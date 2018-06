La Hora Extra: Todo es nada (17/06/2018)

No hay resultados

Voz 0907 00:00 en la Cadena Ser La Hora Extra el poeta José Hierro recita su poema

Voz 1 00:07 después de todo todo ha sido nada a pesar de que un día lo fue todo después de nada o después de todo supe que todos no era más que nada tirito todo el eco dice nada grito nada de Leko dice todo ahora sé que las nada lo era todo todo era técnica de la nada no queda nada de lo que fue nada era ilusión lo que creía todo en definitiva era la nada que más da que la nada fueran nada simas será después de todo después de tanto todo para nada

Voz 0907 00:49 todo o nada a partir de este domingo galería de cuadros uno la semana Esther Bazán

Voz 2 00:53 no veo como una fuente que van saliendo animales

Voz 3 01:09 no

Voz 2 01:10 muchos montañas al fondo edificios muy extraños

Voz 3 01:18 en otro

Voz 2 01:21 como una especie Galaxia no sé si es una guerra con cosas muy raras como dos orejas con un cuchillo sobre todo mucha gente mucha gente

Voz 3 01:42 como patos y pájaros

Voz 2 01:46 su media es muy alta eh el de la izquierda también un poco la guerra creo los colores sobre todo es muy llamativo es el de en medio de la derecha todo muy oscuro

Voz 1454 02:03 lo han adivinado tres partes mucha gente cosas raras el cuadro forma parte de los fondos de la exposición permanente del Museo del Prado es un tríptico pintado al óleo dicen que es una obra fascinante y misteriosa sobre la que se han hecho muchas interpretaciones más pistas la tabla de la izquierda representa el paraíso con Adán y Eva en la central los placeres carnales la lujuria el pecado no a la derecha el infierno lo sabe manera el jardín de las delicias una de las obras más conocidas El Bosco

Voz 0907 02:52 que en el Prado cuyo directores Miguel Falomir que clama por más dinero de los presupuestos para la pinacoteca que presentaba el viernes la muestra del maestro de ochenta Lorenzo Lotto

Voz 4 03:03 es lo opuesto a Tiziano Tiziano es el el pintor que pinta los reyes a los emperadores es el pintor que además es un genio en el mercado muere millonario rico éste no éste se mueve en otro registros es mi mutiló en términos de marketing artístico muere arruinado completamente pero tan importantes uno como otro porque sino es que vamos solamente con los personajes retratados por Tiziano nos quedamos sólo con una parte mínima de la historia con los triunfadores los no incluye todos los demás las los que están alejados del mainstream de la Historia por decirlo de una manera no y al final tan importantes uno como otro si queremos tener una visión global de lo que fue la Italia de reincidente

Voz 5 03:42 Lorenzo Lotto que no tuvo protección

Voz 0907 03:45 como artista para que ahora los artistas puedan sentirse protegidos de verdad los políticos Sorpresa sorpresa en el Congreso de los Diputados todos los grupos políticos unanimidad extraordinaria han redactado lo que puede ser el primer Estatuto del artista Edu Maura diputado

Voz 1172 04:01 concebimos el informe que presentamos hoy como efectivamente una agenda legislativa una agenda de igualación de derechos una agenda en la que se tiene en consideración la especificidad la precariedad las condiciones materiales específicas de los trabajos culturales que son muchos y muy diversos una agenda que no sólo iguala derechos sino que también iguala oportunidades le permite a las personas que quieren dedicarse a la cultura de manera de manera profesional que quieren ganarse la vida con la cultura es permite tener las mismas oportunidades o quizá las mismas oportunidades que que otros sectores

Voz 1454 04:40 esto es La Hora Extra

Voz 7 04:52 ni yo ni todo queda a cargo de esta capa Cardona ahí a Caixa ella contiene toda la madame da estatus dónde está el coro por qué está dado de gas andar y tal saca

Voz 9 05:50 ya en las tiendas de discos una recopilación de canciones Amália Rodrigues interpretadas por ella

Voz 10 05:57 que todo tiene que ver

Voz 11 06:00 no

Voz 7 06:03 se Chesley se quiero dar de alta en Tanos a guía te gana peso edad estáis claxon

