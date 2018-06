"Hablamos de cómo la comunicación crea productos y no remarcamos cómo los destruye"

Voz 1 00:00 un un rito

Voz 3 00:05 resultaría prácticamente imposible encontrar a alguien que yernos en interesar no se enterase de la destitución de Julen Lopetegui seleccionador español de fútbol hasta este momento que vamos a escuchar comparece

Voz 4 00:19 en nombre de la Real Federación Española de Fútbol para

Voz 3 00:22 comunicado cantábamos de espaldas a la felación con el Madrid llevó al escenario insólito que conocen a dos días de jugar nuestro primer partido frente a los portugueses nos quedábamos sin imagen sin entrenador esto último lo remedie después poniendo a Fernando Hierro

Voz 5 00:37 temió claro de irresponsabilidad sin duda ningunean no podía decir que no porque yo mismo no me lo perdonan

Voz 3 00:43 vale pues ya tenemos entrenador pero lo de la imagen es más difícil de gestionar salvo para dos creativos de cuyas cabezas uno debe esperar las mejores soluciones

Voz 6 00:54 y en este caso complicada se complicadísima soluciones Toni

Voz 3 01:00 Segarra muy buenos días cómo estás al mar en un sinvivir nosotros vivimos practicamente en un hay Garci que se lanzaron Madrid muy buenas bueno es verdad que estos días están siendo no sé qué pasa España va acelerada hay que bajar el ritmo quedarle al al PAU se de

Voz 7 01:18 hago lo que va más rápido que nosotros sea en un mes Cristina Cifuentes el chal ida tan Maxime Pedro presidente Maximino ministro Lopetegui al Madrid Lopetegui de esa

Voz 3 01:31 demasiado poco antes de yo realmente están citados para manejar porque ayer lo comentábamos aquí lo contamos nosotros indirecto Toni uno de los grandes problemas era España está haciendo el ridículo recuerdo que comentábamos uno de los titulares de prensa sueco además Henry es decir caos en España y es un poco el orden de todos los titulares que la prensa internacional límites eso pero

Voz 6 01:54 se podía manejar de lo de ayer de alguna manera

Voz 0621 01:58 yo por más vueltas que le ha dado y que le doy no encuentro una solución demasiado razonable a mí lo que me fascina como publicista este asunto es como se ha utilizado lo lo de España como pantalla en realidad para una guerra de clubs en Jerez en realidad que al final vas oyendo comentarios venía en taxi en la hablaba un señor que se ha confesado como fan del Athletic de Madrid y aprovechando la ya

Voz 8 02:25 la nueva de Lopetegui cargado

Voz 0621 02:28 contra el Madrid de manera violentísima ahí aquí que yo estoy en Barcelona Soy periquito me pasa con los culés que tantos relajando del Madrid porque han quitado Retegui

Voz 3 02:39 cuando asegurate siempre importaba poco y al final les te das cuenta de que España Lopetegui sea como una especie de pantalla de cortina de humo para rajar de lo que realmente somos fans que es de los clubs no es interesante cómo se producen como variantes interesantes de de de marcas peleando con marcas no pero pongamos ejemplo que hemos cruce bien te llama una gran empresa te estás en una gran empresa IT llamado otra gran empresa es verdad lo que dices pero no solamente demuestra días el amor por una empresa sino también bueno puesto falta de interés por la otra al asumir ese compromiso no se me está entendiendo sólo yo yo creo que sí Gonzalo yo agradecí a ver

Voz 7 03:18 es que a mí lo que me fascina es hablábamos mucho de cómo la comunicación construye productos maravillosas no hablamos poco de cómo la comunicación destruye productos yo lo que creo es que no es una cuestión de ir o no es de los Times incide cómo comunicar las cosa a mí me parece de este caso lo que me parece fenómeno bueno fenómenos no sé si la palabra o dramático es tú haces un fichaje que Lopetegui que su mensaje es un producto que habla de una cosa que habla de lo profano el fútbol lo encima el espectáculo de humildad el hecho de gestionar mal la comunicación lo convierten es un egoísta porque sólo piensas en el Madrid eres un soberbio el producto es el mismo pero haber comunicado mal las cosas hacen que en mi opinión hay un producto que es Lopetegui que lo tenía muy complicado porque de ser un ejemplo de humildad se va a pasear el año que viene Bortolo los capos de España siendo pitado y tiene que ver con los de la comunicación porque probablemente si se hubieran esperaba al final del Mundial que lo que van a hacer con todos los fichajes que va a ver si lo hubieran comunicado en su momento justo a nadie la habría ofrecido yo uso oficios la mitad del trabajo es comunicar Vidal claro

