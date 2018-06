"Reportajes Hora 25": Las grietas del turismo

Voz 0194 00:00 no a en algún momento no muy alejado en el tiempo los viajeros acabaron convirtiéndose en turistas hoy todos somos turistas queramos o no viajar se ha convertido en uno de los atajos más a mano para alcanzar la deseada felicidad al menos hacemos las maletas con esa predisposición llenamos ciudades playas monumento juntos montañas islas buscando conocimiento diversión buena comida aventuras caras nuevas amor nuestro ir y venir genera riqueza pero también plantea algunos inconvenientes grietas en nuestro entorno y en nuestra vida como vecinos y como turistas que seguirán ensanchando se si no se piensa la manera de viajar de recibir al visitante de eso va nuestro siguiente reportaje y algo que debe quedar claro desde el principio no es un trabajo contra el turismo somos conscientes de todo lo que suma además del enriquecimiento que supone viajar conocer al otro oler gustar sentir aprender otros mundos que están los números recordamos los que atañen a España el año pasado Nos visitaron casi ochenta y dos millones de personas ocupamos el segundo lugar como destino turístico en todo el mundo después de Francia los ingresos por turismo fueron de ciento setenta y dos mil novecientos millones de euros casi el quince por ciento del Producto Interior Bruto las previsiones para este año estiman que entre empleos directos e indirectos podría generar cerca de tres millones de empleos en estos son números extraordinarios de récord pero aun demos que hay debajo de las cifras que no está tan bien como debiera viajemos para sí

Voz 1 01:35 el fallo del Parma alguna la gente del Palma Not mil personas y tú me he puesto de todos toda una ese mismo ama de atún

Voz 0194 01:48 visitamos El Palmar pedanía de Vejer de la Frontera ubicado geográficamente entre Conil Zahara y Los Caños de Meca subraya protegida por campos de dunas está de moda y a ella acuden surfistas de toda Europa y en días de verano pueden pasar por sus arenas hasta veinte y treinta mil personas y sin embargo sus vecinos no tienen agua potable ni desagües ni cableado telefónico y los servicios que están tasados para una población censada de menos de mil habitantes

Voz 2 02:15 gritos te vienen a buscar la compañía mira donde tienen mio para quería

Voz 1900 02:19 José Manuel a Bosé en un terreno al lado de la carretera que discurre paralela a la playa

Voz 2 02:25 sí se están llevando a las Pelusa incendio en otro lado Jilguerillo negrito no escucharla llegan ahí cantando cantando voy a entregar lo debe

Voz 1900 02:36 este árbol y otros crecieron asilvestrados a la vera de algo que no podemos llamar Casa un cerdo la cuadra de un caballo el cubículo o cuadra de caballo como la llama José ella en la que pasa los relatos de la vejez con su esposa Manuela ahora tiene el techo de metal esta sostenido con puntales no hay muros las paredes son lona

Voz 3 02:59 tenderos de madera porque lo demás lotería

Voz 1900 03:01 del techo cuelgan ristras de pimientos secos Sevilla alguna calabaza alguien frigorífico en no pasado mucha hambre muchas calamidades así que hoy Manuel tienen un trozo de tierra delante de una de las playas de moda en Europa pero no pueden construir

Voz 2 03:18 porque esto melancólico en los cien metros de costa yo no puedo poner un ladrillo yo no puedo poner aquí nada yo no soy ayer dueños directo dueño de esto es la Junta de Andalucía medio ambiente

Voz 1900 03:30 comencé no tienen luz se iluminan con un generador

Voz 2 03:33 todavía esto está está tercer mundo y tampoco es esto

Voz 1900 03:36 ha permitido el acceso al agua potable por qué pasa unos metros y como en El Palmar no hay Depuradora ni canalización de desagüe usan una fosa séptica como todos los vecinos

Voz 2 03:49 aquí hacemos nosotros las nuestras ciudades y estuvo a una a una a una poza ética esta razón postre quería es que aquí no y saneamiento señor aquí no hay saneamiento para nada de nada aquí es día que Zac de todo

Voz 1900 04:11 José y Manuela hacen vida en Koné aquí venimos lo verán las autoridades les prohiben levantar en el terreno cualquier tipo de negocio si les permiten usarlo como Parking para veraneantes

Voz 2 04:21 yo lo utilizo de par sí perros esto son cuarenta días en el mes de agosto ha cobrado tres euros

Voz 1900 04:30 ya les habíamos dicho que la carretera pasa al lado tres mujeres en la arena que ha llegado hasta el asfalto que frena el avance de las dunas en las giras de arena El pájaro entre Matas de Barrón la deja busca flores de cardo cenas de Mar a unos metros la playa ancha y larga cambia de color con cielo y los surfistas embutida en trajes de neopreno la fama de la ola del Palmar ha trascendido en la línea de playa abundan las escuelas

Voz 1582 04:57 ya sé que no voy a decir que ya me da igual pero en fin

Voz 1900 05:01 me alegro Antonio pesca bailan al curry Khan cerca de la casa mata de la Guerra Civil que hay en Torrenueva pocas la marea no ayuda al otro lado de la playa de Las Dunas y de la carretera se extiende una larga línea de terrenos parcela dos escuelas del Sur locales de ocio irreal

Voz 4 05:22 durante vamos vamos a seguir en el alférez porque no

Voz 1900 05:25 has de personas rodean a un atún rojo salvaje de almadraba asisten a un que el despiece tradicional de la tuvimos el chef del alférez Antonio González van narrando los más de veinte cortes que se utilizan en cocina

Voz 5 05:40 eh utilizamos la palabra limpia para el carpaccio debe ser comentaba antes de Paterna con sorbete de

Voz 1900 05:46 cuando los hermanos vea Paco y ahí se pusieron al frente de la alférez hace treinta años no imaginaban lo que iba a ocurrir

Voz 1009 05:52 si esto parecía que iba a ser una playa iba a una playa que nadie iba a venir para ella que no se iba a convertir lo que se ha convertido está convirtiendo y entonces claro puesto llegar de totalmente sorpresa no

Voz 1900 06:06 Luis alférez es presidente de la Asociación de Comerciantes del Palmar durante años ha visto crecer la pedanía empujada por el crecimiento del turismo

Voz 1009 06:13 llega bueno a poco poco a poco poco ya ve que alcalde le metía mano lo iba dejando Lehman dejándole va dejando cuando se da cuenta a ver por dónde se le mete mano y esto sigue creciendo e con negocios casas casa prefabricada esto sigue creciendo imparable venta

