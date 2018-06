Nadie sabe nada: 'Fortnite', cuatro noches (16/06/2018)

Voz 1 00:00 la Cadena SER presenta nadie sabe

hola qué tal cómo estáis pérdidas a Cadena SER otra vez cuando pensábamos que la semana no podía volver a sorprendentes tú de Losada

Voz 5 00:39 si mañana domingo eh

Voz 0577 00:42 la locura Melocos esto bueno pues que nada que muchas gracias bienvenido seguimos en Barcelona donde como ya dije la semana pasada vamos a hacer todos los programas

Voz 5 01:01 Andrés tiene habían venido a Barcelona desde Madrid donde ahora está trabajando pues tu programa residiendo estoy recibiendo porque yo estoy rodando la segunda temporada de mira lo que has hecho ya sería para Movistar yo soy Madrid residen yo soy un bicho qué vivo yo pincho aquí sí vivo yo pincha en Barcelona ya no Pincho tanto como me gustaría

Voz 5 01:28 Madrid Poco que pincho ya lo pincha oye pincho eh que eh

Voz 4 01:42 por Yahoo uno los millennials lo pillas vivo vivo en un barrio con problemas de memoria la gente tiene

Voz 0577 01:51 problemas de memoria de la propia percepción de su memoria bien hombre es un barrio donde todo el mundo tiene banderas españolas yo pensaba igual que se levanta dice país estoy en mayo serán casos de gente que empieza a hablar

Voz 9 02:05 lo húngaras húngaro húngaro húngaro

Voz 9 02:09 duro duro Ungaro por ese motivo se han reunido todos y han decidido poner todo banderas españolas así pues me parece muy bien pues para para orientar exacto esto GPS voy a poner un cartel en mi casa que ponga Berto pasaba vale porque ya hay días que me levanto sino me tomo café yo hago la calle de quién sabe puedes ir a otro sitio

Voz 10 02:33 como poco un poquito cargado a dormir si quisiera que tener no

Voz 5 02:39 el fuera fuera musical estaban forzando la música ya ya ya ya bueno pues eh nada que vamos a hacer el programitas vamos a acoger las

Voz 9 02:48 cuidado me he dicho Oliver nuestro responsable de público producción que eres tú

Voz 4 02:55 qué haces un amigo nuestro que no tiene epígrafe sabes lo hace la renta con toreros no era apartaba toreros

Voz 9 03:06 me ha dicho que hay una persona humana que ha traído hoy no la semana pasada hoy hoy es un instrumento musical para mí para mí que te puedo dejar ático si te portas bien

Voz 11 03:26 así que si ahí veneno

Voz 5 03:29 la serpiente

Voz 0057 03:31 no mira una cosa que ver si a mí no me del instrumento

Voz 9 03:34 qué

Voz 0057 03:35 porque yo no lo sé tocar Stuff

Voz 9 03:38 pero yo no tengo menos conocimiento tú y entonces ahí reside parte de mi audacia no vale pues me gusta ser aguda te gusta es el audaz audacia llama la inconsciencia vale venga voy donde me digan me desplazó a la gente es muy generosa no decirlo

Voz 5 03:56 la desplazando en lugar de extraer cheques se desplazan en las

Voz 9 03:59 com traen instrumentos Hola cómo te llamas

Voz 5 04:03 lo que no no

Voz 4 04:11 bueno él no Él no tiene unidades

Voz 5 04:15 no soy yo el que tiene

Voz 7 04:17 a esto y una armónica pero claro no es del hip para ir de mi casa no es la original de mis hijos

Voz 5 04:24 claro que robarle a tus hijos para

Voz 7 04:27 es un regalo y total que ido a buscar una porque he pensado que cabe es muy bonito

Voz 9 04:31 el que viene osea ya me la puedo quedar para siempre las que géneros a este voy a dar dos besos gracias mucho

Voz 5 04:38 las gracias eh pues regalarle eso bueno pues duro hay pequeñas pero bueno es dura hay pequeñas cuántas veces ha oído esta frase la verdad

Voz 4 05:04 ya tenemos eh

Voz 5 05:13 tenemos eh tenemos Tron predica estamos completando ya lo que sería una orquesta de de de muy bien pues yo enajenados vale vale pues yo lo dejaría para al final vale vale sí sí sí yo propongo acabar interpretando una melodía todos voluntarios nada alguien del público que sí sí sí vale vamos a acabar por todo lo alto por cierto en el último programa de la temporada regular como ya te comente la semana pasada que vamos a hacer en San Feliu de Guíxols Costa Brava sí sí en el marco del Festival semana me comentarlo bueno te lo dicho una esta es la segunda vez que te lo digo y que lo estoy diciendo bien

Voz 11 05:52 te lo estoy diciendo bien eh

Voz 5 05:56 vamos a llevárselos bien no sé yo que para el último programa vamos a invitar al al cantante delitos si Invictus del programa nuestro problema leitmotiv bueno sí sí

Voz 9 06:07 me iba a venir a cantar en directo y que va a cantar lo que no lo sé lo que él quiera puede cantar lo que quieras se decanta una rumba como te canta David que las coge Él no lo que va cantar no podemos hacer pero no pero no no no yo que Caronte lo que quiera pero esa será la parte ortodoxa y la parte chunga va a ser

