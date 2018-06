El “otro” mundial de fútbol se juega en España

Voz 0889 00:00 eh Jesús Vargas y las buenas tardes hola buenas tardes qué te Jesús es el seleccionador español del equipo de fútbol para para ciegos un Mundial yo decía antes sin focos sin millones eh sin dramas sin estrellas pero con un sabor y con un con un espíritu que creo que merece la pena que hoy precisamente hoy difunta vamos a los oyentes de de La Ventana por cierto qué pasó con Rusia que al final no pudo ser

Voz 1 00:21 el partido fue muy igualado la verdad y a falta de dos minutos nosotros ya contábamos con cinco faltas a partir de las estará doble penalti ahí tenemos que evitar que Teherán doble penalti porque ellos son muy buenos no defendimos bien es incorporó un jugador desde la línea de atrás y nos hizo un gol a falta de dos minutos inesperado la verdad hoy es doble penalti

Voz 1781 00:42 que es que lo he hecho dos que los nota uno nuevo si falla alguno de santidad

Voz 1 00:45 no es igual que en el fútbol a partir de la quinta falta laSexta tragan donde hagan en cualquier campo pero ponen el balón a ocho metros de a seis metros y el doble ocho metros IU golpea un jugador

Voz 0889 00:58 oye Jesús nos interesa mucho que que cuentes hoy a los oyentes de La Ventana inocentes a nosotros bueno pues cuáles son las reglas cuáles son las diferencias con el fútbol que que más o menos todos tenemos en en la cabeza parece y es obvio que nos lo parezca a priori más complicado no sé si lo es tanto

Voz 1 01:13 para nosotros seguro para ello es que algunos ya han nacido ciegos de nacimiento no tanto y paros que es han quedado ciegos hace poco un poquito más pero al final acaban adaptando su día a día es por así decir oscuras entonces no le queda otra que adaptarse a la situación hizo que para nosotros es algo muy complejo para ellos no es tan complejo

Voz 0889 01:32 todos con el mismo nivel de discapacidad visual hay hay algún mecanismo para igualarlo

Voz 1 01:37 sí sí juegan cuatro jugadores ciegos y el portero no es ciego y Ile de algunos que pueden percibir alguna alguna ruso pueden tener no ser ciegos totales entonces eres un antifaz para que todo el mundo juegue con las mismas condiciones

Voz 0889 01:53 hoy como hace el público para para aplaudir o para animar o no se puede porque si no lo las órdenes solas o son los avisos no se oyen no

Voz 1 02:01 la verdad que para espectadores complicado tienen que estar en silencio que pasa en el tenis iraquí a veces no se pueden contener un tiro la para al portero y se oye un murmullo hoy jugadores sucesorias se desorientar un poquillo ya pero el a mí

Voz 0889 02:15 la preparación no debe ser muy diferente porque es un es un deporte de de de velocidad de potencia de contacto también me imagino de habilidad un cuántas horas entrenas como como os preparáis

Voz 1 02:26 la preparación es igual que cualquier equipo de fútbol profesional ellos hacen su trabajo físico su técnico táctico nosotros hemos estado desde el mes de enero Prestes diez concentraciones hemos realizado con la selección española ir tres de ellas han sido competiciones internacionales ir solíamos hacer más o menos doble sesión de de lunes a viernes

Voz 0827 02:47 oye Jesús disculpa nuestra incultura pero ellos juegan solos o juegan acompañados de alguien que subía no yo

Voz 1 02:53 Juan totalmente solos ellos el portero no puede salir de Suárez fije portero y y luego hay otra persona que también les puede guiar en el centro el campo que ser entrenador de la portería contraria a una persona que es la figura del guía iba a influir de dependiendo dónde esté el balón en cada momento es la persona que puede hablar pero aunque no estuvieran esas personas ellos podrían jugar perfectamente y el balón tiene algún tipo de sonido para ver que llega ahí donde está ahí demás eso es la principal adaptaciones el bar aunque es un balón sonoro cuando esta movimiento no deja de sonar para aquellos puedan localizar dónde se encuentra

Voz 1781 03:26 mi deber bastante choque no porque me imagino Cuno corre p'alante el otro está para defender pero entre ellos como no hay ultrasonido de de las personas pues ese acaban chocando o no

Voz 1 03:36 no sólo echó choque lo único que es un deporte muy de contacto pero no sólo ha hecho que es porque el jugador que lleva el balón no tiene que decir nada poseedor del balón de jugador que va a entrar a defender una vez que estaba a dos metros del más o menos tiene que decir la palabra voy para que he jugado sepa que tiene un jugador cercano y poder regatear

Voz 1781 03:52 oye tú eres más asistente con conocimientos futbolísticos es más futbolista con conocimientos de monitor para poder entrenar les

