SER Aventureros: La vuelta que cambió el mundo. 500 años de la primera circunnavegación a vela (15/06/2018)

qué tal aventura buenos días bienvenidos un fin de semana más hacer aventureros aquí estamos

Voz 3 00:58 tiene mala cara Ángel Ángel tienes mala cara voy que te has buenos días de ayuno ido ya que era el que no a no sé qué tal cómo estáis muy bien encantado señor José Angulo buenos días buenas y nombre

Voz 1709 01:15 soy feliz Ponseti está trastear visite así

hoy es un día de esos mágicos ya veréis que tenemos al equipo repartido a lo largo y ancho del planeta

Voz 1201 01:28 eh hemos rescatado de una de una barrica enorme de vino a Javier Gregori que lleva emborrachándose desde que no astronauta lo nombraron ministro y no lo hemos recuperado bueno claro claro claro eh

Voz 1025 01:41 ahí está como Astérix llover está en el equipo de miras pero Gregory

Voz 1709 01:44 pero no

Voz 1025 01:44 yo creo que no luego pregunta sería un buen fichaje si haces eso sí últimamente no vendamos es más en la zona de deportes donde vamos más justos esto es un tema que no da

Voz 1709 01:55 en la en la gravitación madre mía

Voz 1025 01:57 bueno que tengo es Chema fuera tenga Chema fuera entonces ya vas como de estrella me llama el otro día me dice mira que yo tengo que estar solo en el Príncipe programa que si no luego voy fatal

Voz 1055 02:08 no

Voz 1025 02:08 y la sintonía de Chema por Fabra para Pérez

Voz 1709 02:12 me sigue llamando te si ella hablamos pero a mí me habla mucho por Whatsapp sí a mí también me cansa tanto ya que cogió el teléfono indirectamente lo digo porque es que si no es imposible osea lo que tú también ven estas media hora sí checo hablando por teléfono no solucionan Page estoy haciendo memoria si tú no tienes gozaba no pero quién Chema mira este tema

Voz 1025 02:34 tras muy buenos días me

Voz 0412 02:37 hombre de memoria frágil Señor Angulo

Voz 3 02:40 no lo que pasa que te vienen olvidar según que cosas de este este estuvo con nosotros unos años pero

Voz 0412 02:46 sí todavía es seguro que temo que te duelen los muslos de la unidad que tuvimos

Voz 3 02:51 vamos a llevarnos bien vamos a llevarnos bien ya te recuerdo que estamos en protección infantil un poco de no te ya bueno dos cosas antes

publicamos los nombres de los que se bien con nosotros la quebrantahuesos

Voz 1709 03:07 están entrenando todos no ya ya tenemos el equipo completo

hemos la semana que viene hacemos el programa desde la quebranta si sumamos el viernes a grabar

Voz 1709 03:20 no vamos con la bici vamos entre no vamos bien

Voz 1025 03:23 entre ahí no están esperando con las bicis como digo madre mía y allí aparte hacer el programa en directo en la línea de meta por la tarde os contaremos millón de cosas y tenemos un montón de premios dicho lo dicho a ver Chema y tú tienes que que a veces en Barcelona

Voz 0412 03:44 estoy perpetrando un programa de televisión

Voz 3 03:47 ya está interesante pero preferimos no porque nos va a contar algo que preferimos no saber ni que la gente sepa

Voz 0322 03:59 vale muy bien perfecto entonces seguimos de hablar de la tenemos claro hablemos de radio a qué has venido exactamente de qué vas a hablar pero yo hablo sin que entre mi sección y nada sino así directamente pero que tendré yo yo tú qué quieres hacer

Voz 1025 04:15 la sección no se está proponiendo hacer tu sección con

Voz 0322 04:17 cabe hacer con todo Traore tira una cabecera

Voz 4 04:20 ni a los viajeros no sé si no

Voz 3 04:22 claro todo es buenísimo pero tiene un programa donde donde el director le diga le decir al colaborador dice tú tienes una sección pero pero todo esto por favor

Voz 5 04:40 viajeros asesinos con Chema Rodríguez y todo su equipo

Voz 3 04:53 entiendo que ahora ya pasa contar

Voz 1709 04:55 María

Voz 0412 04:56 que ahora ya puedo hablar desde una historia que se titula Crimen en el Vaticano

Voz 3 05:01 crimen en el Vaticano te has cargo ahora un cura hoy

Voz 0412 05:05 no todavía secarán entre ellos desde que es madre es

Voz 3 05:07 sea antes de que empiece Chema sabes que el balón

Voz 1709 05:10 Cano tiene un cuerpo de elite que se dedica a eliminar a la gente que molesta

Voz 3 05:15 pero otra va cuéntame Ana Mato al a darle un abrazo muy fuerte al Vaticano todas daba ya donde de Iker Jiménez Eyal sí nuestro lado

Voz 0412 05:37 pero no todos hablar de crimen concreto es un crimen mira hay un crimen hay tres cadáveres hay dos guardias suizos tenemos al Opus Dei por medio y esto la Ciudad del Vaticano el éxito todo eso sería un guión perfecto para una novela de Dan Brown

Voz 1025 05:49 a mí te iba a decir a mi me parece que Dan Brown esto ya lo llevaba utilizado pero esto es lo que nos va a contar es verdad no

Voz 0412 05:55 lo que voy a contarles una historia absolutamente real que ocurrió el cuatro de mayo de mil novecientos noventa y ocho ha llovido ya un poquito yo pero ya sabes que yo estoy siempre a la última hace que sea hablado la que va ocurriendo por lo que en los últimos días bueno pues cuatro de mayo del noventa y ocho Ese día fue de Alois Esterman fue nombrado que es miembro de era un miembro del Opus Dei reputado de tal fue nombrado comandante de la Guardia Suiza que yo imagino que a veces en ejército que es que que protege al al al Papa sí bueno que desee ejerce tuvo el reto de ciento y pico hombres para el país más pequeño del mundo no hizo bueno pues pocas horas después de ser nombrado este hombre este Alois Esterman puesto aparecieron dos cadáveres en en el Vaticano uno era el propio Alois Esterman

