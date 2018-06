Las Noches de Ortega: Budas pequenitos y feos (16/06/2018)

Voz 1 00:00 no yo lo mismo

Voz 2 00:04 por el mundo pero eh lo hacemos

Voz 1174 00:13 sí

Voz 3 00:16 pues no

Voz 2 00:19 ah claro

Voz 4 00:23 yo no

Voz 5 00:30 estamos escuchando a los Monje en Bahamas de estuvo con ellos tuve con ellos bueno sigo estando está no porque viajo con con regularidad porque porque marchó allí pues que sido marchar cuando me doy cuenta de que estaba llevando donó me daba vida yo digo que ir lo vi bien en en lo ficticio Íñigo tenía o la necesidad de era lo verdadero es decir siete años yo yo yo lo dejó todo y marchó Marco debe ser duro a tomar la decisión de de dejarlo todo abandonarlo todo comunicarle imaginó a su fama Elia a marchar al Tibet o no eso no es Fazio no es trivial claro que hay un cambio de

Voz 7 01:38 no yo paradigma son dos mundos ambiente que es que no es un bien que de de estrés uno de PRISA

Voz 5 01:49 el consumismo claro yo otro puramente espiritual duramente que que que que hay que ver pues con la esencia no de lo malo con algún con la paz interior con una suerte de fusión con la totalidad de de las cosas

Voz 1174 02:13 a su familia cuando les dijo marchó al Active dejó todo esto

Voz 1130 02:17 pero si luego no no entendieran porque sí que tienes tu vida tienes todo lo que porque ahora este cambio la beca o pero yo tenía que definir la voz que tenía dentro en mi interior claro que eso eso es lo que yo tenía que

Voz 5 02:34 eso lo obvio de niños

Voz 2 02:36 eh

Voz 5 02:40 murió González tiene sesenta y dos años tienen en su mirada a la luz

Voz 1130 02:46 de los que han encontrado lo que realmente vale la pena

Voz 5 02:52 su mirada sabe cosas tiene conocimiento de lo que es estar unido al mundo fusionado con el universo Oriol es un privilegiado

Voz 1174 03:05 y esta noche nos quiere contar su historia

Voz 8 03:11 oye

Voz 5 03:18 murió el después nos cuenta

Voz 1174 03:21 la reacción de su familia pero me gustaría empezar la charla centrándome en usted no que en ese momento en el que decide dejar estas prisas dejar el estrés de

Voz 1130 03:32 de Occidente llegar a esa calma no como como fue ese pueblo es que

Voz 5 03:39 no yo yo no me no no dije

Voz 1130 03:43 sí ha dado un y ciudad y Occidente para a cambio ya la tenía

Voz 1174 03:50 la calma la tenía a en aquel

Voz 1130 03:52 no aquí en yo acabando ya tenía o a paz interior

Voz 5 03:56 me Enferbus tras esto tan capaz

Voz 9 04:00 pero por porque luego que quiere poner en marcha lo más de lo mismo quería

Voz 1130 04:09 me pero esa aureola usted fue al Tíbet buscando dinamismo bien porque buscaba un poquito de acción

Voz 1174 04:20 la tranquilidad la tenía

Voz 1130 04:22 hombre a quién de ayuda lo deniegue quién fue Bono ya digo la tranquilidad

Voz 1174 04:28 los que pensamos que que Usieto había huido de de Occidente de las piezas de Occidente para buscar la paz no no no no no no no no no no eso no

Voz 1130 04:38 no me fui al Tíbet buscando pues un poco de de dinamismo porque yo viví en un ambiente de una relajación espiritual es insoportable ya levantaba por la mañana relajado no no encontraba yo sentido parece que no estés vivo me me mire yo me he mirado espejo Mejía murió siempre parece que no estoy ex vivo tanta paz cerca vivo aquí buscó

Voz 9 05:08 necesita acción necesita mi emprenden emprender emprendeduría emprende Duri voy me voy a mi lado

Voz 1130 05:19 Tiverio sí fue un cambio radical pues empecé ya pues a saber lo que es coño acción y las prisas y los hostiles ya pero la imagen que tenemos nosotros del del Tibet es una imagen de de relajación de paz espiritual si ya que no se porque pero parece como que como que sea todo al revés lo usted me está no yo entiendo que sí soy bueno ese es ese tópico si el tópico de ideas es que depende nuevo que va a mí no ven Delgado sirve ya eso influye o acción que es desempeñaron tiene que yo fui al Tíbet han montar una empresa fue el Tíbet a montar una empresa como una empresa con los cojones con un fondo de capital iniciado de unos amigos pusimos vamos vamos a montar una empresa con dos con un par de huevos íbamos a ver seamos claros aliados

