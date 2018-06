"En el Barça iba a ser un jugador más y en el Atlético mucho más importante"

Voz 1 00:00 no Laboa

Voz 3 00:10 vamos al turrón Sique Rodríguez Jordi Martín Miguel Martín Talavera Pablo Pinto ha hecho bien Griezmann quedándose en el Atlético de Madrid todo vuestro

Voz 1576 00:19 yo sí piezas si me permites antes de empezar el debate Manu completar una cosa de lo que ha dicho Pablo Pinto sobre Jan Oblak y es que la preocupación que hay en el Atlético de Madrid es que en dos los dos íntimos amigos de vestuario de Jan Oblak que son Savic Vrsaljko van a salir o el club quiere que salgan y creen que es un problema que él se quede de dos personas más íntimas a El Vestuario y que no va a estar cómodo de ahí la posibilidad como decía Pablo que estaba muy bien tirada la posible salida de Oblak

Voz 1670 00:49 Diez minutos de debate tenemos que se nos acaba el tiempo empezamos el debate nunca Pablo Pinto Talavera yo os voy a dejar todo el tiempo que ha hablado sí bastante pareciendo me fatal lo del documental creo que la decisión es acertada primero por la pasta es una diferencia abismal claro estamos hablando de cinco kilos de diferencia que no han dicho las cantidades en el documental Las décimos allí son cinco kilos de diferencia lo que gana quedándose sonar el Barça hileras de Madrid

Voz 4 01:16 este año cinco kilos al año segundo cuántos serán veinticinco veinte les daba al Barça a perdonar

Voz 1670 01:24 no el Barça no pasaba de doce limpios que es lo que cobra Suárez también ha contado aquí no podían pagarle más casuales era el principal impedimento vuelvo punto uno la pasta para mí diferencia definitiva punto dos En lo que se venden en el documental es que en el Barça tiene más opciones de ganar la Champions a la vista está que hay las mismas en los últimos años es verdad que el Atleti no ha ganado ninguno en los últimos años han ganado las mismas tercero y último el rol que vas a tener en el Barcelona es el de ir a abrazar Tea Suárez y Messi porque las faltas las tira a Messi los penalti a Messi las faltas de la derecha las tira Suárez y cuando no está los penalti los tira Suárez la jerarquía en la que quedas es relegado ha de ser portada en el Atlético Madrid todos días a aldea tu presentación ser portan el Barça nunca más

Voz 1576 02:10 cierta unos rato dale sí que no iba a decir que

Voz 1906 02:16 eso Pablo te lo rebato porque es verdad que quizá el primer año Griezmann cobraría más en el Atlético que en el Barça pero teniendo en cuenta cómo se vuelve Bartomeu seguramente al segundo le doblaría el sueldo y por tanto ya empezaría perdiendo de diez pero aparte como le gusta hacer las cosas a su manera seguro que tal como está la situación en el Barça donde le han entregado el poder a los jugadores Griezmann podría hacer absolutamente lo que le de la gana con lo que sale perdiendo quedándose en el Atlético

Voz 1576 02:43 yo creo que claramente gana su decisión pueblos hacía razón Él quería ser un jugador importante el ser un jugador de leyenda y la única forma de de pasar a la historia del fútbol es a través de conseguir éxitos en el Atlético de Madrid como Biel ha explicado y le ha recomendado su mujer en el en el documental Antoine Griezmann al final el Barça iba a ser un jugador más y en el Atlético de Madrid yo creo que ya está marcando una línea Él sabe que le da el salto de calidad que necesita el equipo de Simeone para poder poder pelear absolutamente por todo yo creo que eso es lo que ha entendido Griezmann más allá de la subida cuantiosa de contrato que también lo va a tener pero sobre todo yo creo que al final lo que ha movido a Griezmann es que quiere ser un jugador importante que gana títulos y un jugador importante que gana títulos como protagonista sólo lo podía ser del Atlético de Madrid o lo podía ser bastante más en el Atlético de Madrid en el Barça

Voz 0985 03:41 el corte del corte que has hecho ahora sí que te falta decir algo y que cobraría veinticinco millones limpios que al Barça no

