SER Historia:"Dr. Livingstone, supongo…" (17/06/2018)

Voz 2 00:02 esos Livingston una región pantanosas extiende más allá del horizonte que eran noticia señores Well alabado sea Dios también he de decirle señor con grupo de salvajes acerca los

Voz 3 00:11 colada seguramente saben de nosotros desde hace días y vienen a nuestro encuentro

Voz 4 00:14 Dios mío en son de paz confía Medi

Voz 3 00:18 yo no permitiría que muramos a manos de unos indígenas después de haber recorrido más de mil kilómetros de esta región tampoco seréis los primeros

Voz 2 00:28 doctora mandó cargar las armas no nada de armas estamos en territorio de los más colonos puede aquí nosotros somos los salvajes les recuerdo que estamos débiles cansado siempre a todos necesitamos que nos ayuden no moriremos me ha entendido estableceremos contacto con los nativos avise a la expedición que todo el mundo actúe con máxima precaución indiscreción yo hablaré con ellos

bienvenidos a Ser Historia acabamos de escuchar un fragmento de la crono ficción que va a cubrir de esta primera hora de Ser Historia dedicada a la figura de Livingstone ese exploradores aventurero que se perdió y fue reencontrado en el corazón de África a finales del siglo XIX a él la este personaje curioso de la historia de la aventura de la exploración como digo vamos a dedicar la primera hora de nuestro programa en el Cronovisor con Jesús Callejo la segunda hora estará repleto también de un montón de historias vamos a hablar de las brujas en en Aragón el origen de muchas de esas tendencias

el contraespionaje en el norte de África

después de la Segunda Guerra Mundial también visitaremos una exposición que podemos ver en Madrid en la capital en estas fechas dedicada a esa imbricación que hay entre el Ballet Nacional de España el arte digital como siempre soy Nacho Ares

Voz 0772 02:11 Jesús Callejo bienvenido de nuevo a Ser Historia

Voz 1765 02:14 Nacho Ares placer como siempre no te hemos

Voz 0772 02:16 ardido estas aquí no se aquí estoy a pesar de que te creo varios percances porque la selva estas muy tupido muy tupida desde luego que si el personaje que al que vamos a dedicar nuestro Cronovisor esta semana es el doctor Livingstone David Livingstone escocés nacido el año mil ochocientos trece fallecido en mil ochocientos setenta y tres perdido antes de morir y reencontrado también antes de fallecer un personaje realmente curioso el otro día estaba habiendo estaba leyendo buenas cosas de del de reconocer que nunca me había acercado a la figura de de Livingstone no era muy interesante y muy emocionante no como él y y bueno pues intentó de alguna manera cambiar un poco la historia de la de la esclavitud oí fue uno de los defensores de la abolición de la esclavitud aunque luego lo que hizo en África sirvió para colonizar la hay cambiar la esclavitud por otras cosas no que no era su intención pero es un personaje singular del siglo XIX

Voz 1765 03:16 lo es porque se aúnan dos facetas muy interesantes por una parte era misionero anglicano Por otra parte explorador entonces caro conjugar las dos cosas no era fácil aquel momento el que era misionero solía ser secretario estaba en su iglesia punto intentaba salvar almas pero este no lo he visto lo que intenta salvar almas salvar cuerpos abolir la esclavitud y a fe que lo consigue porque justo el mismo año que el fallece se abre la esclavitud en Zanzíbar que era precisamente pues él

Voz 0772 03:43 en toda referencia para hacer estar incurso

Voz 1765 03:45 con a la África Negra hiel además tiene otro aspecto que no tiene los demás exploradores tipo Spain o tipo están ley Gotti por Burton es que era una persona querida por los indígenas dejó una huella muy favorable de todas aquellas personas que les llegaron a conocer in al clásico explotador blanco que se aprovecha de la incultura de la ignorancia el hambre de aquellos sitios precisamente hizo todo lo contrario para que se mejoraran las condiciones de salud en la medida que podía hacerlo y eso es lo que ha permitido que pues muchos lugares tengan un hombre que es ha levantado estatuas monolitos que haya dejado un buen recuerdo de ambigua a diferencia de otros exploradores donde lo que quedó es precisamente ese aspecto más colonizado

Voz 0772 04:30 pues si te parece vamos a descubrir la figura de David Livingstone el doctor Livingstone en la crono ficción que ha preparado para nosotros nuestra compañera Mona León Siminiani vamos

Voz 9 04:41 el oscuro no Fiz

Voz 10 04:43 es de Ser Historia

Voz 1594 05:18 cuando Selim vigas de grandes exploradores es inevitable preguntarse de qué están hechos o de dónde sacan el valor tendrán una ración extra de audacia de curiosidad de una pasión casi obsesiva por llegar hasta el final de las cosas será sólo eso uno de los puntos que todos los exploradores comparten es que no les gustan las personas que quieren caminos ya hechos caminos seguros en sus equipos y junto a ellos sólo quieren a aquellos que van sabiendo que vayan donde vayan no abra caminos en absoluto los audaces son pocos y su mirada les delata

Voz 12 05:56 por eso aunque sí en el mismísimo corazón de África perdidos de lo que llamamos civilización en cuanto se ven sin ninguna duda Se reconocen

Voz 13 06:18 los niños tranquila estoy aquí no pasa nada

Voz 12 06:23 me siento cientos nuestra experta quizá mi amor sólo ha sido una fascitis no tuvo control yo os un sueño maravilloso has been una pesadilla maravillosa que más listo no sabría explicar todo esto estaba en un lugar extraordinario es contemplar un paisaje único Un nuevo mundo Yubero el primero en ver solo era un sueño querido no ha sido sólo un sueño algo algo me ha llamado Mary la única llamada que ha recibido es la de días por eso estás aquí en bolsa en el África Central transmitiendo a la palabra a los indígenas podríamos seguir hablando importa es o India disculpa la pérdida tiene razón duerme yo tengo mucho que al no puedes esperar a que amanezca yo he comprendido que este continente jamás aceptará nuestras creencias no les necesita deberíamos pensar en cómo ayudarlos no como someterlos no entiendo lo que dices te encuentras bien tienes fiebre Meré es hora de que lo dejemos todo de comencemos el gran viaje de nuestro