Voz 1900 06:35 según José Ortiz alcalde de Vejer de la Frontera ayuntamiento del que depende la pedanía de El Palmar en temporada alta hay picos de visitantes de decenas de miles de personas

Voz 6 06:45 veinte mil personas cuarenta día de donde depende de cuarenta mil personas en Las Palmas están censados setecientos la población

Voz 1900 06:53 estable en invierno ronda entre dos mil quinientas y tres mil personas él mismo alcalde reconoce el aumento del número de casas aproximadamente unas mil doce pero el empadronamiento no ha variado en la última década el Ayuntamiento se niega a reconocer a nuevos vecinos porque considera ilegales las viviendas que ocupa

Voz 1009 07:11 lo que eso conlleva a que nos pongan más servicios contra más gente más servicio

Voz 7 07:18 claro desde el punto vista la Administración la dotación de servicio para novecientas personas censadas la correcta

Voz 1900 07:24 pero la realidad habla Paco Rosado presidente de la asociación de vecinos de El Palmar

Voz 7 07:29 calidad que esté carece de servicios básicos agua electricidad alcantarillado instamos primeras viviendas son tan tan la normativa que existen que se solapan una contra otra tenemos desde la Ley de Costas tenemos el POTA de La Janda tenemos el Plan de Protección del corredor litoral andaluz etcétera etcétera etcétera rezo normativa que forma paga una sobre otra de que hace que prácticamente todo sea ilegal no viable en doce gente que lleva toda la vida que viviendo pues no se puede empadronar porque la caza no tiene una cédula de habitabilidad Said primer en coche oficial manda más que lleva toda la vida porque como hay doscientas mil administraciones quemando

Voz 1900 08:09 en apenas una década la mentalidad de algunos vecinos ha cambiado han dejado a un lado las huertas las cuatro vacas son las cuatro cabras para intentar vivir del turismo pero las infraestructuras las siguen siendo sin muchos a Gerar las de hace cuarenta años

Voz 7 08:24 ya lo fuego espantado cuando que aquí no existe agua potable no estamos de Somalia Etiopía que aquí exista familia que no tiene acceso al agua potable en un día

Voz 3 08:34 para agua potable si hay para las duchas en la playa Ana Ortega ex presidenta del AMPA de del Palmar siete pero es de la gente del problema no tenemos agua potable pero la dulce las el veraneante que venga a ducharse a la playa tiene bueno table una zona

Voz 7 08:51 turística como esta de moda que además tiene la Q de calidad que trae curioso Daniela desatino acude calidad y que esta zona no cuente con agua potable ni alcantarillado camino tercermundistas que por donde quiera que lo mire que no tiene tiene cabeza

Voz 1009 09:07 y en perspectiva Beckett

Voz 1900 09:09 venga bazofia a corto plazo las promesas de agua para los vecinos se han repetido en la última década en las pasadas elecciones se llegó hasta colocar un cartel anunciando lo pues resulta que se puso el cartel

Voz 1009 09:21 noticia agua efectivamente llevamos ya con este verano

Voz 1900 09:27 respuesta del alcalde yo no digo

Voz 6 09:29 digo quiero vecina El Palmar llevan razón es decir en todas las prácticamente todo

Voz 1900 09:38 para un gran olvidado el alcalde Brumete que el agua llegará muy pronto

Voz 6 09:42 es otro en el tema del agua es no estoy

Voz 1900 09:44 manera de hablar da la sensación de estar ante un reto nuevo para él ni el agua fundamental les recordamos que es alcalde desde hace siete años

Voz 6 09:52 si usted no no lleva ya siete años acercar de pero les puedo decir que es otro como Ayuntamiento hacemos lo que podemos lo que no dice la Junta Andalucía es que para dar agua potable a una vivienda tiene que está legal para para legalizar viviendas para legalizar viviendas necesito un planeamiento urbanístico

Voz 1900 10:08 en mil novecientos noventa y nueve ya se elaboró el primer proyecto de Plan Urbanístico para ordenar el Palmar ese plan se ha ido cambiando con los años y cada uno de ellos se asegura que está a punto de ser aprobado

Voz 6 10:19 estamos trabajando con ellos sin perder tiempo en la compra elemento urbanísticos de acuerdo todos

Voz 1900 10:23 los vecinos han perdido la fe dice año

Voz 7 10:25 engañando no porque todos ha condicionado ese periodo el agua corriente alcantarillado

Voz 8 10:30 a todo la fibra óptica todo

Voz 7 10:33 bravo farolas la ayuntamiento les a la pelota a la Junta la Junta al Ayuntamiento Costa bolos

Voz 3 10:39 lado enumeró hemos otras carencias de calado la sanidad tenemos médico de familia es una hora cuatro días a la semana el a la Torío lo tuvimos que pinta a través de la asociación de vecinos porque la Junta de Andalucía no vamos a lo tiene ahí ahí está siguiente punto la seguridad

Voz 7 10:58 dejaba la ayuntamiento que estaba masificado El Palmar yo le decía que el problema no es tuviera dos mil persona vino la puesta de sol

Voz 9 11:05 Cabildo dos mil personas son policías

Voz 7 11:08 acercándose a doce kilómetros heces

Voz 9 11:10 el problema no que haya mucha gente en la palabra

Voz 1900 11:19 devenido

Voz 0194 11:23 el año dos mil diecisiete Un buen Benidorm casi dieciséis millones y medio de pernoctaciones sumando hoteles campings y apartamentos reglados sólo Barcelona Madrid y San Bartolomé de Tirajana les superaron en el corazón de la ciudad se concentra en alrededor de mil hoteles con cuarenta mil plazas los trabajadores vinculados directamente a la actividad hotelera rondan los cinco mil

Voz 1900 11:45 llegamos a Benidorm sin utopías y con buen tiempo el skyline sigue atascado de rascacielos y las obras recuperan el tiempo perdido los bares ofrecen prácticas de churros con chocolate bien su ex de los techos de los decomisos orientales cuelgan flotadores con cabezas de Unicornio

Voz 11 12:06 la bicicleta roja el canasto de ropa sucia y la jaula del canario y las toallas comparten con los grupos de las despedidas de solteros bajan en aluvión a los beach clubs con camisas floreada así diademas luminosas a beber tequila si jarras de fans

Voz 1900 12:22 los hoteles visten a sus mejores organistas con camisas de barquitos veleros para amenizar los anochecer mediterráneo

