El Larguero (2ª parte/ 14/06/2018): Hablamos con Santi Cazorla y analizamos la decisión de Griezmann de quedarse en el Atlético

Voz 1 00:00 el Larguero desde Rusia con Manu Carreño y con Miguel Coll que nos cuenta algo importante hola muy buenas o

Voz 1 00:57 enseguida el debate de los jueves en el nueve cero dos catorce sesenta sesenta para la pregunta de hoy acertado Griezmann anunciando que se queda en el Atlético de Madrid sí o no psique

Voz 1375 01:08 Rodríguez Jordi Martí Miguel Martín Talavera y Pablo Pinto enseguida contamos los intríngulis de ese documental y algunas de las cosas contaba ya Pablo en Carrusel una nueva más de ese documental que

Voz 1938 01:19 por un lado le ha dejado satisfecho a las

Voz 1375 01:22 digo a los directivos a los que mandan a Gil Marín

Voz 1938 01:25 la Enrique Cerezo a la directiva a los que están ahí ha

Voz 1375 01:28 Rafa y que hacían que están pendientes del futuro y por otro pues hacen así el resto como de en fin pero no digamos nada que pueda incomodar a Griezmann no sea que después de los pitos que escuchó en el Wanda Metropolitano saliera casi corriendo y a ver enfadado vez pero

Voz 1938 01:47 así no se hacen las cosas ahora os contamos la la

Voz 3 02:21 el mayor no es bueno primero a darle la bienvenida a Santi siempre es un placer y la son muchas gracias compartir comentarios con gente de fútbol y segundo pues evidentemente ha sido un shock para todos no desde desde que el entrenador por el Madrid hasta que luego este este sábado la puesta en escena de Fernando Hierro yo la verdad es que más allá de de valorar las opiniones de cada uno aquí hay culpables no hay culpables a mí lo que me deja tranquilos que está Fernando eh yo creo que eso le da lo da calma a una situación de quizás de rocambolesca que no es normal y me parece que los jugadores también van a estar tranquilos y con calma y con Fernando y Maidana lo van a hacer bien no tengo ninguna duda

Voz 4 03:03 a ver yo entiendo a todas las partes eh yo entiendo que el Real Madrid no tenga entrenador y busca un buen entrenador como es Lopetegui entiendo que Lopetegui porque a mí personalmente me ha pasado también cuando te Madrid es lícito inmediatamente has salido corriendo entiendo perfectamente también a Rubiales que haya querido dignificar también la la la Federación Española de Fútbol que preside no usted hace diez días renovó estaba cantado

Voz 5 03:27 y ahora qué bien

Voz 4 03:28 el es que marcharse pues bueno lo quiero contar con con con usted los entiendo a todos absolutamente a todos y además creo que esto puede ser un efecto positivo fijar pocos digo porque creo que el jugador español cuando digo mundial llega con mucha responsabilidad quizá jugado muy nervioso quizá por esa responsabilidad al principio a medida que va pasando rondas se va relajando se va tranquilizando porque sabe que ya no está haciendo el ridículo que ya no ha fracasado yo creo que esta historia pues ha quitado mucha presión a los jugadores porque ahora

Voz 6 03:56 o Rubiales al Madrid de Lopetegui pero ya ellos

Voz 4 04:00 como liberados un poco de responsabilidad y estoy de acuerdo con Rafael me hubiera gustado que que Fernando Hierro hubiera contado con Rafa en el cuerpo técnico sinceramente tenían la esperado

Voz 1375 04:12 a Moscú Moscú tenía

Voz 0759 04:14 yo personalmente tenía esa esperanza

Voz 0801 04:48 yo creo que lo la dejando bastante claro no en la las ruedas de prensa no que no quiere tocar mucho de lo que ha hecho no lo lo positivo es que ha estado cerca de la selección prácticamente Bono ha vivido con ellos ha convivido no quizá mayor problema es que no haya estudiado demasiado a los rivales quizás ese sea mayor problema pero por conocimiento de la plantilla desde luego no hay no hay ninguna duda no Fernando está perfectamente capacitado para dirigirla es ya más que creo que todos ellos creen en Fernando saque bueno en ese aspecto no creo que ninguna duda

Voz 1867 05:17 sí yo creo que también va va a seguir con lo que ha hecho toda trabajo ha sido impecable de cara al Mundial en resultados y juego del equipo y yo creo que Fernando quiere mantener esa dinámica que tiene el equipo de cara al partido de mañana ahí bueno es un poco la filosofía que luego que va a servirle para enfrentarse a el mañana no

Voz 1375 05:39 sobre la luego puede pasar mil cosas pero mañana es el partido que define un poco el primero

Voz 3 07:25 es por dónde tengo que ir no evidentemente aún así tienes que que que marcara pues al mejor delantero centro al mismo en El Mundo a mi me parece que es casi más una ventaja que que una esta sinceramente creo que además tenemos seguimos teniendo yo creo que la mejor pareja de centrales durante del mundo no es obligaron a la seguridad de una tranquilidad a España tremenda ir lo que decía el partido el primer partido es muy importante yo me acuerdo cuando no nosotros perdimos el primer partido contra Nigeria en Francia emocionada que hace mucho daño se ha creado una presión una presión extra en la cual ya tienes que ganar el siguiente partido sí o sí sí yo recuerdo que fue unos días muy malos porque sabíamos que habíamos cometido un error muy grave es que es muy difícil de enmendar lo y con tan pocos partidos en tan poco tiempo entonces a mí sí me parece que mañana es decir muy importante una victoria o por lo menos no pero que no por lo menos no

