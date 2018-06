El Larguero (1ª parte /14/06/2018): La última hora de la Selección y analizamos las palabras de Florentino y Lopetegui

Voz 1 00:00 Larguero mundial dos mil dieciocho

Voz 1375 00:35 hasta hace dos minutos no sabía muy bien por dónde empezar está pasando tantas cosas en las horas previas a que debuta España mañana teníamos que estar todo dando botes ir vamos a estar seguro cuando arranque el partido hay pegados a la tele y pegados a la radio a Carrusel y luego al larguero y a Telecinco donde damos el partido también porque juega España pero la que está cayendo de España vamos a hablar y lo vamos a dedicar la mayor parte del Larguero por supuesto pese a que algunos están dinamitando de una manera o de otra intencionada o de ese intencionadamente la actualidad de la selección española por ejemplo colocando hoy una rueda de prensa de Julen Lopetegui presentado en el palco del Santiago Bernabéu a la misma hora a la que entrenaba España ya la que Fernando Hierro daba una rueda de prensa casualidad casualidad que Julen Lopetegui estuviese hablando a la misma hora que Fernando Hierro yo creo que no no me parece un buen gesto además creo que hoy perdonadme que tenga el arresto pero pero me gustaría hablar de la selección española y lo vamos a hacer pero esto es lo que está pasando me gustaría haber oído a Julen Lopetegui otro día a otra ahora pero esto es lo que está pasando que a la misma hora que hablaba Hierro en la concentración de Sochi en el partido hoy en el entrenamiento previo al partido de mañana hablada Julen Lopetegui en una rueda de prensa con cosas que no me han gustado nada enseguida os voy a contar ibais a escuchar no me gusta cómo pintan algunas cosas que están ocurriendo y y que y que se utilizan de alguna manera de escudo para defenderse de no se sabe quién cuando las cosas se hacen mal y no pasa nada todo el mundo puede hacer las cosas mal yo sale mal muchos días seguramente lo que ha pasado hoy en el palco de honor del Bernabéu para mí es la principal muestra de que el Madrid ha hecho mal las cosas hoy para mí las ha hecho todavía peor ahora vamos a escuchar lo que ha pasado ahí incluso cuando ha preguntado cañero de la Cadena Ser Álvaro Benito la respuesta en ese palco de honor del Bernabéu han sido abucheos y pitos a una pregunta normal y corriente Lopetegui te parece Cristiano Ronaldo mejor jugador del mundo a eso la respuesta del público que estaba invitado incluidos algunos representantes de los de la grada fans del Santiago Bernabéu la respuesta ha sido abucheos y pitos yo cuando ha habido eso me preguntado igual es que a partir de ahora las ruedas de prensa en el Bernabéu van a ser así y aplaudir a no pitarán al periodista depende de lo que pregunte no me gusta nada el Madrid se equivocó haciendo lo que hizo con Julen Lopetegui lo conté aquí el primer día pero creo que hoy se ha equivocado todavía más en seguida lo contamos enseguida vamos con la selección española pero si no te has enterado de lo que ha pasado con Antoine Griezmann en los últimos minutos hace hora y media te lo cuento también en esta apertura del Larguero ha elegido un documental un programa de televisión sí un documental que sea emitido en Movistar Plus que se llama la decisión donde ha anunciado que se queda en el Atlético de Madrid un documental que ahora os vamos a dar detalles también de cómo se ha agravado de con quién se ha hablado de cuantas opciones diferentes se han grabado en este documental me quedo en el Atlético me voy al Barça lo está contando también con detalles Pablo Pinto durante la tarde y os vamos a contar algún detalle más pero finalmente lo que sea emitir es la frase de Griezmann diciendo me quedo

Voz 3 04:04 pero quedan para el equipo y para mí no presión Hay demostrar a todo el mundo que no que no me he equivocado y que confió en este club en los compañeros que vamos está el intentando Anaya el título el quince de agosto

Voz 0567 15:20 estas que ya quieren hacer borrón y cuenta nueva pensar única y exclusivamente en el fútbol ojalá ojalá que mañana estas horas solamente hablemos de la victoria de España ante Portugal

Voz 1375 15:31 bueno enseguida empezamos el sanedrín eh

Voz 8 15:33 además de Romero han a Javi Herráez

Voz 1375 15:36 Adriá Albets que ahora nos cuenta bueno Adriá Adriá Alves que ha dicho seleccionador de Portugal que ha dicho Fernando Santos en medio de la crisis de del equipo español

