Voz 1 00:00 ustedes no creen que España es una película yo lo creo desde luego España tiene sus protagonistas secundarios del que simpático y te cae bien pero es amor enseguida España podría ser un western con su malos bueno su puñado de dólares España es como una peli de romanos con miles de extras en chanclas y mochila que conquistan el mundo viajando tomando vino barato y con media pensión España es como Karate Kid donde el pronta a base de dar cera pulir cera y con un golpe final in clasificaba le va Ivana España es como una película de atracos con una comedia adolescente común thriller de suspense España es como una de dinosaurios porque al llegar al parque de la clase política lo que más sorprende es que no se hayan extinguido España sugiere un esperado una trama paralela un diálogo brillante un final abierto España es una película de Berlanga es Buñuel España es Garci José Luis Garci buenos días buenos días imagino que te habrás dado cuenta que los últimos cincuenta días este país está patas arriba gente en la cárcel por cantar mociones de censura Gobierno de mujeres Lopetegui Huerta Cifuentes Rajoy Sánchez como guionista material tienes

Voz 1060 01:17 bueno creo que últimamente desde hace un mes y pico quizá más hay unionista extraordinario de están escribiendo la última parte de la Historia de España no sabemos quién es guionista pero de todas formas es algo para darle todos los premios habidos y por haber porque hay una cosa que no se puede negar he de España es que siempre ha sido divertida no

Voz 2 01:37 está bien no preocupa cada día sigue Cristina esos datos

Voz 1 01:41 me como titular entrevista vamos tiene una cosa no se puede negar España siempre ha sido divertida bueno vamos al al principio no sé si es interior día o exterior

Voz 1060 01:50 pero ahora ese interior del interior de estudio estudio

Voz 1 01:54 el título que ponemos arriba es a mi me gustaría no se siete de banca Jara García España el país que se sobrevivió a sí mismo

Voz 1060 02:04 suena a la serie de televisión al final a perdidos a cosas de esas mejor creado no lo sé

Voz 1 02:12 hay uno muy bueno pero ya está acogido para volver a empezar sería un buen título

Voz 1060 02:16 sí bueno es está acogido ya quiero decirte que tengo una sensación curiosa y a veces extraña no estoy aquí veo que lo único que era de los viejos tiempos El piano no pero haciendo tantas veces con técnicos amigos sí me acuerdo pues con Iñaki Gabilondo con Manolo Martín Ferrand entonces me parece que ya estaba aquí la hacer pero yo recuerdo las pierde cuando estaba en la planta dos estaba con mango el Institut compartiendo cada una un ala no bueno siempre han sido para mí yo siempre he presumido nunca de cine ni cosas de fútbol

Voz 2 02:56 pero si de lo que era de Radio Madrid y La Ser

Voz 1060 02:59 de los cincuenta que podría dictar en Harvard un curso sobre pero yo porque no lo hacemos estamos peor

Voz 1 03:06 de dinero porque no lo hacemos no lo ese era extraviada

Voz 1060 03:09 yo creo que fue uno de los acontecimientos de comunicación como se diría ahora más grandes incluso la palabra ser venía muy bien a ese ser amigos era como metido en Solos en la madrugada cuyo estudio que hacía Sacristán esta inspirador absolutamente en Excel sea mismos era tomamos eh el mismo estudio entonces en aquellos tiempos estaba Pepe Domingo Castaño grande que hacía gracia ahí pero por eso digo que en la misma luz el mismo clima misma suavidad siempre han sido ser como muy suave por en la mañana cuando hay como más excitación en tierra con mucha suavidad mucho

Voz 1 03:49 esa excitación pero

Voz 1060 03:51 no con calma claro con suavidad con mucha gente y una unos dieciocho Diego

Voz 1 03:56 las siempre ha sido un elemento muy cinematográfico oí hombre apareció reflexionara muchas gracias

Voz 1060 04:01 lo que tú dices pues se ha este es aparte de un país divertido e imprevisible que puede ser bueno te permite no se que no hayan la monotonía esas cosas como decía pues no no soy pasado pues el chocolate Cuco estar cosas porque sí

Voz 1 04:19 a Orson en cada esquina España es me la sorpresa también a Keaton calen por cierto muy buenos días qué buen amigo bueno vamos a tener que hacer muchas cosas si vamos a tener pero antes una una curiosidad malsana Vega ha utilizado el Oscar que tiene como arma no

Voz 1060 04:39 pero yo siempre he pensado que si los Kalise no Nilo esto para atracar las puertas como dice la gente lo contrario yo soy eso también empieza a ser una persona extraña yo soy alguien al que le gusta que le den premios en todo el mundo parece que no les gusta a mí siempre me ha gustado cualquier tipo de premio entonces imagínate lo que es el Oscar pues claro no tengo no lugar el extraordinario junto con los cuatro millones de las películas que fui nominado entonces nunca lo he utilizado para para nada más que para la cosas buenas

Voz 1 05:06 vamos a seguir hablando con Garci diu libro además que viene presentarnos de su obra íbamos a la con Garci de cómo está el patio

