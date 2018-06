Play Segunda: La final por el ascenso /(14/06/2018)

Voz 1 00:00 bien sea en Cadena Ser punto com Play segunda con Óscar Egido hablamos de secunda con un equipo de Play Segunda en Segunda

Voz 1643 00:28 hola qué tal yo estamos aquí bienvenidos al capítulo ciento cincuenta y ocho de segunda ahí bienvenidos a la final de los prueba de ascenso a la Liga Un dos tres el sábado se acaba la temporada en Segunda el sábado sabremos el último equipo que acompaña a Radio Huesca a primera juegan la final el quinto contra el sexto clasificado si hace dos meses nos dicen que van a ser estos dos equipos los que van a jugarse el todo o nada quizás Nos hubiésemos reído el Valladolid está en la final porque ese paseo tanto en la ida como la vuelta ante el Sporting de Gijón y el Numancia está la final porque enmudeció a La Romareda en el tiempo de descuento cuando nadie contaba con que los sorianos podía ser candidato de verdad al ascenso Valladolid Soria aseguran que el próximo año en primera vaya a ver

Voz 1070 01:09 un equipo de Castilla León

Voz 1643 01:11 cuál de los dos era cuál de los dos hubiera tras la ida parece que va a ser el Valladolid aunque todavía faltan noventa minutos no sé quién subiera al final pero pase lo que pase lo vamos a contar aquí en Play Segunda en Cadena Ser punto com donde todos los jueves a las seis a segunda con un equipo de Primera con Carlos Rodríguez a los mandos arranca la Segunda

Voz 2 01:35 su director de segunda Alejandro Rodríguez muy buena que te alojar muy buenas le dedicamos un programa entero a un solo partido a los últimos noventa minutos de toda la temporada o quién sabe si siento veinte lo que está claro es que el la llamada del ascenso vamos a analizar con José Luis Oltra ahí con Sergio Sánchez este último partido de la temporada punto y final a una Liga de Un dos tres y en este partido se decidirá quién es el cuál es el equipo que sube a Primera junto al Rayo y el Huesca y además vamos a estar cómo no en Valladolid y en Soria con esa última hora del partido de vuelta de la final del play off y escucharemos a los protagonistas del partido Adelaida en sí ya no podemos olvidarnos que a pesar de que hay dos equipos que se están jugando el ascenso a Primera hay otros veinte que están reforzándose mejorando despidiendo a jugadores contra dando entrenadores así que vamos a hacer un repaso por todas las noticias de la Liga Un dos tres y las novedades con los dos finales también por subir a Segunda ya aprovechaba para recordar nuestro concurso en La Paz

Voz 1643 02:26 en la web de Play Segunda en nuestra cuenta de Twitter en arroba Play Segunda en la página de Facebook en facebook punto com barra Play Segunda queda todavía una semana hasta el próximo miércoles veinte de junio a las veintitrés cincuenta y nueve minutos cincuenta y nueve segundos para que pueda votar entre los setenta y dos que os proponemos para elegir el mejor once de la segunda división sólo tienes que entrar a nuestra encuesta Bogotá y vuestro once y entre todos los que participen sortea hemos un pack de Mondo compuesto por camiseta gafas y mochila también una cuenta pero para que la próxima temporada puede jugar con vuestros amigos en la Liga de Play Segunda de Mondo asi viene la final del censo a primera una final que analizamos desde ya en Play Segunda seguido Play Segunda en Twitter Facebook el miércoles en la ida de la final de los play off Club Deportivo Numancia cero Real Valladolid tres goles de Kiko Olivas de Hervías de falta de Oscar Plano es la octava victoria de Sergio González desde que está Sergio en el banquillo del Valladolid ha jugado diez partidos con ocho victorias un empate y una derrota la derrota por cierto en Zorrilla ante el Sporting por cero uno y desde entonces no han vuelto a perder no sólo eso sino que le agrava además los dos partidos al Sporting en las semifinales del play off como ha ganado la ida ante el Numancia por goleada ante un Numancia qué es el equipo que más jornadas hasta el puesto de peligro y que nunca en toda la Liga ha bajado el octavo lugar así llegamos a este partido de vuelta de la final de los play off de ascenso que como todas las semanas vamos a analizar con nuestro técnico de cabecera José Luis Oltra muy buenas qué tal con el CIO que más sabe de segunda de toda España que no es otro que nuestro compañero de Movistar Plus Sergio Sánchez hola Sergio

Voz 5 04:20 la Óscar José Luis muy buena hola

Voz 1643 04:23 el míster no sé así crea preguntarse estás sentenciado pero a veces lo pienso y me da hasta vergüenza la pregunta porque parece tan tan claro

Voz 1867 04:33 bueno es que es muy obvio Oscar está sentenciado pero no por el resultado que que evidentemente es lo que lo sentencia sino porque a él lo que ha mostrado en Valladolid yo creo que cuando se llega a una semifinal o una final leyó hay encías no hay rachas no hay dinámicas empieza de cero pero yo creo que aquí sí se ha mostrado lo que eran esas tendencias el Valladolid llegaba muy en forma Zaragoza era que en el global mejor llega pero en el último tramo podía tener alguna derrota pero pero Valladolid es el que mejor ha llegado el que mejor ha jugado el que mejor ha competido y el que me

Voz 0267 05:14 hora estado de Estado ha estado en cuanto a estado de ánimo ha estado de forma

Voz 1867 05:18 fútbol equilibrio ataque defensa a balón parado es que ha hecho todo fenomenal entonces llega tan fuerte que no ves que que puedan sufrir de una derrota que tendría que ser por cero cuatro entonces os por uno cuatro para poder clasificarse con lo cual sería tan brutal ha pasado pues si el ejemplo ponía yo Sergio cuando estaba en la retransmisión el el Zaragoza y perdió cero tres con el Girona y en la vuelta Montilivi El Cairo o sea ha pasado en un playoff ya esto pero no se la espera y las sensaciones de lo futbolístico lo que implica sobre todo el Valladolid no es no la les que el Barcelona tenga capacidad para hacerlos no lo que indica el Valladolid yo a mí ahora mismo me atrevería a decir que el Valladolid va a ganar al al Numancia visto lo visto no porque no confíen OPA que tiene capacidad el el Numancia eh pero visto lo visto en El Perelló yo creo que está más que sentencia hasta eliminar