Voz 14 07:35 David Livingstone el descubridor de África

Voz 4 07:43 el uno de junio de mil ochocientos cuarenta y nueve yo David Livingstone médico escocés de veintiséis años y misionero congregación insta de la sociedad misionera de Londres decidí renunciar a mi labor evangelizadora para entregarme a la experiencia

Voz 1594 07:56 a la aventura reunía un equipo de aventureros

Voz 4 07:59 de los que se encontraba mi esposa Mary mofan Livingstone de veintisiete años iniciamos nuestra gran expedición hacia el norte consistente en atravesar el peligroso desierto del Kalahari

Voz 13 08:09 la gran si el nombre no vaticinó la travesía fácil David pronto anochecer hay los camellos deben descansar los hombres están enfermos creo que deberíamos acampar esto bien

Voz 3 08:22 y dormir hemos en aquella allí estaremos a salvo de los leones atención a todos pernoctará hemos aquí señeros Well sería tan amable de adelantarse ya examinar qué hay tras esta colina enseguida adaptó Livingstone

Voz 2 08:39 la verdad Mary nunca imaginé que este área fuera tan seca según mis cálculos hace días que deberíamos haber encontrado la región pantanosa donde vive la tribu de los Makelele preocupa temas viéndola

Voz 13 08:48 o a Davids encontráis en las próximas horas broma con lo que encontrar Davy acerca te tienes que ver esto son pisadas creo que de antílope son muy profundas

Voz 2 09:01 podrían tener agua que podamos servir con eso podríamos dar de beber a los enfermos magnífica Iberoamérica estamos juntas en esto David doctor Livingstone una región pantanosas extiende más allá del horizonte que gran noticia señores well alabado sea Dios también he de decirle señor con grupo de salvajes acerca los Manolo

Voz 3 09:17 seguramente saben de nosotros desde hace días y vienen a nuestro encuentro

Voz 4 09:21 te has mía sin habían en de confíe y a Mary

Voz 3 09:25 Dios no permitiría que muramos a manos de unos indígenas después de haber recorrido más de mil kilómetros de esta región tampoco sería los primeros

Voz 2 09:35 el doctor mandó cargar las armas no nada de armas estamos en territorio de los colonos señor aquí nosotros somos los salvajes les recuerdo que estamos débiles cansados ya enfermos necesitamos que nos ayude no moriremos me ha entendido estableceremos contacto con los nativos avise a la expedición que todo el mundo actúe con máxima precaución indiscreción yo hablaré con ellos pero está segura de esta observa me

Voz 13 10:03 el del centro sin duda es el jefe y los que les rodean deben de sexo

Voz 2 10:07 guardia personal

Voz 13 10:08 probablemente sean los que Herreros más letales de todo el poblado entereza

Voz 1594 10:11 ante David pero sigue sin saber cuáles son sus intenciones

Voz 13 10:14 de acuerdo con medios

Voz 4 10:24 saludos y gran jefe Mc Colo soy el doctor David Livingstone ella es mi mujer me di Livingstone venimos en son de paz te ruego como jefe de mi tribu que nos concedan tu hospitalidad

Voz 15 10:44 soy dice vituallas gran jefe Mc Colo Sé quién eres Sinclair los vientos me han hablado de ti tú y tu tribus sois bienvenidos seguirnos es por aquí

Voz 13 10:59 hablan nuestra lengua la lengua más importantes la de la convivencia del respeto de la suerte de Ibi

Voz 9 11:16 gracias por este apacible fuego gran jefe a lo largo de estos años de viaje nos hemos topado con muchos pueblos pero ninguno tan generoso como el tuyo nos ha salvado la vida a gran jefe

Voz 16 11:27 tú ha sabido salvar las vidas de tu tribu e inglés

Voz 9 11:31 eran jefes evitó me permites una pregunta

Voz 16 11:34 donde aprendí este mi idioma aquí en mi tierra lo aprendida hace muchas lunas para proteger a mi pueblo de los hombres Blanco la escuadra los navarros nuestra tierra ya no es nuestra pero nos sigue hablando a través de sus emisarios los vientos los animales los rayos del sol así nos guía pueblo siempre busca un nuevo hogar porquerías ayudada he escuchado tu corazón tu corazón es africano pertenece a esta tierra gracias gran jefe Dina inglés que es lo que buscas el brillo tan BC el más largo del África austral

Voz 9 12:12 pretendo establecer rutas navegables para traer el progreso al continente poder darle así la independencia económica que necesita quiero que acabe la esclavitud de una vez

Voz 12 12:20 por todas a dos David no tengáis no colgar los hábitos por eso hay una razón más profunda

Voz 16 12:26 corazón te delata la adoptó qué tubos que no es para los demás

Voz 9 12:31 tú eres un hombre blanco tuve un sueño gran jefe Duane hace mucho tiempo ese sueño se quedó conmigo para siempre me dice explorador para encontrar un lugar

Voz 12 12:42 con lo cual sólo a veces pienso que me he vuelto loco

Voz 16 12:45 los perseguidores de sueño sólo tiene un destino acabar perdidos dentro de uno allá arriba las estrellas mozo día desconoce si unía el humo que truena Luque Pruna ha confiado en que esa algo que nunca has visto inglés al menos no con ojos abiertos es un lugar saber dónde está está allí donde quieres llega mejores guerreros y yo seremos vuestros días gracias gran jefe disculpa que insista pero por qué mientras Laure vendan las estrellas single

Voz 2 13:30 efectivamente encontramos el río Zambrano seguimos su cauce buscando su desembocadura en el océano Índico con lo que se busca es una hallado en medio del camino los encontramos con un obstáculo insalvable me que contempla la riqueza de este civiles nuestros imponentes barcos surcando estas aves

Voz 13 13:49 demasiadas corrientes peligrosas además están ahí ese rumor que que vamos kilómetros escuchando me inquieta no subestima a nuestra gran nación Mary natal conozco cariño hablas con uno de esos colonizadores a los que tanto criticadas

Voz 17 14:03 él es el que Ángel su voz tiene de ese plan con niebla iría

Voz 2 14:14 el diecisiete de noviembre de mil ochocientos cincuenta y cinco dice uno de los descubres

