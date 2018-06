Hora 25 Deportes: Lopetegui eclipsa el inicio del Mundial (14/06/2018)

Voz 0684 00:00 buenas tardes desde Moscú bienvenidos al hora25 del Mundial de Rusia dos mil dieciocho ha comenzado el campeonato hoy en Moscú Rusia la ganado cinco cero Arabia Saudi partido que abría el Mundial y el grupo ha marcado dos goles

Voz 1022 00:32 de Cherie Cheryshev el ruso del Villarreal mañana en este grupo se disputará el partido entre Uruguay Egipto pero el Mundial sigue golpeado por la cualidad de la selección española mañana en Sochi España juega su primer partido del campeonato ante Portugal hoy en la previa del último entrenamiento el segundo que dirigía Fernando Hierro han comparecido el seleccionador y el capitán Sergio Ramos ha habido muchas preguntas sobre Julen Lopetegui su salida de la selección en un ambiente algo tenso algo triste hasta el punto de que Sergio Ramos cuando ha terminado esa rueda de prensa Adam lanzado este mensaje sobre cómo está el ánimo ahora mismo allí

Voz 1896 01:22 ya puedes despedir no esta rueda de prensa con una sonrisa porque parece que estamos en un tanatorio de mañana empezamos una Copa del Mundo que eso es maravilloso

Voz 1022 01:31 como un tanatorio luego en el entrenamiento hemos visto mejores caras enseguida estamos allí en Sochi pero el otro punto de actualidad cederá Madrid Santiago Bernabéu presentación de Lopetegui el que era hasta ayer seleccionador nacional Lopetegui sea emocionado hasta tal punto que ha roto a llorar diciendo que el día de ayer ha sido uno de los más tristes de su vida

Voz 0328 01:58 me siento parte de la familia tendrá Madrid insisto ayer fue un día fósiles desde la muerte de mi madre el más triste de mi vida pero hoy es el día más feliz

Voz 1022 02:20 a Julen Lopetegui que ha dicho que en todo momento ha sido leal a la Federación Española de Fútbol y también es noticia el discurso del presidente Real Madrid Florentino Pérez ataque directo al presidente de la Federación Luis Rubiales ha dicho que Rubiales recibió con normalidad el anuncio del Real Madrid de que había llegado a un acuerdo con Julen Lopetegui Ike no hay ninguna razón para que Julen Lopetegui no esté mañana sentado en el banquillo de España

Voz 0328 02:50 comuniqué al presidente de la Federación el acuerdo alcanzado con Julen Lopetegui lo que debería hacer un acto de normalidad y así parecía al principio con los transmitieron la convocatoria de una rueda de prensa conjunta entre el presidente de la Federación y hacen lesionado al día siguiente se fue formando en lo que parece una absurda reacción de orgullo mal entendido alimentada por aquellos para los que cualquier motivo es bueno con tal de intentar desprestigiar al Real Madrid el presidente de la Federación Española dio una respuesta desproporcionada injusta así sin precedentes en la historia del fútbol en casos similares

Voz 0684 03:29 bueno pues del día viene muy cargaditos como siempre en este Mundial situamos los escenarios de Rusia dos mil dieciocho el primero tiene que ser por supuesto Sochi mañana debuta España ante Portugal última hora del equipo de Fernando Hierro Javier Herráez buenas tardes qué tal Gallego muy buenas

Voz 0684 04:18 hable de la actualidad de la selección unida a la del Real Madrid donde está ahora mismo Julen Lopetegui después de esa emocionante presentación Bernabéu

Voz 1 04:27 Álvaro Benito hola qué tal Gallego buenas tardes está previsto que en breve abandono en las instalaciones del estadio Santiago Bernabéu después de firmar su contrato con el Real Madrid para las próximas tres temporadas y como decías antes tras una comparecencia en la que más una rueda de prensa por momentos parecía estar hablando ante una grada del estadio Santiago Bernabéu por los constantes aplausos que recibió la sensación aquí todavía con mucha gente en el palco del Bernabéu es que lo sucedido tendrá consecuencias en la relación entre el Madrid y la Federación y que el club blanco sigue pensando que ha hecho lo correcto

Voz 0684 04:57 y casi el segundo plano nuestro rival mañana la selección portuguesa de Cristiano Ronaldo que ha entrenado hoy en Sochi que eviten los portugueses como están Adriá Albets hola

Voz 2 05:09 hola Gallego qué tal muy buenas tardes pues si Portugal ha entrenado en este estadio olímpico de Sochi también esta tarde hemos visto a Cristiano Ronaldo muy motivado y con muchas ganas de poder empezar ya mañana el Mundial ir los protagonistas en la sala de prensa tanto el selecciona

