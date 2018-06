Lloret de Mar | Lloret de noche y Lloret de día

Voz 1 00:00 madrugada del jueves al viernes una de la mañana

Voz 1 00:05 el grupo de turistas a las puertas de los locales de ocio nocturno de la calle Josep de Togores Lloret de Mar nueve de la mañana Plaza del Ayuntamiento de punto de reunión de dos niños de la guardería para un crucero hacia Santa Cristina Llorente no

Voz 3 00:22 a las dos de la madrugada su modo de quimio un grupo de jóvenes de

Voz 1 00:32 este de Alemania exprimiendo su semana de vacaciones por la calle Pla de Carbonell Lloret de Mar once y media de la mañana turistas tomando el sol paseando y dañándose en la playa Lloret de Mar

Voz 4 00:49 dos y media de la madrugada

Voz 1 00:53 cola de clientes en las discotecas de la avenida Lluis Marlene desvelarlo donar Lloret de Mar doce compras en torno a las calles comerciales a la iglesia de San Román Llorente

Voz 4 01:09 tres de la madrugada grupo de gente contenta hacia alguna parte

Voz 5 01:17 cuatro de la tarde

Voz 6 01:18 dos máquinas de coser de las tiendas de souvenirs de la calle

Voz 1 01:22 la Riera abordando nombres sugerentes en la esto

Voz 6 01:25 días de playa

Voz 1 01:26 Lloret de Mar hay muchos dentro de ellos

Voz 7 01:28 Bet y evidentemente ahí estos quinientos metros donde hay discoteca si alguien joven que tiene ganas de tomar una copa pasa no

Voz 1 01:34 lo habías Jaume SAT ex alcalde de Lloret de Mar y vicepresidente del Patronato de Turismo de la

Voz 8 01:40 habrá lo hay barrios como la zona de Farnals como el propio paseo del mar en la zona norte la zona que toca el castillo reflexiona sobre la estigmatización que pesan sobre la ácida es cierto que que

Voz 7 01:50 que existe esta oferta de ocio nocturno y por lo tanto bueno pues es una oferta existente y que intentamos regular intentamos que sea lo lo de la de más calidad

Voz 9 01:58 sí pero pero en fin pero es muy fácil eh

Voz 7 02:02 banalizar no eso criminalizar los con el hecho pum nos diría puntual porque al final pero con un hecho desgraciado que pasa en verano como en principio a suele pasar que un día un señor pues se cae de un balcón como pasa en muchos sitios un día o alguien en esta de técnico hace no sé que siempre acabamos pues acabamos de martirizado por por estos hechos concretos que que manchan todo el trabajo que hace la extinción el Ayuntamiento evidentemente pero también los privados Iguana la gente pues bueno tenemos las las periodistas yo creo que no nos han tratado justamente a la prensa en general esto es una ciudad en que pasan cosas fantásticas en que hay una actividad económica

Voz 1 02:41 durante los últimos años la ciudad trabaja entorno a una mesa donde colabora la empresa privada hay distintas administraciones para reinventarse como destino

Voz 7 02:48 cómo cambiamos el modelo turístico pero como no perdemos ninguna sabana por el camino porque claro la gente que tiene que seguir facturando y el IBI aquí hay un aquí hay treinta mil camas Easy Si cerramos este hotel aquel hotel aquel hotel aquel negocio que le otorgue negocios son puestos de trabajo que limita as son familias que no no bueno pues no tenían recursos para vivir por lo tanto en tenemos que hacer un cambio tranquilo cómo mejoramos cómo comencemos no es un tema de prohibición sino de convencimiento

Voz 1 03:17 Jaume SAT se dedicó a la gestión de empresas turísticas ya dar clases en la Universidad de marketing turístico antes de llegar a la Alcaldía sabe del peligro de la turismo a fobia desde hace años han puesto en marcha campañas para evitar