Voz 14 14:19 mientras más grandes

Voz 18 14:29 cinco espectáculo eres primero Opel blanco que ciudad dentro

Voz 11 14:33 eh

Voz 18 14:34 en vez de entra a fondo de la tierra y resurge dando alas

Voz 13 15:08 Dinart han tenido que ser admiradas por Los Ángeles en sus vuelos

Voz 12 15:13 pues sí pero esta vista Nos da que sueñas Astre aquella noche de yo que este descubrimiento son el preámbulo de las maravillas que aguardar

Voz 2 15:24 tras el descubrimiento de las cataratas Victoria viajé a Inglaterra para hacer públicos mis descubrimientos y conseguir dinero para futuros viajes fui recibido con vítores por mis compatriotas conseguí financiación de la Real Sociedad Geográfica de Londres y la bendición de la reina Victoria regresé a África en mil ochocientos cincuenta y ocho

Voz 19 15:43 para continuar mi exploración del río San BC que sur que en canoa siempre comedia Milano

Voz 14 15:52 qué

Voz 9 15:54 pero si mis colegas de la Sociedad Geográfica pudieran ver un amanecer así mientras Navia

Voz 20 16:00 cielo jugado Bagneres Sampe está aquí gran GPS habituales eres tú pero qué momento es unido a nosotros hace años que no puedo verte bien me da el sol yo no distingo entre cerca y lejos inglés donde estoy yo no hubiera distancias no te entiendo no esto sólo está coordinando cuidarte de la cólera del Sampe eso el gran jefe gran jefe donde está desaprovechada

Voz 13 16:37 yo sigo eso no era más que el chapoteo de un pez gato estás bien querida parecías como actriz no tendrás fiebre no estoy tranquilo de Ibiza empieza la conjuntos arrastrarla empezáramos el una corriente de agua Mary Algar

Voz 14 16:53 ahora a Marruecos

Voz 21 16:56 pues eso porque en cualquier momento hacia la puerta de la roca

Voz 22 17:15 me aguantan acordó

Voz 1594 17:17 salido nada nada me iba

Voz 12 17:20 no aguanta un poco

Voz 13 17:42 vamos Mary No te muevas no siete derramar en un medio funcionara seguro es una receta de un viaje al pasado más tranquila

Voz 2 17:56 tras este mucho agua en los rápidos pero se te pasan que dices David muslo lo cuando reciba el barco de vapor de Inglaterra eso no volverá o

Voz 11 18:02 sí

Voz 2 18:03 ningún salto de agua puede resistirse a la ingeniería Brittany hasta

Voz 13 18:07 bueno con cuando digo no me engaño contigo a modo de pondrás bien a lo que tengo nuevo fragua su meninges mejor que yo lo que me giro pero es más fuerte que cualquiera de nosotros como África tengo que encontrar las paz amistoso y dice que noticia eran jefes evito había exigió hace dos semanas como entonces la búsqueda el río se lo que hizo por nosotros y el aprecio que les tenías era un hombre generoso ya Casto descansos sus tíos con el rostro exitosa Virgen estás preparado para ir eso escucha que tuviste que llama ese día hemos llegado más lejos te ningún otro hombre blanco en la expedición ha sido más dura que la anterior no hubiera cambiado ni un solo minuto digo beber esta aventura por nada del mundo bajo esta tía guapa

Voz 14 19:39 aquí el día que fue por primera vez en Mi vida sin deseo de morir

Voz 11 20:14 tras la muerte de otro cambio llegó el Banco de Inglaterra me robe en no era Mary ya mi primo gente en esta nave surcando el río si de descubrimos el lago en mi casa o mala en qué ciudad de la provincia de Venecia en Mozambique comenzamos a remontar las traicioneras aguas del Thunder

Voz 1594 21:17 adelante

Voz 11 21:21 ha llegado un telegrama de Gerard

Voz 19 21:22 es eso que lleva en la mandó más bien para el manuscrito gracias a mí

Voz 11 21:28 solicitamos cerveza

Voz 19 21:30 Stop busque afamado doctor Livingstone desaparecido en corazón África según últimas informaciones mil ochocientos sesenta y ocho en un mitin Dani con expedición de buscavidas fugitivos esclavos liberados Top remontó río reúma continuó hacia noroeste hombres le abandonaron esto encuentre lo vivo o muerto no repara en gastos abrazo James que ven el director neoyorquino era al bla bla bla bla

Voz 11 21:55 pues así que puede que no esté muerto no se preocupe Reina Victoria yo les recuperará su tesoro nacional ni ha puesto su ridícula corona de diamantes

Voz 19 22:04 pateando el también a lomos de un hipopótamo

Voz 24 22:14 gritó por favor

Voz 13 22:18 bueno yo

Voz 20 22:20 por cierto ha consumido motor

Voz 11 22:26 el doctor Livingstone supongo tiene usted los salvajes me indicaron que el encontraría en esta campaña el único salvaje que hay aquí es como se llama hombre blanco soy Henry Morton Stanley reportero y explorador dónde está

Voz 19 22:41 aldea a orillas del lago tan Aneca oeste de Tanzania y hoy es el día de noviembre de mil ochocientos setenta y un creer que no se creía vivo quiere que le ayude a incorporarse en sabía andar antes

Voz 11 22:54 el me esclavista no tienes porque tratarla así escucharé al menos explorador que ha explorado Stan Lee bueno pende a mi juventud puedo decirle que

Voz 19 23:07 batido en la guerra civil americana y participado en exposiciones tanto en Abisinia como en el Imperio Otomano

Voz 11 23:13 imagino que hoy ha visitado esos lugares bien escoltado por nuestro poderoso ilegal ejército colonialista equivoco EFE no hace falta que conteste puede saber que se le ha perdido aquí pues me temo que usted doctor llevo dos años buscándole por todo el continente se encuentra doctor joven resto enfermedades desde hace años estoy escuálido que apenas puedo sostener esto sufro terribles delirios Huelva conmigo Inglaterra allí podrán tratarle jamás no sobreviviría a semejante viaje recuerda que soy médico más este es un les recuerdo que he venido aquí por usted no te engañas hombre blanco has venido aquí porte por la aventura por lo que contará sobre mí aturde los periódicos en los fumando habanos cuénteme al menos que le ocurrió creo que al menos debe recompensar eso conoce de sobra mi historia señores Tanguy