Voz 5 06:23 yo voy a traer de los de los de la Iglesia ortodoxa eh hoy hoy no

Voz 9 06:31 y luego yo voy a traer el último instrumento musical

Voz 12 06:33 al de de niños tocado por adulto inmaduro e

Voz 0057 06:38 de la temporada ya me dijiste que era una gaita de juguete no no yo dijiste tú no existe una gaita de juguete cuidado que creo que sí me parece que si la gaita e incluso eléctrica gaita eléctrica amistad petando como gaita eléctrica

Voz 9 06:55 todo no

Voz 12 06:56 día a día ya no ya no le da la

Voz 5 07:00 el villano hincha ya no hinchas no sea hinchables

Voz 0057 07:03 compresor no no Duc

Voz 5 07:06 también te digo una cosa igual te te toca la gaita como una colchoneta sabes

Voz 12 07:11 porque ahí sale O'Leary Diriri me encanta

Voz 9 07:16 ah vale con eso no

Voz 5 07:19 mía canta Hevia repara eh

Voz 9 07:22 yo encontrara una gaita eléctrica pues porque no pero ya estoy focalizado que te va a gustar y que te voy a permitir destrozar al final de la de la función podríamos

Voz 0057 07:34 verlo hostia muchas gracias vale nada me gusta más que destruir instrumentos de juguete venga pues ya está

Voz 7 07:45 desde Montreal la mantequilla sentados en paz

Voz 0057 07:49 tras

Voz 12 07:51 qué es esto empastre en postrarse para entrar estarán hacer una masía

Voz 5 07:58 ya con un producto

Voz 12 08:01 lo que tiene que ser y pues eso

Voz 9 08:03 es un poquito viscoso se por ejemplo tú

Voz 5 08:07 tu cuando haces lo que no tengo muy claro lo que voy a decir es cuando tú estás con los azulejos del lavabo y las de las lo hace la señal de la Santa Cruz Xunta se llama bueno en Junta cuando llena la Junta sí pero tiene un nombre eso eh alicatar esos alicatar pero eso se el producto con un producto que va dentro de sí Jesús

Voz 4 08:32 eh eh más ya

Voz 5 08:35 no no nazi ya no Masella Matilla tengo nada

Voz 4 08:43 morado lechal así a la gente que le pone el hechada los azulejos pero sí echarle Sada los azulejos del baño Alberto no

Voz 0577 09:08 oye me gusta mucho eso camiseta de nitrato de Chile

Voz 9 09:11 abonar con y que eso es un icono grafía de de hace mucho sí sí

Voz 4 09:15 sabes el origen niño pues está Chandeler

Voz 5 09:20 además

Voz 0577 09:29 nadie sabe nada de la SER estaremos aquí una una ahorita Manolito con que Madrid dan las lentejas eh con los guisantes con tinto blanco limón Chelo sangría vodka escrito V O de me encanta cerveza horchata Horchata

Voz 12 09:48 cada día pero eso es

Voz 5 09:51 a mi mujer aceras mejores lentes

Voz 9 09:53 las posibles se me lo dices

Voz 4 09:58 o me lo cuentas

Voz 0577 10:02 las deja el robo por la noche antes a esto es lo que que no he dicho nada y me encanta esta complicidad con el público porque ya me permite ofenderte sin hacerlo hay tanto que ya no yo no he dicho nada esto es lo que sea

Voz 0057 10:24 el pase de gol le dejaba la pelota me iba a dejar la portería sin nadie nada generosidad entre cómicos generosidad una hostia que sí

Voz 4 10:35 me ha llevado

Voz 0057 10:39 así hace buenos de Texas a ver serio te lo he preguntado pero increíble que con que los acompañan lo que ella quiera si si si te las hace como quita con morcilla con costilla tal salen rica te lo puede hacer sin nada a veces las ha hecho concebido ya poco y cebolla pimiento la lenteja ya están

Voz 5 10:59 hace Valle flipa no quiero hacerme detrás Coma no lo hacemos a las deja atrás como tú quieras hace vaya bueno hay muchas posguerra Qué vida más triste me traslada una porque estás me traslada carencia me transmite carente a transmitir carencias pues hacemos ya llegaré Bohigas así como la alegría no a mí la joven de la vida cebollas opulencia ya cebolla y la cebolla digo en esta casa se maneja hay Moyá está pasa dinero

Voz 0057 11:29 cebolla cruda Begoña

Voz 5 11:32 para todos cortarle una cebolla Rothschild ello si la habitación de éxito hacer por la mañana y a veces no me acuerdo que puesto la cebolla si paso por la puerta de digo como cogía en estos trenes vivía la madre que los parió pueden oler tanto ir la cebolla porque la cebolla cruda

Voz 0057 11:49 ya

Voz 5 11:51 es un espacio de cocina a lo mejor esto no es saluda cocinero y saludó no es que no es cocinas saber cómo no abre el espacio Saber vivir comiendo no comete lo cómetelo todo eh ya verás

Voz 9 12:10 busco por aquí con con de Ko Ko Ko

Voz 14 12:13 no

Voz 5 12:17 en la Cadena SER como meterlo todo no pero funciona vale pero es que no es este espacio va de Vega