Voz 1025 06:46 cosa que en el minuto uno lo nombre dice lo cargan

Voz 0412 06:49 eso es y a su mujer también el tercero el de un cabo de la Guardia Suiza llamado Cedric un chaval de veintidós años que según la Santa Sede y dijo que había tenido un arrebato de locura hay que bueno que que había dado por cargarse a su cualquiera son ahora hay un ejemplo claro eso no la verdad es que no que que que eso no no no no era muy creíble no había muchas incógnitas por resolver es decir por un lado porque aparecieron cuatro casquillos cuando cuando se había cinco disparos no porque porque estaba la puerta abierta de de la habitación cuando descubrieron los cadáveres y sobre todo si no se suicidó la teoría del de la Santa Sede porque cayó hacia adelante en vez de caer hacia atrás nadie ese suicida será un tiro Ica hacia adelante no

Voz 1025 07:42 claro se marcado tres teorías hoy bien

Voz 0412 07:44 de momento una era que desde mil novecientos setenta y nueve pues este Alois Esterman pues se había trabajado como agente secreto al servicio secreto en la República Democrática Alemana se la segunda teoría es que bueno te había sido producto de una lucha por el poder interno dentro del del Vaticano entre Air Pod a la masonería tal y querían controlar el a la Guardia Suiza que Ci la tercera que era un crimen pasional cuál de las tres teorías apuntaría vosotros yo que estuve

Voz 1025 08:19 pasional

Voz 0412 08:20 pues como la de la de Dan Brown muy en la lucha por el poder interno con el Opus Dei tal cual tú tú la el apasionado

Voz 1025 08:28 ahí ahí ahí falda

Voz 1709 08:30 no no no no yo soy porque yo estoy controlada yo soy por la no violencia no sea el uno

Voz 3 08:36 la gente que no he dicho nada no

Voz 1709 08:41 que que elimina a la gente que no quiere decir eliminar no sé qué decir cargarse

Voz 3 08:45 apartarnos aparta a los que ya están llamando pero si tuviera que nos y tuviera si tuviera que incluye verme sería apasionante y pasional mira dos pasionales y tú José Luis yo creo que ha sido todo muy normales es decir innato que te corta el cuello la muerte normal tiene razón porque lo natural lo tiene claro bueno pues mira

Voz 0412 09:13 es que es rally sí la verdad es que había un crimen pasional pero pero pero no precisamente con faldas como jefe porque sino que resulta que tenía que ver con el criterio pasen tal de carácter homosexual como más todavía la Junta resulta que un tercio de los hombres que pertenecen a la Guardia Suiza

Voz 3 09:38 mira ves

Voz 0412 09:41 no es sólo convergentes mucho treinta años sólo pueden ser suizo

Voz 1025 09:46 no obstante todo

Voz 0412 09:48 resulta que según un tercio aproximadamente son homosexuales este hombre Alois Esterman aunque estaba casado había estado casado porque la Santa Sede había medio obligado diciendo que era imposible que a escindirse siendo siendo soltero no y si tenía una relación con el hombre que le mató con con con con Cedric con a su vez tenía otra relación con otro chico más en paralelo y entonces en las conclusiones a las conclusiones que se llegó es que es que había sido un crimen pasional de hecho dos tercios de los crímenes que se producen en el mundo son de carácter de pasional está el el sexo por medio no si dos tercios tienen que ver con el sexo el otro tercio a qué creéis que se deben

Voz 1025 10:35 no sé no sé es que de este tema

Voz 3 10:38 me he perdido ya te he roto porque yéndose a mí el tema Vaticano me molaba pero ya cuando entramos en el tema ya de la violencia de pasión

Voz 1025 10:45 pero pero oye es que ya no no veo el viaje en toda esta historia pero bueno remata por favor

Voz 0412 10:50 Bono el viaje El viaje muy claro tenido estamos hemos ido estamos en Barcelona está en Barcelona

Voz 6 10:57 fíjate que está aquí

Voz 3 10:59 qué pasa en el esto pasaba en el Vaticano una puñetera vez que te voy a ella

Voz 0412 11:11 porque cuando pues claro es que no hay no fue solamente y lo que unos meses antes había muerto también el mayordomo del Papa que había sido estrangulado su piso ya me natural y que había sido por otro otra venganza homosexual este tipo se dedicaba por la mañana con guantes blancos ir asistir al Papa por la noche pues no sé que no porque él fue asesinado se dedicaba a juntarse con chicos alquiler y era muy conocido en los prostíbulos de Roma así por la mañana era mayordomo del Papa

Voz 0953 11:42 por la noche clientes de prostíbulos con con chicos

Voz 1025 11:46 al final quién mató a la mujer a éste y al amante el otro

Voz 0412 11:50 pues no Cedric el cabo se dicho estaba claro que fue él lo que no se sabía era que es decir es decir cuál es el móvil

Voz 7 11:58 o sea que el cabo cien mató a todos no estaría bueno ahí Willy Toledo no

Voz 0412 12:05 Nacional y y bueno entonces ves como como ocurre a menudo podemos que pensará lo siguiente de todo esto que he contado que es verdad

Voz 3 12:13 no voy a decir verdad pero una verdad enorme de todos

Voz 1025 12:19 te voy a colgar ahora me me ha llegado a esto esto

Voz 3 12:21 confirma lo que yo he dicho de los servicios secretos del Vaticano

Voz 1201 12:25 buen rollo muy golfa pero tengo día

Voz 1025 12:55 a ver estoy intentando ponerle un poco de sensatez al programa por cierto que ha decidido este año te vas a hacer el Camino de Santiago no IT han mandado los de Anaya que realmente pero las han matado a mí pero me lo acaba de levantar el Anaya Turín que el camión Santiago norte el Camino de Santiago en el norte

Voz 1709 13:16 la mochila norte también el inglés cuál vas a hacer tú el sur entonces porque no no no no a ver yo no voy a hacer el Camino de Santiago Vázquez Ana padre no voy a hacer un aparte osea yo el Camino de Santiago son muchos días me voy a ir aproximadamente una semana diez días pero vas a cerrar el can