Voz 8 08:25 a ver no yo creo que eso con eso ya normal

Voz 3 08:29 bastante Santi tú

Voz 1375 08:31 juegas ahí en el centro el campo va a Mójate estos en todas las si alguno alguno ha dicho mejor jugar con dos puntas decía Cañete creo que decía a principio de semana pues yo casi apostaría por quitar un centrocampista uno de los medio punto y meter

Voz 0301 08:43 era otro segundo delantero Iago Aspas junto a Diego Costa otro mejor que otro mejor Tiago

Voz 1670 08:50 a por Busquets Iniesta parecen fijos

Voz 4 08:53 eh

Voz 1375 08:53 según por quién apostaría esto para el partido contra Portugal mañana ya sabiendo que todos son buenos y todos lo van a hacer bien pero cómo lo ves tú

Voz 1867 09:00 bueno por suerte hay muchísimas opciones para para elegir nos pero no sé yo creo que de éxito el partido éxito por tú es un poco la gran candidata también con España va a tener el grupo pues yo estaría más paro va con Koke no quedarme más equilibrio al excepto el campo porque bueno Thiago tienen mucha más calidad pero todo sismicidad que que en ese sentido de la mucho más equilibrio lo que es pues mucha salida de balón también lo tiene mucha calidad con ese doble pivote para tener un poco más equilibrio de cara a los con contrataques esto equivale a controlar el partido

Voz 1375 09:32 a ver mañana qué decide Fernando Hierro oye a los vamos al debate de los jueves que va sobre Antoine Griezmann y Cañete qué te ha parecido el anuncio de es que ya cualquiera

Voz 1938 09:41 por qué no lo haga como Griezmann va a parecer un antiguo ahora ya para anunciar tu decisión profesional tienes que hacer un documental o una peli anunciarlo ahí

Voz 4 09:47 he de reconocer que me he asustado al principio anunciado también domingo nadie ayer me he asustado digo esto por pasar por cualquier cosa pero luego lo he disfrutado sinceramente lo disfruta

Voz 9 09:58 claro porque creo que ha trasladado el lado humano del jugador

Voz 4 10:01 que ese debate siempre entre la duda entre elegir un equipo modo otro cuando tiene esa alternativa no hace falta que sea Atlético de Madrid y Barcelona puede ser dos equipos de Segunda B sea que eso pasa habitualmente en el fútbol sí que es verdad que para que hubiera sido absolutamente completo Ipar que hubiera sido un documental

Voz 6 10:18 lleno ya de real

Voz 0759 10:20 Dans no pues tendríamos que haber sabido

Voz 4 10:23 pues las cifras que en este en las decisiones influyen mucho pero sigue siendo tabú hablar de dinero en este país no en este en este tipo de situaciones pero es un componente muy a tener en cuenta siempre habrá de tomar decisiones no las hemos conocido obviamente Ny las hemos podido valorar

Voz 1375 10:42 si tienes que tomar una decisión Rafita ya sabes documental de la decisión

Voz 3 10:48 a ver si me falla voy a hacer algún documental alguna es decir tenía que haber dado un documental

Voz 0759 10:52 no qué va tienes para hacer tres películas una serie de tal mal

Voz 3 10:57 claro pero no se que por algún lado te preocupes Stereo puntos

Voz 7 11:03 entonces te sale tu verdad ese tiempo de momento no

Voz 4 11:07 señora es que tenga inquietud lo que te quiero decir es que para que el documental fuera completo y realmente uno pudiera vivir la situación que ha vivido Griezmann evidentemente está el aspecto económico yo no tengo ningún interés en saber la yo sé que no va a venir a casa pedirnos dinero a ninguno

Voz 1938 11:20 no sé qué

Voz 3 11:23 no

Voz 7 11:24 bueno no doscientos millones de cláusula que es lo que le va

Voz 1375 11:28 por el Atlético de Madrid doscientos millones de cláusula en cuanto firme el contrato veintiún millones netos por temporada que no está nada mal para Antoine Griezmann

Voz 1938 11:36 vamos al debate de los jueves mañana buen debut Santi Cazorla te escuchamos en Carrusel un abrazo una verdad y al resto también chao Rafa Alkorta hasta luego chao Cañete si es un abraza los cuatro Pedro Fullana está por ahí preparado o la Pedro muy buenas o muy buenas

Voz 1375 11:52 para calentar el debate que están ya hay listos Jordi Martí Sique Rodríguez Miguel Martín Talavera hay Pablo Pinto hola Pablo bueno Pablo sigue por aquí en contra aunque Rosell

Voz 1670 12:03 muchas de las cosas que no se han visto Nissan conocido pero que tú has contado en Carrusel Deportivo

Voz 1375 12:10 sobre cómo se ha rodado documento

Voz 1670 12:12 al sobre cosas que sean grabado pero no se han emitido

Voz 1375 12:16 y que dejan un poco con el culo al aire a más de uno ya más de dos qué tal

