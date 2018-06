¿Midieron bien sus palabras sobre la Federación Florentino y Lopetegui?

Voz 0919 00:00 el Larguero penas eh

Voz 1560 00:17 Canarias en el Larguero desde Moscú en el Ibex se antes de que mañana volvemos a Sochi para el debut de España ocho de la tarde Carrusel en Telecinco debuta España en el Mundial el equipo de enviados especiales de la Ser allí en Sochi y aquí hablando de lo que se está cociendo en las horas previas como os voy a decir una cosa que se que es imposible pero ahora voy a decir eso no es posible no salga no es imposible pero estoy en obligación decirlo eh tenemos ahora los invitados que no están esperando para hablar del Mundial de fútbol que yo también es importante hablar de que mañana juega España es de mala educación gritos esa grave no bueno la gente entiende tampoco mucho peor

Voz 0458 00:52 sí que podría que como seis muchos queréis opinar y la gente quiere oír a todos y lo que intenta saber lo más breve posible si quiero así tenemos más timo para opinar todos así que no sé quién tiene la culpa y además por delante sea un debate absurdo quién tiene la culpa de el cisco que se ha montado pues pues cada uno tendrá sus razones esos motivos y algunos dirán pues el Madrid no lo ha hecho tan mal pues pues yo creo que esa cabreados un ataque de cuernos pues que el Madrid es el que el aliado todo bueno yo he dado mi opinión tengo la mía y vosotros tenéis la vuestra así que a Romero empieza por ejemplo que es aparecido de hoy en el Bernabéu en las concentraciones

Voz 0239 01:26 bueno pues lo de ayer era un esperpento y un sainete y hoy ha continuado el esperpento yo lo que escucha hoy a través de Carrusel deportivo en la sala de prensa del Bernabéu bueno mejor dicho de palco me pareció lamentable que se preguntas culpable de opinión en el culpable fundamental para mí sigue siendo Julen Lopetegui la lealtad no se proclamase demuestra Lopetegui entenderá muy bien eh o era un hombre leal pero en esta ocasión no ha actuado como un hombre leal en mi opinión no ha actuado como un hombre leal creo que de toda la lamentable que hoy ha aplaudido y ovacionado ya vociferando a favor de Florentino Pérez en el acto de presentación de Lopetegui alguno alguno le debería decir presidente eres un fenómeno pero en esto nos hemos equivocado yo creo que pensar que el Real Madrid ha hecho bien absolutamente todo no digo que sea el principal responsable porque repito para mí el principal responsable Julen López aquí pero hacer creer al mundo que el Real Madrid lo ha hecho absolutamente todo bien con claridad en este asunto es mentir y me parece por último termino una decisión correcta que la federación española de fútbol hoy no quiera volver a responder a lo que ha pasado porque sino entraríamos en un bucle que representaría el Mundial el Mundial comienza mañana para España

Voz 0919 02:41 cayó bueno yo yo creo que el Madrid ha comunicado hoy lo que contábamos aquí anoche en el programa

Voz 2 02:49 que Lopetegui aquí

Voz 0919 02:51 Trentino Le llamaron una vez que habían llegado a un acuerdo para decirle hemos se llega a un acuerdo cuando termine el Mundial vamos a pagar su cláusula de rescisión vendrá al Real Madrid a mí lo que me sorprende es que diciendo Lopetegui hoy que Rubiales le felicitó le felicitó diciendo Florentino hoy que Rubiales en esa conversación había adoptado un tono de normalidad dándole normalidad a la noticia diciendo la Federación Nos dijo que al día siguiente el gran cuna el tono de no

Voz 2 03:22 a la noticia

Voz 0919 03:23 Rubiales según Florentino según Florentino Rubiales dio un tono de normalidad la llamó

Voz 2 03:28 nada dijo y admitió lo comunicó

Voz 0919 03:31 en en el en las redes que al día siguiente iba a haber una rueda de prensa conjunta en Krasnodar

Voz 2 03:37 del presidente de Lopetegui

Voz 0919 03:40 porque Lopetegui como ha dicho quería comunicarlo mismo día hay Rubianes dijo no espérate que yo voy mañana rueda de prensa conjunta lo que me sorprende es que hoy no salga a desmentirlo porque yo he defendido que el Madrid lo podía haber hecho mejor evidentemente lo lo tenía que haber hecho mejor tenía que haber llegado a un a una entente con Rubiales para decir antes de comunicarlo vamos a sentar en una misma mesa y así Rubiales no se hubiera sentido agraviado pero dicho eso a mí no me parece es que la reacción visceral de Rubiales pone en un brete a la selección porque Fernando Hierro