Voz 1576 03:49 veinticinco millones limpios no va a cobrar

Voz 1670 03:50 no puedo decir eso porque se engaña a la gente cerca de veinte

Voz 0985 03:54 bueno pues cerca de veinte no le pensar una cosa Cristiano está colando XXII sino recuerdo mal es una pasta formidable cobrar veinte Prodi no tampoco digamos por supuesto es el mejor del mundo por lo tanto tiene que cobrar como el mejor del mundo pero digámoslo todo

Voz 1375 04:09 os Aspas insinuando que Griezmann siquiera por dinero en el Atlético

Voz 4 04:12 hombre yo creo que en buena parte sí entiendo yo no

Voz 1670 04:15 bueno es un buen argumento también no aparte si sale diciendo que atesora

Voz 0985 04:22 en el Deportivo te voy a decir una cosa creo que un club como el Barcelona como Madrid como el Manchester que rozan los novecientos millones de ingresos Éste es el presupuesto que va a presentar al Barcelona y en unos meses novecientos en esos está capacitado para ganar más títulos que el Atlético de Madrid esto no lo podemos discutir por lo tanto en el Barcelona o en el Madrid tienes más opciones de ganar títulos que en un equipo como el Atlético de Madrid con menos recursos económicos pero aún él sabrá por qué ha tomado esta decisión

Voz 1670 04:49 perdón

Voz 0985 04:49 a él tenía plaza asegurada en el once del Barcelona Él sabía que jugaría por la derecha de Griezmann acompañándole por la izquierda Coutinho con Messi en ese pivote en este triple

Voz 5 05:03 en esto

Voz 0985 05:04 el cuatro dos tres uno que el Barça quieres al sacar adelante pero bueno Messi le ha hecho los guiños que ha podido ven conmigo y quiero que seas mi cómplice quiero que seas mi socio creo que en el Barcelona tenemos recursos para hacer un equipo competitivo ya aspirar a más títulos de los que pueda aspirar al Atlético pero bueno él ha tomado su decisión en la que insisto tala la cuestión económica ha tenido mucho que ver

Voz 1576 05:24 Jordi en la cabeza que tiene en la cabeza lo que tiene Griezmann es que he recuerda el caso Neymar vino también para ser Balón de Oro vino va a ser protagonista y al final Neymar se ha tenido que ir del Barça porque en todas las fotos el que salía era Messi y sí abrazando a Messi y al final lo que tengo claro Antoine Griezmann al cielo que aclaró Antoine Griezmann es que primero le han dado un equipo competitivo o le van a dar un equipo competitivo y segundo que él quiere ser el protagonista de la foto no el que abracé al protagonista de la foto

Voz 1670 05:51 bueno como dice Pablo Pinto creo que hemos hablado mucho yo mucho

Voz 1906 05:56 es una cosa que no tienen que ver con el debate pero que no la digo recuerdo

Voz 1670 06:00 que porque algo sí

Voz 1906 06:02 una semana y es Pep Segura se reunió con Ernesto Valverde y Robert Fernández y en esa reunión le dijeron a Valverde así lo que estuviera tranquilo que Griezmann si ficharía por el Barça bueno es que después los los jugadores fíjate Manu en la situación en la que está el presidente del Barça ahora mismo que es que se carga Rober y al día siguiente sale Jordi Alba públicamente diciendo que echarán de menos a Rober hace lo mismo Rakitic Leo Messi después de que en el Barça pase lo que ha pasado con la cantera y el club salga públicamente diciendo que no se ha cambiado el modelo y tal concede una entrevista les por donde cuestiona el modelo de cantera

Voz 1375 06:51 eh sobre el asunto de Griezmann que sobre lo que va al debate al hilo de lo que está diciendo sí que yo en las últimas semanas que según ha ido avanzando las semanas y los días os hemos ido diciendo yo si tuviera que apostar apostaría que se queda Griezmann en el Atlético Icon hablaba con gente de Barcelona del entorno del Barça hay gente