Voz 1670 12:22 buenas de nuevo Manu primer lugar estoy muy contento porque saca de Griezmann el Atlético de Madrid a mí me da exactamente igual sino porque se ha demostrado punto por punto lo que viene contando el larguero en el caso Griezmann desde hace meses en el documental sea visto por ejemplo cómo Erika la mujer les dice que da tener Atlético de Madrid cosa que te has contado que los padres tiraban para el Barça y la hermana irá a mujer tiraban para Atleti bueno muchos detalles que el documental demuestra es un documental qué sagrado durante los últimos dos meses y un equipo de personas de una productora como ya has contado de Gerard Piqué ha seguido como si fuera un reality el minuto a minuto de Antoine Griezmann en su día a día grabando escenas como las que hemos visto en el documental grabando escenas que no sean emitido que están grabadas por ejemplo y que son muy comprometedoras por ejemplo conversaciones telefónicas con Miguel Ángel Gil Marín conversaciones telefónicas con Josep Maria Bartomeu conversaciones con su entrenador compañeros en presencia en su casa él cuenta en el documental en lo que se ha visto que el día después de los abucheos en el Wanda en el último partido Godín Simeone van a verle a su casa esas imágenes existen pero no aparecen en lo cuenta

Voz 1375 13:39 que se les quedaba alargó el justo ahí a decir

Voz 1670 13:42 a prescindir lo bien asesorado en este caso sólo en concreto porque en otros no tanto pero bien asesorado en este caso en concreto no ha metido momentos que ah y legalmente judicialmente haré podrían haber puesto en un compromiso porque sí desvela conversaciones con el Barça al día siguiente imagino que por por violar la intimidad de porque imagino que el Barça no lo sabe y ha mantenido esas grabaciones pues un problema

Voz 1375 14:08 vamos a ver si eso es algún problema o no para el para el Barça

Voz 1670 14:12 lo que no sabes

Voz 1375 14:14 aguantan también en estos días Pedro Morata como estaba el capítulo de Antoine Griezmann ahora le pregunto también a Pedro porque claro en ese documental aunque es verdad que hay escenas como dice Pablo Pinto que algunas no se han emitido pero hay otras que sí se han emitido donde deja claro que el Barça ha estado negociando con la hermana Barra representante de Antoine si bien

Voz 1938 14:32 de lo que se ha visto que en contra de lo que se ha visto por ejemplo

Voz 1670 14:35 al que no lo haya visto aunque todo el mundo ha seguido documental aunque sean redes sociales hay un momento que estarán Griezmann tirado en el suelo de su uso de su salón apoyado en un sofá viendo un portátil con una videoconferencia con su hermana su hermana le va detallando lo que ofrece el Barça lo que dice el Barça eso eso se ha visto sí sí que se metan en las redes sociales de cero que ser admitido el el documental Isabel hermana le dice en Barcelona llevan tres años sin ganar la Champions te quieren allí en el Atlético de Madrid lo vas a tener mucho más difícil ahí no vas a ganar nunca una Champions vente para acá y al final dar la cara diciendo bueno yo ya te he dicho eso lo que hay en los dos lados ahora la decisión por eso la decisión de nombre del documental es tuya

Voz 1375 15:16 y nos cuenta enseguida los detalles Pedro Fullana pero aquí que siempre estamos bien informado si te intentamos informar lo mejor que podemos también Pedro Morata no saludando estos días desde que ha llegado Griezmann a la concentración de Francia Pedro Morata pegado a Griezmann desde que ha llegado a la selección pues también conoció un poco interioridades de todo este desenlace no al principio Larguero que en el Atlético Madrid están

Voz 1670 15:38 satisfechos porque parece que el si quiero ya lo tienen claro aunque no se fían hasta que no están pero afirma como debe ser el Atlético de momento no dice nada de manera oficial es una cosa que hace Griezmann las de esta manera a esta pero también es verdad que la manera de hacerlo todo de cómo lo está haciendo Griezmann como él está escenificando en el Atlético está contento porque se porque Gil Marín hay que decirle chapeau en esta gestión el Barça hecho el ridículo espantoso uno más uno más ya empiezan a ser demasiados sin embargo Gil Marín ha dicho está por mis santas narices me la voy a llevar yo

Voz 1716 16:12 sí yo creo mano que era el Atlético de Madrid lo sabemos le tiene muchas ganas al Fútbol Club Barcelona con este asunto ya hizo una nota de prensa un comunicado

Voz 1670 16:20 todos estábamos hartos el Atlético de Madrid ya lo hizo

Voz 1716 16:22 lo público si el Atlético de Madrid tiene la posibilidad de demostrar con la con las imágenes que han salido en el documental que el Fútbol Club Barcelona ha negociado con Antoine Griezmann con contrato en vigor lo cual le ha costado al Atlético de Madrid una pasta porque el contrato que la anterior el nuevo Antoine Griezmann es evidentemente altísimo desde luego

Voz 10 16:43 no me cabe ninguna duda En cuanto a opiniones e información que el Atlético de Madrid le va a tratar de de

Voz 1716 16:50 meter un sablazo al Fútbol Club Barcelona de denunciarlo en en FIFA cosa que también el Atlético de Madrid por ejemplo yo recuerdo en la escena del Villarreal con Rodri cuando cuando se marchaba al Villarreal también se quejaba de lo mismo de del Atlético de Madrid pero no tiene nada que ver una cosa que la otra sobre todo porque las conversaciones me han sido mucho más fluida entre el Villarreal y el Atlético de Madrid que la que ha habido en ningunas entre el Atlético de Madrid

Voz 1375 17:13 lo que no ha salido nadie del Atlético Madrid ningún palco diciendo si estamos hablando con Rodri bueno hay contacto está nadie lo ha dicho nadie no hay ni claro