Voz 0772 24:18 qué ocurrió cuando salió de Dani

Voz 2 24:20 busca del lago Van huelo en mil ochocientos sesenta

Voz 11 24:23 no buscaba el van huele tan sólo lo encontré buscaban a otro que era ese no tendrá en cierto modo se modelos una noche soñé que descubría de la noche que tuve aquel sueño decidí convertirme en explorador me dediqué a explorar aquellos buscaba trazar rutas navegables para nuestros barcos

Voz 2 24:50 descubrir parajes extraordinarios pero Cuno comparable al tenso así que sigue la ruta que Le aparcado su no

Voz 11 24:59 no era solo un sueño en lugar existe pude corroborar gracias a un misionero jesuita español del siglo XVII llamado pero fue el primero en llegar allí escribió lo que vio fragmentos de esos escritos llegaron hasta mi poner yo soñé en lo que él contempló con sus ojos habla de las fuentes del Nilo exacto quizás el mayor secreto de la tierra Alejandro Julio César ni Napoleón consiguieron dar con las fuentes del Nilo lugar donde nace el mayor río del mundo la cuna de la civilización tras la muerte de mi esposa Mary fracaso estrepitoso segunda incursión en el cine decidí encomendarse a Mickey mira pero no lo encontré luego todos me van donar pero sé que estoy cerca esto muy cerca señor están doctor creo que por su estado debería regresar cuanto antes a Inglaterra de momento usted como sabía que hablaba de las fuentes del bueno yo también conozco los escritos de Pedro Páez no todo el mundo conoce algo más

Voz 13 26:11 mira los ojos David tiene la misma inquietud que tú estás le

Voz 11 26:14 venga conmigo acompañarme juntos encontraremos mi sueño y luego volveremos a Inglaterra o Australia si quiere pero no deje que esto muera usted es explotador usted me entiende

Voz 13 26:27 se quedará Price que está más cerca que nunca de encontrarles

Voz 11 26:31 acompaña tengo algo que quien que

Voz 10 26:34 venga ya

Voz 25 26:37 eh

Voz 26 26:39 mi niña

Voz 11 26:46 observe señor Stalin crear Boltaña

Voz 2 26:50 sin duda le parece bien si lo bautizamos puedo asegurar que lo hemos descubierto nosotros creo que palidece ante algunos de sus hallazgos Stockton nada me importa en absoluto

Voz 11 27:01 decido que hoy catorce de marzo de mil ochocientos setenta y dos en este promontorio de la ciudad de Taborda bautizada este árbol como El árbol de la amistad está de acuerdo señor están completamente de acuerdo está raro creo como algún se encuentra bien esta ley

Voz 0772 27:19 doctor es eso

Voz 11 27:22 la de que partan en mi tierra pero

Voz 0772 27:24 quiero agradecerles su generosidad en esto

Voz 2 27:27 dos meses compartiendo sus conocimientos conmigo gracias a usted amigo por compartir su juventud para poder aguantar un par de caminatas más

Voz 11 27:37 hasta siempre Henry adiós David nos quedaremos sin las fuentes

Voz 27 27:48 eh

Voz 1594 27:50 David Livingstone murió el uno de mayo de mil ochocientos setenta y tres a la edad de sesenta años sin ver cumplido su sueño murió a orillas del lago Van huelo que él mismo había descubierto su cuerpo se repatrió a Europa y actualmente yace sepultado en la abadía de Westminster pero antes sus si suma sus dos sirvientes extrajeron su corazón y lo enterraron a los pies de un árbol cerca de donde había fallecido quedándose para siempre en el continente que tanto amo en mil ochocientos setenta y cuatro un año después Henry Morton Stanley emprendió una nueva aventura en búsqueda de las fuentes del Nilo sería una de las figuras que más ayudarían a desvelar sus secretos pero esta es otra historia

Voz 10 28:48 en este crono ficción han participado Raúl era como doctor David Livingstone Gemma Carballeda como lírico estoy Álvaro Ramos como Henry Morton Stanley Héctor Checa como se habitúan habituales jefe de la tribu Makoun Lolo y las voces invitadas de Carmen Socías hizo termina guste guión de Daniel Marín y Mona León Siminiani con la colaboración en el programa de Juan ocho realización y diseño sonoro Alejandro Otegi in Mona León Siminiani producción Fermín Agustín dirección Mona León Siminiani este relato es una ficción no obstante está basado en hechos y personajes reales cualquier parecido con la realidad puede no ser una coalición

Voz 14 29:34 silencia

Voz 0772 29:39 Jesús hoy tenemos un poquito menos de de tiempo para nuestro Cronovisor por eso te voy a pedir que no es de es ya la la fecha para empezar maquinaria nunca mejor dicho a escuchar el sonido de las tuercas de los engranajes de adónde nos invita a viajar

Voz 1765 29:57 pues a un momento clave no en la vida de le he visto que es cuando descubre algo que luego pues ha marcado no todo un reto geográfico

Voz 0772 30:05 turístico esta fecha es el diecisiete de noviembre de mil ochocientos cincuenta y cinco

Voz 31 30:19 sí sí

Voz 16 30:22 sí

Voz 1 30:24 adelantó Jesús Callejo el ese está esperando

Voz 7 30:27 me han avisado

Voz 32 30:31 no

Voz 1765 30:37 hemos venido aquí a las cataratas estas me imagino que serán las cataratas Victoria aleja aleja un poco porque desde el siglo XIX y la ropa yo me estoy poniendo allí está hasta arriba de no negó que vaya ruido no también que hay más ensordecedor pero es normal el espectáculo que estamos viendo es uno de los mejores espectáculos del mundo una de las bellezas naturales que está impresionado a David Livingstone no tanto a los porteadores que frenar su enredo porque ya lo habían visto pero es el primer occidental el primer blanco nosotros pero camuflados en nuestro Cronovisor que estamos contemplando esta auténtica maravilla fíjate mil ochocientos cincuenta y cinco hasta ese momento nadie se había atrevido llegar ahí estamos en el río afán BC todavía no lo no se llaman cataratas Victoria porque es el nombre que lo bautizar de hecho fíjate Livingstone es poco chovinista porque el único nombre que bar anglosajón dentro de los muchos descubrimientos que él va a hacer en las tres expediciones al África negra Éste es el único el de las cataratas Victoria Beteta venta por la reina Victoria pero ninguno más él tal los nombres autóctonos de hecho el nombre que edad por los nativos del lugar que es la tribu más colonos sabes cómo se llama este salto de agua tan impresionante como es