Voz 3 05:24 por como Joao Moutinho han dicho que no

Voz 2 05:27 lo de España no va a afectar a

Voz 4 05:30 a la desarrollo de la selección española

Voz 0684 05:33 el Mundial comenzó en el estadio donde todavía hasta los hombres de la Cadena Ser en ese Rusia cinco Arabia Saudi pero Flaqué hola hola

Voz 5 05:41 ha habido comenzó el Mundial en unos ochenta mil personas que tras la colorida y musical ceremonia inauguración del campeonato en asistió a un partido sin demasiada calidad pero con muchos goles hasta cinco todos marcados por Rusia que superó sin dificultad Arabia Saudi cinco goles muy celebradas por la afición anfitriona que Anson se han visto sorprendidos por el buen rendimiento de los suyos Cheryshev con dos goles ha sido el envite del partido con este cinco ante Rusia

Voz 0684 06:04 ante perdón Rusia suma a los primeros puntos en un grupo Age completa mañana suprime la jornada con el Egipto Uruguay y por si esto fuera poco dentro de un ratito Antoine Griezmann va a publicar un vídeo don

Voz 1022 06:16 de supone Miguel Martín Talavera que va a desvelar dónde va a jugar el año que viene buenas tardes

Voz 1576 06:22 tal Gallego buenas tardes será en cero a las nueve y cuarto la decisión es un documental dos meses en la vida en los últimos dos meses de vida de Antoine Griezmann y ahí va a comunicar su decisión que salvo giro de ciento ochenta grados va a ser que se queda en el Atlético de Madrid esa va a ser la noticia del futuro la de la tarde y mala para el Atlético de Madrid ha sido que la UEFA ha sancionado al conjunto rojiblanco por incidentes en la final de la Europa League con el cierre parcial del metropolitano como mínimo tres mil asientos y dos mil euros de multa por comportamiento racista una pancarta por bengalas indignación rojiblanca se va a recurrir la sanción

Voz 0684 06:58 vaya como viene la actualidad izaron mejores que llamáis al contestador y deje su mensaje como este por ejemplo

Voz 6 07:05 buenas tardes Gallego hizo y resulta que Fernando Hierro consigue que la selección jugar el Mundial o metan en la final si eso ocurriera algo mejor posible entonces no hay que desesperar ánimo Fernando y ánimo España a por todas y lo deseo de ver la fervientemente que ha hecho Real Madrid es absolutamente inaceptable es una vergüenza para el Madrid oficiado desde Madrid así que nada

Voz 7 07:38 vamos Vamos España ya por el Mundial buenas tardes señor Gallego buenas tardes de todo pues promesas

Voz 1022 08:20 enseguida Lopetegui Florentino en la selección Hierro aquí en la SER

Voz 1022 09:14 vías de la red de Opel ofrece ofrecen este espacio hoy último entrenamiento antes del partido con Portugal el segundo que dirige Fernando Hierro pero una vez que ha terminado ese entrenamiento toda la expedición de la selección española los jugadores los directivos los técnicos los periodistas estaban pendientes del estadio Santiago Bernabéu que iba a decir Julen Lopetegui que iba a decir Florentino Pérez hasta allí nos vamos para en breves extractos de voz

Voz 2 09:51 sumir cómo ha sido esa comparecencia porque Álvaro Benito se esperaba mucho ya ha habido de todo ha habido de todo el acto comenzó con algo de retraso en la comparecencia ha estado salpicada en todo momento por aplausos y abucheos porque estaba sentado había aproximadamente cincuenta invitados el Real Madrid y recibía como decías antes emocionado Julen Lopetegui así explicaba la situación vivida en estas últimas horas

Voz 0328 10:16 en cuanto había algo que decir el primero que lo supo fuel a partir de ahí había un escenario de felicitación incluso a través de una web de la Federación también de Madrid había una espera de una rueda de prensa que yo quería darla ese día pero no podía porque él estaba lejos insisto había una felicitación había un tono cordial había prevista una reunión que pasó posteriormente te lo desconozco de verdad

Voz 1022 10:43 Lopetegui dice que cuando llamó a Rubiales le felicitó el presidente a Lopetegui hablaron de una rueda de prensa conjunta y hubo un tono de cordialidad y que luego todo cambió Florentino Pérez ha insistido en que el Time con él fue así parecido llamó a Lopetegui para informarle del acuerdo hubo una aceptación sin más de Rubiales dándole normalidad al asunto se habló de la conferencia de prensa de al día siguiente y que luego todo cambio pero Álvaro Florentino también ha querido lanzar un mensaje sobre todo lo que ha sucedido todo lo que se ha dicho en el último día no