Voz 1716 17:22 pero el Atlético puede va a denunciar ante FIFA al Fútbol Club Barcelona Si esas imágenes le dejan documental

Voz 1375 17:28 que recordemos insisto desde la productora de Piqué que viene repitiendo toda la tarde a todo el mundo para que estéis atentos a ese documental

Voz 1670 17:36 que qué poco flaco favor le hace a su presidente Bartomeu bueno es que en el Barça está alucinando directamente con con toda esta historia pero en fin

Voz 1375 17:46 Pedro Fullana los detalles de un culebrón que parece que apunta su fin si treinta minutos ha durado

Voz 0765 17:51 que ese documental de Antoine Griezmann varias claves por ejemplo las dudas sobre qué hacer durante ese mes y medio dice que lloró en noviembre porque lo pasó muy mal porque las cosas no les salían y esa fecha clave veinticuatro de abril esa acción y esa situación que relataba Pablo Pintos su hermana le llama con esas dos opciones el Barça te da menos dinero pero quieren que vayas para ganar la Champions contigo el Atlético de Madrid te ofrece más dinero encima la mesa hay tuya es la decisión lo que deja claro Griezmann en todo este documental es lo que quiere su obsesión por ganar títulos tenía dudas de ganar los en Atlético de Madrid ya escucha Antoine yo juega lo que dice su pareja Erika

Voz 11 18:26 que he dicho es que de algo que ganar la Champions porque algo nos falta el cosa que parece que es mala suerte dos finales de hinchar ganan pero no es que algo algunos

Voz 12 18:39 Nos ha faltado también el día de siempre segundo son terceros que veo que aquí podemos no sea así traer a los jugadores puede ganar la Champions ganar la Champions aquí ya interés en la historia de todo

Voz 13 18:55 estas estaría allí sin

Voz 0765 18:59 nuevos allí vas a ser uno más siempre lo que le dice su pareja Erika que ha sido importante también en esa decisión final de Antoine Griezmann en todo momento sostiene el futbolista que no ha firmado nada con el Fútbol Club Barcelona lamenta que el Atlético de Madrid crea por muchos momentos que lo tiene hecho con el Barça le dolieron los pitos del último partido reconoce esa situación de Godín y Simon en su casa para calmarle y tranquilizarle dice que el silencio no haber hablado seguro que ha molestado y mucho ya dolido en el entorno ir tras mes y medio ese mes y medio de dudas el tres de junio cuando toma la decisión esa transmite a un amigo por teléfono el Atlético de Madrid lo conquista con él pero ya

Voz 1670 19:32 esto con los refuerzos que quiere hacer

Voz 0765 19:35 que llave los títulos mucho más cerca

Voz 14 19:39 el proyecto de personas que quería atraer es increíble

Voz 15 19:48 están haciendo todo lo posible para que el equipo

Voz 9 19:51 pero si vas creciendo

Voz 14 19:54 a que tengamos más posibilidades aún para esta final no en casa jugador top ya no aguanto bien estoy decida que me quiere que tío

Voz 1938 20:10 había tantas dudas digo a la hora de rodar ese documental que hasta se rodaron dos

Voz 1375 20:14 a finales es como una película con dos finales dos y posibles asesinos puede aquí era una opción de no me quedo en el Atlético otra opción de me queda al Barça tú grabas las dos

Voz 1670 20:23 ya veremos la que me tenemos ya que se limita a lo contado hasta tarde en Carrusel pero para que no haya escuchado han vuelto locas a la productora a su vez la productora cero porque había grabado dos finales y a la productora le iban diciendo anda este acero el de te vas al día siguiente incluso en el mismo día dos versiones distintas yo creo que era también parte del jugó al despiste para que no se filtrara en el resultado final pero hasta ayer a las diez de inmediato la noche no mandan la definitiva de me quedo

Voz 1938 20:51 habrán mandó una copia buena no cavalier copia buena era me voy a mi queda oye que no que era la otra cara de la copia que ha metido a la mala para para no voy a preguntar ayer de que pide la palabra

Voz 1716 21:03 yo para ratificar esto que está diciendo Pablo me parece alucinante Manu que a las tres de la tarde de hoy el Atlético de Madrid el el el Atlético de Madrid la propiedad del Atlético de Madrid no se atrevía a poner absolutamente la mano en el fuego por cuál era

Voz 10 21:18 al final del de de de

Voz 1716 21:21 del documental osea tenían la palabra de Antoine Griezmann pero si se tenían que jugar la casa o la vida a las tres de la tarde el Atlético de Madrid no se la jugaba así o no el final del documento

Voz 0759 21:33 Jordi algo que añadir antes de que

Voz 1375 21:36 demos al debate si un par de previas

Voz 0759 21:38 no puede haber denuncia ante la FIFA

Voz 0985 21:40 porque ya nos contó Juan de Dios Crespo aquí en El Larguero que al no haber elemento de internacionalidad porque son dos clubes españoles no puedes plantear queja ante la FIFA de hecho a la que es la mejor

Voz 1375 21:51 en Dios es cierto eso eso aparte perdona Jordi

Voz 1670 21:53 esa información es muy buena aparte un una denuncia del Atlético de Madrid al Barça por el tema Griezmann podría acarreará vez una sanción para el jugador evidentemente el Atlético de Madrid ya no le interesa una sanción al propio Griezmann