Voz 10 06:12 el Jay vamos a vender vender vender vender vende

Voz 1130 06:16 Joseba entonces eh y al principio lo que era una pequeña empresa que vendíamos pequeños

Voz 5 06:26 los budas en miniatura

Voz 1130 06:29 es agudas pequeñito vamos Cruises fue fue quiere si no que no ya nos hemos convertido en uno de los principales Marc

Voz 9 06:37 es de veinte de de souvenirs y estamos estamos en un buen momento ahora tenemos unos ingresos magníficos

Voz 6 06:47 iba de pues va bien

Voz 1174 06:51 tú siete abandonó la paz occidente para encontrar algo malo eh porque ha quedado claro ha quedado claro pero nosotros no

Voz 1130 07:02 el dinamismo y yo me siento vivo yo cuando en Barcelona ya le digo mi mujer y yo

Voz 5 07:09 se nos miramos a los ojos no había nada ahí había un vacío absoluto ya ves ya que estaba bien bueno yo me prejubiló ven como una bomba

Voz 1130 07:24 lo bueno lo bueno de pensión ella

Voz 5 07:27 quiero que me den una una pensión por

Voz 1130 07:30 en cauces de una enfermedad que tiene ellos viene entre los nos podíamos vivir permanentemente no nos preocupamos dinero ir bien pues a divagar anima a pensar en en un universo lírico ya de echarle horas a expensas de espíritu siete hinchamos cojo es claro yo no sé si yo necesito salir de esta oportunidad en el Tíbet

Voz 1174 07:57 no funciona esa empresa que usted tiene este negocio en el tipo de venta de de Pekín

Voz 5 08:04 es menuda funcione como un quiero tengo

Voz 1130 08:09 lo hemos ido adquiriendo vocales que grande y hay un pues o los usuarios

Voz 5 08:17 están trabajando mucho

Voz 1174 08:19 los lamas son los que trabaja con los monjes

Voz 1130 08:23 porque yo de Tech que también que ellos estaban cansados Lluís yo hice una una influencia una diferencia porque yo ya estoy cansado veo mi tranquilidad de ellos en Feeri que os Lamas de pues también podrían estar cansamos revoleen quiero da no y que también querrían dinamismo entonces su alma o Tibet fui

Voz 5 08:48 a si me presenté mi hay un emprendedor y quiero

Voz 1130 08:57 el montar que yo que de bosque vaya como un punto tiro que yo quiero y lo inundadas de Woody Jaume

Voz 10 09:06 claro que los hijos están ustedes dispuestos no se olvide de tranquilidad de paz

Voz 1130 09:13 que de desean ustedes que si no deseamos es empezaba una en fin con dinamismo con March con Marchetti alguno me dijo que no pero hay que a mí mientras los tengo trabajando en la empresa fabricando nuevos Bud sea esos monjes que cantan son tus trabajos

Voz 1174 09:34 por eso en el fondo es que canten

Voz 1130 09:37 son mis mis padres

Voz 1174 09:40 madre mía nos llama Patricia Patricia buenas noches buenas noches pues no si tiene alguna pregunta que formular le a nuestro invitado de hoy aureola

Voz 12 09:47 yo estoy apoyando que ha dicho que

Voz 11 09:51 me dejo cansancio de Howard cargo habla por la cantidad que tenía en alguien va a serlo

Voz 12 09:57 el de infirió una conferencia

Voz 11 10:02 desde que llegó a la conclusión de que posiblemente pueda habría muchos

Voz 12 10:05 como monje budista

Voz 11 10:08 estaban mi pregunta que ve con conejo en Florencia cuánto tiempo

Voz 12 10:16 le voto hacer la influencia si usted es hombre de cuánta

Voz 11 10:22 hay de de cuánto tiempo por el diferencial

Voz 1130 10:25 pues yo sino simplemente infiere

Voz 13 10:29 ya desde que tengo dos datos Galaxy

Voz 1130 10:32 externos no pueden llamar como abogado a tanto sea razonamiento hindú Kibo rozamiento educativos depende

Voz 13 10:40 en caso de Penn llegado de son datos

Voz 1130 10:42 Carlos au son Marine Le Pen conocimientos a priori resumiendo cualquier tipo de e inductor educativa yo hago señora en en cinco mil

