Nono: "Intenté hasta 7 veces saltar la valla, las fuerzas de seguridad tratan de cualquier forma que no cruces"

Voz 1 00:00 quiero presentarles a no no no no muy buenas noches muy bueno es una de esas personas que ha saltado la valla tanto de Melilla como de dónde eres no Itu cuántas veces asaltado was intentado saltar la valla muchas como huele más de cinco veces más cinco veces desde Melilla

Voz 2 00:21 temería pues desde dos mil cuatro se llegó en el día llegué en Melilla en dos mil catorce iré ahí pues ya me que Jaycee como una familia con con los demás compañeros que estuvieron ahí de ellas desde hace casi diez años pues ya formamos una familia hay muchas veces intentamos pero como siempre

Voz 0194 00:54 ha sido fácil como como es el salto el salto de la valla es decir vosotros un día por las circunstancias por la situación que veáis decidís que ese es el día físicamente que supone intentar saltar la valla

Voz 2 01:06 bueno pues es una cosa que se paga no sabemos qué es bueno o la gallega voy a decirlo así porque llevamos sabemos es lo que no se esperaba delante pues la salida lo pagamos como máximo semana antes un mes depende de cómo estamos organizados bueno ya cuando podemos cuando conseguimos salir podemos está como más de quinientos quinientas personas bueno llegó a la salida ya en el camino porque podemos Domi como fuego para llegar hasta que no podemos también a todos todas esas quinientas personas hasta llega en la valla fácilmente entonces vamos en grupo bueno hay un lugar donde nos vinimos todas las quiénes quinientas personas y si hacemos una última charla ahí damos el señal pues eso ya sabemos que donde vamos puede que haya bueno siempre hay gente que no vuelven siempre y también hay gente que vuelven Teo con Conté ella de de Pat del cuerpo o la mano los pies

Voz 0194 02:34 el resultado herido en algunos de estos saltos casi todos

Voz 2 02:38 pero con no ha sido muy grave

Voz 0194 02:42 qué tipo de daños te haces como

Voz 2 02:44 los cotos en los que pues en la espalda yo también los militaba es que están en la frontera que intenta que os Chiva las piedras porque son son tres vallas para conseguir tocada la apnea que siete médico pues abogada que subí imagínate llevas ya sin con él bebé ir te encuentras fuente a una valla de siete metros donde no puede suya a los dedos sólo tienes que fabricar un material que te puede ayudar a que suba pues lo intentas la segunda seis me me ya Patxi de ahí porque la vallas cuando lo tocas Si bien en la ir muy deprisa no ya cuando llegan pues no son amigos de Nayo Si que consigue tocaba pues en la segunda porque después de la segunda valla hay una Sega que abogada que que salte entonces es una película casi como un sueño Pego Beal

Voz 0194 03:53 hay que ser dos minutos para asaltarla hay que ser muy fuerte para hacerlo

Voz 2 03:58 pues muy fuerte muy fuerte hay gente que que pueda chicas las que hacen en así su físico no digo que no consiguen tengo muchos compañeros que sean quedado debajo que no podían espigada más o que han tenido los riñones las piernas pues es muy tu chico

Voz 3 04:26 ahora vuelvo contigo eh porque vamos a seguir hablando de ya no solo

Voz 0194 04:30 la cuestión sino también de esas seiscientas veintinueve personas que ahora mismo está ahora de la noche a las diez y veintinueve minutos nueve veintinueve están en medio del mar Mediterráneo además con un temporal terrible de mar desde desde hace horas intentando llegar a Valencia los días de travesías están complicando como decía por las malas condiciones del mar qué tal el día de hoy

Voz 1620 04:50 pues ha sido un día muy duro y lo está haciendo de hecho a esta hora el Aquarius está costeando al este de la isla de Cerdeña hasta ahora mismo a la altura de olvidar que está casi al noreste el todo y mira El el ambiente en la cubierta se en las voces el viento han tenido que colocar una cuerda para que las personas que estaban en las cubiertas fueran accediendo no se cayeran por fuera de las olas de cuatro metros vientos de veinticinco nudos obligaban la tripulación asegurar ese tránsito para meterles en las bodegas para que todo el mundo pudiera ir y salvo la ruta sido desviada como explicaba esta misma tarde del barco el médico de verdad

