pere Aragones que es el vicepresidente de la Generalitat de Cataluña y conseller de Economía buenos días bon día hola buen día buenos días y bienvenido a la Cadena SER iba a decirle que vaya día habíamos elegido para la entrevista con un ministro dimitido un seleccionador cesado un cuñado del Rey récord contando los días para ingresar en prisión pero realmente llevamos una temporada larga en este país con días de vértigo así que casi cualquier día podíamos tener noticias de última juerga cualquier día hubiéramos invitado no

Voz 1 00:30 sí sí es difícil hacer previsiones de hecho hay parecerá que estamos en ciertos momentos parece que estamos en el guión de una película una serie no porque hay cambios repentinos en la trama que pues pone nuevos elementos sobre la mesa pero en todo caso los responsables públicos nuestra labor es estar K a día al pie del cañón y por lo tanto también ha dispuestos a a responder ya explicarnos en los medios de comunicación

Voz 1727 00:55 gobierno nuevo en España guber nuevo en Catalunya usted cree que se da una oportunidad para encontrar un cauce político a la crisis catalana

Voz 1 01:03 debería ser así de hecho debería ser así desde hace bastante tiempo no ha sido posible por la cerrazón de Mariano Rajoy pero ahora bueno está por ver si hay una oportunidad a nosotros nos gustaría que sí nos gustaría que esta oportunidad de diálogo discutir las cuestiones de fondo de bueno al final hay una propuesta con mucho pues llevan sociedad catalana de avanzar hacia la independencia por lo tanto que pueda ser discutidos nosotros de hecho pedimos que haya un diálogo sin condiciones previas pero tampoco sin renuncias previas por ninguna de las partes

Voz 1727 01:38 la lista de reivindicaciones que Artur Mas primero y después hicieron llegar a Rajoy que no se negoció nunca le parece un buen punto de partida para el diálogo este al que se han emplazado usted Pedro Sánchez

Voz 1 01:50 seguramente esa lista debería actualizarse porque de hecho han pasado a desde dos mil doce en que se planteó As empezaron a plantear pues algunas de estas reivindicaciones en esta famosa lista de los cuarenta y cinco puntos a ahí después factor presiden Puigdemont pues han pasado tiempo han pasado muchas cosas y por lo tanto debería actualizarse en todo caso hay muchos elementos en los que el Gobierno de Mariano Rajoy la Generalitat en estos años hemos tocado por lo tanto hay muchas oportunidades para hacer gestos para abrir la puerta a este diálogo necesario

Voz 1727 02:26 pero si al final de esta negociación el Gobierno de España les dice lo que ya está anunciando el presidente Sánchez que no a una reivindicación que usted ha puesto encima de la mesa nada más empezar a hablar que es un referéndum de independencia que hagan ustedes después volver a un escenario de ruptura vía unilateral o qué harán en ese caso

Voz 1 02:46 bueno nosotros seguiremos reivindicando la necesidad de que sea la sociedad catalana la que decida su futuro institucional esto en otras democracias pues se ha planteado a través de referéndum de autodeterminación se ha hecho en Escocia se ha hecho en Quebec por cierto en los dos la posición a favor de continuar forman parte del Reino Unido hoy de Canadá respectivamente ha sido la ganadora ha por lo tanto estaría bien que los que defienden que Cataluña y España ha deben ser humano mismo estado Hinault dos estados aliados y amigos como proponemos nosotros pues lo pueden ganar en las urnas y de hecho legítima sería mucho más su posición que no la negativa a entrar a discutir esta situación en todo caso ha si no se aborda la cuestión de fondo que es bueno para el planteamiento de la soberanía de Cataluña no estaremos resolviendo problema pronto de momento tendríamos que poder hablarlo después ya veremos cuál es la solución si hay un punto de pacto pero en todo caso este esta cuestión no debería excluirse de un acta de una mesa de diálogo porque si se excluye el problema continuará habrá una discrepancia de fondo ir dentro de un tiempo volverían a ver situaciones que nadie desea

Voz 1727 04:00 me voy a poner una declaración del presidente del Gobierno Rodríguez Zapatero esta misma semana sobre la situación en Cataluña si queremos

Voz 2 04:10 empezar a recuperar el tiempo perdido en el conflicto de Cataluña tenemos que volver a dos mil diez a esa sentencia no

Voz 1 04:18 otro camino se refiere a la sentencia

Voz 1727 04:21 del Tribunal Constitucional sobre el Estatut de dos mil seis en sentido similar se manifestó el Cercle de Economia que proponía elaborar un nuevo Estatut con rango de constitución catalana con reconocimiento nacional sometido a referéndum y que regularía todas las cuestiones exclusivas de la comunidad catalana como la lengua la educación la ordenación territorial la gobernanza el autogobierno ustedes estarían dispuestos a dialogar sobre una propuesta si por una solución así