Voz 12 12:29 una parte sin mucho ruido alguien invisible cocina sirve griega y limpia para que la felicidad contratada por días y a un precio razonable no desmerece

Voz 13 12:43 son las doce de la mañana decenas de colegiales salen del Ayuntamiento de Benidorm hemos quedado con trabajadores de hostelería para hablar de sus condiciones laborales

Voz 1900 12:52 elegimos un rincón tranquilo del parque de La Higuera durante una hora exponen los abusos laborales las amenazas y represalias que según ellos sufren por parte del grupo hotelero para el que trabajan pero ustedes no podrán escuchar nada su abogada o abogado inaccesible para nosotros les recomienda primero que no digan sus nombres luego que no digan nombres de los hoteles restaurantes apartamentos au empresario después que no entren en determinadas acusaciones finalmente los trabajadores Nos ruegan que corremos toda la grabación y así lo hacemos a lo largo del día Nos cancelarán otras citas denuncias que también se traga el silencio después de este encuentro nos reunimos con las pelis de Benidorm asociación que defiende los derechos de las camareras de piso las que limpian su habitación de hotel entre otras cosas

Voz 1812 13:47 más aún hay mucho miedo hablar porque he venido a cabo tiene un hotel de Otto y todos nos conocemos

Voz 1900 13:52 es Yolanda García Gallo un miedo horroroso

Voz 14 13:55 velar porque en cuanto hablas te señalan rutas hemos llegado a denunciar listas negras de trabajadoras trabajadoras que han ido a denuncias simplemente que querían sus dos días libres que les corresponde por convenio porque aquí hay muchas cadenas hoteleras como la Cadena SER vi Group Me llamo Yolanda mismo importa decirlo donde las eventuales entran ya con la condición de Un dios Sol las fijas ni dos días porque no se lo pueden quitar porque llevan muchos años y las eventuales entramos eh con un día libre son

Voz 1900 14:24 las que Ellis cada vez con más presencia y voz reclaman que se prohiba la externalización de sus servicios en los hoteles

Voz 14 14:31 que que vende meten habitaciones limpias un hotel no vende comedores ni salones Nico

Voz 1900 14:35 al quedar al margen del grupo hotelero los trabajadores pueden perder derechos y sufrir bajadas salariales especialmente cuando entran en acción las llamadas empresas multi servicios que funcionan al margen de los convenios de hostelería

Voz 14 14:48 en pesas que son a nivel nacional como consta como Eulen como que están actuando dentro de la hostelería con los aplican convenios de limpieza de grandes almacenes Olimpia de colegios de portales que pagar nada tiene que ver con la usted el hotel

Voz 3 15:03 el contratado este servicio la muerte servicio pasa un presupuesto y luego el hotel dice ya se encargan ellos aquí una se rompe la cabeza se encarga la multiservicio encarga la etc

Voz 1900 15:13 habla Carrillo etc

Voz 3 15:15 este Osaka cuenta ahí dice Jolín yo le pasa un presupuesto con treinta

Voz 15 15:20 dos camareras pero claro es que con treinta y dos coma Arinaga ganó doscientos no voy a ver si bajando a quince amplió a mil ese es el problema que nadie regula eso de ahí viene la sobrecarga de trabajo

Voz 1009 15:34 de intereses económicos las camareras de piso reciben cada día un parte de obligado cumplimiento en ese parte se les indica lo que tienen que hacer

Voz 1900 15:42 si acaba su horario uno han terminado el trabajo asignado porque las han sobrecargado de tareas o porque no ha llegado el camión de la lavandería deben continuar en su puesto hasta que acaba en verano cuentas

Voz 14 15:53 eh noventa o cien camas tú acá chat de Edna sólo son las camas son los las terrazas y los cuartos de baño los ascensores los pasillos y las escaleras baja te la ropa sube la ropa a la lavandería

Voz 1900 16:05 vayamos a ejemplos concretos hotel madera Esther narra cuál fue su experiencia en este hotel de Benidorm como trabajadora analizadas no

Voz 1812 16:13 en más de ocho horas firmas Se supone que han tasado las nueve capitales a las tres pero realmente tu horario de trabajo es de ocho a ocho y media tienes que estar allí hito horario de salida es cuando termines nunca antes de las cuatro y media

Voz 3 16:27 no será la media hora de donde comida

Voz 1812 16:30 los quince minutos de descanso cuando tienes un contrato de seis horas te corresponden quince minutos de descanso nada no tienes taquilla donde guardar tus cosas porque no perteneces al hotel no te dan de comer porque no perteneces al hotel hay una reclamación de un cliente por la tarde

Voz 3 16:46 se ha olvidado poner una toalla o ha venido un acompañante a la habitación como no hay camarera de guardia te llaman a tu casa

Voz 1812 16:56 frase de la gobernanta estés donde estés estés haciendo lo que estés haciendo vendrá y harás lo que dejó sin hacer

Voz 3 17:05 no cojas el teléfono mañana no te molestes son volver

Voz 1900 17:08 a punto en otro nombre si lo tenemos par lo cuenta una mujer de sesenta y un años cuarenta de ellos como camarera de piso

Voz 16 17:14 lo dejé lo del me marché yo porque con la crisis aumentaron más habitaciones me quitaron un día libre hizo protestaba porque no quería eso sí la gobernanta detrás de tuya de machacan dote eso te crea una ansiedad depresión nos trae que no que no lo podemos llevar entonces yo me obliga a dejar

Voz 3 17:37 porque si no digo o me largo me de una silla de ruedas ahora llevan hasta treinta habitaciones cuatro con con una y han tenido compañeras mías sin sin contrato tres meses

Voz 1900 17:48 el día que pasamos en venido lo cerramos un encuentro con Toni mayor presidente de la patronal os que a lo largo del día el presidente no irá posponiendo el encuentro por distintas razones

Voz 5 17:58 es así que recurrimos días después a la entrevista telefónica tiempos un momentito por favor ya que pone en contacto con él

Voz 17 18:07 Toni mayor nos atiende con prontitud

Voz 1900 18:10 si tras hablar de las cifras récord turísticos del año pasado lo hacemos referencia a las denuncias de las trabajadoras

Voz 18 18:17 ver algo no no no no no lo sé tampoco lo lo podemos saber todo pero que que el convenio la y el espíritu de lo que se firmó es quiénes ni ni ni un euro menos en ninguno de los departamentos