Voz 0017 15:44 pues tanto Fernando Santos como Joao Moutinho que son los dos protagonistas que han aparecido en la sala de prensa del ficha Arena de este estadio olímpico de Sochi han dicho que el cambio de Lopetegui por Fernando Hierro no va a afectar a España ha entrenado Portugal esta tarde aquí en el escenario del partido sobretodo tiene dos dudas lección portuguesa una quién será la pareja de Pepe en la defensa parece que gana opciones Fonte Easy Guedes o André Silva acompañarán a Cristiano Ronaldo como digo han hablado Fernando Santos Moutinho en rueda de prensa y los dos insisto coinciden que a España no le va a afectar el cambio de entrenador esto ha dicho Fernando Santos

Voz 1284 16:26 oye yo creo así que España juega así hace diez años que juega de la misma forma millones pero ninguna

Voz 9 16:32 ah sorpresa sinceramente no espero sorpresas lo importante es el equipo que juega hoy su estrategia y nada más que eso

Voz 0017 16:42 de hecho Joao Moutinho incluso echó mano que puede ser positivo para España ya este cambio de seleccionador

Voz 1375 16:48 bueno lo veremos mañana eh San Antón Meana ahora nos cuentas cómo están en la Federación porque a la hora a la que estaba ocurriendo todo esto que nos estáis contando que nos cuentan Antonio Javier Herráez y Adriá Albets sobre lo que decía Ramos lo que decía Fernando Hierro lo que decía ahorran a la misma hora estaba hablando Julen Lopetegui en el Bernabéu en la presentación como nuevo técnico del Madrid junto a Florentino Pérez y ahora nos cuenta estas lo que ha dicho el presidente de la Federación lo que piensa en la Federación y cómo están ahora mismo pero Álvaro Benito a esa hora en la que hablaba Hierro a la que hablaba Ramos se presentaba Julen Lopetegui en el Bernabeu pues hola Álvaro muy buen qué tal mano muy buenas fue poco después siete

Voz 0799 17:25 once minutos de la tarde con un poquito de retraso muchísima expectación en el palco de honor del estadio Santiago Bernabéu toma la palabra Florentino Pérez ir más allá de ser un discurso institucional este no lo ve sin el segundo número quince dice esto

Voz 0665 17:38 yo comuniqué al presidente de la Federación el acuerdo alcanzado con Julen Lopetegui lo que debería ser un acto de normalidad y así parecía al principio pues nos transmitieron la convocatoria de una rueda de prensa conjunta entre el presidente de la Federación y al seleccionador para día siguiente se fue formando en lo que parece una absurda reacción de orgullo mal entendido alimentada por aquellos para los que cualquier motivo es bueno con tal de intentar desprestigiar al Real Madrid el presidente de la Federación Española dio una respuesta desproporcionada injusta y sin precedentes en la historia del fútbol en casos similares

Voz 1375 18:18 bueno estaba claro que hoy la rueda de prensa iba a más de arremeter Eide darle palos a Rubiales que representara a Julen Lopetegui o digamos que las dos por el mismo precio pero no es una cosa de normalidad se puede decir muy normal pero no es una cosa normalidad llamar al presidente de la Federación para decir lo oye que podamos anunciar esto que ya está cerrado el acuerdo hombre tan normal tan normal no es a lo mejor sí que hubiera sido más normal hacerlo de otra hay repito lo dije el primer día que ocurrió en ti no que el Madrid buscará entrenador y que lo fiche y que lo contrate sea el que sea y además tenían contrato envía por pero tenía una cláusula pero no como lo hizo no como lo hizo en intentamos intentemos vender que es lo más normal del mundo no llamar la Federación para decir oye que acabamos de fichar al entrenador y lo vamos a anunciar en cinco minutos no me parece lo más normal y creo que aquí lo de antimadridismo hoy venderlo como que sí se critica esta decisión oye nosotros tenemos nuestra vinieron la mía es esta esto que cada uno luego tendrá la suya pero no hay que relacionar todo lo que haga el Real Madrid con ser madridista ante madridista o anti barcelonista o al barcelonista o ante Atlético o Atlético creo que ese discurso no vende y no cuela no creo que no tiene nada que ver además de eso también habla todo sobre ese ánimo que parece preocuparle especialmente a Florentino Pérez nada lo del antimadridismo Álvaro de Jaca

