'En tránsito', el actual nazismo de Europa

Voz 1457 00:21 el cine alemán mira una y otra vez a la Segunda Guerra Mundial esta semana el director Christian pecho utiliza la evacuación de los nazis en Marsella para realizar un paralelismo con la situación de los inmigrantes en la Europa de hoy en la película entrar

Voz 3 00:36 sito por la mañana llevaría las cosas del escritor al Consulado de México y tras vencer recibiría una recompensa después ya aparecería

Voz 4 00:44 Biden el escritor si Seguí que en Segunda

Voz 6 00:51 está en la comedia francesa da visibilidad estas

Voz 1463 00:53 semana a las mujeres de cincuenta años en los cincuenta son los nuevos treinta una película que ya ha triunfado en la taquilla del país vecino y que protagoniza y dirige Valery la inmersión

Voz 6 01:03 bueno el club de tu parte no es que nos quedamos deshacerse de Ci pero la vida es mucho más fácil siendo sirios eh tenemos una misma no casi me presentase son tipo completamente depresivo a un alcohólico Jaume

Voz 1457 01:18 Belén Rueda Natalia de Molina se convierten en musas del terror en el thriller uruguayo no dormidas una reflexión sobre los artistas con casa encantada incluida

Voz 7 01:29 a me gusta experimentar ciertas emociones a fondo

Voz 8 01:31 lo está retomando una antigua idea que se llamó insomne conseguimos los permisos para montar la obra en una clínica psiquiátrica abandonadas

Voz 9 01:41 hemos importante mantenernos despiertos

Voz 6 01:43 igual en un par de días dotarnos de cierta Ganuza

Voz 1463 01:45 esta semana vamos a rastrear los orígenes de la llamada contracultura del cine más Underground en nuestro país con ayuda de Jordi Costa crítico de cine y autor del ensayo como acabar con la contracultura

Voz 6 01:56 además el muchacho es menor de edad

Voz 3 01:58 de manera que Roberto Orbea podría incurrir en un delito de corrupción de

Voz 6 02:01 lores mañana piensan elegir te secretario general tú sabes que eso será imposible si se descubre que eres homosexual no se trata de tu prestigio es el prestigio de todo el partido

Voz 1457 04:03 hola qué tal muy buenos días bienvenidos a La Script matinal Pepa Pepa Blanes lo siento otra mala noticia ha habido cambio de ministro esta semana con lógicamente te has enterado y no hemos sido las elegidas así que fracasamos otra vez sólo nos queda el cine preciosa

Voz 1463 04:19 sólo nos queda el cine es una pena porque este país se pierde un ministerio bicéfalo muy muy útil pero bueno seguiremos dando guerra desde la radio utilizando la cultura como análisis de actualidad de hecho te propongo que empecemos con una película que no puede estrenarse en el mejor momento es en tránsito de Christian Petzold

Voz 1457 04:36 pues sí en efecto es una película que compara a los judíos y comunistas que huían del nazismo en los años cuarenta con los inmigrantes que esperan en el Mediterráneo a que los países europeos les dejen entrar

Voz 16 04:54 no

Voz 1463 05:03 Anselmo que cuenta el periplo de un alemán que huye de un campo de concentración ha sido una referencia para todos los proyectos del director Christian Petzold la novela inspiró Bárbara centrada en una doctora exiliada en un pueblo de la Alemania del Este influyó Phoenix un drama con ecos del Holocausto el guionista Jane un faro aquí con el que había realizado estas películas falleció y ahora el director adaptados sólo esta novela que tantas veces le

Voz 0866 05:27 Vieron juntos dieciséis tuvo de majestad y esta historia mucho antes de hacer la película se convirtió en mi libro favorito es el referente de todas mis películas siempre los personajes viven en esos estados de transición no acaban de abandonar su país ni de llegar al otro todos mis personajes son personajes en tránsito eso es algo que en con haré en esta novela aunque no me hubiera planteado llevarla al cine la historia llame novia dice figuran

