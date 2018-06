La Script: Belén Rueda y Natalia de Molina, musas del terror (15/06/2018)

Voz 1 00:00 el cine en la SER con La Script María Guerra y Pepa Blanes

Voz 1457 00:21 hola qué tal abrimos La Script hablando de los estrenos de esta semana los estrenos que todavía se atreven con la película de Bayona que ahí está arrasando vamos a hablar de Belén Rueda Natalia de Molina que protagonizan el thriller de terror no dormirá has es una película Argento Tina que reflexiona sobre el durísimo oficio de actor que la verdad es que desanima a cualquiera venderse a una obra de estas características también vamos a hablar del drama sobre la emigración en tránsito de la alemán Christian Petzold y la comedia francesa Los cincuenta son los nuevos treinta Este a esta semana aportamos la televisión si nos ponemos Nos ponemos sesudos que ha empezado el Mundial pero nosotras hemos metido la nariz

Voz 2 01:11 en un libro un libro de Jordi

Voz 1457 01:14 Costa crítico de cine del país que acaba de publicar un ensayo sobre la muerte de la contracultura en España y abrimos la trifulca de cine con Elio Castro y Pepa Blanes qué tal compañeros hola hola qué tal bueno pues esta semana una buena noticia porque se ha abierto una nueva plataforma de cine de autor y cine comercial de calidad independiente que se llama fin Struck Ike se acaba de poner en marcha la hace de Turner cuesta seis euros al mes hay doscientos títulos que ya están disponibles online por ejemplo bueno pues que los que

Voz 4 02:35 Germán todas las películas que hay que ver para ver pues en fin para pensar un poco él iba a pensar un poco para eso cinéfilo de parar

Voz 1457 02:45 SER cinéfilos de pro películas de de todo el mundo barra libre en este videoclub que pone en marcha Warner y TCM así que van a ir incluyendo nuevos títulos como con como comentaba el responsable de Tarna en España Guillermo Farré

Voz 5 03:00 la idea es que sean también servicios locales e hoy día el y la espina dorsal del servicio es criterio pero estamos haciendo acuerdos locales para tener todo tipo de películas el nuestra idea es tener cine español apostar por por tener cine local los diferentes lugares en los que el hacemos hay es parte del mix ahora mismo

Voz 1457 03:26 bueno pues se les deseamos mucho a mucha suerte porque puesto que ya no quedan casi en cines de versión original pues a ver si así la gente puede alimentarse de otras cosas que no solamente se al fútbol a pesar de que vosotros sois muy mundial enero ellos deseó toda la felicidad si no bueno pero es muy importante

Voz 4 03:47 capitales incluso importantes de de provincia en ya no tienen un cine en versión original y esta es una manera de llegar a Buenos

Voz 1457 03:53 es que en realidad yo creo que fíjate con todas las polémicas que en los festivales no sea imagínate que todas las películas del cine de los festivales Si pudieran ver en plataformas que como decía Tilda Swinton el año pasado en Cannes es que las películas de cine autor ya si no se ven en estas plataformas es que no se ven en los sí

Voz 1463 04:12 luego ves es la posibilidad de ver películas que eh para mi generación generaciones mucho más jóvenes no hemos podido ver en el cine porque se estrenaron muchos años antes y te apetece ver eh pues grandes películas que te gustan mucho con una cierta calidad no que realmente lo bueno que va a tener este servicio es que va a estar en buena copie que va a estar en que ahora ya las pantallas grandes de una casa son como las pantallas

Voz 1457 04:34 dime pues sí osea realmente a está deprimida el principio pues películas como La parada de los monstruos que como todo el mundo sabe Elio practicamente estuvo allí en el estreno

Voz 4 04:44 además gracias a Dios sea yo estuve del tren de reyes bueno ya ahora después de estos chistes de tan gran calado

Voz 1457 04:55 la iba impresionantes he ahí como decíamos que después de de Yuri así con sus ocho millones de taquilla pues tenemos una un fin de semana de estrenos más pequeños muy variados vamos a empezar con no dormidas es un thriller de terror del director uruguayo Gustavo Hernández que había hecho La casa muda ir reúne aquí a un grupo de actores en una escuela mental regentada por Belén Rueda es una profesora que obliga a sus alumnos actores a no dormir para entrar mejor en los personajes en un lugar de pues sin que tiene presencias extrañas entre esos alumnos está Natalia de Molina

Voz 1463 05:37 ayer pasó cinco horas dibujando está alcanzando las ciento ocho horas

Voz 6 05:40 pues el cansancio mis activa su cerebro raza

Voz 7 05:51 camino claro hemos de trabajo sí

Voz 1457 05:54 esta arreglando la vimos en en Málaga que bueno pues sí la verdad es una plataforma no que están llevando estas películas latinoamericanas son coproducciones con muchos actores españoles qué os ha parecido

Voz 1463 06:05 a mí me ha parecido interesante el planteamiento me gusta eh que utiliza un tema como el de la actuación y lo mezcle con esa casa se antiguo psiquiátrico en donde se celebran estos cursos inversiones casi me gusta la crítica que hace a pues a estas también estas escuelas no donde se puso muy de moda que los profesores de

Voz 1457 06:26 actores y también aguas escuelas

Voz 1463 06:29 incluso no que los profesores tienen que ser excesivamente duros y todo muy desagradable para así con esa fuerza que el actor au el escritor entrara mejor no aquí luego me me gustan las interpretaciones me gusta Belén Rueda me gusta que Natalia de Molina haya hecho esta incursión en el terror con ese acento uruguayo argentino que que tiene quizá lo que le falta la película es que la última par te se vuelve un poco sea un poco desastrosa o tiene un final un poquito más desastroso no o quizá le falta más o más potencia o más ritmo pero me parece interesante esa mezcla con

Voz 0544 07:03 el cine de terror no la reflexión actoral si a mí es lo que más me me ha gustado de la península eso de encontrar en esa poco bueno un poco rollo que muchas veces los actos les dije no hay que llegar hasta el final encontrarte peros mismo para interpretar mejor un personaje no irá y aquí se ve que es bueno pues muy muy exagerado eso de pasarte horas y horas y horas sin dormir para encontrar esa verdad de de un personaje y luego estoy de acuerdo con lo que dice Pepa que el final está muy descompensado por qué se hace muy de demasiado delirante no entonces el final es poco creíble se puede decir entonces deja a un lado esa otra parte que sí que es mucho más entretenida que es la búsqueda de una actriz de su personaje de una profesora en que está todo el día encima de ella lo demás pues no me no me interesa

