"Tenía la duda y veo muy enchufada a la selección española"

Voz 1375

00:00

es una noche Un poco de reivindicaciones ERE de De Gea sale y dice lo que dice Costa cierra los debates y calla bocas diciendo bueno ya está bien de que salude yo me quedaría sin embargo no sé qué os ha parecido la llevo estaba Pablo viendo también Pablo no hay no se a Marcos a Romero a todos yo me quedo con esta noche podemos hacer rebate uno por uno eh pero me quedo con buena imagen creado la selección española por encima de todo es verdad que podemos abrir los debates que hay que abrirlos y que para eso estamos el de la portería se ha cerrado consta el debate del nueve pero me quedo con la sensación yo tenía no digo no quiero decir preocupación pero sí que tenía la duda no deberse esta selección de verdad había superado el mazazo de Lopetegui si de verdad llegaba mentalmente preparada para competir en el Mundial Si de verdad esto les había afectado yo he visto que España sea levantado el primer mazazo sea levantado el segundo mazazo luego los hemos llevado el bofetón en el en el último minuto pero a mí España enviado sensación de de de manejar el partido de verles bien físicamente de llegar a este Mundial muy enchufados yo bien a la selección española en general