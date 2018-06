La felicidad de la desinformación

Voz 1 00:00 a Garrido Imanol Arias Cuéntame

Voz 2 00:11 cómo cómo te ha ido muy buenos días a todos has conocido la felicidad en en en muchos momentos sí pero es escurridiza como el mercurio no no tengo bien preguntados eh de esta manera con esa voz ni Imanol Arias esta mañana me han dicho que los jefes de la radio me han dicho y tienes que apurar bien las entrevistas empezar porque veces Bernardo y mucha vuelta yo me camufló las palabras pero claro contigo como presente yo directamente de Imanol Arias es que los cuarenta años de tu de tu trabajo ese los cuarenta años de la historia de la música de este país que es difícil presentar temas directamente qué haría si si

Voz 1 00:53 después de veinticuatro años casi veinticinco

Voz 2 00:56 Imanol Arias vuelve a los escenarios

Voz 1 01:01 no pero llevas veinticuatro años un teatro

Voz 0785 01:05 si el teatro es el es el con unos delincuentes vuelven al lugar del crimen el teatro es algo que nunca abandona pero al que dejas de pertenecer Si te despistes no es como no es como aprender no es como andar en bicicleta que cuando lo retoman parece que las tienen les despistado yo me despista así y me despistado incluso a veces durante algunos años por mor del audiovisual y de otro tipo de vida hasta como espectador con lo cual Musa tengo una deuda tengo una heridita sabes hay tengo un tratamiento que tengo que hacer porque lo que no ves en el teatro no lo Gaspar se queda lo que da vida

Voz 1 01:43 que se llama la vida la función de la que vamos a hablar para centrar la acción me gustaría que como este país en las últimas semanas festival de luz y de color me gustaría que entraras nota es verdad así me gustaría que Imanol Arias no se dio a entender este país tan flamenco Si España las últimas semanas es una bulería por alegrías y de una seguiriya Un Taranto España es una se Taranto

Voz 0785 02:08 la entonces garantes y algunas de algunos de algunos de vuelva a hay que darle un poquito de Aito García un poquito de humor

Voz 1 02:15 sino un poquito a poco eh y me imagino en la serie que protagonizas cuando lleguen los Alcántara a lo que Pedro Sánchez dirá moción es hasta que lo mejoren

Voz 0785 02:28 la ministra de Ciencia será la hija de Antonio Alcántara un retrato de su padre cuando pasó por el ministro

Voz 3 02:34 serio estrelladas

Voz 1 02:40 esta tarde mundial contra Delio como es cumplir en eso somos muy de complicarnos que tú que llevas muchos años retratando la la evolución de este país en tu propio personaje además es está la evolución de de España este es un país complicado Nos gusta complicarnos la vida fíjate el tremendo lío que de fondo implica una alegría como tú decía no de un señor que iba a ser entrenador del Real Madrid que es una como les metemos en estos líos tan frecuentemente

Voz 0785 03:05 yo yo yo creo que el tono de mi respuesta va a dar un poco el el la sensación de donde estábamos no yo creo que las cosas siguen pasando exactamente igual pero vivimos en un en otro momento de comunicarlas tan poderosamente rápido que es muy difícil no precipitarse es muy difícil no cometer errores y luego es muy difícil que sea precipitado que don que un selecto senador lo mismo que un jugador pueda cambiar de equipo pueda tener una mejora puedan pueda tener una oportunidad en su vida no no es óbice ni cortapisas para que para que algo que une a un país porque el Mundial tiene algo dentro del mundo del fútbol que lo extrapola le es que que el país se siente conocida en países como nuestro que no tenemos signo que

Voz 1663 03:50 no no podemos cantar como que no te lo tenemos pero no te gusta

Voz 0785 03:55 yo no le oí a él y no tiene que ser de todos

Voz 1 03:59 E incluso prefiere así que crece es Imanol Arias Echanove oído es decir con lo cual sin yo era podría decir pues te propongo no lo vamos a hacer

Voz 0785 04:07 sí tengo muy tengo muy buena relación con Marta se lo que no tengo ninguna ningún