Voz 8 06:36 SAT

Voz 0907 06:38 no nos hemos olvidado de la crisis porque somos crisis permanente aunque parezca ahora que todo nos va muy bien mucho mejor una obra de teatro una estreno en el Centro Dramático Nacional Islandia contexto de Lluisa Cunillé dirección de Xavier Albertí director a su vez del Teatre Nacional de Catalunya Marta García Yesa con ella escribió Islandia

Voz 1513 06:59 en dos mil nueve un año después de que cayera Lehman Brothers ingresara vamos en aquello que llamamos crisis

Voz 1454 07:05 pero que tenía toda la pinta de un nuevo Apocalipsis

Voz 1513 07:08 es en Islandia un chaval de quince años viaja de Reikiavik a Manhattan buscando a su madre y en ese viaje se encuentra con un hombre que porta una maleta blanca dentro de ella un invento que provoca la lluvia o con una mujer que vende en la calle los trastos de toda una vida todos le engañan todos les roban algo pero al mismo tiempo comparten con él cómo funcionan esos mecanismos que usa el sistema contra nosotros Xavier Alberti es el directo

Voz 12 07:34 le enseñan a sobrevivir le enseñan a endurecerse

Voz 1513 07:38 poética de la resistencia en Islandia están John Dos Passos Kafka L'Horta o ese pasaje bíblico cuando Dios le dice Abraham muestra a un hombre puro Isabel Varela humanidad Cunillera pregunta que nos queda cuando lo perdemos todo que nos ha robado realmente la crisis sino se enseñan a ser o a producir o qué paso con lo que soñábamos ser cuando teníamos quince años en la respuesta alguna de esas preguntas está dentro de esa maleta blanca del inventor de lluvia

Voz 12 08:08 eso quiere decir que una humanidad sin utopías no no merece el calificativo de humanidad tener siempre una maleta blanca de madera donde no sabemos que hay dentro más allá de un anhelo de poder viajar de poder superarnos de poder ir hacia algún sitio

Voz 1513 08:22 ese chaval de quince años que sueña con ser cantante de ópera termina su viaje en un hospital de Chinatown con un médico que les dice lo hemos dilapidado todo sólo nos queda la codicia y la ambición pronto ni siquiera tendremos eso porque ambas se habrán comido el mundo entero

Voz 0907 08:51 SER para ser comunicar en Gijón un proyecto de investigación artística de Investigación y Creación que aúna arte ciencia y tecnología que no hay que extrañarse no se centra en la comunicación entre plantas

Voz 1454 09:09 robots y humanos Begoña natal SER Gijón

Voz 0148 09:13 en el vestíbulo de Laboral Centro de Arte y Creación Industrial de Gijón hay un jardín en el que las plantas convencionales conviven con hermanas robóticas que cobran vida gracias a los impulsos que generan sus compañeras de Habitat la comunicación entre plantas robots y humanos protagoniza esta producción de arte digital realizada en los laboratorios de laboral y el Centro de Información Tecnológica la arquitectura de Copenhague la propuesta ha sido financiada por el programa europeo vértigo Stars y permite al ser humano conocer y experimentar las reacciones bioquímicas y eléctricas de las plantas ante los cambios ambientales y ante la presencia de otros seres vivos las plantas pueden ser más sensitiva es que el ser humano asegura María Castellanos diseñadora de de plan sens junto a Alberto Valverde con quién trabajar ya en dos mil nueve

Voz 14 09:56 fue clorofila tres punto cero al desarrollo de los sensores para medir las oscilaciones eléctricas en las plantas y cuando nos presentamos a la convocatoria vértigo Stars que lo que pretende es aunar proyectos de artistas compromisos de I más D más si nos presentamos porque vimos que el equipo multidisciplinar Flora robótica estaban trabajando con plantas y arquitectura nos pareció un campo muy interesante para seguir trabajando desarrollando no nos dimos cuenta de que las plantas en muchos en muchos aspectos pueden ser más sensitiva es que que los el ser humano no

Voz 1632 10:27 hemos hecho robot que controlen las plantas apunta Alberto Valverde si no al revés que las plantas control de esos robots que nos muestren cómo son capaces de de crear movimiento inmediato la esta