Voz 3 04:21 vale entonces sí pero no estoy competente de acuerdo pero al si lo analizas tampoco es tan fácil en resolverlo porque probable

Voz 0621 04:30 del Madrid tiene que hacer fichajes para hacer los fichajes le van a preguntar qué entrenador va a ver por otro lado yo creo que muchos jugadores de fútbol ejemplo Griezmann van a anunciar antes de del Mundial la que va a pasar nada bueno si se iba a pasar pero pero va a pasar lo de Lopetegui es decir no no no es fácil de resolver es verdad que ha habido un problema grave de comunicación pero que al mismo tiempo era casi una una imposición de la elección no es decir estoy eligiendo a un seleccionador de un equipo que va a jugar el Mundial y tengo que decir porque sino luego me pilla tarde barbaridad ya ya veremos

Voz 3 05:04 vuelve bueno en la valoración de esa crisis de comunicación de imán y con todo lo que implica una semanas decíais que bueno que el nuevo Gobierno eran Gobierno de influencias está bien visto yo quiero que valore y como publicistas un mensaje que ayer lanzaba Sergio Ramos a Twitter ya hay como capitán de la selección española Sergio Ramos ayer lanzaban tuit donde se leía voy a leer la responsabilidad y el compromiso son con vosotros y vosotros ayer hoy y mañana juntos

Voz 7 05:36 a mí me parece excelente y me explico pero no creo me explico cuando Luis Rubiales tiene que tomar una decisión yo estoy tremendamente bipolar por un hecho por un lado el hecho de que fulmina Lopetegui forma inmediata me parece irreflexiva me parece infantil padece una especie de globo de celos y un mensaje malo pero por otro lado ha lleva la conversación aunque tiene que estar que es el fútbol porque ahora íbamos a pasarnos un Mundial entero hablando si Lopetegui si Lopetegui y ahora sólo hay una conversación que es la autogestión del equipo es decir sólo falta poner Iniesta entrenador que habría sido ya el el súmmum de la perfección pero ahora ya tenemos una campaña que superación ahora todos juntos todo vamos a luchar contra la adversidad hay una cosa que es maravillosa y es que la misma selección española que iba mundial con mucho que perder y poco que ganar es al revés ahora tiene que perder porque si va mal dirán hombre pero cómo va a ir bien en esta situación si lo hemos hecho por eso hombre es que igual hay un hombre eso es igual es tal que ha hecho el Gobierno

Voz 0621 06:28 Pedro Sánchez ahora mismo con la selección

Voz 7 06:31 a ver si Florentino está pensando en España les más que Adele poco maquiavélico el planteamiento pero desde luego sí orillas ahora sólo venga condiciones distinta a haber algún dedicamos claro por eso hombre yo no digo Iniesta mejor que Sergio como me recuerda un poquito la raza a Camacho con tal nunca no fue bien por ese camino Iniesta me parece más señor más tranquilo pero yo lo digo en serio la perfección habría sido tú pones a un jugador de entrenador como en la película famoso demasiado victoria Michael acto pone su cuadro entrenado que ya es como decir mira ya lo que es tan sólo los chavales toda España está con los chavales a muerte vale

Voz 3 07:04 si te gusta ese tuit lo ves crees que es un buen eslogan Toni

Voz 0621 07:08 bueno más que un buen eslogan es una así es una pues una proclama de unidad y es un programa de la selección por encima de todo si ésta es es oportuno y casi te diría que Pepín hable no

Voz 3 07:19 la correcta comunicación se bueno

Voz 0621 07:21 no me parece brillante me parece correcto adecuado el que había que hacer no

Voz 3 07:26 el que había que hacer esa Sergio Ramos cuando él sabe que lo que tiene como capitán es que lanzar un mensaje de responsabilidad y compromiso

Voz 0621 07:32 la capitán del Madrid también unos olvidemos digamos de alguna manera él es un protagonista indirecto de este asunto además se ha filtrado que que trató de Lopetegui no entonces ahí tiene tiene yo creo que es Sergio Ramos como capitán de la española como capitán del Madrid tiene obligación de hacer ese tuit y lo hace muy bien no

Voz 7 07:50 pues ahí Toni Segarra hay unas reflexiones y todos los publicistas somos incapaz de gestionar una crisis el que mejor lo hace Sergio Ramos de no lo mira

Voz 3 07:58 así es otra

Voz 7 07:59 ahí un ángulo de un enfoque Sergio Ramos es un buen publicista hombre

