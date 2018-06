Manu Carreño: "¿Casualidad? Yo creo que no. Y no me parece un buen gesto"

Voz 1375

00:00

de España vamos a hablar y lo vamos a dedicar la mayor parte del Larguero por supuesto pese a que algunos están dinamitando de una manera o de otra intencionada o de ese intencionadamente la actualidad de la selección española por ejemplo colocando hoy una rueda de prensa de Julen Lopetegui presentado en el palco del Santiago Bernabéu a la misma hora a la que entrenaba España ya la que Fernando Hierro daba una rueda de prensa casualidad casualidad que Julen Lopetegui estuviese hablando a la misma hora que Fernando Hierro yo creo que no no me parece un buen gesto además creo que hoy perdonadme que tenga el arresto pero pero me gustaría hablar de la selección española hay lo vamos a hacer pero esto es lo que está pasando me gustaría haber oído a Julen Lopetegui otro día a otra ahora pero esto es lo que está pasando que a la misma hora que hablaba Hierro en la concentración de Sochi en el partido hoy en el entrenamiento previo al partido de mañana hablada Julen Lopetegui en una rueda de prensa con cosas que no me han gustado nada que enseguida os voy a contar ibais a escuchar no me gusta cómo pintan algunas cosas que están ocurriendo y y que y que se utilizan de alguna manera de escudo para defenderse de no se sabe quién cuando las cosas se hacen mal y no pasa nada todo el mundo puede hacer las cosas mal yo las he mal muchos días seguramente lo que ha pasado hoy en el palco de honor del Bernabéu para mí es la principal muestra de que el Madrid ha hecho mal las cosas hoy para mí las ha hecho todavía peor ahora vamos a escuchar lo que ha pasado ahí incluso cuando ha preguntado un compañero de la Cadena Ser Álvaro Benito la respuesta en ese palco de honor del Bernabéu han sido abucheos y pitos a una pregunta normal y corriente Lopetegui te parece Cristiano Ronaldo el mejor jugador del mundo a eso la respuesta del público que estaba invitado incluidos algunos representantes de los de la grada fans del Santiago Bernabéu la respuesta sido abucheos y pitos yo cuando ha habido eso me preguntado igual es que a partir de ahora las ruedas de prensa en el Bernabéu van a ser así y aplaudieran optarán al periodista depende de lo que pregunte no me gusta nada el Madrid se equivocó haciendo lo que hizo con Julen Lopetegui lo conté aquí el primer día pero creo que hoy se ha equivocado todavía más