Voz 4 05:26 siguiendo instrucciones te has Centro de Coordinación de Rescate Marítimo italiana Emma Suárez un poco nuestro el curso va más allá junto a las costas de Cerdeña lo cual debería apetecía el parco de las inclemencias del tiempo durante los próximos días ha puesto la hora estimada de llegada a Valencia sigue siendo el sábado por la noche pero esto depende mucho de que al clima

Voz 1620 05:53 bueno estamos viendo en las páginas de navegación Angels que el ETA que es como se mide la hora prevista de llegada ahora mismo para el Acuario sería el domingo a partir de las once de la mañana pero esto puede variar porque el temporal de noreste que le está afectando es muy grave lo cierto es que en las últimas horas más de ochenta de los ciento y pico o pasajeros que van con los humanitario de del Aquarius han tenido que recibir medicamentos por los fuertes mareos y el vómito sobre todo que están pasando estas últimas horas tirados sobre las cubierta porque recordemos Nos un barco para llevar pasan

Voz 0194 06:21 pues mientras el barco sigue avanzando siguen este trayecto hoy la vicepresidenta Carmen Calvo se ha reunido con el presidente valenciano Ximo Puig para coordinar esa llegada la llegada de de estos barcos con estas seiscientas veintinueve personas a bordo al puerto de Valencia este es el protocolo de actuación que han decidido Valencia Inma Pardo

Voz 0808 06:39 los barcos llegarán de forma escalonada con intervalos de entre dos y tres horas para que dé tiempo a realizar una primera asistencia sanitaria psicológica y jurídica como pronto a última hora del sábado según ha explicado la vicepresidenta Carmen Calvo parte irán al Centro de Internamiento de Extranjeros y otros directamente a centros de ayuda humanitaria de políticas sociales uniendo de sus condiciones Valencia ha empezado a desplegar ya los equipos de respuesta inmediata de emergencias de Cruz Roja estos primeros equipos que están integrados por más de setenta personas ofrecerán atención sanitaria psicosocial bienes básicos y en coordinación con la Generalitat también procederán a la identificación de los menores no acompañados de hecho la Conselleria de Justicia ya prepara el dispositivo para la asistencia jurídica de cerca de un centenar de menores de edad no acompañados mayores de doce años que serán sometidos a pruebas forenses para determinar su edad durante los diez días siguientes a su llegada la Dirección General de Política Lingüística ha creado también una bolsa de intérpretes en inglés francés y árabe que supera las ochocientas personas

Voz 0194 07:42 ahora en primer momento se anunció lo hizo la vicepresidenta valenciana Mónica Oltra que todos recibirían el estatus de refugiado ahora sabemos Nico que el Gobierno va a estudiar caso por caso los que son menores y solicitantes ha sido lo tienen más fácil porque se lo van a conceder pero que puede pasar con el resto

Voz 1620 07:56 la verdad que lo ven no está haciendo claro a la hora de exponer públicamente lo que va a ser con con las personas que viven el Aquarius en un primer momento Oltra que no tienen las competencias en materia de asilo y refugio a nuestro país interpretó que por las circunstancias excepcionales todo serían tratados bajo ese estatuto de ellos se cree que la mayoría de los que van a bordo del Aquarius vayan a pedir asilo la realidad es que el estatuto de refugiado que cumplirlos Si hay que acreditar la persecución son entrevistas individualizadas etc etcétera viene gente de Senegal Gambia de Nigeria Guinea Conakry muchos países que a bote pronto no son países digamos de bolsa de refugiados porque no son no están viviendo la mayoría de la zona de esos países persecución así que que decían fuentes de Interior los técnicos de Interior que son los que saben de extranjería que se les iba a habilitar una solución excepcional esto lo recoge la Ley de Extranjería de esta manera autorización de residencia temporal por circunstancias excepcionales por razones humanitarias que era lo que trataba de explicar hoy ya así por la tarde el ministro del Interior Grande Marlaska

Voz 0194 08:53 en este caso concreto cuando digo

Voz 5 08:55 se refiere a que en todos los casos en materia de inmigración se aplica el principio de legalidad también hay circunstancias excepcionales que la ley prevé y este caso es un caso de circunstancias excepcionales donde la propia ley posibilita un trato específico en especial

Voz 1620 09:12 es decir Ángels está claro con los menores no es el aplica la Ley Extranjería lo son niños antes que extranjero Ley del Menor con la solicitante de asilo la ley de refugio en España pero con nosotros con los que no sean y solicitantes de asilo ni menores tendremos que aplicar digamos esa acepción que recoge la Ley de Extranjería porque lo cierto es que ningún miembro del gabinete de Pedro Sánchez dice claramente no se expulsará ninguno del Aquarius