Voz 2 04:16 se vio ayer tres entre tres partidos envidio de la SER

Voz 0919 04:20 son con la que jugamos mañana porque Fernando Hierro lo único que ha hecho el último mes ha sido ir a los entrenamientos de la selección española a dar abrazos ya preguntarle a Piqué qué tal ya a decirle a ramos Ramos que bien todo lo demás Hinault

Voz 2 04:33 no sabe como juega la selección estamos jugando un Mundial que por supuesto

Voz 0919 04:39 que nadie dude yo quiero que mañana gane España y que ganemos el Mundial pero el seleccionador el que va a dirigir mañana al

Voz 2 04:45 equipo ni lo conoce ni lo ha entrenado ni ha estudiado sistemas ni ha estudiado a los rivales esa es la realidad Easy esa realidad hemos llegado por un calentón del presidente la Federación me parece mal

Voz 0239 04:58 nosotros lo cual Don perdón que me es que no es un calentón con el entones y se lo ha cargado desde Moscú vía correo electrónico que no es un calentón que Rubiales se lo quería cargar desde el primer momento y luego mantuvo firme su decisión no es ningún calentón ciertos olvidar una cosa si en la comparación ya me callo perdón la comparación que ha hecho Florentino Pérez en un discurso que me imagino habrán preparado metiendo en el saco a un montón de nombres casi dos históricos algunos de la prehistoria pero al más reciente eso es mentir Chan comparar lo que pasó con Luis Aragonés en dos mil ocho con lo que ha pasado con lo con Julen Lopetegui en esta concentración es mentir de Luis Aragonés Se sabía se vendió mal Se sabía que no iba a renovar antes de que comenzara la Eurocopa o Un

Voz 2 05:44 John por no decirlo de otra manera no voy a decir o

Voz 0239 05:46 hipótesis pero se sabía que no iba a renovar Julen Lopetegui hace dos semanas plasmó su renovación con Luis Rubiales a meter en el mismo saco lo que ha pasado desde la prehistoria hasta Luis Aragonés puede quedar muy bien en el discurso pero es faltar a la verdad

Voz 0981 06:02 Antonio Vargas realidad a llegar a esta realidad no voy a ser muy breves ha llegado porque señor Lopetegui ha querido comprometerse con el Madrid ni más ni menos osea sino Lopetegui le dice al señor Florentino presidente yo quiero ir al Madrid pero tengo un trabajo por hacer una misión por cumplir que es dirigir a la selección española usted habrá con con Rubiales usted negocia con Rubiales y cuando por el Mundial si es posible el dieciséis de julio mejor que el que el ocho de julio porque España sería campeona del mundo yo soy entrenador del Madrid ya esta realidad osea a que Fernando Hierro sea mañana seleccionador español y se siente en el banquillo es responsabilidad del señor Lopetegui porque se ha comprometido para ser entrenador del Real Madrid a tres días de empezar un Mundial maravilloso

Voz 3 06:42 viviendo a a la rueda de prensa de hoy de Lopetegui de la presentación de Lopetegui en el Bernabéu imagino que los principales decepcionados con esta presentación son los aficionados del Real Madrid que esperaban hoy conocer al que va a ser su próximo entrenador han encontrado con un ajuste de cuentas con corro la imagen que hoy creo cada al Real Madrid creo que es para que la revise no la imagen que hemos vivido desde aquí es que mientras el capitán del Madrid ese dirigía a toda la prensa aquí en Sochi se dirigía por extensión a todo un país diciendo que mañana comienza un Mundial para para esta selección a muchos kilómetros de aquí de su presidente ajustaba cuentas con el presidente de la Federación su entrenador hasta hace unos días también lo hacía no yo creo que todos están dando un espectáculo lamentable no Ica aquí lo que está perdiendo fundamentalmente la selección que mañana debuta en un Mundial y nadie habla del debut de España en el Mundial y creo que está perdiendo también imagen el Real Madrid que como digo hoy congregaba a toda la prensa y a toda su afición a conocer a su nuevo entrenador ir el nuevo entrenador Se hablado un cinco por ciento en esa rueda de prensa porque lo que se ha hecho es ajustar cuentas sin sentido para mí