Voz 1643 06:21 eso parece hay que me ha dicho Oltra hay que recordar Sergio esa remontada de Girona Zaragoza de hace dos temporadas es también un poco lo que tenemos que vender para darle emoción a al Parque Vuelta y en lo que tiene que cocer la gente Soria para poder soñar pero sí que es cierto que yo no recuerdo en estos ocho años Juan este playoff un equipo que a los play off siendo tan tan superior al resto es que han sido en tres partidos siete goles a favor uno solo en contra sin sufrir ni un minuto

Voz 5 06:49 sí es que me estaban saliendo a ya son cinco victorias consecutivas perdió con el Real Zaragoza donde además pido con dos penaltis en contra hay muchas dudas desde entonces es que al Valladolid no le tose nadie antes le habían sido muy poquito sólo el Sporting de Gijón en el debut de Sergio había conseguido ganar en Zorrilla y sobre todo es que bueno

Voz 1867 07:10 escuchando a ponerles que

Voz 5 07:12 no veo además que el Real Valladolid no marque no sin su en su propio estadio que sea también una premisa para que se pudiera producir Bono a que pasara que pasara al Numancia aquí lo único que podemos agarrarnos esa blanqueó mismo no llega la teoría del burro volando en la que dice que bueno en en cualquier cosa así te dicen que va a pasar volando Enterría lo dice pero en el fútbol pues igual te paras áspera

Voz 1070 07:35 por si puede pasar

Voz 5 07:36 pero las sensaciones no sólo son los resultados las sensaciones que da al Real Valladolid es que por ejemplo fíjate en el partido de la ida de la final

Voz 1867 07:44 le quita Pablo Hervías están momentito

Voz 5 07:46 de forma fantástico quita Toni ya que es un jugador que está llamando la atención y mucho con el con desde que Sergio no se puso a los mandos no tiene a Michel que está lesionado y los que entran lo hacen de maravilla el está siendo todo dicho también yo veo la explicación en otras circunstancias el partido que vimos frente al Real Zaragoza el numantino

Voz 1867 08:06 está muy bien en la primera parte pero en la segunda

Voz 5 08:09 la les salva que Aitor está fantástico porque el Zaragoza tiene cinco ocasiones claras cinco clarísimas y algunas de ellas como la de vacunas birdie en el interior del área pequeña isla fuera de haberle sentenciado entonces el mérito el Numancia es tremendo pero cuando se encuentra con un equipo que tiene mucha dinamita y que encima no falla ahora mismo yo lo veo lo veo prácticamente imposible

Voz 1643 08:29 ahora ganar pues esto es fútbol no

Voz 5 08:32 el fútbol y ahí hay que verlo no y si te meten fíjate lo único que podría cambiar esto es que el Numancia nada el partido marque haya un penalti y expulsión se quede con uno menos bueno pues eso puede parar porque no he visto pasar cosas muy raras en el cupo no pero es muy difícil

Voz 1643 08:47 entonces llegará que nombras a Aitor no le voy hacer la pregunta a Oltra porque lo hemos día de entrenamientos Fernández es un marrón pero tú no te tiene Aitor culpa en alguno de los tres goles podía haber hecho un poco más a alguno de los tres ayer

Voz 5 09:00 mira nosotros lo hablamos ayer en el gol que le marca Kiko Olivas yo creo que es muy un cabezazo certero que va con mucha potencia no José Luis estará

Voz 1867 09:09 con lo mío pero me parece un buen hijo

Voz 5 09:12 no es verdad que no se no se tira porque no hay capacidad de reacción por la cercanía en la falta para mí si me da la sensación de que puede ser algo más sin embargo hablando con algunos compañeros me dicen es que esas faltas son muy puñetera valga la expresión porque hay mucha gente por delante estás defendiendo demasiado atrás el Numancia a aparecen un montón de jugadores que se cruzan por medio irá reacción en cuanto que vote es muy complicada pero a mí me da la sensación estando en el campus viendo las repeticiones de

Voz 1867 09:37 que que en el segundo gol sí podría haber hecho algo más

Voz 5 09:39 pero te digo una cosa si le reprochó algo estos Fernando para que nos echen no porque si el Numancia está donde está en gran parte es por él

Voz 1643 09:46 sí porque ha hecho una gran temporada como contábamos ayer

Voz 6 09:48 en Twitter bien es en Valencia la temporada sido de tan buena que el Levante y el Betis

Voz 1643 09:56 echado el ojo para la próxima temporada para jugar en Primera división si no sube con el Numancia como parece a día de hoy los números de Sergio González Oltra es son espectaculares y sobre todo lo que han conseguido es que el Sporting en durante toda la temporada el Sporting digo yo el Valladolid ha sido un equipo que ha recibido muchos goles que ha marcado mucho lo que ha conseguido sobre todo es cortar esa sangría defensiva que el equipo siga teniendo la misma pegada que antes son más

Voz 1867 10:23 sí lo primero aunque lo hayas hecho para no caerme

Voz 1070 10:27 yo creo primero

Voz 1867 10:29 la temporada de editores brutal sea ese es el artífice de que Le entre otros junto a Yago va y el resto del equipo pero él es protagonista en que el equipo esté donde donde estén