Voz 1900 18:29 a lo largo de la conversación compartimos con las dificultades que hemos tenido para hablar con franqueza con trabajadores del sector turístico en los síntomas de miedo que hemos detectado

Voz 18 18:38 es que eso da miedo hay que a eso a lo que no me gusta porque hay que dar la cara hay que dar la cara para para para bien o sea empresarios este trabajador luego estoy hablando o sea que aquí vino el si estamos equivocados que no que no lo digan pero desde el convenio firmado por los sindicatos illes un convenio muy muy claro sería injusto que a un hotel tratará de pagar menos acogiéndose a una Martín gala o alguna cosa semiene Il saque hasta nosotros veríamos afectados por ese esa discriminación

Voz 1900 19:08 volvamos a las que pelis recapitular hemos otras reivindicaciones que sobre la mesa a día de hoy no se reconocen las enfermedades específicas que padecen las camareras de las habitaciones de hotel

Voz 14 19:19 vas a la Seguridad Social le dices que les camarera de piso se dice que no me cuentas

Voz 1812 19:22 la más ya sé a qué bienes no estás hecha una mierda

Voz 1900 19:26 consecuencia del desgaste físico que sufren consideran imposible trabajar hasta los sesenta y cinco años impiden Parayas el derecho a la jubilación anticipada

Voz 3 19:35 pasó

Voz 16 19:36 de que tengo ahora mismo sesenta y un año que cumplió me gustaría estar trabajando ocho horas porque la cotización para mañana es mejor que la de cuatro horas pero es que lo que hay en los hoteles en Benidorm yo no puedo aguantar eso

Voz 1900 19:49 y una última vincular la categoría de los hoteles a las condiciones de trabajo de sus empleados

Voz 14 19:54 porque únicamente se conceden las las tres o cuatro estrellas son las cuatro superior las cinco por el tamaño de las habitaciones y lo bonito que se lote pero no se absolutamente nada que en hoteles de cuatro y cinco estrellas están explotando los trabajadores para conceder esa vía bien no de que se vinculará la categoria no sólo por la estética sino

Voz 1 20:14 también lo que la situación laboral dentro de los hoteles las puertas de todo

Voz 3 20:23 yo Toledo

Voz 1 20:26 aquí estamos en Toledo

Voz 0194 20:28 Toledo celebró el año pasado su treinta años como Ciudad Patrimonio de la Humanidad con un récord más de novecientas mil pernoctaciones su casco histórico atrae a más de dos millones de visitantes anualmente a finales del siglo XIX sus aires medievales islámicos y orientales atrajeron a los románticos de todo el mundo la ciudad competía con Venecia con brujas desarrolló un modelo turístico que registró una urbe arruinada y decadente y así hemos llegado a las puertas de la segunda década del siglo XXI

Voz 1 20:56 miércoles son las once de la mañana

Voz 1900 20:59 decenas de autobuses y varios trenes han dejado a miles de turistas a las puertas del Casco Histórico partimos de la plaza de Zocodover en dirección a la calle Comercio junto a Hilario Alarcón sino del casco histórico voz de la socia acción iniciativa ciudadana

Voz 1582 21:16 donde yo sus lo ves viniendo porque ellos pueden del Aaiún Sara hay un pin aquí hay una casa de las casas después está en establecimientos de objetos turísticos orientadas a que algún algún turista de los flujos que tenemos que te has ahora pues entre mes de Berlín cuenta aquel lo que está pasando que viene diciendo aquí un León de gente en dirección contraria nos hemos metido en medio de una excursión de orientales este flujo de gente que hace veinte años era excepcional ahora es todos los días

Voz 1900 22:00 se cumple el manual las tiendas de recuerdos exhiben objetos con apariencia de artesanía local pero en su mayoría son made in China las espadas en El señor de los anillos conviven con Quijotes abanicos Trabuco los azulejos de la estrella de David ida el Cristo de Urda carteles taurinos imanes para frigoríficos ida esquinado dos

Voz 1812 22:20 porque lo mueve los puntos no es difícil que se absuelto

Voz 1900 22:24 el padre de Diego Del Cerro ya fue damas quién Nador su madre atendía una tienda de Damasco minados el mismo trabajo en hostelería la familia se ha dedicado al turismo toda la vida

Voz 19 22:35 yo creo que épocas pasadas y han sido mejores para muchas cosas para hay mucho turismo pero pero yo creo que el de antes era mejor que el de ahora ya en vez de comprarse cinco souvenir prefiere comprarse otra cosa

Voz 1900 22:49 que no es cara este mal sigamos camino el comercio tradicional del casco histórico está desapareciendo

Voz 1582 22:56 por ejemplo esta calle en la calle Tornerías llega a conocer conocida como la calle de las pescaderías popularmente porque está lleno de pescaderías ahora sólo queda uno

Voz 1900 23:04 la burbuja inmobiliaria inflada por los récords de visitas está cambiando el paisaje no es nuevo el apartamento y el local turístico resultan más rentables pero no hacen barrio

Voz 1582 23:17 un vecino sigue siendo vecino esté en régimen de compra o en régimen de alquiler es un alojamiento turístico no es

Voz 1009 23:25 eh

Voz 1582 23:26 lo cual se pierde el entramado vecinal porque eso afecta también al comercio tradicional porque también los dueños de los locales pues ya no piensan en que alquilan un local para un comercio destinado a diez mil cuatrocientos vecinos sino no estoy alquilando un local para un comercio para dos millones y medio de potenciales clientes de turistas por lo cual

Voz 1900 23:54 a los pies de la escalinata del Teatro de Rojas hay un perro atado a un bolardo ladra en dirección a la Puerta del Mercado de abastos anuales de Aitán atiende ya el puesto cinco

Voz 0765 24:07 el turismo me parece digo una cosa muy buena para Toledo gracias a Dios vivimos bastante de ello pero sí que nos gustaría que se echara a un poquito más al ciudadano de que vive en Toledo a las personas que viven en Toledo porque yo bajo mi punto de vista creo que están un poquito dejada de la mano la gente se va yendo más bien fuera y esto va a llegar un momento en que yo creo que va a ser insoportable estar aquí en el casco o sea le echa una mano de aquí a a X años va a estar muy mal muy mal ir todos de nuevo Makos Many los turistas ni los toledanos

Voz 1900 24:41 nadie da validez al censo que habla de diez mil cuatrocientos vecinos en el casco histórico hay sospechas y evidencias de que muchos son falsos empadronados entre otras razones para conseguir permiso de aparcamiento