Voz 1594 31:51 sobre el agua que ruge el agua

Voz 1765 31:54 es buena incluso el humo que truena ese nombre me parece mucho más poético que no las cataratas Victoria que al final pues bueno de siempre cada uno arrima el ascua a su sardina en este caso a su sardina victoriana pero lugar es impresionante tan impresionante como que estamos hablando de ciento ocho metros de altura que tiene es muy estrecho de ahí ese ruido tan ensordecedor tiene una anchura de uno coma siete kilómetros a nuestra vista

Voz 0772 32:19 enviar de yo no yo no llego a ver la el otro lado

Voz 1765 32:21 eh bueno para que te hagas una idea es el doble de las cataratas de nada sólo se parece más o menos equipara tanto en en el salto la espectacularidad en el volumen de agua que se mueve a las cataratas de Iguazú claro estamos hablando pues no os más a menos de unos mil metros cúbicos por segundo saque que imagínate no impresionante entonces este humo que truena este humo que ruge el lo llama cataratas Victoria lo define así IS es un momento dentro de los distintos momentos que Livingstone va a tener a lo largo de su vida techo el que ahora bien hacia ese lugar que luego por cierto salarios muy posteriormente estamos hablando ya de finales del siglo XX se declara Patrimonio de la Humanidad por la Unesco injusto era el salto del diablo uno de los más espectaculares de lo que estamos viendo le ponen una estatua le he visto en mirando permanentemente eternamente a estas cataratas que él

Voz 0772 33:15 descubrió para te digo descubrió lo subraya

Voz 1765 33:18 Pere Comellas descubre un hombre occidental un hombre blanco fíjate vamos a escuchar eh nuestro

Voz 0772 33:24 no Visor un pequeño corte un documental que estuve viendo el otro día el diario perdido del doctor Livingstone un documental de National Geographic para adentrarnos un poco en su personalidad y menos conocida y mientras nosotros tuyo nos vamos a ir alejando un poco de de de este ruido ensordecedor para poder a hablar de una manera mucho más tranquila

Voz 15 33:45 de esto no había comenzado a divulgar los horrores de la trata de esclavos casi quince años antes cuando se convirtió en el primer europeo en cruzar el África subsahariana sus relatos de esta primera expedición viajes y exploraciones en África del Sur lo catapultaron a la escena pública fueron un éxito de ventas y convirtieron a Livingstone en un icono

Voz 33 34:15 como si hubiese vuelto de la luna de Marte y hubiera estado conviviendo con marcianos es la sensación que causó se habría mezclado con caníbales había vivido entre los salvajes había sobrevivido

Voz 15 34:28 el verdadero Livingstone era determinado y ambicioso estaba convencido de que podría abrir África Central a los intercambios comerciales europeos y sus un relatos prueban que era un cartógrafos de talento extraordinario cartografía grandes regiones del continente nunca vistas por ojos europeos donde antes había un espacio en blanco él colocó el mapa de África

Voz 0772 35:03 tiene que ser emocionante no ser el primero el primero en descubrir es cierto que cuando se habla por ejemplo de la llegada de Burghardt este suizo a a Petra bueno pues yo todos los jordanos que vivían allí ya lo conocía no pero será el primero que en esa parte del continente que es la nuestra propiamente dicha no porque luego por desgracia el mundo sea occidental izado mucho cuando utilizan los este propiamente este término decir está muy accede occidental izado lo que estás haciendo es romper un poco el el cordón umbilical que te que te hunde cuando estás en estos lugares de África o de Asia o de América no pues a a tus propias raíces no la imagen de de Livingstone que acabamos de de la que Avon la que acabamos de ser testigos casi entre lágrimas viendo las las fuentes del Nilo no esa esa esa idea tan tan tan apasionante que el que el siempre estuvo buscando la catarata de Victoria pues debió ser sobrecogedor

Voz 1765 35:54 debió ser sobrecogedor y él también en su momento buscaba las fuentes del Nilo el sabía que Potes del Nilo pero luego en una siguiente expedición muy buenos saques

Voz 0772 36:04 Cio porque me he dado cuenta cuando lo he dicho

Voz 1765 36:06 no empatar que las luces del Nilo despistada muchísimo al tiene mérito tiene el mérito lo que hizo le he visto igual que todos los exploradores occidentales estamos hablando del África misteriosa de la África tenebrosa como también se la llamaba el continente desconocido adentrarse allí la mayoría de la gente acababa o tu Lleida o acababa muerta o desaparecida el llegar allí Shami Sant Boi que luego lo pudiera contar lo contó ya tiene un gran mérito es cierto que él tuvo ese carisma para hacerse querer por la gente del lugar a pesar de que lo que va intentará introducir en La Biblia introducir el Tristán e ir no lo olvidemos pero una persona que tenía unas miras superiores no sólo buscaba precisamente esos sino eso abolir la esclavitud se dio cuenta por ejemplo con el sultán dato de Zanzíbar aquello era un desastre no como se traficaba con esclavos que luego se mandaban a las distintas colonias europeas que estaba tanto en Sudamérica en Sudamérica como en Estados Unidos no le gustó nada no le gustó nada porque era un hombre de corazón y era un hombre de palabra eso es lo que hizo que por una parte las primeras expediciones las hace con bueno pues como misionero y además auspiciado por la sociedad de Londres pero las siguientes expediciones ya las hace auspiciada por la Sociedad Geográfica de Londres es importante porque incluso hasta el Foreign Office le nombra con sus le considera ya un héroe nacional a alguien que está dejando una huella positiva no una huella negativa donde luego se está creando a lo mejor la leyenda negra de Gran Bretaña igual que nos pasa a nosotros en España con la leyenda negra con con América los los americanos en este caso porque estamos hablando de está en ley que era por ejemplo uno de los personajes claves sabes que era americano mitad británico eh querían ahí imponer un poco su norma su ley los británicos tenían que limpiar de alguna manera su imagin tenían una imagen bastante negativa en aquella época no lo olvidemos a mediados del siglo XIX Kraft era el imperio colonizador entonces tampoco quería ir dejando un rastro de sangre Livingstone estaba haciendo todo lo contrario estaba dejando rastro de amor si me permites esa expresión qué porque lo que quería era no sólo evangelizar Él era médico no lo olvidemos era médico era arqueólogo explorador cartógrafos entonces claro recorrer toda aquella África ayuno había GPS es para nada intentar cartografiar lo intentar indicadas cada eh accidente geográfico natural que el encontraba eso ayudó muchísimo para las expediciones posteriores para eso al final se le se le hizo un monumento el por eso se gastó tanto dinero el Gobierno británico en buscarle cuando desapareció si llega a ser otra persona te aseguro Nacho que pasan de