Voz 3 13:33 abrir un certificado

Voz 1709 13:36 sí sí sí caminan por eso entiendo que tienes dos días iguales de por ejemplo el Camino Inglés si tú sabes pero mes encaminen por lo que Dios es el que va por la por la costa

Voz 1055 13:46 está

Voz 1709 13:46 claro lo tiene es un micrófono e Ferrol Betanzos y va hasta Finisterre que es donde realmente a mí me gustaría llegar también tal vez de Cannes Francia Inglaterra e sea pasar antes por Santiago pero luego de Santiago te vas a Finisterre muy bien y que es precioso la expresión que nos irás contando te parece

Voz 1025 14:07 dando a ver déjame que tengo un montón de pequeñas noticias de pequeños a punto es que rematar la primera que os haga os acordáis que Sánchez habló con nosotros hace unos días que quería escalar más de nueve mil metros que no se hundían

Voz 0660 14:21 ha salido vivo de esta ola Xavi qué tal estás que te fue a la vez en cómputo general bien porque hemos conseguido el reto pero pero bueno con con dificultades con que por qué qué ha pasado juega porque hay huido un montón oiga a vosotros y a todos nos va yo voy

Voz 3 14:41 pero bueno estoy en el estudio estaba escalando a Agüero

Voz 1201 14:45 a ver aquí en una calle del estudio luego tú a ir calando pero concita Terrón veintiún día así tal y como lo tenía previsto no

Voz 0953 14:54 eh no tal y como previsto no porque haya habido gente que no ha podido venir precisamente porque esto porque llovía les llamaba él es decía no venga mañana porque joder venían desde Bilbao o desde Cataluña digo porque te vas a adaptar una pasta y no vas a poder escalar porque estar poco o sea está lloviendo

Voz 0412 15:10 al lado de mal tiempo soy claro

Voz 1025 15:12 hoy recuerda a los oyentes por lo mejor ahora hay algún Devin Davis Bonnie porque este tío quizás cada día recuerda un poco el proyecto de mucho

Voz 0953 15:22 pues eso el proyecto era escalar los nueve mil metros veintiún días con este

Voz 1025 15:27 pero con fines solidarios

Voz 0953 15:29 sí sí con este os hago en este empuje de el reto deportivo teníamos que anexo un proyecto solidario que era recaudar dinero para la Asociación de personas amputadas y con agencias de de Aragón darle visibilidad al la asociación

Voz 1025 15:43 muy bien y eso es aparte

Voz 8 15:45 n he funcionado bien

Voz 0412 15:50 la de recaudar dinero

Voz 1025 15:52 la lluvia y el reto también pero irá de recaudar dinero

Voz 0953 15:57 sí sí ha funcionado bastante bien mejor de lo que me esperaba yo porque la verdad es que desde que esa idea el proyecto hasta que se lleva a cabo pasan no llegan a cuatro meses impuestos mesa hemos conseguido recaudar unos cinco mil euros para la asociación

Voz 0412 16:12 sí bueno yo no no

Voz 0953 16:15 en el lo tenía muy claro que podíamos llegar acá ha recabado comprimido pero sí que es verdad que la gente se ha volcado que que algunas casas comerciales también se han volcado muchos particulares

Voz 0412 16:25 bueno y yo estoy yo personalmente estoy contento con con esa parte Xavi nos decía al principio que había a veces que has llamado a la gente que te iba a acompañar que no vinieran

Voz 1055 16:33 ha dicho que el reto lo has conseguido por lo tanto esos nueve mil metros tú los has conseguido escalar

Voz 0953 16:38 sí sí el último día ya Gemma instancia conseguimos escalar los últimos trescientos metros en el Mallo Pisón allí en riesgos que el resto terminaba a las doce de la noche y a las once de la noche estábamos en la cima clarísimamente e ir con una tormenta que nos estaba en corriendo y tuvimos que bajar a toda velocidad porque porque no he escogido otra vez el agua

Voz 1055 17:00 Estepa cero de Julio Verne no que te te salvaba campana hágase

Voz 0953 17:03 sí sí sí se ha sido muchos días hemos escalaba así con la tormenta pegada al culo oí escapando unos de las tormentas llovía por lo íbamos por la tarde y sino por la noche a escalar canales no se hemos tenido que hacer oí en un día estuvimos haciendo unas veinticuatro horas seguidas unos mil doscientos mil quinientos metros del tirón porque claro porqué por la mesura no llegábamos Si tenemos que apurar al máximo

Voz 1055 17:29 sí sí con tan mala meteorología lo habéis conseguido vale justito pero a la vez conseguido subía tener buen tiempo y casi era un paseo de niños no

Voz 0953 17:37 no no poder Ariane cuatro puntos y pico metros diarios iraquí Aún así no era un paseo lo pasa que habíamos sido más relajado yo la ida que llevaba era así

Voz 0412 17:46 llega buena Meteo la con la meteorología que que se suponía que se presuponía

Voz 0953 17:51 yo digo ideas llegar casi a los diez Ny Lodi mili hago no que hubiera sido hubiera estado bien pero el mínimo oí bueno se ha conseguido aún a pesar de este de este mes de mayo que hemos tenido unos hemos tenido ya tenía un ochenta por ciento de los días no ha llovido

Voz 1025 18:08 pues Xavi te deseamos toda la suerte del mundo el próximo reto si la próxima vez joe habla con el tío el tiempo antes de montar una fiesta Magneto

Voz 0660 18:17 es es mandar un jamón a montón pero al final fuimos tarde ojo

Voz 3 18:22 no vimos a Xavi como igual

Voz 1025 18:29 otra historia que también os queríamos pues mantener informados de lo que había pasado porque se lo prometió a Xavi a ver si conseguía en esos XXI

Voz 9 18:37 Díaz subirse verse esos esos nueve mil metros en nada por aquí a Javier Gregori qué tal Javier hola buenos días y me dicen que vive es permanentemente