Voz 1 10:54 no

Voz 1130 10:56 en cinco minutos yo hago yo en fiero esta influencia en concreto dos monjes budistas me no quiero pero yo creo que vais en cinco minutos lo tenía y me dirigí mire yo soy hombre

Voz 13 11:09 de qué se cansó de de paz

Voz 12 11:11 la primera

Voz 13 11:14 que tienen paz la influencia no será que también ellos están cansados esta influencias que yo ahora la explica o rápido dicen cinco minutos aproximada contestando a su pregunta señora de orden de cinco minutos yo hago una una conferencia buena

Voz 11 11:34 quién soy yo para eso no te Calvo yo hola

Voz 12 11:37 no Francia me gusta

Voz 11 11:40 no ha habido muy infelices esquema que hacerlas la friolera de veinticuatro años

Voz 12 11:45 soy mujer de influencias dice mojando

Voz 11 11:47 diferencia larga pausa

Voz 12 11:50 bueno bueno bueno me pregunta

Voz 11 11:54 es un paréntesis en lo que él la nada de de del proceso de la gracia hundan pareja y todo eso que ahora estaba contando

Voz 12 12:02 Contigo aprendí mucho interés en saber era un abrazo enorme gracias por su llamada a saludar claro que sí saludó algo

Voz 11 12:09 era veraz pasa pues ya para tener conocimiento decir podía o no saludar a ver lo tengo decido yo lo que me da la ella decidió no

Voz 12 12:19 sí bueno señor

Voz 1174 12:22 claro esto es es gracias un abrazo estar aquí

Voz 2 12:26 M

Voz 1174 12:30 son muchos los murió los oyentes que a través de Internet están preguntándonos si están interesando por por el funcionamiento de esa empresa no el número de trabajadores el número de de monjes budistas que hay allí trabajando

Voz 1130 12:43 bueno ahora mismo no tenemos esa sea cuatrocientos ochenta monjes budistas cuatro meses trabajando de manera a un ritmo vertiginoso porque en fin empleamos no no emplean que perdona más mano dura madura no excede concede Ramos que se agradece

Voz 1 13:05 primero

Voz 1130 13:06 tanta paz cantos se agradecen que has que nuevo pues que haya alguien externo que lo va mueve nueve

Voz 1174 13:15 claro claro

Voz 1130 13:16 mediante técnica es vio mentes oye Juan preserva como un tiro cuatrocientos gente de momento iba aproximadamente estaríamos hablando de una producción de uno setenta pequeños budas madre me en miniatura setenta mil pequeños budas en miniatura expresarse es una barbaridad es mucho más que son nuestro producto ese feo feo con magos acababa hoy es es como producto empresariado no hubiera pasado o un otro en absoluto niña bueno nosotros no estoy intención es ganar dinero si hemos de sacrificar un poco veo acabado usted ve los budas niños bueno no son mudas bonito no hay no hay un seguimiento esto de de de calidad no hay nada dos Un Buda es que son visualmente una mierda usted nuestro Ibex hoy no para no parecen budas Pérez nada peruana pero bueno vamos obteniendo unos beneficios es que de eso

Voz 1174 14:32 no echa de menos la paz de Occidente no no no no

Voz 1130 14:37 no echo de menos para nada esto tranquilidad practicamente Lobo pasado muy mal con esta paz hombre ahora con en Barcelona está todo un poquito más animado pueblo eso pero bueno Extremadura algo que valga claro sé que dentro de poco va a volver este ambiente anodino a volver va a tranquilidad no de de una sociedad opulenta final que lo tiene todo bueno claro quiénes yo he puesto mi esto es cosa de Occidente debe de estar pensando

Voz 1174 15:12 es muy cara y no no no no no no no a usted no le gusta el clavo de menos nada usted está en Barcelona ahora por alguna cuestión a mi mujer largo agua la fue también poco par B de You ella no

Voz 1130 15:27 creía que que esté empresa a me iba a ir bien pues yo he venido lleno de orgullo para reestrenó en fin que me escoces viene traído os balances la empresa quiere se me decía es que no me decía es que no es poco es una actitud ruin que si es ruin pero a mí me me llena de satisfacción porque cada

Voz 9 15:56 lo que ella no se reía de mi iniciando no no vas

Voz 1130 16:01 la empresa este sueño dorado tú lo que tienes lo dos bodas no creía o Acula ya llevaba que empecé a ganar dinero y que bueno ya ya ve ya ya volveré