Voz 1457 08:03 que es una realidad claro yo creo que a veces el terror es con un juego no sea es un juego Easy también te lo tomas demasiado en serio o sea que está en esa parte tan intensa pues acabado contagiando al guión Ikea a lo mejor le falta más el ritmo de un thriller de estas características que lo que hay que vaya al final la olla pero tener un buen final buen final arriba contado ya totalmente ida claro

Voz 0544 08:27 ahí también la premisa esa del terror pues también es un poco endeble a mi me parece que es bueno pues todo lo que no vamos es a desvelar muchos misterios de la película pero sí que el centro que parece que qué es eso de de de buscar un poco la verdad y hasta dónde llegan los límites de los actores y de los artistas es decir si tienen que hacer un sacrificio la al para para llegar a esa obra culmen en el arte que que ese arruinan completamente su vida no y en ese sentido pues me parece que la la profesora que interpreta Belén Rueda pues está está bien elegida no porque ya da por una parte esa inversión de seguridad

Voz 1457 09:05 de Domiño también inquietante que tiene la figura de Belén Rueda no sí la verdad es que además es una actriz que se mete en todos los jardines es si podrá ver verlos defiende muy bien y los defiende osea es que es una una Samurai de de de su de su propio trabajo aunque ya nos decía en Málaga que ya no se mete para nada en los personajes y que sale como el que se quita una chaqueta esta semana pepas estado con Natalia de Molina que que con

Voz 8 09:33 daba de este rodaje pues ya que es un poco como hace como Belén Rueda en ese sentido que también ha hecho papeles muy diferentes en películas muy pequeñas películas

Voz 1463 09:42 grandes y variando de género y le faltaba quizá el terror y aquí decía que se había lanzado al terror a irse a no sé cuantos kilómetros lejos de su casa encima al tema de los acentos que ya pues tiene un acento andaluz muy marcado que a veces cuando se lo quita incluso le cuesta quitárselo y encima que tenía que hacer el acento de de Uruguay nos contaba que había sido que al principio pensó que era lo menos importante pero que luego fue lo más difícil

Voz 9 10:09 pues me lo propusieron en un principio pensaba que no iba a ser necesario porque Belén tampoco lo hacía a la otra actriz también María tampoco pero me preguntaron si me atreví Hay como me gusta mucho arriesgarme ya eh pero este tipo de género que no lo había hecho nunca era un riesgo pero cuando me dijeron le dije por qué no venga vamos a intentarlo pues estuve con una tengo una amiga que es argentina estuvo ayudando a quiénes aquí cuando estaba aquí en España iba va muy segura yo era bien que Amaya si tal sigue fue llegar allí de repente Hermes rodeada el resto de elenco los actores argentinos con todo el equipo y te juro que me acojo N viva decía tengo que hacerlo durante todo el mundo pero me ayudaron mucho la verdad Hay fue bien

Voz 1463 11:02 bueno pues la actriz además justo la semana pasada acabo de rodar la nueva peli

Voz 8 11:06 hola Isabel Coixet Elisa hay Marcela es una película muy esperada porque lleva muchos años intentando sacar

Voz 1463 11:11 adelante es sobre la primera pareja de lesbianas españolas que mil novecientos uno consiguieron casa

Voz 9 11:16 así que había como una sensibilidad muy especial como un compromiso y como una necesidad por parte de todo de contar la historia de de vivir la Isabel que ya nueve años ocho no hemos en una barbaridad de tiempo intentando levantar la película hay que por fin lo ha conseguido el blanco y negro porque cerrar en blanco y negro ha sido de verdad una a la Docta Casa que dice de verdad que yo a veces pasan estas cosas una una suerte que novela creo ni yo de poder participar en proyectos qué o quién te cantará que también se tiene que frenar que también es una locura película ya como

Voz 1457 11:57 pues estábamos de estaremos muy pendientes de la película de vermut esta nueva película de Isabel Coixet de momento vamos con el siguiente estreno que es la comedia francesa protagonizada y dirigida por Valery Mercier los cincuenta son los nuevos XXX toma ya que que se ha convertido en un fenómeno en el país vecino es una comedia romántica trata de reírse de los tópicos sobre las mujeres de cincuenta años a través de la protagonista que pierdes abajo su marido la de Japón una más joven Ike tiene unos padres insoportables ir bueno no vamos a contar el final pero vamos que todo lo que le pasa eso una desgracia detrás de otra

Voz 10 12:42 este

Voz 11 12:48 no

Voz 1457 12:54 la Copa

Voz 1 12:58 bueno pues nos hemos comido el tráiler este esa burdo que está

Voz 4 13:05 es yo diría que al treinta por tres sus sus noventa porque sigue dando conciertos hasta esta semana por lo menos su noventa son los nuevos porque yo no sé qué desayuna este señor oye pero había que probarlo no la película la verdad es que es muy Frances Moore a pesar del hombre no sé si es nacido en Armenia pero vamos representar vendimia yo creo que mil novecientos quince siglos no hay que hay que restar noventa y tantos años pero hay en pie Hinault que decía que la película es muy muy francesa en el sentido de que quizá es un humor muy sutil no es la astracanada fácil se mueve a la risa así floja no sino que es pues un humor muy muy fino y a mí lo que más me hace gracia de la película es como eso representa por una parte a los padres de esta mujer de de de cincuenta años que son la Francia tradicional con todas sus cosas y todos sus defectos virtudes sin incluso mentiras no de ese matrimonio que también oculta mucha muchas cosas y luego pues ella es verdad que es una mujer aparentemente pérdida pero que bueno pues se rencor no a través de una crisis M matrimonial que se va encontrando un poco su vida bueno pues a mi me parece que es una comedia aceptable y eso que tiene un poquito la la gracia de ver cómo los franceses se ríen un poco de sí mismos y de su sociedad