Voz 1025 18:48 con una copa de vino entre todos humanos y celebrando que tiene más bien con champán y champán tendremos astronauta

Voz 1709 18:57 ministro pero que voy a desvelar que no es el primer astronauta que ha sido ministro bueno pues es la historia del Astro náutica sí

Voz 1025 19:04 Gemma mente aquí en cera que ya había mucho

Voz 1709 19:06 la luna eh sí sigue ministro o ministro astronauta da igual

Voz 1201 20:53 a ver ser Javier Gregori que quería has dejado ahí la miel en los labios porque

Voz 1709 21:00 entonces me han preguntado si Pedro Duque el primer astronauta que se convierte en ministro Pedro Duque el primer astronauta que pues no fíjate en los años dos mil una astronauta una mujer

Voz 0882 21:09 la francesa fue ministra de Ciencia e Innovación en Francia y posteriormente un astronauta canadiense ha sido ministro y de

Voz 1709 21:21 de transportes de que yo creo que está incluso mejor que ciencias cortes donde acabó la sazonado la hacen extra aportar cosas de paz

Voz 1025 21:28 claro claro la luna cuando en la luna en EEUU con todos los astronautas que donde has sido buena política

Voz 1709 21:34 sí sí fue

Voz 1025 21:37 nadó durante siempre siempre que quiso las ganó además de de ahí sí por la gorra caras lo que no ha llegado esa un mega cargo

Voz 0882 21:46 no que yo sepa no lo sé

Voz 1025 21:49 siente yo quiero no no no no astronauta

Voz 0882 21:51 no pues yo lo habría votado sabes que lo hemos preguntado aclara Pedro Duque cuál es su referente político iguales cerca de Estados Unidos John Fitzgerald Kennedy porque dice que es el presidente de Estados Unidos el político que llevó a los primeros vamos a la luna no que se va a conmemorar yo creo que lo vamos a hacer ahora por todo lo alto el próximo año el dos mil diecinueve el próximo verano es el cincuenta aniversario de la llegada de el hombre a la Luna bueno tocando madera porque va muriendo los Moon Walker es los caminos

Voz 1025 22:21 puedes Luna no es que hace un rato porque porque eso ya bastante mayorcitos no claro que no hemos vuelto luego pero bueno

Voz 0882 22:27 pero bueno yo creo que Pedro Duque aquí en España que por cierto todavía no tiene despacho porque no tiene un edificio para el Ministerio de Ciencia

Voz 1709 22:36 bueno le deseamos lo pongo yo prefiero trabajar desde casa eh si él ha dejado una cápsula espacial una cápsula que había aprovechado para

Voz 0882 22:45 semana yo creo que no tiene despacho para visitar que yo creo que es la que tenga hacer los grandes centros de investigación en España el CNIO Centro Nacional investiga

Voz 7 22:52 pero sí estoy chapado ya no queda nada por eso eso eso no tiene despacho Él no puede después que no tengo ni despacho no

Voz 1709 23:00 el tercero

Voz 1055 23:02 va un no

Voz 1709 23:04 me temo que no porque Pedro Duque ya lo sabéis que de esas porque les glosando

Voz 1025 23:11 los americanos todas pasan por pilotos son aún no porque ahora

Voz 0882 23:14 dos tipos de astronauta está al especialista de misión que es Pedro Duque es decir un señor que espacio para hacer el palacete que hacer si fundamentalmente que nadie piense en cosas raras en hacer experimentos científicos y luego está el piloto no

Voz 3 23:29 es el que les lleva dos astronautas históricos eran todos piloto

Voz 0882 23:32 pero ahora ya no ahora están los pilotos como Michael López Alegría que es piloto y luego están los especialistas de misión que también se les llama astronauta

Voz 1025 23:40 yo soy yo es que desde a raíz de esta Arbor dejándolo todo eso soy más de piloto que B

Voz 7 23:45 sabes que sabes que Pedro Duque dos veces en la Ruta Quetzal y les dio con dos conferencias a los chavales que y con nosotros es un tío encantador en Canarias para ve mucha de manos

Voz 1709 23:57 el saber y con el trabajo y todo esto es muy aquí

Voz 0882 24:00 ya ya puestas ya en el sector de los periodistas dedicamos a esto de cuánto va a durar hay apuestas gustaría pertenecer a su equipo pues sí la verdad es que sí me gustaría

Voz 1025 24:09 creo pero porqué porque no tiene presupuesto

Voz 0882 24:11 a los científicos les han quitado los científicos en España está les han quitado veinte mil millones Rajoy les ha quitado que que los tenían veinte mil millones que me interesa más un treinta por ciento de los científicos ya le han dicho que bueno no vamos a ver a para hablar la primera pero la segunda Reunión te vamos a pedir claro el problema es que los presupuestos tenemos para este año son los que ha dejado el PP

Voz 1025 24:32 bueno porque aún un dos

Voz 0882 24:35 tres por ciento y colocado

Voz 1025 24:38 pero para el año que viene se habla incluso

Voz 0882 24:40 prorrogar los presupuestos es decir que que mucho va a tener que hacer encaje de bolillos saber dónde sacan dinero para para claro para este enorme hueco porque estamos hablando de también de tres mil jóvenes la prometido un plan para recuperar a los jóvenes más de tres mil jóvenes cerebros privilegiados con los mejores currículos bytes de la Historia de España en ciencia que han tenido que largarse de España ahí están ahora triunfando en Estados Unidos en Francia en Alemania España es el país con Rajoy que más ha recortado en ciencia de la OCDE

Voz 3 25:09 ahí lo dejo alucina vecina por eso se follón víspera gracias a todos

Voz 0882 25:13 apoyo de los amantes del espacio para Pedro Duque nuestro representante

Voz 3 25:17 además el presupuesto con esto no estamos pues lo de que el hoy viendo un programa para hacerlo