Voz 1 04:49 bueno nosotros dialogar y que haya propuestas sobre la mesa pues es positivo ahora como decía mi abuelo Antonio buenas horas mangas verdes es decir que ahora el señor Zapatero plantee lo que no hizo cuando él era el responsable en dos mil diez podría haber lanzado un mensaje en julio de dos mil diez cuando hubo la sentencia sobre el Estatut de Autonomía ah con propuestas de recuperación vía leyes orgánicas de lo que había quedado anulado en el Estatut por parte del Tribunal Constitucional Él tuvo la oportunidad entonces ahora coger la máquina del tiempo ir ocho años atrás para plantear un a las urnas una solución que en su momento se tendría que haber adoptado y que el hecho de no adoptarse es lo que también a adoptar ninguna otra de no tener ninguna propuesta política hacia Cataluña sobre la mesa es lo que ha provocado en parte que estemos en la situación actual de hecho mire yo defiendo la independencia desde que tengo conciencia política no como en muchos otros compañeros de Esquerra Republicana pero hay mucha gente que se ha sumado al proyecto de la independencia de Cataluña porque no han tenido ninguna propuesta alternativa por parte de los GAL dos partidos estatales no ha imponía entonces no nos lo han puesto muy fácil incógnito Mariano Rajoy nos lo ha puesto muy fácil a los independentistas para para cada vez sumar más gente nuestro proyecto

Voz 1727 06:17 le ponía estas dos propuestas de las últimas semanas la del presidente Zapatero y la del Círculo de Economía porque ustedes hablan de ampliar la base cómo piensan hacerlo sin incorporar a sus aspiraciones la voluntad del cincuenta por ciento de los catalanes que no quieren la independencia les ponía estos dos ejemplos para preguntarles si están dispuestos a aceptar una solución de autogobierno que concilia esas dos mitades clarísimas que hay en Cataluña la de quiénes quieren la independencia y la de quienes no la quieren o la única solución que contempla es la de quienes quieren la independencia

Voz 1 06:51 no no nosotros la solución que contemplamos es la que voten los catalanes ninguna otra por lo tanto la que sea aceptada por una mayoría de los catalanes evidentemente cuando esto se debate pues defendemos nuestra opción como lo hacen quienes plantean quedarse con el statu quo actual o mejorar el autogobierno vio nuevo Estatuto una reforma constitucional de hecho que haya propuestas sobre la mesa ya es positivo después podemos estar de acuerdo o no podemos discutir las pero hemos pasado en tiempo de sequía de propuestas ahora hay propuestas encima de la mesa bueno bienvenidas sean a partir de aquí a entraremos a a discutirla a en todo caso las mayorías a favor de un proyecto hubo otro en una sociedad no son inmutables de hecho los independentistas hace ocho años éramos el quince por ciento ahora estamos cercanos al cincuenta por ciento de acuerdo con los últimos resultados de las elecciones al Parlamento de Cataluña el resto no es homogénea tampoco hay personas que no quieren la independencia pero están a favor de que la situación actual en Cataluña se resuelva a través de un referéndum de autodeterminación hay otras que quieren pues hacer una involución en el despliegue autonómico yo era una visión más centralista del Estado hay quién ya les parece bien como está por lo tanto hay posiciones digamos perdió

Voz 1727 08:14 sí sí no no lo le preguntaba que si lo que usted llama el resto de Cataluña que es el cincuenta por ciento aproximadamente debe reconocerse en las

Voz 1 08:22 denuncian política que ese de ésta

Voz 1727 08:24 mrs por supuesto porque este es un país

Voz 1 08:27 como cualquier sociedad que no es completo si no está todo el mundo de hecho el proyecto que bueno como mínimo que nosotros defendemos es un proyecto que dirigimos a todos porque de hecho si no lo hiciéramos así estaríamos dejando de de hablar a una parte de nosotros mismos catalanes plural es diversa a pese a quién haya que hable de enfrentamiento en unos términos casi médicos evidentemente pues hay una situación de polarización política pero bueno los grupos de amigos en las familias hay posiciones diferentes y esto es saludable y los hablamos con total tranquilidad no por lo tanto que se plantee no una solución concreta sino un procedimiento que no sea reconocido por una mayoría ah pues evidentemente Si esto fuera así no sería una solución por eso desde hace mucho tiempo planteamos que la solución que se adopte debe ser votada por el pueblo de Cataluña para sociedad catalana sí puede ser una solución on que encuentre grandes consensos mejor nosotros siempre trabajaremos como opción política para para que sea nuestra ha hecho ir no pedimos a los representantes de del PSC o de Cataluña En Comú Podem incluso Ciutadans au o del Partido Popular que renuncien a su exposición pones no en todo caso al final quién tiene que decidir es la sociedad catalana como quiere organizarse y que cómo quiere vivir conjuntamente colectivamente