Voz 0799 19:34 ser de alguna manera mano que el madridismo haga frente a todas estas críticas que ha recibido el club blanco en las últimas horas los que me conocen bien saben que yo

Voz 0665 19:44 no practico el victimismo pero ha llegado el momento de que todos los madridista hagamos frente a esa corriente que sólo intenta dañar la imagen de nuestro club aun cuando estemos viviendo una de las épocas más extraordinarias de nuestra historia

Voz 1375 20:06 bueno eso es lo que decía Florentino sobre quién intenta dañar la imagen lo único que puede dañar la imagen del Real Madrid es el Real Madrid aquí lo que ha pasado la ha visto no solamente en España sino en el mundo entero se ha visto lo que ha pasado y cada uno tendrá su inclusión pero estamos contando lo que ha pasado nada más luego ya cada uno podrá pensar que esto es una corriente de animadversión hacia el Real Madrid o no a mi me parece que el Madrid lo ha hecho mal lo de la valoración sobre lo que hacer Rubiales es una opinión que cada uno tendréis la vuestra antimadridismo por eso se atacan a lo que ha hecho el Real Madrid eh ataques contra Rubiales y contra la Federación como si fueran ellos los que al final se convierten en víctimas después de arrebatarle a Lopetegui a la Federación y dejar a la selección española sin entrenador es difícil de entender cómo se puede dar la vuelta a la tortilla luego hablado Julen Lopetegui que ha ha reconocido que ha sido el peor día después de la parte de su madre no lo que paso cuando le dijeron que se iba eso es

Voz 0799 21:00 en quince horas después de aterrizar en la capital de España y ha habido un micrófono de la cadena SER Pedro Fullana salía por la parte de atrás no se le podía haber apenas pues después de hablar Florentino Pérez durante aproximadamente tres cuatro minutos emocionaba así pocas veces lo ha hecho Julen Lopetegui

Voz 10 21:14 dentro parte de la familia tendrá Amadís insisto ayer se desde la muerte de mi madre más triste de mi vida pero hoy es el día más flexibilidad

Voz 1375 21:39 más triste hoy el más feliz para un Julen Lopetegui estaba realmente emocionado luego ha pronunciado varias veces la palabra lealtad en el en su discurso no Álvaro Ion

Voz 0799 21:48 ciudad ya hay alguno que igual puede escuchar en esto o deja entrever de alguna manera sí avisó o no a Rubiales cuando la decisión estaba tomada o no que cada uno piense lo que quiera ojo a estos veinticinco Se unos segundos de Julen Lopetegui hablando de lealtad

Voz 10 22:05 la alta es decir la verdad en cuando había algo que decir el primero que lo supo fue él había una espera de una rueda

Voz 0567 22:11 sea que yo quería darle ese día pero no podía porque les

Voz 10 22:13 va lejos me pide que es el espere entiendo que tiene que hay que esperarle a pesar de que quería dejarlo lo máximo posible porque una de las hay que decirlo de las cosas más importantes era que que en todo caso la coros tiene que cerrar antes no durante el Mundial pero sí tengo claro que el único motivo de de decirlo ida sacarlo era ser honestos con todo el mundo tengo muy claro se una un absolutamente leal sobre todo leal a mi responsabilidad

Voz 1375 22:38 podía haber sido leal también a Luis Rubiales ya he dicho en lugar de cinco minutos antes pues ante cuando venza las negociaciones en lugar de decirle pues si acabo de llegar a un acuerdo y tengo el contrato firmado con el Madrid la lealtad es para todos y con todos entiendo si eres leal defiende ese ese discurso ya esa palabra Jesse

Voz 0239 22:55 verbo

Voz 1375 22:56 lo tienes que ese objetivo lo tienes que aplicar a todo y entiendo sobre todo Rubiales entiende que él no ha sido leal precisamente con con el presidente de la Federación Española de Fútbol total que como veis esto se ha convertido ya en una guerra Real Madrid Federación soterrada a darnos cuenta Antón Meana como estar en la Federación después de escuchar esto qué ocurre ya casi a la par que hablaba Hierro en en Sochi pero ojo a este último detalle de esa rueda prensa periodistas en ese acto se les da el turno de palabra para qué junten y en ese palco de honor donde hay invitados del Real Madrid que donde hay algunos representantes también de la hay grada fans del Santiago Bernabéu bueno pues a Álvaro Benito se le ocurre a esta pregunta que alguien ha debido considerar como muy ofensiva y reacciona así en ese palco de honor