Voz 0148 10:40 la acción de plan Cent una arte ciencia y tecnología permite por primera vez percibir estas reacciones bioquímicas y eléctricas de las plantas los sensores captan en tiempo real las señales emitidas por las orgánicas para convertirlas en sonidos y movimientos que se expresan a través de la vegetación artificial el público puede experimentar este lenguaje secreto de las plantas

Voz 15 11:00 pretendemos es que el espectador llegue coja el el Inter face que es muy blandito oí amable pueda sentir las plantas no es un sentimiento inmediato a pasa esto no es un disfrutar de lo que en la planta está intentando decir

Voz 0148 11:16 podemos sumarnos a la sensación hasta el veintidós de septiembre en el vestíbulo de Laboral Centro de Arte y Creación Industrial desde Gijón la instalación girará pero Europa

Voz 0907 11:27 ya que estamos con esta música ya que estamos hablando de investigación decirles que hoy termina el festival Sónar con un concierto de clausura de Ryuichi Sakamoto en el teatro Grec de esta forma acaba la XXV edición de este festival de música avanzada que también ha presentado novedades tecnológicas en el Congreso sonar más de nuestro compañero Crisol de Radio Barcelona ha hecho un recorrido para conocer algunos de esos proyectos

Voz 5 11:51 el programador Zacarías Bamba Cousins ha conseguido que personas con discapacidad motriz puedan tocar música a través de un programa que detecta el movimiento de los ojos

Voz 13 12:00 permite tocar con melodías con la mirada como cada instrumento hace falta practicar mucho para para manejarlo bien

Voz 5 12:07 después de un año practicando un usuario de Turquía que ya tenía conocimientos musicales ha hecho el primer concierto con este instrumento el ahijado hizo

Voz 13 12:16 un concierto en un en una sala de música clásica con un pianista lo que suena ahora es tocar la flauta y ahí ya no toca o música clásica

Voz 19 12:37 el colectivo míos in Motion propone diversos proyectos como crear música utilizando ondas cerebrales o una chaqueta que captura movimientos iban Franco

Voz 20 12:46 entonces está llena de unos tipos de sectores que determinan la posición de de tus brazos no entonces nosotros hemos utilizado la chaqueta sobre todo para hacer la conducción de orquestas de música contemporánea

Voz 19 13:05 hubiera presenta en SIM Super Un proyecto que crea nuevos instrumentos mezclando cualquier sonido por ejemplo el sonido de un trombón

Voz 22 13:14 ah

Voz 5 13:15 el de un perro labrando el resultado el trombo perro sonaría así el Congreso también reflexiona sobre aspectos menos amables la muestra de Glass rumba expiró advierte sobre la pérdida de intimidad que pueden comportar tecnologías como el reconocimiento facial

Voz 23 13:34 como buen Chop afirma

Voz 13 13:37 los qué tal donde Please afirma que James

Voz 5 13:40 la Alexander cuenta que han algunas tiendas y la policía utiliza esta tecnología y subraya el caso de China donde si haces una infracción en la calle tu nombre aparece en una pantalla para los que que

Voz 10 13:51 Henin preservar su intimidad en su están reparten en kit de desintoxicación de datos para intentar borrar su rastro de las redes sociales en unas semanas

Voz 24 14:04 sale ahora mismo de de la discoteca Adela así que seguro que hay la agenda de seguro que no está interesado en mayo sanitarias o a lo mejor sí pero no es el momento nosotros sí es el momento es la ahora

Voz 0907 14:23 en España el festival que inunda Madrid de fotografías una mirada a Mayo del sesenta y ocho Miriam Soto

Voz 25 14:32 el tres de mayo de mil novecientos sesenta y hecho la Policía evacuó a la Sorbona

Voz 10 14:36 exacto usted podría relacionarse con el movimiento de los indignados en España estaba pidiendo que la juventud no se le diera un porvenir basado en un trabajillo de asalariado sino que se buscaba algo

Voz 0821 14:48 más Román y comisario de la exposición

Voz 10 14:52 la Duma el día veintidós de marzo el ministro de Educación visitan Ander aparece entonces como reivindicando que las chicas puedan quedarse en las habitaciones de los chicos son el Swan son Belloso

Voz 0821 15:04 creo que en un primer momento fue una reivindicación estudiantil se fue convirtiendo en una revuelta