Voz 1 04:11 la necesidad de ninguna no al contrario

Voz 0785 04:14 al contrario

Voz 1 04:15 vale viste ayer como es que esto evoluciona muy rápido como tú insisto representa muy bien nuestra evolución ayer un jugador de fútbol como Griezmann presentaba un documental que se llamaba la decisión aunque lo cierto es que podías ir Turbao la indecisión que vamos a cine la llevan todos los atléticos tres meses tú imaginabas algún día que un jugador de fútbol proyectará en intervención en una plataforma de pago eso sí su decisión sobre qué va a hacer en qué equipo se queda decía estaba muy rápido Imanol rapidísimo en las plataformas de Paola la la protejan la propia prensa no

Voz 0785 04:51 yo cuando un día a la semana compró el periódico que comprar toda mi vida

Voz 1 04:56 de un día a la semana más y no vamos en el resto

Voz 0785 04:59 Estados sí porque luego por la mañana cuando voy a rodar yo escucho yo escucho la radio porque me más me una de las cosas que te dice el conductor que te lleva durante años es que cuando cambian de conductor le dicen tienes que ponerle la SER tienes que no sé qué y entonces tú para que no haya ningún cambio no y entonces a las muchas veces me levanto a casi a la misma hora

Voz 1663 05:19 que un poquito más tarde que Pepa pero Barranco arrancó en el coche a primerísima

Voz 1 05:24 no no yo digo no te hace es imposible levantarse a la misma hora

Voz 0785 05:27 darse no pero arrancarse pesos ya sabes que siempre he dicho que uno de los sueños de de mi vida era cuando cuando veía a Iñaki en de vacaciones que le veía leyendo tranquilamente y siempre tiene mucho afecto que le decía a mi lo que me apetece es eminencia que bien tienes la voz me decía Iñaki es decir a mí lo que me apetece realmente levantarme una mañana es decir hay veinticinco grados en Madrid la actualidad política con todos ustedes esto es la Cadena SER son las seis de la mañana

Voz 1 05:53 eh pero eso es posible

Voz 3 05:56 te digo aquí todo esto es posible

Voz 0785 06:01 bueno no digo es cuando coge ese periódico empiezo a no no hago como un amigo mio que les va guardando durante meses si tienen unas pilas de periódicos pero empiezo a empieza a a tocar la pausa de del periódico ya no mancha como antes hay incluso tecnológicamente sea mejoró ya no ya no deja huellas pero sí la pausa de de de leerlo de otra manera y con eso me sirve raro yo me considero suficientemente desinformado para hacer feliz informal

Voz 1 06:29 no ya tenemos titular de la entrevista la felicidad de la de la desinformación camino de conversación bueno vamos a hablar con Imanol Arias de lo concerniente no sólo eso también de lo concerniente a lo concerniente estamos muy felices de que Imanol está aquí pero además es viernes

Voz 4 06:49 cadena SER

Voz 1 06:51 hace veinticuatro años hace veinticuatro años que Imanol Arias el bajó por última vez de un escenario de teatro después de pasar un año entero interpretando a Calígula Buenos Aires en este cuarto de siglo se ha convertido en un rostro absolutamente imprescindible de nuestra vida no de la tele de nuestra vida ahí y no sabemos muy bien ni el cómo ni el porqué pero el caso es que encontrado la motivación y el texto que justifican su vuelta a las tablas la vida a palos testamento Sebastián ante el próximo veintiocho de junio el Teatro Campos Elíseos de Bilbao

Voz 0785 07:29 porque sin necesidad no tenemos a mil sesenta y dos años todavía tengo la ingenuidad de creer que tengo el suficiente tiempo tiempo por delante para deshacer entuertos

Voz 6 07:40 hombre pues no sé si es una cosa nadie se lo podía podía pensar bueno teatro no cuadra

Voz 0785 07:47 a no ser que tenga una etapa que supongo que vendrá más tranquila en cuanto a lo audiovisual y además por un testamento un legado por una por el empeño de alguien al que es verdad que durante un tiempo casi casi era tan agobiante la propuesta era tan difícil para

Voz 7 08:06 ni de entender en el el el

Voz 0785 08:08 dado el texto original de de Pedro Atienza que es un texto larguísimo maravilloso con un lenguaje

Voz 6 08:15 muy potente Pedro era un gran escritor

Voz 1 08:18 pero esa histeria vamos a seguir segunda Imanol tú tienes un amigo un buen amigo Pedro Atienza

Voz 0785 08:22 que tampoco era un gran amigo él él me consideraba mucho pero ver si no nos veíamos en Alcalá nos veíamos a esa hora en que los flamencos se dicen las cosas con los nudillos de la mano Icon la garganta en carne viva también es verdad que más jugamos poco juntos