Voz 1463 05:55 el sol que creció en Alemania Occidental se encontró con que en su escuela la escritora estaba vetada por comunista y no fue hasta que llegó a la universidad cuando conoció su obra precisamente se quedó prendado de en tránsito sobre un hombre un comunista que huye a Francia papeles por favor

Voz 5 06:14 una versión kafkiana

Voz 1463 06:15 de Casablanca ambientada también en la Segunda Guerra Mundial pero donde el director busca confundir el tiempo estamos en la Marsella actual donde los alemanes judíos comunistas perseguidos por los nazis que ya ocupan gran parte de Francia buscan un salvoconducto para viajar a Estados Unidos México también hay inmigrantes africanos magrebíes sirios que llegan es el paralelismo entre una Europa que rechaza a los refugiados

Voz 0866 06:39 me interesaba el punto de vista que los refugiados tienen de la ciudad de tener que esconderse en una especie de tierra de nadie en la que la vida normal pasa de largo o es el telón de fondo de un lado tenemos cámaras de seguridad con la policía la gente hoy en los márgenes están los refugiados personas en tránsito intentando buscarse la vida era

Voz 15 07:00 el concepto

Voz 1463 07:07 mientras los diálogos la narración parecen evocar la Segunda Guerra Mundial la Francia de Beachy la persecución a los judíos protagonistas se mueven realidad entre las calles y los habitantes de la Marsella contemporánea

Voz 6 07:17 la semana ha adelantado una semana porque si hay una redada me encontré con las manos vacías no tiene tarjeta de residencia no me quedaré mucho bueno eso hay que demostrarlo no vaya a la prefectura hay les enseña su visado y su billete de barco les puedo quedarme aquí solamente si podemos demostrar que no puedo quedarme cuanto es

Voz 1463 07:46 el fugitivo del horror nazi suplanta la identidad de un escritor fallecido para lograr escapar de la Francia invadida hacia México y se enamora de la mujer de éste a su vez enamorada de un médico alemán y ambos esperan rodeados de personajes una salida la historia a la cuenta un narrador omnisciente un observador que conoce cada detalle de la acción un estilo similar al de Kubrick en Barry lindos abandonarlos nunca

Voz 6 08:09 dice que no es verdad tiren canciones tristes de bonitas y la compasión esta con ellos los que aguantó no tienen hace tienen canciones no ha olvidado los protagonistas son

Voz 1463 08:25 Fran Rogoff quien Paula haber Premio Mejor actriz emergente en el Festival de Venecia por Franz la cinta de Usón los dos huyen no pueden volver atrás pero tampoco ir hacia adelante nadie quiere hacerse cargo de ellos como los inmigrantes del Aquarius nadie se fijan ellos excepto la policía los colaboradores y las cámaras de seguridad son fantasmas atrapados en el tiempo un tiempo roto en esta película

Voz 18 08:58 yo soy when we cuidado de todo

Voz 1457 09:28 y del cine alemán nos vamos al cine francés con una comedia que demuestra que las mujeres de cincuenta también podemos protagonizar películas taquilleras no te rías en no te rías se titula Los cincuenta son los nuevos treinta lo ha apretado en los cines franceses y nos cuenta las claves de su éxito Laura Martínez que tiene la entidad

Voz 20 09:54 a lo largo de la vida vamos sorteando los bates

Voz 6 09:57 cruzan pero cuando éstos son más grandes de lo habitual

Voz 20 09:59 Nos vemos obligados a cambiar nuestro rumbo de manera radical

Voz 6 10:03 Ammari Francine le ha dejado su marido y además le han despedido del trabajo los cincuenta son los nuevos treinta es la comedia romántica francesa que nos cuenta su historia

Voz 21 10:13 intentar asistir me pensé que podría hacerlo pero no nadie lo sabe todavía bueno aparte estos pas Losada se tiene treinta y dos años se llama Carolyn del acabaré presentando algún día

Voz 6 10:25 vale Le Mercier ganadora de dos premios César uno de ellos por los visitantes tuvo cuatro roles en este rodaje dirige escribe y encarna a la protagonista y a su hermana gemela marino él algo que confiesa que la resultado apuntando esquizofrénico con cincuenta años y sin tener adónde ir Marie Francine se ve obligada a volver a casa de sus burgueses modernos padres