Voz 1070 10:42 muy protagoniza para mí ayer

Voz 1867 10:45 eh Sergio lo ve en el campo y siempre sale de una manera diferente ese tipo de de los tan tocado cerrados que hay tanta gente que él espera que a lo mejor la prolongue lo Lasa que alguien cuando quieres reaccionar no puede que son el único gol en el que le podría el tercero es uno contra uno que no puede hacer nada el primero le rematan de muy cerca no puede reaccionar para mí no tiene culpa en ninguno de los tres si lo digo claramente en cuanto a lo de Sergio que también es muy importante para su equipo porque ya no los le ha dado equilibrio es decir es verdad que ha mejorado los números defensivos queda lo que lastraba un poco a al gran trabajo que también había hecho Luis César al mando del del equipo y que también tiene mucho que ver en que el equipo ha llegado con opciones a ese tramo final esa es una realidad y una evidencia pero él mejorado hizo esto ha mejorado el equipo en cuanto a a confianza estado de ánimo a a su mensaje yo creo que ha calado dentro del del grupo les ha dotado de tranquilidad de seguridad de de confianza en en en lo que hacen en su potencial y los resultados han acompañado y esto es un poco la pesca se muerde la cola o un buen trabajo con con mejoras en poco la carencia que había podido mostrar el equipo en los partidos anteriores y encima todo sale bien pues el equipo arriba arriba y él mismo lo de la fecha para arriba ha llegado bien ha sido demoledor el playoff que yo nunca había visto tanta superioridad de playoff ha ganado yo lo que comenté que para mí el ganador de la eliminatoria Sporting Valladolid era el que podía lograr la victoria pero yo te dije que por la vuelta en el Molinón pensaba que el Sporting iba a ser más más favorito ella ahora mismo está claro que que aparece no tenían idea como ya he dicho muchas veces en este tipo de cosas que el Valladolid es es el máximo aspirante ya no por el resultado de ayer sino por cómo ha llegado a este a este tramo final es fruto de ese trabajo de la calidad Hay pues bueno esta hoy esta dinámica que como decía Sergio pues que da igual que Kerviel hace que es el jugador más desequilibrante de este playoff pues no juegue o de descanso se lesione Javi Moyano o o no juegue Toni que que que la hecho fenomenal lo da igual que juegue ahora mismo no puede Michel que es un futbolista importante para ellos el equipo pues no lo ha acusado al contrario ha rendido a un nivel muy muy alto no

Voz 1643 13:03 en cuanto a lo físico ya está hecha buen estado echando cuentas el Valladolid has jugado cuarenta partidos cuarenta y dos de Liga dos de la ida y la vuelta de la primera semifinal del río ya ha jugado dos partidos de Copa que si no me equivoco fue contra el Leganés y el Numancia Sumando Liga y Copa ha jugado cincuenta y dos partidos son seis más que el Valladolid supongo que físicamente también puedo dar una explicación de por qué el Numancia parece más fundido físicamente en esta eliminatoria

Voz 6 13:33 que el Valladolid voy a acabar este bloque

Voz 1643 13:37 casi como el empezado le preguntaba Oltras está sentenciado para cerrarlo te pregunta Sergio de de otra forma el Numancia es el equipo demás según de Segunda que más veces ha remontado en esa temporada eso es un dato que la esperanza o es un dato

Voz 5 13:52 bueno yo creo que es un dato más no resulta Tomás al que a se va a intentar agarrar el Numancia yo creo que lo que tiene que hacer el Numancia lo que dijo Julio Álvarez salir a ganar el partido ni terminar de la mejor manera posible saber que ellos han sido capaces por ejemplo de ganar en Valladolid de meter además tres vuelves lo que pasa es que en aquella ocasión el mascarón dos consiguieron ganar por dos tres vale no valdría para pasar la eliminatoria pero sí que la sensación sería determinar bien entonces yo creo que bueno ellos tienen que hagas

Voz 1867 14:18 no sea que tú comentas tienen que arrastra aquella pasado

Voz 5 14:20 leí una vez con el caso el Numancia y el Girona de Zaragoza proponía el Girona y sobre todo yo creo que tienen que salir a terminar bien la temporada a no sufrir y a decir bueno vamos a disfrutar y vamos a intentar despedirnos con una victoria porque todo lo que sea pensar más allá yo creo que sólo les va a hacer están más cerca de perder tienen que salir a pensar en vamos a intentar ganar este partido en campo mito lleno de gente que con el aforo completo con un rival que va a estar muy posiblemente en primera división pues vamos a terminar lo mejor posible y a partir de ahí a ver qué pasa

Voz 1643 14:51 pues veremos creerlo que eso ustedes será el sábado a las ocho y media en Zorrilla Valladolid Numancia Luis lo viviéramos en directo en el Carrusel Deportivo de la Cadena SER hilo veremos en Movistar Plus con Juanma de la casa con Raúl Ruiz Sergio Sánchez Sergio antes de José Luis Oltra muchas gracias y hasta la próxima semana que será la última de esta temporada en Segunda hasta luego

Voz 1643 15:26 sí bueno pues una vez que hemos escuchado la opinión de este último partido de la temporada vamos con la información para ello el vamos con nuestros compañeros tanto de Valladolid como de Soria en Pucela está José Luis rojillo ola roja y muy buenas

Voz 1070 15:42 buenas Óscar cómo se te nota de subidos a eso

Voz 1643 15:45 esa esas son muy buena debe de verdad yo te ve el domingo de Gijón y no estabas todavía tan así

Voz 1070 15:50 no no no porque evidentemente el resultado

Voz 1867 15:53 mismo bueno bueno ya que rematarlo no

Voz 1070 15:56 pero es que el Valladolid ha mostrado tal superioridad como estoy diciendo ahora Oltra ahí surgió que queda para confiar en él no hablaba de los partidos en las cuentas de cuarenta y nueve partidos también llegado muy cansado el el Valladolid pero ha llegado en un estado de forma increíble pero sobre todo mentalmente que pueden tener las piernas cansadas pero sale cualquiera ahí cualquiera está viendo son desde la llegada de Sergio los ocho partidos de Liga más los tres de playoff once partidos absolutamente increíbles es decir es que la racha desde la llegada de Sergio González ese espectacular no no hay por por dónde ponerle pegas no tal vez la derrota primera contra el Sporting de Gijón inmerecida luego el empate contra el Cádiz en el último suspiro también bueno pues pudo ganar ese partido y a partir de ahí bueno pues todo ha ido rodando con victorias excepto la de Zaragoza con aquella polémica arbitral pero yo creo que también para mí fue un punto de inflexión no el partido de Zaragoza ya creo que significa un antes y un después para el Real Valladolid a pesar de la derrota la conjura la cara de los jugadores la extensión entiende que podían hacerlo eh yo creo que les dio fuerzas para lo que para lo que vino después el partido de Osasuna la eliminatoria con el Sporting y ahora bueno pues ésta que tienen absolutamente encarnada encaminada con el Numancia pero como me decía anoche después del partido Sergio González todavía no hay nada hecho eh

