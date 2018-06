Cazorla: "Contra Portugal optaría por Koke al lado de Busquests"

Voz 1 00:00 Santi Cazorla buenas noches

Voz 2 00:04 hola buenas noches Sara flipando aquí intentando arreglar nosotros aquí y lo mañana dijo a España Santi mañana a España

Voz 1867 00:11 bueno es no que lo que está en boca de todos había de todo pero bueno

Voz 3 00:15 pues fíjate lo antes posible porque lo importante empieza a perder vamos

Voz 1867 00:18 Santi Cazorla que está recuperado

Voz 2 00:20 no sé con el Villarreal y que mañana debuta como comentarista de esta casa de la Cadena Ser en Carrusel Deportivo porque va a ser uno más del equipo comentando los partidos de España están ensayando como has ido entrenando esta tarde en estos días

Voz 1867 00:34 bueno no del Congo sales no la verdad que con experiencia nueva hay extranjera pueda estar a la altura de todos vosotros no

Voz 2 00:41 no te olvides que es Fernando Hierro a ver si es decir yo de Lopetegui

Voz 4 00:46 el ex seleccionador guerras oye

Voz 2 00:50 tú que te has puesto que te has puesto esa camiseta tantas veces crees que a los jugadores les puede afectar esto mañana todo lo que pasan los últimos tres unos yo creo que

Voz 1867 01:00 afectó seguramente el día que pasó no seguramente hubo mucha incertidumbre en todo el ambiente en la selección pero bueno ya una vez que se decide cambiar el seleccionador los jugadores tienen que pensar en el partido no yo creo que yo están convencidos están totalmente centrados en lo que tienen por delante que es algo único foro mundial yo espero y deseo que no pase factura hay que mañana pues en de la mejor manera posible a Portugal no

Voz 2 01:26 cómo vas de la recuperación como a la lesión y tú puesta a punto

Voz 1867 01:31 pues bien poco a poco no estoy entrenando ahora Salamanca Hay bueno poco a poco no todavía me queda pero pero bueno soy optimista de cara al futuro no es pues de todo el calvario que he pasado ahora puede tiene un poco la luz a poder entrenar ya con con varios equipos como hecho en en Vitoria Vigo espero poder estar lo mejor posible para para estar con tierra

Voz 2 01:52 Romero no le des mucha caña Cazorla mañana en carros tratarlo con cariño no le daban cuando era futbolista era muy bueno será mejor que nosotros como comentarista Osasuna en ningún problema habrá algunas se tiene que llevar a cabo una carruseles otra película estar muy cómodos ante no te preocupes

Voz 1867 02:09 la OCDE no estaré estaré preparado para las pullitas pero no te preocupes que era todo lo posible

Voz 2 02:14 sí oye chavales mañana hablamos más

Voz 6 02:17 de todo el asunto de Julen y de hierro

Voz 2 02:20 todo lo que pasa esta semana pero mañana juega España así que me quedo con Cazorla y además con Julen Guerrero está por ahí hola Julen muy buenas hola qué tal muy buenas está también Rafa Alkorta que tal Rafita muy buenas

Voz 5 02:30 hola Manu Santi Cañizares hola Cañete

Voz 2 02:32 al qué tal buenas noches pues me quedo con los futbolistas para hablar de fútbol un abrazo a los demás chao ahora vamos con el debate de los jueves con con Antoine Griezmann tiro la de escollo hablamos de fútbol de la selección del partido de mañana con cuatro tíos que saben lo que es la selección y la camiseta roja Santi Cazorla Julen Guerrero Rafa Alkorta Santi Cañizares después el debate de los jueves

Voz 7 02:52 el Larguero mundial dos mil dieciocho

Voz 8 02:56 Manu Carreño

Voz 9 03:00 co

Voz 7 07:42 el Larguero desde Rusia con Manu Carreño y con Miguel que nos cuenta algo importante hola muy buenas o

