Toni: "¿Chatear con alguien se considera una infidelidad?"

Voz 0020 00:00 en ruta Toni muy buenas noches

Voz 1 00:04 qué tal Lequi quería si es sobre el que no delinque vida

Voz 0020 00:15 sí

Voz 1 00:17 muy pareja

Voz 2 00:23 sí dos años

Voz 1 00:26 yo estoy bien al principio era maravilloso Relaño pensaba el año pasado muy bien a partir del año pasado descubrí que viniera Maristas buenas pero todo lo que no había hecho en que ahora mismo no lo no me no está no pero estaba en el guión pre yo no eran buenas noches qué tal día siguiente eran cuatro tiros que era una mañana primer día

Voz 0020 01:23 hoy mucho a nivel de nivel de confianza a nivel de intimidad

Voz 1 01:28 también opinan para mí ya era era pues creo que algún día va que ser perseguido buscaban algo más e incluso de quedar con ella comarca P I

Voz 3 01:45 sí que pueda bajo el

Voz 1 01:48 estamos pues la otra noche pero por la mañana a ir día cuesta aquello Kipling entre que mira Panamá me quedé pero ella estaba salió el trabajo tiene muy buena IBM durante biberón Carlos o Puerto que impide pues que me Embarra trabajo estoy alguien Topete pero desde esa persona con la con la con la mano en todas las permite cogido

Voz 3 02:31 eh como amigos

Voz 1 02:35 bien

Voz 0020 02:36 se acercó usted en ese momento Tony se fue

Voz 1 02:39 no no me acerqué a que que vieron ir mina una un amigo que ha venido a pasar por aquí yo le pidió porque las palabras no pero una cosa es que otra cosa no

Voz 0020 03:04 gente

Voz 1 03:07 yo le quisiera contestar a estas dividida que se combinan el arte la otra persona si te pagan con la vida tú le daría en pie que yo he tenido dos padres tiene mi primera yo pillen a mí es la única que está encantada a mi ex mujer entrar en la habitación que está haciendo la sensual en mi propia cama y micro pie cogí abrí vi Perrotta de que mil quinientos sofás va a esperar a que salieron que qué buenas noches no pienso nada simplemente que avisa cada día cogido entre la habitación con hippies porque me lo cubre impropio cogí mi cartilla ni dinero bueno pues para mi nombre porque era el único que sí

Voz 3 04:19 me coge llena

Voz 1 04:23 hasta diez de Fabiola doy la entonces el timón Contestí ven cerca de cinco a diez tienen cumpliera valen nadie a través de aquello yo ahora pues conducir hace dos años y una chica maravillosa pies una mujer estupenda

Voz 0020 04:48 nació

Voz 1 04:50 esa es la calle perdón de esto de decir

Voz 0020 04:59 sí

Voz 1 05:02 no Mandiá jamás si bien hermano cogió a ir acometiendo en EE

Voz 3 05:15 qué tal

Voz 1 05:19 en plena siempre está llamarme otra y otra y la verdad pues me dicta ahora el cuerpo continua se mire por donde pues bellaco la pieza abro mi pareja charlando Press muchas cosas no se tuvo como Pili ir muy bonita que iba a venir aquí bien aquí si me meses y la verdad pues me enamoré como común como siquiera los hubiera sido como si no hubiera con pijama pues franca ICO no cabe un año pues cree que sí yo estaba chateando persona Tito

Voz 0020 06:21 sí abuelito la desconfianza Toni

Voz 3 06:25 por desgracia se pide tiempo

Voz 1 06:31 me siento muy mal porque hoy cuando llega a casa no sé si voy a dar un paso existiera República Peer

Voz 3 06:45 pues bien o mal yo creo inconsciente

Voz 1 06:50 le dice que qué hago llegue

Voz 3 06:53 pero mi corazón

Voz 1 06:55 la quiero tanto del esquí jamás e invisible dama a una persona como estamos

Voz 0020 07:03 pero Toni se está planteando dejarla

Voz 1 07:09 marcharme hoy con aquellos a Vitoria descargar nada para casarse

Voz 0020 07:19 porque viven juntos Tony

Voz 1 07:24 tenemos que tenía cuando yo lo conocí bueno lo he quitado al cosa que es bueno que la veo me relación es para algún pantalón para evitar extravíos que va bien qué tal bien lo que espero que cuando lo conocí en mi nivel de vida que eres dado llegaron a ella te miran muchos problemas del gas que aquí indicaban el pico a mí me me importó yo era imputable a ella innato y dijo que tenía que para mí eran míos

Voz 0020 08:16 usted no tiene hijos Toni

Voz 1 08:21 yo no he tenido oí perdí tipo Titín previos decía la mayor de tener mito pero para mí con los pero una persona que me dedico a diez

