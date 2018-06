“El nuero de la reina, jiplático, jaleado al grito de chorizo”

Voz 2 00:00 el que habla muy mal Cirque

Voz 3 00:12 el señor Castells los sabe de boxeo que es como decir que la ranas crían perros que la rana sufría hambre por lo tanto a perro flaco todo son flautas a perro flaco todo son altas

Voz 4 00:23 buenas horas mangas largas a buenas horas mangas largas

Voz 5 00:26 ya ha ahora que yo creo que da la vida es corta

Voz 3 00:29 en Miami con Manuel López Gibert de el pozo el juego el pozo cojo el gozo en un pozo perdón lo niño bien con Fernando algo para lo niño bien con Brando o algo peor todavía no ha venido

Voz 6 00:42 que no quiero es tirarla manos contra Lapiedra al contrario que no quiero tirar la manos contra Lapiedra al contrario fondo pero eso como la pesca sabes ya que su primer d'Honor que fue primero no es la pescadilla sino la gallina eslóganes luego el refrán de cuándo

Voz 7 00:56 el gol de tu vecino cuando vea las barbas de tu vecino aplica telas astuto

Voz 3 01:00 vamos a mi corazón que no venir

Voz 8 01:02 mi corazón que no siente porque no ve que no ven corazón que no ve

Voz 3 01:07 podemos cometer un error iban los horrores rápido hay que emitir esta pinta esta gama esto sin más dilación las cuatro de la madrugada a las cinco en Canarias Lucena es cierto Up D V unidad de vigilancia

Voz 0827 01:28 vallada por Isaías llevamos y después de no escuchadas en quién mejora esta eh cuando lo pasamos en grande en Babia permitió completar una divertida antología de refranes destrozados algo en lo que somos muy aplicados ayer por ejemplo vimos como Griezmann a través de un documental comunicó su decisión después de deshojar la margarita lo que en términos futbolísticos es despejar la mar

Voz 9 01:49 si el Atlético Madrid es optimista más que nunca en los últimos tiempos aunque las sensaciones en este culebrón cambian prácticamente cada día esperan que el francés despeje la margarita despeje la Margarita ya de una vez

Voz 0827 01:59 era despeje de cabeza bueno a los jugadores les exigimos mucho no solamente en el terreno de juego la verdad que no nos conformamos con casi nada

Voz 10 02:06 en el otro día contra el Atleti corrió sólo siete mil cuarenta y nueve kilómetros corrió sólo siete mil cuarenta y nueve kilómetros apenas dos más que en este momento

Voz 0827 02:14 ya corrió corrió su corría sólo siete mil cuarenta y nueve kilómetros bueno estamos muy expectantes ante el partido de la selección de esta noche es verdad que hemos cesado al seleccionador en la víspera del comienzo del Mundial pero oye tenemos lo fundamental tener

Voz 11 02:29 somos una gran nación y sobre todo tenemos algo que es muy importante tenemos

Voz 0827 02:35 españoles eso es lo único que no tienen las otras selecciones llega a España el Mundial en plena crisis por la destitución de Lopetegui ávido de división de opiniones sobre la drástica decisión de Luis Rubiales presidente de la Federación dudó pero al final se decidió por qué recibió muchos sis según dijimos en la radio escucho Teresa Colomer el de

Voz 12 02:55 mía claro que lo mejor era echar al seleccionador luego se fue calmando porque su entorno le quiso tranquilizar pero en la ronda de consultas que ha hecho ha encontrado más seis más SIS a la destitución de los que el espera

Voz 0827 03:09 CIS no recordamos que el plural de si es si es salvo que nos refiramos a la nota musical entonces el plural sí que es sis Hinault es a Jordi Martí le parece en todo caso que el gesto del presidente de la Federación le honra pero lo dijo en la radio de otra manera que les sonó muy extraña Fernando Kane Lotto

Voz 13 03:27 qué qué solución Le quedaba Luis Rubiales sólo pedirle a él que actúe con responsabilidad es decir todos pueden actuar con irresponsabilidad pero a Rubiales si les pedimos que actúe con responsabilidad a mi me parece que ha hecho lo que le tocaba y creo que es un gesto que el honor su gesto que el honor sinceramente no

Voz 0827 03:45 la eh yo creo que es un contagio del catalán si se les podría pensarse que solamente dialogó por por la honra no claro si existió pero pero ojo eh honorario es un verbo también castellano mira que es verdad que poco usado según así que nos dice el diccionario de la RAE pero ahí está está no es nuevo desde mil ochocientos ni más ni menos bueno es un mundial este que comienza raro para España también con sombras de juego sucio así en general sí por esta duda que se planteaba Pacojo escucho Mario Suárez

