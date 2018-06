PonleFecha al final de la leucemia

porque es que no paras de preguntarte porque a mí que no es malo nunca no ve obligado al tengo que ser yo le ha tocado la lotería que son preguntas que nos hacemos todos y con preguntas que nos hacemos siempre cuando nos pasan cosas porque cuando nos pasan cosas bonitas no es pensamos que lo merecemos y nos preguntamos por qué a mí

Voz 2

01:01

me decían la él tenía está en remisión completa yo decía bueno pues ya está no a me curado yo ya no tengo que volver al hospital a Dios no me me dice el pelo más pero no realmente los médicos me explicaron de todas las maneras posibles porque yo no que mira ya volver más a lo explica que en realidad que la lo tenía para curarse necesita un trasplante