Voz 7 12:27 en la Cadena SER remedios de Salou caseros

Voz 4 12:32 no para comer mejor de salud con Berto Romero

Voz 5 12:42 hola buenas tardes buenas tardes relató Romero buenas tardes Killers recomienda que cojamos detrás de Vera para no comer bueno sólo para estar bien y luego lo tiramos a la basura eh loco de la cabeza la cebolla las cigüeñas buenísima unas llegó ya para nada nos transmite posguerra para más pobreza buena rima inmolación

Voz 9 13:05 es la cebolla separe se deja la habitación tu chiquillos le quitamos las pieles doctor doctor los chiquillos

Voz 4 13:12 de que se chiquillos recomendar a la población nunca nunca dejaron la piel es muy buena para los niños se protege Inés da calor yo pelados es muy difícil de gestionar ese escuece

Voz 5 13:35 todos hace la vector la me lo pollo y todo eso

Voz 7 13:40 estoy yo tengo tres hijos y intenté pela a uno de ellos la décima degrade porque aquí bebida con cara de nuevas pelado nunca

Voz 4 13:54 dame tiempo chaval bueno la cosa es que la cebolla es muy buena para la salud respirando la hay hasta aquí pero podría pero qué sección el colaborador se va a Dios hola dos saludar a Isabel Gemio le pones una rosa en la mano

Voz 5 14:49 pues mira sabes qué ha ocurrido que iba a pasar pero pero me he quedado embarrancado tenis se ha encontrado con un mozo se han abalanzado sobre un espectador tuvieron que una no bueno mal se han abrazado polémico Roberto a la persona con la que hables pole el micrófono Garate un momento Messi pues no pudiera ser un momento checo de radio países con quién hables por si un otro consejo bajara añade

Voz 11 15:21 a ver a ver a ver

Voz 7 15:26 buena pregunta para los dos bueno buenas

Voz 5 15:28 vamos a decir que enriquecerse somos no o hola me llamo por ejemplo vamos a ver cómo funciona

Voz 4 15:33 hola me llamo ser más sexy sexy para ti lo que quieras sexy Serge estoy como muy Louvre

Voz 5 15:49 todo el rato con hombres pero hombres fuertes no hombres fuertes claro porque no es patriarcal ya lo hombres fuertes era una cosa como grecorromana con muy de termas que si se hubiesen todos los hombres miramos las proporciones de nuestros cuerpos ya belleza clásica no se vale vale

Voz 7 16:09 en una pregunta cuándo vais a un servicio público estáis ahí con asunto me imagino que viene alguien no se lavan las manos como alguien que me ahí no se lava las manos bueno estás hablando con él

Voz 0057 16:29 a ver yo a veces sí pero a veces no te tengo que decir que a veces llevo más limpio el trastoque muy cara tocarlo a mí casi que me limpia la mano

Voz 7 16:43 pues aquí es un templo eso conflicto cuando alguien no son las manos abre la puerta a poner su mano sucia esquirlas de pene

Voz 4 16:54 ahí como CSI

Voz 12 16:57 es el mando él de ahí ahí

Voz 16 17:01 vosotros qué hacéis esperáis al que alguien ha abra la puerta entonces cuando sabrá puerta pasa eran plantaron notó con mango os atrevéis a tocarlo cordón podéis deja ya de hablar de estas cosas

Voz 5 17:12 a mí me está ofendiendo tengo a punto una actuación multiinstrumental bueno entiendo de lo que dice que una persona que levanta la mano eh tú te has quedado en un baño a lo mejor toda la tarde esperando que alguien te abra la puerta para no recibir moléculas de los genitales de otro

Voz 7 17:33 aquí tenemos otra persona que se llama Víctor Víctor además Víctor que ella que me ha dado entrada escogió el mito

Voz 4 17:40 eh echa mano política de virtual

Voz 7 17:46 quién es el micro como se pide por favor me toman gracias es crees que me daba entrada al compañero que entre

Voz 5 17:57 ahora se mueve decorado verte hoy hay rompe el decorado

Voz 9 18:03 Arabi Berto no sólo le ponen único sino que él ya no tiene y entonces sólo vamos a ir a Víctor madre venga adelante editor

Voz 7 18:12 pues mira es que resultan entre la semana pasada ahí está más o menos yo sitio muy cerquita de aquí si concreta meta mano derecha surge una duda en compañera de mi es cuál es

Voz 17 18:21 protocolo vale cuando los unir urinarios públicos están todos ocupados

Voz 5 18:27 claro

Voz 17 18:28 claro claro cuál es el protocolo para esperar osea

Voz 7 18:32 claro una con la única multicolor

Voz 17 18:35 más o menos calculada

Voz 5 18:38 sí yo puedo escoger

Voz 7 18:39 yo no tengo nada es que ese problema hay mucha multicolor entienden el chiste esto además un chiste Tito hablo de multicolor lo que te habías pensado claro es que es que lo hemos estado preparando el rato porque ya te digo mientras tú y cuantos más habéis preparado ves

Voz 9 19:00 él a ver tú cómo te llamas Fernando

Voz 7 19:04 cómo es el proceso crear este chiste Ciudad de repente uno cómo va esto uno dice