Voz 30 07:49 la mano muy buenas te cuento ya os cuento a todos que en Hipercor y El Corte Inglés lo dan todo por la roja y eso no hay discusión con ello para que está Moré esos partidos disfrutando los como nunca ojo porque llenan gratis tu nevera al comprar un frigorífico congelador regalando te hasta ciento ochenta euros para canjear en alimentación en sus centros de llevas un frigorífico de las mejores marcas además con todas las garantías del mundo con todas las facilidades con financiación hasta doce meses envío y retirada del viejo aparato gratis que eso es muy importante garantía de satisfacción que te decía antes esto sí que es vivir que el Mundial recuerda al comprar un frigorífico o congelador te regalan hasta ciento ochenta euros para canjear en alimentación que te llena la nevera hombre solo en Hipercor en El Corte Inglés

Voz 2 08:40 enseguida el debate de los jueves en el nueve cero dos catorce sesenta sesenta para la pregunta de hoy ha acertado Griezmann anunciando que se queda en el Atlético de Madrid sí o no Sique Rodríguez Jordi Martí Miguel Martín Talavera y Pablo Pinto enseguida os contamos los intríngulis de ese documental y algunas de las cosas en contado ya Pablo en Carrusel una nueva más de ese documental que por un lado le ha dejado satisfecho al Atlético a los directivos a los que mandan a Gil Marín y Enrique Cerezo a la directiva los que están ahí a Falic que director de comunicación a los que están pendientes de futuro y otro pues aceras y el resto como de en fin pero no digamos nada que pueda incomodar a Griezmann no sea que después de los pitos que escuchó en el Wanda Metropolitano salida casi corriendo y sido dejando atrás pero así no se hacen las cosas ahora os contamos la última hora de la Xunta de Griezmann pero estamos con Cazorla que mañana debuta en Carrusel deportivo como en como comentarista en los partidos de la selección en este Mundial y también estamos con Cañete con Julen Guerrero con Rafa Alkorta eh no os pregunto por el partido de mañana como veis a la selección porque creéis que va a hacer Fernando Hierro en el banquillo pero también Cañete Julen Rafa si Santi una opinión de lo que ha pasado si queréis darla de lo de la salida de la llegada de hierro le puede afectar esto al jugadores como la vida

Voz 5 10:05 bueno lo primero darle sí siempre lo hacen gracias razón muchas veces compartir comentarios con gente de fútbol y segundo pues evidentemente ha sido un shock para todo no desde desde que el entrenador el Madrid hasta que luego te sábado la puesta en escena de Fernando Hierro yo la verdad es que más allá de de valorar las opiniones de cada uno de aquí hay culpables no hay culpables a mí lo que me deja tranquilos que está Fernando eh yo creo que eso les da lo da calma a una situación de quizás es que no es normal y me parece que los jugadores también van a estar tranquilos y con calando y con Fernando y mañana lo van a hacer bien no tengo ninguna duda

Voz 13 10:46 a ver yo entiendo a todas las partes se entiendo que el Real Madrid no tenga entrenador y busca un buen entrenador como es Lopetegui entiendo que Lopetegui porque a mí personalmente me ha pasado también cuando el Madrid es lícito inmediatamente ha salido corriendo entiendo perfectamente también a Rubiales que haya querido dignificar también la la la Federación Española de Fútbol que preside no usted hace diez días renovó estaba encantado lo hará debía desprecie marcharse pues bueno yo lo quiero contar con con con usted los entiendo a todos absolutamente a todos y además creo que esto puede tener un efecto positivo fijado el digo porque creo que el jugador España cuando llegó mundial llega con mucha responsabilidad quizás jugado muy nervioso quizá por esa responsabilidad en el al principio a medida que va pasando rondas se va relajando se va tranquilizando porque sabe que ya no está haciendo el ridículo que ya no ha fracasado yo creo que esta historia pues ha quitado mucha presión a los jugadores porque ahora

Voz 1003 11:39 o Rubiales en Madrid de Lopetegui pero ya ellos están

Voz 13 11:44 liberados un poco de responsabilidad y estoy de acuerdo con Rafael me hubiera gustado que Fernando Hierro hubiera contado con Rafa en el cuerpo técnico sinceramente tenían la espera