Voz 22 10:47 yo soy disquete comprado para merendar dos huevos Kinder para ti sola

Voz 6 10:53 por favor Kitchen tengo cincuenta años la problemática de la intimidad es uno de los principales temas de la cinta de un recurrente en las películas de la directora también el aspecto familiar amoroso y laboral están presentes las mito

Voz 1513 11:08 sí con cinco películas me he dado cuenta de que tengo tendencia a rodar en lugares sentimos su salón cocina baño en Palacio Real no me interesaba rodar en los balcones donde decían Hola a la gente sino más bien me interesaban lo que se decía la carroza por otro lado con esta película quiero mostrar que cambiando de medio social saliendo de esa clase burguesa en la que ella estaba puedes descubrir muchas cosas y te lo puedes pasar muchísimo mejor de esos padres se inmiscuye en tanto en su vida que incluso le proporcionan un nuevo empleo que nada tiene que ver con su oficio

Voz 6 11:39 investigadora química pero sobre todo están obsesionados

Voz 1513 11:42 aunque encuentre un hombre en su vida

Voz 6 11:44 no es que nos quedamos deshacer de Ci pero la vida es mucho más fácil siendo si los eh tenemos un esta misma fuente

Voz 6 11:59 la cinta muestra la constante presión que siente la protagonista por ser complementada por un nombre así hablaba de esta situación la directora

Voz 1513 12:07 de fans ser una mujer sola hoy en día está muy mal visto no es aceptado todavía por la sociedad mi madre se quedó sola a los sesenta años de repente dejaron de invitarla a casa de sus amigos porque al hombre soltero sí que se le invita es divertido pobrecito está sólo vamos a invitarlo a cenar pero no invitas a la mujer porque es un peligro te puede robar al marido entonces hay una presión constante por tener pareja y quise Carmen poco de esto en la película de esta no aceptación de que una mujer pueda vivir sola eh

Voz 0530 12:41 pero Marie Francine emprende su propio camino y se enamora de un chef de origen portugués interpretado por Patrick Tim si es que la película se centra en la búsqueda de lugar de uno mismo en El Mundo a pesar de que parte del fracaso de los personajes se centra más bien en su reconstrucción pero la cuestión principal de la cinta es como vivir en un cuerpo adulto cuando tienes un corazón joven dejara su mensaje

Voz 6 13:05 buena aunque no me salga bien

Voz 1513 13:21 todo surgió cuando pensé en una pareja ya mayor que se enamora eh que tiene los mismos problemas que los adolescentes es decir donde vamos lo podemos ir a casa porque no tenemos casa propia vivimos en casa de nuestros padres y ahí no podemos ir quería poner palos a las ruedas a una historia de amor naciente ellos están enamorados como jóvenes se enseñan las fotos de pasaportes semana Whatsapp no duerme

Voz 6 13:43 a mí me hubiera gustado más que el título

Voz 1513 13:45 caña fuera los cincuenta son los nuevos quince

Voz 6 13:49 el reparto lo completan Helen Vincent Philippe Laurent modalidad

Voz 0530 13:52 es la directora apunta que es la historia de un despertar tardío añade también que la cinta que ya roza el millón de espectadores en Francia pretende divertir pero también advertir de que todo el mundo tiene derecho al amor independientemente de la edad o el aspecto pues aquí vemos a una pareja real

Voz 1463 14:14 el cine de género sigue marcando tendencia en nuestro país ahora una de las musas del terror español Belén Rueda protagonizan no dormirá un thriller uruguayo de suspense donde debuta en el género

Voz 23 14:24 Natalia de Molina ayer pasó cinco horas dibujando está alcanzando las ciento ocho horas sin dormir el cansancio desactiva sugiere Vázquez

Voz 1457 14:37 Natalia de Molina que acaba de rodar la película de Isabel Coixet de Elisa y Marcela es la historia real de las primeras lesbianas que consiguieron casarse en España en el año mil novecientos uno había como una sensible