Voz 5 19:10 a decir cómo cómo funciona básicamente aquí

Voz 4 19:16 en las tripas de la comedia

Voz 5 19:21 bueno ha acabado ya con todo el los urinarios gracias a un esfuerzo para chistes podemos decir que no ha sido el público ha sido el baño casi no manera casi virtual no podemos decir lo que quería interpretar una canción voy a hacer un multiinstrumentista en la Cadena Ser

Voz 0057 19:39 pudiera transmitir esto va a ser un intento eh bueno está ha preparado ya su set musical con la trompetista la pandereta y el lo fue

Voz 5 19:48 preparados para algo horrible sólo disfruta déjate llevar pero que sea breve

Voz 4 19:58 sí

Voz 5 19:59 que se va a veces no te emborracha no

Voz 9 20:02 ya sabes que trabajo mucho el la síntesis no es cierto y es verdad no es sino a veces crees que síntesis si no estás extendiendo pero puedes cortar a mí lo que más me interesa es que cuentes al público si es que voy a tocar la trompeta Si cogerla con las manos

Voz 12 20:20 esto es una con con trompeta Jan

Voz 0057 20:24 las gentes gentes

Voz 9 20:26 espada porque claro no por si tengo que tocar el suelo Fon no puedo tocar no puedo coger la trompeta que yo sepa no se ha hecho en la historia vale yo no he visto a Luis Tron

Voz 18 20:38 las debe

Voz 4 20:42 pasa diga

Voz 5 20:43 tenía muy mala folla tenía muy mala leche es nuestra teoría

Voz 9 20:48 no no no dejaba trompeta podía la mesa vale vale muy bien

Voz 4 20:53 esto es una prueba lo que lo manipula

Voz 0057 20:58 qué pasa con el micro de Ramón que lo que lo contemos

Voz 4 21:02 ese momento Ramón nuestro técnico Ramón momentito el amor de Dios

Voz 5 21:12 Ramón quieres conectar el micro para que se oiga más aparte de los instrumentos es lo que quieres que enfocaron micro para que se gracias Ramón para los que estén en casa a los conciertos de Radio Nacional de España hoy del tiempo atómico para que se haga más sí

Voz 9 21:30 los Conciertos de Radio Nacional Radio Clásica Radio Clásica de Radio Exterior de España venga van

Voz 5 21:35 vamos a escuchar unos instrumentos

Voz 9 21:38 no es la

Voz 5 21:40 a la pandereta dura pequeño de niños eh

Voz 12 21:47 es esta y con

Voz 9 21:50 para niños trompeta de loco las tres juntas forman un trío bemol

Voz 5 21:56 cuál es el bebemos en Viena bemol en en catalán no bebe mucho debemos envió el Small es una pieza

Voz 9 22:06 clásica nunca tocada de Hayden Hayden

Voz 5 22:08 no no no Heidi la niña de los Alpes eh

Voz 4 22:18 claro eso es bueno

Voz 11 22:23 eh Berto Roberto

Voz 4 22:28 voy a tocar la música de Heidi con Felipe instrumento nunca se está preparado para la tragedia

Voz 21 23:06 eh

Voz 7 23:19 muchos tipos de aplauso aplauso que aunque agradece está el aplauso que el que el de alivio que introduce esto es aplauso que pide misericordia

Voz 0577 23:32 es por favor que acabe esto ya no bueno yo creo que no está un poquito la canción me veo que voy madurando

Voz 5 23:40 como intérprete

Voz 0577 23:41 crees que primero hacia un soplido es decir sentido yo nada cada vez yo les veo crees que no estamos mal reconocía la canción

Voz 4 23:49 sí sí muy bien eh

Voz 5 23:52 vamos con una consulta de Moix desde Twitter dice cuando invoque espíritus se supone que se que se sabe hacer a las tres de la mañana pero sería en horario de verano e invierno es que las tres de la mañana los lo la gente que les mola estas cosas del Misteri tal dicen que es la hora Laura apunta si esto lo va a apuntar los Espírito si deja hablar con un espíritu de las tres de la mañana es más fácil que se ponga no su chico que levanta la mano pueda allí estás muy lejos porque no vienes tú si en serio esto nuevo sitio baja un poquito porque es que está encima esta es que está para tirar un córner hijo mío mira vamos mucho bajón verte tan lejos mucho palo

Voz 0577 24:40 Berto interrumpido lo que estaba contándonos porque cuando un espectador tres con Pedro cuando buena pelota de tenis

Voz 5 24:47 así que no me gusta que sufran pero que decía de los espíritus que nos hemos quedado a sí que a las tres de la mañana parece que no me prestas atención cuando al pero pensaba que me escuchas no mucho pero tenía más recorrido eso no ya no ya estaba mal perfecto ahora de países explicar Andreo queda estábamos es que como han optado prestan atención quién eres

Voz 7 25:10 hola

Voz 9 25:11 Álvaro era simplemente apuntar que desde que tiene carné has una incidencia más carne

Voz 12 25:17 entiendo el de coche de identidad lo tengo sacarte pronto si enseguida me lo dieron buenos

Voz 9 25:24 es ya tiene una incidencia más coche a veces pierdo algún consejo a mi pareja que está allí pero bajo consejo de novato de novato en que he la identidad de identidad