Voz 11 23:42 Álvaro Benito directo en Carrusel Deportivo de la Cadena SER yo si me permite Christer le voy a preguntar no por España sino por su futuro con el Real Madrid yo voy a hacer una pregunta muy muy directa es para usted Cristiano Ronaldo el mejor futbolista del mundo gracias

Voz 10 24:01 hoy es el jugador que quiero tener el anhelado siempre siempre eh ya había evidentemente el mejor del mundo está en el Real Madrid no tengo ninguna duda

Voz 12 24:14 esto es el palco de honor del Bernabéu

Voz 1375 24:18 no es la taberna de es el palco de honor del Bernabéu aplaudiendo cuando vi toreando cuando responde al bedel y abucheado hoy que tú es cuando un periodista comete el pecado fijados se de preguntarle a Julen Lopetegui si te parece que Cristiano es el mejor del mundo qué pasaría si le preguntaremos otra cosa la duda que tengo CEAPA tiene ahora las ruedas de prensa van a ser así que es cierto que se van a estar más animadas por qué en función de lo que pregunte en cada uno de los compañeros y aplaudir pitara mi hoy me ha provocado un sentimiento extraño no no no me ha gustado lo que he visto en ese palco de honor ni lo que he escuchado y me imagino que a vosotros tampoco no no es normal no creo que sea lo normal que una rueda de prensa se celebre así quiero que el clima que se está creando no no beneficia a nadie no no me parece que no es sano para nadie ni para el Madrid ni para los aficionados hay que preguntar y que la gente responde todo se pueden equivocar los que preguntamos los que esas responden pero sí vamos a empezar ahora a vitorear ya abuchear las preguntas de un compañero de todo porque Julen Lopetegui había dicho esto hace no mucho tiempo sobre quién era el mejor jugador del mundo

Voz 13 25:27 yo es el mejor jugador que he conocido de la historia yo no he conocido he visto jugar a muchos grandes jugadores yo creo que es muy difícil que un futbolista como Messi será recordado yo creo que como los grandes Juárez de la historia lo es para mí es mejor

Voz 1375 25:44 pues nada esta frase habrá que borrarlo de la hemeroteca de de de a Lopetegui dijo que nunca habrá otro como él que es el más grande de la historia que es el mejor Leo Messi eso eso mano perdón lo dijo hace dos semanas en sprays hace dos semanas en el que lo pusimos a anoche también al cómo cero Elías Israel Messi sí mejor hoy la pregunta Álvaro Benito es Cristiano Ronaldo es mejor pues ya está no pasa nada dónde está el pecado bueno en están por ahí todos los con bañeros del Sanedrín y Antonio Romero por ahí en Sochi también con el Julio Pulido Julio qué tal muy buenas del equipo Alejo pero está llegando es está acercando buena ahora sí como un tiro además de Javier esta también Marcos Love hola Marcos qué tal buenas noches aquí en el Live están un día Dani Garrido director de Carrusel horadando presente está Jesús Gallego qué tal Gaye buena noche don Mario Torrejón muy buenas

Voz 1501 26:35 el buenas noches Tom Pablo Pinto qué tal muy buenas

Voz 1375 26:37 Antón Meana antes de ir al sanedrín qué dicen en la federación después de haber escuchado lo que se ha escuchado en el Bernabéu yo tengo la IFAB nación de una Federación que ahora mismo a esta hora de la noche se muerden la lengua y que no quieren contestar sobre todo Antón porque mañana Jo a España por encima de todo

Voz 0799 26:55 correcto lo primero de todo es decir que no daban crédito se enteraban en directo a las entrañas del estadio por Whatsapp otros por redes sociales alguno incluso escuchando la radio por la aplicación de la SER no daban crédito no dan crédito a Rubiales ya la gente de la Federación por lo que yo he pulsado les duele porque saben que el Madrid es consciente de mal y aún sabiéndolo no entienden cómo es posible que encima les ataquen ellos saben que el Madrid se la clavó y que no pasa nada que ha un comportamiento en el que el Madrid no se portó bien y que aún sabiéndolo les atacan públicamente a veinticuatro horas del debut en un Mundial la Federación no ha montado ningún again