Voz 3 08:37 bien una cosa

Voz 1 08:42 que desangra otra cosa es que esto pero a veces los padres que ver ningún a vivir y a veces hemos más padres o contra el bienio hombre no hacemos el amor a esta persona pie Tura yo no soy Dios la verdad es que estoy que que no es el que está conmigo por dinero sí porque yo soy yo llegué empieza a esta persona ha ido quítate del avión nos sirve de lo más no me montaba de yo hay que pues estaba donados del Pi yo sólo dije digo digo Diego por lo menos tiene la decencia de desespero está muy decírtelo vale me has cortado en el chico pues a veces por tres eso nombre Olga cómo estás entonces nada más amable en lo que talkie pareja a tan perfecto pero los demás eran con la mañana medio día a la noche que te pone porque claro al al todo esto yo tengo poco de conocimiento de la electrónica la es ir porque tenía una aplicación que Clemente con con codificar el otro sabes los mensaje que recibe y lo que escribe lo que recibes pilote escribe en pues estuve leyendo así un poco oí luego ya lo cogí lo quité porque dice no porque al final me habría que espera

Voz 0020 10:54 esa aplicación es un poco excesiva no Toni esa aplicación no es un poco excesiva es decir no traspasa el límite

Voz 1 11:05 sí reconozco que hice actúen Fran

Voz 0020 11:09 porque a usted le gustaría que ella tuviese

Voz 3 11:11 no

Voz 4 11:13 no lo mismo por eso cuando lo sé

Voz 1 11:16 Bin tiene interna que es lo quite su intimidad sentiré ahí la mierda mía Iker y me equivoqué Rey pero eso quité rápidamente

Voz 3 11:28 ahí acabó no pero

Voz 1 11:34 quería tener la seguridad exacta no hizo el me equivoqué reconoce ahí

Voz 0020 11:41 la duro es Toni cuando usted le plantea a todo esto a ella cuando le dice que le molesta que échate con estos otros hombres cuando entiendo que les dice que que se está planteando qué hace con usted ella

Voz 1 11:54 mi

Voz 0020 11:55 cuál es su postura cuál es su posición como se defiende

Voz 1 11:57 no no lo negarlo todo negaba que chatear con ellos yo les dije digo digo yo no me engañan digo prefiero que me digan la verdad por muy dolorosa que sea aquí en ventas yo de ir dicho el Juli mira si tú chatear con alguien está bien pero no me lo escondidas indoor hacia todas pues siempre el teléfono se como es que en el lavabo yo aún de fuera en el bolsillo el volumen pitado en vibración eso me empezamos que era entonces ya

Voz 0020 12:43 osea que ella siempre lo niega Toni y cuando se le pide que no hable con estos otros hombres ella

Voz 1 12:53 ella me dice que yo no que no habla con nadie Él me dice que no habla con Dios que habla con una yo sé que habla piso esto tiene especial con todo

Voz 3 13:08 tiene especial pues no lo sé pero y al menos mierda

Voz 1 13:15 porque yo veo cuando uno está en línea ya eran de estar en una corta un corta al otro Juan Pablo I que es cobrando que he visto llamas la llama a ella estás viendo cuando ves que todo pues entre los pero desaparece con Galicia

Voz 3 13:37 ella es así

Voz 1 13:41 pero hay que sumar dos y dos sí

Voz 0020 13:44 cree usted Toni cree que esto es puro tonto o que hay algo más

Voz 1 13:51 que hable yo creo que todo se algo de tu entero teniendo en estas personas no creo que sean pero sobre todo hay uno en especial que éste lo perdió la expresión lo buscara pues enseguida a la cama a sentir claros y lo que pasa es bueno pues un poco mi trabajo de estos pues pico que te no pero hay que me un poco yo sé que que sí porque es grande pero el pito

Voz 3 14:43 pero actividad

Voz 1 14:46 grande

Voz 3 14:47 es un pueblo a mí me acusan pero ahí quedó

Voz 1 14:53 desde unos años viviendo aquí yo estoy de Barcelona pidió que viviendo pero Convit tema evitaba a verter tanteado repartos y me hizo mucha gente no siempre pues la verdad que es me he sentido orgulloso hoy mi pareja es que diez a ver esta pareja en El plan bien es mi mujer vivir ostrás la oye pues es el Duque pues estoy

Voz 2 15:41 no sé qué hacer porque es

Voz 0020 15:45 si le parece lo que podemos hacer nosotros es preguntar es pedir a los oyentes que llamen para para opinar para dar alguna vuelta el asunto se han pasado por una situación similar y mientras tanto lo que le pedimos es que nos llame dentro de un tiempo y nos cuente cómo va todo le parece

Voz 1 16:05 yo lo único que quería es que yo sé que cuando hice eso ha sido muy mal les sentimos Umbral

Voz 3 16:14 sí pero

Voz 2 16:23 la primera de una Vidor te deja muy mal no ir no me importaría no volver a tu vida

Voz 0020 16:34 Toni pues muchísimas gracias lo tenemos que dejar aquí gracias por haber llamado buenas noches un abrazo