Voz 1709 25:25 él no lo es muy poco

Voz 1025 25:44 no estamos muertos cuéntame no pues

Voz 1055 25:47 hemos traído hay tantos libros de los que hablar que voy a traer un editor que además es cautivador con lo que con lo que cuenta cómo lo cuenta y bueno pues tenemos salud cautivador editor me ha extraído sí muy bien a Eduardo Riestra que es el el jefe de Ediciones del Viento si yo lo conozco hace tiempo pero bueno esta última Feria del Libro esa que también pasado por agua casi todos los días pues bueno pasar pues de de venta alucinaba con la cantidad de libros que había allí cosas muy buenas cosas muy interesantes algunas raramente de editadas bueno y luego pues tengo la oportunidad hablar largo y tendido una mañana con con Eduardo allí bueno es que el tipo lo cuenta también a rescata preguntar otro país lo vamos a preguntar ahora que es lo que les gusta así editar o buscar esos libros que así que Eduardo revista

Voz 3 26:36 yo del bien me temo que es más de trastear buscando que no de dicha Hola Eduardo que te estás buenos días a unos días pues aquí estoy buscando

Voz 4 26:45 bueno un poco abrumado confesó que cautivador y etc

Voz 3 26:49 bueno ya sabes que con el sobrero normanda siempre para luego hablaremos sólo bien de pago Gol libro ja ja ja ja

Voz 1709 26:59 bien Eduardo decía que tú están era una gozada pero pero

Voz 1055 27:01 mi hijo es que es que es complicado no porque porque hay que llegar con la carta ETA bien poblada porque tienes tantísimas cosas todas tan buenas que que resulta difícil escoger

Voz 4 27:10 es que hay que estar al día más

Voz 16 27:11 yo sigo claro se le acumula el trabajo lo cual cuando sí si sabes que tengo algún algún lector que colecciona todos los libros y que va comprando según van saliendo y tiene una biblioteca llena con los que ideó Divar noventa y pico títulos ya de la colección vientos y búnker de la colección de literatura Inge no

Voz 4 27:31 sí sí la verdad es que yo me divierte mucho me gusta mucho oí cuando bueno constantemente

Voz 16 27:39 pues proponemos cosas que a nosotros nos encanta no que yo creo que esa es la clave de cualquier

Voz 17 27:43 profesión y desde luego la edición claro yo quiero que nos cuento es novedad no vamos a hablar de tela Arabia desierta no vamos a hablar de Pedro Páez no vamos a hablar del libro de Viena o venga ya que estamos

Voz 4 27:54 Pedro por cierto que sabes que se ha vuelto a poner de actualidad porque ahora se han cumplido el día veintiuno abril justo cuatro siglos desde que Pedro Páez descubrió las fuentes del Nilo Azul que bueno que es una hazaña hay una vamos es un es un acontecimiento que en España prácticamente no se conocen pero que tiene una relevancia importante

Voz 3 28:13 sí se llama Sir Pedro Páez le conoce atenderíamos hasta tarta este día en casa

Voz 4 28:18 sí efectivamente efectivamente dice Javier Reverte que si Pedro de fuera pero fuera británico fuera inglés sería más importante que listo aún hoy no cabe duda que tiene razón pero bueno son las novedades hombre yo ahora estoy muy divertido y muy ilusionado con un libro que me ha costado mucho publicar porque llevaba cuatro años detrás del os voy a contar por qué se trata de un de un viajero polaco que se llama casi Miers no Butt que recorrió África en los años treinta de norte a sur volvió en bicicleta y entonces este tipo iba vestido de explorador con Sara Cots con una carabina y con su equipaje sus mochilas y sus cosas en una bicicleta estuvo cuatro años cinco años Perdomo

Voz 0412 28:59 no viaje topográfica recorrió cuarenta

Voz 4 29:01 mil kilómetros volvió en el año treinta y seis a Polonia y al año siguiente se murió

Voz 1025 29:07 por eso muriera de muerte natural porque había lavado cuando viaje

Voz 4 29:10 pero yo creo que volvió extenuado no sea yo creo que volvió a oye al año siguiente tuvo una operación quirúrgica por una por un tema menor hice murió se murió pero yo creo que estaba agotado la verdad es que habría contraído todo tipo de malaria así de todo tipo de cosas no porque bueno osea el viaje es tremendo es durísimo pero el libro es una maravilla porque claro yo el libro sólo está el público polaco yo polaco obviamente no leo

Voz 1201 29:36 van mira yo amigo que me dicen que soy nació en Barcelona muchas veces me entiendes lo pero no es nuestro rollo en distancias cortas

Voz 4 29:46 no puedo y el caso es que hay unas fotos por ahí de Kazimierz todo a que se en Internet que se ve un hombre con barba y con sala Coti todo esto pero yo no conocía los textos hasta que el año pasado se tradujeron al inglés y muchos hicieron llegar y ahí ya lo leí me quedé fascinado no entonces finalmente bueno pues pues llegamos a un acuerdo conseguimos los derechos otra traducimos al Espanyol y lo publicamos hace apenas dos o tres semanas un libro por cierto y un viajero que causaban pasión en gente como por ejemplo Kapuscinski que se volcó con el también vamos con con recuperar su memoria esto que se llama a pie y en bicicleta por el continente negro es sudado de los de las novedades con las que estamos entusiasmados

Voz 1025 30:27 claro aparte de lo que tenía que ser ir en bici en aquellos tiempos por África no puede puede con el tema incluso de pinchazos

Voz 4 30:36 aprovechamos todo el rato pero pero además es que atravesaba desiertos era una cosa increíble pero hay un momento en que él rompe definitivamente la bicicleta entonces hace unos unas jornadas unas semanas montado acá Ello sufre muchísimo porque sus padecimientos son extensivos también a su caballo no entonces pasaba a ser el caballo y él lo llevaba muy mal hasta aquella regalaron otra bicicleta ahí se quedó aliviado al al caballo lo jubiló en una hacienda de una de un personaje que encontró por el camino y que le regaló la bicicleta dejó allí al caballo pastando hice fotos lo discreta ya más tranquilo no porque la bicicleta no sufría y no bebía agua

