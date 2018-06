Florentino Pérez: "Decidimos hacerlo público para evitar filtraciones"

Voz 0665

buenas tardes gracias por estar presentes en el estadio Santiago Bernabéu y bienvenidos a este acto de presentación de nuestro entrenado un acto que nosotros queríamos llevar a cabo tras la financiación del Mundial y que deseábamos realizar después de un nuevo triunfo de nuestra selección española sin embargo una serie de circunstancias han provocado que hoy ahora estemos aquí con una gran ilusión por una nueva etapa que hoy comienza para todos los madridistas y quiero deciros que es una enorme satisfacción presentara nuestro nuevo entrenador del Real Madrid hoy los madridistas damos la bienvenida a alguien que conoce perfectamente esta casa y que durante estos últimos años ha demostrado ser un magnífico profesional bienvenido Julen Lopetegui tú has sido jugador y entrenador del Castilla jugador del primer equipo del Real Madrid y desde hoy asumes la responsabilidad de dirigir un equipo que es leyenda que ha sido capaz de ganar tres Champions en de manera consecutiva y cuatro en los últimos cinco años querido Julen regresa a tu casa después de haber logrado como seleccionador de España la clasificación de nuestra selección de manera brillante para el Mundial de Rusia un éxito impecable que lo has logrado sin conocer la derrota durante los veinte partidos en los que has estado al frente de nuestro equipo nacional se que hoy es un día para Haití para tu familia repleto de emociones y de sentimientos y creo querido Julen que también de alguna manera de sentimientos contrapuestos porque sé que tú soñadas con el campeonato del mundo tú tenías muy presentes dos sueños los dos eran perfectamente compatibles el primero pasaba por convertir a España de nuevo en la campeona del mundo el otro gran sueño entrenar algún día a tu querido Real Madrid algo que hoy se hace realidad por eso desde hoy los millones de seguidores de nuestro club te lo van a agradecer con su pasión con su fuerza y con su cariño y sé que también lo harán todos los que forman parte de esta gran institución y por supuesto nuestros jugado pues queridos amigos es inevitable que hoy haga algún comentario a los acontecimientos que hemos vivido estas últimas horas el Real Madrid Julen Lopetegui habían alcanzado un acuerdo en tan sólo unas horas un acuerdo al que llegamos en el ejercicio de la libertad de ambas partes un acuerdo para trabajar juntos después de la celebración del Mundial y por supuesto respetando siempre las cláusulas de los términos de su contrato pensamos que la comunicación desacuerdo tenía que realizarse con rapidez ya antes de que se iniciara al Mundial el objetivo de esa inmediatez era claro una muestra de transparencia de la humanidad para evitar además todo tipo de especulaciones y rumores no hay precedentes en la historia del fútbol que un entrenador de cualquier selección nacional en el ejercicio de su plena libertad llega a un acuerdo de trabajo con un club de fútbol ahora después de un Mundial de una competición europea americana africano de cualquier continente del mundo y que ese acuerdo haya sido considerado por alguien como una deslealtad que pudiera dificultar de alguna manera los triunfos y los retos que se persiguen quiero decir que quiénes mezclan ese acuerdo con supuestos amistoso la de lealtad tienen un sentido patrimonial de las personas y de las instituciones felizmente superado en la España moderna del siglo XXI que aquellos que hayan hablado de ocultación tengo que decirles que nada más lejos de la realidad llegamos a un acuerdo en pocas horas y precisamente decidimos hacerlo público inmediatamente como un acto de transparencia sobre todo antes de la celebración del Mundial para evitar filtraciones y reacciones que pudieran perjudicar el trabajo de nuestra selección durante el Tom el campeonato yo comuniqué al presidente de la Federación el acuerdo alcanzado con Julen Lopetegui acuerdo que incumbe exclusivamente a ambas partes a Julen Lopetegui al Real Madrid donde nuestra legítima de libertad de elección respetando como he dicho antes el contrato vigente lo que debería ser un acto de normalidad de así parecía al principio pues nos transmitieron la convocatoria de una rueda de prensa conjunta entre el presidente de la Federación y al seleccionador para al día siguiente se fue formando en lo que parece una absurda reacción de orgullo mal entendido y alimentando de alimentada por aquellos para los que cualquier motivo es bueno con tal de intentar desprestigiar al Real Madrid unas horas después el presidente de la Federación Española dio una respuesta desproporcionada injusta así sin precedentes en la historia del fútbol en casos similares en esto os vidas muchos medios han dado cede todos los casos más conocidos como y Kubala Luis Aragonés Scolari Jilin Vangal Ponte decenas de casos de seleccionadores menos conocidos que firmaron con anterioridad o con o incluso durante la derogación de un gran torneo acuerdos con otros clubes eso sí en ningún caso el equipo era el Real Madrid un club el Real Madrid que por otro lado se siente orgulloso de haber contribuido a la grandeza de los éxitos de la selección española por eso siempre digo lo importante que es la unidad de todo el madridismo que crece exponencialmente en España y en el mundo para poder seguir siendo el club más querido respetado y admirado y tenemos que seguir trabajando todos juntos para hacer frente a quienes sólo buscan desprestigiar la imagen del Real Madrid y los que me conocen bien que ya llevo aquí unos cuantos años saben que yo no practico el victimismo pero ha llegado el momento de que todos los madridistas hagamos frente a esa corriente que sólo intenta dañar la imagen de nuestro club aún cuando estemos viviendo una de las épocas más extraordinarias de nuestra historia sorprende enormemente en los sigue costando mucho poder comprender porqué este acuerdo podía afectar un vestuario repleto de jugadores con unos enormes deseos de ganar y que tienen un compromiso inequívoco para intentar ser de nuevos campeones del mundo y es lo que todos deseamos hablamos de futbolistas de máximo nivel de máxima profesionalidad ya los que una decisión de estas características no afecta lo más mínimo en su rendimiento deportivo como ha pasado en todos los casos que se ha producido en el mundo de verdad creo que no hay un solo argumento que justifiquen que Julen Lopetegui no esté mañana en el banquillo de la selección se ha truncado el esfuerzo y la edición de dos años de trabajo bien hecho por Julen Lopetegui sentimos que no la hayan permitido luchar por ese deseo qué era para él la conquista del campeonato del mundo con el equipo de España pero es un día importante para todos nosotros tenemos la satisfacción de contar con un grandísimo entrenador y con ganas de juntos continuar haciendo historia hoy el madridismo tienen Julen a su nuevo entrenador un hombre que hoy cumplen uno de sus grandes sueños un sueño que como él sabe es un gigantesco y apasionante desafío que muy pocos pueden afrontar querido Julen vas a sentir el apoyo y el cariño de todos los otros te quieran padecer tu presencia en este acto darte la bienvenida a tu casa y al Real Madrid muchas gracias