Voz 9 17:24 feliz contento pero bueno si con los pies en el suelo no es así nosotros hemos podido ganar aquí cero tres porque no no puede ganar el Numancia en Valladolid cero tres no sabemos que abordan paso adelante muy importante bastante contundente pero que aún queda mucha mucha tela que cortar

Voz 1643 17:38 pues Sergio tiene los pies en el suelo oí tiene que ser prudente obviamente como decíamos está prácticamente hecho aunque pueda haber sorpresa es una opción es una posibilidad que está ahí tampoco hay que olvidarlo aunque yo no sean sólidas José Carlos a José muy buenas

Voz 1867 17:53 hola qué tal muy buenas cómo lo ven

Voz 1643 17:55 y en la remontada o bajar los brazos tampoco lo van a bajar pero es muy complicado

Voz 0267 18:01 mira te lo voy a resumir en dos palabras que a veces es bastante común de que piensas que son sinónimos pero a veces los a veces no no es imposible pero creo que es improbable es decir en las posibilita las probabilidades de que el Numancia en Zorrilla pueda meter cuatro goles han aísle escapar que son muy escasas la realidad tal y como está ahora mismo el Real Valladolid está como un tiro como decía José Luis que que es que llevaba una rato desde que llegó Sergio al banquillo blanquivioleta tremenda estado el equipo el resultado de la ida y luego como está el Numancia recordemos que es una temporada de sobresaliente ha estado peleando entre los seis primeros clasificados dos tercios de la temporada a superaba al Zaragoza que era el gran favorito en estos playoff después empatar a uno en casa y ganar en el minuto noventa coma apoteósico gol de papel Yamanaka en la Copa del Rey los Videnov de carbón primera como el Málaga ahora ya de segunda el año que viene compañero de banda y luego le plantó cara a todo un Real Madrid con un partido polémico unos pajaritos sin dos dos tremendo en el Santiago Bernabéu ya llegado esta recta final de temporada

Voz 5 19:05 destrozado físicamente ha llegado ya el con la con la gasolina casita siguen al límite el ejemplo más claro es un futbolista como Marc Mateu que ha jugado

Voz 0267 19:18 todos los partidos menos uno de los cincuenta y uno que ya ha jugado en hacia Mar Mateo valenciano jugador cincuenta partidos bastaba verle en los tres encuentros que estrelló en contra Zaragoza en Zaragoza ya ayer contra el Real Valladolid no puede con el alma hay futbolistas que están jugando ya con las sobrecargas musculares tremendas la sobrecarga resultón ojo no es una excusa para lo que pasó ayer porque si bien los primeros quince veinte minutos iniciales de partido el duelo bastante igualado en cuanto del Valladolid marcó se lo creyó el Numancia dejó de creer un poquito aunque estuvo bien arropado por la afición y el partido fue para el Real Valladolid y esa carga física se suma a la carga anímica en negativo del resultado de ayer y eso hace dudar a la afición sobre si te puede conseguir pero como como bien apuntaba Sergio antes el Numancia va intentar terminar ganando el partido de Zorrilla decía ayer Yagoba Arrasate está muy complicados ha puesto muy cuesta arriba es casi casi a apelar a la épica es un capítulo histórico más uno más para para Numancia pero ahí están las posibilidades este sábado en Zorrilla escuchando

Voz 10 20:28 hombre viendo la afición que tenemos y cómo nos han animado hoy como han reconocido al final nuestra labor es intentarlo lo vamos a intentar tramos que es prácticamente un milagro pero tenemos que recuperarnos intentarlo eh el público en los ha empujado es el último partido de una gran temporada y tenemos que terminar con las botas puestas en montes vamos a intentarlo

Voz 1643 20:48 no le queda otra al Numancia ya Jagoba Arrasate como ha dicho que como ha recordado a José Carlos el Numancia tiene que salir a ganar el partido oí si consigue ir ganando lo pues habrá que aspira a intentar meter en mayor número de goles posibles para reducir esa diferencia con el Valladolid que en caso de perder por ejemplo cero tres subiría también a primera porque quedó quinto en la tabla hacía pues esto José Luis se llena Zorrilla para vivir y el posible ascenso a Primera con este resultado y con fiesta asegurada sumó que si no

Voz 1070 21:17 sí sí las entradas están vendidas desde el pasado martes están absolutamente agotadas nada más ponerse a la venta en apenas tres horas cuatro horas se colgó el cartel de no hay billetes XXVI mil quinientas personas tienen ya su localidad y ahora mismo la búsqueda es frenética porque los que se han quedado fuera por venir ahora mismo la fiebre en Valladolid blanquivioleta es absoluta la gente la vuelta enganchar con el equipo y eso que ha sido una temporada muy triste no porque bueno pues el equipo ha sido movía errático ha estado casi siempre fuera del play off pero esta espectacular este espectacular esprín final pues ha provocado que todo el mundo es enganchar a todo el mundo ha desempolvado la camiseta blanquivioleta que tenía en casa el ambiente en los dos últimos partidos en Zorrilla contra Osasuna contra el Sporting ya se llenó el estadio hice va volverá a llenar pues el ambiente ha sido espectacular se prepara un gran recibimiento el tipo como Un El que sí hizo ante el Osasuna o ante el Sporting bueno pues y con el apoyo total y con la gente esperando que se culmine lo que ya se considera una auténtica gesta no porque hace dos meses yo creo que hablábamos en El País según más de una vez y muchas veces ni es ni me llamaba porque evidentemente el Valladolid estaba muy lejos era de tocar el play off bueno pues esa gestas está consigue

