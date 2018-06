Benidorm | Cómo mejorar el trabajo derivado del sector turístico

Voz 1900 00:00 vamos ha venido sin utopías y con buen tiempo el skyline sigue atascado de rascacielos y las obras recuperan el tiempo perdido las playas de Levante y Poniente huelen a hacer suya Maca recalentado los bares ofrecen prácticas de churros con chocolate bien súbito Milito ex han Veiga de los techos de los decomisos orientales cuelgan flotadores con cabezas de unicornio la bicicleta roja el canasto de ropa sucia

Voz 2 00:34 alguna del canario y las toallas comparte el alcohol

Voz 1900 00:37 los grupos de las despedidas de solteros bajan en aluvión a los beach clubs con camisas floreada así diademas luminosas a beber tequila así jarras de Faster los hoteles visten a sus mejores organistas con camisas de barquitos veleros para amenizar los anochecer es de Mediterráneo y en alguna parte sin mucho ruido alguien invisible cocina sirve gay limpia para que la felicidad contratada por días ya un precio razonable es merezca son las doce de la mañana

Voz 3 01:10 decenas de colegiales salen del Ayuntamiento de Benidorm hemos quedado con trabajadores de hostelería para hablar de sus condiciones laborales elegimos un rincón tranquilo del parque de La Higuera

Voz 1900 01:21 durante una hora expone los abusos laborales las amenazas y represalias que según ellos sufren por parte del grupo hotelero para el que trabajan pero ustedes no podrán escuchar nada su abogada o abogado inaccesible para nosotros les recomienda primero que no digan sus nombres luego que no digan nombres de los hoteles restaurantes apartamentos su empresarios después que no entren en determinadas acusaciones finalmente los trabajadores Nos ruegan que corremos toda la grabación y así lo hacemos a lo largo del día Nos cancelarán otras citas denuncias que también se traga el silencio y conversaremos con alguna trabajadora con la condición de que oculta su nombre y modifique hemos

Voz 0453 02:10 en el nombre nada porque es que seguro que me conoce seguro porque es que son muchos años trabajando allí

Voz 1900 02:15 denuncia falta de derechos y de indefensión de los trabajadores contratados por empresas temporales para su hotel

Voz 0453 02:21 estoy igualdad camarera de pisos que camarero de comedor que de cocina que todo el que entra a trabajar ahora va por empresa externa funcionan así que tienen una queja que tienen algo que no me gusta ni un día para otro te llaman que no vendas que te vas a la calle iban banal acalla si vamos te vas a librar llamarla por teléfono decirle que venas cada vieron una queja y no queremos que vuelvas hay un medio en el hotel estuvo Mamet hace poco con una compañera

Voz 1900 02:49 después de este encuentro nos reunimos con las que de Benidorm asociación que defiende los derechos de las camareras de piso las que limpian su habitación de hotel entre otras cosas a una

Voz 4 02:59 hay mucho miedo hablar porque he venido al fin y a cabo tiene un hotel de otro y todos nos conocemos es Yolanda García hay un miedo horroroso a hablar porque en cuanto hablas te señalan jotas hemos llegado a denunciar listas negras de trabajadoras trabajadoras que han ido a denuncias simplemente que querían sus dos días libres que les corresponde convenio porque aquí hay muchas cadenas hoteleras como la Cadena Servi Group premium llamo Yolanda ni me importa decirlo donde las eventuales entran ya con la condición de Un dios Sol las fijas Nyman Tous dos días porque no se lo pueden quitar porque llevan muchos años y las eventuales entramos con un día libre eso

Voz 1900 03:36 las que Ellis cada vez con más presencia y voz reclaman que se prohiba la externalización de sus servicios en los hoteles

Voz 4 03:42 que que vende meten habitaciones limpias un hotel no vende comedores ni salones ni cocina

Voz 1900 03:47 al quedar al margen del grupo hotelero los trabajadores pueden perder derechos y sufrir bajadas salariales especialmente cuando entran en acción las llamadas empresas multi servicios que funcionan al margen de los convenios de hostelería

Voz 4 03:59 pesas que son a nivel nacional como consta como Eulen con muchos es que estaba actuando dentro de la hostelería con los aplican convenios de limpieza de grandes almacenes Olimpia de colegios de portales que para nada tiene que ver con la hostelería

Voz 5 04:14 el contrato a la muerte servicio la muerte servicio pasa un presupuesto y luego el hotel dice ya se encargan ellos aquí una se rompe la cabeza se encarga la multiservicio se encarga la etapa

Voz 1900 04:24 Esther Carrillo hola etcétera servicios

Voz 5 04:27 la cuenta ahí dice Jolín yo le pasa un presupuesto con treinta y dos camareras pero claro es que con treinta y dos camarera ganó doscientos no voy a ver si bajando a quince amplió a mil ese es el problema que nadie regula eso de ahí viene la sobrecarga de trabajo de intereses económicos las camareras de piso

Voz 1900 04:47 lo reciben cada día un parte de obligado cumplimiento en ese parte se les indica lo que tienen que hacer si acaba su horario no han terminado el trabajo asignado porque la han sobrecargado de tareas o porque no ha llegado el camión de la lavandería deben continuar en supo