Voz 0412 31:15 sí sí claro

Voz 1055 31:18 Eduardo al además de los buenos textos que estás comentando unas fotos absolutamente maravillosas

Voz 4 31:22 claro es que los que se conocía que todo el mundo puede ver por Internet son unas fotos las fotos son increíbles hombre una bicicleta de orador en los años treinta fotos en blanco y negro pues con todo tipo de nativos

Voz 0412 31:34 la situación claro eso era lo que

Voz 4 31:37 a mí me había llamado la atención había despertado la curiosidad está muy pendiente de eso de las todo hablado Instituto Polaco de Cultura etcétera etcétera hice el texto sin embargo que es la gran sorpresa el gran hallazgo es que no no desmerece no el texto que es un texto potentísimo Se recuperó mucho después de la prensa tuvo que hubo que hacer un trabajo de hemeroteca en la prensa polaca en los años treinta para recuperar todos los reportajes son potentísimo

Voz 7 32:06 yo digo que seguramente en aquella época

Voz 1709 32:08 la atravesar África en bicicleta desde el punto de vista de la seguridad era menos peligroso que ahora desde el punto de vista de la salud mucho más porque no tenían ni las medicinas que hay ahora mismo yo también

Voz 1025 32:20 tampoco está muy claro XXXVI justo antes de empezar la Guerra Mundial entiendo bueno sí de bueno el treinta y cinco

Voz 4 32:26 cómo vuelve Sáenz se van el XXXI vuelven el treinta y cinco treinta y seis y de hecho cuando parte por África lo primero que hace es empezar por lo que ellos llamaban los los fascistas la Trípoli Tania que era pues

Voz 0322 32:41 Libia no toda esa zona

Voz 4 32:44 me entrar allí bueno pues claro a los italianos hice bueno la verdad es que aquí la gente no habla tan mal de Mussolini

Voz 0412 32:49 claro claro claro claro claro que mal deben estar ya todos muerto

Voz 3 32:53 esta es la mejor manera de quitarse malas críticas

Voz 4 32:56 sí sí sí sí dos de caro es justo porque después habría un cambio in grandísimo en África no

Voz 0322 33:03 esto después de la Segunda Guerra Mundial pero cuando

Voz 4 33:05 la toalla hasta los alemanes estamos polacos por cierto también y en fin portugueses por ahí abajo mucho británico es una maravilla porque él va procurando evitar las grandes ciudades unas poblaciones grandes y procura ir bueno pues pues jamás va por el eje de África no va por la costa no procura ir evitando todo estoy conviviendo con con los nativos de todo tipo no ir es impresionante la verdad es que es una de un tipo que no era un friki que dices bueno es que en bicicleta porque es un simple sabes sino tal no no estuvieron tío que iba en bicicleta que era aún me dedique que sabía lo que quería hacer no y lo cuenta además muy culto porque lo había leído todo antes de emprender envia

Voz 1055 33:45 oye Edward ya ya sabes cómo es todo el tiempo la radio vamos a dar por supuesto la web de tu de tu editorial pero en dos palabras cinco libros de esos noventa y pico que tienes editado cinco libros que dejó de cualquier género venga hay que tenerlos

Voz 4 33:59 primera de los tres últimos en otra colección que no es de viajes pero son libros relacionados con viajes úteros el viaje de un egiptólogo ingenuo de un de un que su titulo peripecias nunca españoles en Egipto que es un egiptólogo que suma a arqueólogo español joven que ha ido muchísimas veces a Egipto y que escribo un libro delicioso sobre Egipto lleno de sentido del humor deshielo

Voz 0412 34:20 entrevistaremos así que el delito siguiente es publicar un viaje de Juan el prime es la primera vuelta al mundo el Juan Sebastián Elcano

Voz 4 34:29 por un marinero que pudo que viajó en en mil novecientos veintinueve en la primera vuelta al mundo este se llama la memoria del viento y su libro insólitos lleno de fotografías Diario de alguien que además era una persona humilde y que bueno que es una es un documento histórico importante no este es otro de los tal ir

Voz 16 34:47 el tercero que hemos publicado hace muy poco también que que además yo creo que conocéis que conoce a veces como yo atravesar África de de de ser Papito

Voz 1709 34:56 esa ganador

Voz 16 34:59 atómico digamos un explorador de de le de finales del siglo XIX que bueno da altura de del vive esto no sé si Delibes son pero de Cameron y esta gente y que nunca se había publicado El español y finalmente Ediciones del Viento este año lo hemos publicado después de siglo y pico porque de mil ochocientos ochenta y pico y que es un libro también maravilloso

Voz 1025 35:19 bueno pues Eduardo te agradecemos un montón que haya estábamos

Voz 3 35:22 trato con nosotros emplazamos al

Voz 1025 35:24 soy empezaba a disfrutar con tu libro Si yo siempre te digo esa frase mágica que tengo que es que siempre será bien acogido uno de tus libros en mi morada en que no te importe de mandarme el Lleras

Voz 3 35:37 ves tú para qué

Voz 1055 35:42 pero es curioso Ediciones del Viento punto es si tenéis la mala suerte de caer cerquita Eduardo a hablar con él

Voz 3 35:49 sí además es un gran narradores ayudaría dice no no ya ya te digo yo encantador de serpientes Eduardo Riestra protagonista hoy también en aventurero seguimos

Voz 2 36:08 cualquiera puede hacer historia pero sólo un gran hombre puede escribir Oscar Wilde no podemos hacer la historia sólo eso

Voz 1709 37:12 sí

Voz 3 37:14 esta carro Barrabés los hola carros

Voz 1201 37:19 días buenos días cómo está muy bien a ver qué queremos viajar contigo

Voz 0412 37:24 pues mira nos vamos al análisis más ni menos que buen se dirigió a ver