Voz 5 25:40 que sí me ha pasado algo con el coche

Voz 9 25:43 lo que le dio un consejo de novato eh Farah

Voz 4 25:49 espíritu no

Voz 5 25:51 si tú no le ha pasado algo no no va ha pasado nada más bueno me ha pasado que conduzco

Voz 12 25:59 lo que reventó una rueda de los pequeños no todavía

Voz 5 26:01 hachas de novato bueno porque a la cara para que hay muy fuerte con mucha furia la rueda no no resistió Consejo de novato es conduce mal si no lo hagas muy bien eres novato busca la multa no es busca no sé que con hombre precaución precaución

Voz 9 26:28 donde sí precaución a mira con cuánto hace que tienes el carné tú

Voz 4 26:32 no tu compañera

Voz 5 26:35 ah no lo tienes no lo tiene lo dejo quieres que te los saques

Voz 4 26:42 eh toca otra canción digo

Voz 5 26:46 qué programas han callado un poquito podemos poner una canción de verdad o nos dice que dice Ramón que

Voz 0057 26:52 dame dinero

Voz 5 26:55 pues haremos una cosa muy loca

Voz 0577 26:57 Quito de publicidad y luego al volver nosotros no decimos nada empiece una canción pues ya lo digo porque no os penséis que estáis escuchando los cuarenta sino que es la Cadena SER clase Juan de toda la vida

Voz 5 27:10 venga vamos

Voz 6 27:39 no eh no lleva mucho tiempo en la ciudad no llegué ayer único equipajes una maleta cargada de sueños sueña tu cara si tengo una de esas caras difíciles de olvidar verdad

Voz 5 28:22 a partir del condado el favor tienes tabaco negro

Voz 6 28:29 yo tabaco negro negro estaba con negro al cuadrado tienes todo con tabaco negro el fuego verde que toca la trompeta no no voy a nadie no hay nadie palés de madera eso sí que tocó la trompeta muy prisión Veinte años él encontrado desvió con cosas así de que no van con nosotros nos gusta escuchar tiendas que si eso no es el puto me blues es eso no lo es que es el blues eso coge una mujer coge un hombre de un año tiene una canción de eso es una frase de alguien menos me voy a la que se serio

Voz 5 29:10 que de verdad precisión que trabajamos en Nadie sabe nada es la frase de alguien no me acuerdo de que

Voz 6 29:18 incluido nada documentado estabas

Voz 12 29:41 con blues también se hace pesados hace pensar a veces bueno

Voz 9 29:47 que no estaban como sí

Voz 4 29:53 hola que estén agazapados pero sólo dos no no sólo la primera frase

Voz 0057 30:00 pero espera estamos de repente imagina que estaba en una esquina y de repente salen los cuatro dicen

Voz 4 30:10 venga hasta luego perdona queréis Qatar y me gusta lo permiten Ésta es la vida real

Voz 5 30:21 no hombre eso me flipa

Voz 9 30:24 se kilos

Voz 4 30:31 ah después de Queen

Voz 5 30:55 a ver es verdad que estás cantando una Chile estrictas cantando lo que lleva una camiseta si llega un fan más básicos forzado ya Carlos de Cáceres buenas me gustaría saber por qué la gente dice me voy a asomar cuando se va a dormir yo no somos nada y me preocupa estar durmiendo mal

Voz 12 31:16 gracias y un saludo desde donde bien lo de

Voz 5 31:20 el Guaje popular si es como Keith Bennett de por ahí socavar alguien sabe dónde llega la Asobal hayan filólogo en la sala es que una Mikko desde Glasgow a qué queréis que se jugará en los hogares del jubilado del futuro

Voz 12 31:37 no sea que te juegan los del hombre el dominó las cartas ellos

Voz 5 31:43 oros copos ahí los copos crucigramas pero que me Candy cracks no lo he dicho he dicho horóscopo porque había leído una por por Nike la videoconsola tardó videoconsola jornada el dos dos en en red tras jugar eh no yo no jugaba aquel aquel for night yo tengo trabajo y mola eso que

Voz 0057 32:07 eh

Voz 5 32:08 a ver si os moda yo trabajo yo también trabajo por eso te he dicho que no jugaban ya que no Thais como vuestra vida se por el retrete me lo decís esto es mi rollo como llama for night cuatro noches no sé no lo sé cuándo llegas jamones esa persona quiere hablar no no está así desde lejos no hago yo ya voy yo ya voy yo

Voz 0057 32:40 ya vamos a hablar de for night programa que conecta directamente con con los millennials con los jóvenes con el momento actual con con el videojuego que más éxito está teniendo

Voz 5 32:51 o con la multa Fornas esté estoy estoy muy impracticable para esto haber Andreo hablando de for night extremos cuatro días no pero

Voz 9 33:05 si te significa quince días son dos semanas en este

Voz 0057 33:11 sí sí

Voz 5 33:13 nota

Voz 0057 33:14 Fon for night por mitos son quince días tenía ya en plan oye qué vas a hacer ahora con el que te viene vais a algún lado de vacaciones así porque hay quince días

Voz 5 33:28 oye tú juegas al juego inventado eso estoy metiendo aquí la moto a la rara no es verdad de verdad