Voz 6 07:06 el Barça hay de Iván

Voz 1375 07:09 es lo contaba porque creía que es lo tenía que contar así pero luego decía es que voy a en Barcelona la gente tan convencida de que se va a quedar pero hasta hace dos días sí que digan lo que digan el Atlético que se va a quedar yo verdad es decir yo creo que ese va quedarán El Atlético Madrid y en Barcelona estaban convencidos de que si va al Barça bueno

Voz 1670 07:26 pero hace un mes hoy os voy os doy tres diez segundos sí que parece no

Voz 1906 07:32 hace tres semanas que le pasaron el contrato al abogado de Griezmann para que lo firmara un contrato de cinco años y que el abogado de Griezmann les dijo que no hacía falta firmarlo porque esto se había llevado como caballeros como caballeros terminaría York textual

Voz 0985 07:50 es una pregunta muy directa para tala que se responde con monosílabos y que va a ser crucial para decantar el voto de los oyentes la preguntas a siguiente tala si el Barça hubiera igualado la oferta económica de veinte millones del Atlético Griezmann hubiera venido a Barcelona no

Voz 4 08:07 pero Alberto buenas noches hola buenas noches de donde las llamas llamó de vuelta de Huesca que tal propuesta como la vida

Voz 1266 08:19 hombre pues pues este año

Voz 1670 08:21 era imagínate si además

Voz 1266 08:24 estuvimos hablando antes de Navidad que llame también un jueves y estoy aquí me dije sal quedado marea Ruby no sé que si eso sí señor sí al final sí señor sí sí sí al final digo bendito el día que las llamas se porque no estábamos lo merecen ganar

Voz 1670 08:40 nos ha ido mal se nos ha ido mal Nuestra Señora era no está mal no está mal si no sí

Voz 1266 08:46 lo digo de broma

Voz 1670 08:49 enderezado atender eso o que nos ha dado suerte

Voz 1266 08:51 porque al el Pucela parece que también está a un pasito señor sí señor ahí estamos ahí estamos

Voz 1670 08:56 quita para compañeros oye creo que ha hecho bien Griezmann anunciando que se queda en el Atlético Alberto

Voz 1266 09:02 pues yo creo que sí pero tampoco estoy muy de acuerdo con algunos argumentos que se han dado estás yo creo que eso se vienen quedarse porque importantes que vale pues yo creo que sí que ha hecho bien en quedarse porque porque para ganar va a ganar más dinero lógicamente sí porque en el Atlético de Madrid es la gran estrella de acuerdo de de Messi porque tiene sexo hacer claro tienes que crecer más de lo que es lo que ha crecido por ahí pero no estoy de acuerdo en que en que en el Barcelona hiciera lo que hiciera

Voz 7 09:35 ha bastado la sombra además sí porque yo creo que eso no es cierto no hay más por ejemplo que me han dicho que no se reconocía yo creo que han hay más la reconocido mucho en el Barcelona yo creo que el campo va muy con más juego perdón pues más taparlo

Voz 1670 09:48 tanto que se fue a lo reconoce peso

Voz 0985 09:53 bueno perdón en el que estaba al señor oyente en uso de la palabra G además de pero es que nuestro tiempo estaba siempre está incordiar correcto correcto muy bien abierto

Voz 1670 10:04 el voto para Talavera para Pinto si hace bien Griezmann anunciando que se queda en el Atlético un abrazo que disfrutéis del año que viene en Primera hombre Alberto venga vale gracias igualmente chao por llamarnos hasta luego hola Luis buenas noches que no es lo primero

Voz 1266 10:21 de de de los Montes un pueblo de Toledo pero aquí a bien pero no te lo primero que te decir que felicite a Manolete porque Manolete quiero dijo una noche que se queda porque ha comprado una casa de seis kilos si la mujer dice que si sí aquí y entonces si la las mujeres lo que aquí ya