Voz 0231 08:00 decían gallego hoy y Mario

Voz 0458 08:03 que Lopetegui no había dicho nada de avisar de la negociación

Voz 0231 08:08 es un hecho consumado en la frase más o menos el casi literal que hemos escuchado en El Larguero de Lopetegui es cuando había algo que decir Rubiales fue el primero en saberlo hombre que la persona que te está pagando el sueldo de esta pagando la habitación en la que están durmiendo en Krasnodar te apaga el billete de avión a rodar te ha renovado el contrato por lo menos decirlo bien miras Tin negociando con el Madrid ya lo mejor en las próximas horas me me pongo de acuerdo con ellos creo que esa frase es algo que hay que decir me me parece cuanto menos básico de educación y de formas llamar a la persona repito que te está pagando tu estancia en Rusia la que te va a pagar todo lo que te pagado tu sueldo tu vida es decirle

Voz 4 08:47 oye que me he puesto que no pero bueno hasta luego si no hubiera querido te ha puesto un una cláusula en el contrato diciendo que si viene aquí en Colombia y Venezuela

Voz 2 08:55 gallego te parece que en la frase de Lopetegui

Voz 0231 08:57 ahí es cuando había algo que decir Rubiales el a verlo evidentemente tanto conociendo creo que es importante decir que forma parte de algo que decir es que oye

Voz 4 09:06 yo lo estoy digo con el Madrid iguale poco de acuerdo con el actuando como está actuando como ha actuado

Voz 0919 09:11 cuáles si Lopetegui le llega a decir oye que me llamaban Madrid me voy a sentar a negociar le echa igual

Voz 0458 09:17 no ha sabido hacer eso pero pero nada más

Voz 5 09:23 es una cosa muy muy rápida pero yo creo que lo más interesante del asunto que es

Voz 2 09:28 el quid de la cuestión es cuando tú estás dirigiendo las

Voz 5 09:30 sección española de fútbol tienes por delante una empresa que su mundial que es el objetivo número uno para Lopetegui para todos los que que juegan al fútbol los futbolistas para un país es si te llame el Real Madrid Itu quieres coger ese tren estás en tu derecho de coger ese tren me parece fenomenal que coja ese tren es lo primero que tienes que decir Mari yo quiero jugar quiero entrenar al Real Madrid pero déjeme que yo informe a mi jefe querido informe al presidente de la Federación Española de Fútbol no sentamos lo hablamos y puede ser que yo no dirija España puede ser que dirija España puede ser que al final luego también dirija a Mary o puede ser que yo me vaya sólo dirija a Mary pero no sentamos los dos Nos tomamos un café iraquí sale una solución para bien de todos del Real Madrid de la federación de fútbol español pero ya con un hecho consumado evidentemente eso ha salido mal

Voz 0458 10:23 vale pero la primera negociación que han tenido Rubiales Lopetegui fue la del acoso de los millones de euros con lo cual se contempla una salida ya pactada esa negociación ya está empezada después de empezar la remata con el Real Madrid porque te surge

Voz 1501 10:33 qué vas Egido el Bayern de Munich hubiera hecho ilusión ilusiona Lopetegui hubiera

Voz 0458 10:36 pasado lo mismo quiero decir que que no cambia nada hecho hechos que es bueno pero digo que el hecho es que el el Real Madrid eh

Voz 1501 10:45 tenía que buscar una entrenador lo encontró

Voz 0458 10:47 ya lo dijo yo no yo no digo que por educación

Voz 1501 10:50 la con idea de la relación entre Rubiales

Voz 0458 10:52 sí Lopetegui se sí tiene esa confianza no sea tu jefe no es que no no tengo ni idea de si tiene la confianza decir señor Lopetegui señor reales les digo desde el primer minuto que recibió un mensaje de Whatsapp del Real Madrid IB vamos a empezar a hablar por teléfono y después de por teléfono va a empezar a negociar yo no sé si tiene la confianza ni ni eso sí no se no varió tú ha hecho tú hablar tú y yo quiero decir lo que quiero decir yo no quiero decir nada maravilló

Voz 6 11:17 te digo que no sólo los los los hechos que han consumado y contado por todas las partes que no ha sido así pero digo que aunque hubiera que no se sitúa abortó la muerte no es verdad no porque a la toda eso sí pero no sé si hay por toda no no sí sí sí pronto Rubiales lo ha contado lo ha contado Lopetegui lo ha contado Florentino Pérez las tres partes sea todos han contado lo mismo

Voz 0458 11:34 sí efectivamente sabe lo que va llueve Lopetegui Florentino Pérez que hacen otros lo que es lo lo que es verdad pero lo peor es que yo creo que es muy difícil que alguien sea yo puedo entender que yo era Lopetegui tenga cierto no se duda reparo o lo que queráis a decirle a Rubiales hoy me acabando ya de llamar del Madrid a lo mejor