Voz 0057 33:35 Pita

Voz 5 33:36 pero la relación a jugar al juego

Voz 0057 33:39 si no has descubierto nada que que tú digas a lo mejor hay que ver el título que digamos que la historia no pero

Voz 5 33:47 Eva al juego

Voz 0057 33:48 te meten en una isla de tienes que matar a todos los demás a vale pues hostia eso paso

Voz 4 33:57 Noruega dos

Voz 0057 34:04 oye pero pero Kepa ya está ahí a a azzurro hace vivo matarse nada gracias como te ama Martín vale más de Ares el de ante

Voz 4 34:17 si la semana pasada es verdad es verdad claro claro cuando cuando estar hablando con alguien dice este tio

Voz 5 34:31 suena de algo

Voz 0057 34:33 mira Martí qué jodido es estás casi en el mismo sitio que estaba loco

Voz 5 34:37 no te sale

Voz 9 34:39 y estás hablando con nitrato

Voz 0057 34:43 me quieres venderla

Voz 7 34:48 Mola mucho no es que me lo compré unas vacaciones es un recuerdo pero

Voz 4 34:53 como Pen

Voz 0057 34:57 pero oye Andreu maneja

Voz 4 34:59 no es que

Voz 9 35:03 sí sí claro

Voz 5 35:05 sí voy a hacer una mala noticia me he equivocado

Voz 9 35:08 porque lo que te quería decir es me cambies la camiseta pero luego he visto que no tiene gracia es negra no tiene tal lo tiene tal manejamos bueno es decir que no tiene talla como un decalaje yo no te creas tampoco que eso pero bueno disfruto más seguro

Voz 5 35:30 bueno después de este intento frustrado de de trueque raro raro Marcos desde Barcelona dice nunca os habéis planteado fundar un país como ha hecho Broncano cómodo perdona con uno creado ya

Voz 6 35:44 de

Voz 5 35:44 desde la guasa no se nos ha ocurrido crear un país imaginario no no no no está la cosa como para creer si Palomo Cojo donde Twitter qué grandes sois el Berto y bueno fue muy l'Auditori

Voz 12 36:01 a mí me da vergüenza

Voz 5 36:05 la radio es de lo mejor que hay

Voz 0577 36:08 la pregunta hace poco común escribe con prisa yo nuestro prisa ahí sí sea halaga tanto de entradas a tomarse tiempo para el arrastrero dice mira que hay una pregunta habéis hecho radio televisión cine suelos falta fundar un periódico que noticias de haríais que él sería el director como llamaría is from tres preguntas mira usted esta persona está muy negro

Voz 5 36:27 entonces yo lo que es lo Palomo está nervioso Palomo Camatte Cal Maté ya verdad es que cuando te tan buenos ya no lo podrá ser malo no entonces ya luego hablamos Madrid Jorge desde Madrid que la cojera también si Jorge de Madrid dices donde se nos ha escapado el pedo más inoportuno venga quiero coordenadas a ver si siguen allí

Voz 4 36:51 pero que decir

Voz 12 36:56 y yo no lo

Voz 5 37:00 más inoportuno yo recuerdo uno

Voz 12 37:03 era jovencito yo debía tener

Voz 0057 37:07 queda no sé que hay una edad a partir de la cual si se actores niños se te escapa un pedo iba a gentes como bueno el niño hay una edad bisagra ya a la parte de de la cual se le escapa ya es hostiase es un cerdo ya eres mayor para ver si yo recuerdo una una comida familiar en un estábamos en un conocido como una barbacoa y tal que a mi se me escapó la es la mesa comiendo pero claro

Voz 5 37:35 pero con sordina trompetero eh por lo bajini un equipo ahora rasgado no ropa rasgada proco había era quitado la revuelta ropa vale vale cayó fatal me acuerdo las caras de esquí

Voz 0057 38:02 yo me ahí me me me puse rojo pedí perdón me di cuenta aquí hay una barrera

Voz 5 38:10 Pedro ya pasa acertado

Voz 9 38:12 pues mira qué dices eso yo creo que el al a la persona que os os cuento la anécdota va importa porque eres trabaja mucho lo marrano pero yo trabo

Voz 0057 38:19 jo el pedo como como una forma de de amistad aire acercamientos y si no me si te conozco

Voz 4 38:23 por yo sí somos muy amigos por ejemplo agua

Voz 0057 38:27 lo que sí yo te cojo de la mano te digo que hay que te toca explicar una cosa llevó el rincón ya ya que que lo experimenta Ivonne te meto uno fuerte es una forma de de aquí de hermanamiento

Voz 5 38:40 no te acuerdas te acuerdas aquella broma que trabaje un tiempo Berto que me

Voz 9 38:46 a mí me tiraba un pedo y me quedé abrazaba de

Voz 5 38:50 para que no te pudieras que tú dijiste estuve me está molestando bastante bien porque allí había creció Viagra innovar quiso heavy y que no es que pueda ir eso une mucho también si une mucho pero pero

Voz 0057 39:09 muy contra natura yo yo yo te aparto te ofrezco entonces tú tú

Voz 5 39:14 me das libertad no te puedes quedar a Gozalo te vas porque te vale vale vale