Voz 0985 22:04 ya para rematar la queja que se presentó por parte del Atlético queja no denuncia en el mes de enero o febrero fue desechada justamente por este motivo de falta de carencia de elemento de internacionalidad y la segunda yo creo que no podemos hablar de documentado documentales una palabra muy seria un documental es un ejercicio periodístico de enorme rigor de enorme detalle en la que aparecen todas las particularidades de las historias y de los relatos en este serial que nos ha ofrecido Piqué por ejemplo no aparece ninguna cifra nos parece extraño que en un serial de media hora no aparezca ninguna cifra todo ha sido una decisión tomada desde el corazón todo ha sido una decisión tomada

Voz 0759 22:47 ah gracias a Erika que señala a Griezmann cuidado porque sólo horas historia en el Atlético llena el Barça será uno más Jordi has visto el documento no aparezca entero al parecer es claro el proyecto sino al parecer no pero esto pero ha sido el proyecto ya

Voz 1938 23:06 diez argumentado le hizo un equipo no es verdad debate al empezar el debate talan el debate contigo pero la pasta tiene me que suena

Voz 0985 23:19 tú te imaginas que Manu Carreño empezara El Larguero hablando de un fichaje una contracción hizo olvidar a Dabo tan importante como decir que Messi cobra treinta y cinco millones esto en qué cabeza humana acabe por lo tanto no hablemos de documental con todo el respeto e con todo respeto para la productora de Piqué eh que está abriendo caminos nuevos de investigación que están sacudiendo al mundo intelectual ya un mundo periodístico de de España de Europa y del mundo entero pero no podemos hablar de documentar porque faltan elementos que caracterizan

Voz 1938 23:49 vamos a hacer periodístico como son los datos

Voz 1670 23:52 pero es que además van a seguir hablando de lo mismo antes

Voz 1375 23:55 los atléticos se van

Voz 1670 23:56 contentos a la cama porque saben que ya ha dicho

Voz 1375 23:58 si el si quiero que llama habíamos contaba aquí en los últimos días

Voz 1670 24:01 está cerrado pero que hasta que no se sirve no está todo

Voz 1375 24:04 de hecho y por eso el Atlético no lo hacía oficial cuando lo va a firmar

Voz 1670 24:06 antes del partido de Francia que es el sábado imposible hablando con la Federación Francesa de Fútbol de una manera es decir lo bien distinta a la relación entre Real Madrid y la Federación Española de Fútbol de una manera muy distinta el Atlético de Madrid y la federal son francesa de fútbol van a hablar de cómo escenificar y cuando para no molestar a Deschamps y compañía la oficialidad del contrato de Antoine Griezmann

Voz 1938 24:28 pero no os vayáis a la cama tan Conte

Voz 1670 24:30 vientos Paulo Bento si entre todos esos

Voz 1938 24:34 la felicidad nunca es completa gas completa entre

Voz 1670 24:38 de todos esos extractos descartados en el documental como por eso te digo que estoy muy feliz porque he confirma todo lo que ha ido contando a punto a punto aparte de la pasta que no aparece está el proyecto como decía Atala aparecen nombres propios como el de mar confirmado hace unos días y con el diez y guardado para ves ya aparecen otros nombres propios porque esas conversaciones le dice bueno sea al final te quedas hacemos el esfuerzo económico Por otro lado vamos a tener que hacer caja

Voz 0759 25:08 la otra caja es Jan Oblak

Voz 1670 25:12 pero ya sale otro nombre es el de Thibaut kurda ya lo dejo no contamos más porque no hay más es son conversaciones ya Ikeda no estamos diciendo que sea seguro pero hay dejó la pista podría salir Oblak que es la otra gran preocupación del Atlético llegar corto

Voz 1938 25:28 vámonos al debate Paulo Pinto Miguel Martín Talave

Voz 1 25:30 era Sique Rodríguez Jordi Martí ha hecho bien Griezmann anunciando que se queda en el Atlético de Madrid pausa y el debate Larguero Manu Carreño

Voz 9 25:40 además se fue Juan que Montes Yuri también de un futuro mejor venga Chema compra ya el cupón de San Juan que hay cola

Voz 16 25:48 con eso el dato del fin de semana de San cuenta celebra una noche mágica entrar en cupón especial punto es participa en el sorteo de un viaje Tenerife y cestas gourmet además puedes ganar cinco mil euros al mes durante veinte años y trescientos mil euros al contado

Voz 0759 26:01 su el dato del fin de semana de San Juan enciende tu suerte once Bases depositadas ante notario

Voz 17 26:09 en un Mundial cada detalle cuenta en la guía de

Voz 18 26:11 mundial de los contamos todos con información de las treinta y dos selecciones y sus jugadores las sedes del torneo seleccionadores Yves muchos más curiosidades sobre el Mundial de Rusia no te pierdas el especial más completo de la selección española consigue ya en tu quiosco por sólo cuatro euros la guía del Mundial días producto recomendado por Cadena Ser

Voz 19 26:29 Soulsavers y carburantes te atascan el mutuo

Voz 20 26:33 en cambio los carburantes BP Ultimate con tecnología Active ayudan a eliminar la suciedad el motor te dan hasta cincuenta y seis kilómetros más por depósito

Voz 1670 26:41 afirmación válida para BP Ultimate diesel con tecnología

Voz 20 26:44 el beneficio se logra con el tiempo y puede variar debido a distintos factores más información en BP te lleva más lejos punto com

Voz 1938 31:08 me ha gustado el redobles los debates hay que ponerlo vamos al turrón Sique Rodríguez Jordi Martí Miguel Martín Talavera Pablo Pinto ha hecho bien Griezmann quedándose en el Atlético de Madrid todo vuestro