Voz 1582 24:55 el otro problema está en la calle tras Tamara esto era una calle era mi mi calle de la infancia aquí estaba lleno de lleno de de vecinos bueno pues desde que empezamos aquí esto se número quince aquí hay vecinos a partir de aquí en esta en esta acera Gianni vecina este que pone aquí pensión este no vive nadie tampoco

Voz 20 25:19 estamos al lado de Zocodover

Voz 1900 25:21 la de Julian es la última carpintería del casco la falta de vecinos y las superficies comerciales están amargado los pocos meses que le quedan para la

Voz 20 25:30 dilación pues ya muy mal tiro adelante muy mal ahora cuadro chapuzas queremos saliendo y eso que ya estoy a punto ya de jubilarme ya pues no me preocupo mucho pero ahora estoy muy mal

Voz 1900 25:45 no me ha faltado Nook el trabajo doce de la mañana frente a la Catedral

Voz 21 25:48 cuando se oye el el problema de Venecia el problema de Barcelona con los cruceros evidentemente Tajo no da para cruceros pero también tenemos nuestro nuestro desembarque decir aquí llegan a decenas y decenas de autobuses a una determinada hora y cuando se produce esa llegada que suele ser bueno pues más o menos la misma evidentemente hay una hay una invasión

Voz 1900 26:10 tal del casco estoy ahora Jesús Robles y sorteó el y presidente de la Academia de Bellas Artes y Ciencias Históricas de Toledo no cree en las imitaciones sigue nunca

Voz 22 26:20 cambio de modelo que nos hemos conformado con un modelo turístico que se basa la excursión desde Madrid

Voz 19 26:25 con con esa visita de pueblo

Voz 22 26:30 calles voy luego haberla catedral si acaso entro en algún sitio más no se ha potenciado la visita como tal de la ciudad de Toledo con todo lo que tiene que ofrecer es decir aquí también la ciudad eh bueno pues tiene el circo romano mejor conservado

Voz 1900 26:44 nadie sabe que en Toledo hay un circo romano con esas características de Toledo tiene cien monumentos declarados muy poco son conocidos el objetivo es diversificar los intereses y los caminos para disminuir la presión que se concentra en el treinta por ciento del Casco Histórico hacer más habitable la ciudad y la experiencia del turista más gratas

Voz 22 27:04 que las piedras hablan en mentira las piedras no hablan de caza en las aulas es es la labor de las instituciones esa es la labor de la sociedad civil que tenemos que convencer a la gente o dar la información a la gente para que sepa leer Estoy valorarlo esa es la vía para diversificar es decir no imponer sino ampliar conocimientos y capacidades para que la gente lo descubra por sí misma que yo creo que lo interesante es decir no se trata tanto de guiar de ordenar de disponer de prohibir como de facilitar de sobre todo bueno pues

Voz 23 27:35 inaugural alguno

Voz 24 27:38 portadores que tenemos que dividirnos entre

Voz 6 27:42 son

Voz 1900 27:43 si las tres de la tarde Patricia Margarita han venido de Madrid en autobús su es turista todas están intentando reagrupar a los estudiantes a quiénes deben enseñar la ciudad en sólo cinco horas

Voz 3 27:55 otros ahora por ejemplo hemos venido con un grupo de alemanes que vienen de esa vienen de una escuela de idiomas

Voz 1900 28:00 las preguntas que les hace con más frecuencia son extras donde están los bancos porque ese compra condenas de cuarenta y ocho habíamos dicho bueno a ver

Voz 24 28:11 el grupo entero no podemos aunque hemos venido aquí con grupos de sesenta y tantos pero bueno nos lo vamos a dividir hemos dicho bueno como hay tanta gente lo que vamos a hacer es dividirlo pero solamente dividirnos en las explicaciones el resto tiempo vamos todos en grupos ya que vamos a ir a Rampla no por la ciudad con los pequeñas que son las calles

Voz 1900 28:28 calle del Allariz a la espalda del Obrador Santo Tomé yo no sé yo desde luego el que cometa la osadía de decir que he visto Toledo visitándolo mediodía me sorprende Juan Ignacio de Mesa ha sido presidente de la Real Fundación de Toledo estuvo al frente de la alcaldía en los años ochenta y es profesor y economista si queremos ser

Voz 1069 28:48 una ciudad que tengo un modelo que corresponda a lo que demanda la sociedad actual tendremos que hacer un proyecto de ciudad que satisfaga a mi generación a la generación de mis hijas y a la generación de mis nietos para eso no cabe estar sentado esperando a ver quién viene hay que sentarse a trabajar hay que llamar los mejores hay que sentarse a planificar establecer un plan de excelencia un modelo de ciudad desarrollar un proyecto que se pueda exponer y saber qué consecuencias tiene para el futuro de una ciudad que tiene un pasado maravilloso tiene un futuro que no corresponde a lo que era a principios del siglo XX

Voz 1900 29:31 Haza del Salvador ocho y media de la tarde Goiri Isabel se han sentado en un banco las chaquetas de lana fina sobre las rodillas por si refresca

Voz 1 29:40 para los bolsos a un lado alrededor sólo hay silencio

Voz 1900 29:45 la mayoría de turistas ya han abandonado la ciudad han muerto

Voz 25 29:51 y el turismo lo da una alegría que salen por la mañana tal está plazas de la

Voz 1900 29:56 la calle vienen vez en cuando

Voz 25 29:58 por ahí pero nadie nadie

Voz 3 30:01 como siempre a un desierto por la mañana sí hay mucho da vida claro

Voz 1 30:08 hay muchos Lloret

Voz 0194 30:16 en el de mar hay censadas algo más de treinta y seis mil personas en verano llegan a las doscientas cincuenta mil es la quinta localidad de España por ocupaciones hoteleras forma parte de la Alianza de municipios turísticos de sol y playa junto a destinos como Torremolinos Salou Calvià Adeje y Arona hace unos años nació la palabra y acción para hacer referencia a los procesos de degradación de algunas zonas turísticas por culpa del llamado turismo de borrachera

Voz 1 30:44 madrugada del jueves al viernes una de la mañana

Voz 1900 30:48 grupo de turistas a las puertas de los locales de ocio nocturno de la calle Josep de Togores Lloret de Mar nueve de la mañana Plaza del Ayuntamiento Dickens punto de reunión de los niños de la guardería para un crucero hacía Santacristina Lloret de Mar

