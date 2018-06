Ibiza | Una habitación...con vistas a Ibiza

Voz 1900 00:00 antigua unidad de hospitalización de Pediatría del Hospital Can Misses

Voz 1 00:05 mira esta es una de las habitaciones que

Voz 1900 00:08 ocho de las habitaciones se han habilitado para alojar a profesionales sanitarios y familias que vienen de fuera de la isla a lo largo del año pero principalmente en verano como muy pronto se elevarán a once retirado cualquier

Voz 1 00:21 vestigios de lo que pudiera ser una habitación de hospital los cabeceros adecuados parece una habitación

Voz 1900 00:27 en años pasados se suspendieron algunas contrataciones porque médicos auxiliares y técnicos de enfermería solicitados por el hospital Can Misses para reforzar la temporada de verano no encontraron vivienda o no a un precio razonable pues lo más parecido

Voz 1 00:42 o alojamiento hotelero pero dentro de los

Voz 2 00:46 no hay amor sin la voz Ferrer hizo dice ánimo explotación en un hospital Can Misses de Ibiza

Voz 1900 00:51 la cirujana Úrsula Jarrio vino a Ibiza para cubrir una baja maternal e instaló en una de estas habitaciones

Voz 2 00:58 eso a ver eso es una ayuda muy importante sobre todo a la hora de llegar a un sitio desconocido donde no conoces a nadie donde no sabes la situación laboral que te vas a encontrar al día siguiente y que además tiene el hándicap del problema de la vivienda fecha de

Voz 1900 01:12 cada uno de los casi dos meses que pasó en esta habitación busco vivienda con la ayuda del hospital a través de agencias y a través de la red

Voz 2 01:19 fue cuando me me choque un poco con la realidad es que viví vista día a fecha de hoy por ejemplo pues te hacían pagar toda tu estancia ya el primer día que entraba más en la mano la habitación una vivienda tú entras y tienes que pagar los seis meses que vas a estar porque es la temporada de invierno todo todas la estancia de golpe entonces claro eso es decir bolsas unos seis mil euros para poder alojar seis meses aquí

Voz 1900 01:45 finalmente encontró piso pero sólo por unos meses no le garantizaban que pudiera disponer del a partir de abril mayo ya temporada de verano cuando pidió ampliar el alquiler mes y medio para poder finalizar su contrato en el hospital le subieron la mensualidad ciento setenta y cinco euros y la agencia reclamo casi cuatrocientos de Comisiones

Voz 2 02:04 pues fue cuando ya dije que que no que me iba intentó volver a las salida

Voz 1900 02:10 acciones del hospital pero estaban ocupadas fue cuando se le pasó por la cabeza dejar el trabajo y ahora Ibiza sin

Voz 2 02:18 sólo por el tema está viviendo aquí estaba profesionalmente perfectamente

Voz 1900 02:21 Úrsula consiguió salir de aquella crisis gracias al ofrecimiento de una compañera del hospital ahora se acaba su contrato

Voz 2 02:28 yo me vuelve a la península claro aquí o sea quedarme aquí intentando buscar trabajo no ahora mismo no me lo planteo llega un momento en el que dice es que cuando tal esto esfuerzo no sea poner en una balanza sí ya voy con un sabor amargo pero en ese tema sobre el tema del alojamiento que vienes aquí a trabajar y es que es una cosa que no

Voz 1900 02:50 que es difícil terraza de la cantina por Main en Sant Antoni especializada en cocinas del mundo la mojón

Voz 3 02:57 en tal ni soy empresario de hostelería me dedico básicamente a la restauración y al ocio nocturno nada más un pequeño empresario de de Ibiza

Voz 4 03:09 el abuelo de Juan Pantaleón y se llamaba Josep Roselló en mil novecientos XXXIII inauguraba el hotel por el primero de Sant Antoni por aquellas fechas trataba con visitante de Ibiza llamado Walter Benjamin el filósofo alemán acabaría retratando a Don Rosselló en el relato una tarde de viaje

