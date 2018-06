Julen Lopetegui: "Tras la muerte de mi madre el de ayer fue el día más triste de mi vida"

Voz 0665 00:00 tiene la palabra el presidente del Real Madrid Florentino Pérez eh María Daniel John miembros de la junta directiva del Real Madrid patronos de la Fundación socios miembros de las peñas medios de comunicación buenas tardes gracias por estar presentes en el estadio Santiago Bernabéu bienvenidos a este acto de presentación de nuestro entrenador un acto que nosotros queríamos llevar a cabo entrar la financiación del Mundial y que deseábamos realizar después de un nuevo triunfo de nuestra selección española sin embargo una serie de circunstancias han provocado que hoy y ahora estemos aquí con una gran ilusión por una nueva etapa que hoy comienza para todos los madridistas y quiero deciros que es una enorme satisfacción presentar a nuestro nuevo entrenador del Real Madrid hoy los madridistas damos la bienvenida a alguien que conoce perfectamente esta casa que durante estos últimos años ha demostrado ser un magnífico profesional bienvenido Julen Lopetegui

por a Castilla jugador del primer equipo del Real Madrid y desde hoy asumes la responsabilidad de dirigir un equipo que es leyenda y que ha sido capaz de ganar tres Champions en de manera consecutiva cuatro en los últimos cinco años querido Julen regresan a tu casa después de haber logrado como seleccionador de España la clasificación de nuestra selección de manera brillante para el Mundial de Rusia un éxito impecable porque lo has logrado sin conocer la derrota durante los veinte partidos en los que has estado al frente de nuestro equipo nacional se que hoy es un día para Haití y para tu familia repleto de emociones y de sentimientos sí creo querido Julen que también de alguna manera de sentimientos contrapuestos porque sé que tú soñaban con el campeonato del mundo tú tenías muy presentes doce Ellos los dos eran perfectamente compatibles el primero pasaba por convertir a España de nuevo en la campeona del mundo el otro gran sueño era entrenar algún día a tu querido Real Madrid algo que hoy se hace realidad por eso desde hoy los millones de seguidores de nuestro club

Voz 0665 02:39 ver con su pasión con su fuerza y con su cariño y sé que también lo harán todos los que forman parte de esta gran institución y por supuesto nuestros jugadores queridos amigos es inevitable que hoy haga algún comentario a los acontecimientos que hemos vivido estas últimas horas el Real Madrid Julen Lopetegui habían alcanzado un acuerdo en tan sólo unas horas un acuerdo al que llegamos en el ejercicio de la libertad de ambas partes un acuerdo para trabajar juntos después de la celebración del Mundial y por supuesto respetando siempre las cláusulas de los términos de su contrato estamos que la comunicación desacuerdo tenía que realizarse con rapidez y antes de que se iniciara el Mundial el objetivo de esta inmediatez era claro una muestra de transparencia y de normalidad para evitar además todo tipo de especulaciones y rumores no hay precedentes en la historia del fútbol que un entrenador de cualquier selección nacional en el ejercicio de su plena libertad llegue un acuerdo de trabajo con un club de fútbol para después de un Mundial de una competición europea americana africano de cualquier continente del mundo y que ese acuerdo haya sido considerado por alguien como una deslealtad que pudiera dificultar de alguna manera los triunfos y los retos que se persiguen quiero decir que quienes mezclan ese acuerdo con supuestos actos de falta de lealtad tienen un sentido patrimonial de las personas y de las instituciones felizmente superado en la España moderna del siglo XXI aquellos que hayan hablado de ocultación tengo que decirles que nada más lejos de la realidad llegamos a un acuerdo en pocas horas y precisamente decidimos hacerlo público inmediatamente como un acto de transparencia sobre todo antes de la celebración del Mundial para evitar filtraciones y reacciones que pudieran perjudicar el trabajo de nuestra selección durante el Tom el campeonato yo comunique al presidente de la Federación el acuerdo alcanzado con Julen Lopetegui acuerdo que incumbe exclusivamente a ambas partes a Julen Lopetegui al Real Madrid donde nuestra legítima de libertad de elección respetando como he dicho antes el contrato vigente o que debería ser un acto de normalidad de así parecía al principio con los transmitieron la convocatoria de una rueda de prensa conjunta entre el presidente de la Federación Jersey mencionó Adolfo al día siguiente se fue transformando en lo que parece una absurda reacción de orgullo mal entendido ya alimentando de alimentada por aquellos para los que cualquier motivo es bueno con tal de intentar desprestigiar al Real Madrid unas horas después el presidente de la Federación Española dio una respuesta desproporcionada injusta y sin precedentes en la historia del fútbol en casos similares en estos vidas muchos medios han dado fe de todos los casos más conocidos como Kubala Luis Aragonés Scolari in Vangal Ponte decenas de casos de seleccionadores menos conocidos que firmaron no con anterioridad o por incluso durante la oración de un gran torneo acuerdos con otros clubes eso sí en ningún caso el equipo era el Real Madrid vinculó el Real Madrid que por otro lado se siente orgulloso de haber contribuido a la grandeza ya los éxitos de la selección española por eso siempre digo lo importante que es la unidad del todo el madridismo que crece exponencialmente en España y en el mundo para poder seguir siendo el club más querido respetado y admirado y tenemos que seguir trabajando todos juntos para hacer frente a quienes sólo buscan desprestigiar la imagen del Real Madrid y los que me conocen bien que ya llevo aquí unos cuantos años saben que yo no practico el victimismo pero ha llegado el momento de que todos los madridista hagamos frente a esa corriente que sólo intenta dañar la imagen de nuestro club aún cuando estemos viviendo una de las épocas más extraordinarias de nuestra Historia