Voz 0772 38:40 no te alimentadas hay hay un detalle que a mí me me emocionó leyendo un poco la la biografía de de Livingstone es que cuando él fallece en el año mil ochocientos setenta y tres antes comentabas no de del corazón y del amor había dejado en este lugar las poblaciones negras locales hay en Rodez sur lo que es actual Zambia eran conscientes querían como como si fuera un uno de ellos más no cuando se trasladó el cuerpo a Inglaterra se quedó en en África el corazón siendo enterraron allí porque allí los negros decían que él su corazón estaba en África y se quedó con ellos

Voz 1765 39:15 además el quería que fuera se parece ser que fue un deseo expreso de la he visto cuando ya estaba muy enfermo al final lógico cogió la malaria quién lo cogió la malaria no cuando estás en esa placa la coges ahora cuando vas de turista imagínate entonces no pero él tenía varias enfermedades que el arrastraba entre ellas parte la Malaria tiene unas hemorroides mal curadas tenía hemorragias en aquellas condiciones serán poco factibles techo fíjate que están ley cuando y por fin la encuentra en Ogino en Tanzania cerca del lago tan Garnica le le dice que si quiere ir con él a Bretaña hiel estaba ya tan arraigado en esas costumbres en esa vida africana que lo fácil hubiera dicho oye pues venga me votar ya hay más cuando ya estás tocado cuando ya tienes una enfermedad que por cierto duró año y medio después de que sea encontrado ley bueno pues aún así quiso permanecer allí el sabía que antes o después su cuerpo lo iban a repatriar pero el queso que su corazón fuera enterrado además en esa aldea donde el vídeo tanto la la actual Zambia que por cierto hay como un monolito indicando el lugar que fuera enterrado en un arma un árbol donde solía sentar a meditar a rezar a escribir claro eso es muy bonito no porque también algo parecido hizo cuando murió su mujer sabes que él también se fue con su mujer en las expediciones cuando muere su mujer de disentería igual que pasa en al final la la muertes disentería también es su cuerpo enterrado todo su cuerpo su corazón y sus huesos debajo de un Pau va a él tenía ese concepto ecológico de que tu cuerpo tiene que permanecer allí donde asestado lo que has amado Idom te has dejado tu huella entonces tanto el corazón del como el cuerpo de ya permanecen en África permanecen precisamente por eso porque querían que su arraigo no sólo fuera temporal sino definitivo

Voz 0772 40:54 hemos hablado de que era médico de que era teólogo era un perfecto conocedor de esos ambientes más supersticiosos no podríamos definirlos en ese sentido de de las culturas africanas de las culturas centro africanas precisamente el el apego el el no rechazo el el la comunión entre su propia cultura occidental la cultura africana la cultura negra es lo que le hizo sobrevivir seguramente muchos años

Voz 15 41:21 se quedaba sin medicinas y sin tiempo recurrió las medicinas y curas del chamán local era el único modo de sobrevivir en esta última expedición sufrió el ataque más grave de una fiebre especialmente letal la malaria hace ciento cincuenta años la malaria era un misterio para los médicos de África y Occidente Livingstone elaboró su propio medicamento y fue el primero en usar un sistema de dosificación que lo mantuvo con vida el ingrediente principal era la quina que se extrae de la corteza del Quino un árbol sudamericano

Voz 19 42:03 es lo que Livingstone descubrió fue que el aquí Nina no evitaban enfermar de

Voz 11 42:07 Malaria no editaba que sus compañeros tuvieran

Voz 19 42:09 quiebre pero funcionaba como curas

Voz 15 42:15 en altas dosis latín y me impedía la multiplicación de los parásitos de la malaria en el cuerpo en Gran Bretaña se bautizó como estimulantes Livingstone se comercializó durante cuarenta años

Voz 0772 42:32 pionero e incluso no en lances de la de la medicina natural no pero bueno es lo que había en lo que había en la época ya les sirvió para para seguir viviendo no como escuchábamos en este nuevo fragmento de este documental de National Geographic el diario perdido del doctor Livingstone si él muere un uno de mayo

Voz 1765 42:51 mil ochocientos setenta y tres sesenta años la verdad que sesenta años bien cumplidos sabiendo las penalidades no que tuvo que pasar ya no sólo en estas tres expediciones al África negra el recuerda que principios también el cabo que es verdad que en fin ya estaba muy civilizado muy colonizado y ahí está precisamente pues eso evangelizar lo ahí es donde conoce precisamente a su mujer y luego pues va teniendo sus distintas peripecias llega a tener hasta seis hijos es una persona que no rehuía ningún tipo de peligro entonces que llegar hasta los sesenta años en esas condiciones fue toda una heroicidad no que no era habitual por qué bueno otros como por ejemplo que uno de los que fue buscando los contenerlo es verdad que sufre un accidente misterioso no pero a los treinta y cuatro años un precisamente cuando tiene que debatir con Richard Burton al fin dónde están las fuentes del Nilo es curioso son esos accidentes cundía tenemos que dedicarnos eh Cronovisor porque son muertes sospechosas donde no han quedado totalmente aclaradas él podía haber muerto de cualquier cosa de hecho final el tiene un accidente tienes más que un accidente un león le ataca prácticamente la desgarra el brazo no el húmero de prácticamente lo deja destrozado e gracias a ese incidente cuánto llegan los huesos la abadía de Westminster reconocen que es Le he visto porque también pensaba que les habían tal cambiazo de bueno sea ahora este muerto ahora no pasa que unos sencillos de algún explorar corporal el enterramos aquí con honores entonces ese precisamente ese zarpazo esa mordedura del León en esa parte de su anatomía es lo que sirvió para identificar esos huesos entonces bueno pues imagínate no a punto net de ser devorado por un león a punto de morir te disentería de malaria unas cuantas veces y sin embargo él llegó hasta ese momento llegó además pues en condiciones bastante favorables dada las circunstancias que todos sabemos