Voz 1670 10:44 es el argumento el que es eso

Voz 1266 10:50 lo segundo a la final se juegan el Metropolitano era el año que viene a echar mano el alero alemán Mara ha dicho al Jiménez la garra ya va no se vaya a Rodrigo quiénes dice que quiere hacer un equipo competitivo para que el año que viene seamos por primera vez campeones de Europa digo yo que yo seremos he un recado y un consejo a Guillermo Murias Josep María Bertomeu que se dediquen a la cosa porque el año pasado le dijo Neymar or buah recibe este año me dice que no que no decide que me quedo aquí nadie que lo llevan claro Mina era mi voto es que se queda en el Atlético de Madrid

Voz 1670 11:32 perfecto te hace bien pues bien explica que gracias por por tu voto sí

Voz 1266 11:36 ya perdóname yo estaba escuchando lo de el palco del Real Madrid si eso parecía que se en la sala de prensa cuando estaba Mourinho no mejora

Voz 1670 11:49 te gusta o no te gusta vaya gracias Luis no abrazó hasta luego buenas noches salgo reales voto para Talavera para Pablo II Tovar repaso casi no vayan cogiendo los teléfonos para a Jordi para así que vaya día está Miguel Ángel Bordas Griezmann y sin debates ha terminado también ha terminado Antonio Manuel hola hola buenas noches Manu buenas noches hombre cómo estás muy bien pues fenomenal aquí escuchando tengo ganas de hablar contigo que nos digas tú tu opinión de donde nos llamas

Voz 8 12:22 cuál de Loja en la provincia de Granada

Voz 1670 12:25 de Loja llega al verano ya o no ha ido al digo digo sí sí parece que van llegando

Voz 8 12:30 poquito a poco el verano gracias a Dios

Voz 1670 12:33 muy bien hombre oye quieres que ha hecho bien Griezmann anunciando que se queda en el Atleti

Voz 8 12:37 yo creo que ha hecho muy bien quedándose en el Athletic porque yo soy de los que opinan que siguió al Barcelona fuera chupa banquillo de todo bajaba porque a ver quién es el que sienta a suave llamen si a veces me acaba de Santa esos dos señoras entonces yo venir mando yo creo que hay aunque Arsenal Atlético Madrid como ha dicho mi compañero el tenor mente si las mujeres de desmanes han compró una casa ir decía

Voz 1670 13:11 eso sí que no me gusta hablar vamos cuando viste

Voz 8 13:14 hay un dicho que dice por lo menos por aquí Él es mi tierra que dos ya

Voz 1906 13:20 por favor por favor vosotros

Voz 1670 13:23 no sé si va a llegar a y de otro tipo sí sí dime dime

Voz 8 13:28 yo yo otra cosita perdonadme yo me metas donde no me llaman a lo mejor pero no he como toda España ha sido lamentable lo que lo que ha pasado en la selección

Voz 9 13:41 eh me parece

Voz 8 13:44 he dicho esta tarde en el periódico el Bernabéu sacaba una información de que el señor los rubio alas hace una semana de que sabía qué es lo que te dice venía el Madrid entonces si eso es verdad no sé yo creo que la culpa de de Rubianes

Voz 1670 14:06 bueno no no se de el periódico que me cuenta

Voz 3 14:09 me quedo con tu voto para Talavera para Pablo Pinto tres cero gracias por llamarnos un abrazo Antonio Manuel

Voz 1670 14:17 buenas noches hombre gracias gracias hasta luego tres cero para tal ahí para ir a Pablo he hola Pedro

Voz 1906 14:24 hola buenas noches

Voz 1670 14:26 tal diez Itu pues muy bien Charo pocas pero la noche estaba muy poco alterado esta noche te digo una cosa la noche mañana por la noche ida que viene y las hace tres pero no es grave pasan cosas mucho más graves si estás pero

Voz 10 14:45 Ellos cuando cuando te haces el voto si me permites esto y hacer un comentario sobre el presidente de la Federación Española nos acaso equivoca como se han equivocado otra

Voz 1670 14:56 otra torre del periodismo ante Dios gente nosotros opinamos opina que nosotros estamos derecho respirar lo que queráis escuchas pero tú lo ves al personaje

Voz 10 15:11 es un trepa mi falso muy mentiroso porque ese ese hombre sea arrastrado por lo vestuarios de todos los equipos pidiendo el voto para la cabra parece que bueno pues eso Apple hasta esta por todos los vestuarios de Primera división pidiendo el voto encarecidamente para cantes este hombre tiene ese hombre hizo una reforma impresionante en su casa con una arquitecta