Voz 0665 07:02 sorprende enormemente no sigue costando mucho poder comprender porqué este acuerdo podía afectar un vestuario repleto de jugadores con unos enormes deseos de ganar y que tienen un compromiso inequívoco para intentar ser de nuevos campeones del mundo y es lo que todos deseamos hablamos de futbolistas de máximo nivel de máxima profesionalidad ya los que una decisión de estas características no afecta lo más mínimo en su rendimiento deportivo como ha pasado en todos los casos que se ha producido en el mundo de verdad creo que no hay un solo argumento que justifique que Julen Lopetegui no esté mañana en el banquillo de la selección se ha truncado el esfuerzo de fusión de dos años de trabajo bien hecho por Julen Lopetegui sentimos que no lo hayan permitido luchar por ese gran deseo qué era para él la conquista del campeonato del mundo con el equipo de España pero hoy es un día importante para todos nosotros tenemos la satisfacción de contar con un grandísimo entrenador y con ganas de hacer juntos continuar haciendo historia hoy el madridismo tiene en Julen a su nuevo entrenador un hombre que hoy cumple uno de sus grandes sueños un sueño que como él sabe es un gigantesco y apasionante desafío que muy pocos pueden afrontar querido Julen vas a sentir el apoyo y el cariño de todos nosotros te quiero agradecer tu presencia en este acto Vidarte la bienvenida a tu casa y al Real Madrid muchas gracias

a Rubiales absurda reacción de orgullo porque cualquier motivo es bueno para desprestigiar al Madrid

Voz 4 08:59 celebrando esta comparecencia muy duro Florentino Pérez al habla Julen Lopetegui

Voz 1020 09:03 muchas gracias y espero no emocionarme mucho

Voz 0665 09:09 porque a estar emocionado pero voy a intentar no estarlo de decir lo que quiero decir es lo primero te quiero decir

Voz 1020 09:15 desgracias presidente muchas gracias Real Madrid por la confianza que no haya brindado por la responsabilidad que asumo con muchísimo orgullo aquí también con mucha fuerza al al club que vengo sé que es la maxi es y aquí todo no vale con lo cual vamos a tratar de dar lo mejor absolutamente de nosotros sin ningún tipo de ayuda vamos a luchar por estar a la altura de la de la historia del club incluso por por por hablar no tengo ninguna duda que que por trabajo no va a quedar a mí me siento capacitado para va tamaña aventura además siento desde que he entrado al club a la Ciudad Deportiva siento esa fuerza que te acompaña esta fuerza esa energía que este seguro como entrenador me va me va a hacer falta porque hay que tenerla en este club y sin ninguna duda vamos a utilizar en aras de de seguir creciendo futbolísticamente gestionando el gran patrimonio de jugadores que tenemos hay estando al lado de de uno del otro de conseguir llegar a a las ambas altas que son ganar todo el Real Madrid aspira a ganar todo y aspiramos a ganar todo bueno a partir de ahí nuevamente reiterar las gracias a todos eh me siento parte de la Familia Real Madrid insistieron ayer fue un día posible entre desde la muerte de mi madre es más triste de mi vida