Voz 26 31:07 dos de la madrugada

Voz 4 31:13 un grupo de jóvenes

Voz 1900 31:14 este de Alemania exprimiendo su semana de vacaciones por la calle Pla de Carbonell Lloret de Mar once y media de la mañana turistas tomando el sol paseando y hallándose en la playa Lloret de Mar

Voz 1 31:30 dos y media de la madrugada

Voz 1900 31:34 cola de clientes en las discotecas de la avenida Lluis Marlene desvelarlo a una Lloret de Mar doce compras en torno a las calles comerciales a la iglesia de San Román Llorente

Voz 1 31:50 tres de la madrugada un grupo de gente contenta hacia alguna parte quemar cuatro de la tarde

Voz 1900 32:01 máquinas de coser de las tiendas de souvenirs de la calle de la Riera bordando nombres sugerentes en las toallas de playa Lloret de Mar hay muchos dentro de Georgia

Voz 1199 32:09 sí evidentemente ahí estos quinientos metros donde hay discoteca así alguien joven que tiene ganas de tomarse una copa pasado

Voz 1900 32:15 lo habías Jaume SAT ex alcalde de Lloret de Mar y vicepresidente del Patronato de Turismo de la Costa

Voz 1199 32:21 drama lo hay barrios como la zona de Farnals como el propio paseo del mar en la zona norte la zona que toca el castillo reflex

Voz 1900 32:27 sobre la estigmatización que pesa sobre las

Voz 1199 32:30 vida pero es muy fácil eh banalizar no criminalizar los con el hecho pum nos diría puntual porque al final pero con un hecho desgraciado que pasa en verano como en principio a suele pasar que un día Un señor pues se cae de un balcón como pasa en muchos sitios o alguien en esta de trigo hace no sé que siempre acabamos martirizado por por estos hechos concretos que que manchan todo el trabajo que hace la distinción la las periodistas yo creo que no nos han tratado justamente a la prensa en general esto es una ciudad en que pasan cosas fantásticas en que hay una actividad económica óptima

Voz 1900 33:03 durante los últimos años la ciudad trabaja en torno a una mesa donde colabora la empresa privada hay distintas administraciones para reinventarse como desee

Voz 1199 33:10 cómo cambiamos el modelo turístico pero como no perdemos ninguna sabana por el camino porque claro la gente que tiene que seguir facturando y el IVA aquí hay un aquí hay treinta mil camas Easy cerramos este hotel aquel hotel aquel hotel aquel negocio negocios son puestos de trabajo que limita son familias que no no bueno pues no tendrán recursos para vivir por lo tanto en tenemos que hacer un cambio tranquilo cómo mejoramos cómo comencemos no es un tema de prohibición sino de convencimiento

Voz 1900 33:38 Jaume SAT se dedicó a la gestión de empresas turísticas ya dar clases en la Universidad de marketing turístico antes de llegar a la Alcaldía

Voz 1199 33:46 ahora sabe del peligro de la turismo fobias García

Voz 1900 33:48 ya hace años han puesto en marcha campañas para evitarlo

Voz 1199 33:51 a nosotros sabemos tenemos muy claro que vivimos del turismo es nuestra economía es nuestra industria no tenemos fábricas no tenemos biotecnología tenemos turistas y un territorio fantástico y por lo tanto lo que velamos desde el Ayuntamiento es la buena convivencia entre el turista la piel ciudadana el residente con respeto en Lloret cabemos todos por lo tanto tu pasa de lo bien que lo respetan y yo quiero silencio y la campaña de este año versa ha con el silo

Voz 27 34:15 nosotros defendemos el turismo de ocio nocturno defendemos el turismo familiar defendemos lo turismo de comer

Voz 1009 34:20 esos lo que hemos de ser capaces es de hacer que todo esto con gente Enric do tras diez presidente del Gremio de Hostelería de Lloret de Mar de ahí

Voz 27 34:29 pero ocio nocturno o a veces incluso diurno a joven ahí de vacaciones yo casi creo que a veces es inevitable de de que haya un poco de de de no no diera la palabra altercado pero gente que vive más gente que no sabe beber bueno hemos de ir poniendo herramientas para reducir esto es la vía pública pero a bueno como digo creo que forma parte un poco de de la normalidad de estar en vacaciones y relajarse si Lloret somos los gran nombrados los grandes conocidos sea porque siempre somos nombrados por ocio nocturno aparentemente por la manera de nombrar de mala calidad cuando tenemos unos locales de alta de alto nivel de con mucha calidad sí somos muy desconocidos con todo el resto que tenemos tenemos un una de las playas donde sea valorado mejor de Europa como el que es Cala Boadella tenemos hoteles

Voz 1900 35:28 el presidente del Gremi de hostelería apunta lo que para él es el verdadero problema de Lloret

Voz 1009 35:33 todas las ciudades turísticas y todo lo que estamos generando de impuestos municipios

Voz 27 35:38 se va a la comunidad autónoma o al Estado central donde

Voz 1009 35:42 o sea no se devuelve nada al municipio sólo municipios sólo recibirán el mismo dinero que cualquier otro municipio por los ponen los ciudadanos censados esto quiere decir que estamos usando los recursos de los ciudadanos para poder mantener las zonas turísticas también es cierto que vivimos del turismo las viviendas aquí vale lo que valen por el turismo para lo bueno y lo malo aquí la gente tiene el trabajo que tiene gracias al turismo lo malo es un círculo y tienen unas actividades en Lloret de Mar la gente todo el año para hacer cosas para lo malo bueno todo esto también son son ventajas de vivir en un pueblo como Lloret de Mar pero claro no es suficiente hoy en día para que la gente les compense el turismo el que no es empresario a niveles de facturación

Voz 28 36:33 con porcentajes de facturación el turismo representa más del ochenta por ciento de la mayoría de ingresos que hay en los establecimientos de Lloret

Voz 1900 36:40 France ex Alsina es gerente de la Asociación de Comerciantes de George A

Voz 28 36:45 el hecho de que también nos venga un público pasarían y que venga a disfrutar del ocio nocturno

Voz 1900 36:51 esto también marca también nada en la ciudad hay más de setecientos comercios

Voz 28 36:55 también hay una serie de los comercios abren de día tercios

Voz 1900 36:57 el turismo joven sale de noche pero quién sale de noche termina comprando de día