Voz 1670 15:37 pero Pedro Pedro creo que te lo detesta Pedro qué te pido lo que Pedro lo que te pido es una cosa Pedro que no hablemos

Voz 1375 15:45 e inmensos descalificando de gente que no puede defenderse y que no está presente en el micrófono

Voz 1670 15:49 el debate no que el deba el Deva el debate de hoy es si ha hecho bien Griezmann en el que se quede en el Atlético de Madrid he tenido permiso para ser un comentando todo lo bueno voy al al dejar así pero no quiero decir sí pero no hace falta Aisa yo cuando te Rubiales cuando hablemos de Rubiales hablamos de rubia le queréis hacer un comentario despectivo sobre Rubiales lo hacéis pero el debate que sino no acabamos

Voz 10 16:14 sí sí sí yo pero es algo era lo que te he pedido permiso para un cometa

Voz 1670 16:19 hombre claro que sí mira

Voz 10 16:22 le conozco muy bien pero bueno perdona no lo creo yo sí dime no no dieron yo creo que hace muy mal que ley voltió prima lo que dice Jordi prima el dinero nada más las las está deportivas no me importa un pepino porque el el los triunfo que pueda conseguir y son infinitamente inferior al Barcelona eso no tengo ninguna duda lo que pasa es que el dinero es muy importante ya que ilegal mucho cinco misiones mal a unos al año ya existía mucho dinero

Voz 4 16:58 bueno

Voz 10 17:01 te hace mal en enterarse del Atlético de Madrid

Voz 1670 17:04 perfecto voto para Sique Rodríguez y a Jordi Martí que tengo por aquí habrá donde eso sí dime votar una Bruno no hombre como enfadar encantada siguen mañana llamando si quieres tan bien

Voz 3 17:18 un abrazo Pedro hasta luego nos falta Marta hola Marta muy buena

Voz 9 17:22 la hola qué tal buenas noches menos mal que llame

Voz 0985 17:24 el hombre más

Voz 1670 17:25 menos mal que te toca si es que se pagaba al larguero y no tenemos no para todo el cual está buenas noches

Voz 9 17:31 ha representado este chico Griezmann muy infantil muy infantil eso no se hace así pero bueno aquí hay una persona sensata muy sensata que su mujer le aconsejó lo que tenía que aconsejarle que iba a ser Griezmann en el Barça para más grandeza de Messi porque Messi lo que quiere es ganar una Champions y cree que con la orla podría ganar a lo mejor se equivoca diriman hace muy bien quedándose en el Atlético sea por lo que sea porque en el mar sirva según segundones y eso lo tiene que tener muy claro hace que yo moto porque él se quedan en el Atlético

Voz 1670 18:15 porque lo hace vi sí sí sino que hace bien quedándose en el Atlético voto para para Iván

Voz 9 18:21 mira yo una un segundo comentario muy Cor irresponsables mentirosos antipatriotas y andan con la banderita alguno de ellos española en la muñeca Tian loado contra la selección española aquí no se salva nadie ninguno lo tres mienten como ya

Voz 1670 18:45 gracias por llamarnos Marta luego

Voz 1375 18:48 es que es imposible esta noche va a seguir siendo va están siendo día diciendo que todos queráis opina la es que es imposible que no hacemos siete debates a la vez

Voz 1670 18:57 cuatro uno para Talavera para de paso Pablo Pinto pero foto de Internet falta Internet que para Jordi S dándose lo hubiera es mejor que no lo para un repaso Jordi mientra cierta Griezmann quedarme en el Atlético sí un sesenta y ocho por ciento no un treinta y dos por ciento de los más de siete mil votos que sea producía en nuestra página muerto así que por lo menos darle una noticia así que Jordi temer chinos tenéis cien kilos más en caja que en todos los clubes que lo que pasa es que ayer

Voz 0985 19:27 un abrazo Pablo Pablo vive enhorabuena que hoy ha hecho un gran trabajo