Voz 0267 22:34 no se está fraguando falta darle era

Voz 1070 22:36 este mapa se torna o como suele decirse no vender la piel del oso antes de desarrollarlo Transit llena porque cazado pero en total

Voz 1643 22:42 bueno que no te llamamos porque como dice Lucky siempre le protege es que te llamen en Play Segunda eh porque claro si te en junio lo bueno claro no pueden portada mira

Voz 1070 22:51 exacto exacto eso eso es así es así yo creo que además es una llamada oportuna porque yo creo que se lo está mereciendo no lo necesitaba mucho necesitaba hablar a la ciudad animaba la afición pues una alegría de este tipo hay gente que parece que que no olvida que el Valladolid es un equipo de Primera a lo largo de su historia que es el décimo tercer equipo de España en la clasificación general que ha estado más de cuarenta las temporadas en Primera División y todo eso parece que queda en el olvido cuando cuando apareces en segunda durante dos trenes temporadas cuatro temporada no como la como que la gente se olvida de todo eso bueno pues yo creo que el Valladolid en estos últimos partidos ha reivindicado ya ha sacado fuerzas de donde no las había con un extraterrestre gente que es de Sergio González que yo creo que se ha ido en un nos mi se los ha llevado los ha centrifugado a todos los ha devuelto ya ha hecho un equipo totalmente distinto con los mismos jugadores porque es así es que es increíble lo que es capaz de hacer este equipo la solvencia que estamos sobre todo en el en el play off

Voz 1643 23:50 menos temporadas ha jugado en Primera el Numancia que también sabe lo que vivir ascensos a Primera cuantos Ariana viaja a José Carlos confiando en el posible milagro

Voz 0267 24:00 confiando yo orgullosos por la temporada de pasa lo que pasa es una temporada para enmarcar van a ir vendido cuatrocientas catorce entradas unas quemando del Real Valladolid formas quemando el Numancia a Pucela Pucela mata a Soria serán cuatrocientos catorce mínimo pero seguro que hay algún aficionado vallisoletano Juan buenas relaciones los sorianos incluso familiares que han conseguido alguna entrada como han hecho muchos aficionados algo no te mantiene que que ayer facilitaron entradas a aficionados pucelanos porque había más de cuatrocientos catorce pajaritos así que podemos

Voz 1070 24:32 en torno a medio millar servidor incluido estaremos en él

Voz 0267 24:37 José Zorrilla para pase lo que pase al término de los noventa minutos despedir hace Numancia con una ovación y con un aplauso porque pasaran mostrando los hacinados numantino estos días unas redes sociales pase lo que pase ya se decía antes de la última jornada ante la Cultural Leonesa pase lo que pase es una temporada para estar muy contentos ni orgullosos de trabajo que es el equipo sevillano que recordemos es el cuarto por la cola en cuanto a tope salarial de los últimos en cuanto

Voz 1070 25:04 los supuestos de la categoría con una ciudad de treinta

Voz 0267 25:07 antes que sí que parece que es la la historia que se pequeño siempre desde Soria en tantas cosas pero a veces hay que recordar que puede que el Numancia esté por encima de sus posibilidades que estando en Segunda vietnamita de arriba así que estén llenando la temporada muy contentos con el año que viene ya veremos porque empiezan a sonar cantos de sirena para entrenadores jugadores y veremos que en el año que viene pero eso ya es harina otros

Voz 1643 25:32 eso habrá que hablarlo después de que acaba en los playoff pero si es para que el Numancia seis orgulloso igual que el Valladolid que has sido el mejor equipo de los últimos dos meses junto al Real Zaragoza para terminar vamos a ver y Rojita al lado de la camiseta o todavía la lleva puesta

Voz 1070 25:47 no no no lo estaba ya preparada para el sábado esta camiseta que ya ya ya va cogiendo color Mi cuenta la gente que me refiero porque yo

Voz 1643 25:56 te he visto en la historia en Twitter para mejor alguno lo sabe que estamos hablando iba a cuento piensa que eres un guarro porque Álava yo qué sé

Voz 1070 26:02 de ahí la historia es muy sencilla hace once años en el dos mil siete el Valladolid ascendía en Tenerife

Voz 1643 26:09 un dieciséis de junio por cierto

Voz 1070 26:11 esto es un dieciséis de junio no eso fue lo del Alcorcón no fuera el de Tenerife un veintitrés de un veintidós de abril exactamente el Valladolid ascendía a ocho jornadas antes de que acabara la temporada de la mano de Mendilíbar y hacen bien Tenerife y aquel día bueno pues unos amigos me regalaban una camiseta de color Violeta un poco desvaído con la con el logotipo de la marca comercial en color blanco y bueno pues pues fue la camiseta que llevé a que el día que salen todas las fotos mientras entrevistaba inalámbrico a Mendilíbar y bueno pues es una imagen que que no tengo guardada no hay que que se puede ver eh la camiseta red me volvía a poner cuando el Valladolid es algo frente al recreo en frente al Recreativo de Huelva un par de años después otro par de años después Mena volvió a poner solamente en estos partidos contra el Betis donde el Bayern y también se salvó Mela olvidé en Elche Mela olvidé en Canarias y Mena volvió a poner frente al Alcorcón sé que el Valladolid volvió a ascender sean en Canarias y ante el Elche fuimos eliminados y ante el Alcorcón me la volví a poner aquel día que aquel día el Valladolid volvió a ascender así que bueno pues esta vez

Voz 2 27:17 el agua a la llevaba puesta en Gijón

Voz 1070 27:19 eso es lo llevaba puesta es otra apuesta ayer en Los Pajaritos y me la pondré ya para rematar el sábado la volvería a lavar la volvería a recoger guardó estos nuevos para el armario todas la siguiente que ves que se necesite