Voz 0239 27:32 es lo que piensan que esta que quiero

Voz 0799 27:34 Madrid menos todavía en la frase que me han dicho hace pocos que la federación está por encima de egos personales que el foco tiene que ir al partido porque es en lo que está pensando ahora mismo la afición española sería una irresponsabilidad tomar otra decisión y una frase que me hago

Voz 1375 27:50 he estado es que el Madrid puede decir lo que quiera

Voz 0799 27:53 pero que mañana juega España y qué es lo que le interesa al aficionado español y también al del Real Madrid sólo decir más allá de esta información de cómo está la Federación que por la información que maneja la Cadena SER Julen Lopetegui no avisó a Rubiales en ningún momento de que estaba negociando con el Real Madrid le comunicó un hecho consumado cinco minutos antes de que se enterara cualquier persona que tenía internet encendido o redes sociales si eso es ser leal a Rubiales es una forma particular que tienen Lopetegui de ser

Voz 1375 28:26 de ser real y perdón ha dicho que

Voz 1501 28:30 qué le avisara de las negociaciones sino el sombra

Voz 1284 28:32 no he dicho que no hubo acuerdo el primero al que ya que llamó fue Rubiales no he dicho que él él claro cuando hubo acuerdo en efecto claro

Voz 1375 28:41 es que él no ha dicho que cuando ya tenía metía la puntito de hablamos

Voz 1284 28:44 eso claro señala poquito realmente es que esa es la cuestión Julen Lopetegui lo que ha reconocido es no yo no avisó a Rubiales

Voz 1375 28:50 hasta que no estaba de acuerdo

Voz 1284 28:52 a no le han desmentido algo que no ha dicho no Lopetegui lo que no puedo

Voz 0799 28:58 el hacer es quedar bueno eso sí sí sí sí

Voz 1284 29:01 no no no no no no no eso es un hecho eso sí que es un hecho consumado un poquito antes pregunta alabó pero han hecho concesiones preguntara a la federación

Voz 0919 29:11 sí sí sí Rubiales felicitó a Lopetegui cuando Lopetegui le llamó y le dijo me he comprometido con el Real Madrid que es lo que dicen Lopetegui que Rubiales le dijo felicidades

Voz 1284 29:22 Lopetegui no lo llama para hablar de las negociaciones para decir que hay que has fichado por el Real Madrid cuando termine el Mundial empieza a eso parece bien no invita a veces ya

Voz 1375 29:32 yo tengo que te tengo que tirar a descontar que no ha empezado ya

Voz 1284 29:34 antes de que no metamos en el asunto es tan todos

Voz 1375 29:37 dais todos los oyentes os quieren escuchar luego tendremos debate de los jueves se luego vamos a estar debatiendo como cada jueves esta noche la pregunta es si acierta a Griezmann quedándose en el Atlético de Madrid Miguel Martín Talavera Pablo Pinto Jordi Martí Sique Rodríguez tú en el nueve cero dos catorce sesenta sesenta crees que acertado Griezmann anunciando que se queda en el Atlético de Madrid sí o no nueve cero dos catorce sesenta sesenta enseguida empieza el debate de los jueves antes el sanedrín de lo que está ocurriendo en torno a la selección española con el Madrid de por medio y lo que ha ocurrido hoy en el Bernabéu en Sochi

Voz 2 35:09 a las doce y cinco una menos en Canarias en El Larguero desde Moscú en el IPC

Voz 1375 35:16 antes de que mañana volvemos a Sochi para el debut de España ocho de la tarde Carrusel en Telecinco debuta España en el Mundial el equipo de enviados especiales de la Ser allí en Sochi y aquí hablando de lo que se está cociendo en las horas previas como os voy a decir una cosa que se que es imposible decir eso no es posible nos al no es imposible pero estoy en la obligación de decirlo tenemos ahora unos invitados que no están esperando para el Mundial de fútbol que yo también es importante hablar de que mañana juega España es de mala educación gritos esa clave no bueno la gente entiende tampoco mucho pero sí que podría que como seis muchos queréis opinar y la gente quiere oír a todos y hay que intentar ser lo más breve posible si queda así tenemos más tiempo para opinar todos así que no sé quién tiene la culpa y además pobremente sea un debate absurdo quién tiene la culpa el cisco que se ha montado pues pues cada uno tendrá sus razones esos motivos y algunos dirán pues el Madrid no ha hecho tan mal pues pues yo creo que esa cabreados un ataque de cuernos pues yo creo que el Madrid es él el aliado todo bueno yo he mi opinión tengo la mía hay vosotros tenéis la vuestra así que a Romero empieza a partir por ejemplo que es aparecido la ceremonia de hoy en el Bernabéu en la contratación de Sochi