Voz 0577 39:18 esto es el nadie vamos a abrir las ventanas para que ventila nunca más

Voz 4 39:22 por Villa

Voz 5 39:28 a la mano curso Cano hablamos de esto no hay que no tengan nada que ver con Mickey Mickey

Voz 7 39:35 mucho hecho tiene que ver con él guau tío porcina con una cierta lógica de este programa si si uno quería preguntar porqué los pelos propios no no ofenden no incluso gustan

Voz 5 39:46 no vamos a hablar de las a no no no no hay te equivocas ahí te equivocas yo me he sentido muy ofendido por por por Pedro yo me llegaba a levantar de la cama irme IGME asqueado molestarte no si quiero hablar un momento con Jordi Aguilar sí compañero acto en en la serie mira lo que has hecho a mi hermano hombre claro un aplauso para Jordi

Voz 6 40:10 por qué

Voz 9 40:19 vaya tío que no tiene bastante Guantánamo tiene el rodaje que viene aquí no bueno pues por qué lo ha hecho porque precisamente ayer estuvimos rodando juntos claro yo lo eh de la manera

Voz 5 40:29 esta como hemos comentado la verdad pero ella me lo has hecho varias veces Jordi estás conociendo este lado oscuro no sí bueno es bonito también has vivido tú en ningún momento sea no ha habido una agresión no había una cosa siempre siempre es un rollo pues eso

Voz 9 40:47 de hermanos el te coge de la mano ven que te quiero comentar algo muy importante hasta que te fíjate lo ves venir

Voz 24 40:53 ya ya la tercera cuarta ya lo veo venir pero la primera sí sí que es verdad que no Pita la primera fue muy muy guay yo pienso es decir algo del personaje algo que la amoldado tal no mira te quiero comentar al Ra

Voz 5 41:04 además es porque no juega también mucho sorpresas y sí sí sí yo estoy creador de la serie tú crees por ejemplo que no se el creador de Boix me voy

Voz 0057 41:18 yo estoy de colegiado con él en un momento dado juego de no yo aquí corto lo ha acabado te lo digo pues ven el momento el actor vestía igual aquí una indicación alguna bronca a lo mejor sí entonces se lo come claro

Voz 5 41:32 dime pero no iba a preguntar creéis quiere otro tipo de ficciones

Voz 9 41:36 por ejemplo Juego de Tronos eh

Voz 5 41:38 es una serie inglesa también juega en eso sí la está del dragón lo hace muy a menudo ya que se sube como es a la tormenta yo creo mucho a tirios me tienes unas joyas que os pero tampoco lo lleva de la mano oí igual no te llega el cuidado cuidado con tiros José levanta del suelo eh

Voz 11 42:03 venga gracias bienvenido la interpretación de Berto Romero

Voz 5 42:15 hombre Jordi mira que tenía oportunidades para entrar en la Primera División de la afición española ya topa contigo tío eso llevamos lo destino llamado la fatalidad no está está en La catedral del mar también sí a lo mejor se ha estrenado ya lo saben

Voz 4 42:31 desde emite por ser estrenado ya la catedral de Malta en vano es igual

Voz 5 42:36 bueno al final osea estoy rodando la segunda temporada correcto evidentemente y qué tal me encanta que finjas que no habías este de temporada de verdad esto es radio Berto ya ya ya y a veces doy ese tono bueno pues si estamos rodando la segunda temporada hay no me interesa gracias eh

Voz 7 42:54 porque no hay el interesa pues muy guay tíos

Voz 0057 43:00 me está quedando muy guay

Voz 9 43:09 qué pasa si que se está acabando el tiempo y no quiero que se acabe no acaba en el tiempo como sí

Voz 0057 43:15 pero la humanidad como como predijo se puso en jaque a las dos

Voz 5 43:21 ya es lastres serás

Voz 9 43:23 fin de la humanidad lo digo porque bueno dar el boletín danés boletín para desinformado y luego un super P2 gigante en Washington porque todos lo apocalíptico pasa Washington DC Washington o no el estado de Nueva York pero la onda llega hasta que oye Onda Cero de una última pregunta cómo vamos de tiempo quedan diez minutos ocho segundos ocho ocho minutos dos segundos si ocho minutos ocho que

Voz 5 43:52 minutos bueno pues fíjate que hace cuatro y cuatro acudir podía haber hecho cinco y tres si no

Voz 10 43:59 ha jugado yo lo entiendo la verdad técnicos Magda

Voz 5 44:03 desde Barcelona dice es que dice para no sólo maldito o hola Berto Romero pero es que me flipa esto atención atención a Juanito o la Berto hola Romero os habéis dado cuenta de trata como Ortega y Gasset no

Voz 4 44:33 sí sí sí de alguien podría interpretar aquí

Voz 0057 44:39 que ha habido un error que quería decir hola abierto el no no ya está dirigiéndose a lo a la a los dos las dos personalidades que hay mi Berto el afable el señor Romero

Voz 5 44:49 el señor Romero que viene con la rebaja papá Romero del papal

Voz 0057 44:56 el cambio sensato os habéis dado cuenta de que es muy difícil casi imposible decir coro Querétaro