Voz 0772 44:39 el objetivo principal de toda su vida que el es lo que le hizo viajar a África el corazón de África en numerosas ocasiones y que por desgracia el consiguió muchas cosas pero esa no fue la descubrir llegará a las fuentes de del Nilo no sí fíjate que si él hubiera leído un libro escrito casi doscientos cincuenta años antes que él pues podría haber encontrado este este lugar fíjate porque las fuentes del Nilo será quizá el objetivo de muchos exploradores no en el siglo XIX sobre todo en exploradores británicos pero fue un país ha de de Madrid eh de Olmeda de las Fuentes ya se quemaban porque tenía otro nombre que cambiaron el nombre Olmeda de las Fuentes en la en la actualidad en la Comunidad de Madrid Ignacio Pedro Páez en el año mil quinientos sesenta y cuatro y falleció en Etiopía en el año mil seiscientos veintidós pues en el año mil seiscientos dieciocho él llegó a las a las fuentes del Nilo esta historia no estuvo contando hace unos años el alcalde de de Olmeda de las Fuentes Miguel Ángel Alonso y estos vamos ha recordado en Fraga toda esa entrevista

Voz 1498 45:47 en una de esas excursiones guerreras que hace con el emperador subsidios llega a cien kilómetros al sur del lago Tana en mil seiscientos dieciocho descubre la la las fuentes del Nilo Azul el parece que no es no es muy importante pero durante dos mil años el misterio geográfico más buscado era encontrar las fuentes del Nilo entonces padece la encuentra en mil seiscientos dieciocho lo escribe escribe en el libro La estrella Etiopía dice y habla y escribe ahí que bueno que me alegro tanto el poder ver lo que tanto a Alejandro Magno Julio César ICANN bises intentaron buscar sino no consiguieron negro

Voz 0772 46:43 me apuntaba nuestro coronó Jesús Callejo ahora de una manera muy acertada en efecto yo lo tengo aquí anotado la alcanza las fuentes del Nilo Azul en el año mil seiscientos dieciocho Livingstone buscaba las fuentes del Nilo Blanco que no son exactamente las mismas no pero el concepto de las fuentes del Nilo es algo que en el en la cultura occidental siempre ha marcado un poco no como gran objetivo de muchos exploradores como Livingstone

Voz 1765 47:07 se las dos se juntan en Jartum en Sudán y a partir de ahí ya tienen ese mismo cauce hombre es muy interesante fíjate que el río Nilo sería para una epopeya no porque estamos hablando de uno de los libros aquí te vas a contar que te voy a contar no pero bueno tú no conoces más en la parte secreta la verdad es que es un río que pasa por Tesco más de siete ocho naciones africanas que va precisamente de sur a norte con lo cual también llama la atención no que ha generado pues muchísima leyenda en busca de esas fuentes caro las fuentes del Nilo Blanco que es lo que se buscaba era más complicada al final es cierto que Pedro Páez las fuentes del Nilo Azul las encuentra además no sólo el lago Tana que es donde dice James Brown duros que era un explorador escocés él se apunta el tanto diciendo que las Xavier descubrió en mil setecientos setenta cien ciento cincuenta años había hecho este jesuita madrileño pero bueno es un poco también ese chovinismo este caso británico para intentar arrogarse determinado descubrimientos cuando James Bruce sabía perfectamente que Pedro patio había estado allí lo sabía lo que pasa es que ocultó esa información ha sido muy habitual un poco con descubrimientos tanto de portugueses como de españoles

Voz 7 48:12 eh

Voz 1765 48:13 en el caso de De Pedro paces que incluso va más lejos porque él sabe que el nacimiento de que el Nilo Azul no está exactamente en el lago Tana sino cien kilómetros al sur del lago Tana que es un poco también lo que ha pasado con el nacimiento del Nilo del Nilo Blanco porque siempre se pensó que estaba en en el lago Victoria y luego ha descubierto que está más al Este que en el río que hay que hacerlo por lo menos cien kilómetros más y por lo tanto la dimensión que tiene el río Nilo es mayor de la que eso suponía esa fue la gran controversia que tuvieron Spike Ibar no diciendo que soy nacía en el norte del lago Victoria otro sin hacía en un río determinado que luego se convertía en el río Nilo porque el problema del río Nilo

Voz 1594 48:50 has visto la geografía cuando ves un poco cómo es

Voz 1765 48:53 sale entra va viene y es muy complicado seguirle la pista pero en esa en esa incursión también estuvo David Livingstone y no lo consiguió porque he visto lo que hace cuánto va buscando esas fuentes es que el encuentro el río lo alaba que lo identifica como como el hilo luego se ha demostrado que es la cabecera del río Congo pero para que veas el despiste que había en aquella época y estamos a lo he visto que sabía muy bien

Voz 0772 49:19 no estábamos antes en ese fragmento que era uno de los mejores cartógrafos de la de la época y el el legado que no ha dejado de de esos itinerarios de esas descripciones físicas de de África del centro de África son extraordinarias

Voz 1765 49:32 son extraordinarias entonces bueno que lo confundiera con el río lo alaba pues vale tampoco tiene mayor importancia porque se confundieron prácticamente todos al final el que aciertas Esprit el cuando tiene ese debate con con Burton el día antes sospechosamente muere de un accidente de Cáceres es que con el tiempo le dieron la razón a pero ya no sirven de nada no ya no tenía mérito diciendo que nacía en el año Victoria tampoco era correcto pero bueno un tampoco como por decide para te para te la perra gorda León cito a Blanco porque la polémica era muy complicada ya te digo que estos ha descubierto ahora en el siglo XXI que realmente nacería en el río era poco ya en territorios de Burundi donde estaría las fuentes auténticas del río Nilo pero bueno es que eso ya es porque ahora tenemos todos los conocimientos precisos con el GPS con el georradar y con todo antes era imposible determinarlo bastante ya que se a que fuera en la victoria que más con Laura como como un gran mar en el interior de África