Voz 0239 36:22 bueno lo de ayer era un esperpento y un sainete y hoy ha continuado el esperpento yo lo que escucha hoy a través de Carrusel deportivo en la sala de prensa del Bernabéu bueno mejor dicho en el antepalco me ha parecido lamentable se pregunta el culpable de opinión en el culpable fundamental para mí sigue siendo Julen Lopetegui la lealtad no se proclamase demuestra Lopetegui entenderá muy bien y era un hombre leal pero en esta ocasión no ha actuado como un hombre leal en mi opinión no ha actuado como un hombre leal creo que de todo

Voz 32 36:50 la cola lamentable que hoy a Pla

Voz 0239 36:53 podido ovacionado ya vociferando a favor de Florentino Pérez en el acto de presentación de Lopetegui alguno alguno le debería decir presidente eres un fenómeno pero en esto nos hemos equivocado yo creo que pensar que el Real Madrid ha hecho quien absolutamente todo no digo que sea el principal responsable porque repito para mí el principal responsable Julen Lopetegui pero hacer creer al mundo que el Real Madrid lo ha hecho absolutamente todo bien con claridad en este asunto es mentir y me parece por último termino una decisión correcta que la federaciones mañana de fútbol hoy no quiera volver a responder a lo que ha pasado porque sino entraríamos en un bucle que reventa erial mundial el Mundial comienza mañana para España

Voz 0919 37:36 gallego bueno yo yo creo que el Madrid ha comunicado hoy lo que contábamos aquí anoche en el programa que Lopetegui si Florentino le llamaron una vez que habían llegado a un acuerdo para decirle hemos llegó a un acuerdo cuando termine el Mundial vamos a

Voz 1375 37:54 dar su cláusula de rescisión vendrá al Real Madrid

Voz 0919 37:57 a mí lo que me sorprende es que diciendo Lopetegui hoy que Rubiales le felicitó le felicitó diciendo Florentino hoy que Rubiales en esa conversación había adoptado un

Voz 1375 38:09 tono de normalidad dándole normalidad

Voz 0919 38:11 noticia diciendo la Federación nos dijo que al día siguiente

Voz 1375 38:16 que una el tono de normalidad la noticia

Voz 0919 38:18 Rubiales según Florentino según Florentino Rubiales dio un tono de normalidad Alaya

Voz 0799 38:23 nada dijo y admitió lo comunicó

Voz 0919 38:26 en en el en las redes que al día siguiente iba a haber una rueda de prensa conjunta en Krasnodar

Voz 1375 38:32 del presidente de Lopetegui porque Lopetegui como ha dicho quería comunicarlo el mismo día Rubiales dijo no espérate que yo voy mañana rueda de prensa conjunta

Voz 0919 38:42 lo que me sorprende es que hoy nos haga Rubiales a desmentirlo porque yo he defendido que el Madrid lo podía haber hecho mejor evidentemente lo lo tenía que haber hecho mejor tenía que haber llegado a un a una entente con Rubiales para decir antes de comunicarlo vamos a sentar en una misma mesa y así Rubiales no se hubiera sentido agraviado pero dicho eso a mí no me parece que la reacción visceral de Rubiales pone en un brete a la selección porque Fernando Hierro

Voz 1375 39:11 se vio ayer tres entre en tres partidos en vídeo de la lección con la que jugamos mañana porque Fernando Hierro lo único que ha hecho el último mes ha sido ir a los entrenamientos de la selección española a dar abrazos ya preguntarle

Voz 0919 39:23 que qué tal ya ya decirle a ramos Ramos que bien todo lo demás Hinault sabe como juega la selección nos estamos jugando un Mundial que por supuesto