Voz 10 04:15 pasa una cosa cuando lo mundiales se juegan en Europa lo acaba ganando un equipo europeo bueno ha ocurrido siempre menos en una ocasión creo recordar que fue en Suecia mil novecientos cincuenta años en dos de la pregunta es si este que empieza hoy lo va a ganar un equipo europeo o un equipo fuera de Mundial o un equipo fuera de él

Voz 11 04:32 de al fuera de Europa no fuera del Mundial desde luego como lo gane un equipo fuera del Mundial será un escándalo hubo otro Mundial Europeo donde no ganó el equipo europeo también bueno pero bueno igual no mejoro recordáis cuando lo recordemos que nos pilla cerca en fin tenemos que apoyar

Voz 3 04:47 lo que hagan hoy tan señor Arabi ya ganó Italia

Voz 0827 04:52 es bueno que tenemos que apoyar todos a la selección oye ya ahora como algunos tienen más tiempo pues seguro que harán todos los esfuerzos

Voz 14 04:58 yo puedo asegurarles a ustedes que haré todo lo que pueda y un poco más de lo que pueda si es que eso es posible y haré todo lo posible e incluso lo imposible si también lo imposible es posible

Voz 0827 05:10 estupendo pésimo buen hoy desde las ocho seguiremos el camino de España en este Mundial por tierras Rusias según escucho Olga alcalde

Voz 10 05:18 haremos en la concentración de los portugueses nuestros primeros rivales

Voz 0827 05:21 es el área argentina hoy la SER han presenciado

Voz 10 05:24 el primer entrenamiento de Messi

Voz 15 05:26 tierra Rusias entierre a Rusias

Voz 3 05:30 en los deportes Rey

Voz 16 05:33 veros no sólo hemos hablado de fue

Voz 0827 05:35 Paul esta semana hemos hablado mucho del Gobierno que también ha tenido lo suyo el nombramiento del nuevo Ejecutivo fue en general bien recibido aunque algún nombre concreto dejó alguno ojiplática ya otros sencillamente hip plática Francino

Voz 0931 05:50 la designación de máximo Huerta periodista y escritor como ministro de Cultura y Deporte ha superado todas las expectativas eh yo todavía estoy hip látigo cierto habían claro

Voz 0827 05:59 yo todavía estoy plato coge cogió gigante asiático es supongo que es lo que me a mi lado eso es bueno que por cierto es una palabra que no registra el diccionario de lo que dice la Fundéu que está muy bien formada a partir de la expresión tener los ojos como platos por una sorpresa por ejemplo bueno el ministro duró poco lo ha sustituido José Guirao al que Guirao al que suponemos al día en sus cuentas con Hacienda porque hay otras cuentas nos dice Arturo Obregón que no les salen

Voz 17 06:27 ya sabéis que es un momento bastante complicado pero en fin yo creo que hay dos cosas que hay dos cosas que siempre dan resultado el trabajo el trabajo y el trabajo la prudencia y la valentía

Voz 0827 06:42 bueno ministro como se que es oyente de la Serie A aunque consideremos los tres trabajos como una sola palabra trabajo prudencia valentía son tres cosas no solamente dos pueden a la crisis del Gobierno abierta por la dimisión del ministro Huerta la hemos agrandado aquí en la Cadena Ser con el cese fulminante del superministro Pedro Duque que nos ha durado aquí un par de días escuchó José Antonio Buena Vista

Voz 18 07:04 cuando la nueva ministra de Ciencia Carlo y motor de la nueva ministra de Ciencia Carmen Montón afirma que la homeopatía no estridencia ni cura podemos decir que el hígado el sentido común por primera vez al Gobierno un estruendo

Voz 0827 07:15 qué podemos decir es que ha llegado al Ministerio de Sanidad Hinault de Ciencia Carmen Montón en el Gobierno está también Magdalena Valerio Valerio que esperemos que también esté limpia viniendo de donde viene nos dice Alfonso Sanz Magdalena Valerio será gratis

Voz 19 07:31 tú las de trabajo fue consejera en Castilla La Mancha en Castilla La Mancha

Voz 0827 07:35 en Castilla La Mancha no sabemos de qué Mancha senos Colón de que tuerce el sentido bueno con la llegada de este nuevo Gobierno percibo desde luego muchas ganas en Los vigilantes de pillar a los nuevos ministros Mario Suárez por ejemplo vigila el ministro de Ciencia éste sí por un apretón que le parece palabras resbaladiza por situarnos en el pelotón de cabeza que le parece un poco contradictorio