Voz 1365 14:49 da muy especial como un compromiso y como una necesidad por parte de todo de contar la historia IVE de vivir la Isabel que ya nueve años ocho no hemos es una barbaridad de tiempo intentando levantar la película y que por fin lo ha conseguido el blanco muy negro que cerrar en blanco y negro ha sido de verdad una ala de esta cosa que dice sabe del que yo a veces digo pero cómo voy pasan esta cosa haciendo una una suerte que no la creo ni yo de poder participar en proyectos como quién te cantará que también se tiene que frenar que también es una locura

Voz 1463 15:32 John israelí y alemana el repostero de Berlín un drama sobre la Historia de un alemán que viaja Jerusalén a conocer a la familia de su amante

Voz 1457 15:43 esta opera prima del director israelí Oren Raúl Gray ser está basada en una historia real

Voz 1882 15:48 en la agenda ya era guay conoció nombre que tenía una doble vida tenía mujer y tres hijos y a la vez mantenía muchas aventuras con hombres conozco muchos casos así de gente que oculta aspectos de su vida sus allegados iPhone Joan Clos hutus

Voz 1457 16:06 partiendo de esa idea la película arranca en una pastelería de Berlín donde un ingeniero israelí siempre vuelven

Voz 2 16:13 cada vez que vengo a Berlín siempre visitó este sitio primero

Voz 1457 16:17 por sus estas visitas acaban en romance secreto

Voz 24 16:26 sin avisar y el ingeniero desapareció como un accidente el cero sale falleció aquí

Voz 1457 16:33 esta coproducción alemana israelí se ambienta en la actualidad se centra en el viaje liberador de este joven pastelero que se va a Jerusalén a conocer a la mujer de su amante

Voz 26 16:48 su marido fallecido una muy bella sale gustado verle

Voz 1457 16:55 el objetivo central del director era reflexionar sobre las imposiciones que marcan nuestra vida con

Voz 1882 17:02 tu de ante dos Antoine tuvimos la película habla de aquellas personas los que no quieren ser definidas por los demás ya sea por etiquetas sexuales nacionales o religiosas me dirijo a los que quieren salir de esas etiquetas y costumbres que los encarcelan y en su lugar sustituirlas por conexiones íntimas

Voz 1457 17:23 muchos simplemente Met conexión un pastelero alemán de treinta años no es una persona sin más en Israel no podría hacer galletas así como así que no puede usar el horteras certificara el repostero de Berlín enfoca un amplio abanico de prejuicios reglas que afectan a estas dos culto horas en concreto pero en realidad nos afectan a todos por eso el director que además es cocinero profesional ha elegido la comida como un personaje más que marcan nuestra existencia

Voz 1457 18:19 no da respuestas no juzga una invitación a la tolerancia a la tolerancia con los demás y con uno mismo

Voz 1457 18:45 esta semana en nuestro podcast

Voz 1463 18:47 Nos rastreado los orígenes de la llamada contracultura ese cine Underground en nuestro país con ayuda de Jordi Costa crítico de cine y autor del ensayo como acabar con la contracultura una historia subterránea de España una de las tesis de este libro es como la llegada de la democracia mató de alguna manera la contracultura generada al final de la dictado

Voz 31 19:04 tres momentos clave por un lado la la movida y por otro por supuesto la Expo noventa y dos y la Barcelona noventa y dos que son como las dos estocadas finales al espíritu de la contra cultura y es curioso porque están muy próximas fíjate que el a las mascotas de la Expo noventa y dos y Barcelona noventa y dos son obra de autores contraculturales uno Hans Hermann que había participado en un submarino amarillo y otro Javier Mariscal es uno de los de los motores de la contra cultura Valencia barcelonesa no

Voz 1457 19:33 si uno de los claros exponentes de la contracultura es eh bueno evidentemente Pedro Almodóvar que con su primera película Pepi Luci Bom y otras chicas del montón preconizaba lo que acabaría pasando con la historia Underground que entraría en el sistema

Voz 32 19:48 la ahora nuestro concurso elecciones generales a gran carrera de la noche aquí en que el que venga más grande más esbelta hay más descomunal más perfecta será nombrado rey del resto de anoche