Voz 1375 39:34 que nadie dude yo quiero que mañana gane España y que ganamos el Mundial pero el seleccionador el que va a dirigir mañana al

Voz 0919 39:40 equipo ni lo conoce ni lo ha entrenado ni ha estudiado sistemas ni ha estudiado a los rivales esa es la realidad Easy esa realidad hemos llegado por un calentón del presidente la Federación me parece mal menos letón pero que no es un calentón

Voz 0799 39:56 sí

Voz 0239 39:56 que un calentón es si se lo hubiera cargado desde Moscú vía correo electrónico que no es un calentón que Rubiales se lo cargara cargar desde el primer momento y luego mantuvo firme su decisión no es ningún calentón ciertos amabilidad una cosa

Voz 0919 40:09 sí en la comparación ya me callo perdón

Voz 0239 40:11 la comparación que ha hecho Florentino Pérez en un discurso que me imagino habrán preparado metiendo en el saco a un montón de nombres casi dos históricos algunos de la prehistoria pero era el más reciente esos mentir sea comparar lo que pasó con Luis Aragonés en dos

Voz 1375 40:25 el ocho

Voz 0239 40:26 con lo que pasa con lo con Julen Lopetegui en esta concentración es mentir esa de Luis Aragonés se sabía se vendió mal Se sabía que no iba a renovar antes de que comenzara la Eurocopa o un follón por no decirlo de otra manera lo voy a decir hubo un CIP pote pero se sabía que no iba a renovar Julen Lopetegui hace dos semanas plasmó su renovación con Luis Rubiales a meter en el mismo saco lo que ha pasado desde la prehistoria hasta Luis Aragonés puede quedar muy bien en el discurso pero es faltar a la verdad

Voz 0981 40:56 esta perdón marca realidad ha llegado a esta realidad no voy a ser muy breve ha llegado porque señor Lopetegui ha querido comprometerse con el Madrid ni más ni menos sea si Lopetegui el señor Florentino presidente yo quiero ir al Madrid pero tengo un trabajo por hacer una misión por cumplir que es dirigir a la selección española usted habla con con Rubiales usted negocia con Ruiz cuáles y cuando acabe el Mundial si es posible el dieciséis de julio mejor que el que el ocho de julio porque España sería campeona del mundo yo soy entrenador del Madrid ya esta realidad osea a que Fernando Hierro sea mañana seleccionador español y se siente en el banquillo es responsabilidad el señor Lopetegui porque se ha comprometido para ser entrenador del Real Madrid a tres días de empezar un Mundial bueno volví

Voz 33 41:38 venga a la rueda de prensa de hoy de Lopetegui de la presentación de Lopetegui en el Bernabéu imagino que los principales decepcionados con esta presentación son los aficionados del Real Madrid que esperaban hoy conocer al que va a ser su próximo entrenador han encontrado con un ajuste de cuentas con coro en la imagen que hoy creo cada al Real Madrid y creo que es para que la revise no la imagen que hemos vivido desde aquí es que mientras el capitán del Madrid ese dirigía toda la prensa aquí en Sochi se dirigía por extensión a todo un país diciendo que mañana comienza un Mundial para para esta selección a muchos kilómetros de aquí de su presidente ajustaba cuentas con el presidente de la Federación y su entrenador hasta hace unos días también lo hacía no yo creo que todos están dando un espectáculo lamentable no aquí lo que está

Voz 0017 42:32 perdiendo fundamentalmente la selección que mañana de

Voz 33 42:34 ETA en un Mundial nadie habla del debut de España en el Mundial y creo que está perdiendo también imagen el Real Madrid

Voz 0799 42:43 lo digo hoy congregaba a toda la prensa

Voz 33 42:45 y a toda su afición a conocer a su nuevo entrenador

Voz 0799 42:48 el nuevo entrenador se ha hablado un cinco por ciento

Voz 33 42:51 esa rueda de prensa porque lo que ha hecho es ajustar cuentas sin sentido para mí

Voz 0799 42:56 decían gallego oí Mario qué

Voz 34 42:59 de Lopetegui no había dicho nada

Voz 0799 43:01 de avisar de la negociación que era un hecho consumado en la frase más o menos el casi literal que hemos escuchado en El Larguero de Lopetegui es cuando había algo que decir Rubiales fue el primero en sí

