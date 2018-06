Piqué explica cuándo supo que Griezmann seguiría en el Atlético de Madrid

Voz 1 00:00 si viene Gerard Piqué está enfilando la recta ya aquí para Gerard Piqué

Voz 2 00:06 para no sé donde hay dos zonas de radio es también la de guerra e abre donde separa estamos a nuestra simpatía que aquí está Gerard Piqué escuchamos a Gerard Piqué España

Voz 1234 00:17 más después de haber remontado el marcador del pesado once de la noche del fin canaria

Voz 3 00:23 estamos escuchando a Gerard Piqué la zona misa

Voz 1234 00:25 por eso chelista

Voz 2 00:27 con alguna dificultad Nos vemos un partido simplemente por mutado en todos con el marcador en contra contra una selección como Portugal pues siempre es difícil pero creo que el equipo pues ha dado la cara o muy bien a fútbol nos hemos firmes los tres puntos no ha podido ser pero lo más importante hoy era no perder no el el poder pues eh a acabar empatando el partido después de cómo ha empezado todo a partir sabe atrás en el marcador creo que tampoco son tan malas noticias que no lo Casino o toco es decir cristianos muy propenso a tirarse y le pitan casi todas al final el mínimo contacto pues se deja caer el árbitro pues pita ahí está hay que acatar la situación la la decisión pero pero es que eso es un contacto muy mínimo cristianos muy propenso a tirar

Voz 4 01:15 quizás el único punto negro ha sido aportaría ha vuelto a fallar David De Gea pero adicto Fernando Hierro que no duda es de que es uno de los de los vuestros es evidente que hay una falta de confianza o Graner no

Voz 0726 01:26 falta de confianza para nada en todo caso

Voz 2 01:28 pues eso es lo que vosotros que sufrir pero dentro del del Vestuario es clarísimo que David es nuestro portero el que muchísimas veces lo demostró durante muchos años es el mejor de los mejores porteros del mundo están en una temporada increíble y ahora tampoco nos vamos a poner a debatir a discutir por

Voz 0726 01:46 por un simple error errores pasan somos humanos todos hacemos cometemos errores

Voz 2 01:50 durante nuestras carreras y con la experiencia que tiene estoy convencido que va dar un paso adelante que no no hay ningún problema han sido las últimas horas en la selección con la salida de Julen Fernando de entrenador como las vivido creo que hay que comentar lo menos posible sobre esto es decir es un una situación que a nadie le gusta vivir que es un poco desagradable creo que el mundial ya ha empezado hay que pasar página cuando acabe el Mundial si eso pues yo creo que habrá en su momento para titular ver todo lo que ellos pero ahora mismo estamos metidos en competición y lo mejor es a remar juntos tanto nosotros como la afición como vosotros también hablar lo menos posible esto y centrarse en el fútbol que lo importante es cierto hubo las reuniones que hubo entre entre varias personas y a partir de ahí pues que en esa reunión opcional el presidente porque es el que toma las decisiones decidió eso ella lo visteis todos a partir de ahí pues bueno todo queda dentro a la que le haya molestado que Lopetegui ha negociado con el Madrid durante el Mundial y que se haya hecho público su fichaje el hecho de negociar con con el Madrid a mí no me molesto para nada al final yo creo que el el fondo obviamente es muy claro te viene a un club que es grandísimo que otra oportunidad tu vida Hay y en el fondo obviamente que no luego pues es discutible poco más las formas

Voz 2 03:19 pero ya te digo hay miles de discusiones hay opiniones y ya ahí pues el presidente pues no le gustó tomo esa decisión a partir de ahí

Voz 1234 03:29 joder estamos para acatar ya te digo como con menor hablemos del tema mucho mejor te entiende el revuelo que se ha organizado entiendes el revuelo organizado un caso Griezmann y que te puede haber salpicado que dicen que tú que has jugado contra la directiva del Barcelona como los visto

Voz 2 03:44 no no entiendo para nada y se llega a discutir hasta de mi compromiso con el club jugando creo que eso es indudable que hay ahora mismo en el mundo pero pero bueno al final es lo que hay es decir hace unos meses estuve hablando con Griezmann me dio que alguien me dijo que había la posibilidad de de poder venir fui a Barcelona a partir de ahí tuve la idea de decir los pues a tomar esta decisión lo podemos grabar creo que puede ser un contenido que la gente lo puede gustar mucho a partir de ahí me equipo se puso en marcha empezaron a grabar obviamente yo no vaya no estaba día a día yo no sabía qué decisión iba a tomar al final lo visteis todos vosotros que estuvo indeciso hasta el último instante hay ayer por la mañana me llama mi equipo me dice escucha que va a salir esta noche les pregunté al final que decide no que se queda de digo bueno pues adelante y nada más entonces bueno que me critiquen por algo que al final acabaría sucediendo igual porque al final obviamente tenía ayudados Jamal al jugador a tomar la decisión y la asesorado simplemente pues el puesto cámaras para que la gente vea lo difícil que es tomar una decisión de estas características