Voz 2 11:27 si en las últimas veinticuatro treinta y seis horas yo creo que es un mensaje claro al madridismo después de todo lo que ha pasado han de ser más fuertes

Voz 0328 11:34 y los que me conocen bien saben que yo no practico el victimismo pero ha llegado el momento de que todos los de esa hagamos frente a esa corriente que sólo intenta dañar la imagen de nuestro club aún cuando estemos viviendo una de las épocas más extraordinarias de nuestra historia

Voz 1022 12:00 digamos que Florentino ha metido entre los anti madridistas a Rubiales la Federación aliado con ese sentimiento anti madridista en Sochi estaba todo el mundo pendiente de esto y Antón Meana Javier Herráez Antonio Romero están allí compañero buenas tardes

Voz 0231 12:19 qué tal buenas tardes Gallego que sí

Voz 1022 12:21 percibe después de Lopetegui después de lo que ha dicho Florentino en la selección Rubial

Voz 0231 12:27 te puedes imaginar ha caído como una bomba han ido asimilando frase a frase de la rueda de prensa por momentos no daban crédito pero la Federación a esta hora de la tarde noche cree que no debe entrar al trapo van a valorar diferentes opciones la última palabra la va a tener el presidente Luis Rubiales pero su núcleo duro le aconseja no seguir con este juego diga lo que diga el Real Madrid dar importancia al partido de mañana en el que España debuta en el Mundial creen que España está en clave mundial que mañana tiene un partido importantísimo y que por ese motivo a pesar de que están sorprendidos y te diría tristes no tienen previsto entrar al trapo pensar solo en fútbol

Voz 1022 13:06 bueno pues quedan unas horas para que llegue el larguero las once y media a ver si Rubiales de la Federación quiere salir a contestar Romero que no salga nadie de la federación te parecería normal

Voz 0239 13:20 bueno yo creo que la Federación Española de Fútbol ya o la versión de lo que en las últimas setenta y dos horas en esta concentración yo creo que salir ahora a contestar

Voz 13 13:26 eh volvería otra vez a abrir una guerra que ya me parece que se ha declarado desde

Voz 0239 13:33 este momento y veremos a ver hasta cuándo entre el Real Madrid rotular las negociaciones con la Federación Española de Fútbol pero si me viene a la cabeza una amenaza entre comillas una amenaza de ayer el presidente de la Federación Española de Fútbol en El Larguero hablando con Manu Carreño diciendo que no me obliguen a sacarlos mensajes porque a lo mejor los tengo que sale

Voz 13 13:49 pero yo creo que no debería hacerlo porque son mensajes privados

Voz 0239 13:55 de una situación que ya no tiene arreglo y me parece que la Federación Española de Fútbol ya sí que tiene que centrarse única y exclusivamente en el partido de mañana todo lo que sea volver a contestar ahora creo que sería un grave error

Voz 1022 14:07 bueno pues centrémonos en lo deportivo segundo entrenamiento de Fernando Hierro y que hace Hierro va a cambiar algo cómo ha sido esa sesión Javier Herráez cuéntanos bueno pues ha sido

Voz 2 14:19 muy tranquila gallego hemos visto muy bueno con desparpajo con buen tono a Fernando Hierro manejando la situación lo futbolistas también servía como más risueños hasta Gerard Piqué que ya una semana un poco como hoy no el ha visto hasta sonreír haciendo bromas con los compañeros y luego ya nos han hecho

Voz 0239 14:34 hemos sido los primeros quince minutos abiertos

Voz 2 14:36 en ya en los rondos y en este estadio hemos visto un buen tono de la sección española creo que va a tocar muy poquito Fernando Hierro de lo que tenía Lopetegui creo que va a jugar Nacho como lateral derecho que va a estar Koke el centro del campo y que arriba va a jugar el hispano brasileño Diego Costa ya en cuanto a sonidos de esa rueda de prensa de esa comparecencia el mejor ya lo hemos escuchado el del Sergio Ramos cerrando esa comparecencia diciendo que esto no es evidentemente un velatorio no es su funeral es una fiesta España lucha tu una nueva estrella en un Mundial de fútbol aquí en Rusia así habría Sergio Ramos su comparecencia ante los compañeros de los diferentes medios de comunicación tras una semana muy movida el adiós de Lopetegui