Voz 1457 14:34 ahora espero lo que pasa es que yo no puedo más con las comedias de empresa

Voz 4 14:39 esas de la copa de vino blanco en la mano quién

Voz 1457 14:41 no puedo más bueno aquí hay poco vino

Voz 4 14:44 Blanco pero hay también comida

Voz 1457 14:47 es bueno que se batirá el ombligo un montón que yo entiendo eso es Francia que bueno que prefiero cuando hacen películas sobre la educación

Voz 4 14:57 no no también ya puestos

Voz 1457 14:59 Acebes tienen sus sus obsesiones Illa está me carga un poco mejor

Voz 1463 15:05 pero luego también lo positivo es que pues eh cuando aquí tenemos actrices quejándose de que cuando cumbres una cierta edad no hay papeles aquí se demuestra una película con una protagonista de cincuenta años ha sido muy taquillera con lo cual eso ya de entrada es positivo y luego la joyera

Voz 1457 15:21 habrá que eso sí que hay varias actrices además en Francia que además son directoras y que ella se lo guisa ni ya se lo comen tienen su mercado

Voz 4 15:28 sí no pero la película va un poco de eso que la mujer a los cincuenta años parece que entrar en la invisibilidad que nadie se fija en ella que es una más en el trabajo que su currículum en apenas importa que deja de importar para su marido para sus hijos incluso para sus padres y que de repente tiene que cuando la vida le sacude dice bueno qué qué pasa conmigo no para que sirva no incluso dice laboralmente para qué sirvo qué es lo que ha pasado con mi carrera con mi vida con todo no bueno pues pues tiene que Red descubrirse o que los demás lo de la descubran no que eso también hay hay gente que la la vi cómo realmente es como lo que realmente es no

Voz 1457 16:04 pues sí no sí evidentemente los franceses al tener esa mera Industria

Voz 1463 16:08 claro pueden hacer todo Naher esos datos a ellos

Voz 1457 16:10 tienen una industria en la que pueden hacer de hecho sino llegan setenta películas ellos hacen muchísimas más luego además también sí

Voz 4 16:16 las vende muy bien y exactamente

Voz 1457 16:18 muy agradecido ellos vienen los directores vienen lo hacen hacen un esfuerzo de promoción y eso pues eso bueno nosotros desde aquí al nuevo ministro otra vez nuevos de Cultura le pedimos que tomen nota que tome nota así que estábamos bien nos parece fenomenal bueno nos parece fenomenal que haya tanto movimiento al Ministerio de Cultura a ver si se agitan las cosas bueno pues Ballerini re Mercier conocida sobre todo por sus actuaciones en los visitantes au el pequeño Nicolás estuvo en España esta semana presentando la película estuvo con nuestra compañera Laura Martínez

Voz 1463 16:55 sí Milán ser una mujer sola hoy en día está muy mal visto no es aceptado todavía por la sociedad mi madre se quedó sola a los sesenta años y de repente dejaron de invitarla a casa de sus amigos porque al hombre soltero sí que se le invita es divertido pobrecito está sólo vamos a invitarlo a cenar pero no invitan a la mujer porque es un peligro te puede rogar al marido entonces hay una presión constante por tener pareja y quise burlar un poco de esto en la película de esta no aceptación de que una mujer pueda vivir sola

Voz 1457 17:26 un alegato contra el amor romántico ir el el hombre como el amor como como situación ideal aunque no lo dejó suspensos

Voz 4 17:37 sí no pero si encima aunque

Voz 1457 17:40 aunque se habla de cultura acaba el acaba acaba de devorada por en la fantasía de de la amor o sea que bueno que sí que se divertida ir y que pues en fin cada lo dejamos ahí

Voz 0544 17:54 en cada gran derroche no

Voz 1457 17:56 es el que vea es el que quiera esto pues también íbamos con una película alemana que es en tránsito del director Christian Petzold y director de películas como Bárbara o Fenix de que está basada en la novela de Anas Eggers es la historia de un alemán que huye a Francia a Francia al que huye a Francia de los nazis y acaba en Marsella tomando la identidad de otro hombre enamorado de la mujer de éste la película está protagonizada por el alemán Franz rogó esquí evita reconstrucciones de la época se desarrolla toda la película en la Marsella de la actualidad no es una especie de Casablanca donde todo el mundo espera un barco al que subirse busco

Voz 12 18:37 es un lugar tranquilo donde poder esconderse todos los hoteles estaban llenos en el séptimo hotel nunca tenía el cartel de completo había un

Voz 13 18:47 habitación libre una semana por adelantado una semana porque si hay una redada me encontraré con las manos vacías

Voz 1457 18:55 ese muy curioso el planteamiento no de que una película ambientada en la guerra a las la Guerra Mundial tenga el la atmósfera del sí

Voz 1463 19:06 Siglo XXI si totales los coches actuales las tiendas actuales de un niño jugando al fútbol como se lleva jugando en la calle de Marsella hoy y luego sí que El Vestuario de algunos personajes y que Santiago pero cuesta pues toda esa persecución a los judíos a los comunistas toda esa gente que se encontró en Marsella esperando un salvoconducto como veíamos en Casablanca lo curioso es claro que al hacerlo así el meter a todos los inmigrantes pues de magrebíes a todos los inmigrantes africanos pues a los sirios lo que hace es un paralelismo no con con esa situación de den tránsito de personas que no están en el sitio de donde nacieron y donde quieren llegar no pueden pasar les asfalto un papel

Voz 4 19:50 lo que pasa ahora con ella

Voz 1463 19:52 la verdad es que no ha podido estrenarse mejor momento porque está muy bien creado esa atmósfera y ese paralelismo y luego pues lo que es la esto día que al final claro es que decía el director que el esta novela de esta escritora comunista le había inspirado en todas sus películas ahora la adaptado de verdad pero en cada una de sus anteriores películas había algo de esto es cierto porque todas las películas tienen esa reflexión sobre la identidad sobre el amor sobre el tiempo la soledad bueno es es un poco parece que te está contando siempre la misma película pero esta vez el contexto es muy muy muy poderoso