Voz 1463 20:04 para Jordi Costa la llegada de la ley Miró supuso dejar fuera todo el cine que sonaba a casposo afecto al cine de género y al cine de Ozores pero también marcó las pautas de un nuevo gusto donde la cultura Jean

Voz 31 20:18 qué tenía de visceral Dionisio caótico anárquico e incontrolable la contracultura pues de repente se convierte en algo incómodo y que es mejor container no

Voz 1457 20:28 en televisión esta semana vamos a hablar del comienzo del rodaje de la presentación del rodaje de una nueva serie original del canal TNT ese titula vota Juan es una serie escrita por Diego San José y protagonizada por Javier Cámara que tiene un enfoque diferente sobre la política habla de los miedos y el patetismo de los políticos creo que los guionistas así

Voz 33 20:51 son muy inteligentes a la hora de inventarse una ficción a la altura de esta realidad que estamos viviendo no pero sí es totalmente decepcionado de son ministro de Agricultura perdón eh lesión ministro de Agricultura lo siento eh pero es muy interesante la agricultura eh que bueno con grandes ambiciones

Voz 1463 21:11 dirige Juan Cavestany que junto a Diego San José ya hicieron el piloto de aúpa Yosu una serie sobre un consejero vasco que quería ser lehendakari y que ahora se han lanzado ya a la política nacional

Voz 0935 21:21 sí que es cierto que la política que conocemos tiene bastante de comedia no pero conocemos la la política de puertas para afuera es decir conocemos a los políticos que se sientan en un sitio como éste nos dicen cosas luego en redes sociales nos buscamos de eso inmediatamente a sus nunca podríamos llegar como serios imposible así que hemos colgado el foco en un sitio que no conocemos que es todo lo que hay detrás de esas ruedas de prensa todos esos miedos que puede tener un político todo ese patetismo dentro de un ministerio

Voz 34 21:48 en la sección de cine clásico que nos ofrece Antonio Martínez el director del programa Sucedió una noche vamos a recordar a Charisse es una de esas pocas actrices que bailó con Fred Astaire o Gene Kelly justo ahora cuando se cumplen diez años de su muerte

Voz 35 22:03 su nombre figura en el Libro Guinness de los récords en la categoría de piernas más valiosas ya que en mil novecientos cincuenta y tres la Metro le firmó un seguro por valor de cinco millones de dólares para proteger más Charisse pertenece a un selecto club el formado sólo por seis actrices Garlan Rita Hayworth Vermaelen Debbie Reynolds Leslie Caron Vielha las únicas seis actrices que consiguieron bailaron la pantalla con los dos grandes danza Brines de la historia del cine Fred Astaire siguiente se Ana

Voz 36 22:34 sin era el hombre de la calle entre por supuesto era la elegancia personificada le gustaba bailar de una forma muy suave influida todo lo contrario Jim que saltaba corría subía bajaba todo de forma muy dinámica y acrobática eran dos estilos muy diferentes

Voz 35 22:51 se cuando era una niña hace Charisse tuvo una enfermedad grave y los médicos le recomendaron hacer ejercicio padres entonces la apuntaron a ballet clásico y el baile enseguida se convirtió en una pasión día el director de la compañía del ballet soviético

Voz 6 23:05 en Estados Unidos visitó su escuela buscando

Voz 37 23:11 individuales empezando por ahí ya que son todos los demás señoritas empiece a bailar

Voz 35 23:19 ya sí Charisse pasó a formar parte del ballet ruso utilizando el pseudónimo de Feli ha sido notó en el cine en mil novecientos cuarenta y tres haciendo precisamente de bailarina rusa en la película misioneras Moscú en los años siguientes participaría en numerosos títulos siempre bailando siempre con breves papeles mil novecientos cincuenta y uno Un día todo cambio para

