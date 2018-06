Antón Meana y David de Gea conversan sobre las críticas que recibe el portero

Voz 0627 00:00 sí aquí estaba Manu David De Gea

Voz 0476 00:02 bueno eso siempre está ahí bueno también incluso me gusta que cara a esas críticas al final Juanjo también criticaban a Diego hoy he hecho dos goles si es muy bueno antes era muy malo muy bueno esto el fútbol es así o no entrar le para para estar ahí seguir ayudando al equipo que hubo no lo también como te he dicho contento por el apoyo de de entrenador y compañeros Fernando Hierro

Voz 1 00:26 pero es uno de de los suyos de los nuestros que nunca te van a dejar tirado pero puentes naderías por ejemplo un cambio

Voz 0476 00:35 bueno hombres íbamos a por un fallo vamos a cambiar al jugador que falle yo estoy muy tranquilos así un fallo he convivido toda mi vida con ello mentalmente estoy muy bien físicamente también preparado para siempre partido entrenar es lo mejor que puede DAI ese apoyo que me está dando pues intentaré transmitirlo dentro de cabotaje

Voz 0627 00:54 estado varias veces David en los últimas más de prensa con la selección realmente te sientes eso excesivamente criticado crees que la prensa española no valoramos lo buen portero quiere las paradas que antes en mayo externos eh si es que alguien te te lo dice y me atrevo a te que te miente porque es que decimos todos los días que eres un porte Erazo cada vez que estar es para la portería del Madrid todo el mundo lo dicen no sé de dónde le viene a David De Gea que la prensa española le critica porque es que hablamos de vivienda

Voz 0476 01:19 días pero eso no se tendrá que mostrar porque eso yo no lo veo no lo veo mucho pero no aparte de sonoro de eso te lo cuentan no me no me refería a ese tipo de crítica también me refería una crítica que hubo hace hace tiempo que que que no me gustó cómo se me trató tampoco me refería a la a la Deportiva que también lo creo tú crees que la crítica deportiva española Smara contigo conmigo en general yo creo que genera

Voz 0627 01:45 no aquí estamos hablando con David De Gea cara a cara con un micrófono la SER Contigo mal conmigo bastante mal en otro morterazos es que hablamos bien de ti a todas horas es que no puede ser es que pero es que si cuando está un poco ridículo y pelota pero es que eres un buen portero me parece mal que que te lleve regular con los medios españoles cuando estamos hablando de ti siempre y defendemos porque ha sido un fallo normal en un Mundial me gustaría que esta barrera se rompía

Voz 0476 02:06 no no si yo lo que digo que no es una por fallar ya todo el mundo oí un día muy bueno esto lo normal pero él también me refería a un otro tipo de criterio a mí me defendió cuando me podía ha defendido oí nada más final lo deportivo queda Un poquito hablado hay gente que hablara y gente que hablará mal eso es lo normal en el fútbol

Voz 1 02:29 la feria otro tipo de criticar aquí todos ahora mismo los explicado en algún medio de comunicación de forma individual pero estamos aquí toda la radio sabía que mucha gente te molestó evidentemente lo de Pedro Sánchez se lo dijiste es el otro día hay una imagen que es viral que no le aplaude es permanece con los con las manos en los bolsillos lo has dicho que tú lo que quieres es es una rectifica pública y un perdón público cuéntanos qué pasó aquel día con Pedro Sánchez y qué es lo que pretendes

Voz 0476 03:00 no puedo pretender no pretendo nada lo único que hable con él disculpas las acepté con educación y bonos lo único que que les dije que que igual que había salido a hablar lo que habló de mí en serían justas unas disculpas públicas pero nada más que tampoco pasa nada disculpas ya está ese tema tampoco está muy adentro David lo que pasó lo llevas muy adentros se nota que te cuesta soltarlo muy interiorizado te lo puedo entender pero da la sensación a veces la selección como que sufres como que no eres feliz no yo soy soy feliz soy un chico muy muy feliz aunque a veces parezca serio soy pues pregunta cualquier compañero cualquiera persona que me conozca soy un tío feliz Si bueno vamos a seguir ahora tienen cosas importantes que está centrado de nada que tampoco tampoco he matado a nadie que tampoco pasa nada esto es bueno estaba hablando De Gea en la

Voz 0627 04:01 zona mixta del estadio Sochi pausa seguimos en El Larguero La Ser