Voz 1457 20:25 a esta película abierto el festival de cine alemán esta semana en Madrid Pepa como siempre ha estado allí donde está noticia

Voz 4 20:35 cinéfila de todos una cinéfila ir evidente

Voz 1457 20:37 demente pues ha hablado con el director de de los refugió

Voz 1463 20:41 no exactamente le preguntamos por por por cómo había sido si había una intencionalidad en en esta en este paralelismo

Voz 14 20:49 es un me gusta

Voz 0544 20:57 me interesa el punto de vista que los refugiados tienen de la ciudad de tener que esconderse en una especie de tierra de nadie en la que la vida normal pasa de largo o es el telón de fondo de un lado tenemos las cámaras de seguridad la policía la gente en los márgenes están los refugiados personas entrando intentando buscarse la vida es era el concepto

Voz 1457 21:19 qué bien hablas alemán ha sido maravilloso la verdad es que ese es también siempre de agradecer que las películas de Estados Unidos las grandes superproducciones den un respiro haya un hueco para poder hablar de una manera más desahogada de del cine europeo esta semana en Madrid el festival de cine alemán además ha coincidido con tres películas alemanas que llegan a la cartelera esperamos que a todas cuantas más ciudades en nuestro país mejor e ir también hay otra que se estrena alemana que es el repostero de Berlín es un drama dirigido por Raúl Gray ser es una coproducción alemana feliz y cuenta la historia de un ingeniero israelí que muere justo cuando empieza bueno cuando empieza una un romance con un pastelero alemán al que él suele vuelos veré a comprar sus sus galletas ir tras la muerte de este ingeniero israelí el pastelero va a Jerusalén a conocer a su familia descubre a su mujer y a su hijo

Voz 14 22:20 hola Berlín siempre visitó este sitio primero

Voz 15 22:28 a ver

Voz 1457 22:33 bueno pues a mí reconoce que es la película que más me ha gustado esta semana todavía no he visto en tránsito pero me ha parecido maravillosa me parece una una historia sobre la identidad también sea como este pastelero berlinés de repente se ve en en salen claro con el estigma de ser alemán pero siendo pues claro un chico muy joven Anás él es homosexual y de repente se encuentra dedicó mirando a una mujer de una manera plantea todo su sexualidad es su nacionalidad la mujer de su amante todo es de absolutamente desconcertante y a la vez tan tierno

Voz 1463 23:16 parece una ternura a mí es es una película que me que me que me ha gustado mucho también y sobre todo por eso porque rompe un poco quiero decir que al poner en sitios muy con diferentes como tú decías no esté alemán tan joven en Israel el lo esté amante que de repente ve que como era la mujer de su ante este este cúmulo de situaciones de sitios un poco incómodos no para creo que lo que hace muy interesante la reflexión en la mirada del otro en países tan tan tan enfrentados no a priori o que han tenido tantos problemas en el pasado Icon tantos prejuicios en me me parece

Voz 1457 23:52 me muy muy interesante me ha sorprendido lo de la comida kosher como el unas galletas que el el ingeniero israelí tomó tranquilamente en Berlín que de repente en otro en otro contexto se convierten en un sacrilegio no entonces hablar de las cárceles de estas cárceles mental Tales que que la gente arrastra hay además bueno me parece también interesante que sea una película

Voz 16 24:22 Israel Israel Israel ni alemana ese porque tampoco tiene una una pretensión de reconciliar no yo claro

Voz 1463 24:31 qué es más eh es un juego de miradas o no de de de entendimientos quizá no más que de una reconciliación no de o de otorgar quién tiene la razón o quién es y ese estúpido el que utiliza la comida kosher UCI es estúpido aquel que en Alemania hace una cosa ahí en Israel otra no yo creo que es más el juego de bueno que al final es poco el desnudar esos nacionalismos esas identidades tan a Ferradas no quiso en este momento actual también es muy interesante y luego también las

Voz 1457 24:59 sexualidad no porque tiene la idea esa de él yo milito en este la todo yo milito en el otro lado es como

Voz 1463 25:06 el romper e esas fronteras de lo que ellos el tema de las etiquetas no que muchas veces las etiquetas funcionan para ordenarlo todo pero hay veces que las etiquetas rompen y en este caso se ve como esas etiquetas no Mis cree que derribar las de una manera violenta sino que ellas solas se van moviendo y eso es bonito

Voz 1457 25:24 sí la verdad es que bueno a mí me ha gustado me ha gustado mucho y la tercera película alemana que se estrena esta semana es western de la directora es la historia de una cuadrilla de obreros alemanes que llega a trabajar a un pueblo búlgaro se iban a construir una central hidráulica y eso pues hay una tensión con los habitantes luego también como los obreros tienen esa masculinidad es una testosterona salvaje y hay una bueno una ruptura de de del paisaje es una película también en la que ha es bueno de hecho el protagonista es no no era actor profesional pero claro tú dices no puede ser sea no ha salido de un gimnasio ha salido de la vida misma no y esa es como una situación monumental como está directora es capaz de éxito jugar a el estos hombres tan rudos no de una manera sutil sí

Voz 0544 26:22 no y además bueno se titula western porque es que la película es que recoge los esquemas que veíamos en muchas películas del oeste de esos forasteros que llegan a un pueblo para trabajar para enfrentar un poco con la población local este el protagonista como decías tú ves parece un vaquero solitario un que llega allí que se encuentra con ETA la gente lo que no se sabe nada de su pasado

Voz 1457 26:46 y luego pues tiene ese trasfondo socia

Voz 17 26:48 tal eh de la Alemania que está que se va a que mi grano y que también

Voz 0544 26:55 coloniza un poco el el el este de Europa no Bulgaria de hecho la película está producida por lo que es la de la directora de Hermann que también si recordáis es una historia de unas ademanes que van a traer

Voz 1457 27:10 Jara Rumanía es esa mirada condescendiente Haro sobre los demás no sobre su atraso claro que yo estoy

Voz 0544 27:17 pues sí es un poco el el los prepotentes alemanes porque estos son obreros pero llegan allí a Bulgaria hice en hemos vuelto después de setenta años ya hemos vuelto no aquí como recordando ese pasado no entonces la película sí tiene ese juego de de de de miradas con ese transforma el trasfondo del de las películas de del Oeste no de hecho la directora pues dice que le gusta mucho el género que el género ya hay muchas películas del Oeste clásico que no tienen ese trasfondo social que también se ve de colonizadores y colonizados diferencias sociales no cosa que también se ve en esta película