Voz 1025 37:30 citó dónde está

Voz 0412 37:33 no sabe dónde están sea un montón de oyente

Voz 3 37:35 es que ahora estamos hablando esto

Voz 0322 37:38 es una cordillera alucinante está justo en el centro de Alaska tiene tiene muchas características increíbles ese sitio dijo uno por ejemplo es que por ejemplo la Montaña Central el desnivel desde el campo base hasta la cumbre son cuatro mil metros osea es una patada describe el desnivel vamos básicamente de los más potentes del mundo así que es una montaña muy difícil en general es una montaña además pues imagínate unas condiciones de clima super duros Iggy realmente la temperatura suele ser bajísimas porque están muy cerca el título cobrar es uno de los picos complica no de subir bueno pues en este pico pues a ocurrido una cosa que está ocurriendo cada vez más en el mundo que es que dos muchachas dos americana pues ha hecho cumbre con la directa eslovaca la directas directas vagas una de esas vías

Voz 1025 38:31 suena fatal

Voz 3 38:34 va directa ver en las ciudades tiene claro

Voz 0322 38:46 vale todo tienes la la habías una había brutal de la potentes del mundo no es transcurre portadas la muralla sur es es una vía pues realmente complicada en mixto con mucho hielo mucha roca ir es una vía que han hecho prácticamente tiene cocochas las tensiones buena no está es una tensión en un tiempo super bueno una ascensión femenina y esto es lo que dices al nivel que en estos momentos tienen el alpinismo femenino en el mundo no que es alucinante como los ultimos ocho diez años se ha vuelto a súper complejo en cosas increíbles en mixto hice hacen cosas increíbles una altura bien frío inicie realmente hay unos equipos femeninos de alpinismo aglutinante y estas parejas normalmente estas parejas femeninas ahora se están convirtiendo como en el libro normal no en hacer cosas entre dos chicas y empieza a haber muchas muchas actividades así es bastante espectacular porque me gusta como como lo define ella Anne no dice que que esta ruta es una especie de culto Matthew que es en las grandes jornadas de los Alpes hay una vía que es la columna siempre es súper famosa ves como la que todo el mundo Air no pero dice es como una cuanto más Pin pero con esteroides

Voz 1201 40:07 a mía si corredores

Voz 0322 40:09 se ha visto mixto escocés Hielo Canadiense para casa es una idea es visto escotes y

Voz 1201 40:16 dice el míster escocés

Voz 3 40:19 eso sí si eso suena también se tienes de titulares hoy vamos descubriendo en todos los movimientos sí

Voz 0322 40:31 la segunda que no me da para el hielo canadiense y en los costes son muy diferentes no hay muchos hielos en el mundo pero los súper poroso no incluso muchas veces hay que llevar pieles tubulares para que se claven común tuvo imaginados para que para que tengas fuerza para escalar no bien Dielo canadiense pues es un Dielo realmente lo Ártico no hielo súper duro Un Dielo que que vamos necesitas que sean de titanio los tramos entre no ir entonces lo que lo que quiere decir esta muchacha es que tiene toda una variedad enorme de hielos de rocas iré de iré dificulta en una sola vía Osaka es una vía de las de las realmente complejas técnicas que tienes que ser buenos muchas cosas por ser buenas muchas cosas para llegar arriba

Voz 17 41:19 Vega la última que trace José Luis Marca que como ha empezado a hablar de la verdad es que

Voz 1055 41:25 la experiencia que le hace un montón daño paseando por allí un momento parado osos marrones andando pues a doscientos trescientos metros de mí en ese momento yo pensé así debió ser planeta Tierra hace miles de años a fue una sensación de de estar en un sitio absolutamente puro absolutamente salvaje hay algo que no había cambiado desde hacía miles de años yo recuerdo lo malo es lo que tiene algo brutal es una experiencia que que creo que no la tenían otro lugar del mundo me encanta la Patagonia me encanta esa sensación que tuve en la vuelta en ningún lugar

Voz 0322 42:00 pues fíjate que vez tuve una sensación de ese tipo almacén recordar pero fue en el Pirineo fue en un pueblecito que si además te recuerdo que me tumbé ahí en una ladera si mirando al horizonte dice joder estoy viviendo los misma lo mismo que enseñan los romanos cuando aquí por primera vez yo creo que cuando llegas a un sitio donde tienes nada de esas es que el sitio es especial y hombre más acotes como como el de análisis en el mundo muy poco sitios para ver algo así y eso es una cosa tremenda

Voz 1025 42:31 pues apuntados y si queréis apuntaron como viaje interesantísimo para vacaciones hay que ahorrar una pasta pero ha sido rais para ir que vais amigo un abrazo enorme feliz día

Voz 1201 42:43 es muy feliz hecho los deberes y llama quien tienes que llamar no te digo más bien o no que quería ver que de habla

Voz 3 42:53 en un mensaje subliminal pero no como en el que se habla José Luis que estoy diste asustando a los ojos

Voz 1025 43:21 toda excusa es buena para tener Alex Fey en el programa esta semana estaba dando una conferencia de la Vuelta que cambió el mundo quinientos años de la primera circunnavegación a vela ICADE iba a presentar Alex Corretja Alex bella no sé cuántos años hace ya que algo que lo conocemos hace un montón pero con diferencia para que me dice tu Ace es el mejor marinero que tenemos pero de largo Illa la duda que yo tenía

Voz 1709 43:45 el otro día este tío que ha ganado todos los

Voz 1025 43:48 sin ganarle Logan hable más

Voz 0481 43:51 se presentara Alex que hace dos días pero muy buenas Diego contó cómo se presenta dice hola qué tal soy marinero olas no es mal pero usted abunden los sitios Penya en todos los hay una mancha bosque pero pero vio como tú caro porque

Voz 1025 44:13 si hay algo en tu vida que sea más importante que otro alguno de los de lo de las historias que han ganado Bono

Voz 22 44:20 bueno no es que es lo que me hizo es porque a mí me pasa yo estoy haciendo otra cosa

Voz 0412 44:25 he las todos los días solamente

Voz 22 44:28 me me salen bastante bien digo estoy tengo bastante éxito podría decir eh yo voy a una una suerte y eso está muy bien Iker acaba este pensando en el siguiente por lo general me gustan las cosas difíciles descubre es curioso esto sabes pero conscientes en una llame o me han llamado a un equipo algo para hacer algo vital ya tengo ya estoy así como a hacerlo hasta aquí pasar por aquí con tal barco tal buenas ya que la verdad es que yo no le veo fin a mi actividad a me gusta mucho lo que hago