Voz 5 45:03 Coro Querétaro como oró

Voz 0057 45:06 me iré sin que parezca que decís croqueta

Voz 5 45:11 osea yo no puedo hablar porque no se ha dirigido amigo no claro pero aquí no tengo cosas que decide pero

Voz 0057 45:16 es os habéis dado cuenta que es muy difícil decir Coró Querétaro sin que parezca que dices croqueta vamos a preguntarle a Berto

Voz 4 45:25 sí me he dado cuenta yo usted señor Romero Primero noticia

Voz 5 45:31 ahora o ahora los dos estamos a la par ya lo sabemos las desgracias más desde Barcelona

Voz 4 45:41 bueno ya está pensando no no puede estar pensando no

Voz 9 45:48 Gabriela desde Lima Perú porque cuando estas interesante mira a necesitaríamos ausencia de música ayer a lo mejor algo de Goethe error Si pudieras inquietante pero es eso una sección no es secciones pincelada de sección esprín CEF Pinzón una pincelada de una posible sección

Voz 12 46:09 con porque dice Gabriela

Voz 9 46:13 por qué cuando tenemos miedo en la oscuridad

Voz 7 46:16 no

Voz 9 46:16 si pudiese hacer efectos de oscuridad que no algo efecto descubría a ver

Voz 4 46:23 terror miedo

Voz 9 46:33 eso es lo entendido nunca por qué por qué no sitio de terrorismo descojono

Voz 4 46:36 la verdad es que me hace gracia no es lógico que le hace gracia que está muerto eso le hace gracia

Voz 0057 46:46 lo que es un maleducado e puede ser asesino sin sin ofender

Voz 9 46:52 por qué cuando tenemos miedo en la oscuridad bueno yo creo que se cepilla dices porque cuando tenemos miedo a la oscuridad lo dicho ya tres veces cantamos cantamos o tararear canciones musicales

Voz 4 47:18 para no sentirnos solos para avisar al malo y atención fantasma

Voz 9 47:40 de Gabriela las que yo canto suelen ser infantiles tipo los payasos

Voz 5 47:46 para desconectar que canciones que canciones cantáis vosotros mira yo no me he podido enterar de la pregunta va la vida no ha podido vale

Voz 9 48:03 porque cuando te que contesta tú mira efectivamente en la pregunta llevaba ya la penitencia amiga porque lo hacemos por eso para no sentir no sólo Murcia o si no ya ya si puedes hacerlo mudo pero terrorífico sí por supuesto mudo terrorífico vale para avisar al malo tal pues efectivamente por eso cantamos yo en situaciones

Voz 4 48:30 error ahora ya el mundo ya está ya está

Voz 9 48:34 eh tú que cantase cuando si tienes esa sensación de que cantar te puede aliviarse si tengo miedo o sea yo con miedo que canto para aliviar Gambia Mi jaca

Voz 5 48:53 desactiva totalmente ídolo fantasmal en fantasma dice Guardiola sino para trabajar claro claro claro y además alargando mucho la canción no que yo diga un poquito agudo siempre son iguales

Voz 4 49:13 sí sí

Voz 5 49:15 igual da miedo a los del miedo

Voz 9 49:17 entonces ellos no se asustan y se van

Voz 0057 49:21 es como en Monstruos SA no lo los monstruos tienen miedo de los niños los fantasmales les joder pues la comedia por ejemplo jode Ignatius

Voz 5 49:29 a cada hizo ayer a Ignatius lo ven como uno de los suyos saludo a Ignatius donde quiera que esté vamos a ver conejito sucia alguna vez te lo habéis planteado que los que usamos gafas pagamos un plus premium para ver la vida en HD no no es que además no es verdad no es verdad Marta de Copenhague soñada en color en blanco y negro Mi vida de verdad hay gente que lo tiene muy claro esto no hay gente que te dice no no John color y además estaba editado el sueño saltaba un sitio a otro curar si yo no me lo creo

Voz 9 50:18 por temporadas no yo no me lo que me dejó sueño un alto lo cojo la día siguiente clara Alejandro Clemente para cuando un nadie sabe nada on Ice sobre hielo

Voz 4 50:28 en agosto

Voz 5 50:32 vale para finales de agosto esté Macarena agosto la caló apretaba

Voz 26 50:36 te anónimo hola Andreu y Berto aquí en mi tierra hay un dicho que dice que determinada gente Caca Cuadrado creéis que es físicamente posible y los órganos de evacuaciones están implicados bueno

Voz 5 50:45 en una poca agudeza mental y no me gusta a ver cuando una persona intenta mirar a los dos ojos a su extravío no me gusta qué porcentaje de pladur ex no me gusta

Voz 0577 50:59 mira dice qué porcentaje de pladur exprimido contiene un litro de horchata

Voz 5 51:07 enanos Move no era no escribe mucho sale mucho era no MUD en este programa pero está faltando a todos

Voz 0577 51:13 el gremio de productores ir

Voz 5 51:15 he disfrutado eres de la horchata no pues con esta falta Nos dice Ramón que tenemos que marcharnos chupa de enanos con con una chufa es chupar

Voz 26 51:24 la radio Andrés de Logroño dice les trasladó la pregunta de mi hijo Nicolás de cuatro años porqué los Playmobil siempre están contentos

Voz 5 51:33 porque no saben que tienen la cabeza hueca por dentro