Voz 28 37:02 bueno un evidentemente el nivel adquisitivo de esta gente quizá no sea tan alto como un como un individuo positivo de una persona de de de más de cuarenta años seguramente pero bien pero nosotros no podemos luchar en contra de que hay una hay una oferta Se vende unas habitaciones algún tipo de de de de cliente por lo tanto pues es lo que tenemos

Voz 1900 37:22 los Alsina intenta dar la vuelta al uso peyorativo de la palabra York cotización que sigue pesando sobre algunas bolsas de opinión

Voz 28 37:28 pues yo utilización yo excepciones la capacidad de los y retén de mejorar yo creo que también es organización emitió acciones la capacidad de las empresas que han ido a más empresas que están vendiendo aquí Lloret en lo que están vendiendo otros municipios que teme de estos irritación entonces yo incitación también tendremos de interpretarlo de muchas maderas vale porque tiene mucho menos interpreta de esa forma no es que esté este municipio Saint retiro

Voz 20 37:52 la Roja ojalá fuera también pensar pues también han sido capaces de cambiar

Voz 1 37:57 si somos capaces de cambiar

Voz 3 38:02 bueno

Voz 1 38:05 el tema del alojamiento

Voz 0194 38:07 Ibiza es un paraíso pero no todos cogen en el paraíso la llegada incesante de turistas la necesidad de más trabajadoras y trabajadores cualificados para reforzar los servicios de la isla y la reconversión de las viviendas en apartamentos turísticos no regulados ha elevado los precios ya convertido la búsqueda de habitación en una aventura casi imposible esto resiente el día a día de los ibicenco dificulta las campañas de los empresarios del turismo y complica el ejercicio de servicios como la justicia la seguridad o la sanidad

Voz 1900 38:36 antigua unidad de hospitalización de Pediatría del Hospital Can Misses una de las habitaciones que ocho de las habitaciones se han habilitado para alojar a profesionales sanitarios y familias que vienen de fuera de la isla a lo largo del año pero principalmente en verano como muy pronto se elevarán a once retirado cualquier

Voz 20 38:56 vestigios de lo que pudiera ser una habitación de hospital los cabeceros hice adecuados parece una habitación

Voz 1900 39:02 en años pasados se suspendieron algunas contrataciones porque médicos auxiliares y técnicos de enfermería solicitados por el hospital Can Misses para reforzar la temporada de verano no encontraron vivienda o no a un precio razonable pues lo más parecido

Voz 20 39:18 o alojamiento hotelero pero dentro de los

Voz 6 39:21 no dejaría Ferrer ni soy hicieron ánimos y la pasión en el hospital Can Misses de Ibiza

Voz 1900 39:27 la cirujana Úrsula Jarrio vino a Ibiza para cubrir una baja maternal e instaló en una de estas habitaciones

Voz 6 39:33 eso eso es una ayuda muy importante sobre todo a la hora de llegar a un sitio desconocido donde no conoces a nadie donde no sabes la situación laboral que te vas a encontrar al día siguiente y que además tiene el hándicap del problema de la vivienda fecha de

Voz 1900 39:47 cada uno de los casi dos meses que pasó en esta habitación busco vivienda con la ayuda del hospital a través de agencias y a través de la red

Voz 6 39:55 cuando me me he dicho que un poco con la realidad es que viviste Hadid a fecha de hoy por ejemplo pues te hacían pagar toda tu estancia ya el primer día que entradas en la mano en la habitación una vivienda tú entras tienes que pagar los seis meses que va a estar porque es la temporada de invierno todo toda la estancia de golpe entonces claro eso de ser bolsas unas seis mil euros para poder alojar seis meses aquí

Voz 1900 40:20 finalmente encontró piso pero sólo por unos meses no le garantizaban que pudiera disponer de él a partir de abril mayo ya temporada de verano cuando pidió ampliar el alquiler mes y medio para poder finalizar su contrato en el hospital le subieron la mensualidad ciento setenta y cinco euros y la agencia reclamo casi cuatrocientos de comisión

Voz 2 40:39 pues fue cuando ya dije que que no

Voz 6 40:43 que me intentó volver a las abierto

Voz 1900 40:45 acciones del hospital pero estaban ocupadas fue cuando se le pasó por la cabeza dejar el trabajo y ahora Ibiza sin

Voz 6 40:53 pero no sólo por el tema de la vivienda estaba profesionalmente perfectamente

Voz 1900 40:57 Ursula consiguió salir de aquella crisis gracias al ofrecimiento de una compañera del hospital ahora se acaba su contrato

Voz 6 41:03 yo me vuelve a la península claro aquí quien sea quedarme aquí intentando buscar trabajo no ahora mismo no me lo planteo

Voz 8 41:10 llega un momento en el que dices me cuando

Voz 1009 41:13 no

Voz 6 41:13 cuál es tu esfuerzo no sea pones en una balanza sí ya voy con un sabor amargo pero en ese tema sobre el tema del alojamiento vienes aquí en trabajar y es que es una cosa que no que es difícil vamos terrazas de la cantina

Voz 1900 41:28 por Main en Sant Antoni especializada en cocinas del mundo

Voz 29 41:32 hemos Juan Pantaleón y soy empresario de hostelería me dedico básicamente a la restauración y al ocio nocturno nada más un pequeño empresario de

Voz 1900 41:44 el abuelo de Juan le con y se llamaba Josep Roselló en mil novecientos XXXIII inauguraba el hotel por Main el primero de Sant Antoni por aquellas fechas trataba con visitante de Ibiza llamado Walter Benjamin el filósofo alemán acabaría retratando a Don Rosselló en el relato una tarde de viaje

Voz 30 42:02 si tú quieres traer a alguien de fuera no lo ofrecer vivienda lo más probable es que lo traigas a y al cabo de cuatro días

Voz 0765 42:10 porque no en cuanto a vivienda o que cambie de empresa

Voz 30 42:13 la porque de otra empresa que le ofrece vivienda tunos la puedes ofrecer al final van a llegar a una inflación osea en en dos salarios a pagar lo que llevará a unas subidas de precios e la pescadilla que se muerde la cola y no se soluciona nunca

Voz 1900 42:25 Juan da empleo a cincuenta personas en temporada alta el sesenta por ciento vive en Ibiza para el otro cuarenta por ciento alquilar viviendas durante todo el año

Voz 29 42:34 a los apartamentos para todo el año solo la utilizo pues en principio para mis trabajadores en en verano en invierno puedes o la tengo cerrada o bueno en este caso el lo habitual es gente joven pues tienen una habitación cada uno dentro de un apartamento que es un apartamento que pues resto salón cocina todo lo normal no ellos pagan una parte del del alquiler yo atrae luz pero bueno esto es de ellas cada o