Voz 1174 16:17 cómo reacciona ella cuando enseñan los comillas humillado humille Jumilla ya había me gusta usted ya yo ya me parece que no tiene

Voz 6 16:30 la Negre muy negro pero ya no

Voz 1130 16:33 ahora criaban lo que yo tengo alma negra desde desde que tengo uso de razón no hay otro color que no sea un negro con que yo pueda definir minado

Voz 6 16:44 eso y un una persona en fin de una crueldad que en ocasiones manifiesta

Voz 1130 16:52 pero esto me ha llevado a algún cierto éxito profesional ganado a cumbre éxito profesional tuviera que hacer balance así pues prefiero ser como soy

Voz 1174 17:06 Iberia o ya en marcha

Voz 1130 17:09 al Tíbet de nuevo mañana mañana marchó el Tíbet mañana otra vez la empresa como mía no ha pues deja claro una empresa hay que están encima vamos monjes budistas no es puedes dejar solos trabajando porque porque la cabra tira al monte y quieras que no uno un cuatro acabas relajando se claro el que tuvo retuvo después de quince horas diarias de trabajo en la cadena que es lo que yo lo dejó público hacer quince es madre resulta inevitable que algo monje budista pues se cuelgue de algún pensamiento abstracto porque esta gente está muy entrenada a fondo la meditación arriesgados medita de yo he tenido que ir a basaba de montaje de la fábrica meter un par de gritos un par de hostias porque los monjes y me se me habían fusionado con el Universo

Voz 6 18:02 esto en mi empresa no se hace yoga

Voz 1130 18:05 si te quieres fusionar con el cosmos te fusiones en casa habrá quieran primero si quieres hacer unir van a lo haces en tu puta casa ya en tu puto templado el cojo ya que la empresa es hacen budas vagaban a que Marais que fabrican puras feos con malos acabados ya en Francia fabrique embudos que estamos cotizando en bolsa mío me esto a mí me miró mucho los cojones cuando cuando veo a mi plantilla de trabajadores cuando cuando cuando cuando es veo nada posición del loto mira uno al otro en varias ocasiones he tenido que amenaza o deja así el voto o casi a que uno de estoy aquí se viene a trabajar de Bush hijo de puta obligado

Voz 5 18:54 hola

Voz 1174 18:58 continuamos recibiendo llamadas de oyentes requieren fórmulas le preguntas nos llamaba Agustín desde

Voz 12 19:03 Ciudad Real agustín buenas noches buenas noches tronos de la SER son para usted amigo para que nos llama

Voz 11 19:10 hay mucha atención el programa y me está buscando está cambiando por dentro esto yo estoy disfrutando de verdad no está cambiando y empecé a oir el programa siendo uno yo ya es suyo otro hizo muy pocas cosas en la vida lo logra no cosas que te cambia la vida como este panorama

Voz 1174 19:37 en qué sentido lo está cambiando el programa de hoy amigo que en qué sentido lo está cambiando el el el el programa de hoy

Voz 12 19:45 no no lo sabe no lo sabe

Voz 11 19:48 no sé no sé yo yo no todo distinto pero en qué sentido cuánto va a la una y media cuando empezó el programa yo era uno yo era un Agustín Simpa cuatro cosas hubiéramos programaciones mundo no vamos todo el mundo y ahora de puedes escuchar este señor me noto otro otro otro Agustín

Voz 5 20:14 que yo he podido decir

Voz 13 20:16 exacto el que provoca el uso de este drástico cambio

Voz 12 20:21 qué es lo que ha sido ronda nada

Voz 11 20:23 en concreto yo creo que pues el concepto que este señor tiene emprendeduría el concierto que tiene este señor de la emprendeduría que un concepto de emprendeduría PRO no no habitual en los esquemas convencionales y a mí eso no

Voz 12 20:46 Miso que que me gusta eso que me gusta te gusta algo que me da miedo como digo

Voz 14 21:01 a ver qué es lo que quieren

Voz 1174 21:04 quiere decirnos

Voz 11 21:05 esto es un momento que no quiero que me da mi sino

Voz 13 21:09 qué quiere que no quiero que me lo digan que tuvo a su esposa

Voz 11 21:16 era la sala hiciera la puerta tengo que

Voz 12 21:18 es decir una Agustín admitiera la puerta Caballero está por nosotros a nuestra hola hola hola escuchamos parece si me parece que parece que se excita Dios intangible mal pero por cuando Juan cuando este señor sí señor

Voz 11 21:44 la ha empezado a decir que emplea la mano firme lucha que estoy hablando