Voz 3 08:04 vale y los los nombres de porque el Real Madrid es una de las marcas más potentes de Barcelona viene tenemos algunos clubs que repasa el español presupuesto alguno más

Voz 7 08:15 como Tom

Voz 3 08:16 en el Real Madrid es un gran hombre es una es una gran marca existe por ejemplo yo no sé si Cristiano es consciente que su marca rivaliza con la de Real Madrid y es muy difícil juntar en el mismo espacio en este caso lo que tú firma Gonzáles que él apuesta por Lopetegui es completamente distinta es María tengo grandes nombres que me pasan sean por momentos y lo que busca es otro perfil no sé si porque lo único que puedo ficha porque no no tengo acceso a otra cosa es buscó un perfil completamente distinto que complementa lo que ya está a ver yo creo

Voz 7 08:43 en ese juego de cuando la marca secundan con personas hay diferentes equilibrios y la pregunta es quién gana más hay veces eh

Voz 3 08:49 el

Voz 7 08:50 no sé hay veces que una persona con mucho prestigio muy famosa va con una marca muy pequeño y ganar la marca hay veces que los dos son muy famosos y entonces iré Michael Jordan quieren hay dos ganan y hay veces que se produce lo contrario que hay una marca muy poderosa y alguien con poca con poco conocimiento

Voz 3 09:04 tenemos un un anuncio un ejemplo precisamente de esas dos marcas mencionaba porque Michael Jordan también es una marca Retamero

Voz 2 09:12 duda de mi falta me al respeto dime que estoy más viejo dime que soy más les

Voz 3 09:21 un destino Michael Jordan oye tanto de todas las críticas que recibe este asunto que a mí me pone muy melancólico e Nike

Voz 0621 09:30 Jordan para un publicista cuiden Kennedy porque hay que hablar de la agencia quiere que lo ha creado Nighy Jordan son el gran ejemplo de cómo utilizan un famoso en publicidad yo creo que el el los pioneros en construir en la construcción de Nike que construye masa Jordan que Jordan a Haití y además lo hacen de manera decisiva e Air Air Jordan por ejemplo es la fusión magnífica de del producto no Iker de la idea marcado un personaje mítico al que ellos construyen mucho de hay que pensar que por ejemplo que uno de los grandes héroes de la publicidad que trabajamos bien que debí hace Space Jam que sea el Space la película de Michael Jordan es un anuncio previamente asombro una isla eh la película era anuncio maravilloso y la película es horrible pero que que la publicidad construye cultura popular a partir de de

Voz 7 10:18 ah sí por ejemplo Nike y luego están valiente

Voz 0621 10:21 para utilizar acantonados que era el malo invertir en I que es un ejemplo extraordinario de cómo utilizar el vamos

Voz 3 10:30 un ejemplo español un ejemplo muy cercano que le gusta mucho a Gonzalo que es el de Imanol Arias

Voz 9 10:35 hola soy Imanol Arias hola soy Imanol Arias no saben por qué reviso mi audición en caes saben porqué reviso mi audición en Gales porque quiero evitar que un día me lo repitan todo porque quiere evitar que un día me lo repitan todo llega es la revisiones de Nápoles Gonzalo que estés

Voz 7 10:51 un buen ejemplo yo creo que Imanol hace grande haga es yo creo que Up repitió olvidó yo creo encima no es más creo me fascina que el Madrid me fascina cuando eres un marco con con el Madrid te das cuenta que unidas es un poquito de bajar porque a una persona para que te ayude a bajar generalmente las marcas cogen a alguien para que les ayuda a subir pero en el caso de Lopetegui porque sabes que eres un poquito a lo mejor arrogante te tienes que bajar un poquito a ver en caso de Gaesco respeto yo no no pero quién era gay Shangay de manos si Manolo hecho haga es e Imanol ha hecho grande hagas pues Osasuna que grandes personajes que han cambiado de marca

Voz 0621 11:28 es ese riesgo también ese ese riesgo de de todos los anunciantes de de Si utilizo un celebrity y me va a tapar me va a fagocitar me canalizar ya a veces ocurren no hay hay muchas estrellas de Hollywood yo qué sé Scarlett Johansson no gente así que anuncian marcas de moda o de Colonia que a lo mejor ahora mismo no sabríamos distinguir cuál eso lo sabíamos recordemos recordamos eso no

Voz 7 11:50 lo vamos a ver si no nos hemos quedado dinero para que no te confunda Toni Segarra Gonzalo el Madrid por cierto Imanol va a estar mañana en este programa a las diez de la mañana si es que está todo unido el karma es una cosa

Voz 3 12:02 me dan Toni Nadal es ahora hasta la semana que viene