Voz 1457 27:49 bueno pues en definitiva tres películas alemanas esta semana western el pastelero de Berlín y en tránsito muy muy recomendables pese a que los alemanes nosotros también les damos Lago

Voz 0544 28:03 alemanes franceses e que más españoles argentinos uruguayos partido mundial

Voz 1457 28:08 siempre hacemos Stahl vamos a dejarlo vamos a vamos a dejarlo aquí porque nosotras somos somos contra culturales

Voz 16 28:26 el cine en la SER contra escrito Texas

Voz 1457 28:53 y dejamos en la actualidad los estrenos las series íbamos a rastrear los orígenes de la llamada contracultura del cine de cine más grande en nuestro país con la ayuda de Jordi Costa crítico de cine autor de varios ensayos director en realidad nosotros no cobramos propuesto para ministro total y absoluto Jordi qué tal

Voz 0905 29:15 muy bien muchas gracias bueno pues

Voz 1457 29:18 pérdida acaba Jordi Costa acaba de publicar como acabar contra con la contracultura una historia subterránea de de España que acaba de publicar Taurus qué tal en la feria

Voz 0905 29:30 libro pues bueno la feria libro bien si si no provoque tumultos nivel Federico ya Blue Gene mucho los futboleros Simon pero no me puedo quejar porque pensaba que nadie vendría a verme a saludarme

Voz 1457 29:41 después de la película de Polanski tus lectores como son

Voz 0905 29:45 bueno pues mis lectores son muy diversos

Voz 19 29:48 eh

Voz 0905 29:49 hay hay un poco de todo sea normalmente suelen ser bastante de mi generación osea no no me leen demasiado los mil enlaces

Voz 1457 29:57 entonces los milenio Pepa diario millennials creo bueno bueno que tiene tienes una milenio

Voz 0905 30:04 bueno a mí me leal por lo menos no pero eso realmente

Voz 20 30:07 la

Voz 0905 30:07 ahí está francamente bien lo de despertar la curiosidad de mil por los orígenes pero sí bueno es que no no no he encontrado con encontraron Padrón de lectores yo creo que hay eso lectores muy distintos bueno este libro aún poco claro tiene una dificultad es relativamente difícil de encasillar porque no es un libro un libro un libro de historia tampoco sino que no mezcla un poco todo

Voz 1457 30:35 bueno pues el estas estas dos minutos de radio están dirigidos a los Milena a los millennials que descubran Jordi a Jordi Costa en sus críticas semanales pero bueno es que lo de la contracultura como acabar contra con la contracultura parece un tema apasionante vamos a empezar por definirlo que es

Voz 0905 30:57 bueno la contracultura contracultura hablas claro en el libro hablo de la contracultura española pero quién dio con ese nombre de contracultura fue un americano Theodore Rosa autor por cierto de una novela cine gira espléndida que se llama parpadeo que es la recomiendo la público aquí eh ha ido fuegos la editorial pálido fue una novela excelente bueno escribió un libro en el año sesenta y nueve que se llama el nacimiento de una contracultura en la que definía un poco bueno intentaba racionalizar el nacimiento de la contra cultura en Estados Unidos donde nace con un contexto muy muy concreto no digamos sobre el telón de fondo de la oposición a la intervención de la en la guerra de Vietnam

Voz 20 31:38 de la activismo universitario estudiantil del movimiento de movimientos por los derechos civiles del feminismo de la cultura psicodélica del interés por las filo los Sofía tales etcétera ir Rosa ve que hay un denominador común que haya un lanzar un gran no a la cultura de los padres a la cultura dominante iba en el contexto de Estados Unidos claro poner en cuestión y detectar dónde están los límites de la libertad de expresión no no la prensa marginal los de Ground demostraron que esa libertad de prensa de la que presume tanto Estados Unidos ha relativa si se podían dar discursos que de repente provocaban crisis y conflictos aquí el contexto era completamente distinto está

Voz 0905 32:21 más bajo una dictadura con lo cual había un enemigo

Voz 20 32:23 muy localizado y muy evidente al batir o al que superar os había una especie de de gran padre oscuro que en este caso era era Franco no y eso hizo que queda contracultura que realmente no tiene que ver con un movimiento político sino que lo que lo que provoca es intentar una transformación utópica la vida a partir del día lo vital de lo artístico no de la militancia política pero el contexto tan particular de España hizo que la posición política del régimen contra cultura en un primer momento caminarán de la mano caminaban juntas con un objetivo común a pesar de que en esos momentos ya han pues pequeñas malentendidos y desencuentros no cuando cuando llega la democracia que era un un panorama realmente muy esperanzador pues la lo los soldados de la contracultura sienten que que esa utopía Se podía cumplir Ivo el caso es que no se cumple tal y como no habían soñado no

Voz 1457 33:16 que es tu película tu tu tu libro precisamente arranca y bueno pues en ese en ese momento en la transición y también arranca con con la movida arranca además con con la película el primer largo de Almodóvar Pepi Luci Bom

Voz 20 33:33 sí Pepi Luci Bom que fue un impacto será el dedillo siendo también que que yo llegue tarde por ponerla a la contra curas no sea que me faltan diez osea que tengo diez años menos de los que debería tener para haber vivido eso plenamente

Voz 1457 33:46 los millennials otra cosa que les pasa es que piensan que todos los que tienen más de cuarenta vivir ya has vivido han sido colegas de Almodóvar sea que