Voz 1576 31:21 yo sí piezas si me permites antes de empezar el debate Manu completar una cosa de lo que ha dicho Pablo Pinto sobre Jan Oblak y es que la preocupación que hay en el Atlético de Madrid es que en dos los dos íntimos amigos de vestuario de Jan Oblak que son Savic Iber Sarko van a salir o el club quiere que salgan y creen que es un problema que él se quede dos personas más íntimas El Vestuario y que no va a estar cómodo de ahí la posibilidad como decía Pablo que estaba muy bien tirada la posible salida de Oblak

Voz 1938 31:51 Diez minutos de debate tenemos que se nos acaba él

Voz 1375 31:53 si empezamos el debate nunca Pablo Pintos

Voz 1938 31:56 a ver yo os voy a dejar todo el tiempo que ya ha hablado y basta

Voz 1670 31:58 ante y pareciendo me fatal lo del documental creo que la decisión es acertada primero por la pasta es una diferencia abismal claro estamos hablando de cinco kilos de diferencia que no han dicho a las cantidades en el documental Las décimos allí son cinco kilos de diferencia lo que gana queda

Voz 1375 32:15 en el Barça ilegal a Madrid luego con digo quiero

Voz 0759 32:18 este año cinco kilos al año segundo es cuántos serán veinticinco veinte lo daba al Barça a perdonar

Voz 1670 32:26 no el Barça no pasaba de doce limpios que es lo que cobra Suárez también ha contado aquí no podían pagarle más Suárez era el principal impedimento vuelvo punto uno la pasta para mí diferencia definitiva punto dos En lo que se venden en el documental es que en el Barça tiene más opciones de ganar la Champions a la vista está que hay las mismas en los últimos años es verdad del Atleti no ha ganado ninguna de los últimos años han ganado las mismas tercero y último el rol que vas a tener en el Barcelona es el de ir abrazar Tea Suárez y Messi porque las faltas las tira Messi los penalti a Messi las faltas de la derecha las tira Suárez cuando los penalti los tira Suárez la jerarquía en la que quedas es relegado ha de ser portada en el Atlético Madrid dos días a Aldea tu presentación ser portan el Barça nunca más

Voz 1375 33:12 cierta rebato

Voz 1670 33:15 dale sí que no iba a decir que yo eso

Voz 0301 33:18 Pablo te lo rebato porque es verdad que quizá el primer año en Griezmann

Voz 1906 33:24 cobraría más en el Atlético que en el Barça pero teniendo en cuenta cómo Bartomeu seguramente al segundo le doblaría el sueldo y por tanto empezarían perdiendo dinero y aparte como BEOK a Griezmann le gusta hacer las cosas a su manera seguro que tal como está la situación en el Barça donde le han entregado el poder a los jugadores Griezmann podría hacer absolutamente lo que le dará con lo que sale perdiendo quedándose en el Atlético

Voz 1576 33:45 yo creo que claramente gana su decisión porosas decía razón Él quería ser un jugador importante el querer ser un jugador de leyenda y la única forma de pasar a la historia del fútbol es a través de conseguir éxitos en el Atlético de Madrid como bien ha explicado oí bien

Voz 1670 34:02 comen dado su mujer en el

Voz 1576 34:03 en el documental Antoine Griezmann al final el Barça iba a ser un jugador más y en el Atlético de Madrid yo creo que ya está marcando una línea Él sabe que le da el salto de calidad que necesita el equipo de Simeone para poder poder pelear absurdamente por todo yo creo que eso es lo que ha entendido Griezmann más allá de la subida cuantiosa de contrato que también la va a tener pero sobre todo yo creo que al final lo que ha movido

Voz 1375 34:26 Griezmann es que quiere ser un jugador importa

Voz 1576 34:29 Dante que gana títulos y un jugador importante que gana título

Voz 1375 34:32 es como protagonista sólo lo podía ser

Voz 1576 34:35 el Atlético de Madrid o lo podía ser bastante más en el Atlético de Madrid en el Barça

Voz 0985 34:43 el que del corte de El Corte que has hecho ahora que te falta decir algo Ike cobraría veinticinco impíos que el Barça no

Voz 1576 34:51 cinco millones limpio no va a cobrar

Voz 0759 34:52 no puedo decir eso porque sería engañar a la gente cerca de veinte bueno pues cerca de veinte no llegan formidable

Voz 0985 34:59 es una cosa Cristiano está cobrando veintidós sino recuerdo mal es una pasta formidable cobras veinte Prodi nos digamos por supuesto es el mejor del mundo por lo tanto tiene que cobrar como el mejor del mundo pero digámoslo todo

Voz 1375 35:11 os estás insinuando que Griezmann se queda por dinero en el Atlético

Voz 0985 35:14 hombre yo creo que en buena parte sintiendo John no

Voz 1938 35:17 bueno ya Girona es un buen argumento también no aparte es decir a ciertas diciendo

Voz 0985 35:24 en el Deportivo te voy a decir una cosa creo que un club como el Barcelona como Madrid como el Manchester que rozan los novecientos millones de ingresos Éste es el presupuesto que va a presentar al Barcelona en unos meses novecientos mil en esos está capacitado para ganar más títulos que el Atlético de Madrid esto no lo podemos discutir por lo tanto en el Barcelona o en el Madrid tienes más opciones de ganar títulos que en un equipo como el Atlético de Madrid con menos recursos económicos propone él sabrá por qué ha tomado esta decisión que nosotros