Voz 1 08:38 ya sea que nos dimos mucha los tanto sólidas vale bien como decía el otro decir que damos siempre a las alas bueno en fin tenemos un un audio de Pedro queremos además adivinar que la la risa que se oye de fondo la última risa instruya vamos a escuchar

Voz 0785 08:58 el día

Voz 0756 09:00 tenga en su gloria eran cantado Florida con la impronta de su lugar de nacimiento la manera de cantar proclive al caso al chascarrillo y a la filosofía de vaca Pedroche que ha acogido esta es la gloria también el Arango So corto de entendederas analfabeto maricón el gitano hecho de virtudes en su época pero con una gracia natural para así lo hicieran todo el saltará

Voz 1 09:30 si esa risa esa visto cinco dejaré que reconocía esta en la que te conocemos muy bien entraría tener me encantaría tener este audio

Voz 0785 09:40 porque si algo es difícil de encontrar el personaje de de del texto no es Pedro Atienza es el alcaide Atta pero tiene tiene mucho de muchos cantaores en su historia y a la hora de de de interpretarlo que tiene una enorme dificultad es el castellano Florido perfecto bien hablado culto Cabezón profundo que tenía que tenía Pedro con ese lenguaje que no lo echan abajo se convierte en flamenco no en en hablar sobre el flamenco quien ahora mismo es para el ensayo de esta tarde ha abierto la cabeza porque les recuerda a Pedro pero al oir los ahora ese es el tiempo

Voz 1 10:27 pues ojalá tarde te te llevas el audio pues pues te voy a presentar a mi buen amigo sobre un calentón muy buenos días

Voz 0785 10:33 muy buenos días soy oyente conozco tu historia que te pero yo que yo soy

Voz 1 10:38 me vine yo tengo aquí alguien sentado hola buenos días y las mínimas normas de cortesía esto hombre ha creado un monstruo yo ahora

Voz 1663 10:47 del lago

Voz 1 10:50 sí pero tú tienes una frase buena para definir el rock'n'roll no se va a comer a tres acordes entonces acordes y ate tú si yo que le pasa un poco el flamenco hombre poco más complejo pese a correr pero básicamente es una actitud la de flamencos actitud lo contado bien Manolo Caracol esto que tiene que tener un cantaor qué bien sabe cantar mejor viene desde pequeño

Voz 0785 11:12 a los flamencos les les duermen a voces saben ustedes ellos les les meten el grito ya desde la tripita para que el el cante les toque les tome naciendo y a partir de ahí se le mete a los niveles en los poros tan fuerte en el esa actitud que ya no hay Dios que es el saque de sus cuerpos ellos en dos años o tres o cuatro dice quedan impregnados para luego ya depende de la grandeza de la potencia de la capacidad de vivirlo examen que a veces produce estados tan lujuria esa mente exaltados que ha pitado muchos casos de quebrantamientos todo el flamenco hay que hay casos contrarios al verme acabo de encontrar con el señor poder no se puede ser un ángel que se puede cantar mejor y no se puede hacer una Ángela así no pero no empleando digamos el con Flamenco no son tales actitudes es un grito una nana las nanas son de los flamencos son dulces pero están moderadas pero chillones una buena Nana al nacer ya está el niño envenena

Voz 1 12:18 verdad que está justo nuestro compañero de que el de radio le está trabajando con una entrevista con poder Savic cruzado en el pasillo hecho un discazo sobre Lorca maravilloso y Manolo te gusta del país donde vídeos sí me gusta me gusta porque aquí el flamenco no lo tratamos bien fíjate que son patrimonio pero al flamenco no lo tenemos bien bien situado todavía no ahora empiezan en

Voz 0785 12:43 hubo hubo repuntes en el ochenta hubo un repunte de del flamenco es verdad que se producía en lugares en los que en el señorito que amparaba el flamenco tradicionalmente los hijos de esos señoritos educados en el colegio del Pinar del Pilar y ahora convertí entonces convertidos en furibundos demócratas coincidieron en la noche con muchos cantaores y hubo una especie de repunte programas en la fiesta ahí en el encuentro que en el conocimiento ahora hay más conocimiento ahora se puede dar el el caso de compañías de de de danza por el mundo y por España Sara Baras Israel cantaores para contratar un cantaor continúan para esta pieza teatral nombre que que puede hacer de espejo conmigo porque yo no canto pero me espejo con él en en con las hemos visto porque están todos determinada pensar bueno también podía haber se me ocurrió ser por lo que te faltaba entonces pero sí es verdad que en un momento determinado un tipo de flamenco y un tipo de una cierta liquidez

