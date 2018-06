José Luis Sastre buenas noches aquí estamos que tan que clara a los pasos perdidos los tienes que escribir casi a última hora porque pasan tantas cosas que no me pude escribir nada a las tres de la T

bueno ha dicho Luis Rubiales por tanto que echaba Lopetegui porque cayó la negociación con el Real Madrid Rubiales niega que se sienta traicionado pero con ese argumento ha dibujado la línea entre el silencio y la lealtad es una línea delgada tan fina que cuesta verla pero existe no es lo mismo el silencio que la discreción no es lo mismo contará algo que callarse

no le comentó este usted de Pedro Sánchez ante la propuesta ningún tipo de no hubo comentarios sobre este asunto

es un asunto de sé un montón de años como máximo Huerta no como ministro de hace diez años no cree que hubiera sido oportuno

casado pero en todo caso de la primera respuesta quedémonos con ese desdoble que nos parece muy interesante cuando alguien habla de sí mismo en tercera persona como si fuera otro es intentaba de alguna manera esta mañana Huerta que fuera Otto a esa hora hablaba común nuestro sin pensar que acabaría el día reencontrándose con su otro yo me voy para no partir Mello voy para que esa jauría proyecto es lo que creo tarde Huerta anotado los golpes del impacto cuando se pasa de la expectativa a la realidad a eso él como escuchan lo ha llamado jauría hay otras cosas bombardeo ataques al proyecto de Pedro Sánchez en cuyo entorno por cierto a primera hora Le defendían a pesar de que el miércoles pasado al anunciar su Gobierno fue el propio presidente no nadie más quién fijó donde estaba el listón

no ha habido ocasión de poder preguntar en su retirada Huerta que se refería con la jauría jauría podían ser quiénes le criticaban pero quizá también lo eran los vídeos de Pedro Sánchez de la semana pasada o los de Pedro Sánchez de hace un par de años los viejos tweets que ahora se sabe son letales mirando el futuro hemos tomado una decisión hemos tomado decía amo la cultura y por eso me retiro utilizando la primera persona del singular pero después ha utilizado ese hemos tan revelador se va a él para relajo haría a quién se refiere quiénes son esos hemos son Eli Pedro Sánchez son el máximo Huerta ministro y el ciudadano que al despertar les resultaba un extraño que esta tarde se le ha vuelto a aparecer la fuerza de un plural miren anuncio de hoy de Rubiales de

Voz 1071

03:33

Nos hemos visto obligados de prescindir estoy bien de no ha dicho Rubiales aunque podría haberlo dicho el propio Huerta los ataques al proyecto no los voy a permitir ha afirmado Huerta como podría haber afirmado Rubiales Tegui en fin ya ven que lo más claro es lo confuso que está todo un Gobierno recién llegado un ministro de seis días una dimisión en el país en el que no se dimitía una expulsión en Rusia y un condenado que acaba de llegar de Suiza y quién decía Ángels que el Mundial no había empezado todavía a ver qué nos depara el día de mañana miedo me da miedo me da mí también hasta mañana Baña nombres