Voz 5 03:27 tú quieres traer a alguien de fuera no lo ofrecer vivienda lo más probable es que lo traigas eh y al cabo de cuatro días de vaya porque no encontró vivienda o que siete o que cambie de empresa porque hay otra empresa que le ofrece vivienda hay tunos en la puedes ofrecer estamos entrando en unas dinámicas un poco peligrosas que al final van a llegar a una inflación osea en los salarios a pagar lo que llevará a unas subidas de precios e la pescadilla que se muerde la cola y no se soluciona nunca

Voz 1900 03:55 Juan da empleo a cincuenta personas en temporada alta el sesenta por ciento vive en Ibiza para el otro cuarenta por ciento alquila viviendas durante todo el año

Voz 3 04:03 alquilamos los apartamentos para todo el año y sólo la utilizo pues en principio para mis trabajadores en en verano en invierno puedes o la tengo cerrada

Voz 6 04:12 pero bueno en este caso

Voz 3 04:15 lo habitual es gente joven pues tienen una habitación cada uno dentro de un apartamento que es un apartamento pues se tiene resto salón cocina todo lo normal no ellos pagan una parte del del alquiler yo atrae ya te digo que más o menos está a cargo de un cuarenta por ciento más o menos de de los gastos de alquiler y agua ni luz pero bueno ellas cada hora

Voz 1840 04:39 durante la conversación llega una de las empleadas de jugando a la cama juntan va me va sobrado Somiedo y encima que creo que en el medio se tiene ha venido a ultimar algunos detalles y recoger las llaves del apartamento donde va a mí Vinson y nada voy a comprobarlo ante ya se presenta Macarena Briones yo vivo en Sevilla en invierno realmente cuando ha estado viendo en Londres y luego en verano siempre vengo aquí normalmente a principio de mayo alza al principio de octubre

Voz 1900 05:03 Macarena trabajar a todo el verano como camarera en uno de los bares de copas de de Sant Antoni este es ya su tercer año y siempre se ha encontrado con

Voz 7 05:11 el problema de la vivienda más que problemas

Voz 1840 05:14 una aquí es que los sueldos a los quizás son mejores que en el resto de España pero los alquileres son el doble estarme Yllana el problema del alquiler que saldó sino él lo difícil de encontrar una habitación que que esté libre y que es más humano en condiciones para vivir y que no se te lleve la mitad del sueldo entonces claro vienes aquí ahorrar dinero hay una habitación se está llevando a la mitad del sueldo al final te acabas preguntando si merece la pena

Voz 8 05:38 Mir del centro de la ciudad de Ibiza zonas del puerto

Voz 9 05:42 Sergio Tortosa ninguna una inmobiliaria en en el centro de Ibiza en Avda

Voz 1900 05:47 Isidro Macabeos es como se llama a su agencia acuden muchos trabajadores que quieren asegurarse una vivienda antes de cerrar contratos los precios obligan a comprar

Voz 9 05:56 Ellos tienen que juntar pues a un matrimonio e4 persona en fin entonces aquí un colapso en todos los sentidos

Voz 1900 06:03 la oferta de alquileres de pisos y apartamentos para todo el año son escasas hoy existen especialmente si se intenta en esta época de todo el año

Voz 7 06:10 ahora mismo complicado o no ahora mismo todo el año no

Voz 1900 06:13 las viviendas se suelen alquilar por temporadas cortas temporada de invierno de noviembre a marzo con precios más bajos temporada de verano de abril a octubre de los últimos

Voz 9 06:23 pues apartamento de ochenta metros donde pueden entrar perfectamente dos dos matrimonio cuatro persona pues está mil cuatrocientos euros lo hemos alquilado nosotros

Voz 10 06:33 lo normal no te hablamos de seis meses no correcto

Voz 1900 06:38 temporada no importa que el cliente sea trabajador futurista no hay distinción de precio todos y luego está el alquiler por semanas de las viviendas vacacionales hablamos de las que tiene licencia turística hay pagan sus respectivas tasas