Voz 1663 13:51 artista Paco

Voz 1 13:54 es el cantante es decir Paco que es el mejor guitarrista de la historia

Voz 0785 13:58 les admiraba Alejandro Sanz quería ser campeón que interesa

Voz 1 14:00 qué es Joaquín Sabina quiere ser torero pero sí sí

Voz 1663 14:05 lo que pasa es que si hubo una una una

Voz 0785 14:07 cierta connivencia de determinada de determinada cosa más fácil que tenía más que ver con el flamenco y el humor e que con Antonio El Bailarín o que o Ocón Mairena que se tomaba muy en serio esto y lo oye

Voz 1 14:21 ingeniero que es la chufla que es esa mezcla mal además que a ver si se recupera se llama la vida sin así vamos yo mañana en ese Priego que tú te compras una vez a la semana yo creo que es el resumen además de los últimos meses de este país la vida Palop España me parece que al final lo del meta teatro la forma de explicarnos una vez más vuelve están encima de las tablas vuelve a estar un texto entre comillas de ficción

Voz 0785 14:47 España nació con un rumbo muy certero pero la comunión a partir de la comunión siempre ha tenido rumbos errados en el sentido de que ha sido tirante para aquí para allá tenemos una tenemos una una cultura llena de contrastes que eso lo rico tenemos una lengua unidad personal que en hemos sido despreciando por no tener un amor a la lengua que es la verdadera patria que es la comunicación en el ser humano sino se comunica la cultura tiene que ver con eso nos hemos quedado en en en en una lengua que responde difícilmente a la velocidad de los tuits si hay un país donde ha costado colocar los caracteres correctamente primero tuit es igualitario si no estoy pues no no yo no tengo nada estimado ya tengo una edad en que eso no no no no no necesito y además en me quita muy mucho tiempo pero es verdad que el Twitter igualitario nos coloca cada uno en nuestro sitio que es igual para todos en todo el mundo tiene esa posibilidad pero en el manejo del lenguaje va todo tan rápido que es un país peculiar pero han pero es un pero es un país maravilloso porque luego tiene otras cosas que en el mundo falta de verdad no es la bobada porque si lo dices como una bobada porque en España se comen pero se come de verdad separa para comer en España si bien la envidia hasta un poco igualitaria porque entonces nos hace reconocer en todos eso que en otros sitios no pueden reconocer si es que a veces da rabia en todo porque tenemos una historia democrática tan corta que eso es lo que más que va

Voz 1 16:27 cada vez que alguno que otro bueno a ver yo estoy aquí repasando las fechas veintiocho de junio en Bilbao luego en Madrid donde estás desde el cinco al veinticuatro de julio y luego Argentina Uruguay Chile

Voz 0785 16:38 te vas a meter en una gira sin en en Buenos Aires al principio pensábamos iré más o gira pero es muy curioso esos países viven el Mundial de una manera total no de poniente entonces muchos espectáculos que iban a coincidir en la época del Mundial en vista de la posición de la posición de las de las elecciones lo retrasan grandes espectáculos Baryshnikov es un espectáculo maravilloso y entonces semi semi semi de retrasando con lo cual voy a estar cuatro semanas o cinco en Buenos Aires en el teatro My Phuket tótems ir a ver si el retraso me permite estar en Uruguay volveré para estar en Barcelona Ana hay aquí lo que hago con tiempo que no hay mundial es tengan mucha demanda para el año que viene con lo cual me va a complicar la vida pero pero pero voy a hacer las dos cosas están en Buenos Aires hay me gusta mucho Argentina pues siempre conozco yo soy porteño a muerte yo como el resto del inmenso país lo veo como un país al que quiero pero que no es mi país ni países bueno sí que es donde está

Voz 1 17:39 sigue es una verdadera patria Imanol Arias el veintiocho de junio recuerden estrena la vida palos en Bilbao siempre un placer amigo

Voz 0785 17:47 los muchísimas gracias por ese recuerdo de Pedro Atienza

Voz 8 17:49 eh

Voz 9 17:53 es que hay va o no

Voz 8 17:56 ah

Voz 9 18:00 tras los pata hay tan vana Ram samurái eh en mí se le fue y es ya tan de no