Voz 1576 35:50 lo que tenía que no perdona perdona

Voz 0985 35:53 él tenía plaza asegurada en el once del Barcelona Él sabía que jugaría por la derecha de Griezmann acompañándole por la izquierda Coutinho con Messi en ese pivote en este triple

Voz 33 36:05 en esto

Voz 0985 36:06 el cuatro dos tres uno que el Barça quieres al sacar adelante pero bueno Messi le ha hecho los guiños que ha podido ven conmigo quiero que seas mi cómplice quiero que seas mi socio creo que en el Barcelona tenemos recursos para hacer un equipo competitivo ya aspirar a más títulos de los que pueda aspirar al Atlético pero bueno él ha tomado su decisión en la que insisto tala la cuestión económica ha tenido mucho que ver

Voz 1576 36:26 Jordi en la cabeza que tiene en la cabeza lo que tiene Griezmann es que he recuerda el caso Neymar vino también para ser Balón de Oro vino va ser protagonista y al final Neymar se ha tenido que ir del Barça porque en todas las fotos el que salía era Messi hiel si abrazando a Messi y al final lo que tengo claro Antoine Griezmann al cielo venía claro Antoine Griezmann es que

Voz 1375 36:45 primero le han dado un equipo competitivo o van a dar un equipo competir

Voz 1576 36:47 digo y segundo que él quiere ser el protagonista de la foto no el que abrace al protagonista de la foto

Voz 1375 36:53 bueno como dice Pablo Pinto creo que hemos hablado mucho mucho sí

Voz 9 36:58 me una cosa que no tienen que hacer con el debate pero que no la digo recuerdo por decreto

Voz 1375 37:02 sí porque tampoco

Voz 1906 37:04 una semana y es Pep Segura se reunió con Ernesto Valverde y Robert Fernández y en esa reunión le dijeron a Valverde

Voz 1375 37:15 si así lo que estaba tranquilo que Griezmann sí sí

Voz 1906 37:17 María por el Barça bueno es que después los los jugadores fíjate Manu en la situación en la que está el presidente del Barça ahora mismo que es que se carga Rober y al día siguiente sale Jordi Alba públicamente diciendo que echarán de menos a Rober hace lo mismo Rakitic Leo Messi después de que en el Barça pase lo que ha pasado con la cantera y el clubs salga públicamente diciendo que no se ha cambiado el modelo y tal concedió una entrevista al por donde cuestiona el modelo de cantera

Voz 1670 37:52 sí y sobre el asunto de Griezmann que sobre lo que va al debate y al hilo de lo que estaba diciendo sí que yo en las últimas semanas que según ha ido avanzando las semanas y los días os hemos ido diciendo yo si tuviera que apostar apostaría que se queda Griezmann en el Atlético

Voz 1375 38:05 y cuando hablaba con gente de Barcelona del entorno del

Voz 1670 38:07 Barça hay gente del Barça de ir yo a veces lo contaba porque creía que os lo tenía que contar así pero luego decía

Voz 1375 38:16 criado en Barcelona la gente tan convencida de que se va a quedar pero hasta hace dos días que digan lo que digan en el Atlético que se va a quedar yo la verdad decía yo creo que se va a quedar en El Atlético de Madrid y en Barcelona estaban convencidos de que si iba al Barça bueno es que

Voz 1938 38:28 a nivel un mes hoy os voy os doy tres diez segundos sí que eso no

Voz 1906 38:34 hace tres semanas que le pasaron el contrato al abogado de Griezmann para que lo firmara un contrato de cinco años y que el abogado de Griezmann les dijo que no hacía falta firmarlo porque esto se había llevado como caballeros y como caballeros terminaría York textual

Voz 0985 38:52 es una pregunta muy directa para tala que se responde con monosílabos y que va a ser crucial para decantar el voto de los oyentes la pregunta a siguiente tala si el Barça hubiera igualado la oferta económica de veinte millones del Atlético Griezmann hubiera venido a Barcelona no

Voz 7 39:10 Alberto buenas noches hola buenas noches de donde los llamas llamó de vuelta de Huesca que tal propuesta cómo va la vida

Voz 3 39:21 hombre pues pues este año

Voz 1375 39:23 Perera imagínate

Voz 3 39:26 estuvimos hablando antes de Navidad que llame también un jueves si estoy aquí me dije sal quedó marea Ruby no sé que si eso

Voz 1375 39:34 sí señor sí al final sí señor

Voz 3 39:36 sí sí al final digo ya que las llamas se porque no pagamos los merecen ganar

Voz 7 39:42 dos ahí

Voz 1938 39:43 lo Maale nos ha ido van a subir a Primera

Voz 3 39:46 no está mal pero el no se lo digo de broma

Voz 7 39:51 enderezado atender eso yo digo que no sábado suerte

Voz 3 39:53 porque el Pucela parece que también está aun país

Voz 1375 39:56 sí señor sí señor ahí estamos ahí están para compañeros oye creo que ha hecho bien Griezmann anunciando que se queda en el Atlético Alberto

Voz 3 40:04 pues yo creo que sí pero tampoco estoy muy de acuerdo con algunos argumentos que se han dado estás yo creo que que se vienen quedarse porque importantes que vale pues yo creo que sí que ha hecho bien en quedarse porque porque va a ganar va a ganar más dinero lógicamente sí porque en el Atlético de Madrid jueves per la gran estrella acuerdo de de Messi porque tienes hacer claro tiene que crecer más de lo que de lo que lo que ha crecido oyendo todos sí pero no estoy de acuerdo en que en que el Barcelona hiciera lo que hiciera