Voz 2 11:55 me pongo de acuerdo con ellos en los próximos días me parece que a lo mejor eso es más difícil de hacer pero si llega a un acuerdo ya lo tienes cerrado ya

Voz 0458 12:02 el presidente de la dices pero pero pero

Voz 2 12:05 esto que ya lo estamos debatiendo estos días hoy hoy lo que ha pasado hoy es que el Madrid ha escenificado un cabreo brutal con la Federación Española de Fútbol después de haberle quitado al seleccionador a la Federación Española de Fútbol previo

Voz 4 12:17 anuncio cinco minutos antes denunciarlo y está en su derecho hacerlo pues sí porque tiene una cláusula la pagado pero las formas no son bueno bueno quitar no sólo hay que quitárselo pagando la cláusula suelo cuando termine el Mundial no quitárselo para mañana si es correcto quitárselo cuando acabe el Mundial ya anunciarse lo cinco minutos antes de que lo anuncien una página web es lo que ha cabreado a la Federación pero digo que eso ya eso ya sabemos pero claro pero ya sabemos lo que

Voz 2 12:40 sabe lo que lo nuevo de hoy esto ya lo hemos contra estudiar lo nuevo de hoy es que el Madrid es quién aparece como víctima después de haberle arrebatado a Julen Lopetegui de la manera que sea de la escenificación que sea estando el derecho a hacerlo claro que sí pero la pregunta que yo hago es entendemos que el Madrid esté enfadado porque Julen Lopetegui haya sido despedido como entrenador de la selección del Madrid tiene derecho a mostrar este desaire hoy contra Rubiales porque el Madrid hace lo que le dé la gana y lo hemos venido contando la Federación también os sólo el Madrid el Madrid puede fichar a Julen Lopetegui claro que si la Federación no puede echar a Julen Lopetegui osea tiene motivos hoy el Madrid para en la presentación de su nuevo entrenador mostrarse como se ha mostrado tan enfadado

Voz 0458 13:22 con la Federación dejaba decía determinado que a mi me parece que el sentimiento de ofensa de Rubiales espetado perfectamente humano y entendible yo eso eso sí

Voz 2 13:29 en Madrid se enfada algo Giuly

Voz 0458 13:31 en ese teniendo ofensa una Gasol pues oye me parece perfectamente Manuel se siente ofendido ya está pero voy a repetirlo una frase que deja ayer ante aquí te elijan ser presidente para que esas frío y calculen el bien común parece que deportivamente esta situación si pedimos nuestros residentes y pedimos a los presidentes frialdad en las decisiones de un presidente estar en el palco ni uno por supuesto yo no sobre todo si hablamos de calentón el presidente nos salvamos cuando es una federación al fútbol que es el humo

Voz 1501 13:56 con Espanyol Hinault un club concreto ni una sociedad anónima concreta

Voz 0458 14:00 el Madrid se lleva Alonso ganador cuando y como quiere no pero nada más no cuando quiere y como quiere como que bueno casi ciento doce no estaba hablando yo el sentimiento ofensiva de Rubiales hablar

Voz 1501 14:10 estuvo en permanentemente pero perfectamente humano y es entendible pero creo que también es perfectamente entendible que ahora que Julen Lopetegui ya pertenece a la disciplina del Real Madrid y quiera defender a su entrenador de esa manera ahí parece completamente normal hice yo sigo pensando que no tiene ningún viso deportivo esta esta decisión que me parece desproporcionado exactamente igual

Voz 0919 14:29 ha dado de hoy a las palabras del Real Madrid al final el trasfondo que queda es que a veinticuatro horas de que juegue la selección española el partido inaugural del Mundial mientras están entrenando a la selección española de fútbol claro el presidente de un club está disparando dialécticamente al presidente de la Federación Española de Fútbol con más o menos ratio defendido con más o menos el yo no entro en si tienen razón no la verdad la saben Florentino Lopetegui Rubiales es a ser difícil que la sepamos los demás pero no es el momento es que no puedes ponerte a disparar porque son dos personas Rubiales y Florentino que están representando a dos instituciones están con un fuego cruzado a veinticuatro horas de hoy