Voz 1727 10:00 acudirá a las reuniones sobre financiación autonómica que convoque el Gobierno central por ejemplo a las del Consejo de Política Fiscal y Financiera

Voz 1 10:08 pues falta verlo porque de hecho no han servido hasta el momento han servido de mucho en falta ver si pasar de Cristóbal Montoro o María Jesús Montero hay cambios yo espero que haya cambios porque con el ministro Montoro hay hay vía profundas diferencias entre la posición de la Generalitat y la posición del Gobierno del Estado en todo caso antes de hacer un nuevo contrato debe verificarse el cumplimiento del contrato vigente hay elementos por qué no se están cumpliendo de la financiación autonómica actual desde cómo se calculan los anticipos a cuenta en cada año que provocó al cabo de los años tengamos unas liquidaciones que son recursos que dos años antes hubieran hecho mucha falta desde que algunas competencias específicas de la de Cataluña que no tienen otras comunidades autónomas como por ejemplo la policía integral que es la policía autonómica los Mossos d'Esquadra que tienen una financiación específica aquí una una deuda pendiente de setecientos millones de euros la inversión en infraestructuras que también forman parte del marco del sistema de financiación no por lo tanto primer acudirá personalmente

Voz 1727 11:14 acudirá personalmente a defender eso al Consejo de Política Fiscal y Financiera

Voz 1 11:19 yo plantearé esto a la ministra María Jesús Montero más Nos conocemos porque asistido representando de Cataluña en mi condición anterior de secretario de Economía la Generalitat en algunos consejos de Política Fiscal y Financiera intentábamos al lado por tanto hay una buena o una personalmente pues nos conocemos Si por lo tanto hay no hace falta presentación y en todo caso yo creo que primero tiene que haber una reunión bilateral del presidente de la Generalitat con el presidente Sánchez se ha pedido será en las próximas semanas posteriormente yo a mí también me gustaría poder hablar con la ministra con tranquilidad en la Reunión por lo tanto aparte de Kim mirar si realmente los consejos de Política Fiscal y Financiera presididos por el PP son diferentes de los presididos por el PSOE le propongo una cosa muy difícil para un político no se lo voy a hacer la vacía de preguntas tenemos cinco minutos pues es difícil contestar pero bueno

Voz 1727 12:20 hacer hacerlas todas ha dicho usted queremos una legislatura completa de cuatro años luego descarta saltarse la ley

Voz 1 12:29 nosotros lo que nos gustaría es que la ley no fuera un límite al debate político porque eso no hacemos un debate entre abogados no se trata de eso las leyes tienen que evolucionar de acuerdo con la sociedad

Voz 1727 12:39 mientras no evolucione hay que cumplirlas no

Voz 1 12:42 nosotros estamos convencidos que siempre las hemos cumplido las hemos cumplido de hecho a por ejemplo la intervención financiera de la Generalitat de Cataluña que sí hizo en septiembre está recurrida ante el Tribunal Supremo de hecho la ganaremos ganaremos el recurso y se demostrará que ministro Montoro incumplió la ley al intervenir la Generalitat como lo hizo

Voz 1727 13:01 cuando alguien escribe no tuits urgentes sin artículos de fondo en los que describe a quienes no piensan como él como bestias con forma humana puede gobernar una Comunidad tan plural como Cataluña

Voz 1 13:12 yo creo que presidente Torra ha ya dado explicaciones sobre estos escritos no y en todo caso a él coincide con nosotros y hemos hecho esta reflexión en público y en privado que el Gobierno de Levante Cataluña debe ser sólo tienen sentido si es un Gobierno para todos los catalanes independientemente de la lengua que hablamos de de lo que pensamos ir de dónde a dónde hemos nacido porque al final lo que importa es el proyecto de futuro y la voluntad de vivir en común las decisiones que toma el Gobiero

Voz 1727 13:43 lo que usted preside se toman en Barcelona o en Berlín

Voz 1 13:47 se toman en Barcelona y evidentemente atendiendo al hecho de que son dos formaciones políticas cuyos líderes uno está en Estremera preso Oriol Junqueras y el otro está en Berlín porque sino estaría preso también pues evidentemente la escuchamos las propuestas y los consejos de los líderes de las respectivas formaciones políticas

Voz 1727 14:10 ya que suspende en Cataluña un acto sobre Miguel de Cervantes que le parece al viceprimer