Voz 5 11:24 pero hoy es el día más feliz hundida

Voz 1020 13:21 es que es única para volver a la que tu casa y hacerlo ahora como entrenador durante tres temporadas tracas si efectivamente lo ratifico es el día más feliz de mi vida recuerdo esas imágenes que ha sido maravillosas por cierto muchas gracias precioso eh con dieciocho años vestido de Emily porque estás no va a mí la pastilla una aventura que no sabíamos que iba a acabar que tuve la suerte de ser tuve la suerte se Joaquín equipo de de vivir el madridismo de sentir de beber el madridismo los valores la lealtad la lealtad la tengo muy clara que es la lealtad que tuve la suerte luego entrenar a Castilla y posteriormente tengo la suerte de la enorme suerte de responsabilidad que asumo con muchas ganas de entrenar al Real Madrid con lo cual digamos que es un ciclo cumplido oí la verdad que muy feliz

hacia te quedan ganas de ver mañana el los igual vamos por el sueño que tenía así que se ha visto truncado sin ninguna duda leyó el partido animarse como un español más y me siento partícipes de su equipo estoy seguro que va a nacer un magnífico Mundial no van a entrar en la Copa con lo cual porque español más

a veces aplausos a pesar de todo el Real Madrid hola continúan las preguntas al lado de lealtad como decíais en varias ocasiones así que continuarían a animar a la selección de la tarde no dan ninguna vamos a ver habla sólo de de las formas usted se va invito de la selección española no sé si es solo por Rubiales le duele especialmente si nos quiere explicar cómo es la cronología de de todo cuando está encima o que tiene la puerta

Voz 1020 15:30 no creo haber firmar por el Madrid voy a hacer porque el presidiendo la explicado fenomenal aquí lo que ha habido es lealtad lealtad es decir la verdad en cuanto había algo que decir el primero que lo supo fue el a partir de ahí vino escenario centros de felicitación incluso a través de una web de la Federación también el Real Madrid había una espera de una rueda de prensa que yo quería darle ese día pero no podía porque él estaba lejos me pide que se espere entiendo que tiene que hay que esperarle han realizado lo máximo posible porque una de las que decirle a las cosas más importantes será que que en todo caso el acuerdos tiene que cerrar antes no durante el Mundial ocurrió que que desde ese escenario pues sucedido al día siguiente de lo que sucedió lo que pasó en todas esas horas Jon en los malos lo desconozco pero sí tengo claro que el único motivo de de decirlo caída sacarlo era ser honestos con todo el mundo transparentes porque sabíamos que lo otro el ocultismo nos iba a llevar una estación absolutamente mala y además yo como entrenador no la quería jugadores fueron también los que lo supieron el momento lo tienen que saber que lo asumieron fantásticamente no hubo ningún problema entrar entrenaron fantásticamente y a partir de ahí no tengo mucho más que decir insisto animar ese grupo de jugadores es magnífico magnífico ambas a las de Caín yo he estado dos años eh en la Federación he tenido cuatro presidentes de la Federación han pasado muchas cosas difíciles de gestionar hemos sobrevivido con la fuerza del grupo con la fuerza del equipo y con esa fuerza de grupo y del equipo podemos ser campeones de Lula aseguró

niega cualquier problema con los padres de la selección española pregunta esos diario compañero del

Voz 4 18:07 niega cualquier problema con los padres de la selección española pregunta esos diario compañero del

pues bien hecho Álvaro que dijo Rubiales hay respuesta incluso hombre yo estoy como si me hubiese gustado visiblemente consideramos otra manera ahora ahora ahora cabal al dar a estafadores duros verdad que pudieran Romero vamos a aguantar horas y cómo te hubiese gustado corralito a mí me hubiera gustado que les hiciera uso de otra manera

hola aquí Álvaro Benito en directo en Carrusel Deportivo de la Cadena SER yo si me permites míster le voy a preguntar no por España sino por su futuro con el Real Madrid yo lo voy a ser una pregunta muy muy directa es para usted Cristiano Ronaldo el mejor futbolista del mundo parajes