Voz 20 07:58 haremos todo lo posible porque España en el futuro que yo creo que todavía estamos a tiempo ha dado un apretón haga un apretón para poder colocarse en el pelotón de cabeza en el que en el cual queremos estar

Voz 0827 08:10 es verdad que la palabra apretón es polisémico

Voz 11 08:13 sí río el día que dijo es podríamos decir que es polisémico

Voz 0827 08:16 cagas se porque el reto es ese movimiento violento incontenible del vientre que nos obliga a evacuar así lo dice el diccionario finamente pero apretón también es obrar con mayor esfuerzo que de ordinario que suponemos que es lo que quiso decir el ministro en cuanto a lo del pelotón de cabeza oye pelotón en realidad es un conjunto numeroso de corredores que marchan en grupo es verdad que el pelotón va a veces detrás de corredores que van a la cabeza pero un pelotón por sí mismo puede ir encabeza también así que creemos que el ministro en esto no se equivocó en todo caso no nos metamos con los ministros y ministras que nosotros tenemos lo nuestro

Voz 21 08:52 Juan Cruz hablamos todavía de un nombre propio la ozono ahora no a no ha océano que Ono a o a no ha océano es decir oceanógrafo estadounidense Sylvia ver es injusto claro pues esto sí que es estar envuelto en Madrid

Voz 3 09:10 ah bueno estoy orgulloso complejos mira mejor y hemos hablado

Voz 0827 09:18 mucho también estos días de la sentencia del Supremo que confirma la condena a prisión del marido de la infanta Cristina una sentencia que nos reconcilia con la justicia aunque a la firmarlo dando reconciliarse con la conjugación correcta del verbo reconciliar los dice Alfonso Salas

Voz 22 09:33 es obvio que todos estos delitos que se cometieron con la complicidad del Gobierno balear no hubieran podido realizarse sin la presencia de la Infanta como reclamo la sentencia nos reconcilia nos reconcilia con la Administración de Justicia Conde Negrilla

Voz 0827 09:47 con la administración de Justicia que mira que es una conjugación rara eh Javi Brasil Jauma Cabanes nos envían esto también de Las mañanas de Cuatro en el que hablaron de Iñaki Urdangarin como el nuestro de la Reina Sofía

Voz 23 10:00 los se han citado a los responsables de la Corona desde el principio la postura de la Casa Real ha sido que dio orden al matrimonio Urdangarin de desvincularse de los negocios privados en cuanto supo de su participación sin embargo mails como éste entre la reina Sofía y su nuestro nuestro sugieren

Voz 0827 10:15 contraria entre la reina Sofía y su número que es lo que viene siendo yerno hasta ahora eh ya hemos dicho en alguna ocasión que el masculino de número no existe para referirnos a yerno eh aunque en algunos países de América sí que usan Guërna para referirse a no era en fin un follón y en todo caso ya veremos cómo evoluciona la cosa igual que el femenino yerno está bien construido a partir de yerno el masculino número porque no también está bien construido a partir del femenino no era así que estaremos expectantes la pena que le ha caído a Iñaki Urdangarin es una piedra muy grande en la historia de este hombre una peña vamos esto es lo escucho Íñigo Sastre en el intermedio

Voz 24 10:54 recordemos que el Tribunal Supremo ha rebajado la Peña e Iñaki Urdangarin rebajado la Peña e Iñaki Urdangarín actúe pero aún así la condena y no hay duda

Voz 0827 11:04 un poquito pero no no rectifica la compañera bueno por cierto que Urdangarin recogió personalmente su orden de ingreso en prisión ya la salida lo estaban esperando un puñado de ciudadanos que la verdad es que no sabemos muy bien si lo que hacían es lo que dijimos en la radio dijimos que estaban allí para jalear

Voz 25 11:20 ha estado cinco minutos ha recogido ese mandamiento de prisión ha bajado del coche jaleado al grito de chorizo jaleado al grito de chorizo por parte de los ciudadanos y los curiosos que se han congregado a las puertas de esta audiencia

Voz 0827 11:33 lo de jalear al grito de chorizo que viene siendo un insulto la verdad que no encaja muy bien porque jalear es animar con jaleo a los que bailan cantan como ingeniera hacen cosas ignora el caso de no creo que estuviesen esos ciudadanos y curiosos allí para animar precisamente roba más roba más tan no además es divertida esa distinción entre ciudadanos y curioso como si los curiosos abrieran el derecho a la ciudadanía no bueno ambos son