Voz 1643 27:32 para el sábado guardará que lo vieron hace lo vimos no hace falta

Voz 1070 27:35 pues yo sé que eso va limpia e que estaban ahí estaba Lira

Voz 1643 27:40 José Carlos yo estoy intentando que no sea la ponga pero pero he dicho que la va a poner espero que tenga un amuleto que contrarreste la camiseta rojilla porque es como

Voz 7 27:48 no tendrá que rebuscar mucho pero algo haremos algo haré

Voz 1070 27:57 aquí les pero haremos todo unos brazos abiertos porque ayer la afición de Soria fue un auténtico ejemplo despidió a sus jugadores cantándole orgullosos de estos jugadores la relación y la compatibilidad entre las dos aficiones fue magnífica partido declarado de alto riesgo donde la policía pues fue un espectador más porque no hubo un solo problema ni una sola queja de nadie de nada Torrecilla va a ocurrir exactamente lo mismo así que bueno pues creo que Soria puede estar orgullosa de esos tipo íbamos a ver lo que ocurre sábado no como decía antes no vamos a vender a pie de los gases de de acabar de desarrollarlo por cierto decía antes que lo bueno pueden seguir a través del Carrusel por supuesto también a través del carrusel Valladolid en Radio Madrid punto Es ahí tendremos también la narración local que bueno es un poco más o menos menos neutral

Voz 1643 28:45 es esa la que escucha Escorial la tras de Carrusel en Valladolid que la narra José Luis rojizo con la camiseta violeta que te han dado al equipo pucelano en los últimos años José Luis rojillo José Carlos a José muchísimas gracias a los dos el próximo jueves llamaremos a uno y en ese caso será para felicitarle para despedirle de Play Segunda hasta dentro de espero que muchísimo desgracias que disfrutéis y sufragará el sábado como se debe

Voz 1070 29:12 un abrazo y siempre seremos de Play Segunda amigo un abrazo amigos cuidados

Voz 1643 29:24 es despedir a la gente la primera es doloroso porque perdemos compañeros de Play Segunda

Voz 2 29:30 pero sí que mola mola yo no superado podía dado el año pasado ya sabe la audiencia para Tenerife otra vez para la verdad que me trae recuerdos maravillosos yo creo que obviamente a la mismo oficina Saragoza del Sporting del Numancia no no están contentos porque se ha quedado a las puertas están a a la fuerza quedarse fuera pero lo bonito que ha sido esta semana de nervios de emoción de ilusión de recuperar la ilusión Porto equipo eso es maravilloso y eso es lo que quiere la Liga por el cambio de formato se porque es cierto es que ellos a esta normal porque

Voz 1643 30:01 me han intentado subir a Primera hay otros que no han tenido la oportunidad

Voz 2 30:04 ya los que han luchado por no bajar porque te digo eso sí que han sufrido de verdad no hay nada mejor que tener ilusión nervios por tanto de Porto equipo luego pues a ir bien pero esa sensación previa maravilloso y es lo que era sentido yo creo al fútbol de hecho tú con para la temporada de Tenerife de este año pasado y está mucho más orgulloso y más contento con la pasada quizá que el derecho sea hecho muy muy viral por Tenerife una imagen cuando llegaba a Sergio a Valladolid tenían los mismos puntos que el Tenerife mira ya al Tenerife quedó sin opciones en las últimas jornadas y en Valladolid está pues a noventa minutos de jugar el año que viene en Primera pero bueno es lo que hay es la vida

Voz 1643 30:37 dice que otros tantos equipos en no está jugando hasta luchando

Voz 2 30:41 jornada pero tiene mucha noticia que casi caza comenzar el verano ha comenzado el mercado así que tenemos noticias de todos y la primera vamos hablar de del Trentino porque lo hago yo yo sigo equipo empiezo el del mejor en el campo del mundo no es todo un campo el del Tenerife que está patas arriba absoluta ya va a pedirle a la Liga jugar los tres primeros partidos fuera de casa

Voz 12 31:00 los tres primeros ya digo

Voz 2 31:03 vale jugar fuera de casa en mitad de la temporada vamos a la jugándose las habichuelas va a tener tres seguidos en casa que es un punto muy importó en Segunda pero sabiendo cómo son las cosas pero bueno en cualquier caso al Tenerife que ha pedido a la Liga como comentamos a jugar los primeros tres partidos de Liga fuera de su campo porque están en tanto desde spread iba para largo además se ha desvinculado Vitolo el capitán del Tenerife no cuenta tenía un dos años de contrato con el club el equipo le ha pagado el cien por cien del dinero que le había firmado le ha dado la carta de libertad esta semana lo explicaba Alfonso Serrano en sala de prensa además de trazar un poco las líneas maestras de el proyecto para la temporada que viene que como ya hemos contado dirigirá a Joseba Etxeberria el Sporting uno de los acabó la temporada hace muy poquito porque jugó playoff ha despedido esta semana ha dicho adiós a su equipo tras doce años en el equipo rojiblanco

Voz 13 31:48 tanto en las cosas que me viene nada a la cabeza que

Voz 12 31:52 tanto momentos que que he vivido que

Voz 13 31:56 simplemente quiero agradecer yo creo que la palabra es es dar las gracias a a tanta gente a tanto cariño que que me han dado durante todos estos años

Voz 2 32:10 una también cuando el Sporting Jony que estaba cedido por el Málaga Málaga nuevo equipo de Segunda División se va cedido al Alavés así que nos veremos dijo no disfrutaremos de Johnny la próxima temporada en la categoría de plata un jugador con muy buenas cualidades y que jugará el año que viene en Primera lo harán el Alavés pertenece al Málaga que sí que Juárez donde el Málaga que cedido al conjunto vitoriano lo adelantado los compañeros de ser Vitoria dos equipos que has jugado playoff no ha tardado en anunciar la marcha de Natxo González entrenador que en cuestión de días debería hacerse oficial su llegada al Deportivo de La Coruña para ser la pieza clave de Carmelo del Pozo al frente del deporte que ya es decir