Voz 6 43:02 durante la conversación jugando la toca me va me va sobrado de Somiedo y encima que creo que en el medio se ha venido

Voz 1900 43:09 ultimar algunos detalles y recoger las llaves de la parte mentó donde Buddy Vinson y nada voy a comprobarlo

Voz 6 43:14 sí ya se presenta como ya Macarena Briones yo vivo en Sevilla en invierno realmente y luego en verano siempre vengo aquí normalmente a principio de mayo alza al principio de octubre

Voz 1900 43:24 Macarena trabajar a todo el verano como camarera en uno de los bares de copas de de Sant Antoni este es ya su tercer año y siempre se ha encontrado

Voz 6 43:31 con el problema de la vivienda problemón los sueldos a los quizás son mejores que en el resto de España pero los alquileres son el doble me Yllana el problema del alquiler que saldó sino él lo difícil de encontrar una habitación que esté libre que extremas humano en condiciones para vivir y que no se te lleve la mitad del sueldo entonces claro vienes aquí ahorrar dinero hay una habitación se está llevando a la mitad del sueldo al final te acabas preguntando si merece la pena

Voz 1900 43:55 Mir del centro de la ciudad de Ibiza zona del puerto

Voz 28 43:59 Sergio Tortosa tengo una una inmobiliaria en el centro de Ibiza le Avda

Voz 1900 44:03 Isidro Maccabi es es como se llama a su agencia acuden muchos trabajadores que quieren asegurarse una vivienda antes de cerrar contratos los precios obligan a comprar

Voz 28 44:13 Ellos tienen que juntar pues un matrimonio e cuatro personas

Voz 1900 44:16 di entonces aquí en colapso

Voz 28 44:19 los sentido una oferta de alquileres de pisos y apartamentos

Voz 1900 44:21 dos para todo el año son escasas de todo el año ahora mismo complicado o no ahora mismo todo el año no las viviendas se suelen alquilar por temporadas cortas temporada de invierno de noviembre a marzo con precios más bajos temporada de verano de abril a octubre de los últimos

Voz 28 44:37 los apartamentos de de ochenta metros donde pueden entrar perfectamente dos dos Madrid

Voz 1900 44:42 Antonio otra persona pues está

Voz 28 44:45 cuatrocientos euros lo hemos alquilado nosotros

Voz 31 44:47 lo normal no te hablamos de seis meses no correcto

Voz 1900 44:51 la temporada de verano no importa que el cliente sea trabajador futurista no hay distinción de precio El precio es de todos y luego está el alquiler por semanas de las viviendas vacacionales hablamos de las que tiene licencia turística hay pagan sus respectivas tasas

Voz 28 45:06 no obstante en alto standing top se puede pagar hasta cien doscientos que semanas que se pagan cien mil euros pero claro estamos hablando cosas eh máxima decía acantilado vistas increíble máxima intimidad aquí hablamos de pues aquí viene pues es gente a un nivel adquisitivo importante

Voz 1900 45:26 le preguntamos por un alquiler vacacional media

Voz 28 45:29 el nivel medio que yo me muevo estamos hablando yo te puedo conseguir casa por las semanas pues dos mil quinientos o tres mil la semana que tampoco están

Voz 7 45:38 tan mal la conversación con el asesor de la propiedad

Voz 1900 45:41 se desarrolla al lado de un local que ha alquilado en la zona del puerto para abrir un negocio queremos conocer su experiencia al otro lado de la mesa como cliente es una vergüenza ajena de la grande

Voz 19 45:51 de del pirateo que hay aquí en la zona hasta el puerto

Voz 31 45:56 no os podéis imaginar amigo

Voz 19 45:58 han pedido sesenta mil setenta mil ochenta mil de traspaso más cantidad de de cuatro y cinco mil euros mensuales quise paga cinco mil seis mil siete mil ocho mil metros cuadrados y algún hasta diez ir donde estamos sentado muy cerquita a partir de ahí contarme

Voz 12 46:23 Ibiza recibe cada año millones de turistas por distintas razones

Voz 32 46:28 oficinas del Grupo Empresas Matutes hoy Raúl Benito el director corporativo de Recursos Humanos Organización del Grupo de Empresas Matutes que agrupa diferentes negocios entre ellos el hotelero de Palladio noto Álvaro

Voz 1900 46:38 sólo en la isla de Ibiza el grupo tiene tres mil trabajadores con picos de hasta cinco mil quinientos La dificultad para encontrar vivienda y los altos precios están disuadir a los empleados de temporada

Voz 32 46:48 no falta antes claro que tengo falta antes yo no creo que haya ni un solo hotel ahora mismo en en Ibiza que tengan las plantillas completas es imposible ahora bien no hay con respecto a otros años es cierto carabina segunda oleada ahora tengo que venir a mi equipo selección al equipo selección tiene que dar el alrededor para hacer la segunda oleada de contratación Julius julio y agosto

Voz 1900 47:08 Paul Benito apunta dos razones que explican la dificultad para encontrar casa en Ibiza primera las viviendas turísticas ilegales Zurita

Voz 32 47:15 ah bendito turismo no es un problema es un milagro lo que es un problema es la competencia desleal del alquiler vacacional no regulado que hace que ahora mismo más de cincuenta mil plazas vacacionales ilegales estén funcionando en Ibiza

Voz 1900 47:31 segunda razón que no se permita mayor edificabilidad

Voz 32 47:34 porque hay muy poca vivienda es que a mí toca viviendo en Ibiza yo me yo he sobrevolado la mayor parte ya el mayor parte de las islas del Mediterráneo que es lo que puede ser compartido cuando vas a hacer que votar Oporto que es un lujo ver desde el avión yo nunca he visto más verde que Niza

Voz 1900 47:49 lo luego no podemos poner puertas alto para solucionar la falta de vivienda ofrecen a los trabajadores su bolsa de pisos en venta o en alquiler estamos

Voz 32 47:56 quieres bonificados con un cincuenta por ciento sobre el precio de mercado

Voz 1900 47:59 también está la opción de que los trabajadores se alojen en las habitaciones que algunos hoteles reservan para el personal

Voz 32 48:05 que me hace gracia porque hace diez años nadie las quería mis colaboradores preferían vivir fuera ojalá hubiese para todos porque también no quiero lanzar el mensaje de que soy capaz de dar viviendas a todos es imposible bueno