Voz 1375 43:12 a verlo

Voz 0799 43:12 claro hombre que la persona que te está pagando el sueldo está pagando la habitación en la que están durmiendo en Krasnodar te apaga el billete de avión a rodar te ha renovado el contrato por lo menos decirlo bien y negociando con el Madrid ya lo mejor en las próximas horas me me pongo de acuerdo con ellos creo que esa frase es algo que hay que decir me me parece cuanto menos básico de educación y de formas llamara a la persona repito que te está pagando tu estancia en Rusia la que te va a pagar todo la que te pagado tu sueldo tu vida es decirle oye que me he puesto

Voz 1284 43:43 no porque él ha querido te ha puesto un una cláusula en el contrato diciendo

Voz 1375 43:48 el Iberia dos en te acuerdas gallego

Voz 0799 43:51 te parece que en la frase de Lopetegui es cuando había algo que decir Rubiales el pleno a verlo evidentemente cortan que conociendo cree que es importante decir que forma parte de algo que decir es que oye yo lo tocó fondo con el Madrid

Voz 1284 44:02 sale poco de acuerdo con el actuando como está actuando como acto

Voz 0919 44:06 todo Rubiales si Lopetegui le llega decir oye que me ha en Madrid me voy a sentar con ellos en negociar le echa igual

Voz 1501 44:12 no bueno un empate a dos hubiera sabido en el es

Voz 1284 44:17 pero pero bueno Mario una cosa a mí

Voz 0567 44:19 la rápida pero yo creo que lo más interesante

Voz 0017 44:22 del asunto que es el quid de la cuestión es cuando tú estás dirigiendo la selección española de fútbol tiene por delante una empresa que es un mundial que es el objetivo número uno para Lopetegui para todos los que que juegan al fútbol los futbolistas Si para un país es si te llame el Real Madrid y tú quieres coger ese tren estás en tu derecho de coger ese tren me parece fenomenal que coja ese tren es lo primero que tienes que decirle al Real Mari yo quiero jugar en el quiero entrenar al Real Madrid pero déjeme que yo informe a mi jefe que yo informe al presidente de la Federación Española de Fútbol no sentamos lo hablamos y puede ser que yo no dirija España puede ser que dirija España puede ser que al final luego también a Mary o puede ser que yo me vaya sólo dirija Real Madrid pero no sentamos los dos Nos tomamos un café iraquí sale una solución para bien de todos del Real Madrid de la federación de fútbol español pero ya con un hecho consumado evidentemente eso ha salido mal

Voz 1501 45:18 vale pero la primera negociación que hayan tenido Rubiales Lopetegui fuera de la decisión de los millones de euros con lo cual se contempla una salida ya pactada esa negociación ya está empezada después de empezar la la remata con el Real Madrid porque te surge si va a Sergio el Bayern de Munich hubiera hecho ilusión a lo Petit hubiera pasado lo mismo quiero decir que que no cambia nada

Voz 1375 45:34 el hechos cual bueno pero digo que el hecho es que

Voz 1501 45:37 en el Real Madrid eh

Voz 1375 45:40 tenía que buscar una entrenador lo encontró y a lo mejor yo no yo no digo que por educación

Voz 1501 45:46 de adecuado la relación entre Rubiales si Lopetegui sí sí tiene esa confianza no sea tu jefe no es que no no tengo ni idea de si tiene la confianza decir señor Lopetegui señor reales les digo desde el primer minuto que recibió un mensaje de Whatsapp del Real Madrid IB vamos a empezar a hablar por teléfono y después por teléfono va a empezar a negociar yo no sé si tiene la confianza ni ni mira

Voz 1284 46:05 no sé no sé no se ha hecho todo me lo mejor quiero decir lo que quiero decir yo no quiero decir nada amigo

Voz 1375 46:13 te digo que hablamos los los los los hechos

Voz 1501 46:15 hablado y contado por todas las partes es que no ha sido así pero digo que aunque hubiera que no sé si

Voz 0799 46:19 como todos los martes no es verdad no portaba todas no sé no sé si por toda no no sí sí sí pronto Rubiales va ha contado lo han contado Lopetegui lo ha contado Florentino Pérez las tres partes todos han contado lo mismo

Voz 1284 46:29 el montaje se enteró cinco minutos en festivo efectivamente lo que han contado Lopetegui y Florentino Pérez que hacen lo que es momento lo lo que es verdad pero lo que es verdad