Voz 7 03:30 todos nosotros sabemos tenemos muy claro que vimos de turismo es nuestra economía es nuestra industria no tenemos fábricas no tenemos biotecnología tenemos turistas un territorio fantástico y por lo tanto lo que velamos desde el Ayuntamiento es la buena convivencia entre el turista el ciudadana el residente bueno tenemos un lema que se llama en en con respeto en Lloret haremos todos por lo tanto tu pasa de lo bien pero respetan y yo quiero silencio en la campaña de este año versa ha con el Siles

Voz 9 03:56 nosotros a defendemos

Voz 10 03:59 si ponéis moderarse nocturno defendemos el turismo familiar defendemos lo turismo de

Voz 1 04:03 esos y lo que hemos de ser capaces desde que todo esto con Enric do tras ex presidente del Gremio de Hostelería de Lloret de Mar de ahí

Voz 10 04:12 el ocio nocturno o a veces incluso diurno a joven a raíz de vacaciones yo casi creo que a veces es inevitable de de que haya un poco de de de no no diera la palabra altercado pero gente que vive más gente que no sabe beber gente que cuando ve le da por llorar al otro le da por chillar al otro la edad por saltar entonces bueno hemos de ir poniendo herramientas para para reducir esto es la vía pública pero a bueno como digo creo que forma parte un poco de de la normalidad

Voz 9 04:46 de estar en vacaciones y relajarse si yo yo yo siempre digo que ha

Voz 10 04:52 no somos los gran nombrados de los grandes conocidos sea porque siempre somos nombrados por lo mismo por oficio nocturno aparentemente por la manera de nombrarlo de mala calidad cuando tenemos unos locales de alta de alto nivel de con mucha calidad somos muy desconocidos con todo el resto que tenemos tenemos cada una de las playas donde sea valorado mejor de Europa como el que es Cala Boadella tenemos hoteles los

Voz 1 05:21 el presidente del Gremio de hostelería apunta lo que para él es el verdadero problema de Lloret

Voz 9 05:26 en las ciudades turísticas si todo lo que estamos generando de impuestos municipios se va sea un a la comunidad autónoma o al Estado central donde sea no se devuelve nada al municipio sólo municipios sólo recibe el mismo dinero que cualquier otro municipio por los ponen los ciudadanos censados esto quiere decir que estamos usando los recursos de los ciudadanos para poder ver a mantener la zonas turísticas también es cierto que vivimos del turismo así las las viviendas aquí vale lo que valen por el turismo para lo bueno y lo malo aquí la gente tiene el trabajo que tiene gracias al turismo para lo bueno lo malo es un círculo tienen unas actividades en Lloret de Mar a la gente todo el año para hacer cosas para lo bueno lo malo bueno todo esto también son son ventajas de vivir en un pueblo como Lloret de Mar pero claro no es suficiente hoy en día para que la gente les compense el turismo el que no es empresario a niveles de facturación

Voz 11 06:35 John porcentajes de facturación el turismo representa más del ochenta por ciento de la mayoría de ingresos que hay en los establecimientos de Lloret

Voz 1 06:43 France ex Alsina es gerente de la Asociación de Comerciantes de A

Voz 11 06:47 el hecho de que también nos venga a un público que Sorolla pasarían y que venga a disfrutar del ocio nocturno

Voz 1 06:54 esto también marca también hará en la ciudad hay más de setecientos comercios en los comercios aprendería el turismo joven sale de noche pero quién sale de noche termina comprando de día

Voz 11 07:05 bueno un evidentemente el nivel adquisitivo de esta gente quizá no sea tan alto como un como una persona de de más de cuarenta años seguramente pero bien pero nosotros no podemos luchar en contra de que hay una hay una oferta se vende unas habitaciones algún tipo de de de de cliente por lo tanto pues es lo que tenía

Voz 1 07:25 muy Alsina intenta dar la vuelta al uso peyorativo de la palabra York matización que sigue pesando sobre algunas bolsas de opinión