Voz 10 15:09 social o de Brin al principio el movimiento se circunscribió al barrio universitario el Barrio Latino de París pero a los quince días y unieron los sindicato

Voz 1108 15:18 eso sí el movimiento se amplía chico hubo muchísimas huelgas mismo fin

Voz 0821 15:25 y los demás estudiantiles aún perviven cincuenta años después nuestra esperanza sólo procede de los que no la tienen o bajo los adoquines la playa

Voz 10 15:35 la especialidad del movimiento eran los adoquines el eslogan durante un tiempo fue bajo los adoquines en la playa y desde entonces en Francia los adoquines simbolizan la rebelión las avenidas

Voz 26 15:47 va a ser

Voz 0821 15:50 el derecho al aborto el feminismo y el salario mínimo o el poder empresarial son asuntos de los que aún se reflexiona que surgieron entonces en una Francia anclada en el pasado

Voz 10 16:01 su fue este fondo es desconocido la mayoría de estas fotos fueron censuradas porque mostraban cosas que no debían verse como heridos en las calles se puede hacer decir lo que sea con las imágenes y el trabajo de edición también es interesante descubrir estas fotos por primera vez es que muchas de estas instantáneas son inéditas las fotos pero

Voz 0821 16:20 tened en en la actualidad en la biblioteca del ayuntamiento de París tras la desaparición de la versión en papel del rotativo o a en dos mil once

Voz 27 16:36 sobre él

Voz 0907 16:38 hay más fotografía en las galerías madrileñas dentro del mismo festival Photo España ahora eso sí en lo que llamamos of que ofrece una dispersión temática y formal que ha pateado Raquel García

Voz 1632 16:55 sin fotografías aquel fotógrafo es el visitante cámara en mano hay que buscar el encuadre perfecto es el juego de la perspectiva lo explica la galerista Raquel Ponce

Voz 29 17:04 tú entras te encuentras con unos rosas con los azules con unos ocres entrelazados como unidos que en un primer momento no consigues ver nada simplemente una gama cromática hay algunas como inicio de de letras pero una vez que nosotros recibimos al público que viene a la galería les explicamos Le damos esa hoja de salas donde se explica el proyecto ha enamorado mismo siguiendo la numeración del suelo es en estos momentos es número uno si tú coges tu móvil y lo cuadras aparecerá palabras después

Voz 1632 17:34 después de todo todo ha sido nada decía José Hierro en su poema vida firma el proyecto Boa Mistura somos un colectivo artístico basado en Madrid

Voz 30 17:43 nacido en Madrid a finales de los noventa y principios de los dormir es calcinar llevamos mucho tiempo y bueno en verdad sea lo que hoy es el colectivo la semilla el germen que es que es algo también muy bonito no es el es el grafiti no

Voz 1632 17:58 entienden la calle nos cuenta Pablo puro o no uno de los miembros fundadores como un espacio para expresarse para comunicarse con los demás

Voz 30 18:04 puedes conectar con con la gente sin necesidad de de un arancel de no hay una no hay vallas no digamos a a esa relación directa con la gente es el espacio que es de todo el mundo creemos en el potencial que tiene arte urbano como implementados de las ciudades no como aportando algo al constructiva a la ciudad significando espacios

Voz 1632 18:25 lo han hecho Madrid llenando los pasos de cebra de versos en Sao Paulo pintando las favelas de colores y en Sudáfrica donde empezó todo

Voz 30 18:32 la llenas hablaban de la importancia que tenía cualquier acción que hagas en el espacio público que que eso puede inspirar a los chavales a generar grandes cambios que igual era nuestro trabajo lo que hacía que uno de esos niños que están por ahí fuera el próximo Emerson manera entonces de pronto es hornos de un giro hemos aparte de mejorar estéticamente el espacio público sentimos esa responsabilidad no de de lanzar un mensaje

Voz 1632 18:58 que transforme palabra color geometría herramientas para el cambio identidad urbana desde otro punto de vista

Voz 26 19:04 no

Voz 0907 19:18 tiempo de dispersarlos vamos a traer un poco de diversidad incluso más color color diferente porque el color influyen la creación color negro en este caso John Coltrane publica ahora disco y triunfará cuarenta años después de su muerte como lo hizo más o menos eso dice la leyenda del disco que va a publicar John Coltrane muerto se ocupa ahora negro Patiño por eso de lo de la diversidad que se ha empeñado en acercarnos en goteo constante diversidad