Voz 1 05:55 sí fue el que ganó el primer Oscar para España

Voz 7 05:57 volver a empezar

Voz 8 05:59 todas las tardes a salir te veía pasear por del Piles de Garci retrató como pocos la verdadera España películas como el crack

Voz 1 06:07 cinco años oyendo en cinco años digitalmente Garci dibujó al verdadero abuelo

Voz 9 06:18 el antes que dejarse encerrar en ese maldito convento el conde Briz prefieren arrastrar por ahí eres muy inquieto

Voz 1 06:26 es director guionista y funambulista por eso les digo

Voz 1060 06:29 sí

Voz 1 06:29 José Luis Garci una persona ideal para tramar un poco este país de protagonista quién elegimos de todos los protagonistas que han salido estos días que parece de guión que simpático que muere al principio lo hemos visto estos días de todos los protagonistas y cuál es para ti el el bueno con el que deberíamos hacer esta película

Voz 1060 06:50 creo que eso es una película de no sería la protagonista es una protagonistas

Voz 10 06:55 la Coral yo creo que puede seguir aunque sólo protagonista por ejemplo Lope y tener una buena parte de de la película no porque tenerlo todo podía haberlo tenido todo haber sido cuando las elecciones dentro de poco drenar Madrid enteramente

Voz 1060 07:15 no se una situación extraña desdibujada no yo no sé es una cosa muy curiosas alguien que no había perdido un solo partido es curioso yo no suele pasar no que bueno a mi me parece que todo esto que está ocurriendo en España tiene un título más bien shakespeariano es la comedia de las equivocaciones como lo llamaría Shakespeare no porque todo está como confuso y como como si alguien hubiera movido el tablero un milímetro ese hubiera desdibujado esa sensación que se tiene a veces uno mismo como dices está pasando o que todo me está saliendo al contrario de ser no ha habido un descabalgar mínimo un milímetro y entonces todo es como si se torcieron las sensaciones que tienes en otras ocasiones que es mejor que como todos los semáforos van poniendo verde ibas a no bueno pues eso que la vida es una experiencia única e irrepetible que tenemos que todavía no hemos sabido exactamente cómo poder eh dominarla es al contrario nos domina a nosotros se pero condiciones

Voz 1 08:24 acaba de publicar Cohen que es una recopilación de cuentos que escribió durante treinta años hasta los años sesenta Se acabaron en año dos mil más o menos antes hemos puesto el sonido de una máquina de escribir porque esto sí que es escribiendo en el llevaba

Voz 8 08:40 la la habano

Voz 1 08:44 pero encuentran lo recambio la tinta y sigue fabricando moderno

Voz 1060 08:46 hay muchos problemas para las cintas plegado no es muy difícil yo creo que ya vamos quedando muy poca gente en no pero fíjate había había perdido con poco las ganas de escribir a máquina además la teoría estropeada una una modelo Olimpia un una Mónica ya había estado tres años y pico y de repente volvía a escribir a máquina fue una sensación rara estuve con un derrame Memorial porque de repente me di el chaval escribiendo e incluso antes cuando empecé a aprender a escribir a máquina en la Academia Caballero Aisha de FG ni L J K E

Voz 1 09:27 sí el curso de claro

Voz 1060 09:29 podría aprobar el método ciego es era muy difícil tengo una venda en los ojos y había que escribir era difícil pero bueno para trabajar en el banco pedían naturalmente que escribiera la oposición no aunque luego yo no hice la oposición entre por recomendación que es mucho mejor porque además tienes complejo de inferioridad que pasar tienes que trabajar bajo ha habido otros que les han ganado a pulso yo no tengo que tengo que trabajar

Voz 1 09:54 no tiene algunas historias también en la actualidad lo de la recomendación acababa le recomendaba no sitio acaba mal pero

Voz 1060 10:02 España es un país de recomendaciones se llamaba antes enchufe todo el mundo lo entendería el que decida lo contrario realmente era cuando se iba a examinar a ver quién conoce al catedrático este es el hijo de fulano ver si tiene un poco de

Voz 1 10:15 pero la película claro es que es verdad tiene usted razón es dice que España debe ser una película coral ahora tenemos la recomendación casa si logran Garín que dentro de cuatro días debe entrar en no sabemos en cuál pero revientan en prisión eso ahí hay una historia sea las levas carcelario ha dado

Voz 1060 10:33 ante de España esta España ahora no un Estado de derecho se ha dijo que no le iban a dar no iba a acudir allí mi mucho menos que no va a ir a la cárcel a la justicia funciona

Voz 1 10:50 si usted vive más una película de género carcelario o una gran historia de amor clásico

