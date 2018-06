El Palmar | Cómo ofrecer los recursos no solo a los surfistas

Voz 1 00:00 eran los pajaritos te vienen a buscar la compañía mira donde tienen miedo para cría

Voz 1900 00:04 José Manuel a Bosé en un terreno al lado de la carretera que discurre paralela a la playa

Voz 1 00:10 sí se están llevando a las Pelusa ascendió en otro lado que el grito de negrito lindo de a llegan ahí cantando cantando voy a Bell

Voz 1900 00:21 este árbol y otros crecieron asilvestrados a la vera de algo que no podemos llamar

Voz 1 00:25 a casa tengo una una zaga kurdos del cerdo a la cuadra de un caballo el cubículo

Voz 1900 00:30 cuadra de caballo como la llama José en la que pasa los ratos de la vejez con su esposa Manuela tiene el techo de metal estas sostenido con puntales no hay muros las paredes son lonas

Voz 2 00:43 debutando fregadero de madera porque hace lo demás lotería

Voz 1900 00:46 del techo cuelgan ristras de pimientos secos Sevilla alguna calabaza alguien frigorífico

Voz 1 00:51 yo me he criado aquí

Voz 1900 00:52 hemos pasado mucha hambre muchas calamidad el terreno perteneció a los padres de José que hicieron vida en Chozas y cortijos de barro y piedra con el techo de Nea aquí vivía

Voz 1 01:04 de la quitas que tenía no de los cerdos que tenía no de los cabrito de la jovencita pero lo que aquí vivía aquí con nosotros no se metía nunca nadie

Voz 2 01:14 antes de venir aquí nadie me acuerdo cuando esto solitario que yo venía de la playa Dharma

Voz 3 01:21 y ahora no sé Carmen enferma no sé si será porque

Voz 2 01:25 va a la playa

Voz 1900 01:27 muy buena playa que tiene así que hoy Manuel tienen un trozo de tierra delante de una de las playas de moda en Europa pero no pueden construir conmigo

Voz 1 01:37 los cien metros de costa yo no puedo poner un ladrillo yo no puedo pone han yo no soy ayer dueños directo es dueño de la Junta de Andalucía Medio Ambiente

Voz 1900 01:48 no no tienen luz se iluminan con un generador todavía

Voz 1 01:51 esto esta esta del tercer mundo tampoco les está permití

Voz 1900 01:54 todo el acceso al agua potable por qué pasa unos metros y como en El Palmar no hay Depuradora ni canalización de desagüe usan una fosa séptica como todos los vecinos

Voz 1 02:06 a qué hacemos nosotros en nuestra ciudad y estuvo a una a una fosa séptica esta razón posa estaba aquí quería es que aquí no hay saneamiento señor aquí no hay saneamiento para nada de nada aquí es día Quezada que Zara todo

Voz 1900 02:28 José y Manuela hacen vida en conecta aquí venimos lo verán las autoridades les prohiben levantar en el terreno cualquier tipo de negocio si les permiten usarlo como Parking para veraneantes

Voz 1 02:39 yo lo utilizo de parking sí perros esto son cuarenta cuarenta días no hay más en el mes de agosto ha cobrado tres euros los tiques eh bueno pero hay que yo los pongo a dos euros hoy

Voz 1900 02:54 ya les habíamos dicho que la carretera pasa al lado tres mujeres barre en la arena que ha llegado hasta el asfalto que frena el avance de las dunas de arena El pájaro canta entre Matas de Barrón Ilha veja busca flores de cardo y Azucena extremar a unos metros la playa y larga cambiada color con el cielo y los surfistas embutida en trajes de neopreno la fama de la ola de del Palmar ha trascendido en la línea de playa abundan las escuelas de surf

Voz 1900 03:28 Antonio pescaba ahí las al curry Khan cerca de la casa mata de la Guerra Civil que hay en Torrenueva pocas la marea no ayuda

Voz 5 03:40 si este pescado que en un poquito de agua hay que hacerla

Voz 1900 03:42 Media marea al otro lado de la playa de Las Dunas y de la carretera se extiende una larga línea de terrenos parcela dos escuelas de SUR locales de ocio irreal

Voz 6 03:52 durante vamos vamos a seguir en el alférez

Voz 1900 03:55 has de personas rodean a un atún rojo salvaje de almadraba asisten aunque el despiece tradicional de la tuvimos el chef del alférez Antonio González va narrando los más de veinte cortes que se utilizan en cocina utilizamos limpia claro

Voz 6 04:12 Palacio debe acometer ante de patata con sorbete de

Voz 1900 04:15 porque Mango cuando los hermanos vea Paco se pusieron al frente de la alférez hace treinta años no imaginaban lo que iba a ocurrir esto parecía que iba a una playa

Voz 7 04:25 la playa que nadie va a venir me ella que no se iba a convertir lo que se ha convertido hizo está convirtiendo y entonces claro puesto llega de totalmente sorpresa no

Voz 1900 04:35 Luis alférez es presidente de la Asociación de Comerciantes del Palmar durante años ha visto crecer la pedanía empujada por el crecimiento del turismo y bueno

Voz 7 04:44 a poco poco a poco a poco ya Becker alcalde le metía mano lo iba dejando lo les va vejando y con dos a da cuenta a ver por dónde se le mete mano y esto sigue creciendo e con negocios casas casa prefabricada esto sigue creciendo imparable