Voz 38 23:40 ella a su ex boba eh

Voz 1457 23:44 yo andaba hundía por los estudios cuando alguien neto

Voz 6 23:47 como en el hombro y al volverme vi que era el productor que me dijo de sopetón te gustaría aparecer en Cantando bajo la lluvia yo le dije señor Freud creía que se había acabado ya al rodaje no contestó nos falta el número más espectacular y me gustaría que lo hiciera astur sentí que se me doblaban las rodillas de emoción porque era Gene Kelly y la película de la que todo el mundo habla

Voz 38 24:09 Soler me estaba

Voz 35 24:12 que todo el mundo recuerda el número del aguacero como el más famoso de la película los expertos saben que más espectacular y laborioso ese en el que aparece Ci Charisse con Gene Kelly

Voz 1457 24:21 qué pues su número nuevo para la parte moderna

Voz 39 24:23 para la melodía de Broadway aquel número

Voz 35 24:26 convirtió en una estrella sin Kelly la reclamaría como pareja en otras películas suyas como siempre hace buen tiempo obligado

Voz 6 24:33 puedes Smile fue un placer bailar con Gene Kelly en varias películas pero si tengo que escoger un baile ese sería el brezo en la colina de Chen

Voz 22 24:43 va pues verá tengo que coger un poco de brezo para la banda y dónde está el beso en la otra colina

Voz 4 24:50 la importa que la acompaña

Voz 35 24:54 como decíamos antes Charisse también formó pareja con Fred Astaire Fred no quería parecer bajito a su lado así que llegaron a un acuerdo Charisse bailarina haría siempre con zapatos planos Fred Astaire apodaban Charice la hermosa dinamita decía que le gustaba mucho bailar con ella porque era muy precisa en sus movimientos

Voz 40 25:17 encarnada muertos épocas y dos escuela pero tenemos que trabajar juntos sin pensar en nada creo que nos compenetramos en eso no lo sé

Voz 35 25:26 con Fred Astaire rodaría dos de sus mejores películas en el días de Broadway mil novecientos cincuenta y cinco La bella de Moscú el Remick musical de no

Voz 41 25:34 el camino es que no les gusta en absoluto sus facciones no me resultan del todo repulsiva cree usted que con el tiempo irá un poco más allá

Voz 35 25:45 es una historia estadística a finales de los años cincuenta el musical empezó a decaer ICIT tuvo que dar el salto al género dramático derrochó sensualidad en Chicago años treinta ahí demostró sus dotes dramáticas en dos semanas en otra ciudad en la que interpretaba a la mujer fatal que atormentada aquí verdugo

Voz 42 26:03 es la única persona que no quiero eso demuestra que has estado pensando John todas las noches de estos últimos cuatro años podemos recuperar en una sola

Voz 6 26:18 pero

Voz 35 26:19 sabía bailarina y nunca llegó a sentirse cómoda como actriz dramática así que a finales de los años sesenta abandonó el cine aunque nunca dejó de trabajar al lado de su marido el cantante Tony Martin hizo televisión y giras de espectáculos se atrevió a hacer su debut en Broadway a los setenta años o se convirtió en una de las pocas estrellas del cine clásico aparecer en un vídeo clip musical acompañando a Janet Jackson en el vídeo de la canción All right ficharía falleció el dieciséis de julio de dos mil ocho a la edad de ochenta y seis

Voz 1457 27:52 a ah

Voz 1457 28:15 así terminamos La Script matinal Juan Aranaz ha hecho la realización y Laura Martínez se ha encargado de la web y las redes sociales nosotras volvemos esta noche con los estrenos de la crítica de los estrenos la entrevista a Jordi Costa por su libro Cómo acabar con la contracultura con la llegada del nuevo Gobierno nos vamos a ir con este fragmento de en la sombra que explica la importancia de los asesores

Voz 7 28:41 cuatro semanas no se puede revertir una tendencia tan clara equivocas nadie está preparado para esta campaña mira de libre le lleva dieciséis puntos de ventaja visas Marjorie quince tiros y sólo contamos los votos de quiénes votaron una pierna última vez risas y Marjorie están casi empatados estos números confirman una tendencia ella es tiene el partido que él apoya tiene a los seguidores de no son es su partido bisagra apenas supera los diez puntos fracaso garantizada una si ella se presenta del del perderá apostó asuntos