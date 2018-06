Iturralde explica cómo trabaja el árbitro con el VAR

Voz 1

00:00

es la jugada marcadas de la primera parte que son muchas Itu minuto tres de la primera parte Cristiano entró en el área Nacho se pone a la par sacan la pierna es penalti pero no es penalti para mí ya lo ha dicho en directo para mí no es penalti el porqué no es penalti no es penalti porque porque el que busca el contacto es el jugador de Portugal Cristiano Ronaldo Nacho ya tiene el pie en el suelo para mí autobús a contactos el penalti que hay aquí a que hay un Chuck silencioso hay tres tres maneras de dirigir el primero Chuck silencioso que significa que el bar el cheque a la acción desde el principio al final B que como hay un contacto no necesita que el árbitro puede darle información al árbitro se queda en un silencioso el árbitro en ningún momento ha visto que es él ha revisado ese es el chat silencioso es a la primera jugada la segunda jugada que es la del gol ahí ya es eh recordamos minuto veinticuatro una pelear arriba entre un duelo entre Diego Costa Pepe saca ligeramente el codo Diego Costa es falta nos falta cómo lo ves es ese que hay otros contacto pero aquí hay una diferencia fijaros en la primera jugada para que veáis ya lo que es la gestualidad arbitral En cuanto al bar la primera jugada en ningún momento se lleva el árbitro el dedo al pinganillo esas Chuck silencioso la segunda fase de la revisión del bares cuando se lleva el dedo al pinganillo cuando se lleva el dedo al pinganillo es que está recibiendo información del bar de que están viendo la jugada de que han visto la jugada de que no reanude porque puede haber una falta ven la jugada vende de cuatro-cinco ángulos cuando les llegan por eso tarda en ese tiempo y en ese momento le dice el barro dice hay un contacto tuviera si quiere revisar la uno de la tercera acciones cuando ya el árbitro quiere revisar que es la tercera acción del cheque presupuesto el tercer secuestro que es cuando tiene que hacer la imagen de la televisión cuando hace la imagen de la televisión han pasado ya de lo que es un serio chequeo de que ya hay un contacto a decirle al árbitro veta verlo conclusión para Iturralde González que es el número uno absoluto no hay penalti sobre Cristiano hay falta falta ya hay falta de digo cosas sobre Pepe pero y esto es posible y esto es posible por tus conocimientos porque lleva las gafas de visión