Voz 0194 09:35 así que veremos cómo acaba no no tú en qué situación estas ahora mismo en España

Voz 2 09:43 la verdad porque bueno es lo que no se no fuese la vida no la suerte que tuve que tuvo lleva de encuentra personas maravillosas que qué me pueden ayudar ya ya ya bueno

Voz 0194 10:02 qué te parece que te parecería que todas estas personas que vienen abordo de los barcos hasta Valencia tuvieran un trato diferente que tuvieran facilidades para para para poder obtener los papeles

Voz 2 10:13 pues trato es diferente si eso está bien si suena bien también que esta cosa si allí se todos los todos los años también con leyese que tiene que que tenéis que ayudarnos desde ahí pues yo sinceramente yo pienso que afecta no necesita ayuda sino en el respeto o que hace muchos años que vimos que es el único ayuda que nos ofrece son bombas de la o imagina que alguien que mata a su familia Él se encuentra solo en el mundo pues salir de su país es una necesidad Il la la comisión que nos preguntamos siempre es es posible sea la vida cuando unos sólo tiene asimismo pagaba pues es difícil bueno toros sabemos que en la balance de la globalización la cabeza de un niño de ese mundo pesa menos que una hamburguesa puesto del duo dime es la verdad tengo es así yo pienso que cada cada amiga debida debe servir para conquistar una

Voz 0194 11:31 dime una cosa que me estás diciendo tú ninguna de las veces que no conseguís te saltar la valla que fracase en el salto nunca te planteaste volver para atrás

Voz 2 11:44 nunca se me ha dado la vuelta en el camino de su sueño yo es un camino que que que yo he elegido así que volver yo no me vio vuelve yo decidí salir por un chivo pues siga la poesía es Dogo pero vamos a llega pues llevo principalmente porque llega lo que me da pena no es la cohesión de los malo pero si non leyes de los bueno pero que un mundo donde donde existe la él me en Chiva universal pues sí la verdad es un acto colisionado yo pienso que cada uno tiene la responsabilidad moral de desde ese Alella si gusta cómo pueden lo que pones a la inmigración paga mi la es de la inmigración es el racismo con él lo llevó hoy lo llevé siempre yo hoy se forma Fo Maggie la lista pues esta ven en la ciudad de los que piensa que la valla no tiene que no tiene que está no sirve para nada a pesar de los Mueve tu silueta de los daños que ya ha causado si hasta hoy hay personas que reflexionan que lo ven no hace nada pues es una tensa el mundo está así tan mal malísimo lo puede polos que hacen mal como pensamos pego sino por los que lo ven sin hacer nada

Voz 0194 13:31 me quedé pregunte una última una última cosa Nico después escuchar estas reflexiones que yo creo que que que volverlas a escuchar con calma y con tranquilidad de lo que no nos está aportando en el debate de esta noche sobre el tema de la inmigración pero quería hacerte una última pregunta Niko porque ya el martes pasado ahí estaba yo en Málaga y no no no no hable mucho contigo pero el martes pasado escuchando unas palabras de de Rafa Hernando yo me preguntaba pero de qué está hablando escuchemos esto

Voz 2 13:58 también señalarle que

Voz 6 14:00 ante el año diecisiete el Gobierno de Mariano Rajoy rescatado de las aguas del Mediterráneo a más de cinco mil personas es verdad que no se hizo con publicidad y propaganda es verdad y esto es lo que de alguna forma

Voz 0194 14:21 Nico habla de cinco mil personas rescatadas el año pasado en el Mediterráneo por el gobierno del Partido Popular que es cierto que hay de falso en esto no aciertan y con la cifra

Voz 1620 14:29 desde hoy los datos Salvamento Marítimo coordinó el año pasado al rescate de mil doscientas patera dieciocho mil novecientas personas las costas españolas mediterráneos Si sumamos los que rescató la Guardia Civil y otro buque fueron en total veintidós mil quinientas las personas que rescató el año pasado los funcionarios españoles que trabajan en la Sociedad Estatal de Salvamento Marítimo y los funcionarios españoles que trabajan en la Guardia Civil es decir que ni rescate Rajoy rescata Zapatero elaboraciones lleva treinta años haciendo rescates en en el Mediterráneo en el Atlántico y Salvamento Marítimo igual así que seguramente tendremos que poner en valor el ingente trabajo de son funcionarios