Voz 1643 32:48 sí me parece muy mal que Nacho González compareciera en rueda de prensa sin aceptar preguntas leyó el comunicado Se marchó ya que te marchas ya que te vas pero da explicaciones de por qué no pasa nada hubo la mara y practicar las cosas que mejor irte así de buena que la mala imagen que dio sobre todo ante su afición que se echara en cara durante mucho

Voz 2 33:08 el que sí ha renovado lo hará ante y el director deportivo ir trae consigo hay Diéguez que será el entrenador aún no es oficial pero lo será en breves semanas ya han fichado también a tres jugadores a Iker Kenneth que suena a el nombre es complicado de la temporada que viene las bajas de Foot Mondo a Jason Medina ya Diego Aguirre que viene del Rayo además el la operación salida pues hay dos jugadores muy interesantes del Zaragoza que tiene ofertas de Primera el Eibar quiera a urnas el Rayo quiere a del más

Voz 12 33:36 sí

Voz 2 33:37 en cualquier caso pase lo que pase el Levante tiene muy claro cuál es el objetivo del Zaragoza

Voz 1536 33:42 nosotros vamos a seguir intentando hacerlo todo no me voy a dejar llevar por límites salariales por el miedo de clubs que bajan de primera división que van a tener los límites salariales altos nuestros límites al dice una cosa pero el valor de la plantilla dice otra esto ha ocurrido concluye que han subido a Primera División este año han subido con límites bajos pero el valor de plantilla era otra nosotros ya no son jugadores que vienen de tercera ya no son jugadores que vienen de países del Este son jugadores contrastados que son nuestros que son en propiedad nuestros

Voz 2 34:09 otro jugador que ha renovado Zaragoza es Javi Ros dos años más en los que no son Borja Iglesias que vuelve a veces tienen una oferta muy buena del español ya le aunque Aleix podría volver si finalmente recala en un segunda división la próxima temporada recordemos el jugador del Real Madrid Castilla Nos vamos a Pamplona porque Osasuna sigue buscando entrenador tras Velayos Diego Martínez de ahí cuadro candidatos uno que es amigo de la casa José Luis Oltra anda Francisco Juan Carlos Unzué Jagoba Arrasate entrenador actual del Numancia será Oltra porque en segunda en suerte el que aún no tiene entrenador o aún no sabemos si lo tiene es el Almería porque ni Fran Hernández el entrenador que salvó al Almería del descenso sabia aún si será entrenador la próxima campaña en los Juegos del Mediterráneo sabemos que ser entrenador el Almería con una profesión de muy alto riesgo ruleta rusa totalmente bueno Fran Hernández aún no sabe si va a ser el entrenador la próxima temporada nos seguimos en Andalucía no vamos al Málaga uno de los recién llegados ha presentado esta semana como director deportivo a José Luis Pérez Caminero que llega del Atlético de Madrid ha estado trabajando con hambre a verte el Cholo Simeone mientras que Marius sillas que era el antecesor de Caminero Se vale pues jam con Pellegrini con el que ya coincidió precisamente en ese en Málaga de Champions League el Albacete también ha cambiado director deportivo ha ido Nico Rodríguez que Getafe del Getafe o va Balbás Sete nuevo director deportivo del conjunto manchego que va a ser Mauro Pérez mi compatriota Canario tinerfeño y lo va a ser muy bien seguro la mandos del Albacete cómo juegan un poquito de Albacete totalmente además de verdad uno Juanes mucho del Albacete el otro equipo recién llegado va a Play Segunda Las Palmas ha renovado este año a Momo recordemos que Las Palmas y que tiene entrenador va a ser Manolo Jiménez que llega de ganar la Liga con el AEK en Grecia en Cataluña el Nàstic de Tarragona ya tiene nuevo director deportivo Emilio Viqueira recordarás pues al Nahr Arnal libreto lo diré coge los mandos del Nàstic y será como digo el nuevo director deportivo de la entidad también en Cataluña el Reus ha renovado hasta dos mil veinte en Lugo donde ha ido Viqueira otro dejar el Nàstic y desde los compañeros de Diario vas ahí en el Luque que Manu Barreiro adelantó el Nàstic suena mucho para mí reforzará el ataque de los gallegos sería un buen movimiento ha acabado muy bien la temporada Ferreiro con enlace que Sadam equipo de Granada no tiene entrenador el que más suena para ocupar el banquillo en Nuevo Los Cármenes Diego Martín aunque bueno ha habido varios candidatos durante las últimas semanas el ex del Osasuna parece que deja opción que suena con más fuerza ahora

Voz 1643 36:37 la gracia que Diego Martínez fuera Osasuna Granada yo tendrá de ganar

Voz 2 36:39 Nadal que ha vertido de verdad dos recién llegados para acabar Rayo Majadahonda movimiento sorprendente en nuevos miembros de la Liga Un dos tres ha despedido a José María Movilla el ex jugador que era director deportivo del equipo madrileño y que había guiado a este histórico ascenso al conjunto de Majadahonda yo acabo con el Mallorca otro recién llegada aunque porque solamente ha estado un año fuera de Play Segunda no es oficial pero está prácticamente cerrado no cuenta Pedro Fullana que está al Atlético de Madrid ya el Mallorca a partes iguales que Dani Rodríguez ex del Alba está a un paso de ser nuevo jugador bermellón además también está cerca de cerrar la llegada de Stoichkov estoy listo no hablamos del búlgaro que jugó en el Barça hablamos de Juan Diego Molina aún jugador del Murcia y que se este Motta así que os viendo pero ese lo conoce porque pisa un árbitro no no esperemos que tenemos que aquí fichajes llegadas en todas las deportivos entrenadores delanteros porteros va a ser un verano muy divertido en Segunda División aún no ha acabado la Liga para algunos ya están moviendo moviéndose fichando ir renovando el resto de equipos lo que