Voz 1463 33:55 que no exactamente pero sí que Pepi Luci Bom

Voz 20 33:58 llega en un momento en que yo estoy en plena adolescencia en pleno despertar de la curiosidad cinéfila no y en ese momento bueno recuerdo que coincidieron con bastante poco tiempo en cartel películas como Pepi Luci David Lynch y eso pues eso a una adolescente le vuelvo un poco loco no Pepi Luci Bom realmente supuso una ruptura sobre todo para los que no conoce llevamos toda la obra previa de Almodóvar en el Super ocho en el cine marginal yo creo que Almodóvar se de cuenta en esa película se anticipa un poco el destino de la otra cultura osea es la historia de dos amigas contraculturales que pervierten a una casa reprimida ama de casa se libera pero acaba integrada en un apostar casi de España negra no con un crucifijo marido maltratador asumiendo esa esa posición no de esposas sumisas y maltratada de alguna manera yo creo que hay Almodóvar simbólicamente sin que él lo controlara estaba diciendo bueno realmente la contracultura iba a desencadenar una nueva energía utópica ya esa energía que serviría para liberar en el fondo va a ser utilizada como mercancía hay explotada por las instancias de poder que no han cambiado tanto entre el franquismo la democracia bueno pues van

Voz 1457 35:03 cosa vamos a volver a ese ese momento de Pepi Luci Ibon contra cultura ibérica

Voz 7 35:10 tengo un pequeño problema vosotros os regalo todo el más verás que si el niño no darle una buena paliza pero sin pasarse no quiero muerto se que no está el horno para bollos

Voz 4 35:32 yo estoy bien

Voz 21 35:35 eh

Voz 22 35:39 tu tía guarra no era nada de ante ella

Voz 23 35:54 Pepi Luci Bom es mil novecientos ochenta y uno años tenías

Voz 24 36:03 pues yo soy de los sesenta y seis debía tener quince años

Voz 1457 36:07 eso la viste en ese momento la en ese momento si Itu tesis Eden sea tu arranque de del de de este libro es que eh Almodóvar digamos que que la culpa la contracultura nace y muere en el en el mismo en el en el parto vamos hacia en el paro

Voz 0905 36:25 esto bueno ten en cuenta que es lo que tener en cuenta que el justamente de la movida un momento en que la contra la Cultural ya lleva más de una década de recorrido también hay quien interpreta la movida como el momento

Voz 24 36:34 el que eso se convierte casi de esa utopía se convierte en mercancía también en en el contexto madrileño

Voz 0905 36:41 se utiliza bastante como marca lo que hoy se llamaría una marca de algo que identifica una especie de atractivo turístico yo creo que es injusto condenar la movida porque en la movida pasaron muchísimas cosas no entre otras cosas yo que sé en el contexto de la movida hubo espacio para una especie de lo que llamó educación en una insumisión con programas como La bola de cristal no que de repente transmitían de marzo

Voz 1457 37:04 sí mismo y el mensaje de error saca

Voz 0905 37:06 decía que justamente que el enemigo de todo ese relevo generacional gracia entonces bueno la bruja avería es una tecnócrata completa no hay

Voz 20 37:16 bueno hay muchos muchos autores contra culturales que de repente han de alguna manera han oficiado el funeral de la de la contra cultura no otros Nazario que en una exposición de repente organiza el entierro en el entierro de Ground porque cree que eso se ha llegado ya a un punto a punto final también lo hace más o menos sobre esas fechas en el ochenta que es cuando tiene lugar el primer Salón del Cómic de Barcelona que de repente él interpreta como el momento en el que hay una consolidación profesional de una nueva industria ahí de repente lo Under Ground los subterráneo que es lo que habían practicado ellos ellos son autores como Mariscal como Nazario como Gallardo y Mediavilla como Pons como Marti de repente llega otra fase Jen decide enterrar la contracultura

Voz 1463 38:01 claro en el caso de Mariscal que se también se hablo un poco de cómo la transición y ese espíritu del consenso a toda costa de alguna manera también mata un poco a la contracultura como la Expo de Sevilla o las Olimpiadas de Barcelona a decir las Olimpiadas del noventa y dos como todo eso también encierra un poco la libertad creativa no

Voz 20 38:20 claro sí sí hay hay tres tres momentos clave por un lado la la movida y por otro por supuesto la Expo noventa y dos y la Barcelona noventa y dos que son como las dos estocadas finales al espíritu de la contra cultura y es curioso porque están muy próximo

Voz 0905 38:34 Mas no fíjate que el las mascotas de la Expo noventa y dos y noventa y dos son obra

Voz 20 38:41 el autores contra culturales uno Hans Hermann que había participado en el submarino amarillo y el otro Javier Mariscal que es uno de los de los motores de la contracultura valenciana barcelonesa no eh el gran ideólogo de la Barcelona noventa y dos es Pasqual Maragall que es hermano de olvido que es el gran cronista de grandes gran barcelonés no se aprende de la misma familia y se puede dar la figura de quien levanta acta de esa revolución quién va a crear las condiciones para que eso quede totalmente neutralizado no de todas maneras yo creo que es una cosa que no se puede interpretar en términos de blanco

Voz 0905 39:15 claro porque el Mariscal a pesar de ser pues eso paradigma de de alguien que viene del Underground y ha triunfado yo creo que nunca ha llegado a perder ese

Voz 20 39:26 llama contracultural irreverente y muy muy ingenuo vista también y muy pura no

Voz 1463 39:33 sin embargo bueno sí que hay otros que os así que hay otros que lo han perdido no en el libro hablas de Boadella

Voz 1457 39:40 o Carlos mira stars Mira sí

Voz 20 39:43 bueno haga Carles mira tengo que decir que no tengo el mismo respeto por Boadella que Carles Mira al que sigo apreciando a muchos Carles Mira es un caso muy muy propio de lo que ocurre de cómo la ley Miró de repente interfiere en el curso natural de las cosas y crea un nuevo modelo una política cultural cinematográfica que privilegia un cine académico más ordenado correcto de repente ese espíritu de fiesta de caos de Carnaval que tenía al cine de Carles Mira y y ya no puede seguir subsistiendo de mira hace películas cómoda ni ya jardín de arena el rey del mambo que son películas más domesticados por supuesto no es lo mismo ser los dos sí que tenían mucho en común porque Boadella fue el protagonista de la opera prima de Carles Mira que no la portentosa vida en el padre Vicente no es lo mismo que el cada la evolución de Boadella Osaka en el que convertirse en presidente ETA Barney de discurso que ahora mantiene hígados amistades peligrosas cada una