Voz 1896 15:14 había que pasar página cuanto antes si no han sido momentos para nada agradable porque duele también pues en cierto modo ha sido parte no de de todo de todo este Mundial tomar la fase de clasificación que había hecho pendiente alguna avalar valoración personal yo creo que España debe estar por encima de cualquier nombre propio en este aspecto cuanto antes vayamos dejando el tema es y nos centremos en el Mundial pues yo creo que mucho mejor para todos y como bien dices yo creo que pocas personas mejor que Fernando no para cubrir ese esa esa ausencia de de Julen que que era pues es muy importante ahí bueno Fernando es un es un grandísimo jugador que todos admiramos desde hace muchísimo tiempo nos conoce muy bien y que no debe de de de sentarnos para nada no de de lo que ha sucedido

Voz 2 16:02 pues la verdad que era el mejor recambio Fernando Hierro es el hombre que lleva la selección española de fútbol veremos qué ocurre mañana a partir de entonces se sacarán algunas conclusiones aunque sea tan sólo el primer partido ir esto ha dicho el técnico malagueño el técnico de la selección española en torno a lo que él quiere lo que quiere ver mañana aquí

Voz 1896 16:20 bueno entiendo que tenemos tres grande finales la primera es la de mañana nos quedan dos más a partir de ahí lo lo que no ganemos el campo con nuestro rendimiento y esa es una realidad no yo creo que tenemos gente there que que este es el Mundial tenemos que entender que somos uno

Voz 2 16:39 el enviado estará aquí que lo tenemos que disfrutar

Voz 1896 16:43 cualquiera de mi veintitrés jugadores lo tienen que disfrutar y que cuando nos vayamos de aquí entendamos todo que cada uno hemos dado al cien por cien del S

Voz 1022 16:53 la selección quiere pasar página del episodio Lopetegui centrarse en lo de mañana Hierro ha dirigido dos entrenamientos y su cuerpo técnico empieza a trabajar con la selección llevan apenas día y medio con los XXIII Internacionales y la pregunta es qué equipo va a salir más allá de los nombres que ha dicho pero nuestro compañero Antón Meana Javier Herráez como juega España Romero va a ser la España de Hierro va a ser la España de Lopetegui va a ser la España de Sergio Ramos va a ser la España de Luis Rubiales como base de ese librillo yo creo que va a ser la España de Julen Lopetegui lo futbolístico

Voz 0239 17:31 no va a ser la España que llamamos viendo en las dos últimas temporadas en los dos últimos años una España con posesión pero una España también vertical e intentando presionar arriba es decir esos conceptos no puede no quiere Hinault debe tocar los Fernando Hierro por ahí en lo futbolístico es evidente que se va a notar la mano del anterior entrenador y luego en el banquillo lo que tiene que aportar Fernando Hierro ex ascendencia sobre los jugadores acertar en los cambios y la personalidad suficiente para si hay que tocar algo hacerlo pero a partir del primer para

Voz 1022 17:57 es decir el equipo de Lopetegui este este creéis que es el equipo de Lopetegui yo pensaba que al jugar Rodrigo pero claro como ya no es el equipo de Lopetegui que hace la alineación mañana eh Fernando Hierro cualquiera sabe sea como quiere que elija lo mejor que empecemos bien el Mundial seguimos en el hora25 deportes del Mundial de Rusia

Voz 1022 20:54 seguimos en Rusia hay vamos a hablar un poco de Portugal como sale mañana la selección de Cristiano Ronaldo con ellos ya lo hemos escuchado Adriá Albets los portugueses lo tienen claro lo tendrán más claro que nosotros

Voz 2 21:09 pues sí lo tienen bastante claro va a salir mañana

Voz 0017 21:11 a Portugal con todo con Cristiano Ronaldo gallego al que hemos visto muy tranquilo bromeando mucho con sus compañeros participando en los rondos divirtiéndose sobre todo con Cuaresma y parece muy poco preocupado el portugués por su futuro antes del entrenamiento han hablado el seleccionador Fernando Santos y también Joao Moutinho los dos coinciden en una cosa que a España no le va a afectar el cambio de entrenador de hecho

Voz 2 21:38 a Moutinho ha dicho que incluso puede ser positivo para la selección española y Fernando Santos ha elogiado a Fernando Hierro ya ha dicho que tienen claro que mañana se van a enfrentar a una selección española que estará asume

Voz 1022 21:49 mejor nivel con el mismo estilo

Voz 2 21:52 de los últimos diez años eso dice Fernando Santos

Voz 20 21:55 no va a cambiar peñas yoga si España juega así hace diez años que juega de la misma forma yo no espero ninguna sorpresa sinceramente no espero sorpresas lo importante es el equipo que juega su estrategia y nada más que eso