Voz 1025 44:57 pero pero se presenta como marinero puro y duro no

Voz 22 45:00 y si habéis me me me gusta más que vayamos está el término marino yo sí que me si yo soy una a ver tampoco si no no lo sé cómo sinceramente yo en casa no tengo un museo con todas las como pasó esto ganado tengo mira mi mujer recogió recientemente los tres últimos años las tres botellas magnum de tres grandes regatas que gane tras tengo ahí decimal en en casa sabes pero pero no tengo lo lógico es esto no nos puede a utilizo mi experiencia para ponerla en precios

Voz 0660 45:31 estas tecnologías no no no la uso para convertirlo en una cena para dar él alardear con amigos y eso claro pero no para mucho más eh

Voz 1025 45:40 la gente igual exterior mira este año de lo que va de año lleva ya el récord de Hong con Londres que la ruta de Altea que le en treinta y seis días dos hora dignos de cuanto más más o menos

Voz 1201 45:51 luego tiene es la que tiene el Trofeo Julio Verne récord absoluto vuelta al mundo tiene estoy diciendo a a la tuntún hay veinte que me estoy dejando por el camino el récord de hoy indicó del sur en cinco días tiene el sustituto de vuelta al mundo en solitario negro para el padrón

Voz 1025 46:12 yo no me atrás en el tiempo en del joya operado este tío desde cuando navega no sé yo yo tengo controlado del premio es de dos mil tres dos mil dieciocho

Voz 3 46:25 no me extraña no me extraña que no guarde los trofeos porque no entiendo que tal

Voz 1709 46:29 ya está en un nivel que no necesita osea que decir hay un momento en el que él él lo lleva dentro y lo duro y lo vive como está contando hice que cada dos por tú decías nuevas sí sí perdona adelante

Voz 22 46:41 pasó unos años

Voz 1025 46:48 uy qué te perdido por un momento a ver si ahora no sé si habrá mejor si me metió en en en el cuarto de baño no

Voz 22 46:57 es es la primera vez que algún pequeño parón del pero en mi casa después de más de quince años por el tema personal porque espera una niña a de tres semanas entonces me cogió el tiempo para para para mí pasar con mi mujer

Voz 0660 47:08 no claro que no te choca ver bonos para lo que viene

Voz 3 47:13 cada mujer ya les diciendo no traigan más trofeos que no tenemos dónde ponerlo todo y luego convertida niñas sepan quién es su padre también correcto pero oye Alex

Voz 1025 47:23 alguien en el mundo con un currículum como el tuyo parecido

Voz 22 47:28 bueno hay ahí sí que la mayoría de dos que hacen lo mío a este nivel son Bretón es son franceses están a un nivel ellos extraordinario lo que es mi singularidad respecto a ellos es que yo hago muchas cosas muy diferentes muy navegar en barcos muy diferentes y en todas partes en el mundo y eso estamos más centrados es un circo mito hay gente muy buena pero por ejemplo con las tres que habéis dicho yo he ganado en los últimos tres años una ruta ladrón un atrás que es una un Atlántico en solitario una transmuta en va abre este recientemente que es una trans a dos bandas cosas en un barco es récord de la vuelta al mundo con Hideki cuando debatimos en el invierno pasado ahora la ruta debate con estas tres cosas que habías muy grandes sólo hay tres personas que hayan hecho esto en el mundo no ir a lanzar lo hicieron con un mismo barco en un mismo proyecto mismos Paul con todo yo lo he hecho con tres barcos diferentes con tres culturas diferentes y tres tipos de barcos diferentes no es bueno eso la mi lo que donde destacó más la juez tiene una capacidad habitación ahora muy grande también cuente a sus últimos años ansioso en es para mí y me monto en una adaptación muy rápido a lo que es la gente tripulación el equipo de tierra en la regata los días la preparación todo no eso sí que me siento más orgulloso de eso que de lo que hablábamos todos los trofeos

Voz 0322 48:44 tengo a ver a Alex

Voz 1709 48:46 qué tal es la tu relación con los Breton porque ellos son muy suyos es una gente muy especial es sobre todo el mundo el mar

Voz 1025 48:53 pues

Voz 7 48:53 no no sé que Alex pero que fuera de España la gente le para por la calle no pero por eso te digo supongo que será muy lo que les contener un poquito

Voz 22 49:02 muy sincero no tienen acogida o muy bonita en Bretaña en Francia yo llegué hace más de veinte años navegando empezó me Alvear me aquí me acogieron allí estabais trabajando como estaba roncando carbono padecido claros a es la gente que sabe mi trayectoria saber de dónde vengo yo no vengo en en centro de formación de una beca o algo así yo vengo de de rara en los barcos así claro que soy autodidacta así y me inicié una acogida muy grande en lo que es importante a todos los niveles de la gente que Curro en las quiero en las bulerías la gente que está en primer nivel en los ganaron los tres últimos grados de larga tremendo son muy amigos míos compartimos muchísimas cosas así que yo estoy y tengo una acogida muy bien muy grande y otra cosa también es que yo además me siento muy cómodo ahí por una sencilla razón oyes que hecho de cosas y muchas cosas hacen falta de mi país no creo que ahí me pasa que estoy en el día a día unen vivo muy intenso me actividad te vas a comprar el pan por la mañana conversación son de barcos

Voz 1025 49:58 claro si va a Iker

Voz 22 50:00 Abelardo de un de un trimarán cantidad de un gol que no sé que hubiese una cosa una pieza que te sorprende algo que llevas su técnico Amparo con la que nos conocemos casi todos hoy el Madrid hace una cosa que te has un poquito de lengua yo te cuenta todo dices estas obedecen a cincuentas con otro y entonces eso eso es lo que ha vivió en falta cuando vivo en España qué hace que yo allá arriba estoy muy

Voz 7 50:21 me envidia no un poquito no mucho mucho