Voz 5 11:51 hombre olía a Moscú así de repente

Voz 2 11:55 pasó tenía yo

Voz 31 11:57 es una también tenía esa esperanza

Voz 2 12:03 se hubiera llevándose arroz pero está Marchena no vamos a ver está Marchena Villa esta por Rusia oye creéis que va a cambiar mucho El discurso poco o nada porque es verdad que Hierro ha llegado pero para tocar lo menos posible cómo afecta esto no sé si los jugadores después de haberle dicho a Rubiales no presidente no cambia Lopetegui nosotros queremos que no haya cambios bueno cambia se esperan pocos no como si imagináis el partido de mañana ahí con con todo lo que ha pasado

Voz 0801 12:31 hombre yo creo que lo ha dejado dejando bastante claro no en la las ruedas de prensa no que no quiere tocar mucho de lo que ha hecho no lo lo positivo es que ha estado cerca de la selección prácticamente bueno ha vivido con ellos ha convivido no quizá mayor problema es que no haya estudiado demasiado a los rivales quizá ese sea mayor problema pero por conocimiento a la plantilla desde luego no hay no hay ninguna duda no Fernando está perfectamente capacitado para dirigirla es ya más que creo que todos ellos creen en Fernando saque bueno en ese aspecto no creo que ninguna duda

Voz 1867 13:00 sí yo creo que también va a seguir con lo que ha hecho el trabajo que han chilena

Voz 5 13:04 hablé de cara al Mundial eh

Voz 1867 13:08 resultados y juego del equipo y yo creo que Fernando quiere mantener esa dinámica que tiene el equipo de cara al partido de mañana ahí bueno es un poco la filosofía del fuego seguirle para enfrentarse a Portugal mañana no

Voz 2 13:20 mañana no jugamos el primer puesto Cañete sobre la luego puede pasar mil cosas pero mañana es el partido que define un poco el primero de grupo

Voz 5 13:26 no

Voz 13 13:26 bueno vamos a mañana ese decide muchas cosas no solamente el primer puesto a un un error mañana partido que pierdes mañana te complica mucho ya te obliga a tener que no nosotros dos partidos que sí que obviamente es mucho mejor equipo España que Iran y que Marruecos pero empezar con derrota desde luego te crea muchísimas dudas mientras que empezar con victoria fijaos lo que ha pasado hoy no ha ganado cinco cero uno equipo muy pobre como es Arabia de acuerdo pero Rusia venía de muchas dudas y está todo el mundo la plaza del Kremlin hay que es está volviendo loca no qué quiere decir esto pues que al final el Mundial y los resultados del Mundial que son momentos del juego te llenan de confianza o te genera muchas dudas por lo tanto mañana un partido crucial importante importantísimo para el devenir de España en el Mundial yo personalmente creo que lo vamos a sacar adelante porque tenemos mejores cambio vean

Voz 2 14:17 yo también

Voz 13 14:18 aunque llegamos con alguna duda porque esa es la realidad yo creo que algún ajuste vamos a verle Fernando dentro de que obviamente no no hay no tiene sentido cambiar muchas cosas algún ajuste puede hacer Fernando a la hora de conseguir que el equipo tenga más finalización más verticalidad que aprovechen más ese porcentaje de posesión que está teniendo y que no lo hemos materializado ninguna teniendo ocasiones frente a Suiza frente a Túnez

Voz 1 14:43 eh Rafa tú qué te pasaba

Voz 2 14:46 ya más de una vez y más Grosske mañana Ramos y Nacho seguramente Nacho lateral derecho veremos a ver la decisión finalmente de hierro tengan enfrente a Cristiano Ronaldo a tu compañero de club que estas entrenado el día con él jugando con él dada y mañana lo tienes enfrente eso te apetece au dirías hay Cristián alguien frente de tanto conocerle casi que no me no me apetece