Voz 9 06:53 alto standing en alto standing top se puede pagar hasta cien doscientos que semanas que se pagan cien mil euros pero claro que estamos hablando cosas eh máxima decía acantilado vistas increíble máxima intimidad aquí hablamos de pues aquí viene pues exfutbolista actores gente a un nivel adquisitivo importante

Voz 1900 07:13 le preguntamos por un alquiler vacacional media

Voz 9 07:16 el nivel medio que yo me muevo estamos hablando yo te puedo conseguir casa por las semanas pues el dos mil quinientos o tres mil la semana que tampoco está tan mal

Voz 1900 07:25 la conversación con el asesor de la propiedad se desarrolla al lado de un local que ha alquilado en la zona del puerto para abrir un negocio queremos conocer su experiencia al otro lado de la mesa como cliente es una vergüenza ajena de la grande

Voz 9 07:38 de del pirateo que hay aquí N N N en la zona está del puerto

Voz 10 07:42 no no lo podía imaginar

Voz 9 07:45 han pedido sesenta mil setenta mil ochenta mil de traspaso más cantidad de de cuatro y cinco mil euros mensuales local aquí se paga cinco mil seis mil siete mil ocho mil metros cuadrados y algunas estadio ir donde estamos sentado muy ceñida a partir de ahí contarme

Voz 8 08:09 Ibiza recibe cada año millones de turistas

Voz 1900 08:12 por distintas razones oficinas del Grupo Empresas Matutes hoy

Voz 11 08:17 el Benito soy el director corporativo de Recursos Humanos Organización del Grupo de Empresas Matutes que agrupa diferentes negocios entre ellos el hotelero de Palladio noto Álvaro

Voz 1900 08:24 sólo en la isla de Ibiza el grupo tiene tres mil trabajadores con picos de hasta cinco mil quinientos La dificultad para encontrar vivienda y los altos precios están disuadir a los empleados de temporada algo

Voz 11 08:35 falta antes claro que tengo falta antes yo no creo que haya ni un sólo otorga el mismo en en Ibiza que tenga las plantillas completas es imposible ahora bien no hay diferencia respecto a otros años es cierto carabina segunda oleada ahora tengo que venir a mi equipo selección al equipo selección tiene que dar ganador para hacer la segunda oleada de contratación Julius julio y agosto

Voz 1900 08:54 Raúl Benito apunta dos razones que explican la dificultad para encontrar casa en Ibiza primera las viviendas turísticas ilegales turismo bendito turismo

Voz 11 09:04 es un milagro lo que es un problema es la competencia desleal del alquiler vacacional no regulado que hace que ahora mismo más de cincuenta mil plazas vacacionales ilegales estén funcionando en Ibiza

Voz 1900 09:18 segunda razón que no se permita mayor edificabilidad

Voz 11 09:22 poca vivienda es que a mí toca viviendo en Ibiza yo me yo he sobrevolado la mayor parte ya el mayor parte de las islas del Mediterráneo que es lo que puede ser cuando vas a hacer Uttar Oporto que es un lujo ver desde el avión yo nunca he visto más verde que Niza entonces luego no podemos poner puertas al campo

Voz 1900 09:38 Henar la falta de vivienda ofrecen a los trabajadores su bolsa de pisos en venta o en alquiler

Voz 11 09:42 les damos alquileres bonificados con un cincuenta por ciento sobre el precio de mercado

Voz 1900 09:46 también está la opción de que los trabajadores se alojen en las habitaciones que algunos hoteles reservan para el personal

Voz 11 09:51 me hace gracia porque hace diez años nadie las quería mis colaboradores preferían vivir fuera ojalá hubiese para todos porque también lo quiero lanzar el mensaje de que soy capaz de dar viviendas a todos es imposible

Voz 7 10:05 bueno sería una una ONG volvamos allí afuera a las calles de Ibiza es muy jodido muy jodido muy jodido tener estaba Carmen Montón tienes que hacer mucho sólo trabajando para pagar la vivienda ya ya hayan hay gente que alquila una cama para quinientos euros para compartir con otra gente una cama