Voz 11 11:57 las estaban estaban

Voz 0827 12:00 sí bueno y ambos ciudadanos y curiosos son personas incluso personas humanas una redundancia cada vez más extendida nos dice José Antonio Barrionuevo

Voz 0931 12:08 bueno cuando estuve que obtenidos esos ratones avatar que recoger un poquito de el tumor de un paciente ponerlo en diferentes ratones hacer que crezca luego probar fármacos diferentes en cada ratón para ver cuál es el que funciona mejor IS ser el que aplica al paciente eso por ejemplo ha sucedido ya en personas humanas en personas humanas no sólo en ratones

Voz 0827 12:29 en personas humanas y no solamente en ratones ratones buena reiteramos que con personas es más que suficiente pero volvamos al condenado que por cierto es Urdangarin no hurgar Garín nos dice Teresa Colomer la candidatura

Voz 26 12:42 de Madrid dos mil dieciséis para los Juegos Olímpicos todavía ese dinero falta por aparecer hablaban de está haciendo cuarenta mil euros de la implicación que según Gallardón él no conocía de esta entidad dirigida por Iñaki Urdangarin por Iñaki Urdangarin sobre el Ayuntamiento de Madrid

Voz 0827 12:59 Jurdan Urdangarin eh que mira yo difícil también eh bueno y claro a Urdangarin le llamamos Urdangarin tomamos carrerilla ya la premio Nobel Menchú le llamamos Rigoberta ahí pasó al alcalde de Bilbao aquí en la SER lo escucho también Teresa Colomer muchas gracias a ti por estar en

Voz 11 13:18 este marco por poderlo compartir con reconvertido convertida Menchú a la nueva Premio Nobel tenemos las cosas claras es lo que nos pregunta Arturo Obregón ignoro dice por esto que nos contó en La Ventana el escritor Eduardo Alfonso sobre su libro titulado precisamente el gueto

Voz 15 13:40 esto sur de un cuento que publiqué en dos mil ocho editorial Pre Textos un libro que se llama el boxeador que ya no se consigue este éxito que ya no se consigue este éxito

Voz 0827 13:51 libro publicado por pretextos está inédito

Voz 3 13:56 hay que me quedo

Voz 0827 14:01 Mari pues esa es la pregunta porque inédito como la propia palabra expresa es lo que no está escrito o lo que está escrito no está publicado o lo que es desconocido o es nuevo y no es el caso del libro que fue publicado yo era conocido otra cosa es que estuviera agotado pueden el milagro de la radio nos permite también recibir en esta unidad de vigilancia a Joaquín Luqui Toni Garrido lo rescató para entrevistar a Mikel Erentxun el cantante de Duncan Dhu hijos Antonio Barrionuevo cree que Joaquín en su día se equivocó o no tenía claro lo que significa redomado vamos a escuchar la voz del mítico Joaquín Luqui

Voz 27 14:38 hombre mostrado esta semana en su actuación en la Expo de Sevilla ya ha vuelto de Nueva York con ganas redomado con narra

Voz 0827 14:45 el domada gana redomado hace que serían ganas pero muy muy mala eh porque redomado aparte de cauteloso astuto es un adjetivo que subraya en alto grado una cualidad negativa de alguien o de algo este es un embustero redomado por ejemplo no suponemos que el cantante de Duncan Dhu pues ser regresó con su grupo de América con ganas renovadas y con ganas renovadas asume su cargo la subdirectora de El País Montserrat Domínguez a quien deseamos lo mejor en esta nueva aventura profesión Nadal ya la que Dani Esteban invitan la unidad por confundir agudizar con agradar

Voz 15 15:21 bueno recordemos que hasta no hace tanto el libro de conducir borracho se consideraba un eximente luego eso cambie hoy al contrario no ahora agudiza ahora agudiza entonces no no me parece que seguimos teniendo que ahora

Voz 0827 15:34 agudiza conducir borracho era eximente ahora agudiza bueno Dani cree que lo preciso sería decir agrava tiene razón aunque hemos de decir que agudizar esa grabar también eh pero agravar una enfermedad y que además es de momento un verbo pro nominal es decir nos referimos a agravarse una enfermedad pero bueno hay dejamos la duda y además quién soy yo para corregir ni a Montse ni menos a Joaquín Luqui siente algo muy interesante o interesantísimo opto por una Melo nada muy interesantísima me corrige Marta Álvaro Jorge Rodríguez Juanma Vidal

Voz 3 16:08 regiones menos muy interesantísimo muy interesantísimo es el de la inversión de los no solo