Voz 1 14:16 entonces la Generalitat muy mal de hecho la libertad de expresión tiene sentido la libertad de expresión tiene sentido tiene valor cuando se ejerce diciendo cosas que a ti no te gusta no te parece bien yo desconozco el contenido del acto relacionado con Miguel de Cervantes pero en todo caso no me parece bien en Cataluña Derek poder expresarse todo el mundo y por lo tanto me parece muy mal que ese boicot qué hará ese acto mire esta semana

Voz 1727 14:46 este ha votado en el Pacto de Toledo la manera de revalorizar las pensiones en España de una parte han votado PSOE Unidos Podemos Esquerra Republicana y Compromís para que esa revalorización se haga de manera automática con el IPC siempre y en cualquier circunstancia para todos los pensionistas de la otra por otra parte han votado juntos PP Ciudadanos PDeCAT de PNV todas las derechas ha montado juntas sin distintivos identitarios para que la revalorización dependa del ciclo económico de si crece o no la economía hay si afecta o no a todas las pensiones a las altas y las bajas votaciones con esta línea ideológica tan clara serán en el Parlamento español con mucha frecuencia Esquerra Republicana estaría más cómoda gobernando en Cataluña por ejemplo con los comunes y el PSC

Voz 1 15:31 bueno en todo caso esta opción ahora no es posible aritméticamente en el Parlamento de Cataluña porque no suma mayoría en todo caso a nosotros siempre defendemos nuestra posición como partido de izquierdas lo hacemos en el gobierno de la Generalitat lo hacemos en el Parlamento de Cataluña de hecho en el Parlamento de Cataluña propuestas en una línea ideológica similar han se han aprobado con abrumadora mayoría por ejemplo en materia de alternativas a los desahucios por impago de hipotecas por ejemplo en la plantación de la renta garantizada de ciudadanía a por ejemplo en relación a proyectos ya propuestas para evitar la pobreza energética PDeCAT o la antigua Convergència se ha sumado a estas propuestas de hecho hasta ese sumado a sin dance en todos estos casos la algunos estos casos perdón nos hemos encontrado que el Tribunal Constitucional la limitado no por lo tanto la cuestiones sociales y las cuestiones de soberanía se entrecruzan a menudo

Voz 1727 16:29 terminamos cuando habló con Oriol Junqueras por última vez pues

Voz 1 16:33 sea a través de personas interpuestas practicamente cada día porque no puedo hablar con él telefónicamente tiene las comunicaciones pues pues muy limitadas y en todo caso ha en la última visita que le puede hacer la semana pasada que fue una visita institucional pero que debo decir que ah no fue en las condiciones que debería haberse producido fue un locutorio de de centro penitenciario con limitación de tiempo no como otras visitas institucionales que se habían producido que yo te mismo también había participado con anterioridad en todo caso espero que la próxima vez que puedo hablar con él sea en despachos de la Generalitat sean su casa sean una sede de partido porque es donde debería estar con su familia y con su gente

Voz 1727 17:23 usted cree que ha merecido la pena este destrozó nos ha contado todo lo que ha hecho mal Rajoy todo lo que eso mal han hecho mal los sucesivos gobiernos españoles que han hecho ustedes mal para llegar a este destrozo

Voz 1 17:34 bueno autocrítica siempre se hacer no porque sí

Voz 1727 17:37 no si alguien nace sabiendo lo hacen hacer

Voz 1 17:40 todo bien pues bueno sería oyendo realmente extraordinario no seguramente pues hay cosas que se deberían hacer mejor en todo caso a lo que es importante es el aprendizaje ir a partir de aquí yo creo que ahora hay una oportunidad que está por ver sí es una oportunidad con bases fuertes para juzgarla así o es una oportunidad pasajera au sólo de gestos sí muy superficial no en todo caso vemos ahora hay la oportunidad de de poder empezar una nueva etapa que este presidida por el diálogo sin limitaciones sin condiciones previas pero sin renuncias nosotros no vamos a renunciar a nuestro proyecto político para sentarnos a una mesa a dialogar no vamos a exigir lo mismo vamos a exigir que gobernó de Estado renuncie a su visión a su proyecto político para sentarse a negociar en todo caso a mi me gusta mirar hacia adelante futuros hoy ha optimista de la voluntad como decía Antonio Gramsci pesimista la razón optimista de la voluntad por lo tanto me gustaría esperar que ahora se puede abrir una nueva etapa hay hay habido tantos desencuentros que de hecho Pedro Sánchez tiene muchas oportunidades para mandar gestos de que quiere abrir esta etapa que aún está por ver

Voz 1727 18:58 Pere Aragones vicepresidente de la Generalitat de Cataluña conseller de Economía el hombre fuerte actual de Esquerra Republicana gracias por estar en la SER bon día