Voz 2 22:10 en el sur

Voz 1022 22:12 bueno pues esperando velando armas ya los dos equipos mañana ese gran tremendo Portugal España no ha habido sorpresas hoy en el partido inaugural Rusia cinco Arabia Saudí cero Bruno Alemany ha estado en el estadio luz Vicky en el espectáculo que ha habido antes del partido y en el que han dado los rusos después

Voz 3 22:31 dado con mucha facilidad Bruno

Voz 0301 22:34 sí gallego muchísima superioridad el conjunto ruso de los anfitriones con un grandísimo partido sobre todo de gol dos asistencias y un golazo de falta para cerrar el partido pero también Cheryshev que ha sido escogido mano de Match que dos golazos ha marcado el futbolista del Villarreal el primero después de un gran regate y el segundo con un disparo con el exterior que entraba prácticamente por la escuadra al final cinco a cero algo abultado pero buen resultado para la anfitriona ha sido una auténtica fiesta el estadio de luz Miki

Voz 1022 23:01 vaya partido de Cheryshev estrenándose en el Mundial con dos goles Pedro Morata ha estado con él el jugador del Villarreal supongo que feliz Pedro buenas tardes salga yo

Voz 1716 23:13 buenas tardes Gallego sí la verdad es que el futbolista ha estado especialmente contento nada más terminar el partido primero de todo hablando de su selección del momento en el que el cinco cero ha empezado ilusionar a todos sus compatriotas y a continuación le hemos preguntado también por Lopetegui pero no quería meterse mucho charcos

Voz 7 23:30 Dennis bueno habéis empezado muy muy muy bien no

Voz 1022 23:35 sí la verdad es que que Patón

Voz 1893 23:38 es una hazaña eh no no nos lo esperábamos quizás eh yo era el que menos eh no me esperado empezar así podemos estar muy contentos no yo creo que la afición no se puede ir contenta que era lo que queríamos no salíamos motivados para para ellos para que para que estuvieran felices por su país Si

Voz 20 23:56 disfruta de del partido

Voz 7 24:01 pido el el lío de Lopetegui con con la selección española ultima

Voz 1893 24:05 para mí eh prefiero no comentar nada porque yo no no soy parte de ellos oí bueno espero que les vaya muy bien

Voz 7 24:11 el español ya siete partidos perdón otra vez fue usar

Voz 0684 24:18 para ir como las Cherie ser Quiéreme dos dos goles a Arabia Saudí en la goleada de los rusos Bruno en este grupo se juega mañana el eje

Voz 1022 24:28 exacto Uruguay entran los uruguayos de Luis Suárez que esperamos de ese partido está bien Salah

Voz 0301 24:35 sí está bien está al cien por cien es lo que ha dicho Héctor Cúper antes del partido el encuentro va a ser a la unas espera que vaya con todo absolutamente la selección uruguaya con Luis Suárez Cavani como referentes ofensivos un partido además en el que se enfrentan dos de los entrenadores más viejos de el Mundial Tabárez que tiene setenta y uno años contra Héctor Cúper que tiene sesenta y dos

Voz 0684 24:56 sí recuerdo que mañana también en nuestro grupo se juega en San Petersburgo el partido de nosotros o nuestros otros dos rivales de grupo Irán Marruecos eh

Voz 1022 25:06 enseguida cerramos desde Rusia es teóricamente

Voz 0684 25:09 cinco deportes del Mundial estoy

Voz 1022 26:00 el Mundial todo el fútbol está pendiente de Antoine Griezmann dentro de unos veinticinco minutos a través de Movistar va a emitirse un vídeo en el que supuestamente Griezmann va a decir donde juega el año que viene el anuncio bueno el anuncio lo ha hecho el propio venir mal

Voz 7 26:17 es que yo no porque sé que cuando me Food comenzó cuando quedarme aquí me quedo

Voz 1022 26:40 toda la tarde las noticias que salen indican que va a decir que sigue en el Atlético de Madrid pero estad atentos Toni López algún otro titular de esta jornada de inicio del Mundial

Voz 1716 26:52 Dalia ha hablado Palot al presidente a la Roma Romay asegura que el Madrid está muy cerca de fichar a un portero Allison por setenta y ocho millones y del Levante

Voz 25 26:59 ha renovado al guardameta Oier Olazábal hasta dos mil veintiuno una noticia de última hora Alonso mantiene la pole provisional en las veinticuatro Horas de Le Mans tras la segunda tanda de clasificación recordemos la carrera desde el sábado las tres hasta el domingo a las tres de la tarde también

Voz 0684 27:13 aquí lo dejamos a las once y media El Larguero desde vemos ahí estaremos informando y opinando los enviados especiales de la Cadena Ser al Mundial de Rusia dormir dieciocho un saludo de Gallego adiós