Voz 1643 37:41 me gusta la gente lo que todo mundo quiere escuchar los fichajes de hecho en verano de Play Segunda podíamos hacer fichajes pero bueno conformarnos con que nuestra cuenta de Twitter tenemos informados al minuto y día a día de toda la actualidad de los veintidós equipos de Segunda División todavía no son veintidós porque bueno va a subir el Valladolid hizo el Numancia Alex acaba de decir que los últimos en llegar ha sido el Mallorca y el Rayo Majadahonda pero no el conocer otros dos equipos que tienen que subir a Segunda en los próximos días se juegan las idas de las finales este fin de semana las vueltas el próximo que cuatro son los candidatos para dos plazas de ascenso a Segunda Juan estreno duro

Voz 14 38:22 sólo quedan cuatro equipos dos semanas cuatro partidos para saber quién va a acompañar al Mallorca y al Rayo Majadahonda el año que viene en este Play Segunda es decir buscamos campeón el buscamos supervivientes a estas largas cuatro semanas que nos han dejado al Elche al filial del Villarreal al Extremadura y al Cartagena en las finales ya definitivas de esta promoción de ascenso a partir de las seis y media el sábado en el Martínez Valero Se va a jugar el choque entre el Elche y el filial del Villarreal los franjiverde es que se encuentran con su segundo filial durante este playoff Isabel los de Vicente Moreno que ni mucho menos es fácil ya lo demostró el piel del Sporting Gijón en semifinales apareció Nino apareció también Soria acaba una de las revelaciones de esta temporada para meter se en la final para vender ojo quince mil entradas a falta de dos días para el comienzo del partido Soria

Voz 15 39:21 pues la verdad que todo el mundo debe esto se sorprendió vi eso también es significa que el Elche el Elche tiene mucha fisión en Elche es un club que no es Ömer ese estar donde está por eso nosotros vamos a pelear por toda esa gente que sufrieron yo me acuerdo nosotros tenemos que devolverles ese

Voz 14 39:41 por el mismo camino por el lleno total van en Almendralejo pero quizá con mucho más mérito porque en una población de treinta y cinco mil habitantes el Extremadura va a colgar el cartel de no hay billetes para otro partido en el que se van a enfrentar dos clubes que ya se han encontrado en el grupo esta temporada el Extremadura Unión Deportiva y el Cartagena el único primero que ha sobrevivido a este playoff de ascenso será el domingo y además a la misma hora a partir de las seis y media en el Francisco de la Hera Diego Benito el jugador del Cartagena que ni mucho menos tiene miedo a la ha puesto extrema eliminado

Voz 15 40:21 el vamos ha venido muy bien mi y creo que

Voz 14 40:24 pero bueno

Voz 15 40:27 cuando se diremos ya han pasado dos rondas y de una manera pues eh bastante épica entonces yo creo que bueno va a ser una eliminatoria muy muy

Voz 14 40:38 ahí esperemos llevárnoslo por tanto cuatro equipos cuatro aficiones cuatro escudos y además muchos de ellos históricos que van a estar de nuevo pendientes después de una larguísima temporada en Segunda División B para conocer si el el filial del Villarreal el Extremadura o el Cartagena figuran el año que viene en la categoría de plata del fútbol español por supuesto en este Play Segunda

Voz 16 41:03 no

Voz 0889 41:28 dar estamos todos están enfrascados con el Mundial con Lopetegui Rubiales o con la decisión de Griezmann que se nos olvida que tenemos aún el playoff y una plaza de ascenso a Primera en juego aunque después de la demostración de fuerza de ayer de el Valladolid ganando cero tres en Soria hace casi imposible otro desenlace que no sea el retorno del equipo blanquivioleta la Liga Santander cuatro años después durante estos años el Valladolid ha seguido una línea clara de juego cimentando sus proyectos en entrenadores a los que les gusta atacar hablamos de Ruby de Gaizka Garitano de Paco Herrera o de Luis César Sampedro y final del que parece que va a conseguir el ascenso va a ser el dandy Sergio González arrancó mal su liga de ocho partidos tal y como en la denominó porque cayó con el Sporting en el debut pero luego ha sacado gran partido de su equipo y ha sabido motivar a sus jugadores de tal forma que ahora mismo parecen imparables no en vano la racha que lleva el Valladolid es impresionante ocho victorias en los últimos diez partidos con pleno de triunfos en el playoff esto nos demuestra que en el final de la temporada de la Liga Un dos tres en la que hay tanta igualdad cuenta muchísimo la mentalidad con la que afronte es el final de curso las temporadas en segundas hace muy largas los casos como el del Levante del año pasado someramente puntuales lo que demuestra también el sistema de playoff es que quizá no hace falta ir a piñón fijo todo el año para ascender porque los picos de forma el efecto sorpresa en el final de curso hacen mucho en la finales ahora vamos al Zaragoza pero el Numancia le a peor sorprendentemente la Romareda del equipo rojillo también esperábamos una vez que echó al Zaragoza más batalla frente al Valladolid pero en su estadio perdió cero tres ante un equipo de Sergio González que es un auténtico torbellino no sé si se puede seleccionar en qué momento un equipo debe dar lo máximo de sí mismo yo la verdad es que no soy ningún experto en preparación física ni mental pero el Valladolid se ha tornado imparable en el momento justo la temporada Zaragoza y Sporting también ofrecieron esa sensación pero un poco antes de estos momentos que sólo realmente culminantes el equipo aragonés se topó con la falta de puntería ante el Numancia cuando por todo lo demás había mereció ganar al Sporting el empezaron a ver las costuras tácticas en el final de Liga tras una gran racha de resultados que parecía producto de un gran trabajo de motivación inicial Rubén baraja eso nos dio como resultado dos marcadores muy dolorosos la derrota ante el Córdoba que les apeó de la tercera posición personal de Valladolid en la ida del playoff el resultado no fue bueno aunque el gol de Johnny dio emoción de cara a la vuelta y las sensaciones no fueron en flotando tampoco buenas por ello en una liga donde el desgaste es tan grande en la que no está permitido dormirse donde hay que medir tanto los esfuerzos en la que los que juegan el play off salen con el cuchillo entre los dientes tan meritorio que el Valladolid Sergio González esté haciendo lo que está haciendo después de este tremendo despliegue El cielo está a solo noventa minutos de teñirse de blanquivioleta