Voz 4 05:02 esto hasta que acabas en verano cuentas noventa o cien camas tú acá chat de sólo son las camas son los las terrazas de los cuartos de baño los ascensores los pasillos y las escaleras baja te la ropa sube la ropa a la lavandería

Voz 1900 05:16 vayamos a ejemplos concretos o Telma de Esther narra cuál fue su experiencia en este hotel de Benidorm como trabajadora estará analizadas

Voz 5 05:24 ocho horas firmas seis Se supone que en a las nueve sales a las tres pero realmente tu horario de trabajo es de ocho a ocho y media tienes que estar allí hito horario de salida es cuando termines nunca antes de las cuatro y media no se da la media hora de con de comida Ny los quince minutos de descanso cuando tienes un contrato de seis horas te corresponden quince minutos de descanso nada no tienes taquilla donde guardar tus cosas porque no perteneces al hotel no te dan de comer porque no perteneces al hotel no tienes a nadie que te subes te baje la ropa sucia en la limpia porque como viene de de fuera la empresa el hotel no tiene a nadie contratado para ese trabajo para eso estás tú sí que hay una reclamación de un cliente por la tarde que se te ha olvidado poner una toalla o ha venido un acompañante a la habitación como no hay camarera de guardia te llaman a tu casa frase de la gobernanta estés donde estés estés haciendo lo que estés haciendo tendrás y harás lo que te hayas dejado sin hacer ese no cojas el teléfono mañana no te molesta desenvolver

Voz 1900 06:34 apunto en otro nombre si lo tenemos par lo cuenta una mujer de sesenta y un años cuarenta de ellos como camarera de piso lo del me marché yo

Voz 6 06:42 porque con la crisis aumentaron más habitaciones ve quitaron un día libre hizo protestaba porque no quería eso sí la gobernanta detrás de tuya de machacan dote eso te crea una ansiedad depresión que no que no lo podemos llevar entonces yo me obliga a dejar

Voz 5 07:03 porque si no digo o me largo me de una silla de ruedas ahora llevan hasta treinta habitaciones cuatro nada y han tenido compañeras mías sin sin contrato tres meses cómodo porque la gente lo necesita y aguantaba

Voz 6 07:18 el miedo lo que es lo que estamos hablando siempre la gente tiene miedo porque si suele esos sueldos ese que entra en casa no puede realizado desfases trabas

Voz 1900 07:27 el día que pasamos en venido lo cerramos un encuentro con Antoni Mayor presidente de la patronal os voy a lo largo del día el presidente no irá posponiendo el encuentro por distintas razones así que recurrimos días después a la entrevista telefónica

Voz 7 07:41 bien pues un momentito por favor ya se pone en contacto con él

Voz 8 07:45 la mayor nos atiende con prontitud

Voz 9 07:48 sí

Voz 10 07:48 Lee tras hablar de las cifras récord turísticos del año pasado hacemos referencia a las denuncias de las trabajadoras

Voz 9 07:55 a ver algo o no no no no no lo sé tampoco lo lo lo podemos saber todo pero que que el convenio la y el espíritu de lo que se firmó es quién ni ni ni un euro menos en ninguno de los departamento

Voz 1900 08:08 a lo largo de

Voz 10 08:08 la conversación compartimos con el las dificultades que hemos tenido para hablar con franqueza con trabajadores del sector turístico los síntomas de miedo que hemos detectado

Voz 9 08:17 es que eso da miedo hay que a eso a lo que no me gusta porque hay que dar la cara ante da la cara para para para bien o sea empresarios está trabajador luego estoy hablando o sea que aquí vino el si estamos equivocados que no que no lo digan pero desde el convenio esto por los sindicatos ir un convenio muy muy claro que que no hay que no hay que tenerle miedo a a una problema tengo problemática determinada ponerlo encima de la mesa tratar serían justo que algún hotel tratada de pagar menos acogiéndose a una Martín gala alguna cosa semiene Il hasta nosotros veríamos afectados

Voz 8 08:52 eso es que mi discriminación volvamos a las pelis

Voz 1900 08:55 recapitular hemos otras reivindicaciones que sobre la mesa a día de hoy no se reconocen las enfermedades específicas que padecen las camareras de las habitaciones de hotel

Voz 4 09:04 qué a la Seguridad Social le dices que les camarera de piso se dice que no me cuentes nada más ya sé a qué vienen no estás hecha una mierda

Voz 1900 09:12 consecuencia del desgaste físico que sufren consideran imposible trabajar hasta los sesenta y cinco años impiden Parayas el derecho a la jubilación anticipada

Voz 6 09:20 yo paso de que tengo ahora mismo sesenta y un año que cumplió a mi me gustaría estar trabajando ocho horas porque la cotización pararía mañana es mejor que la de cuatro horas pero es que lo que hay en los hoteles en Benidorm yo no puedo aguantar eso

Voz 1900 09:34 hay una última vincular la categoría de los hoteles a las condiciones de trabajo de sus empleados

Voz 4 09:40 unicamente se conceden las las tres o cuatro estrellas sólo cuatro superior o las cinco por el tamaño de las habitaciones y por lo bonito que él se lote pero no se absolutamente nada que en hoteles de cuatro y cinco estrellas están explotando los trabajadores para conceder esa vía bien no de que se vinculará la categoria no sólo por la estética sino por todo