Voz 0772 50:26 hemos estado hablando en estos minutos del doctor Livingstone no hemos dicho en ni una sola vez la famosísima frase con la que todo el mundo reconoce no antes a a a Julio Hernández nuestro técnico cuando les decía busca los cortes que tenemos de Livingstone hice Livingstone supongo no no solamente un grupo de música de los eso ochenta sino también esas eh ciencia maravillosa no que ha pasado a los anales de la historia doctor Livingstone hay prisión doctor Livingstone supongo que que ha marcado un poco el el devenir de de la vida de este explorador con con una vida azarosa desde luego que uno de los grandes protagonistas de de los grandes descubrimientos del siglo XIX

Voz 1765 51:07 pero tienes un misterio Nacho también esto porque decía también en la crono ficción oficialmente ese encuentro es el diez de noviembre de mil ochocientos setenta y uno energía aquí en esta Altea no a orillas de la botánica pero claro de los dos tanto esta ley como Livingstone tenía diarios entonces eso pese a ello es a los diarios exactamente para saber si está fecha la correcta porque esta fecha aparece en un libro de Stanley que se titula tengo yo descubrí o encontré al doctor Livingstone pero es muy posterior en ese libro entonces sí nos vamos a unos diarios de uno y de otro nos encontramos con sorpresas con un cierto misterio pero esto es el Cronovisor donde intentamos indagar más allá de esas capas de la realidad de la versión oficial esa fecha no corresponden al diario que realmente tenía le he visto porque sospechosamente en el diario de Stalin las páginas de ese momento están arrancadas durante ese momento eh ya digo luego está ley lo cuenta pero en un libro posterior en las páginas del doctor Livingstone cuando se habla de ese encuentro no menciona el diez de noviembre mención al treinta de octubre al final se quedó la otra fecha pero posiblemente fuera anterior antes de que se falsifica porque posiblemente también porque el despiste que tener en África en fin sus entrenado pues puede haber sido pero si nos atenemos a esa fecha que nos dice Livingstone cuando se encuentran sería ese treinta

Voz 0772 52:28 pobre debería de ser emocionante están ley de descubriera no redescubrir de la figura del doctor Livingstone que evidentemente por el color de la piel no podía ser otro entre todos los habitantes que había en en aquella en la que al día del centro de África a esta figura David Livingstone hemos dedicado el Cronovisor de hoy con sus misterios sus aventuras sus exploraciones su legado cartográfico junto con nuestro compañero Jesús Callejo coronó a lo dicho Jesús muchísimas gracias por habernos ayudado hacer un poquito más de historia y nos encontramos aquí la semana que viene

Voz 1765 53:02 supongo

Voz 34 53:06 uno

Voz 13 53:35 estaba mirando estos dibujos grabados sobre la piedra

Voz 11 53:38 te refieres a los jeroglíficos puede leerse No Do Mi querido Jean François que has dicho que yo descifrar los jeroglíficos egipcios historia con Nacho Ares descubre todo lo que nunca imaginas de la historia la madrugada del sábado al domingo en la Cadena Ser

Voz 37 54:02 este es una hechizo muy impactante porque demuestra cómo la magia protectora podría transformarse en un maleficio la gente utilizaba los maleficio pero casi siempre como represalia cuando alguien les había hecho algo malo este es un hechizo para hacer confesara un ladrón dibuja un ojo y luego esclavas en la pupila un clavo y entonces el ladrón sufrirá dolor en el ojo hasta que venga confiese su robos

Voz 1 54:33 la mayoría de estos objetos son para hacer magia destructiva son la clásica imagen de una víctima en la que la persona que la concepción nadie inserta alfileres dagas u otros objetos para construir su vida

Voz 38 54:49 no

Voz 0772 54:55 continuamos en Ser Historia mi lo hacemos escuchando un fragmento de un documental emitido en Televisión Española sobre las brujas la brujería algo que a lo largo de los siglos XVI y todo de diecisiete dieciocho cubrió con un denso velo de negrura the horror de misterio también a muchas Comunidades Europeas quizá una de las más estudiadas es la brujería N en Aragón la comarca la región en el Reino de Aragón hemos estado con Ángel Gary LS doctor en Historia Moderna y es también director del Museo de creencias y religiosidad el Pirineo central es un Museo Etnográfico ubicado en Navidad en la comarca de Sobrarbe en la provincia de Huesca en Aragón en donde se no se muestran muchos de esos elementos antropológicos que han marcado el devenir de los acontecimientos y sobre todo a la investigación de la brujería en el entorno social religioso de esta época no de los siglos XVI XVII XVIII es un lugar realmente increíble que merece la pena ser visitado y que sobre todo nos ayuda a comprender cuál es la realidad histórica subyacente alrededor de todo este pensamiento tan extraño de las supersticiones de la creencia de que alguien podía verter sobre una maldición para acabar contigo para de ese arte el mal algo que por desgracia incluso hoy todavía mucha gente lo piensa pero que a lo largo sobre todo después de la Edad Media y el Siglo de Oro mantuvo muchos de esos referentes en la cultura tradicional española en este caso en el Reino de Aragón vamos a escuchar esa charla que hemos mantenido con el doctor Ángel Gary sobre la brujería en el Reino de Aragón

Voz 28 56:48 sí

Voz 39 56:48 no

Voz 0772 56:53 Ángel Gary bienvenido a Ser Historia hola qué tal estamos el Huesca es una zona desde el punto de vista histórico muy rica aquí en nuestro programa ya hace unos meses tuvimos la posibilidad de hacer uno precisamente desde desde esta misma ciudad hablando de de ese entorno maravilloso natural el histórico y quizá en aquel programa quedaron muchas cosas por contar de uno de los aspectos más llamativos de la comarca que es ese aspecto más mágico no eh podríamos decir que que West K y sus alrededores es una tierra tradicional de Brujas