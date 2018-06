Esperanza: "Soy ciega y tengo VIH, pero lo que más me pesa es la soledad que siento a pesar de tener una hija"

se ha mujer ciega tengo vías se estoy muy baja de defensas y estoy sorda en mi casa tengo una hija pero ya sabe lo que están contando que los hijos navales de los hijos de este nazi para dar su pareja tengo nieto muy bien estoy pasando mal tengo los riñones mal de llevo veinticinco años esta enfermedad mental y cinco años que da más a sólo de edad la familia que la mina de él me da esa IBM poder me enteré ponente de por ejemplo hay porque la lo dice Neos sino no vendría a otra a algún por por ver mi nieto mi ya te digo pasa los riñones lazos de la esta noche fatal de ver a este increíble si quería otra mañana hace limpiar la casa ya se va a ellos sólo datos día lanzó la porque a mí me hagan lo que saben a lo cuando estaba a todos de verdad de nuestra compañía

Voz 1

01:29

no en mi caso lo mira mesas ha criado yo me quedé sea alguien con una hija de once he hecho daño me juegan ni abogado dice yo con mi papá pues mi hija estudiase en su área pero quiero ser mejor yo de día yo más de siete hermanos algo que me vea sola yo arrepiento pero ya que no me nada me puedo me duele