Voz 1020 19:09 el dueño hoy el anhelado siempre siempre evidentemente el mejor del mundo está el Real Madrid no tengo ninguna duda

Voz 0171 19:24 lo que me parece un partido fútbol cosa que no pueden tender Álvaro aplaude aplaude quién abuchea quién aplaude abuchea porque me parece que es un descontrol para una para una rueda de prensa de una cosa tan seria como como el nuevo entrar en Madrid

Voz 0239 20:17 las os darlo todo para contarlo todo muchísimo conseguí yo creo que Julen Lopetegui tiene un sentido de la lealtad que difiere mucho del sentido de la lealtad que puede tener gente por ejemplo dentro de la concentración de la selección española tú puedes hablar de lealtad pero a mi me parece que lo que sí ha sido desleal y ha sido desleal con el presidente de la Federación Española haya sido desleal con el grupo porque firmar a cuarenta y ocho horas de debutar en un Mundial para mí no es compatible con que te llene la boca hablando de lealtad por parte de Lopetegui al que en su emoción alguien teniendo evidentemente que sea suscrito sus no sólo eso lo entiendo pero repito yo creo que Julen Lopetegui no ha sido leal sino que ha sido desleal en las últimas cuarenta y ocho horas aquí con el presidente con más gente dentro del grupo de la Federación Española de Fútbol que Florentino Pérez y el discurso de todos van contra el Real Madrid yo creo que es un discurso equivocado a mi me parece que la clave que rodea al presidente hace vienen a aplaudirle pero haría bien también en decirle a ese discurso de que todo el mundo va contra el club más admirado del mundo como son el Real Madrid es un discurso casposo fuera de lugar la tercera reflexión es evidente relación Realmadrid Federación Española de Fútbol está absolutamente derrota lo estaba antes hilo está ahora muy bueno yo yo creo creo sinceramente que alguien en el Real Madrid que alguien en el Real Madrid podría tenerla las mínima duda de que no se ha obrado bien en las últimas horas con la Federación Española de Fútbol no se puede ser absoluto no se puede querer tener la razón siempre tú tienes todo el derecho del mundo a buscar un entrenador pero creo que debes dejar una puerta abierta una puerta abierta a pensar reflexionar que igual no lo has hecho todo también como la panda de pilotaje se sientan ahora mismo las cinco primeras filas digo cinco porque lo estoy viendo de la sala de prensa del palco VIP del estadio Santiago Bernabéu Le quieren hacer ver a su presidente esa panda es aclare esa panda de pelotas de todos ellos alguno debería reflexione decir igual igual en algo nos hemos equivocado

esta semana porque la hemeroteca afortunadamente existe Julen Lopetegui en su criterio en ese momento pues dijo que Messi era el mejor del mundo

Voz 9 23:17 eh yo es el mejor jugador que he conocido en el estoy y no he conocido he visto jugar a muchos grandes jugadores yo creo que es muy difícil que un futbolista como músico será recordado yo creo que los grandes joyas de la historia lo es para mí mejor están sopor con más méritos cuyo pues creo recordar por qué mérito porque ha sido capaz de convivir

Voz 0171 23:40 con Messi de quitarle triunfos individuales con mérito absoluto bueno pues sí que reconoció para él para el Mario bueno es escuchado pardillo PT que el mejor jugador

Voz 1501 23:57 no me explico por qué ha pasado hoy me parece mal lo que ha pasado hoy porque normalmente las presentaciones de jugadores y también la de los entrenadores se hace en el palco antepalco el Santiago Bernabéu depende del momento del día o de la hora en esa presentación siempre invitados del Real Madrid que es exactamente lo que ha ocurrido hoy en la primera primera y segunda fila son los directivos y luego después invitados también pasa por ejemplo con los actos de presentación de la Fundación aunque también ha invitados y en este caso el Madrid como decías anunciaron que que había aficionado de la grada fans normalmente es después de esa presentación