Voz 1 04:00 pues yo creo que soy más asistente con conocimiento de futbolista para poder entrenar a ellos yo tengo la suerte de trabajar en en uno de los mejores clubes del Real Madrid también hay compatibilizó las dos las dos tareas

Voz 0889 04:16 el Madrid de otros equipos ayudan a este Mundial verdad

Voz 1 04:18 sí la verdad es que tenemos al Real Madrid al Atlético de Madrid Rayo Vallecano que nos han prestado ayuda en todo momento y en todos los actos que hemos hecho y la verdad es que hayan colaborado mucho con nosotros pero jugar o tienen equipos pues hay un equipo del Real Madrid para ciegos Un equipo del Atlético para ciegos no hay nosotros tenemos ocho equipos a nivel nacional uno es Madrid pero no tiene nada que ver con el Real Madrid tenemos también el equipo de Cádiz equipo en Sevilla Málaga Tarragona Alicante

Voz 0889 04:49 Nuestras negociando con ningún club verdad para dejar a la selección no

Voz 2 04:52 el siguiente en el Madrid estará en la pregunta pero eso se suele silente

Voz 0889 05:00 pero tú estás bien a la selección y muy muy contento ya no

Voz 1 05:04 no sólo por tener el placer de poder trabajar con ellos sino con el cuerpo técnico hemos hecho que yo creo que es espectacular hay grandísimas personas y grandísimo profesional Ángel lo que me llevo yo cada día

Voz 0827 05:16 eso sí ya que estamos hablando de un Mundial para ciegos cuál es el ránking de los equipos a nivel mundial

Voz 1 05:24 pues Herrán quiere muy parejo a como han quedado ahora mismo las semifinales están Brasil la primera Argentina segunda a tercera o con nosotros que nos ha quitado Rusia pelado trabajo hasta allí

Voz 0889 05:36 Kraksi a son los brasileños normalmente

Voz 1 05:39 hay dos jugadores de mucho talento en Brasil que no Jefferson nuevo en Colombia también hay jugadores Argentina

Voz 0889 05:46 de los montaña a quienes

Voz 1 05:48 en España tenemos muchos pero ha ido chicos que vienen pegando fuerte es Sergio a Lamari Miguel Sánchez Miki

Voz 0827 05:54 qué edades tienen pues uno Sergio

Voz 1 05:57 la tiene diecisiete años hay Miki tiene dieciocho años hoy si le ponemos un antifaz a Iniesta podría jugar partidito de nosotros ya hemos hecho algunas todo con con la selección española así que los merendamos

Voz 3 06:10 bueno yo creo

Voz 0889 06:13 la Europa desde eso se tratan ALE condiciones claro está en igualdad de condiciones bien mira vamos a hacer una cosa nosotros estamos preguntando todos se Roberto Isaías Rafa hay un servidor desde la más absoluta ignorancia que es la que en fin me imagino que que tiene prácticamente

Voz 1781 06:30 de todo el mundo Marcos su tampoco de esto novia novio has visto mucho o no sabía mucho nombre

Voz 0889 06:35 no no no la verdad es que no a algunas cosillas y sabía por ejemplo del balón que tienen sonido aquello lo que ha hecho desaconsejaban si has visto la peli campeones marcó entonces no no no me lo visto pero sabes de qué han hablado de ella no es que vamos a añadir otra voz a toda esta fin retahíla de preguntas de de este un territorio desconocido de alguien que se tomó la molestia vivió la experiencia de seguir un partido de la selección en en directo Enrique no fue el otro día con su hija a uno de los partidos bueno que no os conté lo que le pareció Enrique buenas tardes hola hola buenas tardes qué tal motu como tú compartir esta experiencia en Twitter por eso otra acabamos si queréis que Messi lleva el balón cosido a la bota entre comillas tenéis que ver estos tíos dice es increíble verlo sentir el balón correr sin miedo a partirse la crisma con un contrario lo que decía Rafa luchar como si les fuera la vida en ello impresionante Seat y de sorprendió no

Voz 4 07:28 sí desde luego es algo que no te imaginas hasta que no lo es en directo porque tal una concepción no absolutamente diferente de lo que estamos acostumbrados a ver te imaginas cómo o quieres imaginar de cómo es la vida de un invidente cuando lo ves es hacerlo por la calle pero algo tan extremo como correr llevando un balón intentando meter gol intentando esquivar contrario pues es algo que impresiona

Voz 0889 07:51 muchos tú cómo te animase a ver este partido oportunismo o cómo fue la cosa pues fue muy con todo pero