Voz 0827 16:13 eso compañeros a veces caigo en errores que ya hemos corregido en esta unidad como el uso erróneo de la palabra singladura

Voz 15 16:19 a lo para esta noche hoy por eso Médicos Sin Fronteras ha agradecido al Gobierno de España el ofrecimiento pero dicen que tienen que atracar que no pueden ahora emprender una singladura emprenden una singladura de dos o tres días

Voz 0827 16:30 una singladura de dos o tres días y Eduardo Martín oyente de la unidad me recuerda lo que alguna vez yo mismo he recordado que singladura tiene un significado muy preciso y es la distancia recorrida por una nave en veinticuatro horas el intervalo de tiempo de veinticuatro horas cuando está navegando esos son los dos únicos uso registrados por la RAE aunque la Fundéu sí que cree correcto otro uso metafórico extendido pues para referirnos a un proyecto a una aventura un ministro que comienza una singladura pero bueno está muy bien recordar que a veces caemos en errores que ya hemos corregido

Voz 28 17:03 sí sí

Voz 0827 17:09 tenemos más cosas pero no tenemos más tiempo y acabará antes La Ventana por la retransmisión del primer partido de España en el Mundial mira hay muchas veces que criticamos a los compañeros de Deportes porque a veces rastrean demasiado el balón pegan patadas al diccionario como todos por otra parte pero oye merecen también un homenaje me he porque con sus narraciones despliegan todas las posibilidades que nos ofrece nuestra lengua lo conté yo en el libro el verbo se hizo polvo Joy

Voz 29 17:36 Julio López no lo recuerda

Voz 5 17:39 yo dista deportivos tres veces destroza

Voz 29 17:41 tengo pero también son grandes

Voz 5 17:44 creadores de palabras detrás de cada frase consciente o inconscientemente construida se esconden puñados de figuras retóricas alteraciones onomatopeyas para no Macias epítetos elipsis quizás no lo recuerden pero las condiciones impuestas por el espectáculo tantas veces vertiginoso exige a lo narradores echar mano de las sin ton el jugador intercepta corre driblar remata del policía de todo el jugador interceptada y correr dribló y remata o de la NASA el jugador intercepta el jugador corre el jugador driblar el jugador remata el desarrollo de una jugada difícilmente podrá escapar de la Nadj el portero pasa al defensa defensa combina con el central el central la deja para el delantero el delantero remata al portero Si el balón atraviesa los palos el canto reiterada del gol hasta la extenuación se convierte en la duplicación más repetida en la historia del mundo después vendrá el momento de rendir pleitesía al autor del tanto con un sirva el ejemplo Messi te queremos Messi con lo que estarán construyendo una pana diplomas is de reminiscencias lorquiana verde que te quiero verde tira cosa acabará en hipérbole vecinos cuentan que el estadio muere se rinde se arrodilla ante su ídolo pero la exhibición no acaba ahí llamar cuero al balón palo al poste rueda la portería son redondas meto nimias decir que el estadio ruge una pro Sopeña si les cuentan que en mil gargantas corean el himno del club al inicio del partido estarán ensayando una cine afirmar que hay que respetar al enemigo es una antítesis reprochar un error a un árbitro a pesar de que ha visto la infracción con sus propios ojos es un onanismo decir que un remate ha sido un auténtico obús es una metáfora contar que el gol ha sido fruto de un suave disparo una sinestesia periodistas deportivos yerran sin duda como las historias que nos cuentan en sus retransmisiones sus narraciones están llenas también de disparos desviados de tremendas patadas al diccionario de jugadas estrafalarias de fallos de coordinación de errores monumentales y de grandísimas cantadas pero sería injusto no reconocer en su trabajo un noble empeño en el buen arte de jugar limpiamente con las palabras del que podrían aprender muchos de quienes sólo ocho años

Voz 0827 20:11 pues nada un homenaje que creo merecido para estos compañeros y compañeras que nos contaran lo que pase a partir de hoy con la selección española en Rusia íbamos acabando la unidad permanecerá abierta durante la semana de porque trabajo en unos falta

Voz 30 20:23 habla uno y a uno le parece bien y ahora otro le parece mal entonces en el otro de adaptar oiga ya ha dicho usted que yo me he dicho

Voz 11 20:29 eh yo no soy quemadas ya estamos solas

Voz 30 20:34 servidumbre de intervenir en público no sea una escucha Lacoste al otro relación Antana

Voz 31 20:40 en fin recordamos nuestro

Voz 0827 20:42 pero correo o de V arroba Cadena Ser punto com muchas gracias y ya saben si en algo nos hemos equivocado mucho