Voz 1 04:53 eh pues creo que es muy Gerard que nunca miente cuando pones ayer por ejemplo el tuit palomitas tú ya sabes que Piqué le va a decir que no que Griezmann le voy a decir que no a tu equipo ya te lo han comunicado

Voz 2 05:04 la mañana en consideras que

Voz 1 05:07 eso no es un poco falta de respeto a a tu club que está intentando fichar a Griezmann y que tú ya sabes una decisión que tu club no sabe poco hemos hablado de lealtad entre el presidente de la Federación y el seleccionador es una falta de una traición de Piqué a su presidente y a su club

Voz 2 05:22 pero yo en el momento en que los hablo con gente del club y lo comunicó esa información me faltaban y claro bueno pero también es es el último día es decir tampoco tienen ya tiempo de reacción pero hay gente club que lo sabe el momento en que los claro pero con un poco artificial fuera dos finales

Voz 0726 05:41 dos finales no seguir movilizados mano

Voz 2 05:43 que no lo ha publicado planos ha grabado dos finales lo que habéis visto que es agravado y al final pues obviamente es un concepto luego que la gente pues les es fácil que la gente pues o lo rechace porque todo lo nuevo pues genera genera debate pero yo creo que es algo muy bueno que la gente esté más cercano al jugador y que vea cómo toma una decisión tan importante en su vida he llamado y me ha llamado el presidente y habló con él y él estaba bueno está bajo porque al final pues querían fichar al jugador pero pero bueno nada más es decir hay que quitarle hierro al asunto yo creo que el club en es mucho más grande que cualquier jugador del Fútbol Club Barcelona está por encima de todo esto es que al final pues un jugador no quiere venir por las razones que sean sean deportivas San económicas pues hay otros muchos jugadores que son muy importantes y que seguro que quieren venir al club entonces yo yo creo que al final creo que es lo más lo

Voz 0726 06:34 lo que la gente lo importante es que durante estos dos últimos meses hasta hablando mucho sobre esto y ha ocupado muchas portadas al final todo lo que ha hablado pues ha aparecido que no era cierto que había parte que no que no era cierta entonces esto es lo que

Voz 2 06:46 les duele a mucha gente sientes pronto pero ese no es mi problema no no no ni mucho menos es decir es es un

Voz 0726 06:52 programa que yo creo que acerca muchísimo los jóvenes que en este caso

Voz 2 06:55 obviamente estaba involucrado Mi club es un club al que bueno procesaba amor desde el día que nací entonces dudo mucho que la gente pueda pueda llegar a de esto pero al final si el jugador decide quedarse no soy yo eh obviamente el que he estado involucrado en todo esto ni estaba en su casa asesore ni la ayudar a tomar esa decisión es porque él quiere por las razones que sean si yo no hubiera estaban bloqueadas presto la la la decisión final hubiera sido la misma ahí estaríamos también en el mismo punto es decir yo aquí simplemente soy una persona que ayuda al jugador a llevarlo a la gente su decisión es una buena noticia para

Voz 4 07:33 el Real Madrid el fichaje de Julen Lopetegui y una mala noticia para el Barça

Voz 2 07:37 yo creo que es un gran entrenador y que bueno que

Voz 5 07:40 el Madrid cosa cierta

Voz 2 07:42 el contratando al suelo Gerard Piqué que se ha quedado eh esperando sin ninguna prisa para

Voz 1234 07:51 en responder a cualquier pregunta no ha necesitado Garrido que el jefe de prensa diga última pregunta ha terminado cuando la prensa hemos decidido que no había que preguntar nada más

Voz 6 08:01 ese es Gerard Piqué que hay que agradecerle que responde siempre a todo que no tiene pelos en la lengua y acaba de decir a pregunta de Antón Meana que antes de emitirse el documental él sabía que Griezmann se quedaba en el Atlético de Madrid lo supo por la mañana ya dejaba entrever que lo puso en conocimiento del club de el Barça pero que el Barça no tenía capacidad de reacción en otra de las frases ha dicho que Griezmann que Griezmann y Piqué hablaron meses antes meses antes de todo lo que pasó y que Griezmann confiesa la posibilidad de que

Voz 1234 08:40 que recala en el Barça hizo bueno pues vamos a grabar lo vamos a grabarlo y tal