Voz 4 07:59 siempre tenemos la radio puesta en casa ahí nos pregunta mucho cuando hay partidos de fútbol que que podía gritan tanto a los narradores que interesa mucho la mucha curiosidad y la a un partido de fútbol directo al estadio hicimos aprovechar la oportunidad bueno para llevarlo a algún partido que fue que nos diese pie a una lección más constructiva o darle alcance decirle en igualdad de inclusión cosas así primeros planteamos ir a ver algún partido de fútbol femenino del Atlético terminar por ejemplo que este año está muy bien pero al final pues entre la el mal tiempo que ha hecho esta primavera que el horario era un poco difícil de compatibilizar con de pequeño que esperemos también pues la oportunidad por casualidad vimos logrando de esta semana en Madrid de este otro Mundial si dijimos bueno ya tampoco ha visto ningún partido de fútbol el de no invidentes hasta ahora entonces ahí a la igual una cosa que otra hicimos allí Si y la verdad es muy curioso verla con ella porque en realidad Le llamaban la atención cosas que a nosotros no nosotros sorprendía al hecho de que siendo inminentes pudieron jugar así sino por como porque él me vio han tapado los ojos y por parte lleva el pelo largo y que el portero sí que ve pero lo demás se lo toma todo con la naturalidad con la que una niña de tres años que todavía

Voz 0889 09:18 entonces hago la vida

Voz 4 09:20 pues se lo puede tomar así que fue muy interesante verlo con ella

Voz 0889 09:23 ese es el concepto fundamental de todo lo que has dicho Enrique lo de la naturalidad de Turina de tu hija no la de lo de lo de normalizar la la convivencia el trato en la relación con personas Bono que tiene una discapacidad y que seguro que es importante segurísimo pero donde el principal problema creo que radica nuestra mirada en la en la nuestra la de los que pensamos que no tenemos ninguna que aquello no ahí está para mí la gran la gran diferencia el gran atractivo de esta de esta experiencia no con algún jugador supo distinguir si había uno u otro que que estuviera mejor peor llamó la atención algo a alguien

Voz 4 09:52 si se quiere mucho mucho con un jugador iraní porque venimos son partido de Colombia contra Irán ya había una particular que llegó al pero largo yo ahí que corría como el que más que ninguno salió lesionado un par de veces por entrada en un contrario y él fue muy gracioso porque ella entendió que el jugador se llamaba irán en lugar de el equipo revelación o sea ello y entonces se separa el partido dicen dónde extraerán porque no salieran le pasa Irán

Voz 0889 10:23 eso con tiene que ser un crack que iba sintiendo eh a la vez explican que son los iraníes en en en fútbol cinco para ciegos Jesús porque de lo grande también tenemos que hacer ahora con ello

Voz 1 10:34 se han quedado fuera de acuerdo de final pero era porque su grupo era el famoso grupo de la muerte de donde de donde había grandísimos equipos sino lo más

Voz 5 10:42 euros que hubiera sido otro equipo entre los ocho primeros irán suele tener en buenos equipos paralímpicos entre otras cosas porque vivió una guerra que tiene mucha gente bueno pues afectada no lógicamente Enrique yo tengo una pregunta a tu hija debió salir diciendo ahora es que entiendo todavía menos lo que debutan en la radio pues aquí tenemos

Voz 4 11:00 es verdad ahora porque allí había que estar en lo que lo hicimos mucho aunque Eloy tan lo preguntaba también todo lo que les podíamos hablar

Voz 0889 11:07 a Jesús ha habido alguna experiencia de narrar por la radio un partido de de fútbol sala de ciegos lo sabes tú

Voz 1 11:14 hasta ahora es esta ese yo creo es el primer Mundial que se está haciendo es otro monos lo está haciendo Teledeporte si otros partidos de España y semifinales y la final pero por la radio no por la radio no bueno raro porque

Voz 0889 11:27 se sería la narración completa claro Teledeporte el somos espectadores lo podemos ver pero lo suyo sería es no como como escuchando los partidos

Voz 1 11:36 de fútbol once no a través de la radio claro ellos por ejemplo siempre todos partido los escuchan por la radio ahí la verdad que pues ellos te pueden decidir este presentador me gusta más este otro verdad porque de el expresan cómo se está produciendo el juego oí muchas veces no te das cuenta como tú lo estás viendo que gente ciega necesitan que se a todos mucho más específico no

Voz 0827 11:58 oye Jesús nos ha dicho Enrique que tenía intención con su ya ir a ver algún partido de fútbol de mujeres también aquí hay equipos de mujeres ciegas

Voz 1 12:09 que juegan al fútbol pues llevan ya este es el segundo año que se está iniciando y dibujando a chicas están haciendo varios campus a nivel internacional para que se vayan incorporando el año pasado en el campeonato de Europa fue la primera mujer que jugó con el equipo de Bélgica que pone el equipo de Bélgica así pues bien tipo de vejiga trajo trajo nuevas chica

Voz 0889 12:29 oye déjame despedir a Enrique Guerrero Enrique muchísimas gracias por asomarse a la ventana eh