Voz 34 40:37 ha bastado además sí porque yo creo que eso no es cierto por ejemplo que me han dicho que no se reconocía que hay más la reconocido mucho en el Barcelona yo creo que el campo se va muy con más juego bueno pues paso a Pablo

Voz 1938 40:50 tanto que se fue a aceptar tantos lo reconoce frecuencias

Voz 0985 40:55 bueno perdón en el que estaba al señor oyente en uso de la pala

Voz 1938 40:58 no es que sea además pero es que puesto ocultaba siempre está incordiar

Voz 1375 41:04 exacto correcto muy bien abierto voto para Talavera para Pinto si hace bien Griezmann anunciando que se queda en el Atlético un abrazo y que disfrutéis del año que viene en Primera Alberto

Voz 3 41:13 venga vale gracias igualmente un saludo

Voz 1375 41:16 por llamarnos hasta luego hola Luis buenas noches

Voz 7 41:19 hola buenas noches me vendo nos llaman gol

Voz 5 41:23 te decía Román de los Montes de Toledo pero aquí Atala

Voz 1375 41:26 ten

Voz 5 41:28 lo primero es felicitar a Manolete porque Manolete quiero dijo una noche que se queda por qué a comprar una casa de seis kilos si la mujer dice que si aquí entonces si las mujeres lo que aquí ya digo que les de la gana si alguien se quiere

Voz 1938 41:47 este es el argumento lo hemos

Voz 0759 41:49 es que es así

Voz 5 41:52 lo segundo a la final se juegan el metropolitano el año que viene la Champions yo cuando te militar no era les ha ha dicho Jiménez que la la garra ya va no se vaya a Rodrigo quién dice que quiere hacer un equipo competitivo para que el año que viene seamos por primera vez campeones de Europa digo yo que yo seremos he un legado y un consejo a Guillermo moría Josep María Bertomeu que se dediquen una cosa porque el año pasado le dijo Neymar or recibe este año le dice que no que no decir es que me aquí claro que lo llevan claro

Voz 1375 42:29 pues sí la verdad es que mi voto

Voz 5 42:32 no es que se queda en el Atlético de Madrid

Voz 7 42:34 perfecto te hace bien pues bien explica hoy que tuvo dos sí perdóname

Voz 5 42:39 me estás escuchando lo de el palco del Real Madrid si eso parecería que se en la sala de prensa cuando estaba Mourinho no mejora cachondeo ahí un aplauso I M a es

Voz 1938 42:51 te gusta o no te gusta vaya gracias Luis por un abrazo hasta luego buenas noches saludos cordiales voto para Talavera para Pablo II Tovar repaso casi no vayan cogiendo los teléfonos para has tocado para Jordi para así que vaya día

Voz 1375 43:08 esta Liga bueno Griezmann en sin debates

Voz 1938 43:10 pero también ha terminado Antonio Manuel hola

Voz 7 43:13 hola buenas noches hermano buenas noches hombre cómo estás muy bien pues fenomenal aquí escuchando tengo ganas de hablar contigo que nos digas tu opinión de donde nos llamas

Voz 35 43:24 pues de de Lohan la provincia de Granada

Voz 7 43:27 de Loja llega al verano ya o no se ha ido al podio sí sí parece que van llegando

Voz 35 43:33 con el verano gracias a Dios

Voz 1375 43:35 muy bien hambre oye quieres que ha hecho bien Griezmann anunciando que se queda en el Athletic

Voz 35 43:39 yo creo que ha hecho muy bien quedándose en el Athletic porque yo soy de los que opinan que al Barcelona fuera chupa banquillo de todo bajaba porque haber tierna que sienta a su lado llamen si a ver si me acaba de Santa esos dos señoras entonces yo venir mano yo creo que hay aunque Arsenal Atlético Madrid como ha dicho mi compañero el tenor mente si las mujer de que han compró una casa LLeras decía

Voz 7 44:13 eso sí no hay más que hablar vamos cuando dice

Voz 35 44:16 hay un dicho que dice por la mano por aquí Él es mi tierra que dos ya sabe

Voz 1938 44:22 por favor por favor vamos tras no sé si va a llegar a Rocío estaba de por eso sí sí dime dime

Voz 35 44:30 yo yo otra cosita perdonadme que me metas donde no me llaman a lo mejor pero no he como toda España ha sido lamentable lo que es lo que ha pasado la selección mi me parece

Voz 37 44:45 según ha dicho esta tarde

Voz 35 44:47 era en el periódico el Bernabéu he faltado una información de que el señor lo Rubiales hace unas semanas de que sabía qué es lo que te dice venir al Madrid entonces si eso es verdad no sé yo creo que la culpa de de Rubianes

Voz 0759 45:08 bueno no sé el periódico que me

Voz 1938 45:11 te has me quedo con tu voto para Talavera hay para Pablo Pinto tres cero gracias por llamarnos en una en un abrazo Antonio Manuel

Voz 1670 45:16 sí

Voz 7 45:19 buenas noches hombre

Voz 1938 45:20 gracias gracias hasta luego tres cero para tal ahí para ir a Pablo y hola a Pedro

Voz 7 45:26 hola buenas noches qué tal

Voz 35 45:29 bien y tú pues muy bien poca tela está noche está un poco alterado