Voz 12 21:54 una mujer que eso se interrumpiera puerta no puede hablar ahora cuando empezaba a decir

Voz 11 22:01 en los a los monjes emplea con ellos

Voz 12 22:04 obra algo me removió

Voz 11 22:10 algo que ya tenía IATA algo atávico que tenía dormido posiblemente

Voz 13 22:13 bueno bueno yo un pueblo aquí proponer

Voz 6 22:19 si quiere usted

Voz 12 22:21 nosotros íbamos digo bueno

Voz 13 22:24 inclusive se dio un gran regalo tanta admiración causa así que venir conmigo al Tíbet Isère espoleado bueno yo prometo tratarla

Voz 1130 22:35 de trabajo la misma fuerza

Voz 13 22:38 en como autoridad Joaquín trato a la gloria con los monjes budistas porque estamos buscando

Voz 12 22:44 la gloria lo que oigo eh

Voz 13 22:47 Is You si tiene pues yo ofrezco a Fabri que bueno le ofrezco en fin un puesto de trabajo sea usted me apetece me apetece me has mantiene budas pequeñitos que opina mi trabajo fue o que la ofrezco es un cara me gritó que opina

Voz 11 23:06 hombre yo ahora imaginar que lo dejó todo yo me voy altivez hacer budas pequeños mal acabados veo poca cosa en la vida hay que me puede seducir más te lo que me está pasando me lo estoy creyendo

Voz 12 23:23 pues creo que va a proposición yo hace medio una persona a plantear ya tengo ahí pequeño feo bueno mira bien

Voz 11 23:37 a veces decimos que la vida excepto que la vida el otro

Voz 12 23:40 Nos quejamos quejarnos

Voz 11 23:43 qué maravilla la vida lo que en un momento una persona como usted me pueda cambiar qué maravilla

Voz 13 23:51 bueno pues nos acordamos Fonsi pues nada si usted venirse y ser un empleado más allí que sepa que

Voz 1130 23:58 creo yo es para que funcione como un tiro eso es trabajo trabajo trabajo yo yo cuando he vuelto al secreto de tu éxito en el Tíbet yo siempre digo hay tres secretos trabajo

Voz 12 24:14 yo bueno buenísimo el póquer repite tres veces lo mismo te quedas parado gusta dice Cova se ha parado

Voz 13 24:25 pues el secreto de su éxito tres x tres secreto se produce un silencio Ivo mostré si tienes son trabajo trabajo y trabajo ya decirla

Voz 12 24:34 a la misma palabra tres veces quiere huir se potencia la Villa es eso ocurrió obtengo eso de no lo sé

Voz 1130 24:47 todo es decir tres veces la misma cosa

Voz 12 24:52 bueno ahora tres veces

Voz 11 24:56 Antena me me toman nota la acompañado de mi teléfono ir así que no cuelgo como saber que iba a decir soy yo

Voz 12 25:04 los años oyendo radio gracias

Voz 15 25:10 las

Voz 16 25:16 la verdad es que yo me tome esto es hombre que se me ocurre

Voz 1130 25:19 pero bueno si tú me entiendes

Voz 1174 25:21 por favor

Voz 16 25:25 a su buen pequeñito fría solamente no no de verdad ni parece Buda que no es amorfo

Voz 1174 25:36 la calidad no no hay ningún tipo de control de calidad algo está bien está a gusto bueno he encontrado con un dinamismo ese estrés no claro que necesita

Voz 1130 25:47 no necesita y le felicitamos por ello

Voz 1174 25:50 Dios lo quiera volver a esta locura de la tranquilidad en en España pues que es el vaquero que lo vamos a recibir con los brazos abiertos muchos ido usted un hombre sabio que ha sabido encontrar el ritmo de la vida el ritmo de la vida gracias a usted señor es un placer haber hablado con fuego no no no alargue hemos hecho buenas noches buenas noches

Voz 17 26:13 no

Voz 1174 26:15 ya vosotros oyentes deciros que volveremos el viernes que viene a la misma hora dentro de muy poquito vendrán las vacaciones de verano unas vacaciones sin duda preciosas y cuando acabe el verano no sabemos qué ocurrirá con este programa ni siquiera diosa bueno solamente lo sabemos Dios si yo sí habrá programa o no la temporada que viene Dios y yo lo sabemos pero os juro queridos oyentes que nadie más un beso y hasta la semana que viene las noches de Ortiz

Voz 15 26:58 más

Voz 1130 26:59 no

Voz 18 27:07 yo no