Voz 1108 20:05 han pasado cincuenta años si continúa siendo vanguardia pocos músicos actuales pueden hacer sombra a uno de los grandes del siglo pasado John Coltrane que saca disco nuevo el próximo día veintinueve de junio con el excitante título voz de dirección Advance de los álbum se trata de una grabación inédita que la familia el saxofonista conservado durante cincuenta y cuatro años y en la que aparecen dos temas inéditos original sin título uno uno tres ocho tres estamos escuchando y original sin título uno uno tres ocho seis

Voz 23 20:36 es además de cinco versiones que no llega

Voz 1108 20:39 Arona publicase siete de marzo de mil novecientos sesenta y tres estudios Van Helder de Engel Bud Nueva Jersey John Coltrane Mc Coy Tarner al piano Gene Garry son el bajo la batería se preparan para grabar uno de los grandes éxitos discográficos del cuarteto junto al cantante Johnny Harman el recogimiento el estudio se dejan llevar todo queda grabado en una cinta que Coltrane se lleva a casa de Queens para escucharla con su mujer Naima en ella se desgranan además de los dos inéditos el impresión en formato de trío sin piano voy Via SLO blues Iván Up Down el nuevo material para seguir cimentando la leyenda de un músico negro y recuerden somos salvajes venimos a invadir les

Voz 34 21:48 eh

Voz 0907 21:58 Nos gusta Lucy vanguardias Un festival que ha reunido que reúne hasta hoy mismo en Salamanca creación con luz pidió Mapi proyecciones junto a ellos un grupo de creadores que son punta de lanza de este arte no sólo en España sino en todo el mundo una gozada poder verlo todo un espectáculo Jesús García Radio Salamanca

Voz 0689 22:21 las últimas tendencias artísticas vuelven a mezclarse con la historia el patrimonio universal de Salamanca es la tercera edición del festival luz y vanguardias una iniciativa de Iberdrola y el Ayuntamiento salmantino que utiliza la luz como materia prima para la creación de obras que unen plástica vídeo y proyecciones en edificios y lugares cargados de historia Alberto Mariñas director del festival

Voz 35 22:44 cualquier recorrido es es posible desde luego la Plaza Mayor es un lugar en el que vamos a tener que estar un tiempo porque hay va a haber treinta y dos obras a concurso treinta o XXXII no recuerdo exactamente luego a partir de ahí tomando como epicentro es muy fácil llegar a todos los sitios a Monterrey a San Esteban a la Plaza de Anaya a la Casa de las Conchas esos son nuestros escenarios este este año evidentemente es el cogollo patrimonio el cogollo histórico y se llega por cualquier recorrido a todos los sitios es lo bueno que tiene el festival que si sales a la calle estás en el la Vanguardia se reúne a artistas consagrados a jóvenes creadores de las dos universidades de Salamanca los cuatro artistas internacionales lo lo son son gente con mucha reputación deciros a modo de ejemplo que Charles Sanderson al día siguiente de la inauguración tiene que marcharse corriendo a París porque en el Georges Pompidou inaugura una muestra eso os da una idea de la importancia internacional de este artista pero tampoco nos debemos perder a los nuevos talentos los talentos que salen de las universidades de Salamanca la dimensión turística de este festival está demostrada con la mayor ocupación hotelera de la ciudad en estos cuatro

Voz 36 23:54 días de festival que concluyen hoy arte contemporáneo en espacios históricos luz iban Gual

Voz 24 24:00 más cerca en León

Voz 0907 24:03 hay que visitar el Musac que vuelve a ofrecer cinco exposiciones cinco mujeres supervivencia es camino refugios Fernando Gutiérrez Radio León

Voz 37 24:14 eh

Voz 23 24:17 reflexionar sobre la identidad ese es el principal propósito que se plantea el Musac de León con sus cinco nuevas exposiciones una serie de obras que se apoyan en líneas argumentales como la masculinidad el sentido de pertenencia o el choque cultural el cuestionamiento tanto del sistema patriarcal como del patriotismo centran el trabajo de la autora catalana Nuria Güell con su producción titulada de putas busca conocer y de construir la masculinidad a través de las opiniones y los testimonios de nueve prostitutas a quienes considera expertas en el conocimiento de los hombres