Voz 1457 40:40 a ver hechas eso también es una idea

Voz 0905 40:44 igual habría que hasta qué punto puede haber una contracultura del lado oscuro

Voz 1457 40:48 bueno para los para los millennials de La Script apuntamos la portentosa vida del padre Vicente de Carles de Carles Mira para que la busquen donde la encuentren

Voz 25 40:59 supisteis que era un demonio si decimos mismo que tenía

Voz 26 41:02 todo el cuerpo y las formas de una mujer

Voz 1457 41:05 este estudio

Voz 25 41:07 son muchas las mujeres que no son otra cosa que qué diablos disfrazados estúpidos Ivano son los hombres que sin darse cuenta se les acercan

Voz 27 41:18 Iker esta película hubo un pollo monumental fallo monumental es de tu de Twitter exactamente eso se encendió Valencia

Voz 0905 41:26 el incendio Valencia prácticamente no ya de hecho en el estreno de la película en en Alcoy estalló una bomba que hizo que los exhibidores valencianos se asustaron ni decidieran no exhibir la película de la película en Valencia llegó dos años o así más tarde que que al resto del Estado luego en el corte que hemos escuchado ahora quién hablará el padre Vicente pero la voz no es la de Bobadilla porque no pudo hacer el doblaje al castellano porque estaba fugitivo de la justicia en ese momento por el caso la torna que motivo del gran movimiento popular

Voz 7 41:56 tarde de la libertad de expresión que popularizó esa máscara de teatro con La Roja Movimiento realmente

Voz 0905 42:03 muy masivo no

Voz 19 42:06 bueno claro es lo que

Voz 0905 42:08 creo que con la portentosa olvida el padre Vicente es que la derecha valenciana lo que se llamaba bunker va raqueta de repente consideró que eso era una abre una herejía no que al santo que que bleu matiza la esencia de la entidad valencianas él estaba dejando cuando en realidad mira lo que estaba haciendo era ilustrando sus milagros casi literalmente pero claro esos esos milagros tenían una vertiente tan grotesca en realidad mirad parecía irreverente cuando entré era era real era muy anárquico pero sí pero estaba estaba mostrando lo que había

Voz 1463 42:40 en el caso de la de la censura porque claro parece leyendo el libro la verdad es que justo llegaba el nuevo Gobierno al poder ir daba una sensación casi de de esa euforia del sociales muy de los ochenta no de de que todo cuando luego pues como se cuenta en el libro no que respeta la contracultura se frenó de hecho pero sí que había muchas cosas hay muchas cosas en el libro que parece que se repiten no sólo eso sino también la censura os a esta hora de otra manera

Voz 20 43:07 claro sí sí son se yo creo hay procesos cíclicos y es verdad ahora mismo vivimos en Nuevo hemos vivido osea que ojalá eh ya hemos llegado al punto y final de es como punto de inflexión donde las libertades de expresión se han restringido no bueno yo creo que ya han pasado muchísimas cosas el caso de los titiriteros de los raperos etcétera etcétera el caso de los titiriteros aparece parece muy muy singular porque de repente lo primero que hizo el Ayuntamiento en lugar de de defender primero hizo lo que hizo es expresar su repulsa públicamente y luego matizar un poquito no yo creo que realmente en cuestiones de expresión no no repulsivas que amarga no sean realidad igual que todos los debates sobre los límites del humor etcétera yo creo que no hay no se pueden establecer límites para este tipo de cosas ir luego cada uno con su criterio considerará la yo creo en el caso del humor digo bueno humorista tú puedes hacer el chiste que quieras pero luego fíjate clientes reía las gracias no sea

Voz 0905 44:05 bueno es evidente también que que

Voz 20 44:08 no se puede regular el arte ni la ni la libre expresión pero bueno también determinadas cosas pues generan determinadas respuesta terminamos afectos pero desde luego has vivido una situación bastante patológica ahora mismo de control desde arriba que es lo que es la censura no

Voz 1457 44:25 ese es rico esta tiene siempre esa mirada unas gafas especialísimo libro está lleno de él el mundo del cómic el Underground del cómic al que no no podemos no podemos llegar pero sí que nos ha sorprendido que aparezca la palabra contracultura Mariano Ozores y Mariano Ozores director de muchísimas películas pero algunas que parecen tan actuales como vienen los socialistas

Voz 13 44:51 bien señores que es lo que propone cerrar filas reconstruir el partido olvidar rencillas limar diferencias

Voz 1563 44:59 muy poco tarde para eso ya no vamos a mi me parece que lo más práctico es fomentar la mayoría natural yo sólido el de Olvido Lanza mira que lo lógico grandes opciones la izquierda Illa nardo en el poder es decir una vez demandamos nosotros yo tras obediente en ello

Voz 28 45:21 ah

Voz 1457 45:27 a que tiene autores

Voz 29 45:30 pues volaba en el porte que hemos visto

Voz 0905 45:32 depende de lo que podemos ver es que tiene una visión quizá un poco básica pero precisa de lo que es el bipartidismo por ejemplo bueno en Mariano Ozores Azores fueron quizá una de las de las víctimas de lo que decíamos antes de la ley Miró que la ley Miró que es esconder un poco bajo la alfombra todo lo que se considera casposo casposo se consideraba al cine de terror de pipas o Jesús Franco el determinado las comedias violadores en las comedias de Ozores en realidad son son desaliñada podrían ser mejores pero en ellas hay siempre una especie de vida o de sentido de la comedia que yo creo que sirve bastante de la comedia costumbrista que sirve bastante

Voz 1457 46:16 para explicarnos el caso es que lo

Voz 0905 46:20 los españoles el quizá nos gusta percibirse a mí mismo a nosotros mismos en términos de épica pero en realidad yo creo no

Voz 1457 46:28 creo sinceramente que los tebeos de Bruguera

Voz 0905 46:30 o las comedias sobre son las comedias de posguerra o la comedia costumbrista nos muestra más no o la picaresca nos muestra nos muestra mejor no

Voz 1457 46:39 de hecho cuando recibió el Goya de Honor hubo un encuentro con periodistas si decía que él hubiera es una película sobre hablaremos sobre Pablo Iglesias o sea que le parecía parecía fascinante y y en qué momento está el el cine español