Voz 7 15:07 era un invitado que tenemos algo nuevo

Voz 0458 15:10 Julen desde luego lo que no puedo hacer es presumir de lealtad no puedo hacerlo el puede decir que técnicamente ha estado perfecto porque porque una cosa es la recesión son dos que les da pero no puede presumir de lealtad porque para para ser leal yo sí creo que tiene que informar a sus responsables este caso jefe al al presidente de la Federación de que hay una mínima posibilidad la que la el madre yo creo que él no puede presumir de lealtad sí puede decir que técnicamente ha estado perfecto proveerá a los orígenes sólo una cosa a mí me parece muy bien que una expresión que se suele utilizar Gaye que hoy el presidente el Madrid Florentino Pérez salga hacer una llamada a las hordas madridistas en contra de todo la gente tal porque ese saco es muy grande y seguramente es verdad es verdad que hay antimadridismo en este país igual que hay gente que es anti Barça

Voz 7 15:53 el Barcelona no hay lo hay no no la podemos con el madridismo

Voz 0458 15:56 no la podemos coger con papel de fumar hay antimadridismo pero ese es es

Voz 0919 16:00 mueve a hablar de todo bonito llevar llevar a la a la cara

Voz 8 16:04 a la presentación de de madre es feo y un poco peligroso

Voz 1296 16:11 lo de hoy creo que era un día para rebajar tensiones porque mañana juega la selección española debuta en el Mundial íbamos por el buen camino con el capitán del Real Madrid a su vez de la selección Ramos que ha hecho una rueda de prensa parece ejemplar pero el Real Madrid todo por seguir en la guerra como le interesa el el el el mes marcar el seguir marcando su su posición a pesar de haber dinamitado como dado el el Mundial para España en este arranque primero fijando la hora de la presentación cuando la fijado es segundo con la con el discurso de un Florentino Pérez que para haber hecho también las cosas como defiende ha tenido hay que dar un buen buen rato de de de explicaciones hilo de la clásica ya me parece es que por momentos parecía que se reúne mañana para ver el España Portugal van a celebrar los goles de Cristiano Ronaldo porque parece que le interese hasta aclara que la Federación a España le va llaman mañana el Mundial

Voz 0458 16:55 pues una cosa en diez segundos solamente día que me parece lamentable que se nos ha sabido separar el trabajo de las de las previstas en la sala de prensa que lo que tiene que hacer cuando al es una presentación y dejar trabajar sin sin coartar la libertad de que nadie pregunte con educación las Álvaro Benito y dejándolo con aficionados es verdad que siempre las presentaciones hacen en el palco de honor con invitados que además es de una media era bastante alta teóricamente se les presupone una educación que hoy no han no han demostrado y que después todos los presentados bajan a la sala de prensa ahí se realiza el trabajo de preguntar educadamente de responder mezclar una cosa con otra a veces puede salir bien y que la convivencia sea buena hoy ha salido fatal porque no puede ser que cortes a una persona a la no puede pregunta lo que quiere es un error gravísimo a mí hoy me ha dado vergüenza lo que he visto en el palco del Bernabéu parecía una taberna taberna es lo que parecía en lugar del palco del Bernabéu a mí es lo que me pareció terminamos con este asunto

Voz 8 17:49 pero está por ahí nos permita o pero insisto de verdad mañana llama la federación

Voz 2 17:58 de la selección que queráis al Madrid y le dice a Florentino que acaban de fichar a Lopetegui tiene derecho Florentina enfadarse nos ha jodido o le va a aplaudir lo dice Florentino que acabo de firmar con la Federación Alemana me voy tiene tiene motivos Florentino para dejarle por supuesto tendría motivos para decirle me has traicionado y te despido pues también pero de que no se de quién nos asustamos y encima encima imagináis que la Federación Alemana da una rueda de prensa y se enfada con el Madrid

Voz 4 18:30 pues es lo que está pasando sí pero yo yo lo que no es lo que está pasando luego cada uno pone de las flores negras eso es lo que está pasando y lo que no sé es si Florentino quitaría Zidane a dos días de la final pondría a Solari

Voz 0458 18:41 su decisión de que es pues no lo sé pero ésta había sido hecho hacerlo herido depende de las lo requerido y él

Voz 3 18:48 Madrid ya terminó también con esta historia es escenificar hoy en el palco del Bernabéu lo que vulgarmente se conoce como el cambio de la tortilla es que pasamos de ser nosotros los que no señalan como los culpables de esta situación a nosotros ser las víctimas no es que nosotros somos víctimas de esta campaña ya hay un antimadridismo que corre por ahí que nos atacan se esos hilos señala Florentino Pérez hoy en esas B de prensa no puede ser