Voz 1900 05:04 según José Ortiz alcalde de Vejer de la Frontera ayuntamiento del que depende la pedanía del PAR Mar en temporada alta hay picos de visitantes de decenas de miles de personas veinte mil cuarenta

Voz 5 05:17 día de dónde me parece cuarenta mil personas en Las Palmas están censados setecientos la poblaciones

Voz 1900 05:23 hablé en invierno ronda entre dos mil quinientas y tres mil personas él mismo alcalde reconoce el aumento del número de casas aproximadamente unas mil doce pero el empadronamiento no ha variado en la última década el Ayuntamiento se niega a reconocer a nuevos vecinos porque considera ilegales las viviendas que ocupa porque

Voz 7 05:41 eso conlleva a que nos pongan más servicios contra más gente más servicio

Voz 9 05:47 claro desde el punto vista la Administración la dotación en servicio para novecientas personas censadas la correcta

Voz 1900 05:53 pero eso no refleja la realidad habla Paco Rosado presidente de la asociación de vecinos de El Palmar

Voz 9 05:59 calidad que esté carece de servicios básicos agua electricidad alcantarillado instamos primeras viviendo

Voz 5 06:07 entonces eh

Voz 9 06:08 bueno de todo esto una dejadez por parte de la mitad

Voz 1900 06:12 si el visitante deja la línea de playa iba hacia el interior por uno de los caminos de tierra entrará en un laberinto irregular de construcciones Corrales Huertas y parcelas donde pasta algún caballo

Voz 9 06:23 con tanta la normativa que existen que se solapan una contra otra tenemos desde la Ley de Costas tenemos el POTA de La Janda tenemos el Plan de Protección del corredor litoral andaluz etc etc etc eso normativa que paga una sobre otra de que hace que prácticamente todo sea ilegal no viable en doce hay gente que lleva toda la vida que viviendo pues no se puede empadronar porque la caja no tiene una cédula de habitabilidad ir en coche oficial manda más que el dueño que lleva toda la vida porque como hay doscientas demandas

Voz 1900 06:56 en apenas una década la mentalidad de algunos vecinos ha cambiado han dejado a un lado las huertas las cuatro vacas son las cuatro cabras para intentar vivir del turismo pero las infraestructuras siguen siendo sin muchos exagerar las de hace cuarenta años

Voz 9 07:10 el fuego espantado cuando me enteré que aquí no existe agua potable no estamos de Somalia Etiopía que aquí si esta familia que no tiene acceso al agua potable en un día

Voz 2 07:20 para otro vuelo agua potable si ahí para la ducha en la Plana Gurtel la ex presidenta del AMPA de El Palmar sirviente pero es así la gente formal no tenemos agua potable pero la dulce las el veraneante que venga a ducharse a la playa tiene

Voz 9 07:36 en una zona turística como esta de moda que además tiene acude calidad que trae curioso Daniela satinado acude calidad y que esta zona no cuente ni con agua potable ni alcantarillado camino tercermundistas que por donde quiera que lo mire que no tiene tiene cabeza

Voz 5 07:54 sin perspectiva de que esto tenga

Voz 1900 07:56 la a corto plazo las promesas de agua para los vecinos se han repetido en la última década en las pasadas elecciones se llegó hasta colocar un cartel anunciando lo pues resulta que se puso el cartel

Voz 7 08:07 noticia agua efectivamente llevamos ya con este verano que no hay agua

Voz 1900 08:13 respuesta del alcalde yo le digo

Voz 5 08:16 el coche que la vecina El Palmar llevan razón es decir en todas las practicamente estable

Voz 1900 08:24 para parece un gran olvidado el alcalde Brumete que el agua llegará muy pronto tienes otro en el tema de la

Voz 5 08:30 es por la manera de hablar

Voz 1900 08:32 la sensación de estar ante un reto nuevo para él ni el agua fundamental les recordamos que es alcalde desde hace siete años

Voz 5 08:39 usted no lleva yo esta cita años cercar del pero pero le puedo decir que los como hacemos lo que podemos lo que no dice la Junta Andalucía es que para dar agua potable una vivienda tiene que está legal para para legalizar viviendas para legalizar vivienda necesito un planeamiento urbanístico

Voz 1900 08:55 en mil novecientos noventa y nueve ya se elaboró el primer proyecto de Plan Urbanístico para ordenar el Palmar ese plan se ha ido cambiando con los años y cada uno de ellos se asegura que está a punto de ser aprobada mostraban

Voz 5 09:06 ando con ellos sin perder tiempo en la compra elemento urbanístico de acuerdo todos

Voz 1900 09:09 los vecinos han perdido la fe dice año

Voz 9 09:12 engañando no porque todos condicionado de ese periodo el agua corriente alcantarillado

Voz 2 09:16 tocó la fibra óptica todo hay alumbrado farolas la ayuntamiento les a la pelota la Junta la Junta al Ayuntamiento

Voz 9 09:25 Costa Por otro lado innumerables otras carencias

Voz 2 09:28 ese calado la sanidad tenemos médico de familia es una hora cuatro días a la semana en la Torío lo tuvimos que pinta a través de la asociación de vecinos porque la Junta Andalucía no vamos lo tiene ahí ahí está siguiente punto la seguridad

Voz 9 09:44 el Ayuntamiento que estaba masificado El Palmar yo le decía que el problema no estuviera dos mil persona viendo la puesta de camino dos mil personas de la puesta de policía más cercana

te kilómetro