Voz 0905 46:54 bueno yo creo que en un momento interesante osea un momento un poco caótico pero pero también es un momento en el que de repente modelos pues hay hay directores con muchísimo talento y con muchísima ambición por ejemplo que para levantar algunas de las películas que a mí me más me han gustado este año por ejemplo de Ramón Salazar la enfermedad el domingo pues no lo han tenido fácil me decía bueno es que cuando yo empecé dependen de la escritura de guión y el rodaje podían pasar meses y ahora he estado tres o cuatro años no es verdad que existen esas dificultades pero también es verdad que sí ahora mismo hay posibilidad de de de discursos autor al es bastante radicales un poco en los márgenes no que quizá no tiene la visibilidad que necesitarían pero yo veo hablemos sea lo que es importante es que autores y películas interesantes veo cada vez más en el en el cine español no hay recuerdo pues venir de unos años en los que hacer la lista de cinco películas favoritas españolas del año te costaba porque no sé qué poner a un momento en el que tienes que elegir qué dices buenos que si pongo verano mil novecientos noventa y tres selfie tal no me cabe Talbot

Voz 20 48:01 ah no eso desde el punto de vista quizá egoísta del espectador cinéfilo y crítico es fantástico que haya tantas películas aunque los los creadores no no desearían una política cultural que de alguna manera respaldara y sobre todo no les fiscalizar han impusiera un modelo de discursos sobre otro no

Voz 1463 48:21 te queríamos preguntar por ese gusto socialdemócrata por dónde está la contracultura hoy creo que tú dices que es por Youtube pero no sé si el gusto socialdemócrata nuevo de ahora puede acabar también con con la contracultura que se haya generado

Voz 0905 48:33 bueno la la contracultura en realidad son cada vez recalcitrante no como de estos de comedia negra británica de estos cada

Voz 30 48:39 pero es que no desaparece ni que es urgente una y otra vez

Voz 20 48:43 y bueno el gusto socialdemócrata básicamente es la manera de definir lo que fue la política cultural a partir de la victoria electoral del PSOE que reprenda instaura una cosa que tiene que ver un poco con cierto sentido común y con una prudencia no hay pues eso lo otros no hay estas o periodistas que lo que lo llaman de otra manera y que quizá también lo definan un punto más feroz no cuando bien Martínez habla de cultura de la Transición habla de ese momento en el que la cultura ya no sirve para confrontar ni para desestabilizar sino de repente sirve casi como como ruido sonido ambiente de fondo no como una especie de hilo musical tranquilito Ador

Voz 30 49:19 hay pues eso la ley Miró de repente es ese vida

Voz 20 49:24 de lo que ocurre no de reprende marca un punto de ruptura instaurado un modelo que no siempre cumple la función que se deseaba porque en ese momento yo creo que ahora mismo hay cine español que causa más impacto en festivales en circuitos festivales extranjeros y en ámbitos más o menos

Voz 30 49:39 de prestigio cinéfilo que el que el que de antes no

Voz 20 49:42 gusto da una estrategia para poner orden Lin

Voz 1457 49:47 sé si se queda o cada o impacta

Voz 0905 49:51 ese paladar claro es un poco pues eso el lo que tenía de visceral

Voz 20 49:56 sí algo caótico anárquico e incontrolable la contracultura pues de repente se convierte en algo incómodo hoy que es mejor container no y bueno lo de dónde es

Voz 31 50:07 para contracultura hoy pues bueno en en el último capítulo del libro hablo de

Voz 20 50:11 este Quesada de soy una brigada también un poco con la obsesión esta de de una cosa que nos pasa bastante a los de mi generación que es la la tendencia o el actor reflejo de subestimar a millennials youtuber este tipo de fenómenos que yo creo que eso es un es un error porque es la misma actitud que adoptaban los abuelos de eso el año sesenta hacia los agentes contra culturales lo que tenemos los de mi generación es un conocimiento profundo de las sutilezas y de la de las interioridades del mundo de los millennials ahí me sirvió mucho la mirada que tenía sobre eso una autor de un libro que se llamaba John Hicks que se llama una historia alternativa el siglo XX que al final habla de los selfies Gracia buenas que claro nosotros tendemos a interpretar a los selfies como un gesto narcisista cuando en realidad los millennials lo hacen no sea el factor predominante sector dominante es el de compartir no están dando exhibiendo sino compartiendo no iban a caballo cuando veo el mundo de los youtubers pues a veces siendo un poco de perplejidad con fenómenos como lo de la Boxing esto de desenvolver paquetes de Amazon delante de las cámaras osea digo bueno los youtubers no tengo a nadie que controle a no tener que pactar con la industria cultural tradicional aunque es verdad que en las redes sociales pues su ver que You Tube y todo eso controlan también lo que se puede lo que no se puede decir eso también hay que tenerlo en cuenta Ibon depende en ese contexto descubra bien como soy una brigada que sabían que básicamente se definen decir no no decir la valentía tremenda con la valentía tremenda Icon la capacidad de crear su propio discurso propio lenguaje a mí con es diques Sada claro una cosa

Voz 30 51:47 el giró la cabeza que fue un libro que publicó un libro que se llama Freak que no tiene nada que ver con los libros de youtubers no Easy Jet

Voz 20 51:56 era un libro que contaba subida de una manera pues eso bastante desgarrada y con mucho talento narrativo eh

Voz 30 52:02 y por supuesto

Voz 20 52:04 es un es era muy joven osea crecerá mucho como artista y como creadora pero de momento lo que ahí tiene esa fuerza visceral y desordenada provocadora y transgresora de la contra cultura

Voz 1457 52:16 bueno pues hemos entrevistado a un autor que en vez de promocionar su libro ha promocionado viene a recomendar el libro de la pringado lo cual es muy contra muy contra ese pero bueno claro Jordi Costa como acabar con la contracultura ya subterránea de España de Taurus que ya está en las Ferias y nos encantaría

Voz 0905 52:36 algo que nos contarás cosas de tus lectores

Voz 1457 52:39 porque es que un autor tan especial tiene que tener lectores especiales muchísimas gracias

Voz 0905 52:45 yo riquísima gracias a vosotros muy fans no tras yo de vosotros