Voz 1060 10:55 bueno de momento no es de género carcelario luego será así claro

Voz 1 11:01 claro un poco la

Voz 1060 11:03 pero al principio es una love story pero lo voy a ser hablado película les no está mal teatral en las de todas estas cosas no pero bueno evidentemente es eso es así que nadie lo pensaba no pero fíjate por dónde en como dirían los americanos en dos o tres días entrar en el hotel como dicen ellos no es sólo eso que yo no iba a imaginar no esa época del enchufe de las recomendaciones del codazo moderno de a ver si me echas una mano aquí ya te lo he dicho allí pero el cambiado de España yo que la he podido vivir no te lo puedes imaginar es distinto pero no hay tópico de blanco y negro mentira España nunca ha sido más de metro gran color igual apiladas al fútbol para las películas emula a España era igual de dolorida tú hombre a lo mejor no lo veías igual que cuando te operar de cataratas que de repente descubren los colores aclarado si me estaba perdiendo los rojos y los azules y los verdes es maravilloso pero España era en color ya España siempre ha sido líder y extraordinarios desde Galicia han tenía un color extraordinario o Sevilla fíjate lo que era tan Cantabria no la los distintos tonos de los mares los azul

Voz 1 12:26 como como usted ha venido a presentarnos un libro déjeme preguntarle es básicamente porque Zidane usted diría que en algunos es casi un juego es en algunos casos claro la discusión es si es mejor la película usted practica los dos géneros pero si es mejor la película o el libro por ejemplo clásico siempre es el de El Padrino

Voz 8 12:45 a día de la boda de mi hija a pedir que Marte por

Voz 1 12:49 me psicosis es un fantástico libro

Voz 5 12:56 Lucy de cincuenta sombras de Grey es detrás de esta cuarta

Voz 1 13:02 mi cuarto de juegos que a este género en España así que no lo manejando nos ha pasado todos pero afortunadamente por el momento no hay escándalos sexuales esto es muy común en Inglaterra en Estados ese género aquí no lo manejamos no

Voz 1060 13:13 no lo sé pero en cuanto a lo que dice es de de las películas Si es que es no tiene nada que ver el cine con la literatura son cosas distintas por ejemplo el padrino sobre todo el Padrino II es una verdadera maravilla una de las obras más grandes de la cultura del siglo XX comparable a las grandes novelas que ha escrito o las mejores composiciones musicales tiene algo que no les había hecho nunca por ejemplo en El Padrino II que es que es a utilizar dos palabras horribles pero es al mismo tiempo una secuela y una precuela es decir seis tira hacia adelante y hacia atrás coges en los personajes de El Padrino y de no no voy a hacer la segunda parte voy a hacer una segunda parte voy a coger a Corleone más adelante pero voy a coger a antes al padre de Corleone al principio ya además os voy a unir en el tiempo eso tampoco creo que existía entonces hay una especie de sobre impresión continua cuando ves

Voz 8 14:12 a a Michael Corleone

Voz 1060 14:14 qué le quiere mucho a su padre cuando es un niño pequeño y les veis a Michael Corleone en Cuba cuando la revolución entonces cómo se puede comparar eso con con un libro esos cines es la pureza del cine en cambio bueno pues hay libros extraordinarios que son adaptables hace un momento hablábamos nosotros del Quijote de los intentos de pues de ahora es prácticamente imposible no se puede hacer

Voz 1 14:37 es como hemos dicho hay como mal dicción sobre esto no intentar convertir esta gran obra en algo sino admirar esta esta paradójico o edite decir mal dicción en tu boca tiene un una grandeza Atom la palabra mal dicción de pero es verdad que el Quijote no lucía grandes obras de la literatura no se puede tienen un camino difícil no se puede

Voz 1060 14:58 ah ya puede volver a lo que tú decías España muy difícil adaptar es una película muy complicada es tiene una adaptación lo han intentado citabas antes a Berlanga la trilogía de Luis de la transición española de las completa Nacional Patrimonio Nacional nacional tres es una de las libros de texto de lo que ha sido España después de la caída de la dictadura no pero Buñuel también ha echado otra España anterior la Tierra sin pan incluso una de las mejores películas de la historia de nuestro cine es Tristana en donde vamos viendo una España Fini secular pero en donde en los cafés la gente tiene un comportamiento distinto a las cazas de las tres hechos los muebles es decir lo que hizo de él con Galdós fue algo realmente extraordinario fue poner como una episodio nacional que comprendía todos los episodios para que pudiéramos entender muy bien cómo somos los españoles

Voz 1 15:52 José Luis García acaba de sacar a Cohen con relatos llenas de amor mucho amor en general pero concretamente en algunas casas se nota su amor por el cine la literatura que escribió el siglo pasado cuando algunos todavía pensaba que el mundo iba a ser mejor yo creo que todavía estamos en camino de conseguirlo José Luis García esperamos ver esa película de España buena desde un cierre

Voz 1060 16:14 bueno buenísimo alguna de mis compañeros de la gente más joven que se está acercando naturalmente todas las posibilidades de de de acercar

Voz 1 16:25 Mejía secuela precuela Spinoza legales Senegal yo creo que en España no ha cantado a lo mejor también las gracias

Voz 1060 16:35 sí también porque las películas musicales tiene mucho que ver con la ciencia ficción son películas fantásticas de repente esta es hablar del Canillas yo creo que te pones a cantar mi amor que ya ya de la realidad tiene mucho que ver

Voz 1 16:50 entonces sí que son musical se que suspender la realidad España su musical José Luis García muchísimas gracias

Voz 1060 16:56 gracias