Voz 5 15:05 bueno o al revés de tanto conocerle sé por dónde tengo que ir no evidentemente aún así tienes que que que marcara el mejor delantero centro como en El Mundo a mi me parece que es casi más una ventaja que está plenamente yo creo que además tenemos seguimos teniendo yo creo que la mejor pareja de centrales seguramente del mundo no es obligado a una seguridad y una tranquilidad a España tremenda lo que decía el partido el primer partido es muy importante yo me acuerdo cuando no nosotros perdimos el primer partido que diga en Francia me emocionado que te hace mucho daño creado crear una presión una presión extra en la cual ya tienes que ganar el siguiente partido sí sí yo recuerdo que fue unos días muy malos porque sabíamos que habíamos cometido un error muy grave es que es muy difícil de enmendar padecen con tan pocos partidos en tan poco tiempo entonces a mí sí me parece mañana es decir muy importante una victoria o por lo menos no pero que no por lo menos no perder no yo creo que eso con eso ya hemos ganado bastón

Voz 32 16:13 Santi tú que has ahí en el centro del campo va a Mójate esto es una mojando todas la semana que si alguno alguno ha dicho mejor jugar con dos

Voz 2 16:20 estas decía Cañete creo que decía al principio de semana pues yo casi apostaría por quitar a un centrocampista uno de los medio apunta MT

Voz 32 16:26 era otro segundo delantero Iago Aspas junto a Diego Costa otro mejor que otro mejor Tiago

Voz 2 16:33 te busqué de Iniesta parecen fijos por quién apostaría esto para el partido contra Portugal mañana ya sabiendo que todos son buenos y todos lo van a hacer bien pero cómo lo ves tú

Voz 1867 16:43 bueno hay muchísimas opciones para para elegir no pero no sé yo creo que ese partido éxito que es un poco la gran candidata también con España pero a tener el grupo pues yo optaría más paro va con Koke no Dame más equilibrio al centro del campo porque dije bueno Thiago tienen mucha más calidad pero sí es verdad que que en ese sentido de la mucho más equilibrio lo que es puede dar mucha salida de balón también con tiene mucha calidad dietario poco ese doble pivote para tener un poco más equilibrio de cara a las contactados cuando tú va a controlar el partido

Voz 2 17:15 a ver mañana qué decide Fernando Hierro oye los vamos al debate de los jueves que va sobre Antoine Griezmann y Cañete qué te ha parecido el anuncio de es que ya cualquier jugador que no lo haga como Griezmann va a parecer una antigua ahora ya para anunciar tu decisión profesional tienes que hacer un documental o una peli ahí

Voz 13 17:30 he de reconocer que me he asustado al principio anunciado esto

Voz 2 17:35 venga nadie ayer

Voz 13 17:36 me he asustado digo esto por pasar por cualquier cosa pero luego lo he disfrutado sinceramente lo he disfrutado porque creo que ha trasladado el lado humano del jugador que ese debate siempre entre la duda entre elegir un equipo otro cuando tiene esa alternativa no hace falta que sea Atlético de Madrid y Barcelona pues estos equipos de Segunda B o sea que eso pasa habitualmente en el fútbol sí que es verdad que para que hubiera sido absolutamente completo Ipar que hubiera sido un documental

Voz 1003 18:01 lleno ya de Real de realidad no

Voz 13 18:04 sí pues tendríamos que haber sabido pues las cifras que en este en las decisiones influyen mucho pero sigue siendo tabú hablar de dinero en este país no en este es en ese tipo de

Voz 31 18:15 situaciones pero es un componente muy a tener en cuenta siempre lo de tomar decisiones

Voz 13 18:21 no no las hemos conocido obviamente Ny en las hemos podido valora

Voz 2 18:25 si tienes que tomar una decisión Rafita ya sabes documental de la decisión

Voz 4 18:31 a ver a hacer algún documental alguna vez es decir tenía que haber dado algún documental que va a hacer tres películas una serie de todo

Voz 5 18:40 no te preocupes que el arbitraje por algún lado se preocupe que espero

Voz 4 18:45 día doce hombre sale tu verdad estoy empezando señora te digo de momento no

Voz 1003 18:50 la señora es que tenga inquietud yo lo que te quiero decir es que para que el documental fuera completo y realmente uno pudiera vivir la situación que ha vivido Griezmann evidentemente está el aspecto económico yo no tengo ningún interés en saber la yo sé que Griezmann no va a venir a casa pedirnos dinero a ninguno

Voz 2 19:03 no sé qué

Voz 4 19:06 no ha parado