Voz 29 24:53 ilusiones que todas coincidían es que los hombres más poderosos en el espacio público políticos cuando van con ellas lo que quieren es ser humillado a todo lo contrario las los trabajadores que están más explotados pues cuando van con ellas ser los dominante

Voz 23 25:12 a esta propuesta se suman otros proyectos individuales como los que presentan los artistas Gezi Marta pecamos o el chileno Juan Dávila el pintor sudamericano quién emigró a Australia tras la llegada de Pinochet al poder ofrece una relectura histórica de la colonización española de América y así subrayar los puntos comunes a ambos lados del Atlántico

Voz 39 25:34 yo he usado mucho el humor para el referirme tanto a los por aspectos siniestros de la iglesia de la Corona española muchos votos efectos de de esta manía corporativa hoy día de de la nación

Voz 37 25:50 no

Voz 23 25:53 asimismo también se incluye la muestra colectiva refugio contra la tormenta miradas al exilio un interesante conjunto de obras nacionales e internacionales de las colecciones del propio Musac de la Junta de Castilla y León en ellas se siembra un terreno fértil para la deliberación sobre los sentimientos de nostalgia y desarraigo así como las consecuencias derivadas de la migración Manuel Olveira es el director del museo

Voz 29 26:20 tengo artísticos en lo precisamente son temas como el arte refleja parte de los problemas y de la situación hasta que caracterizan al momento

Voz 38 26:28 el

Voz 23 26:33 las muestras se acaban de inaugurar permanecerán abiertas al público hasta noviembre

Voz 0907 26:40 antes de irnos el repaso semanal a la larga lista de libros recibidos que empezamos a separar en montones para luego cargar los en la maleta para los gobiernos con ellos de vacaciones repaso en forma de acuse de recibo gracias a en Madaya Espinós

Voz 0564 26:57 quería Liñán fue una niña precoz que se dedicaba a escribir cuentos cuando todavía con dientes de leche nacida en Londres en mil novecientos cuatro su familia era atípica estaban convencidos de que escribir era la única manera digna para ganarse la vida Marguerite acabó siendo escritora claro una de las grandes de la novela policíaca inglesa su protagonista estrellas Albert Campion un aristócrata cuyo hobby es hacer de detective protagonizó diecisiete de sus novelas la editorial impedimento publica ahora una de las más trabajo para el enterrador

Voz 40 27:29 con la gente

Voz 0564 27:37 hilado publica el río de la escritora fallecida a finales de siglo pasado runner en una historia que protagoniza Harriet una niña que habita en aquella edad en la que no es ni pequeña ni adolescente todavía su infancia en Bengala ha sido una etapa feliz el lector la encuentra en un momento clave para ella el momento en el que un niño despierta a la vida adulta un libro que es también un homenaje a la niñez a la India existen bestsellers más allá de la narrativa la poesía que existen debate publica no seas neandertal y otras historias sobre la evolución humana un libro superventas escrito por la bióloga antropológicas San Gili y que quiere dar respuesta a veintidós preguntas acerca de la historia de la evolución muchas de ellas en las formulaban sus alumnos universitarios y abordan temas como el nacimiento de la paternidad o si seguimos evolucionando

Voz 41 28:28 no

Voz 0564 28:30 pocas súper heroínas han fascinado más a los niños que Pipi Calzaslargas la niña sin miedo que cuidaba de sí misma desayunaba tartas de natas encubiertos convivía con un mono y un caballo poseía un maletín lleno de monedas de oro y tenía dos amigos de fidelidad inquebrantable Lucky Books de reedita Pippi Calzaslargas de Astrid Lindgren esta sí es una lectura imprescindible si tienen niños alrededor presente en esa Pipi si tienen la suerte de recordar al niño que fueron pelean lo que harán

Voz 41 28:59 abriendo

Voz 36 29:03 es aquí la Hora Extra que es la más corta del mundo porque sólo dura treinta minutos volvemos más con la semana que viene mientras tanto buen domingo y aunque es pronto ya lo sabemos y si pueden vender